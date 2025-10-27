FundedBridge EA for Prop Firms

Aperçu

FundedBridge (MT5) est un Expert Advisor professionnel conçu pour aider les traders à réussir et à maintenir dans la durée les Challenges des sociétés de trading propriétaire (Prop Firms). Ce n’est pas seulement un EA multi-stratégies, mais une plateforme complète d’automatisation et de gestion du risque, bâtie autour des règles d’acteurs tels que FTMO, The5ers et FundedNext.

Le système intègre six stratégies sélectionnables, un contrôle intelligent du drawdown quotidien et global, une gestion automatique de l’objectif de profit, ainsi qu’un module Telegram pour les notifications et le contrôle à distance. Il est optimisé pour le Forex et les indices, avec exécution continue sur VPS afin d’assurer stabilité et cohérence.

• Stratégies disponibles : 6

• Marchés : Forex et indices

• Gestion du risque : Drawdown quotidien et global

Caractéristiques principales

Conçu spécifiquement pour respecter les limites et règles des Prop Firms.

Six stratégies activables selon le style et les conditions de marché.

Contrôle dynamique du drawdown avec clôture automatique à l’approche des seuils.

Gestion automatique de l’objectif de profit, avec clôture globale à l’atteindre.

Fonction break-even pour déplacer le stop loss au prix d’entrée après une marge de gain.

Prises de profit partielles configurables sur un ou deux niveaux.

Protection du spread, bloquant de nouvelles entrées ou clôturant en cas d’anomalies.

Contrôle à distance via Telegram (pause, clôture, redémarrage).

Notifications en temps réel sur ouvertures, clôtures, objectifs atteints et drawdowns.

Presets prêts pour FTMO, The5ers, FundedNext et d’autres Prop Firms.

Backtests réalistes avec simulations mensuelles basées sur les règles des Prop Firms.

Stratégies disponibles

Stratégie MACD — Utilise le MACD pour le timing d’entrée et le placement du stop loss.

— Utilise le MACD pour le timing d’entrée et le placement du stop loss. Stratégie Alligator — Basée sur l’Alligator de Bill Williams pour détecter les tendances et les entrées optimales.

— Basée sur l’Alligator de Bill Williams pour détecter les tendances et les entrées optimales. MACD + RSI + Stochastique — Combine trois indicateurs, avec confirmations multiples avant entrée.

— Combine trois indicateurs, avec confirmations multiples avant entrée. Stratégie PSAR — Utilise le Parabolic SAR pour repérer les retournements et suivre la tendance avec trailing automatique.

— Utilise le Parabolic SAR pour repérer les retournements et suivre la tendance avec trailing automatique. Stratégie Ichimoku — Système Ichimoku Kinko Hyo pour tendance, niveaux et momentum.

— Système Ichimoku Kinko Hyo pour tendance, niveaux et momentum. Stratégie SuperTrend — Suivi de tendance adaptatif à la volatilité pour une direction précise.

Une seule stratégie peut être active à la fois et ses paramètres sont personnalisables. Chaque stratégie peut fonctionner avec un ratio risque/rendement fixe ou se clôturer automatiquement sur signal opposé.

Avantages clés

Automatise totalement la gestion des trades, du risque et des objectifs.

Élimine l’impact émotionnel et favorise la discipline.

Protège le capital grâce à un contrôle rigoureux du risque.

Contrôle complet via monitoring et commandes Telegram.

Inclus avec l’achat

Mises à jour futures et optimisations périodiques.

Presets dédiés pour différentes Prop Firms et profils de risque.

Support après-vente avec assistance directe et guide d’installation.

Avertissement sur les risques : le trading comporte des risques importants. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Opérez toujours avec une gestion du risque appropriée.