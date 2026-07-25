Midas XAU

👑 Midas XAU: Премиальный Алгоритм ИИ для Профессионального Трейдинга Золотом
Midas XAU — это революционная, полностью автономная торговая экосистема нового поколения, созданная специально для покорения самого ликвидного и волатильного инструмента — Золота (XAUUSD). В основе советника лежит уникальный синергетический алгоритм, объединяющий глубокий математический анализ рыночной микроструктуры и передовые элементы искусственного интеллекта.
Робот разработан для трейдеров, которые ценят безопасность капитала, но не готовы отказываться от высокой прибыли. Midas XAU мгновенно адаптируется к меняющимся фазам рынка, превращая хаотичные колебания цены золота в системный и прогнозируемый доход.
🛡️ Интеллектуальный принцип работы
Система не занимается угадыванием направления рынка. Midas XAU непрерывно сканирует ценовой поток, оценивая скорость изменения котировок и выявляя скрытые институциональные объемы.
  • Фильтрация шума: сделки открываются исключительно в моменты зарождения мощных, подтвержденных импульсов.
  • Защита от флэта: алгоритм игнорирует ложные движения и затяжные боковые консолидации, сберегая ваш баланс.
  • Бескомпромиссная безопасность: советник принципиально не использует опасные токсичные методы управления капиталом. Каждая позиция жестко контролируется математической моделью рисков.
🚀 Ключевые преимущества и функционал
  • Математическая защита капитала: Каждая торговая операция мгновенно защищается фиксированным ордером Stop Loss. Ваш депозит застрахован от непредвиденных рыночных аномалий и ценовых разрывов (гэпов).
  • Категорический отказ от токсичного трейдинга (No Grid / No Martingale): Никаких сеток, хаотичных усреднений или удвоения лотов в надежде «пересидеть» убыток. Каждая сделка — это самостоятельное, математически обоснованное решение.
  • Адаптивный Smart Trailing Stop: Робот не просто закрывает сделки по фиксированным целям, а «дышит» вместе с рынком. Интеллектуальное сопровождение подтягивает прибыль вслед за трендом, вовремя переводит позицию в безубыток и выжимает максимум из каждого импульса.
  • Умный расчет лота (Autolot): Динамический мани-менеджмент автоматически масштабирует объем позиций при росте вашего баланса. Это позволяет безопасно запустить процесс сложного процента без ручного вмешательства.
  • Сверхскоростная ECN-оптимизация: Программный код оптимизирован под мгновенное рыночное исполнение (Market Execution). Робот идеально работает в условиях узких спредов и эффективно справляется с проскальзываниями.
  • Мультитаймфреймовый анализ: Комплексный мониторинг рынка на разных временных интервалах позволяет находить самые точные точки входа с минимальным просадочным риском.
  • Полная синергия с VPS: Алгоритм спроектирован для бесперебойной круглосуточной работы на удаленном сервере, что гарантирует молниеносную отправку приказов брокеру.
📊 Технические параметры
  • Торговый актив: XAUUSD (Gold / Золото)
  • Рабочий таймфрейм: M5 (оптимизированный базовый таймфрейм)
  • Стартовый капитал: от $300 (доступно для плавного разгона и тестирования)
  • Кредитное плечо: 1:100 и более
💡 Экспертные рекомендации по запуску
Для достижения максимальной эффективности и точности исполнения сигналов настоятельно рекомендуется использовать качественный VPS-сервер с минимальным пингом до торгового сервера вашего брокера. Милисекунды имеют значение, когда речь идет об импульсной торговле золотом. Выбирайте надежных ECN-брокеров с низким спредом и качественным исполнением.
⚠️ Предупреждение о рисках
Торговля на финансовых рынках, особенно таким волатильным инструментом как золото, сопряжена с высокими рисками и может подойти не всем инвесторам. Прошлые показатели и исторические тесты алгоритма не гарантируют аналогичных результатов в будущем. Перед запуском советника на реальном торговом счете обязательно проведите детальное тестирование на демо-аккаунте для ознакомления с логикой работы системы.

