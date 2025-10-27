FundedBridge EA for Prop Firms

Panoramica

FundedBridge (MT5) è un Expert Advisor professionale progettato per aiutare i trader a superare e mantenere con costanza le Challenge delle Prop Firms. Non è un semplice EA multi-strategia, ma una piattaforma completa di automazione e gestione del rischio, costruita attorno alle regole operative delle principali Prop Firm come FTMO, The5ers e FundedNext.

Il sistema integra sei strategie di trading selezionabili, un controllo intelligente del drawdown giornaliero e totale, la gestione automatica del profit target e un modulo di notifiche e controllo remoto tramite Telegram. È ottimizzato per operare su Forex e Indici, con esecuzione continua su VPS per garantire stabilità e coerenza operativa.

Strategie disponibili: 6
Mercati: Forex e Indici
Gestione rischio: Drawdown giornaliero e totale

Caratteristiche principali

  • Progettato specificamente per rispettare i limiti e le regole delle Prop Firms.
  • Sei strategie operative, attivabili in base allo stile e alle condizioni di mercato.
  • Controllo dinamico del drawdown, con chiusura automatica delle posizioni in prossimità dei limiti impostati.
  • Gestione automatica del profit target, con chiusura massiva al raggiungimento dell’obiettivo.
  • Funzione breakeven per spostare lo stop loss a pareggio dopo un certo margine di profitto.
  • Take profit parziali configurabili su uno o due livelli per una gestione progressiva delle posizioni.
  • Protezione spread, che evita nuove aperture o chiude le operazioni in caso di condizioni anomale.
  • Controllo remoto via Telegram, con comandi per pausa, chiusura o riavvio del bot.
  • Notifiche in tempo reale su aperture, chiusure, target raggiunti e drawdown.
  • Preset pronti per FTMO, The5ers, FundedNext e altre Prop Firm.
  • Backtest realistico con simulazioni mensili basate sulle regole Prop Firm.

Strategie disponibili

  • MACD Strategy — Utilizza l'indicatore Moving Average Convergence Divergence per identificare quando aprire posizioni e dove impostare lo stop loss.
  • Alligator Strategy — Basata sull'indicatore Alligator di Bill Williams per identificare trend e momenti ottimali di ingresso a mercato.
  • MACD + RSI + Stochastic — Combina tre indicatori per fornire segnali più affidabili, utilizzando conferme multiple prima di aprire posizioni.
  • PSAR Strategy — Usa il Parabolic SAR per identificare punti di inversione e seguire i trend con trailing stop automatico.
  • Ichimoku Strategy — Sistema completo basato su Ichimoku Kinko Hyo per analisi di trend, supporti, resistenze e momentum.
  • SuperTrend Strategy — Indicatore di trend-following che si adatta alla volatilità del mercato per identificare la direzione con precisione.

È possibile attivare una sola strategia per volta e personalizzarne i parametri. Ogni strategia può essere configurata con rapporto rischio/rendimento fisso oppure con chiusura automatica su segnale opposto.

Vantaggi principali

  • Automatizza completamente la gestione di trade, rischio e obiettivi di profitto.
  • Elimina l’impatto emotivo e favorisce una gestione disciplinata.
  • Protegge il capitale con controllo del rischio.
  • Offre pieno controllo grazie al monitoraggio e ai comandi via Telegram.

Incluso con l’acquisto

  • Aggiornamenti futuri e ottimizzazioni periodiche.
  • Preset dedicati per diverse Prop Firm e profili di rischio.
  • Supporto post-vendita con assistenza diretta e guida all’installazione.

Avvertenza sul rischio: il trading comporta rischi significativi. Le performance passate non garantiscono risultati futuri. È consigliabile operare sempre con una gestione del rischio adeguata.

Altri dall’autore
MACD Expert Advisor for Prop Firms
Riccardo Borello
4 (1)
Experts
MACD EA for Prop Firms è un Expert Advisor pensato appositamente per superare le challenge di Proprietary Firms come MyForexFunds e ottenere un conto founded. Infatti ha delle funzioni specifiche per rispettare le regole imposte dalle aziende che offrono conti in gestione. - È basato su una strategia con indicatori MACD e EMA che segnalano all'EA quando aprire posizioni - Funziona su tutte le coppie Forex, consigliato su timeframe M5, M6, M10. - L'EA dovrebbe lavorare su VPS 24 ore su 24, 7
Alligator EA for Prop Firms
Riccardo Borello
Experts
Alligator EA for Prop Firms è un Expert Advisor pensato appositamente per superare le challenge di Proprietary Firms come MyForexFunds e ottenere un conto founded. Infatti ha delle funzioni specifiche per rispettare le regole imposte dalle aziende che offrono conti in gestione. Link per tutorial, descrizione dettagliata, manuale e preset:   https://www.mql5.com/en/blogs/post/751530 - È basato su una strategia con indicatori William's Alligator, EMA e ATR che segnalano all'EA quando aprire posi
Parabolic SAR Expert Advisor for Prop Firms
Riccardo Borello
Experts
Parabolic SAR EA for Prop Firms è un Expert Advisor pensato appositamente per superare le challenge di Proprietary Firms come MyForexFunds e ottenere un conto founded. Infatti ha delle funzioni specifiche per rispettare le regole imposte dalle aziende che offrono conti in gestione. - È basato su una strategia con indicatori Parabolic SAR, EMA e ATR che segnalano all'EA quando aprire posizioni e dove impostare lo stop loss. - Funziona su tutte le coppie Forex, consigliato su timeframe M5, M6,
Multiple Indicators Strategy EA for Prop Firms
Riccardo Borello
4 (3)
Experts
Multiple Indicators Strategy EA for Prop Firms è un Expert Advisor pensato appositamente per superare le challenge di Proprietary Firms come MyForexFunds e ottenere un conto founded. Infatti ha delle funzioni specifiche per rispettare le regole imposte dalle aziende che offrono conti in gestione. Link per tutorial, descrizione dettagliata, manuale e preset: https://www.mql5.com/en/blogs/post/751550 - È basato su una strategia con indicatori MACD, RSI, STOCH e EMA che segnalano all'EA quando ap
Ultimate EA for Prop Firms
Riccardo Borello
4.33 (3)
Experts
Ultimate EA for Prop Firms è un Expert Advisor pensato appositamente per superare le challenge di Proprietary Firms come MyForexFunds e ottenere un conto funded. Infatti ha delle funzioni specifiche per rispettare le regole imposte dalle aziende che offrono conti in gestione. Link per tutorial, descrizione dettagliata, manuale e preset:   https://www.mql5.com/en/blogs/post/752189 Novità di agosto 2023 : Nuova operatività Time Grid e strategia con SuperTrend - Scegli la strategia che vuoi usare
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione