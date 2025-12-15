Risk Calculator Fast Trade Management Buttons

Risk/Reward Tool是一款专业级EA（智能交易系统），旨在彻底改变您在MetaTrader 4中规划、可视化和执行交易的方式。无论您是重视精确风险管理的自主交易者，还是需要直观测试交易设置的策略开发者，这款工具都能在一个优雅直观的界面中提供您所需的一切。

与基础的仓位计算器不同，Risk/Reward Tool将可视化交易规划与即时执行功能、实时盈亏监控和全面的交易管理功能相结合。该工具与MT4策略测试器完全兼容，让您能够练习交易策略并完善方法，无需冒真实资金的风险。

完整使用手册请访问：https://www.mql5.com/en/blogs/post/766244

MT5 version: https://www.mql5.com/en/market/product/158601

主要功能

可视化交易规划

  • 可拖拽调整的入场、止损和止盈线
  • 随交易参数调整实时更新的彩色风险/收益区域
  • 基于ATR的自动止损计算，实现波动率调整的仓位管理
  • 可配置的风险收益比，带可视化显示
  • 支持市价单和挂单（限价单/止损单），根据入场线位置自动判断

智能仓位计算

  • 以账户余额百分比或固定金额设置风险
  • 实时手数计算，随止损移动自动更新
  • 可通过上下按钮或直接输入调整风险
  • 自动按经纪商规格标准化手数

一键交易执行

  • 使用预计算仓位即时执行市价单
  • 入场价远离当前价格时自动放置挂单
  • 市价单模式切换，实现按当前价格即时执行
  • 下单前可视化确认

全面的交易管理

  • 单笔交易移动至保本按钮
  • 多仓位平均保本功能
  • 可自定义百分比的部分平仓功能
  • 一键全部平仓按钮快速退出
  • 平仓最盈利头寸，用于盈利交易的分批离场

实时交易监控

  • 控制面板上的实时盈亏显示
  • 图表上每笔交易的盈亏标签
  • 显示各级别潜在亏损/盈利的止损/止盈金额标签
  • 同方向多仓位的平均价格线
  • 智能标签分组，防止图表混乱

策略测试器兼容性

  • 在MT4可视化策略测试器中完全功能可用
  • 测试期间可拖动面板重新定位
  • 可调整已开订单的止损/止盈线，测试交易管理
  • 无需冒真实资金风险即可练习策略

优势与好处

风险管理方面

  • 永不超出预期风险——自动仓位计算确保每笔交易风险一致
  • 可视化风险/收益区域让您在执行前轻松评估交易质量
  • 基于ATR的止损自动适应市场波动
  • 通过保本和部分平仓功能保护您的资金

交易执行方面

  • 通过自动手数计算消除计算错误
  • 一键下单让交易执行更快
  • 通过在下单前可视化规划入场来减少情绪化交易
  • 无缝支持市价单和挂单

交易管理方面

  • 通过平均价格追踪高效管理多个仓位
  • 使用即时保本功能快速锁定利润
  • 使用部分平仓功能从盈利交易中分批退出
  • 通过实时盈亏显示一目了然地监控所有仓位

策略开发方面

  • 在实盘交易前使用策略测试器测试您的交易策略
  • 无财务风险地练习交易管理技术
  • 使用历史数据完善入场和出场时机
  • 在投入真实资金前建立对方法的信心