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5 (27)
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Syna 7 - 全程陪伴交易的 AI 大多数交易系统在入场之后就停止思考了。 Syna 不会。 Syna 7 是一个 AI 交易助手，也是一套自主交易系统，从分析到离场全程参与。 它可以监控当前行情、记住交易的来龙去脉、评估新闻与波动、管理持仓、协调账户，并在订单成交之后继续重新审视自己的决策。 交易不会在入场时结束。 智能也不该如此。 从分析到离场，一以贯之的智能。 频道与社区 关注频道，获取更新、信号、发布消息和产品演示。加入公开群组，提问并与其他交易者交流。 关注我的 MQL5 频道 加入我的 MQL5 公开群组 什么是 Syna？ Syna 的设计目标，是充当整个交易运作的智能层。 它可以配合： 自身的自主交易策略 由其他 EA 开出的持仓 手动交易 多个 MetaTrader 5 终端 多个经纪商与账户 不同的品种、策略和风险配置 你可以把 Syna 当作自主交易者、AI 助手、持仓管理器、投资组合协调者，或者四者兼具。 AI 的优势不再局限于单一入场信号或某个孤立的 EA。 Syna 为何改变你的交易方式 传统 EA 遵循预先设定的逻辑，只能沿着开发者事先编写好的路径做
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.76 (140)
专家
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Wall Street Robot MT5
MQL TOOLS SL
3.89 (18)
专家
Wall Street Robot is a professional trading system developed exclusively for US stock indices, focused on S&P500 and Dow Jones. These markets are known for their high liquidity, structured movements and strong reaction to global economic flows, making them ideal for algorithmic trading strategies based on precision and discipline. By concentrating only on these indices, the system is able to adapt closely to their behavior, volatility patterns and intraday dynamics, instead of trying to operate
ORB Revolution
Haidar Lionel Haj Ali
5 (24)
专家
ORB Revolution — MetaTrader 5 专家顾问 ORB Revolution 是一款 专业级开盘区间突破（ORB）专家顾问 ，专为 MetaTrader 5 平台设计，适用于 纪律严明且风险可控的自动化交易 。该系统以机构级标准打造，优先考虑 资金保护 、 可重复执行 以及 透明的决策逻辑 ——非常适合严肃的交易者以及参与自营交易公司考核的用户。ORB Revolution 完全支持 净额（NETTING）和对冲（HEDGING）账户 ，并内置多重安全机制，以防止过度交易、过度风险以及违反规则，这些问题通常会导致自营交易公司账户被取消资格。  警告： 此为 限时优惠 价格，仅适用于接下来的 25 份或在下次更新前有效！当前价格仅剩少量名额！ EA 的默认设置适用于 Nasdaq（请根据需要调整风险）。Gold、USDJPY 和 GBPUSD 的预设文件可按需提供，其他预设将逐步发布 —  点击此处联系我们 。 购买 ORB Revolution 即可免费获得任意 EA - 联系我们获取更多详情 核心功能概览 ORB Revolution 将执行、过滤和风险控制等
Waka Waka EA MT5
Valeriia Mishchenko
4.13 (40)
专家
8+ years of live track record with +12,000% account growth: Live performance MT 4 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make profit Supported cu
DAX Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (3)
专家
DAX Robot is an advanced automated trading system developed specifically for the DAX 40 Index on the H1 timeframe. Designed to handle the fast paced nature of one of Europe's most actively traded indices , the robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic. The system focuses on identifying high probability trading opportunities by combining trend analysis, market momentum, and volatility based conditions. DAX Robot is designe
