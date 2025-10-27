FundedBridge EA for Prop Firms
- Experts
- Riccardo Borello
- 버전: 2.40
- 업데이트됨: 3 12월 2025
- 활성화: 20
2025년 연휴 프로모션: 할인 가격은 2026년 1월 6일 23시 59분까지
개요
FundedBridge(MT5)는 트레이더가 프로프 펌(Prop Firm) 챌린지를 통과하고 꾸준히 유지하도록 돕기 위해 설계된 전문형 EA입니다. 단순한 멀티-전략 EA가 아니라 FTMO, The5ers, FundedNext 등 주요 프로프 펌의 운영 규칙을 기반으로 만든 자동화·리스크 관리 플랫폼입니다.
튜토리얼, 상세 설명, 매뉴얼 및 프리셋 링크: https://www.mql5.com/en/blogs/post/765016
시스템은 선택형 6가지 전략, 일일 및 총 드로우다운의 지능형 제어, 자동 목표수익 관리, Telegram을 통한 알림·원격 제어 모듈을 통합합니다. Forex와 지수 상품에 최적화되었고, 안정적이고 일관된 실행을 위해 VPS에서 상시 운용하는 것을 권장합니다.
• 사용 가능 전략: 6
• 시장: Forex 및 지수
• 리스크 관리: 일일·총 드로우다운
주요 기능
- 프로프 펌의 한도와 규칙을 준수하도록 특별 설계.
- 스타일과 시장 상황에 맞춰 활성화하는 6가지 전략.
- 설정 임계치 근접 시 자동 청산하는 동적 드로우다운 제어.
- 목표수익 자동 관리(도달 시 일괄 청산 가능).
- 일정 이익 확보 후 손절을 본전으로 이동하는 브레이크이븐 기능.
- 1~2단계로 설정 가능한 부분 익절로 단계적 포지션 관리.
- 이상 스프레드 시 신규 진입 제한 또는 보유 포지션 청산.
- Telegram 원격 제어(일시중지, 종료, 재시작 명령).
- 진입/청산, 목표 달성, 드로우다운에 대한 실시간 알림.
- FTMO, The5ers, FundedNext 등용 프리셋 제공.
- 프로프 펌 규칙 기반 월간 시뮬레이션으로 현실적인 백테스트.
사용 가능 전략
- MACD 전략 — MACD로 진입 타이밍과 손절 위치 결정.
- Alligator 전략 — Bill Williams의 Alligator로 트렌드와 최적 진입 포착.
- MACD + RSI + Stochastic — 3지표 결합, 다중 확인 후 진입.
- PSAR 전략 — Parabolic SAR로 전환점 식별 및 자동 트레일링.
- Ichimoku 전략 — 일목균형표로 트렌드, 지지/저항, 모멘텀 분석.
- SuperTrend 전략 — 변동성 적응형 추세추종으로 방향성 파악.
한 번에 한 가지 전략만 활성화할 수 있으며, 파라미터를 커스터마이즈할 수 있습니다. 고정 손익비 방식 또는 반대 신호에서 자동 청산을 선택할 수 있습니다.
주요 이점
- 거래·리스크·목표수익 관리를 완전 자동화.
- 감정 개입을 제거하고 규율 있는 운영을 촉진.
- 견고한 리스크 관리로 자본 보호.
- 모니터링과 Telegram 명령으로 완전한 제어.
구매 포함 사항
- 향후 업데이트와 정기 최적화.
- 다양한 프로프 펌 및 리스크 프로필용 프리셋.
- 직접 지원과 설치 가이드를 포함한 사후 지원.
위험 경고: 거래에는 중대한 위험이 따릅니다. 과거 실적은 미래의 결과를 보장하지 않습니다. 항상 적절한 리스크 관리를 유지하세요.
Un prodotto ECCELLENTE, costruito con l'intento di farti passare le challenge delle prop firm con un vantaggio statistico importante. Il developer Riccardo è una persona disponibilissima ed aperta ad ogni critica costruttiva. Consiglio a tutti di provare questo stupendo Expert Advisor.