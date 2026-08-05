Price Context Map

查看上下文中的价格

价格背景图是一个免费的 MetaTrader 5 指标，适用于每日、每周和 ADR（平均每日范围）水平。它使与当前会话最相关的参考价格在一张干净的图表上可见。

您无需每天手动标记开盘价、前一交易日的极值和范围边界，而是获得一个结构化地图，其中显示价格现在的位置、正在接近的价格以及已使用了多少典型的每日范围。

为了清晰而不是混乱而构建。该指标是为那些想要基本背景而不用不必要的工具填充图表的交易者而设计的。级别按类别进行颜色编码，标签放置在图表右侧的专用区域中，附近的标签会自动间隔以保持可读。

专为希望了解每日、每周和 ADR 背景而没有图表混乱的全权日内和价格行为交易者而设计。

关键级别一览

每日开放

前一日最高价、最低价和收盘价

当日最高价和最低价

每周开放

上周高点和低点

ADR 高位和 ADR 低位

每个可见级别都可以显示其简称、确切价格以及与当前价格的符号距离。外汇交易品种的距离可以自动显示为点，其他工具的距离可以显示为点，也可以手动选择。

了解当前会话

紧凑的仪表板总结了您交易时最重要的信息：

已使用的 ADR：今天覆盖了所选平均每日范围的多少

日内头寸：当前价格位于今日高点-低点范围内的位置

每日开盘价和每周开盘价状态：价格是高于还是低于每个开盘价

最近的上方和最近的下方：当前价格附近最接近的可见参考水平

仪表板上下文是描述性的：看涨上下文意味着价格高于当前每日开盘价和每周开盘价，看跌上下文意味着价格低于当前开盘价和每周开盘价，混合上下文意味着价格位于两个开盘价的不同方向。这不是交易信号。

灵活视图，快速控制

选择您想要查看的信息量：

最低： 基本的每日开盘价、前一日波动范围、每周开盘价和 ADR 水平

基本的每日开盘价、前一日波动范围、每周开盘价和 ADR 水平 日内： 默认视图，添加前一日收盘价以获取更多会话背景

默认视图，添加前一日收盘价以获取更多会话背景 完整： 所有可用的每日、每周和 ADR 级别

所有可用的每日、每周和 ADR 级别 自定义：您自己的级别组合

使用仪表板按钮立即显示或隐藏每日、每周和 ADR 组。该面板还可以随时折叠和恢复。

ADR 计算。ADR 根据已完成的每日蜡烛的高低范围计算。默认期限为 20 天，可以在“输入”对话框中进行调整。 ADR 最高价和 ADR 最低价分别根据当天的最低价和最高价进行预测，因此这些水平会随着每日波动范围的变化而调整。

专为日常图表工作而设计。

适用于任何图表时间范围

使用当前交易品种中的 D1 和 W1 数据

支持深色和浅色主题

支持同一图表上的多个独立实例

没有外部 DLL 或其他依赖项

如何使用

将价格上下文图附加到任何图表。 从默认的日内视图开始。 使用地图和仪表板来确定相对于会话、每周和 ADR 参考的价格。 当您的工作流程需要不同级别的详细信息时，请切换到“最小”、“完整”或“自定义”。

重要说明

价格背景图是一种信息图表工具。它不进行交易、提供进入或退出信号或保证任何交易结果。每日和每周水平基于经纪商的 D1 和 W1 蜡烛，因此不同服务器时间的经纪商之间的值可能会有所不同。

如果价格上下文图改进了您的图表工作流程，我们将不胜感激，并提供评论和建设性反馈。