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.32 (53)
专家
Aura Black Edition 是一款完全自动化的 EA，仅用于交易黄金。专家在 2011-2020 年期间在 XAUUSD 上表现出稳定的结果。没有使用危险的资金管理方法，没有马丁格尔，没有网格或剥头皮。适用于任何经纪商条件。使用多层感知器神经网络 (MLP) 训练的 EA 是一类前馈人工神经网络 (ANN)。术语 MLP 的使用含糊不清，有时松散地指任何前馈 ANN，有时严格指由多层感知器组成的网络（具有阈值激活）。多层感知器有时被通俗地称为“原始”神经网络，尤其是当它们只有一个隐藏层时。MLP 由至少三层节点组成：输入层、隐藏层和输出层。除了输入节点之外，每个节点都是使用非线性激活函数的神经元。MLP 利用一种称为反向传播的监督学习技术进行训练。多层结构和非线性激活使 MLP 与线性感知器区别开来。它可以区分非线性可分的数据。 此价格还剩 1 份，之后价格将上涨至 3000 美元 如何设定及参数说明 (阅读这里) Live results:   https://www.mql5.com/en/signals/2313678 More Signals:   Check my
Golden Tree
Arthur Hatchiguian
4.11 (18)
专家
Golden Tree 是一款专为 Gold (XAUUSD) M1 设计的激进型 多周期 剥头皮 EA。 每个周期都是 独立的 。它使用一系列订单，并拥有各自的 TP 和 SL 。它采用 马丁格尔 系统。 该 EA 利用过去的 强烈重复规律 来建仓，以实现 较高的胜率 。 开始之前，务必阅读 博客文章 。 在 1:500 杠杆下， 最低 入金为 100 美元 。已 内置 自动手数 系统。 我建议使用 低点差 的 1:500 ECN 账户和 快速的 VPS 。 该 EA 每个图表至少需要 1000 MB（1 GB）可用内存才能正常运行。 此版本新增了可选的 交互式面板 、基于 ForexFactory 的新闻过滤器 以及 FTMO 自营交易模式 （每日亏损、最大亏损、新闻暂停）。均为可选项，默认关闭。 设置和参数文件： https://www.mql5.com/en/blogs/post/747168 信号： https://www.mql5.com/en/users/myxx/seller Sun 系列： Sun (EURUSD)： https://www.mql5.com/e
Bitcoin Scalping MT5
Lo Thi Mai Loan
5 (5)
专家
[ IMPORTANT ] REAL CLIENT FEEDBACK :  https://www.mql5.com/en/market/product/127498/comments#comment_58814415 [ IMPORTANT ]  UPDATED (1 YEAR PERFORMANCE):  https://www.mql5.com/en/market/product/127498/comments#comment_59233853 介绍 Bitcoin Scalping MT4/MT5 – 智能加密货币交易EA 推出促销： 当前价格仅剩 3 个名额！ 最终价格：$3999.99 赠品 - 购买终身 Bitcoin Scalping 即可免费获得 EA AI VEGA BOT 算法交易（2 个账户）=> 私信咨询获取更多详情！！！ EA 实时信号 MT4 版本 为什么 Bitcoin 今天如此重要 Bitcoin 已经不仅仅是数字货币——它是一次金融革命。作为加密货币的先驱，Bitcoin 是全球交易量最大、最具认知度的加密资产。凭借其波动性和日益增长的接受度，
AI Prop Firms MT5
MQL TOOLS SL
4 (16)
专家
AI Prop Firms - Intelligent Automation Built for Prop Trading Firms . AI Prop Firms is an advanced fully automated Forex trading system powered by Artificial Intelligence , developed specifically to operate within the strict rules and evaluation models of prop trading firms. The system is designed to trade under controlled risk conditions while maintaining consistency , stability, and compliance with prop firm requirements. AI Prop Firms uses intelligent market analysis logic that continuously