推荐产品
Fast Manager
Nabil Oukhouma
实用工具
Fast Manager (MT4 Manager)   is a high-speed utility designed for traders who need rapid execution and automated trade management. Built to streamline manual trading, this EA provides on-chart buttons for instant Buy/Sell execution and "Close All" functions, while automatically handling risk management behind the scenes. MT5 Version: https://www.mql5.com/en/market/product/132502?source=Site+Profile+Seller Key Features: One-Click Trading Panel:   execute trades instantly using the on-chart Buy,
Navigator FX
Chantal Sala
5 (1)
实用工具
The Navigator is a next-generation panel very easy to use. Apply this indicator on the chart to navigate very quickly through all the symbol and timeframes listed in input. The arrows manage the zoom and time frames. You can customize both the graphic colors and the list of symbols to display. A quick and easy tool that it will help to analyse the charts. Input Values Show_TF_Panel (true/false) it permits to show/hide panel with TF and Arrows 32 symbols COLORS AND SIZE SETTINGS BUTTON_WIDTH But
Twenty Magic Number Auto Close With Breakeven
Darius Botha
实用工具
A Utility used for accounts with multiple open positions with Magic numbers added via Expert Advisors or manually. The Utility closes specific Magic number open positions when a certain profit in currency $ has been reached. The Utility also closes specific Magic numbers open positions with a break-even feature when the Expert Advisors or manually a certain amount of open positions has been placed. The Utility also closes all buy stops and sell stops when the "Take profit sum $" has been reache
History Pattern Search
Yevhenii Levchenko
指标
该指标建立当前报价，可以与历史报价进行比较，并在此基础上进行价格走势预测。指示器有一个文本字段，用于快速导航到所需日期。 选项： 符号 - 选择指标将显示的符号； SymbolPeriod - 选择指标从中获取数据的时段； IndicatorColor - 指示器颜色； HorisontalShift - 由指标绘制的报价移动指定的柱数； Inverse - true 反转引号，false - 原始视图； ChartVerticalShiftStep - 图表垂直移动（键盘上的向上/向下箭头）； 接下来是文本字段的设置，您可以在其中输入日期，您可以通过按“回车”立即跳转到该日期。 接下来是文本字段的设置，您可以在其中输入日期，您可以通过按“回车”立即跳转到该日期。
Stealth Mode for TP SL and Trailing MQ4
Petrus Nicolaas Johannes Roets
1 (1)
实用工具
Hide TP and SL from your broker. Set Use_TP_SL_Stealth_Mode to true to hide your TP or SL from the brokers. Stealth Trailing now avalable in updated version. Set Use_Stealth_Trailing to true   for profit trailing without your broker knowing. This EA can be used on any currency pair and will manage your open orders. Besides the stealth mode EA can also be used for normal order management where actual TP SL levels can be set. Also the EA can trail order by adjusting the Stoploss price.
Assistant Trade Pending Order MT4
Rachmat Hidayat
实用工具
助理交易待定订单MT4   交易助理是一个专为手动交易而设计的交易面板。 该面板允许您计算风险，使用限价单管理头寸， 和其他有用的功能。 面板的主要功能 1. 它适用于任何交易工具 - 货币对，差价合约，股票，指数，期货，加密货币。 2. 将止损和止盈设置为以点表示的距离。 3. 设置并显示潜在亏损与利润比率。 4. 该面板支持挂单。 5. 在开盘前在图表上显示计算仓位交易量和利润。 6. 功能限制顺序。 Trade Assistant is a trading panel designed for manual trading. The panel allows you to calculate risk, manage positions using Limit orders, And other useful features. Key features of the panel It works with any trading instruments - currency pairs, CFDs, stocks, indices, futures, cryptocu
Balance Control
Chantal Sala
实用工具
Balance Control is a suite of information about your trading account. The indicator returns the annual, quarterly, monthly, weekly and daily earnings from your operations history. Also, other helpful data of the leverage used, account leverage and free margin are shown on the chart. The most interesting feature of this indicator is the aggregation of positions and the ability to view the chart in question with a simple click. When you click on a symbol of open operation, a new chart is opened. O
TPSpro Risk Manager
Roman Podpora
3.67 (3)
实用工具
TPSpro 风险管理器   是一个独特的专业风险控制系统，适用于任何培训和任何资本的交易者。让您避免交易中的损失和交易中的严重错误。 TPSpro 风险管理器对于风险管理是必要的，主要是对于剥头皮交易者和日间交易者而言，但任何交易风格的交易者都可以成功使用。 该面板有 3 列，每一列都包含有用的信息。 第一列显示截至当月初的账户信息，即以百分比和存款币种显示总体结果。 第二列显示设置中指定日期的风险。 第三列显示当前账户情况。 如果一天超过规定的风险或超过订单数量，顾问将关闭所有订单，并且不允许开设新订单，从而保护交易者免受“情绪交易”的影响。 “风险管理器”允许您根据以下参数控制交易： 每日损失限额 余额损失限额 交易数量限制 单一方向交易数量限制（网格保护） 连续亏损交易后被迫止损 连续两天亏损后，交易将被锁定一天 风险管理系统允许交易者： 保持每日利润 在线查看您的交易统计数据 理顺交易纪律，显着提高盈利能力（摆脱“倾斜”和“网格”） 查看当前资金并考虑经纪佣金 为了使风险经理能够满负荷工作，它必须位于远程 VPS 或任何其他偏远的地方，在情绪爆发时交易者无法快速到达并干扰
Gold Indicator MT4
MQL TOOLS SL
指标
Step into the world of Forex trading with confidence, clarity, and precision using   Gold Indicator   a next-generation tool engineered to take your trading performance to the next level. Whether you’re a seasoned professional or just beginning your journey in the currency markets, Gold Indicator equips you with powerful insights and help you trade smarter, not harder. Built on the proven synergy of three advanced indicators, Gold Indicator focuses exclusively on medium and long-term trends eli
