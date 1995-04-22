Arinniti Gold 是一款高级全自动 Expert Advisor（EA），专为在 MetaTrader 5 平台上交易**黄金（XAUUSD）**而开发。

该 Expert Advisor 的开发重点包括执行质量、风险敞口控制和资金保护。系统不使用 Martingale（马丁格尔）、渐进式手数倍增或亏损恢复 Grid（网格）策略。

首发优惠 首发优惠价：199 USD 计划最终价格：999 USD 价格将逐步上调，直至达到计划最终价格 999 USD。在首发期间购买 Arinniti Gold 的用户，将以购买时的当前价格获得本产品。 实盘交易信号 您可以通过公开的 MQL5 信号查看 Arinniti Gold 在真实交易账户上的实际表现。 官方实盘交易信号 官方频道 关注我们的 MQL5 官方频道，获取产品更新、新产品发布以及交易系统的最新消息。 用户指南与支持 购买后，请联系我们获取《快速用户指南》。该文档介绍了公开参数、推荐的运行环境、面板显示的信息、系统状态以及暂停按钮的使用方法。 如需获取用户指南、咨询问题或获得技术支持，请给我们发送消息。如果您希望及时了解更新、新发布内容和未来产品，欢迎关注我们的个人主页。

主要功能

Arinniti Gold 可全自动执行买入和卖出交易，并采用专为 XAUUSD 开发的专有交易逻辑。

— 全自动执行买入和卖出交易

— 独立保护性 Stop Loss，注册在经纪商服务器上

— 盈利保护和动态持仓管理

— 内置同时持仓数量限制

— 点差过滤器

— 使用 MetaTrader 5 经济日历的可选新闻过滤器

— 专业集成信息面板

— 支持经纪商交易品种名称的前缀和后缀

— No Grid

— No Martingale

— 无需外部指标

系统支持交易品种名称的前缀和后缀，但名称中必须包含 “XAUUSD”。

系统要求

— 交易平台： MetaTrader 5

— 交易品种： XAUUSD

— 时间周期： H1

— 账户类型： Hedging（对冲账户）

— 建议账户货币： USD

— 最小交易量： 0.01 手

— 建议杠杆： 1:100 或更高

必须启用自动交易，并且在交易期间 MetaTrader 终端或 VPS 应保持在线连接。

如果交易品种名称仅为 GOLD，且名称中不包含“XAUUSD”，系统可能无法自动识别。

建议资金和交易量

使用 0.01 手交易时，建议最低交易资金为 500 USD。

为了获得更大的安全余量，建议每 0.01 手使用 1,000 USD 的账户资金。

使用更大的交易手数时，应按比例增加账户资金。使用低于建议水平的资金进行交易，会显著增加风险以及保证金不足的可能性。

使用建议

建议优先选择 Raw Spread、Zero 或 ECN 账户，并选择执行稳定、延迟较低的经纪商。建议使用 VPS，以确保 MetaTrader 持续保持在线连接。

在真实账户使用前，建议先在模拟账户中测试 Expert Advisor。未经充分测试，请勿随意修改已经验证的参数，并请确认设置的最大点差限制适合您的经纪商交易条件。

不要在不同的 Expert Advisor 实例中使用相同的 EA 标识符。实际交易表现可能因点差、佣金、隔夜利息、执行质量以及经纪商的价格历史数据而有所不同。

风险提示

外汇（Forex）、差价合约（CFD）和贵金属交易具有较高风险，可能导致部分或全部投资资金损失。

历史结果、模拟测试以及过去的交易表现并不能保证未来的交易结果。

官方销售渠道

Arinniti Gold 仅通过 MQL5 Market 官方销售。