AiQ
William Brandon Autry
4.87 (38)
专家
AiQ Gen 2 – 更快。更智能。前所未有的强大。 我们在2024年末用Mean Machine开启了这一变革。它是最早将真正的前沿AI引入实盘零售交易的系统之一。 AiQ Gen 2是这条路线上的下一次进化。 AiQ Gen 2为完全不同层次的速度而生。挂单是其优势的核心，使其能够在动能扩展之前精准定位，然后让自适应智能接管。 大多数AI工具回答一次就忘记一切。 AiQ Gen 2不会。 它记住每一个挂单设置、每次下单或调整背后的推理、为什么触发或为什么等待，以及市场的确切反应。每个会话的完整上下文。随时间不断累积的持久智能。 这不是另一个为了营销而添加AI的EA。 这是一个围绕精准挂单执行构建的高速专业智能。 传统EA仍然困在固定逻辑中。AiQ Gen 2从真实结果中学习，磨练其选择能力，优化执行时机，并持续改进在实盘条件下的响应方式。 它不会重置。它不会过时。它不会被淘汰。 AiQ Gen 2作为一个强大的独立系统运行，干净、精准且快速。对于希望进行可选生态系统集成的交易者，它也可以无缝接入Syna作为专属Agent，共享持久记忆并将其高速挂单优势贡献给更广泛的投资组合。
Bonnitta EA MT5
Ugochukwu Mobi
3.38 (21)
专家
Bonnitta EA 基于挂单策略 (PPS) 和非常先进的秘密交易算法。 Bonnitta EA 的策略是秘密自定义指标、趋势线、支撑和阻力位（价格行动）和上述最重要的秘密交易算法的组合。 不要在没有超过 3 个月的任何真实货币测试的情况下购买 EA，我花了超过 100 周（超过 2 年）在真实货币上测试 BONNITTA EA 并在下面的链接中查看结果。 BONNITTA EA 由爱和力量组成。 仅适用于少数买家，这是盗版算法的价格和实施的原因。 Bonnitta EA 在 22 年的时间内使用质量为 99.9% 的真实报价成功通过了压力测试，滑点和佣金接近真实市场条件。 Expert Advisor包含统计采集和滑点控制的算法，具有完整的统计控制； 此信息用于保护您免受经纪人的欺骗。 Bonnitta EA 在下订单之前控制经纪人执行的质量，它还成功地通过了历史数据和不同数据馈送的蒙特卡罗模拟方面的严格标准。 结果 策略测试器的 Expert Advisor 结果：初始存款为 1000 美元的 Bonnitta EA 在 2020 年 1 月 1 日至 2021 年
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (43)
专家
量子男爵EA 石油被称为黑金是有原因的——现在，有了 Quantum Baron EA，您可以以无与伦比的精度和信心来开采它。 Quantum Baron 旨在主宰 M30 图表上 XTIUSD（原油）的高辛烷值世界，是您升级和进行精英精度交易的终极武器。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 折扣   价格 。     每购买10件，价格增加50美元。最终价格为4999美元 量子男爵频道：       点击这里 ***购买 Quantum Baron MT5 即可免费获得 Quantum StarMan !*** 详情请私信询问！ 我是一款精心打造的网格EA，旨在最大限度地发挥您的交易潜力。我拥有超过15年的交易经验，经过精心设计，已近乎完美。我的创建者将他们丰富的市场知识和专业知识融入到我的每一行代码中，以确保我能够提供最佳的性能。 量子皇帝
Apex Drawdown Zero
Tshivhidzo Moss Mbedzi
专家
Apex Drawdown Zero V9 — Gold & Forex Trading Robot (XAUUSD, EURUSD, EURJPY) with Prop Firm Protection | MT5 Apex Drawdown Zero is a fully automated trading robot for MetaTrader 5, built for traders who care about drawdown control first. It trades a proprietary daily session-range model on the H1 timeframe, taking a maximum of one qualified trade per day with a fixed, percent-based risk and a structural stop-loss attached from the moment of entry. No martingale. No grid. No averaging. No recovery
SmartChoise Battery
Gabriel Costin Floricel
4.8 (5)
专家
