FundedBridge EA for Prop Firms
- Experts
- Riccardo Borello
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 20
Panoramica
FundedBridge (MT5) è un Expert Advisor professionale progettato per aiutare i trader a superare e mantenere con costanza le Challenge delle Prop Firms. Non è un semplice EA multi-strategia, ma una piattaforma completa di automazione e gestione del rischio, costruita attorno alle regole operative delle principali Prop Firm come FTMO, The5ers e FundedNext.
Il sistema integra sei strategie di trading selezionabili, un controllo intelligente del drawdown giornaliero e totale, la gestione automatica del profit target e un modulo di notifiche e controllo remoto tramite Telegram. È ottimizzato per operare su Forex e Indici, con esecuzione continua su VPS per garantire stabilità e coerenza operativa.
• Strategie disponibili: 6
• Mercati: Forex e Indici
• Gestione rischio: Drawdown giornaliero e totale
Caratteristiche principali
- Progettato specificamente per rispettare i limiti e le regole delle Prop Firms.
- Sei strategie operative, attivabili in base allo stile e alle condizioni di mercato.
- Controllo dinamico del drawdown, con chiusura automatica delle posizioni in prossimità dei limiti impostati.
- Gestione automatica del profit target, con chiusura massiva al raggiungimento dell’obiettivo.
- Funzione breakeven per spostare lo stop loss a pareggio dopo un certo margine di profitto.
- Take profit parziali configurabili su uno o due livelli per una gestione progressiva delle posizioni.
- Protezione spread, che evita nuove aperture o chiude le operazioni in caso di condizioni anomale.
- Controllo remoto via Telegram, con comandi per pausa, chiusura o riavvio del bot.
- Notifiche in tempo reale su aperture, chiusure, target raggiunti e drawdown.
- Preset pronti per FTMO, The5ers, FundedNext e altre Prop Firm.
- Backtest realistico con simulazioni mensili basate sulle regole Prop Firm.
Strategie disponibili
- MACD Strategy — Utilizza l'indicatore Moving Average Convergence Divergence per identificare quando aprire posizioni e dove impostare lo stop loss.
- Alligator Strategy — Basata sull'indicatore Alligator di Bill Williams per identificare trend e momenti ottimali di ingresso a mercato.
- MACD + RSI + Stochastic — Combina tre indicatori per fornire segnali più affidabili, utilizzando conferme multiple prima di aprire posizioni.
- PSAR Strategy — Usa il Parabolic SAR per identificare punti di inversione e seguire i trend con trailing stop automatico.
- Ichimoku Strategy — Sistema completo basato su Ichimoku Kinko Hyo per analisi di trend, supporti, resistenze e momentum.
- SuperTrend Strategy — Indicatore di trend-following che si adatta alla volatilità del mercato per identificare la direzione con precisione.
È possibile attivare una sola strategia per volta e personalizzarne i parametri. Ogni strategia può essere configurata con rapporto rischio/rendimento fisso oppure con chiusura automatica su segnale opposto.
Vantaggi principali
- Automatizza completamente la gestione di trade, rischio e obiettivi di profitto.
- Elimina l’impatto emotivo e favorisce una gestione disciplinata.
- Protegge il capitale con controllo del rischio.
- Offre pieno controllo grazie al monitoraggio e ai comandi via Telegram.
Incluso con l’acquisto
- Aggiornamenti futuri e ottimizzazioni periodiche.
- Preset dedicati per diverse Prop Firm e profili di rischio.
- Supporto post-vendita con assistenza diretta e guida all’installazione.
Avvertenza sul rischio: il trading comporta rischi significativi. Le performance passate non garantiscono risultati futuri. È consigliabile operare sempre con una gestione del rischio adeguata.