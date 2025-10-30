FundedBridge EA — Strategie, profili di rischio e guida al backtesting

FUNDEDBRIDGE EA FOR PROP FIRMS
Presentazione e Guida
Benvenuto in FundedBridge, l’Expert Advisor pensato per le prop firm challenges.
Scopri come funziona e come configurarlo per un’esecuzione costante su MT5.
Dove posso usarlo?
FundedBridge è costruito per superare le challenge delle prop firm. I backtest sono stati eseguiti su dati FTMO, ma la stessa logica si applica ad altre firme con regole simili. Solo MT5.
Strategie disponibili
Tutte le strategie sono state backtestate prima del rilascio. Altre potrebbero arrivare tramite aggiornamenti.
- MACD
- Alligator
- MACD + RSI + Stochastic
- Parabolic SAR
- Ichimoku
- SuperTrend
Funzioni per la Challenge
Se il drawdown giornaliero configurato viene raggiunto, l’EA chiude subito le posizioni aperte.
Per i backtest: scarta un set se viene raggiunto il drawdown totale.
Quando il target mensile è raggiunto, chiudi tutto e metti in pausa le nuove entrate per il resto del mese.
Ho acquistato l’EA — e adesso?1) VPS 24/7
Usa un VPS affidabile 24/7 per evitare interruzioni.
- Consigliato Windows VPS con 2GB+ RAM
- Connessione stabile & MT5 sempre aperto
- Abilita l’avvio automatico di MT5 al riavvio
Trova l’EA nel Navigator e aggancialo al simbolo/timeframe consigliato (vedi Backtesting).
Scegli il (.set) più adatto, importalo, poi regola questi campi:
|Parametro
|Sintesi
|Starting account capital
|Saldo iniziale (es. 20000). Determina il calcolo del lotto.
|Monthly profit target (%)
|Chiude tutto al raggiungimento del target (es. 8% Fase 1, 5% Fase 2, personalizzato per funded).
|Asset
|Strumento da tradare (coppia FX o indice).
|Max spread (tick points)
|Nessuna entrata quando lo spread supera la soglia.
|Monthly Restart
|Solo backtest. Mantieni “false” nel live.
|Previous month loss recovery
|Solo backtest. Usare con Monthly Restart per simulare il recupero.
|Test mode
|Solo test interni. Disabilita prima del live.
|Daily drawdown limit (%)
|Imposta leggermente sotto la regola della firm (es. 4,9% se 5%).
|Monthly drawdown limit (%)
|Limite di perdita complessivo per la valutazione (tipicamente 10–12%).
|Magic Number
|ID univoco per i trade dell’EA. Usa numeri diversi per ogni chart/EA.
- Doppio clic sull’EA → Proprietà → tab “Common”
- Spunta “Allow Algo Trading”
- Clicca “Algo Trading” nella toolbar di MT5
- Quando attivo diventa verde
Altri Input
|Parametro
|Sintesi
|Risk/Reward factor (Fixed RR)
|es. 1.5 = rischi 1 per puntare a 1.5.
|Risk per trade (%) of starting capital
|Intervallo tipico: 0,5%–1%.
|Take-profit model
|Target a RR fisso o segnale opposto dell’indicatore.
|Strategy selector (entry/exit)
|Seleziona la logica interna usata per aprire/chiudere i trade.
|Martingale
|Aumenta il lotto dopo una perdita; non consigliato per account prop.
|Close trades on spread increase (0=off)
|Chiude tutto se lo spread (tick) supera la soglia.
|Breakeven
|Fixed RR: frazione a BE. Reverse: livello in R per il BE. 0 = off.
|Partial TP1 & TP2
|TP2 è attivo solo se strettamente maggiore di TP1.
|Extra pips on stop loss (FX only)
|Piccolo buffer di sicurezza (≤ 1 pip).
|Max & Min SL size (pips)
|Ignora i trade fuori da questi limiti.
|MA distance (pips; FX only)
|Distanza minima prezzo↔MA richiesta per consentire l’entrata.
|Trading days
|Filtro dei giorni settimanali per le entrate.
|Time
|Finestra intraday in cui è possibile aprire nuove posizioni.
|Indicators
|Personalizza gli input degli indicatori per la strategia selezionata.
Breakeven & Partial Take Profits
Inserisci un valore tra 0 e 1. Esempio: RR=5, BE=0.5 → sposta lo SL a BE a +2.5R. 0 o 1 = disabilitato.
