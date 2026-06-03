YZH AlgoCore — 一台机器人，六种交易品种
智能算法，精准执行。
市面上充斥着成千上万的“黄金机器人”。但有多少机器人能够无需任何配置更改，就能在 XAUUSD、EURUSD、GBPUSD、GBPJPY、USDJPY 和 BTCUSD 五种交易品种上运行同一套引擎呢？
YZH AlgoCore 现已成为真正的多品种交易系统。只需将其添加到图表，它便能自动识别：机器人会自动检测交易品种并加载其内置的专属配置文件。时间周期、指标配置、缩放行为——所有参数均已针对每种交易品种进行内部定义。六种交易品种，只需一个许可证——无需为六个不同的机器人支付费用。
为什么选择 YZH AlgoCore？
大多数交易系统失败并非因为策略糟糕，而是因为执行不一致。大多数网格机器人盲目地以固定的时间间隔开仓，并在第一个强劲趋势出现时就交出账户。 YZH AlgoCore 旨在解决以下两个问题：
选择性入场：每个仓位序列都从基于策略的信号开始。只有在算法确认市场状况后才会进行加仓。
精心设计的防御机制：多层智能恢复模块经过测试，能够应对真实的崩盘场景。交易前保证金验证会检查每一笔订单——机器人会拒绝开立您账户无法承受的仓位。止损机制会检测未完成的仓位组并释放您的资金。
盈利永不等待：止盈平仓即时执行，即使在新闻发布窗口和筛选时段内也是如此。筛选机制仅限制新增风险，绝不影响您的收益。
经核实的实时业绩
不要仅凭回测截图来判断——请以真实账户数据为准：YZH AlgoCore 的实时表现已在独立验证的 Myfxbook 投资组合中得到追踪。请发送私信获取访问权限。
真实业绩，真实交易，完全透明。对我们而言，透明不是可选项，而是标准。
亮点
6 种交易品种，一台机器人：XAUUSD（旗舰）+ EURUSD、GBPUSD、GBPJPY、USDJPY、BTCUSD
自动品种识别——无需额外配置
基于策略的选择性入场
多层智能恢复引擎
交易前保证金水平验证
止损退出机制
新闻、交易时段、点差和日亏损过滤器
每日盈利目标保护
对冲、净额结算、ECN、美分、微型——支持所有 MT5 账户类型
购买后服务
专属用户群组 + 最新推荐设置文件（每个品种）
安装和优化支持
免费更新，优先技术支持
重要提示：购买后，请发送私信——验证通过后，您将收到最新的推荐设置、群组访问权限和技术支持。
注意：可下载的演示版本仅用于回测。实时演示版本（包含新闻过滤器和实时交易条件）可通过私信申请。
风险提示：金融市场交易涉及高风险。过往业绩并不代表未来表现。建议在使用该系统进行真实账户交易前，先在适当的风险设置下进行测试。
YZH AlgoCore — yī tái jīqìrén, liù zhǒng jiāoyì pǐnzhǒng
zhìnéng suànfǎ, jīngzhǔn zhíxíng.
Shìmiàn shàng chōngchìzhe chéng qiān shàng wàn de “huángjīn jīqìrén”. Dàn yǒu duōshǎo jīqìrén nénggòu wúxū rènhé pèizhì gēnggǎi, jiù néng zài XAUUSD,EURUSD,GBPUSD,GBPJPY,USDJPY hé BTCUSD wǔ zhǒng jiāoyì pǐnzhǒng shàng yùnxíng tóngyī tào yǐnqíng ne?
YZH AlgoCore xiàn yǐ chéngwéi zhēnzhèng de duō pǐnzhǒng jiāoyì xìtǒng. Zhǐ xū jiāng qí tiānjiā dào túbiǎo, tā biàn néng zìdòng shìbié: Jīqìrén huì zìdòng jiǎncè jiāoyì pǐnzhǒng bìng jiāzài qí nèizhì de zhuānshǔ pèizhì wénjiàn. Shíjiān zhōuqí, zhǐbiāo pèizhì, suōfàng xíngwéi——suǒyǒu cānshù jūn yǐ zhēnduì měi zhǒng jiāoyì pǐnzhǒng jìnxíng nèibù dìngyì. Liù zhǒng jiāoyì pǐnzhǒng, zhǐ xū yīgè xǔkě zhèng——wúxū wèi liù gè bùtóng de jīqìrén zhīfù fèiyòng.
Wèishéme xuǎnzé YZH AlgoCore?
Dà duōshù jiāoyì xìtǒng shībài bìngfēi yīnwèi cèlüè zāogāo, ér shì yīnwèi zhíxíng bùyīzhì. Dà duōshù wǎng gé jīqìrén mángmù de yǐ gùdìng de shíjiān jiàngé kāi cāng, bìng zài dì yī gè qiángjìng qūshì chūxiàn shí jiù jiāo chū zhànghù. YZH AlgoCore zhǐ zài jiějué yǐxià liǎng gè wèntí:
Xuǎnzé xìng rù chǎng: Měi gè cāngwèi xùliè dōu cóng jīyú cèlüè de xìnhào kāishǐ. Zhǐyǒu zài suànfǎ quèrèn shìchǎng zhuàngkuàng hòu cái huì jìnxíng jiā cāng.