SmartChoise Battery EA 是经典 SmartChoise Expert Advisor（v8.2）的精炼且稳定的延续版本。 用户手册可以通过我个人主页上的链接获取。 本版本保留了早期的神经逻辑和经典过滤系统，许多交易者正是因为其稳定、可预测的表现而认可它。它专为偏好原始交易节奏的用户打造，更注重清晰与简洁，而不是不断的功能变动。 Battery EA 集成了 SmartChoise 全套安全层、风险控制和回撤恢复机制，确保在各种市场环境下都能进行有纪律的交易管理。它同样兼容既有的保护逻辑，例如 Hard Stops、Daily and Weekly Limits、Equity Controls 和 Safe Mode，以在长期内维持账户的安全与稳定。 与较新的版本不同，此分支将保持逻辑固定，几乎无需维护，适合希望在不改变内部逻辑和参数行为的前提下，获得稳定表现的交易者。 简单来说，SmartChoise Battery EA 在保留原始 SmartChoise 引擎可靠性的同时，结合了先进保护系统带来的安全性，以及经过验证结构的简洁性，非常适合重视信任、掌控感和
PythonX M1 Scalper XAUUSD
Abhinav Puri
5 (1)
专家
精准、高效、稳定 不只是一个EA，而是一套完整的交易系统 PythonX M1 Scalper 是专为 XAUUSD 1分钟图表 设计的智能交易系统，依托高频市场结构与价格行为逻辑，结合多重指标过滤，精准捕捉高胜率交易机会。 我们在 9 家全球主流经纪商平台上进行了长达十年以上的历史测试，每次初始资金仅为 $500，均取得卓越表现，最高净利润超过 $500,000 。 无马丁，无网格，逻辑公开，稳定可控。 智能进场逻辑 —— 多指标联合过滤系统 PythonX 的进场策略并非依赖单一信号，而是通过以下指标的组合分析，提升交易信号的质量与稳定性： 吞没形态识别（Engulfing Pattern） CCI趋势确认 RSI动量支持 EMA均线趋势过滤 成交量激增检测（Volume Spike） 即便部分过滤条件在设置中关闭，它们仍辅助其它条件判断，从而强化整套交易逻辑的协同过滤效果。 风控设置概览 固定止盈：170 点 固定止损：145 点 可开启或关闭 24 小时交易 可灵活选择交易日（周一至周五） 不使用马丁策略 不使用加仓网格 此策略的交易频率适中，注重稳定回报与可控风险的结合。
Perceptrader AI MT5
Valeriia Mishchenko
4.67 (6)
专家
80 consecutive months in profit with low drawdown: Live performance MT4 version can be found here Perceptrader AI is a cutting-edge grid trading system that leverages the power of Artificial Intelligence, utilizing Deep Learning algorithms and Artificial Neural Networks (ANN) to analyze large amounts of market data at high speed and detect high-potential trading opportunities to exploit. Supported currency pairs: NZDUSD, USDCAD, AUDNZD, AUDCAD, NZDCAD, GBPCHF Timeframe: M5 Features: Trend , Mome
SentinelAI MT5
Valeriia Mishchenko
4 (2)
专家
No losing months since August 2019, with a 2.04% monthly gain: Live performance MT 4 version can be found here Sentinel AI is fully automated trading system is built for major forex pairs such as EURUSD and GBPUSD on the M5 timeframe. By combining price action and mean reversion principles with advanced AI-driven analytics, it is designed to identify potential trend reversals and exploit market inefficiencies with greater accuracy and efficiency. Supported currency pairs: EURUSD, GBPUSD Timefram
BulletProof BTC
Rodrigo Domenico Minafra
5 (1)
专家
BULLETPROOF BTC — Session Breakout EA for BTC/USD A fully automated session-breakout system for Bitcoin. NO martingale. NO grid. NO averaging down. NO hidden recovery tricks. SL and TP on every position, always. 6 risk profiles with one-click configuration. Validated on a full year of out-of-sample data. ------------------------------- WHY THIS EA IS DIFFERENT: VALIDATION, NOT PROMISES ------------------------------- Most EAs show you one beautiful backtest. BulletProof BTC was built the har
