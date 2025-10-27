FundedBridge EA for Prop Firms

Visão geral

O FundedBridge (MT5) é um Expert Advisor profissional criado para ajudar traders a passar e manter de forma consistente os Challenges das Prop Firms. Não é apenas um EA multiestratégia, mas uma plataforma completa de automação e gestão de risco, construída em torno das regras de firmas como FTMO, The5ers e FundedNext.

Link para tutorial, descrição detalhada, manual e predefinições: https://www.mql5.com/en/blogs/post/765016



O sistema integra seis estratégias selecionáveis, controle inteligente do drawdown diário e total, gestão automática do alvo de lucro e um módulo de notificações e controle remoto via Telegram. É otimizado para Forex e Índices, com execução contínua em VPS para garantir estabilidade e consistência.

• Estratégias disponíveis: 6

• Mercados: Forex e Índices

• Gestão de risco: Drawdown diário e total

Principais recursos

Projetado especificamente para cumprir limites e regras das Prop Firms.

Seis estratégias operacionais, ativadas conforme estilo e condições de mercado.

Controle dinâmico de drawdown, com fechamento automático perto dos limites.

Gestão automática do alvo de lucro, com fechamento em massa ao atingi-lo.

Função breakeven para mover o stop loss ao ponto de equilíbrio após uma margem de lucro.

Take profits parciais configuráveis em um ou dois níveis para gestão progressiva.

Proteção de spread para bloquear novas entradas ou fechar operações em condições anormais.

Controle remoto via Telegram com comandos de pausar, fechar e reiniciar o bot.

Notificações em tempo real sobre aberturas, fechamentos, alvos e drawdowns.

Presets prontos para FTMO, The5ers, FundedNext e outras Prop Firms.

Backtests realistas com simulações mensais baseadas nas regras das Prop Firms.

Estratégias disponíveis

Estratégia MACD — Usa o MACD para definir entradas e posicionar o stop loss.

— Usa o MACD para definir entradas e posicionar o stop loss. Estratégia Alligator — Baseada no Alligator de Bill Williams para identificar tendências e entradas ideais.

— Baseada no Alligator de Bill Williams para identificar tendências e entradas ideais. MACD + RSI + Estocástico — Combina três indicadores e exige confirmações múltiplas.

— Combina três indicadores e exige confirmações múltiplas. Estratégia PSAR — Usa o Parabolic SAR para detectar reversões e seguir tendências com trailing automático.

— Usa o Parabolic SAR para detectar reversões e seguir tendências com trailing automático. Estratégia Ichimoku — Sistema completo Ichimoku Kinko Hyo para tendência, níveis e momentum.

— Sistema completo Ichimoku Kinko Hyo para tendência, níveis e momentum. Estratégia SuperTrend — Seguidor de tendência adaptativo à volatilidade para identificar direção.

Apenas uma estratégia pode estar ativa por vez e seus parâmetros são personalizáveis. Cada estratégia pode operar com risco/retorno fixo ou encerrar automaticamente com sinal oposto.

Principais benefícios

Automatiza totalmente a gestão de ordens, risco e metas de lucro.

Elimina o viés emocional e favorece a disciplina.

Protege o capital por meio de controle de risco.

Controle total via monitoramento e comandos no Telegram.

Incluso na compra

Atualizações futuras e otimizações periódicas.

Presets dedicados para diferentes Prop Firms e perfis de risco.

Suporte pós-venda com assistência direta e guia de instalação.

Aviso de risco: operar no mercado envolve riscos significativos. Desempenhos passados não garantem resultados futuros. Utilize sempre uma gestão de risco adequada.