Manage your deals
Fawwaz Abdulmantaser Salim Albaker
实用工具
Hi Dear Friends ,   As i told you ,,, today i produce the management EA to managing your trades and with closing instruments used to closing tow kind of trades.. the profitable trades and losable trades .. u can try it for free for 2 days ,, it is worth every cent ..  now .. you do not need to keep tracing your deals.... let the EA do it for you automatically...  for any inquires contact me directly in my contacts shown on my profile after adding me .. best regards  Fawaz A. Al-baker 
Traders Toolbox Overwatch MT4
Jason Kisogloo
实用工具
Traders Toolbox Overwatch - 是所有 Traders Toolbox 运行实例的监控实用程序。 它是一个简单的图表切换实用程序和所有   Traders Toolbox   Running 图表的市场观察。   特征： 1. 可定制的按钮颜色、行和列。   2. 三种信号类型（持有 - 黄色 / 卖出 - 红色 / 买入 - 绿色）   3. 根据   Traders Toolbox   的新实例或已关闭实例动态更新按钮列表   4.单击按钮将相关图表带到前台。   5. 买入和卖出信号以与您的   Traders Toolbox   图表信号匹配的百分比显示其信号强度。   请注意：该实用程序只能与   Traders Toolbox   /   Traders Toolbox Lite     结合使用，不能独立运行。   单击此处加入我们自己的社交网络，通过   Traders Toolbox   交换有关交易的想法   我们还有一个推荐经纪人列表，可以在我们的链接树上找到。 Linktree here.
Verdure Price Action Volatility Pair
Olawale Adenagbe
5 (1)
实用工具
This is a purely Price Action indicator that tracks the open and close prices of all 28 major Forex currency pairs and calculates a volatility value based on every tick in real time. It only tracks raw price data and not data from another indicator and it does not use any complicated formula or algorithm in calculating volatility. This version only shows volatility for a single currency pair Benefits Accurate and real time update of volatility Volatility across all 28 major Forex currency pairs
Trades Manager AutoBE and Partial
Michele Camerra
实用工具
Questo EA è ha lo scopo di automatizzare lo spostamento dello stop loss a Breakeven e la presa di 2 parziali al raggiungimento di un certo numero di pips di guadagno. Si tratta solo di un assistente al proprio trading manuale, non apre ordini da solo. Dovrai solo preoccuparti di inserire gli ordini con lo stop loss. L'EA si occuperà di gestire l'ordine una volta attivato. Puoi anche non impostare il TP, come faccio io, e una volta presi i 2 parziali cercare di piramidare più posizioni nella dire
AdvisorPanel
Iurii Kuksov
实用工具
大家好。.  我想告诉你一点关于这个在金融外汇市场交易的面板。 该面板是用MQL4编程语言编写的，旨在帮助打开某些头寸的市场订单。 它适用于常规和挂单。 也就是说，它打开卖和买订单，如买入，卖出，BuyLimit，SellLimit，BuyStop，SellStop。 它还打开了一个挂单网络，包括网格订单，即同时限制挂单和停止挂单。 此面板还关闭挂单。 未来订单的设置位于面板的顶部: 1. 数量是订单的数量（这个参数不影响市场订单，也不会立即打开，假设一个价格有100个订单），并指示点击一个按钮将打开多少挂单。 2. 批次是您的订单将被打开的价格 3. takeprofit是您的订单将以利润关闭的市场价格。 4. 止损是您的订单亏损平仓的市场价格 5. 距离是您的挂单将被打开的当前价格的距离。 6. dist-setka是该面板将要打开的挂单之间的距离。 P.S.takeprofit和stoploss参数以点为单位给出，转换并指示价格与未平仓订单价格的距离，之后订单将被关闭。 另一个特点是，如果打开了几个订单，那么takeprofit和stoploss将为所有订单设
Trade List
Sara Sabaghi
实用工具
ZIWOX TRADE LIST Description: Feeling weary with your small screen? and you need to close your trade list tab to have a larger perspective of chart? Require better management of your trade list? such as win rate, risk/reward ratio? Its a simple tools, but usefull. consolidate your trade list, active positions, opened positions and pending orders onto a distinct chart embellished with refined visuals. It contains with a lots of usefull information. Feautures: List your trades and positions sort
Gyroscopes
Nadiya Mirosh
专家
Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
Volume Compair
Thiago Pereira Pinho
指标
专业累计德尔塔与成交量中位线指标 通过这款强大的成交量分析工具，追踪 真实的买卖压力 。 成交量比较指标 (Volume Compare Indicator) 结合了 累计德尔塔 (Cumulative Delta) 和 成交量中位线 (Volume Medians) ，帮助您识别机构活动、失衡以及潜在的反转。 主要特点： 累计德尔塔直方图 – 实时可视化净买入成交量与净卖出成交量。 买入/卖出成交量中位线 – 显示平均买入和卖出成交量水平的水平线。 智能成交量分类 – 分隔： 强劲买入（绿色） – 看涨压力。 强劲卖出（红色） – 看跌压力。 买入成交量中位线（蓝色线） – 典型买入量的参考。 卖出成交量中位线（橙色线） – 典型卖出量的参考。 可自定义参数 – 调整 CDIPeriod 和 CDIRange 以设置敏感度。 EMA 平滑成交量 – 减少噪音，使信号更清晰。 如何帮助交易者： 发现机构活动 – 异常的成交量尖峰指示大玩家进场。 确认突破/反转 – 强烈的德尔塔背离警告假动作。 基于成交量的支撑/阻力 – 中位线充当动态
Trade Assistant Pro 36 in 1
Makarii Gubaydullin
4.76 (21)
实用工具
Ultimate Trade Assistant MT4 — 多功能交易助手 拥有超过66项功能的全能交易工具，为专业交易者打造高效与精确的执行体验。 该助手集 风险管理、自动下单、仓位控制、行情分析 于一体。 帮助您在外汇、指数、黄金、股票及加密货币市场中快速反应、精确下单， 实现更稳定的交易策略执行。 界面清晰、反应迅速，兼容所有MT4平台版本，适合各级交易者使用。 主要功能 一键下单与快速订单管理 自动手数计算 与风险控制，保护账户资金安全 智能挂单（网格、OCO、隐藏订单、虚拟止损/止盈） 部分平仓、移动止损、盈亏平衡与时间控制 内置市场波动率、货币强度与交易时段分析 使用指南 阅读完整指南 试用版 下载试用版 (MT4) 联系开发者 如有问题、改进建议或发现错误，请随时： 联系开发者
Easy Virtual Trader
Anoop Sivasankaran
4.89 (9)
实用工具
