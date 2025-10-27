FundedBridge EA for Prop Firms
- エキスパート
- Riccardo Borello
- バージョン: 2.40
- アップデート済み: 3 12月 2025
- アクティベーション: 20
2025年ホリデープロモーション：割引価格は2026年1月6日23:59まで
概要
FundedBridge（MT5）は、トレーダーがプロップファームのチャレンジに合格し、その状態を継続的に維持できるよう設計されたプロフェッショナルなエキスパート・アドバイザーです。単なるマルチ戦略 EA ではなく、FTMO、The5ers、FundedNext など主要プロップファームの運用ルールに基づいた、完全な自動化・リスク管理プラットフォームです。
チュートリアル、詳細な説明、マニュアルおよびプリセットへのリンク： https://www.mql5.com/en/blogs/post/765016
本システムは選択可能な6つの戦略、日次および総合ドローダウンのインテリジェント制御、利益目標の自動管理、さらに Telegram による通知・リモート制御モジュールを備えています。FXと株価指数に最適化され、VPSでの常時稼働により安定性と一貫性を確保します。
• 利用可能な戦略：6
• 市場：FX・指数
• リスク管理：日次および総合ドローダウン
主な特徴
- プロップファームの制限・ルールを遵守する設計。
- スタイルや市場環境に応じて有効化できる6つの戦略。
- 設定限界に近づくと自動クローズする動的ドローダウン制御。
- 利益目標の自動管理（目標達成時の一括クローズ）。
- 一定の利益確保後に損切りを建値へ移動するブレークイーブン機能。
- 1～2段階で設定可能な部分利確により段階的にポジション管理。
- 異常なスプレッド環境で新規エントリーを制限・保有をクローズ。
- Telegram による一時停止・クローズ・再起動などのリモート操作。
- エントリー/クローズ、目標到達、ドローダウンなどのリアルタイム通知。
- FTMO、The5ers、FundedNext など向けのプリセットを同梱。
- プロップファーム規則に基づく月次シミュレーションで現実的なバックテスト。
利用可能な戦略
- MACD 戦略 — MACD を用いてエントリーとストップロスを決定。
- Alligator 戦略 — ビル・ウィリアムズの Alligator でトレンドと最適エントリーを特定。
- MACD + RSI + ストキャスティクス — 3指標を組み合わせ、複数の確認でエントリー。
- PSAR 戦略 — パラボリック SAR を用いて反転を検出し、自動トレーリング。
- 一目均衡表 戦略 — 一目均衡表でトレンド、支持・抵抗、モメンタムを総合分析。
- SuperTrend 戦略 — ボラティリティに適応するトレンドフォローで方向性を特定。
同時に有効化できる戦略は1つのみで、各パラメータはカスタマイズ可能です。固定リスクリワード方式、または反対シグナルで自動クローズのいずれかを選べます。
主なメリット
- トレード、リスク、利益目標の管理を完全自動化。
- 感情的バイアスを排し、規律的な運用を促進。
- 強固なリスク管理で資金を保護。
- 監視と Telegram コマンドで完全なコントロール。
同梱物
- 将来のアップデートと定期的な最適化。
- 各種プロップファームとリスクプロファイル向けプリセット。
- 購入後サポート（直接アシストとインストールガイド）。
リスク警告：トレードには重大なリスクが伴います。過去の実績は将来の結果を保証しません。常に適切なリスク管理で運用してください。
Un prodotto ECCELLENTE, costruito con l'intento di farti passare le challenge delle prop firm con un vantaggio statistico importante. Il developer Riccardo è una persona disponibilissima ed aperta ad ogni critica costruttiva. Consiglio a tutti di provare questo stupendo Expert Advisor.