Undefeated Triangle MT5
Nauris Zukas
4.27 (11)
专家
描述。 该产品是作为“ PULSE_OF_MARKET ”项目的一部分创建的。 EA“Undefeated Triangle”是一个先进的系统，利用澳元、加元和新西兰元货币之间的独特波动。历史结果表明，组合中使用的这些对总是在向一个方向快速移动后返回第一个移动的对。这种观察可以允许包含一个网格-鞅系统，该系统可以获得这些独特情况的最大点数。 EA“不败三角”仅使用 3 对：AUDCAD、AUDNZD 和 NZDCAD。 MT4 version 好处。 真实账户监控 ； 比类似的替代品便宜得多； 操作迷你账户甚至 1 美元； 没有复杂的针参数； 便于使用。 参数。 Short Name (In Comment Section) – 出现在评论部分的日记或帐户历史中；  Print Logs On Chart - 开/关信息面板；  Display Options – 允许调整 4K 显示分辨率；  One Chart Setup Pairs – 选定的交易对列表（必须更改后缀）；  Magic - 交易头寸标识符；  No more Initial Trades (onl
Super Hybrid Ultimate With 5 AI Engine Version
Bashar Taisir Saleh Al Zubaidi
5 (1)
专家
Super Hybrid AI Gold Engine 是一款面向 MetaTrader 5 上 XAUUSD 黄金交易 的高级智能交易系统，围绕结构化市场分析、分阶段篮子订单管理、智能恢复控制、交易时段过滤、新闻保护以及多层 AI 风格决策逻辑而设计。 该 EA 适合希望使用黄金自动化交易系统的交易者，系统提供清晰的图表反馈、灵活的风险设置，并围绕 Grid、Martingale、Hedge 和趋势跟随行为建立多层保护机制。 该 Expert Advisor 并不依赖单一信号。它会在允许新的交易周期或恢复操作之前，综合分析趋势结构、市场状态识别、Fair Value Gap、支撑与阻力、点差变化、新闻过滤、美联储事件过滤、篮子订单风险敞口、回撤速度、保证金水平以及执行质量。 主要交易理念 该 EA 专注于 XAUUSD ，并采用混合型交易结构，结合以下功能： 趋势跟随入场 智能 BUY / SELL / WAIT / BLOCK 决策逻辑 Fair Value Gap 识别与回测分析 支撑与阻力冲突检查 分阶段 Grid 恢复系统 标准 Martingale 选项 Hedging 与
CasperIT Adaptive Market Intelligence Trader
Imad Saadeh
5 (2)
专家
Official Purchase Notice CasperIT AMI Trader is sold exclusively through the MQL5 Market. We do not authorize any Telegram channels, websites, or third-party sellers to distribute or sell this product. Software obtained from unofficial sources is not supported, does not receive updates, and may be modified or unsafe. CasperIT Adaptive Market Intelligence Trader MT5 Overview CasperIT Adaptive Market Intelligence Trader (AMI) is a fully automated Meta Trader 5 Expert Advisor that combines trend, m
作者的更多信息
Gold Wizard AI
Dmitriq Evgenoeviz Ko
专家
Gold Wizard AI — Neuro-Scalper for XAUUSD. Trading at Quantum Speed Forget about traditional trading. While others are looking for reversals on daily charts, the Gold Wizard AI neural network has already profited from micro-movements and is ready for the next impulse. This is not just an expert advisor, but a high-frequency computing complex designed exclusively for the anomalous nature of gold (XAUUSD). Where a person sees chaos in quotes, the algorithm reads the hidden geometry of the market.