设置Easy Virtual Trader>输入您的规则>您可以通过移动或其他EA或任何地方进行交易了。...让机器人来管理您的交易！     这款功能强大的EA将帮助您根据您的预设规则和设置自动管理所有或特定交易     一旦设置并运行，您就不再需要监视订单，该软件将继续按照预定义的规则监视和控制您的订单     您可以从台式机MT4或从移动应用程序进行交易，也可以管理其他EA的交易     它旨在支持多重保护和尾随策略：盈亏平衡保护，百分比保护，点子保护，账户价值保护，距离尾随，指标尾随等。 Easy Virtual Trader是对已经流行的Easy Trade Manager的增强，由于许多要求提供自动版本的请求： https://www.mql5.com/en/market/product/34086 基本功能-交易和止损设置     管理交易=“特定”或“所有交易”-如果您希望EA管理所有交易，请使用“所有交易”。如果您想让EA管理特定的幻数交易，请使用“特定”     输入魔术数字=如果在上述设置中“管理交易” =“特定”，则输入魔术数字，例如“ 232334
Expert or candle finder robot for forex
Rahele Rastaghi
实用工具
Expert candle finder for forex in MetaTrader 4 Expert candle finder is one of the practical trader assistant experts that is used in the forex financial market, this expert accurately identifies the candlestick patterns on the price chart as a signal, all the found candles. informs you. This expert is run on your Meta trader platform and in a very precise way, it examines all the currency pairs that are in your watch list and every currency pair that had a professional and good candlestick patt
Raw Tick Recorder MT4
The Hung Ngo
实用工具
Raw Tick Recorder EA for MetaTrader 4 For full setup instructions and demo version that works on chart (not just Strategy Tester), visit:   Full User Guide –  Raw Tick Recorde r Raw Tick Recorder EA   is a non-trading Expert Advisor that records every incoming market tick with high-precision timestamps. It saves bid/ask data to disk in multiple formats for further analysis, model training, or broker verification. Ideal for traders, analysts, quants, and developers who need clean, timestamped tic
Forex 7 Major Pairs Candle Gap Volatility Display
Jairzino Rivelino Williams
实用工具
Program Overview: This program is a trading tool designed to monitor and analyze the 7 major currency pairs. It is a variant of a similar program used for tracking stock indices, but this version focuses on the seven major currency pairs. The program helps in identifying and calculating significant price movements (gaps) between the high and low prices of these currency pairs over a specified time frame. It then provides insights through comments and alerts based on the calculated gaps. Major Cu
Linear Regression Global
Igor Semyonov
指标
This is the linear regression indicator for basic indicators included in the standard package of the MetaTrader 4 terminal. It is used for the analysis of price movements and market mood. The market mood is judged by the slope of the linear regression and price being below or above this line. Regression line breakthrough by the indicator line may serve as a market entry signal. There is possibility of setting the color for bullish and bearish sentiments of the basic indicators as well as plottin
Trade Copier Agent
Omar Alkassar
实用工具
Trade Copier Agent 旨在复制多个 MetaTrader(4/5) 账户/终端之间的交易。 使用此工具，您可以充当提供者（源）或接收者（目的地）。所有交易行为都将立即从提供者复制到接收者。 该工具允许您在同一台计算机上的多个 MetaTrader 终端之间复制交易，复制速度快如闪电，不到 0.5 秒。 贸易复印机代理安装和输入指南 请在开始复制之前或没有订单时在提供商帐户上应用设置！ 有订单时的任何更改都会影响收款人帐户。 例如：如果提供者账户应用买单然后禁用接收者账户上的所有买单将被关闭。 如果您想获得有关 EA 添加 URL (   http://autofxhub.com   ) MT4 终端的通知（请参阅屏幕截图）。 MT5版本 https://www.mql5.com/en/market/product/77134 以下是亮点功能： 在 MT4 和 MT5 账户之间复制。 在一个工具内切换提供者或接收者。 每个账户既可以作为Provider又可以作为Receiver，因此账户之间可以通过2种传输方式相互复制。这就像一个贸易共享网络。 一个提供者可以将交易
RadarPriceAction
Roman Lipatov
4.2 (5)
指标
This panel is designed for quick visual search for the price action patterns on several instruments simultaneously. It is possible to add and remove instruments. Clicking the signal button allows you to quickly move to the chart with the identified pattern and timeframe. The panel searches for 8 candlestick patterns: PIN-BAR, EXTERNAL BAR, INSIDE BAR, DOJI, LEVEL, HIGH/LOW OF N BAR, FAKEY, ONE-WAY N BAR. Any of the patterns can be disabled by clicking its title. It can also search in history (by
US30 Chainsaw EA
Mazen Ismail Darwish Aladgham
专家
Designed to survive any market crashes including the covid  pandemic 36% crash that happened  in March 2020 These markets are born to be bullish in nature. Hence, what you will see in the next section is a buy only expert advisor. You can stop the expert advisor from trading for a while when you feel like the market is start crashing so badly and then reattach it when needed. However, the expert advisor will survive both ways.
Silver Bullet EA
Wade C Hunt
2.2 (5)
专家
Silver Bullet EA 基于 ICT Silver Bullet 策略，这是一种经过验证的流行交易模型。使用特定的交易窗口，专家顾问将根据 ICT 教学自动为您输入交易。通过完全可定制的风险管理设置，您可以选择每笔交易愿意承担的风险，通过盈亏平衡触发器管理您的交易，甚至通过第二个止盈水平追逐更多利润。 常规设置： 设置每笔交易的风险百分比和 RR。 获利 2： 启用或禁用第二个止盈、您期望的 TP2 RR 以及以 TP1 平仓的交易百分比。 银弹会议： 独立启用或禁用每个 Silver Bullet 会话。根据您的经纪商时区设置时间窗口。 其他设置： 设置被视为有效的 FVG 最小大小，添加额外的喘息空间以止损，在 FVG 的第一根蜡烛处启用严格止损，实现盈亏平衡并设置整体变动的百分比以触发盈亏平衡。 **重要的** 由于 MQL5 不喜欢 EA 设置时间限制，因此默认情况下所有 Silver Bullet 周期均被禁用，在上线之前请确保启用这些窗口，否则 EA 将在每个 FVG 上进行交易。 请让我知道您想要设置文件的其他货币对/时间范围！ 请告诉我您希望在此 EA 中看到
Daily Candle Predictor
Oleg Rodin
5 (11)
指标
