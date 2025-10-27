FundedBridge EA for Prop Firms

Panoramica

FundedBridge (MT5) è un Expert Advisor professionale progettato per aiutare i trader a superare e mantenere con costanza le Challenge delle Prop Firms. Non è un semplice EA multi-strategia, ma una piattaforma completa di automazione e gestione del rischio, costruita attorno alle regole operative delle principali Prop Firm come FTMO, The5ers e FundedNext.

Il sistema integra sei strategie di trading selezionabili, un controllo intelligente del drawdown giornaliero e totale, la gestione automatica del profit target e un modulo di notifiche e controllo remoto tramite Telegram. È ottimizzato per operare su Forex e Indici, con esecuzione continua su VPS per garantire stabilità e coerenza operativa.

• Strategie disponibili: 6

• Mercati: Forex e Indici

• Gestione rischio: Drawdown giornaliero e totale

Caratteristiche principali

Progettato specificamente per rispettare i limiti e le regole delle Prop Firms.

Sei strategie operative, attivabili in base allo stile e alle condizioni di mercato.

Controllo dinamico del drawdown, con chiusura automatica delle posizioni in prossimità dei limiti impostati.

Gestione automatica del profit target, con chiusura massiva al raggiungimento dell’obiettivo.

Funzione breakeven per spostare lo stop loss a pareggio dopo un certo margine di profitto.

Take profit parziali configurabili su uno o due livelli per una gestione progressiva delle posizioni.

Protezione spread, che evita nuove aperture o chiude le operazioni in caso di condizioni anomale.

Controllo remoto via Telegram, con comandi per pausa, chiusura o riavvio del bot.

Notifiche in tempo reale su aperture, chiusure, target raggiunti e drawdown.

Preset pronti per FTMO, The5ers, FundedNext e altre Prop Firm.

Backtest realistico con simulazioni mensili basate sulle regole Prop Firm.

Strategie disponibili

MACD Strategy — Utilizza l'indicatore Moving Average Convergence Divergence per identificare quando aprire posizioni e dove impostare lo stop loss.

— Utilizza l'indicatore Moving Average Convergence Divergence per identificare quando aprire posizioni e dove impostare lo stop loss. Alligator Strategy — Basata sull'indicatore Alligator di Bill Williams per identificare trend e momenti ottimali di ingresso a mercato.

— Basata sull'indicatore Alligator di Bill Williams per identificare trend e momenti ottimali di ingresso a mercato. MACD + RSI + Stochastic — Combina tre indicatori per fornire segnali più affidabili, utilizzando conferme multiple prima di aprire posizioni.

— Combina tre indicatori per fornire segnali più affidabili, utilizzando conferme multiple prima di aprire posizioni. PSAR Strategy — Usa il Parabolic SAR per identificare punti di inversione e seguire i trend con trailing stop automatico.

— Usa il Parabolic SAR per identificare punti di inversione e seguire i trend con trailing stop automatico. Ichimoku Strategy — Sistema completo basato su Ichimoku Kinko Hyo per analisi di trend, supporti, resistenze e momentum.

— Sistema completo basato su Ichimoku Kinko Hyo per analisi di trend, supporti, resistenze e momentum. SuperTrend Strategy — Indicatore di trend-following che si adatta alla volatilità del mercato per identificare la direzione con precisione.

È possibile attivare una sola strategia per volta e personalizzarne i parametri. Ogni strategia può essere configurata con rapporto rischio/rendimento fisso oppure con chiusura automatica su segnale opposto.

Vantaggi principali

Automatizza completamente la gestione di trade, rischio e obiettivi di profitto.

Elimina l’impatto emotivo e favorisce una gestione disciplinata.

Protegge il capitale con controllo del rischio.

Offre pieno controllo grazie al monitoraggio e ai comandi via Telegram.

Incluso con l’acquisto

Aggiornamenti futuri e ottimizzazioni periodiche.

Preset dedicati per diverse Prop Firm e profili di rischio.

Supporto post-vendita con assistenza diretta e guida all’installazione.

Avvertenza sul rischio: il trading comporta rischi significativi. Le performance passate non garantiscono risultati futuri. È consigliabile operare sempre con una gestione del rischio adeguata.