Gold Mine Advisor
Dmitriq Evgenoeviz Ko
专家
Gold Mine Advisor MT5: Your Personal Digital Mine in the Forex Market Are you looking for more than just another indicator, but a monumental technological solution for preserving and growing your capital? Welcome to the era of institutional algorithmic trading. Gold Mine Advisor is the pinnacle of programming and financial engineering, created exclusively for the MetaTrader 5 trading platform. This expert advisor was developed with a single purpose: to transform the dynamic fluctuations of t
Gold Spark AI
Dmitriq Evgenoeviz Ko
专家
Gold Spark AI — Fully Automated XAUUSD Trading Gold Spark AI is a high-tech trading expert developed specifically for the highly volatile gold market ( XAUUSD ). The robot combines advanced reversal point detection algorithms and strict mathematical capital controls to turn the precious metal's price fluctuations into stable profits. The algorithm is based on the proprietary momentum indicator / scalping on rollbacks / breakout of price channels , which eliminates random transactions and minimi
Gold Finder AI
Dmitriq Evgenoeviz Ko
专家
Gold Finder AI — Intelligent Gold Sniper An automated trading system for XAUUSD, designed for stable operation on the M5 timeframe without the use of Martingale or risky grids. Our Expert Advisor is designed specifically for the highly volatile gold market (XAUUSD). Instead of dangerous averaging strategies, the robot uses multi-factor analysis of higher timeframes to find precise entry points, minimizing drawdowns and maximizing profit on every trade. . Key Concept: Trend + Pullback on M5
Gold Magnet EA
Dmitriq Evgenoeviz Ko
专家
Gold Magnet EA MT5 — Profit Magnet on XAUUSD Gold Magnet EA is a fully automated, next-generation trading system designed exclusively for gold ( XAUUSD ). The robot uses a unique algorithm for tracking impulses and liquidity zones, literally "attracting" profits during any market movement. This is a "set it up and get started" solution. You no longer need to spend weeks on optimization, navigate hundreds of indicators, or download other people's setup files. The robot is fully ready to use i
Valkyrie Gold MT5
Dmitriq Evgenoeviz Ko
专家
Valkyrie Gold MT5 | Algorithmic Impulse of the Benchmark Asset Welcome to the era of institutional capital management in the precious metals market. The Valkyrie Gold MT5 Expert Advisor is a high-frequency algorithmic tool designed specifically for XAUUSD volatility. Combining trend-following math with breakout momentum detection, the robot profits from gold price surges while maintaining strict risk management. This isn't a mass-market product, but a proven hedge fund-level strategy. Its cor
Plutus Gold
Dmitriq Evgenoeviz Ko
专家
PLUTUS GOLD: Algorithmic Impulse for the Benchmark Asset Welcome to the era of intelligent capital management in the precious metals market. The PLUTUS GOLD advisor is a highly specialized software module created exclusively for the XAUUSD trading pair. Combining advanced trend-following techniques and breakout detection, the algorithm is designed to effectively exploit gold's volatile momentum with impeccable risk management. This isn't a run-of-the-mill solution, but a proven, institutional
Eldorado Scalper
Dmitriq Evgenoeviz Ko
专家
Eldorado Scalper: Премиум-алгоритм для торговли XAUUSD Eldorado Scalper — это многомерная алгоритмическая система, созданная для избирательной торговли золотом (XAUUSD) на таймфрейме M5. В основе подхода лежит анализ рыночной матрицы, объединяющей ценовую динамику, импульс, волатильность, ликвидность и сессионную структуру. Система не реагирует на хаотичные движения, а фильтрует рыночный шум. Ее цель — не максимальное число сделок, а точечное распознавание структурированных возможностей с высок
Hyperion XAU
Dmitriq Evgenoeviz Ko
专家
The Hyperion Xau Concept: A Protocol for Spot Value Extraction in the Gold Market Hyperion XAU is a layered computing platform focused on high-precision interaction with the XAUUSD instrument within a five-minute price cluster. The solution's functional matrix is built on a deep scan of market heterogeneity, combining price dissipation trajectories, vector momentum mechanics, the fluctuation field, available liquidity pools, and the gravitational influence of global trading centers. The platform
Midas Pulse
Dmitriq Evgenoeviz Ko
专家
Midas Pulse: Algorithmic Pulse for the Gold Standard Welcome to the era of intelligent capital management in the precious metals market. The Midas Pulse advisor is a highly specialized software module created exclusively for the XAUUSD trading pair. Combining advanced trend-following techniques and breakout detection, the algorithm is designed to effectively exploit gold's volatile momentum while maintaining impeccable risk management. This isn't a run-of-the-mill solution, but a careful
Aureus Guard