这是一个预测蜡烛收盘价的指标。 该指标主要用于 D1 图表。 该指标适用于传统外汇交易和二元期权交易。 该指标可以用作独立的交易系统，也可以作为您现有交易系统的补充。 该指标分析当前蜡烛，计算蜡烛本身内部的某些强度因素，以及前一根蜡烛的参数。 因此，该指标预测市场走势的进一步方向和当前蜡烛的收盘价。 由于这种方法，该指标既适用于短期盘中交易，也适用于中长期交易。 该指标允许您设置指标在分析市场情况期间将产生的潜在信号的数量。 在指标设置中有一个特殊的参数。 此外，该指标可以通过图表上的消息、电子邮件以及推送通知的形式通知新信号。感谢您的关注！交易愉快！ 购买后一定要写信给我！ 我会给你我的交易指标的建议！ 还可以获得奖金！
Button Panel Trade OneClick VZ
Kusuma Nungki S
实用工具
Simple button panel of trade on your chart with OneClick VZ . This trade panel will make it easier for you. Equipped with several functions that make it very easy for you. You can try Trial Version OneClick V1 in here . This version includes: Open Order Buy Open Order Sell Open Pending Order [Buy Limit - Buy Stop - Sell Limit-Sell Stop] Close ALL orders Close Order Buy Close Order Sell Delete Pending Order [Buy Limit - Buy Stop - Sell Limit-Sell Stop] Order Management: Stop Loss Take Profit Tra
Magic calculation analyzer
Xiao Lin Zhu
实用工具
神奇点位测算系统 支撑、压力、目标位... 用科学的测算来帮助您的交易 找到相应的高低点 通过我们对当前图表的观察，找出相应的高点和低点 输入高低点并计算 在相应位置输入高低点数值，并点击计算就可以得出支撑压力目标等 预埋下单等待结果 通过计算得到的价格进行预埋下单（极限位风险小）并设好止损，等待结果 三点确认测算 该功能分为"测下跌"和"测上涨"两种模式，通过三个关键点位的组合分析，测算价格在趋势中的可能目标位。 涨跌回调反弹测算 该功能帮助用户判断价格在上涨过程中可能的回调位置，或在下跌过程中可能的反弹位置，辅助判断趋势延续性。 节省时间精力|专注价格研究 极大地节省了时间和精力，可以在工作的同时让交易自动进行，交易者可以将更多的精力放在研究市场趋势及策略。
该产品的买家也购买
Local Trade Copier EA MT4
Juvenille Emperor Limited
4.96 (104)
实用工具
通过 Local Trade Copier EA MT4 获得非常快速的交易复制体验。它的简单1分钟设置，使您可以在同一台Windows计算机或Windows VPS上在多个MetaTrader终端之间复制交易，具有闪电般快速的复制速度，低于0.5秒。 无论您是初学者还是专业交易者， Local Trade Copier EA MT4 都提供了广泛的选项，可根据您的特定需求进行自定义。对于任何希望增加利润潜力的人来说，这都是终极解决方案。 今天就尝试一下，看看为什么它是市场上最快、最简单的贸易复印机！ 提示： 您可以在您的模拟账户中下载并试用 Local Trade Copier EA MT4 模拟版： 这里 将下载的免费演示文件粘贴到您的 MT4 >> 文件 >> 打开数据文件夹 >> MQL4 >> 专家文件夹并重新启动您的终端。  免费演示版本每次可在 4 小时内发挥全部功能，仅限演示帐户。 要重置试用期，请转至 MT4 >> 工具 >> 全局变量 >> Control + A >> 删除。 请仅在非关键模拟账户上执行此操作，不要在挑战道具公司账户中执行此操作。 Local
Trade Assistant MT4
Evgeniy Kravchenko
4.42 (192)
实用工具
它有助于计算每笔交易的风险，容易安装新的订单，具有部分关闭功能的订单管理， 7 种类型的追踪止损和其他有用的功能。 附加材料和说明 安装说明 - 应用程序说明 - 模拟账户应用程序的试用版 线条功能  - 在图表上显示开仓线、止损线、止盈线。 有了这个功能，就可以很容易地设置一个新的订单，并在开仓前看到它的附加特性。   风险管理  - 风险计算功能在考虑到设定的风险和止损单的大小的情况下，计算新订单的成交量。它允许你设置任何大小的止损，同时观察设定的风险。 批量计算按钮 - 启用 / 禁用风险计算。 在 " 风险 " 一栏中设置必要的风险值，从 0 到 100 的百分比或存款的货币。 在 " 设置 " 选项卡上选择风险计算的变量： $ 货币， % 余额， % 资产， % 自由保证金， % 自定义， %AB 前一天， %AB 前一周， %AB 前一个月。   R/TP 和 R/SL - 设置止盈和止损的关系。 这允许你设置相对于损失的利润大小。 例如， 1 : 1 - 这决定了 TP = SL 的大小。 2 : 1 - 这意味着 TP 是 SL 的两倍。 RR - 它禁用比率。  
Forex Trade Manager MT4
InvestSoft
4.98 (424)
实用工具
欢迎来到 Trade Manager EA——这是一个终极风险管理工具，旨在使交易变得更直观、精准和高效。它不仅仅是一个下单工具，而是一个用于无缝交易计划、仓位管理和风险控制的全面解决方案。不论您是新手交易员、资深交易员，还是需要快速执行的剥头皮交易员，Trade Manager EA 都可以满足您的需求，适用于外汇、指数、大宗商品、加密货币等各种市场。 借助 Trade Manager EA，复杂的计算已成过去。只需分析市场，在图表上用水平线标记入场、止损和止盈，设置您的风险水平，Trade Manager 就会立即计算出理想的头寸规模，并实时显示以点、账户货币计价的止损和止盈。每笔交易都得以轻松管理。 主要功能： 头寸规模计算器 ：根据定义的风险瞬间确定交易规模。 简单的交易计划 ：在图表上用可拖动的水平线直接计划交易，设置入场、止损和止盈。 实时显示 SL 和 TP ：以账户货币、点或分显示止损和止盈，便于分析。 高级保护工具 盈亏平衡选项 ： 基本盈亏平衡 ：当您的交易达到设定水平时自动保护利润。 多级盈亏平衡 ：设置多达 4 个级别以逐步保护利润。 尾随止损选项 ： 基本尾随
Copy Cat More Trade Copier MT4
Dilwyn Tng
5 (3)
实用工具
Copy Cat More Trade Copier MT4 (复制猫MT4) 不仅仅是一个简单的本地交易复制工具；它是一个为当今交易挑战而设计的完整风险管理与执行框架。从 prop firm 挑战到个人账户管理，它都能通过强大的执行力、资本保护、灵活配置以及先进的交易处理来适应各种情况。 该复制器同时支持 Master（发送端） 和 Slave（接收端） 模式，能够实时同步市价单与挂单、交易修改、部分平仓以及 Close By 操作。它兼容模拟账户与真实账户，支持交易或投资者密码，并通过持久交易记忆系统（Persistent Trade Memory）确保即使 EA、终端或 VPS 重启后也能恢复。可同时管理多个 Master 与 Slave，并通过前缀/后缀自动调整或自定义符号映射来处理跨平台或跨经纪商差异。 使用手册/设置: Copy Cat Trading Copier 使用手册 Copy Cat More MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/139088 加入频道: https://www.mql5.com/en/cha
Averaging Helper
Sergey Batudayev
5 (2)
实用工具
平均助手——这种交易辅助工具将使用两种技术帮助您平均之前无利可图的头寸： 标准平均 对冲，随后根据趋势开仓 该实用程序能够 一次性筛选出多个不同方向的未平仓头寸，包括买入和卖出头寸。例如，您建了一个卖出仓位和一个买入仓位，但两个仓位均未盈利，或者一个仓位亏损，一个仓位盈利但盈利不足，您想对这两个仓位进行平均，以便平仓——我的“平均助手”实用程序可以帮助您。 平均助手实用程序 - 允许您自动计算下一个仓位的规模、下单价格、平均仓位和平仓的方向以及您指定的获利规模。 该实用程序还允许您使用“买入”和“卖出”按钮开仓。您只需指定所需的止盈大小和起始手数即可。实用程序本身将以最初指定的止盈价或平均价平仓，并会尝试以平均价平仓，同时考虑您为平均系列设置的止盈。 事实上，对于那些接受并理解平均线逻辑，同时又了解其风险的人来说，这款工具将是一个非常实用的助手。在 95% 的情况下，这项技术将帮助您全自动平仓并获利。 要开始工作，只需将实用程序拖到图表上，设置平均的 TP 大小并单击“开始平均”按钮，实用程序将尝试通过单个获利来关闭图表上所有未平仓交易。 使用此实用程序时，您初始开仓的交易量不应过大
Telegram To MT4 Copier
Trinh Dat
4.95 (40)
实用工具
The product will copy all telegram signal to MT4   ( which you are member  ) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal, s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to
Trade Portfolio Dashboard
LEE SAMSON
实用工具
立即在一張圖表上查看按日和按週的已平倉交易歷史記錄、當前未平倉交易以及外匯風險敞口！使用熱圖來識別有利可圖的交易以及您交易組合中的當前虧損情況。 快速關閉按鈕 使用快速關閉按鈕可以關閉單一符號的每筆交易、全部關閉單筆交易，或點擊按鈕以取得部分利潤或損失。不再需要在清單中尋找交易並研究如何關閉部分交易。儀表板還會顯示您在交易外匯對時目前對每種貨幣符號的風險敞口，這可以幫助您識別重大新聞事件發生前可能過度暴露的領域。您可以使用按鈕在新聞發布前立即快速降低您的風險，或者如果新聞已經發生並為您帶來利潤，只需單擊即可快速獲得該利潤！ 開放交易熱圖 交易熱圖是一種視覺化工具，專為使用頭寸交易或波段交易策略的交易者設計，使用美元成本平均法來擴大和縮小交易規模。您可以快速識別您的投資組合中可以存入的單一交易，以及您可以部分平倉的虧損交易。只需使用全部或部分關閉按鈕即可立即賺錢並降低風險。 快速識別控制回撤的機會 虧損控制切換「D 按鈕」將突出顯示您的投資組合中所有虧損高於每個交易符號平均價格的交易。這是透過在所有符號的單一交易周圍添加一個矩形來實現的，這樣您就可以看到首先要關注哪些交易。 這使
