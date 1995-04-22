Arinniti Gold
- 专家
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Maria Aparecida CaldasOur team combines more than 15 years of experience across quantitative research, algorithmic trading, and financial markets, bringing deep market knowledge to the development of systematic trading solutions.
- 版本: 1.0
- 激活: 10
Arinniti Gold 是一款高级全自动 Expert Advisor（EA），专为在 MetaTrader 5 平台上交易**黄金（XAUUSD）**而开发。
该 Expert Advisor 的开发重点包括执行质量、风险敞口控制和资金保护。系统不使用 Martingale（马丁格尔）、渐进式手数倍增或亏损恢复 Grid（网格）策略。
首发优惠
首发优惠价：199 USD
计划最终价格：999 USD
价格将逐步上调，直至达到计划最终价格 999 USD。在首发期间购买 Arinniti Gold 的用户，将以购买时的当前价格获得本产品。
实盘交易信号
您可以通过公开的 MQL5 信号查看 Arinniti Gold 在真实交易账户上的实际表现。
关注我们的 MQL5 官方频道，获取产品更新、新产品发布以及交易系统的最新消息。
用户指南与支持
购买后，请联系我们获取《快速用户指南》。该文档介绍了公开参数、推荐的运行环境、面板显示的信息、系统状态以及暂停按钮的使用方法。
如需获取用户指南、咨询问题或获得技术支持，请给我们发送消息。如果您希望及时了解更新、新发布内容和未来产品，欢迎关注我们的个人主页。
主要功能
Arinniti Gold 可全自动执行买入和卖出交易，并采用专为 XAUUSD 开发的专有交易逻辑。
— 全自动执行买入和卖出交易
— 独立保护性 Stop Loss，注册在经纪商服务器上
— 盈利保护和动态持仓管理
— 内置同时持仓数量限制
— 点差过滤器
— 使用 MetaTrader 5 经济日历的可选新闻过滤器
— 专业集成信息面板
— 支持经纪商交易品种名称的前缀和后缀
— No Grid
— No Martingale
— 无需外部指标
系统支持交易品种名称的前缀和后缀，但名称中必须包含 “XAUUSD”。
系统要求
— 交易平台： MetaTrader 5
— 交易品种： XAUUSD
— 时间周期： H1
— 账户类型： Hedging（对冲账户）
— 建议账户货币： USD
— 最小交易量： 0.01 手
— 建议杠杆： 1:100 或更高
必须启用自动交易，并且在交易期间 MetaTrader 终端或 VPS 应保持在线连接。
如果交易品种名称仅为 GOLD，且名称中不包含“XAUUSD”，系统可能无法自动识别。
建议资金和交易量
使用 0.01 手交易时，建议最低交易资金为 500 USD。
为了获得更大的安全余量，建议每 0.01 手使用 1,000 USD 的账户资金。
使用更大的交易手数时，应按比例增加账户资金。使用低于建议水平的资金进行交易，会显著增加风险以及保证金不足的可能性。
使用建议
建议优先选择 Raw Spread、Zero 或 ECN 账户，并选择执行稳定、延迟较低的经纪商。建议使用 VPS，以确保 MetaTrader 持续保持在线连接。
在真实账户使用前，建议先在模拟账户中测试 Expert Advisor。未经充分测试，请勿随意修改已经验证的参数，并请确认设置的最大点差限制适合您的经纪商交易条件。
不要在不同的 Expert Advisor 实例中使用相同的 EA 标识符。实际交易表现可能因点差、佣金、隔夜利息、执行质量以及经纪商的价格历史数据而有所不同。
风险提示
外汇（Forex）、差价合约（CFD）和贵金属交易具有较高风险，可能导致部分或全部投资资金损失。
历史结果、模拟测试以及过去的交易表现并不能保证未来的交易结果。
官方销售渠道
Arinniti Gold 仅通过 MQL5 Market 官方销售。