Dmitriq Evgenoeviz Ko
专家
Aureus Guard is a fully automated trading algorithm (Expert Advisor) designed for passive capital management in the Forex market. The advisor's operation is based on volatility filters and complex mathematical models that mitigate market noise. The robot's primary goal is to preserve deposits during periods of turbulence and steadily increase capital during trend movements, using purely machine-calculated logic without trader intervention. This product is designed for traders who value their ti
Apex XAU Algorithm
Dmitriq Evgenoeviz Ko
专家
Apex XAU Algorithm is a fully automated trading system for the gold market (XAUUSD), optimized for high volatility conditions. The robot uses a unique mathematical algorithm and elements of artificial intelligence to analyze market dynamics and identify momentum movements. Operating principle: The robot evaluates price movement based on structural features and rate of change. Trades are opened only when momentum is confirmed, and weak or sideways movements are ignored. The algorithm does not us
XAU Ultra EA
Dmitriq Evgenoeviz Ko
专家
XAU Ultra is a professional algorithmic Expert Advisor for the MetaTrader 5 terminal, designed for fully automated high-frequency scalping on spot gold (XAUUSD). Below is an extended, technically detailed specification of the robot. 1. Architecture and mathematical basis The robot operates on the M5 timeframe, using every tick analysis to reduce execution delays. [M5 Tick Data Stream] [Session and Spread Filter] (Blocking when spread widens/news) [Adaptive IQ Block] (Tick Volume + A
Aqua Regia
Dmitriq Evgenoeviz Ko
专家
Aqua Regia — an adaptive system for trading XAUUSD. Dissolve market noise. Keep pure results. The gold market doesn't forgive impulsive decisions and chaotic actions. Aqua Regia is designed for those who value cold calculation and are looking for a highly accurate tool for trading the XAUUSD pair. The algorithm finds stable price movement vectors, completely ignoring market turbulence. Algorithm Philosophy: Chemical Purity of Transactions The system's name refers to the unique ability of Aqua
Nugget Flow
Dmitriq Evgenoeviz Ko
专家
Nugget Flow — an intelligent gold trading system Follow the market movement, not randomness Gold trading requires speed, discipline, and precise calculations. Nugget Flow is designed for traders who need a reliable automated tool for trading XAUUSD. The advisor analyzes market conditions in real time and opens trades only when conditions are favorable. What makes Nugget Flow different? The system is based on a comprehensive analysis model that combines price action, technical filters, and
Bullion Wave
Dmitriq Evgenoeviz Ko
专家
BULLION WAVE — THE GOLDEN ALGORITHM OF ACCURACY "Catch the trend wave without getting lost in the market noise" Why Bullion Wave? Because in the world of XAUUSD, the stakes are too high to rely on luck. We've transformed complex analysis into flawless entry points. Meet Bullion Wave : a professional MT5 expert advisor where math meets the art of trading. WHAT'S THE POWER OF BULLION WAVE? Our algorithm doesn't just "look at a chart." It's a multidimensional scanner that combines price patte
Infinity Impulse MT5
Dmitriq Evgenoeviz Ko
专家
Infinity Impulse MT5 – An Effective Trading Robot for XAU/USD Infinity Impulse MT5 Features - Versatility and Adaptability Versatility: Infinity Impulse supports a variety of trading approaches and concepts. Automation: Frees users from constant market monitoring. Customizability: Can be adapted to specific tasks and market conditions. Market Analysis Technical Indicators: Uses moving averages, Bollinger Bands and price channels for analysis. Fluctuation Filtering: Effectively filters out ran
Aurus Queen
Dmitriq Evgenoeviz Ko
专家
Aurus Queen: Эталон премиальной торговли золотом Aurus Queen — это не просто торговый робот. Это архитектура безупречного исполнения, созданная для тех, кто ценит элегантность решений и дисциплину капитала. Разработанный с нуля для единственного короля рынков — золота (XAUUSD), этот советник воплощает в себе философию разумного консерватизма, где каждая сделка подчинена строгой логике, а риск никогда не переступает черту дозволенного. В основе Aurus Queen лежит симбиоз двадцати независимых торго
Gold Horizon M5
Dmitriq Evgenoeviz Ko
专家
Gold Horizon M5: Asian Session Liquidity Cyber Arbitrage Introducing not just a trading robot, but a next-generation high-frequency algorithmic system— Gold Horizon M5 . This specialized computing system is designed to extract superprofits from the most volatile asset of our time—gold (XAUUSD). The core of the advisor is a deeply layered Asian Range Breakout strategy that has undergone a radical architectural refactoring. The algorithm is adapted to the extreme dispersion and clustered volatilit
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