TradePanel MT4
Alfiya Fazylova
4.84 (89)
实用工具
交易面板是一个多功能的交易助手。该应用程序包含超过 50 个用于手动交易的交易功能，并允许您自动化大多数交易操作。 注意，该应用程序在策略测试器中不起作用。购买之前，您可以在模拟帐户上测试演示版本。演示版 这里 。 完整说明 这里 。 贸易。 让您一键执行交易操作： 通过自动风险计算打开挂单和仓位。 一键打开多个订单和仓位。 打开订单网格。 按组关闭挂单和持仓。 头寸反转（关闭买入并打开卖出或关闭卖出并打开买入）。 锁定头寸（开立额外头寸，以平衡买入和卖出头寸的交易量）。 一键部分平仓所有仓位。 为同一价格水平的所有头寸设置止盈和止损。 将所有头寸的止损设置为该头寸的盈亏平衡水平。 开单建仓时，您可以应用以下功能： 计算交易量的多个订单或仓位之间的分布（一键开仓多个订单或仓位时）。 图表上未来订单交易水平的可视化。 设置开仓时允许的最大点差大小。 止盈和止损之间的自动比率。 虚拟止损和止盈。 根据当前点差的大小自动增加止损和止盈的大小。 根据 ATR 指标的读数计算止盈和止损。 设置挂单的到期日期。 挂单设置为“追踪”（挂单自动跟随当前价格移动指定距离）。 管理通过移动终端（手机）开立
Remote Trade Copier MT4
Rashed Samir
5 (1)
实用工具
Remote Trade Copier   is an advanced tool designed for efficiently copying trades between accounts in both   local   and   remote   modes. It allows for lightning-fast order replication from a master account to a slave account. In local mode, trades are copied instantly, while in remote mode, the copying process takes a second.  In new version, in remote mode , the copy operation can be performed with a delay of milliseconds or zero . After purchase, ask how to activate it MT4 Version (Only Loc
Trade Copier Pro
Vu Trung Kien
4.57 (14)
实用工具
Trade Copier Pro 是一个强大的工具，多账户之间进行远程复制的贸易超过互联网不同的位置。这是一个信号提供商的理想解决方案，谁想要与全球范围内对自己规则的人分享他的贸易。一个供应商的交易可以复制到多接收器和一个接收器可以得到贸易额从多供应商也是如此。 供应商和接收器可与供电内置的数据库管理系统来管理他的合作伙伴名单。 这个工具允许全局配置模式（copy过来互联网）和本地模式（在同一台PC/服务器内复制）之间进行选择。 要求： MetaTrader4的4.00版构建670或以上。 参考： 如果你只需要在本地复制与更低的价格，你可以检查Auto Trade Copier在： https://www.mql5.com/en/market/product/4676 以下是亮点功能：     在一个工具提供商或接收器之间转换角色。     一个供应商的交易可以复制到多接收器和一个接收器可以从多个供应商收到交易。     供应/接收器可通过供电数据库管理系统，而无需额外的工具管理自己的接收器/供应商名单（添加，删除，编辑，启用/禁用）。     全球模式（copy过来互联网）和本
MT4 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.88 (41)
实用工具
MT4 至 Telegram 信号提供者 是一款易用、可完全自定义的工具，它使发送信号到 Telegram 成为可能，将您的账户变成信号提供者。 消息的格式 可以完全自定义！ 但是，为了简便使用，您也可以选择一个预设模板，并能够启用或禁用消息的特定部分。 [ 演示 ]  [ 手册 ] [ MT5 版本 ] [ Discord 版本 ] [ Telegram 频道 ]  New: [ Telegram To MT5 ] 设置 可通过 用户指南 获取逐步说明。 无需了解 Telegram API；开发者提供所需的一切。 主要特性 自定义发送给订阅者的订单详情的能力 您可以创建分层订阅模型，例如铜牌、银牌、金牌。金牌订阅可获得所有信号等。 按订单号、符号或备注过滤订单 包括执行订单的图表的屏幕截图 在发送的屏幕截图上绘制已关闭的订单，以便额外验证 推迟发送新订单消息的可能性，以便在发送前对位置进行调整 订单详情的全透明度： 新的市场订单 *附带屏幕截图 订单修改（止损、获利点） 已关闭订单 *附带屏幕截图 部分关闭订单 ** 新的挂起订单 修改的挂起订单（进场价格） 挂起订单激活（
News Filter EA MT4
Rashed Samir
5 (9)
实用工具
News Filter EA: Advanced Algo Trading Assistant News Filter EA is an advanced algo trading assistant designed to enhance your trading experience. By using the   News Filter EA , you can integrate a Forex economic news filter into your existing expert advisor, even if you do not have access to its source code. In addition to the news filter, you can also specify   trading days   and   hours   for your expert. The News Filter EA also includes   risk management   and   equity protection   features
Second Chart the Time Frame in Seconds
Boris Sedov
4.8 (5)
实用工具
秒级图表 (Seconds Chart) — 一款专为 MetaTrader 4 设计的独特工具，用于创建秒级时间框架的图表。 通过 秒级图表 ，您可以构建以秒为单位的时间框架图表，获得标准分钟或小时图表无法提供的极致灵活性和分析精度。例如，时间框架 S15 表示每根蜡烛图持续15秒。您可以使用任何指标、智能交易系统和脚本，操作方式与标准图表同样便捷。 与标准工具不同， 秒级图表 让您能够在超短时间框架下进行高精度交易，无延迟干扰。 秒级图表的优势 支持 1至900秒 的时间框架图表。 即时加载 历史数据，通过从MT5终端导入Tick数据库。 要导入tick数据，首先需要在MT5终端中启动 Tick Database 工具。 数据实时更新， 无延迟或滞后 。 可同时创建 多个秒级图表 。 秒级图表的理想应用场景 剥头皮交易 和高频交易。 精确的入场和出场时机。 在短时间框架下测试交易策略。 时间框架设置 默认设置包含以下时间框架： S1、S2、S3、S4、S5、S6、S10、S12、S15、S20、S30、S40 。 你可以轻松设置你的秒级时间框架，从 1 到 900 秒 。 可配置参
RS Trade Copier
Boris Sedov
5 (1)
实用工具
专业的交易复制解决方案，支持多终端同步。 RS Trade Copier 是一款可靠且灵活的MetaTrader 4交易复制系统。该程序适合专业交易员、信号服务商以及个人投资者使用，能够以高精度和低延迟将一个或多个信号源（Provider）的交易操作同步到一个或多个接收端（Client）。支持简单自动配置和高级手动设置。不会干扰手动或其他EA开的订单。完全 在MT4本地运行 ，无需第三方服务器。 本产品自2008年开始开发，经过多年实际交易环境验证。 核心功能 双模式： 信号源（Provider） 与 接收端（Client） 。 自动发现 活跃信号源。 为每个交易品种设置 灵活的复制规则 。 完整支持 部分平仓 操作。 反向功能 ：多空互换。 自动修正品种名称 ：适配不同经纪商。 极低延迟 ：订单执行仅需毫秒级。 支持 多终端集群配置 。 应用场景 多账户同步 一个信号源和无限个接收端。 信号聚合 多个信号源和一个接收端。 目标用户 管理客户资金的交易员。 信号服务和套利系统。 使用多终端的投资者。 需要克隆交易到多个账户的算法交易者。 RS Trade Copier 设置指南
Trade Dashboard MT4
Fatemeh Ameri
4.96 (53)
实用工具
疲于复杂的订单下达和手动计算？Trade Dashboard 是您的解决方案。凭借其用户友好的界面，订单下达变得轻而易举，只需点击一下，您就可以开设交易、设置止损和止盈水平、管理交易手数，并计算风险回报比，让您只需专注于您的策略。告别手动计算，使用 Trade Dashboard 简化您的交易体验。 立即下载演示版本 。 您可以在这里找到仪表盘功能和特性的详细信息 。 加入 Telegram 频道 。 购买后请给我发消息以获取支持。如果您需要添加更多功能，可以在产品的评论区留下您的想法，我愿意听取任何建议，希望您能在使用我的产品时获得最佳体验 。 这是 MT5 版本。 风险管理：使用 Trade Dashboard，可以将您的风险设置为账户余额或权益的百分比，或将风险设置为总金额。在图表上直观地定义您的止损，让工具准确计算每个货币对的适当手数。该工具还可以根据您期望的风险回报比自动设置止盈水平。它甚至可以在手数计算中涵盖佣金和点差费用。此外，您的止损和止盈可以转变为虚拟水平，隐藏于经纪商。通过 Trade Dashboard 的高级风险管理功能，掌控风险，保护您的资本。 交易线
Profrobotrading Channel EA
Irina Cherkashina
实用工具
