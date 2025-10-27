FundedBridge EA for Prop Firms

Promoción festiva 2025: precios con descuento hasta el 6 de enero de 2026 a las 23:59

Descripción general

FundedBridge (MT5) es un Asesor Experto profesional diseñado para ayudar a los traders a aprobar y mantener con constancia los Challenges de las empresas de fondeo (Prop Firms). No es solo un EA multiestrategia, sino una plataforma completa de automatización y gestión del riesgo, construida en torno a las reglas operativas de firmas como FTMO, The5ers y FundedNext.

Enlace para tutorial, descripción detallada, manual y ajustes predefinidos: https://www.mql5.com/es/blogs/post/765072

El sistema integra seis estrategias seleccionables, control inteligente del drawdown diario y total, gestión automática del objetivo de beneficio y un módulo de notificaciones y control remoto por Telegram. Está optimizado para Forex e Índices, con ejecución continua en VPS para garantizar estabilidad y coherencia.

• Estrategias disponibles: 6

• Mercados: Forex e Índices

• Gestión del riesgo: Drawdown diario y total

Características principales

Diseñado específicamente para respetar límites y reglas de las Prop Firms.

Seis estrategias operativas, activables según el estilo y las condiciones del mercado.

Control dinámico del drawdown, con cierre automático cerca de los límites fijados.

Gestión automática del objetivo de beneficio, con cierre masivo al alcanzarlo.

Función de breakeven para mover el stop loss al punto de equilibrio tras cierto beneficio.

Take profit parciales configurables en uno o dos niveles para gestión progresiva.

Protección de spread para evitar nuevas aperturas o cerrar operaciones en condiciones anómalas.

Control remoto por Telegram con comandos para pausar, cerrar o reiniciar el bot.

Notificaciones en tiempo real sobre aperturas, cierres, objetivos y drawdown.

Presets listos para FTMO, The5ers, FundedNext y otras Prop Firms.

Backtests realistas con simulaciones mensuales basadas en reglas de Prop Firm.

Estrategias disponibles

Estrategia MACD — Usa MACD para el timing de entradas y ubicación del stop loss.

— Usa MACD para el timing de entradas y ubicación del stop loss. Estrategia Alligator — Basada en el Alligator de Bill Williams para detectar tendencias y entradas óptimas.

— Basada en el Alligator de Bill Williams para detectar tendencias y entradas óptimas. MACD + RSI + Estocástico — Combina tres indicadores y exige confirmaciones múltiples.

— Combina tres indicadores y exige confirmaciones múltiples. Estrategia PSAR — Usa Parabolic SAR para identificar giros y seguir tendencias con trailing automático.

— Usa Parabolic SAR para identificar giros y seguir tendencias con trailing automático. Estrategia Ichimoku — Sistema completo Ichimoku Kinko Hyo para tendencia, niveles y momentum.

— Sistema completo Ichimoku Kinko Hyo para tendencia, niveles y momentum. Estrategia SuperTrend — Seguidor de tendencia adaptativo a la volatilidad para definir dirección.

Solo puede activarse una estrategia a la vez y sus parámetros son personalizables. Cada estrategia puede funcionar con ratio riesgo/beneficio fijo o cerrar automáticamente ante señal contraria.

Ventajas principales

Automatiza por completo la gestión de operaciones, riesgo y objetivos.

Elimina el sesgo emocional y fomenta la disciplina.

Protege el capital mediante control de riesgo.

Control total mediante monitorización y comandos por Telegram.

Incluye con la compra

Actualizaciones futuras y optimizaciones periódicas.

Presets para distintas Prop Firms y perfiles de riesgo.

Soporte posventa con asistencia directa y guía de instalación.

Advertencia de riesgo: el trading implica riesgos significativos. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Operar siempre con una gestión de riesgo adecuada.