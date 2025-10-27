FundedBridge EA for Prop Firms

Genel Bakış

FundedBridge (MT5), traderların Prop Firm Challenge’larını geçmesine ve bunu istikrarlı şekilde sürdürmesine yardımcı olmak için tasarlanmış profesyonel bir Uzman Danışmandır. Sadece çok stratejili bir EA değil, FTMO, The5ers ve FundedNext gibi büyük firmaların kuralları etrafında inşa edilmiş, eksiksiz bir otomasyon ve risk yönetimi platformudur.

Sistem; seçilebilir altı strateji, günlük ve toplam drawdown’ın akıllı kontrolü, otomatik kâr hedefi yönetimi ve Telegram üzerinden bildirim/uzaktan kontrol modülünü entegre eder. Forex ve Endeksler için optimize edilmiştir; kararlılık ve tutarlılık için VPS üzerinde kesintisiz çalıştırılması önerilir.

Mevcut stratejiler: 6
Piyasalar: Forex ve Endeksler
Risk yönetimi: Günlük ve toplam drawdown

Başlıca özellikler

  • Prop firm sınır ve kurallarına uygun olacak şekilde özel tasarım.
  • Tarz ve piyasa koşullarına göre etkinleştirilebilen altı strateji.
  • Belirlenen sınırlara yaklaşınca pozisyonları otomatik kapatan dinamik drawdown kontrolü.
  • Hedefe ulaşıldığında toplu kapatma yapan otomatik kâr hedefi yönetimi.
  • Belli bir kâr marjından sonra stop loss’u başa başa taşıyan breakeven fonksiyonu.
  • Aşamalı yönetim için bir veya iki seviyeli kısmi kâr al (take profit) ayarı.
  • Anormal koşullarda yeni açılışları engelleyen veya işlemleri kapatan spread koruması.
  • Telegram ile duraklatma, kapatma, yeniden başlatma gibi uzaktan komutlar.
  • Açılış/kapanışlar, hedefe ulaşma ve drawdown için gerçek zamanlı bildirimler.
  • FTMO, The5ers, FundedNext ve diğerleri için hazır preset’ler.
  • Prop firm kurallarına dayalı aylık simülasyonlarla gerçekçi backtest.

Mevcut stratejiler

  • MACD Stratejisi — Giriş zamanlaması ve stop loss için MACD kullanır.
  • Alligator Stratejisi — Bill Williams Alligator ile trend ve ideal girişleri belirler.
  • MACD + RSI + Stokastik — Üç göstergenin kombinasyonu, çoklu teyitle giriş yapar.
  • PSAR Stratejisi — Parabolic SAR ile dönüşleri tespit eder, otomatik trailing uygular.
  • Ichimoku Stratejisi — Ichimoku Kinko Hyo ile trend, destek/direnç ve momentumu analiz eder.
  • SuperTrend Stratejisi — Volatiliteye uyumlu trend takip ile yönü belirler.

Aynı anda yalnızca bir strateji etkin olabilir ve parametreleri özelleştirilebilir. Her strateji sabit risk/ödül oranıyla çalışabilir veya ters sinyalde otomatik kapanabilir.

Başlıca avantajlar

  • İşlem, risk ve kâr hedefi yönetimini tamamen otomatikleştirir.
  • Duygusal etkileri azaltır ve disiplinli yönetimi destekler.
  • Risk kontrolüyle sermayeyi korur.
  • Telegram üzerinden izleme ve komutlarla tam kontrol sağlar.

Satın alıma dahil

  • Gelecek güncellemeler ve periyodik optimizasyonlar.
  • Farklı prop firm’lar ve risk profilleri için preset’ler.
  • Satış sonrası destek: doğrudan yardım ve kurulum rehberi.

Risk uyarısı: işlem yapmak önemli riskler içerir. Geçmiş performans geleceği garanti etmez. Daima uygun risk yönetimiyle işlem yapın.

İncelemeye yanıt