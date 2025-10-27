FundedBridge EA for Prop Firms

2025년 연휴 프로모션: 할인 가격은 2026년 1월 6일 23시 59분까지

개요

FundedBridge(MT5)는 트레이더가 프로프 펌(Prop Firm) 챌린지를 통과하고 꾸준히 유지하도록 돕기 위해 설계된 전문형 EA입니다. 단순한 멀티-전략 EA가 아니라 FTMO, The5ers, FundedNext 등 주요 프로프 펌의 운영 규칙을 기반으로 만든 자동화·리스크 관리 플랫폼입니다.

튜토리얼, 상세 설명, 매뉴얼 및 프리셋 링크: https://www.mql5.com/en/blogs/post/765016



시스템은 선택형 6가지 전략, 일일 및 총 드로우다운의 지능형 제어, 자동 목표수익 관리, Telegram을 통한 알림·원격 제어 모듈을 통합합니다. Forex와 지수 상품에 최적화되었고, 안정적이고 일관된 실행을 위해 VPS에서 상시 운용하는 것을 권장합니다.

• 사용 가능 전략: 6

• 시장: Forex 및 지수

• 리스크 관리: 일일·총 드로우다운

주요 기능

프로프 펌의 한도와 규칙을 준수하도록 특별 설계.

스타일과 시장 상황에 맞춰 활성화하는 6가지 전략.

설정 임계치 근접 시 자동 청산하는 동적 드로우다운 제어.

목표수익 자동 관리(도달 시 일괄 청산 가능).

일정 이익 확보 후 손절을 본전으로 이동하는 브레이크이븐 기능.

1~2단계로 설정 가능한 부분 익절로 단계적 포지션 관리.

이상 스프레드 시 신규 진입 제한 또는 보유 포지션 청산.

Telegram 원격 제어(일시중지, 종료, 재시작 명령).

진입/청산, 목표 달성, 드로우다운에 대한 실시간 알림.

FTMO, The5ers, FundedNext 등용 프리셋 제공.

프로프 펌 규칙 기반 월간 시뮬레이션으로 현실적인 백테스트.

사용 가능 전략

MACD 전략 — MACD로 진입 타이밍과 손절 위치 결정.

— MACD로 진입 타이밍과 손절 위치 결정. Alligator 전략 — Bill Williams의 Alligator로 트렌드와 최적 진입 포착.

— Bill Williams의 Alligator로 트렌드와 최적 진입 포착. MACD + RSI + Stochastic — 3지표 결합, 다중 확인 후 진입.

— 3지표 결합, 다중 확인 후 진입. PSAR 전략 — Parabolic SAR로 전환점 식별 및 자동 트레일링.

— Parabolic SAR로 전환점 식별 및 자동 트레일링. Ichimoku 전략 — 일목균형표로 트렌드, 지지/저항, 모멘텀 분석.

— 일목균형표로 트렌드, 지지/저항, 모멘텀 분석. SuperTrend 전략 — 변동성 적응형 추세추종으로 방향성 파악.

한 번에 한 가지 전략만 활성화할 수 있으며, 파라미터를 커스터마이즈할 수 있습니다. 고정 손익비 방식 또는 반대 신호에서 자동 청산을 선택할 수 있습니다.

주요 이점

거래·리스크·목표수익 관리를 완전 자동화.

감정 개입을 제거하고 규율 있는 운영을 촉진.

견고한 리스크 관리로 자본 보호.

모니터링과 Telegram 명령으로 완전한 제어.

구매 포함 사항

향후 업데이트와 정기 최적화.

다양한 프로프 펌 및 리스크 프로필용 프리셋.

직접 지원과 설치 가이드를 포함한 사후 지원.

위험 경고: 거래에는 중대한 위험이 따릅니다. 과거 실적은 미래의 결과를 보장하지 않습니다. 항상 적절한 리스크 관리를 유지하세요.