Inserisci un multiplo di R. Esempio: BE=1 → BE a +1R. 0 = off.
Usa decimali strettamente in (0,1). Esempi:
- TP1=0, TP2=1 → entrambi off
- TP1=0.5, TP2=0.7 → chiudi 1/3 al 50% RR; 1/3 al 70% RR
- TP1=0.6, TP2=0.2 → TP1 on; TP2 off
- TP1=0.3, TP2=1 → TP1 on; TP2 off
Usa multipli di R strettamente > 0. Esempi:
- TP1=0, TP2=0 → entrambi off
- TP1=1, TP2=2 → chiudi 1/3 a 1R; 1/3 a 2R
- TP1=1, TP2=0.2 → TP1 on; TP2 off
- TP2 è valido solo se strettamente maggiore di TP1.
- Se entrambi i partial sono ON: TP1 chiude un terzo, TP2 un altro terzo; l’ultimo terzo corre fino al TP finale.
- Se è ON solo TP1: chiude metà.
Time Grid
Apre un lotto base, poi aggiunge trade a ogni barra fino a un limite. Chiude tutto quando il P/L aggregato raggiunge le percentuali impostate. Niente SL/TP, niente BE/partials.
- Initial lot size: Lotto del primo trade
- Next trades lot size: Lotto dei trade successivi
- Max trades: Numero massimo di posizioni
- Aggregate TP %: Profitto combinato per chiudere tutto
- Aggregate SL %: Perdita combinata per chiudere tutto
Scala i lotti con la dimensione dell’account (es. raddoppia i lotti se raddoppi il saldo).
Backtesting
Workflow suggerito
- MT5 Strategy Tester (CTRL+R) → optimization
- Usa 1m OHLC per velocità → valida con every tick
- Optimization = custom max (ordina per mesi a target & mesi positivi)
- Monthly restart azzera P/L salvo DD; Previous Month Loss Recovery conta il mese a target solo se recupera la perdita
- ON: azzera il P/L mensile solo se non è stato toccato il DD
- OFF: le perdite restano; il DD viene rilevato anche dopo più mesi
- Usare con Restart OFF: il mese successivo deve recuperare la perdita per contare come “a target”
- Esempio: −5% a gennaio, target 8% → febbraio deve fare +13%
- OnTester codifica mesi a target & mesi positivi (es. 30005 = 30 target + 5 positivi)
- Qualsiasi DD → risultato = −1 (scarto automatico)
- Definisci prima le regole della challenge (capitale, target, DD giornaliero/mensile)
- Ottimizza con 1m OHLC → valida i migliori con Every Tick
- Includi spread & commissioni (es. $3/lotto)
- Per account funded: target moderati (≤3%), dati pluriennali, Restart OFF
Integrazione Telegram
Opzionale: notifiche e comandi base.
- Cerca @BotFather → /newbot → nome + username che termina con “bot”
- Copia il Bot Token per gli input dell’EA
- Nuovo Canale → Pubblico → scegli un unique_name
- Aggiungi il tuo bot come admin (permesso di pubblicare)
Riferirai questo canale nell’EA.
- Tools → Options → Expert Advisors
- Consenti WebRequest per gli URL elencati
- Aggiungi:
Necessario per i messaggi Telegram.
- Enable Telegram = true
- Incolla Bot Token + unique_name del canale
- /start → il bot risponde
- /help → lista comandi
- /stopbot → disabilita i post nel canale; /enablebot per riabilitare
Preset Ottimizzati
Scegli il profilo di rischio in linea con i tuoi obiettivi. Ogni preset è stato testato per massimizzare le probabilità di superare la challenge.
Conservative
Target mensili più bassi; ideale per account funded o fasi multi-mese. Meno pressione e minore esposizione al drawdown.
Balanced
Obiettivi intermedi, es. completare la fase 2 (5%) in un mese o suddividere la fase 1 in due mesi.
Aggressive
Target mensili più alti (es. 8%) in un solo mese; più veloce ma più rischioso, con più falsi segnali e drawdown.
Ti servono preset ottimizzati su misura per dimensione conto, rischio e target? Contattami dal mio profilo MQL5.
FAQ
Non ha aperto alcun trade in due giorni. È normale?
Sì. L’EA lavora su M5/M6/M10 e apre un trade alla volta. Pochi trade a settimana sono normali. Serve pazienza.