With this Expert Advisor, you can seamlessly integrate various channel, arrow, and reversal indicators. It offers the flexibility to use all popular channel trading strategies, while also providing powerful tools to customize your trading conditions and risk management system.   The Expert Advisor opens orders when the price crosses the channel boundaries. Multiple crossing conditions are available for customization: Price touches boundary on re-entry into the channel Price touches boundary on
X2 Copy MT4
Liubov' Shkandrii
实用工具
探索革命性的X2 Copy MT4，体验即时交易复制。仅需10秒设置，您将获得一个强大的工具，以前所未有的速度（低于0.1秒）在单台Windows计算机或VPS上的MetaTrader终端之间同步交易。 无论您是在管理多个账户、跟随信号还是扩展策略，X2 Copy MT4都能以无与伦比的精确度和控制力适应您的工作流程。停止等待 — 以市场领先的速度和可靠性开始复制。立即下载 试用版 。 *重要提示：使用MT5终端需要单独的X2 Copy MT5版本 X2 Copy MT4/5 设置和功能说明 | 如何安装 X2 Copy 试用版 功能特点 高速复制 — 交易传输时间少于0.1秒 支持所有复制类型的通用支持：MT4>MT4, MT4>MT5, MT5>MT4, MT5>MT5 直观界面，10秒内即时设置 7/24 稳定运行 — 与Windows PC和Windows VPS完全兼容 灵活的账户间复制：真实 > 真实，真实 > 模拟，模拟 > 真实，模拟 > 模拟，适用于所有经纪商 多通道复制 — 能够从一个或多个发送方账户复制到一个或多个接收方账户 安全复制 (read-only) —
Loss Recovery Trading Robot
Quang Dung Pham
5 (2)
实用工具
This is an Expert Adviser use for manual trading as a background EA or combine with external EA to open orders. Loss Recovery Trading is one of your options to handle the lose positions instead of using stop loss by setting a zone recovery area and target to exit the turn rounds sequence. How It Work? If the market goes against your first positions direction at the specific of losing points, the EA will open an opposite direction position with calculated larger lot size and also keep the first
Fast Copy For Multi Plattform Multi Account MT4
Kaijun Wang
5 (11)
实用工具
跟单->方便快捷的界面交互,用户上手即用       ->>>> 推荐在windows电脑,或者VPS Windows上使用 特色功能: 多样化个性跟单设置: 1.对不同的信号源可以设置不同的手数模式 2.不同的信号源分别设置正向反向跟单 3.信号分别设置注释 4.是否根据合约手数校准手数 多样化个性跟单设置2: 1.对不同的品种可以设置不同的手数模式 2.不同的品种分别设置正向反向跟单 3.信号分别设置注释 4.是否根据合约手数校准手数 注释过滤,MAGIC过滤，信号手数过滤，本地品种过滤 净持仓模式（该模式下手数计算仅支持倍率） 工作时间设置 反向同步接收端的平仓 订单绑定功能：任意订单可以绑定到设置信号源订单上 （双击表格更改） 账户风险控制  基本功能: 跟单正常交互速度0.5s以下 自动检测信号源,并显示信号源账号列表 自动匹配品种,不同平台常用交易品种(后缀不同等特殊情况)95%自动匹配,基本无需手动设置,品种映射表可随意双击更改对应品种.(映射表具有快速搜索品种功能) 4种手数计算模式(1.倍率 2.固定手数 3.自适应资金风险 4.源账户资金比例风险) 特殊手数模式
Trading box Order Management
Igor Zizek
5 (35)
实用工具
Advanced trading tool: One click smart orders that execute under your conditions Developed by trader for trading community:  position size calculator (lot size), open position after price action, strategy builder, set and forget trading, mobile notifications Risk Management -  Risk percentage position size calculator, gain percentage, target risk reward ratio, spread and commissions are included in calculations 7 Advanced order types   - Set and forget trading with price action automation (OCO,
Zone Trader MT4
LEE SAMSON
5 (1)
实用工具
一旦您確定了要進行交易的關鍵區域，就會自動交易支撐和阻力或供需區域。該 EA 允許您只需單擊即可繪製買入和賣出區域，然後將它們準確地放置在您預期價格轉向的位置。然後，EA 會監控這些區域，並根據您為這些區域指定的價格行為自動進行交易。一旦進行初始交易，EA 就會在您放置的相反區域（即目標區域）獲利。然後，您有兩種選擇，要么關閉交易並繪製新的區域進入，要么獲利退出並立即反向反向交易，創建「始終在」的市場風格策略。 包含輸入和策略的完整手冊位於： https://www.mql5.com/en/blogs/post/760256 該 EA 專為在市場上不使用固定或硬止損的頭寸交易者或美元成本平均交易策略而設計。相反，它的目的是透過在下一個可用支撐或阻力區域以相同方向進行新交易來縮小不正確的交易，並調整您在市場中頭寸的平​​均價格。如果需要的話，還有備用退出標準，形式為每筆交易的最大損失金額或基於時間的退出。 只需按下按鈕即可繪製準備放置在感興趣等級的區域。 關閉按鈕和關閉最舊的按鈕可退出所有交易，或僅退出舊交易（如果它們跌幅過大而無法立即調整您的平均頭寸）。 適用於任何時間範圍內的
Market Screener for MT4
Sergey Batudayev
5 (1)
实用工具
此筛选器可让您识别在选定时间段（时间范围）内超出通常超买（增长百分比）或超卖（下降百分比）的资产。 市场受法律支配，买得便宜，卖得贵，但如果没有自动扫描仪，您将很难识别比平时更超买或超卖的货币/股票，例如，在本周内，或当前小时或月份。 仪器可能有几十个或几百个，有时只是物理上可能没有时间手动分析所有东西，这些问题可以使用 Screener 轻松解决 筛选器可以做什么 扫描仪可用于任何 TF 扫描仪适用于货币、股票、加密货币、商品、指数和其他工具 识别资产的逻辑是通用的，因为它基于市场的基本规律 在筛选器的帮助下，您可以根据不同的策略进行工作，最常见的一种是 Pump 和 Dump 揭示每种工具的平均值 - SoftimoTrade Screener 不仅可以确定所选 TF 上资产的超买和超卖情况，还可以计算所选时间段内价格变化的平均值。 此外，所有当前增长率或下降率高于平常的工具都被标为红色，之后可以单独打开所选工具并进行更详细的分析。 使用筛选器的策略变体 对于超买资产↓表，我们正在寻找当前超买指数高于平常的资产，转到图表，更详细地分析资产，如果我们看到一个有趣的切入点，则沿着趋势
Bermaui Manual EA
Muhammad Elbermawi
5 (10)
实用工具
这是一个交易网格系统的半自动专家顾问。这个想法是逐渐在市场中占据不同的位置，然后计算它们的盈亏平衡水平。当价格超过此盈亏平衡点达到预定距离时，所有打开的订单都会关闭。 重要信息 这是用户指南：   https://www.mql5.com/en/blogs/post/730567 您可以在此处使用我的任何其他产品尝试此 EA： https://www.mql5.com/en/users/bermaui314/seller 重要功能 EA 具有止损机制，以保护交易资金免受意外结果的影响。 您可以交易任何 MT4 符号，例如 EURUSD - XAUUSD - 石油 - 比特币。 您可以交易任何 MT4 时间范围。 我建议从 VPS 运行 EA。 参数和默认设置 1) 资金管理设置 开始批量。 建议使用默认设置为每 500 美元 0.01，杠杆为 1:400 或更多。 批次指数。 下一个订单的乘法大小。例如，如果起始手数为 0.01，手数指数为 2，则网格的手数大小将如下所示：0.01 – 0.02 – 0.04 – 0.08...等。 以点数获利。 盈亏平衡后的利润距离以点为单
Telegram to MT4 Coppy
Sergey Batudayev
3.57 (7)
实用工具
Telegram 到 MT4： 终极信号复制解决方案 使用 Telegram 转 MT4 简化您的交易流程，这款先进的实用程序旨在将交易信号直接从 Telegram 频道和聊天复制到您的 MetaTrader 4 平台，无需 DLL 文件。这款强大的解决方案确保信号执行的无缝衔接，拥有无与伦比的精度和丰富的自定义选项，从而节省您的时间并提高您的效率。 [ Instructions and DEMO ] 主要特点 直接 Telegram API 集成 通过电话号码和安全码进行身份验证。 使用用户友好的 EXE 桥轻松获取和管理聊天 ID。 添加、删除和刷新多个频道/聊天以同时复制信号。 使用高级过滤器进行信号解析 跳过包含自定义例外词（例如“报告”、“摘要”）的不需要的信号。 支持灵活的 SL 和 TP 格式：价格、点数或点数。 当信号指定点而不是价格时自动计算入场点。 订单定制和灵活性 使用多种模式定制订单规模：固定手数、动态手数（% 风险）或特定符号手数。 使用信号数据或自定义参数调整 SL/TP。 配置滑点、挂单到期和重试设置以实现完美执行。 综合符号管理 排除特定符号或匹配自定义
