FundedBridge EA for Prop Firms

5

Feiertagsaktion 2025: ermäßigte Preise bis zum 6. Januar 2026 um 23:59 Uhr

Überblick

FundedBridge (MT5) ist ein professioneller Expert Advisor, der Tradern hilft, Prop-Firm-Challenges zu bestehen und dauerhaft zu halten. Es ist nicht nur ein Multi-Strategie-EA, sondern eine vollständige Automations- und Risikomanagement-Plattform, aufgebaut nach den Regeln großer Prop-Firmen wie FTMO, The5ers und FundedNext.

Link für Tutorial, detaillierte Beschreibung, Handbuch und Presets: https://www.mql5.com/en/blogs/post/765016

Das System umfasst sechs wählbare Strategien, eine intelligente Steuerung des täglichen und gesamten Drawdowns, eine automatische Gewinnziel-Verwaltung sowie ein Telegram-Modul für Benachrichtigungen und Fernsteuerung. Optimiert für Forex und Indizes, mit dauerhaftem Betrieb auf einem VPS für Stabilität und konsistente Ausführung.

Verfügbare Strategien: 6
Märkte: Forex und Indizes
Risikomanagement: Täglicher und gesamter Drawdown

Hauptfunktionen

  • Speziell entwickelt, um die Limits und Regeln von Prop-Firmen einzuhalten.
  • Sechs Strategien, aktivierbar je nach Stil und Marktlage.
  • Dynamische Drawdown-Kontrolle mit automatischem Schließen nahe gesetzter Grenzen.
  • Automatische Gewinnziel-Verwaltung mit Massenschließung beim Erreichen.
  • Break-even-Funktion, um den Stop-Loss nach einem Gewinnpuffer auf Einstand zu ziehen.
  • Konfigurierbare Teil-Take-Profits auf ein oder zwei Ebenen für schrittweises Management.
  • Spread-Schutz, um neue Einstiege zu verhindern oder Positionen bei Anomalien zu schließen.
  • Fernsteuerung über Telegram mit Befehlen zum Pausieren, Schließen und Neustarten.
  • Echtzeit-Benachrichtigungen über Einstiege, Ausstiege, Zielerreichung und Drawdowns.
  • Fertige Presets für FTMO, The5ers, FundedNext und andere Prop-Firmen.
  • Realistische Backtests mit monatlichen Simulationen gemäß Prop-Firm-Regeln.

Verfügbare Strategien

  • MACD-Strategie — Nutzt MACD für Entry-Timing und Stop-Loss-Platzierung.
  • Alligator-Strategie — Basierend auf Bill Williams’ Alligator zur Trend- und Entry-Erkennung.
  • MACD + RSI + Stochastic — Kombination aus drei Indikatoren mit Mehrfach-Bestätigung.
  • PSAR-Strategie — Nutzt Parabolic SAR für Umkehrpunkte und automatisches Trailing.
  • Ichimoku-Strategie — Komplettes Ichimoku-System für Trend, Niveaus und Momentum.
  • SuperTrend-Strategie — Volatilitätsadaptives Trend-Following zur Richtungsbestimmung.

Es kann jeweils nur eine Strategie aktiv sein; Parameter sind anpassbar. Jede Strategie kann mit festem CRV oder automatischem Schließen beim Gegensignal betrieben werden.

Wichtigste Vorteile

  • Vollständige Automatisierung von Trade-, Risiko- und Gewinnziel-Management.
  • Reduziert Emotionen und fördert disziplinierte Ausführung.
  • Kapitalschutz durch striktes Risikomanagement.
  • Volle Kontrolle per Monitoring und Telegram-Befehlen.

Im Kauf enthalten

  • Zukünftige Updates und regelmäßige Optimierungen.
  • Presets für verschiedene Prop-Firmen und Risikoprofile.
  • After-Sales-Support mit direkter Hilfe und Installationsanleitung.

Risikohinweis: Handel ist mit erheblichen Risiken verbunden. Vergangene Ergebnisse garantieren keine zukünftigen. Betreiben Sie stets angemessenes Risikomanagement.

Bewertungen 2
Marco Russo
359
Marco Russo 2025.12.06 08:32 
 

Un prodotto ECCELLENTE, costruito con l'intento di farti passare le challenge delle prop firm con un vantaggio statistico importante. Il developer Riccardo è una persona disponibilissima ed aperta ad ogni critica costruttiva. Consiglio a tutti di provare questo stupendo Expert Advisor.

mariettone
19
mariettone 2025.11.26 22:35 
 

Nel corso degli anni ho testato tanti expert advisor, ma questo è quello che mi ha colpito di più. ho iniziato una challenge a inizio novembre e in pochi giorni il bot ha raggiunto l'8% richiesto per superarla, ora sono in fase 2 ed è già a buon punto. da sottolineare il supporto del team, veramente eccezionale e attento a risolvere qualsiasi dubbio. inoltre mi è stato di grande aiuto il sito di fundedbridge che mi ha permesso di vedere i backtest e scegliere il preset più adatto. in sintesi è un prodotto curato, affidabile e facile da usare, sono davvero soddisfatto

Auswahl:
