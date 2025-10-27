FundedBridge EA for Prop Firms
- Experten
- Riccardo Borello
- Version: 2.40
- Aktualisiert: 3 Dezember 2025
- Aktivierungen: 20
Feiertagsaktion 2025: ermäßigte Preise bis zum 6. Januar 2026 um 23:59 Uhr
Überblick
FundedBridge (MT5) ist ein professioneller Expert Advisor, der Tradern hilft, Prop-Firm-Challenges zu bestehen und dauerhaft zu halten. Es ist nicht nur ein Multi-Strategie-EA, sondern eine vollständige Automations- und Risikomanagement-Plattform, aufgebaut nach den Regeln großer Prop-Firmen wie FTMO, The5ers und FundedNext.
Link für Tutorial, detaillierte Beschreibung, Handbuch und Presets: https://www.mql5.com/en/blogs/post/765016
Das System umfasst sechs wählbare Strategien, eine intelligente Steuerung des täglichen und gesamten Drawdowns, eine automatische Gewinnziel-Verwaltung sowie ein Telegram-Modul für Benachrichtigungen und Fernsteuerung. Optimiert für Forex und Indizes, mit dauerhaftem Betrieb auf einem VPS für Stabilität und konsistente Ausführung.
• Verfügbare Strategien: 6
• Märkte: Forex und Indizes
• Risikomanagement: Täglicher und gesamter Drawdown
Hauptfunktionen
- Speziell entwickelt, um die Limits und Regeln von Prop-Firmen einzuhalten.
- Sechs Strategien, aktivierbar je nach Stil und Marktlage.
- Dynamische Drawdown-Kontrolle mit automatischem Schließen nahe gesetzter Grenzen.
- Automatische Gewinnziel-Verwaltung mit Massenschließung beim Erreichen.
- Break-even-Funktion, um den Stop-Loss nach einem Gewinnpuffer auf Einstand zu ziehen.
- Konfigurierbare Teil-Take-Profits auf ein oder zwei Ebenen für schrittweises Management.
- Spread-Schutz, um neue Einstiege zu verhindern oder Positionen bei Anomalien zu schließen.
- Fernsteuerung über Telegram mit Befehlen zum Pausieren, Schließen und Neustarten.
- Echtzeit-Benachrichtigungen über Einstiege, Ausstiege, Zielerreichung und Drawdowns.
- Fertige Presets für FTMO, The5ers, FundedNext und andere Prop-Firmen.
- Realistische Backtests mit monatlichen Simulationen gemäß Prop-Firm-Regeln.
Verfügbare Strategien
- MACD-Strategie — Nutzt MACD für Entry-Timing und Stop-Loss-Platzierung.
- Alligator-Strategie — Basierend auf Bill Williams’ Alligator zur Trend- und Entry-Erkennung.
- MACD + RSI + Stochastic — Kombination aus drei Indikatoren mit Mehrfach-Bestätigung.
- PSAR-Strategie — Nutzt Parabolic SAR für Umkehrpunkte und automatisches Trailing.
- Ichimoku-Strategie — Komplettes Ichimoku-System für Trend, Niveaus und Momentum.
- SuperTrend-Strategie — Volatilitätsadaptives Trend-Following zur Richtungsbestimmung.
Es kann jeweils nur eine Strategie aktiv sein; Parameter sind anpassbar. Jede Strategie kann mit festem CRV oder automatischem Schließen beim Gegensignal betrieben werden.
Wichtigste Vorteile
- Vollständige Automatisierung von Trade-, Risiko- und Gewinnziel-Management.
- Reduziert Emotionen und fördert disziplinierte Ausführung.
- Kapitalschutz durch striktes Risikomanagement.
- Volle Kontrolle per Monitoring und Telegram-Befehlen.
Im Kauf enthalten
- Zukünftige Updates und regelmäßige Optimierungen.
- Presets für verschiedene Prop-Firmen und Risikoprofile.
- After-Sales-Support mit direkter Hilfe und Installationsanleitung.
Risikohinweis: Handel ist mit erheblichen Risiken verbunden. Vergangene Ergebnisse garantieren keine zukünftigen. Betreiben Sie stets angemessenes Risikomanagement.
Un prodotto ECCELLENTE, costruito con l'intento di farti passare le challenge delle prop firm con un vantaggio statistico importante. Il developer Riccardo è una persona disponibilissima ed aperta ad ogni critica costruttiva. Consiglio a tutti di provare questo stupendo Expert Advisor.