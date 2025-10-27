FundedBridge EA for Prop Firms

Feiertagsaktion 2025: ermäßigte Preise bis zum 6. Januar 2026 um 23:59 Uhr

Überblick

FundedBridge (MT5) ist ein professioneller Expert Advisor, der Tradern hilft, Prop-Firm-Challenges zu bestehen und dauerhaft zu halten. Es ist nicht nur ein Multi-Strategie-EA, sondern eine vollständige Automations- und Risikomanagement-Plattform, aufgebaut nach den Regeln großer Prop-Firmen wie FTMO, The5ers und FundedNext.

Link für Tutorial, detaillierte Beschreibung, Handbuch und Presets: https://www.mql5.com/en/blogs/post/765016



Das System umfasst sechs wählbare Strategien, eine intelligente Steuerung des täglichen und gesamten Drawdowns, eine automatische Gewinnziel-Verwaltung sowie ein Telegram-Modul für Benachrichtigungen und Fernsteuerung. Optimiert für Forex und Indizes, mit dauerhaftem Betrieb auf einem VPS für Stabilität und konsistente Ausführung.

• Verfügbare Strategien: 6

• Märkte: Forex und Indizes

• Risikomanagement: Täglicher und gesamter Drawdown

Hauptfunktionen

Speziell entwickelt, um die Limits und Regeln von Prop-Firmen einzuhalten.

Sechs Strategien, aktivierbar je nach Stil und Marktlage.

Dynamische Drawdown-Kontrolle mit automatischem Schließen nahe gesetzter Grenzen.

Automatische Gewinnziel-Verwaltung mit Massenschließung beim Erreichen.

Break-even-Funktion, um den Stop-Loss nach einem Gewinnpuffer auf Einstand zu ziehen.

Konfigurierbare Teil-Take-Profits auf ein oder zwei Ebenen für schrittweises Management.

Spread-Schutz, um neue Einstiege zu verhindern oder Positionen bei Anomalien zu schließen.

Fernsteuerung über Telegram mit Befehlen zum Pausieren, Schließen und Neustarten.

Echtzeit-Benachrichtigungen über Einstiege, Ausstiege, Zielerreichung und Drawdowns.

Fertige Presets für FTMO, The5ers, FundedNext und andere Prop-Firmen.

Realistische Backtests mit monatlichen Simulationen gemäß Prop-Firm-Regeln.

Verfügbare Strategien

MACD-Strategie — Nutzt MACD für Entry-Timing und Stop-Loss-Platzierung.

— Nutzt MACD für Entry-Timing und Stop-Loss-Platzierung. Alligator-Strategie — Basierend auf Bill Williams’ Alligator zur Trend- und Entry-Erkennung.

— Basierend auf Bill Williams’ Alligator zur Trend- und Entry-Erkennung. MACD + RSI + Stochastic — Kombination aus drei Indikatoren mit Mehrfach-Bestätigung.

— Kombination aus drei Indikatoren mit Mehrfach-Bestätigung. PSAR-Strategie — Nutzt Parabolic SAR für Umkehrpunkte und automatisches Trailing.

— Nutzt Parabolic SAR für Umkehrpunkte und automatisches Trailing. Ichimoku-Strategie — Komplettes Ichimoku-System für Trend, Niveaus und Momentum.

— Komplettes Ichimoku-System für Trend, Niveaus und Momentum. SuperTrend-Strategie — Volatilitätsadaptives Trend-Following zur Richtungsbestimmung.

Es kann jeweils nur eine Strategie aktiv sein; Parameter sind anpassbar. Jede Strategie kann mit festem CRV oder automatischem Schließen beim Gegensignal betrieben werden.

Wichtigste Vorteile

Vollständige Automatisierung von Trade-, Risiko- und Gewinnziel-Management.

Reduziert Emotionen und fördert disziplinierte Ausführung.

Kapitalschutz durch striktes Risikomanagement.

Volle Kontrolle per Monitoring und Telegram-Befehlen.

Im Kauf enthalten

Zukünftige Updates und regelmäßige Optimierungen.

Presets für verschiedene Prop-Firmen und Risikoprofile.

After-Sales-Support mit direkter Hilfe und Installationsanleitung.

Risikohinweis: Handel ist mit erheblichen Risiken verbunden. Vergangene Ergebnisse garantieren keine zukünftigen. Betreiben Sie stets angemessenes Risikomanagement.