Jīngxīn shèjì de fángyù jīzhì: Duō céng zhìnéng huīfù mókuài jīngguò cèshì, nénggòu yìngduì zhēnshí de bēngpán chǎngjǐng. Jiāoyì qián bǎozhèngjīn yànzhèng huì jiǎnchá měi yī bǐ dìngdān——jīqìrén huì jùjué kāi lì nín zhànghù wúfǎ chéngshòu de cāngwèi. Zhǐ sǔn jīzhì huì jiǎncè wèi wánchéng de cāngwèi zǔ bìng shìfàng nín de zījīn.
Yínglì yǒng bù děngdài: Zhǐ yíng píng cāng jíshí zhíxíng, jíshǐ zài xīnwén fābù chuāngkǒu hé shāixuǎn shíduàn nèi yěshì rúcǐ. Shāixuǎn jīzhì jǐn xiànzhì xīn zēng fēngxiǎn, jué bù yǐngxiǎng nín de shōuyì.
Jīng héshí de shíshí yèjì
bùyào jǐn píng huí cè jiétú lái pànduàn——qǐng yǐ zhēnshí zhànghù shùjù wéi zhǔn:YZH AlgoCore de shíshí biǎoxiàn yǐ zài dúlì yànzhèng de Myfxbook tóuzī zǔhé zhōng dédào zhuīzōng. Qǐng fāsòng sīxìn huòqǔ fǎngwèn quánxiàn.
Zhēnshí yèjì, zhēnshí jiāoyì, wánquán tòumíng. Duì wǒmen ér yán, tòumíng bùshì kě xuǎnxiàng, ér shì biāozhǔn.
Liàngdiǎn
6 zhǒng jiāoyì pǐnzhǒng, yī tái jīqìrén:XAUUSD(qíjiàn)+ EURUSD,GBPUSD,GBPJPY,USDJPY,BTCUSD
zìdòng pǐnzhǒng shìbié——wúxū éwài pèizhì
jīyú cèlüè de xuǎnzé xìng rù chǎng
duō céng zhìnéng huīfù yǐnqíng
jiāoyì qián bǎozhèngjīn shuǐpíng yànzhèng
zhǐ sǔn tuìchū jīzhì
xīnwén, jiāoyì shíduàn, diǎnchā hé rì kuīsǔn guòlǜ qì
měi rì yínglì mùbiāo bǎohù
duìchōng, jìng é jiésuàn,ECN, měi fēn, wéixíng——zhīchí suǒyǒu MT5 zhànghù lèixíng
gòumǎi hòu fúwù
zhuānshǔ yònghù qún zǔ + zuìxīn tuījiàn shèzhì wénjiàn (měi gè pǐnzhǒng)
ānzhuāng hé yōuhuà zhīchí
miǎnfèi gēngxīn, yōuxiān jìshù zhīchí
zhòngyào tíshì: Gòumǎi hòu, qǐng fāsòng sīxìn——yànzhèng tōngguò hòu, nín jiāng shōu dào zuìxīn de tuījiàn shèzhì, qún zǔ fǎngwèn quánxiàn hé jìshù zhīchí.
Zhùyì: Kě xiàzài de yǎnshì bǎnběn jǐn yòng yú huí cè. Shíshí yǎnshì bǎnběn (bāohán xīnwén guòlǜ qì hé shíshí jiāoyì tiáojiàn) kě tōngguò sīxìn shēnqǐng.
Fēngxiǎn tíshì: Jīnróng shìchǎng jiāoyì shèjí gāo fēngxiǎn. Guòwǎng yèjì bìng bù dàibiǎo wèilái biǎoxiàn. Jiànyì zài shǐyòng gāi xìtǒng jìnxíng zhēnshí zhànghù jiāoyì qián, xiān zài shìdàng de fēngxiǎn shèzhì xià jìnxíng cèshì.
Aldığım ilk botlardan birisi risk yönetimi ve sonuçları anlatıldığı gibi tutarlı. Alalı 1 ayı geçti fakat yeni yeni aktif kullanabildim yoğunluğumdan dolayı. öncesinde demo da kullandım ve sonuçları tatmin ediciydi şuan canlı hesaba geçtim orda kullanıyorum artık, çünkü güven veriyor. İşlemlere körü körüne girmiyor ve özellikle son güncellemeden dolayı risk yönetimi oldukça dengeli ve stabil geliştiricinin robotunun arkasında durup geliştirmesi ayrıca önemli. Canlı yayınlarda yapılan backtestleri izledim sonra satın almaya karar verdim ve şu ana kadar elde ettiğim performans yayındaki ile büyük ölçüde örtüşüyor. Ben sadece XAUUSD tarafında çalıştırıyorum ama birden fazla paritede çalıştırabilirsiniz ve şuan disiplinli çalışıyor. Elbette hiçbir sistem %100 kazandırmaz bakalım devamında neler olucak ama istikrarlı olup güven verdiğini söyleyebilirim. Rastgele grid işlem alan bir bot değil. Bot arayışında olanların mutlaka incelemesini tavsiye ederim. ileride edindiğim tecrübelerimi burada sürekli güncelleyeceğim.
15.7.2026