Take a Break
Eric Emmrich
5 (31)
实用工具
The most advanced news filter on MQL market - free demo available Take a Break has transformed from a basic news filter into a comprehensive account protection solution. It seamlessly pauses any other Expert Advisors during news events or based on your custom filters, all while safeguarding your EA settings - restoring them automatically when trading resumes for complete peace of mind. Typical use cases: A single news filter for all your EAs. Stop trading during news/high volatility (+ close all
Trade Manager MT4 DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.09 (11)
实用工具
交易管理器可帮助您快速进入和退出交易，同时自动计算风险。 包括帮助您防止过度交易、报复性交易和情绪化交易的功能。 交易可以自动管理，账户绩效指标可以在图表中可视化。 这些功能使该面板成为所有手动交易者的理想选择，并有助于增强 MetaTrader 4 平台。多语言支持。 MT5版本  |  用户指南+演示 交易经理在策略测试器中不起作用。 如需演示，请参阅用户指南 风险管理 根据%或$自动调整风险 可选择使用固定手数或根据交易量和点自动计算手数 使用 RR、点数或价格设置盈亏平衡止损 追踪止损设置 最大每日损失百分比，在达到目标时自动平仓所有交易。 保护账户免遭过多提款并阻止您过度交易 最大每日损失（以美元为单位）在达到目标时自动关闭所有交易。 保护账户免遭过多提款并阻止您过度交易 一键实现所有交易的盈亏平衡 自动计算从手机/电话发送的交易的风险 OCO 在设置中可用 交易和头寸管理 通过设置每月、每周、每天、每小时或每分钟的最大交易次数，停止过度交易和报复性交易。 高级挂单管理。 调整何时关闭挂单的规则 追踪挂单 支持市价订单和挂单 每日最大利润目标（以美元为单位）以确保头寸并停止
Intelligent Copier Slave
Vashim Mazhar
实用工具
This means now you can trade on multiple MetaTrader 4 accounts simultaneously, mirror the trades of any trading bot to your friends and family accounts (even if it is locked to your MT4 account number), create investment portfolios of many MT4 accounts, remove risk of unregulated Forex brokers, turn losing trading strategy into a winner and become an independent account manager immediately without the need to sign any contracts or opening expensive PAMM accounts with the broker. Reverse Trading
Ultimate Extractor MT4
Clifton Creath
实用工具
Ultimate Extractor - Professional Trading Analytics for MT4 Ultimate Extractor transforms your MetaTrader 4 trading history into actionable insights with comprehensive analytics, interactive charts, and real-time performance tracking. Ability to combine multiple accounts and MT4 and MT5 into a single dashboard. What It Does Automatically analyzes your MT4 trading history across all Expert Advisors and generates detailed HTML reports with interactive visualizations. Tracks live performance metric
Click and Go Trade Manager
Victor Christiaanse
5 (8)
实用工具
Click and Go Trade Manager, the ultimate solution for seamless trading execution. With a simple click on the chart, you can effortlessly define your stop loss, entry price, and target levels. No more hassle of inputting values manually - it's made incredibly intuitive and easy. Embedded risk management is a key feature of our Trade Manager. We understand the importance of protecting your investments, which is why the Click and Go Trade Manager incorporates risk management. When placing orders,
The News Filter
Leolouiski Gan
5 (25)
实用工具
这个产品在新闻时间过滤所有的专家顾问和手动图表，因此您不必担心突然的价格波动会破坏您的手动交易设置或其他专家顾问输入的交易。此产品还带有完整的订单管理系统，可在任何新闻发布前处理您的持仓和挂单。一旦您购买了 The News Filter ，您将不再需要依赖以后的专家顾问内置的新闻过滤器，因为这个产品可以从此过滤它们所有。 新闻选择 新闻来源于Forex Factory的经济日历。 选择可以基于任何一种货币，如USD，EUR，GBP，JPY，AUD，CAD，CHF，NZD和CNY等。 选择也可以基于关键识别，例如Non-Farm (NFP)，FOMC，CPI等。 能够选择新闻影响级别的筛选，从低、中、到高影响。 自动模式只选择与图表相关的新闻。 新闻来源每小时自动刷新，以确保最新的新闻数据。 为每个新闻影响级别提供单独的输入，以确定您要过滤掉的新闻发布前后的分钟数。 订单管理选项 在新闻发布前关闭未平仓头寸的选项，并在新闻发布后恢复它们。 在新闻发布前删除挂单的选项，并在新闻发布后恢复它们。 在新闻发布前移除止损和止盈水平的选项，并在新闻发布后恢复它们。 在新闻发布前移动止损和止盈
作者的更多信息
Trade Portfolio Dashboard
LEE SAMSON
实用工具
立即在一張圖表上查看按日和按週的已平倉交易歷史記錄、當前未平倉交易以及外匯風險敞口！使用熱圖來識別有利可圖的交易以及您交易組合中的當前虧損情況。 快速關閉按鈕 使用快速關閉按鈕可以關閉單一符號的每筆交易、全部關閉單筆交易，或點擊按鈕以取得部分利潤或損失。不再需要在清單中尋找交易並研究如何關閉部分交易。儀表板還會顯示您在交易外匯對時目前對每種貨幣符號的風險敞口，這可以幫助您識別重大新聞事件發生前可能過度暴露的領域。您可以使用按鈕在新聞發布前立即快速降低您的風險，或者如果新聞已經發生並為您帶來利潤，只需單擊即可快速獲得該利潤！ 開放交易熱圖 交易熱圖是一種視覺化工具，專為使用頭寸交易或波段交易策略的交易者設計，使用美元成本平均法來擴大和縮小交易規模。您可以快速識別您的投資組合中可以存入的單一交易，以及您可以部分平倉的虧損交易。只需使用全部或部分關閉按鈕即可立即賺錢並降低風險。 快速識別控制回撤的機會 虧損控制切換「D 按鈕」將突出顯示您的投資組合中所有虧損高於每個交易符號平均價格的交易。這是透過在所有符號的單一交易周圍添加一個矩形來實現的，這樣您就可以看到首先要關注哪些交易。 這使
Market Reversal Alerts EA MT5
LEE SAMSON
4.36 (11)
专家
市場反轉警報 EA 由同名指標（ https://www.mql5.com/en/market/product/57892 ）提供支持，並根據市場結構變化進行交易。 默認情況下，每次指標發送市場反轉警報時，EA 都會進行交易，並將根據您在 EA 設置中設置的條件和過濾器來交易這些警報。 當價格向當前趨勢方向移動時，它會繪製支撐矩形，並在價格急劇反轉並發出市場結構轉變或重新測試反轉信號時進行交易。更多在指標頁面。 https://www.mql5.com/en/market/product/57892 此描述中有太多設置和可能性，因此有一篇包含所有設置的博客文章和一個視頻，在此博客文章中詳細介紹了它們。 https://www.mql5.com/en/blogs/post/745502 請閱讀上面的帖子並觀看視頻，您將了解 EA 的強大功能。 這篇博文中有一些很好的設置文件可以幫助您入門和策略。 https://www.mql5.com/en/blogs/post/745984 基於市場結構逆轉微調和創建多種策略和交易風格的可能性是無窮無盡的！了解我的人都知道，我每天都通
Index Statistics and Session Level Analysis
LEE SAMSON
指标
停止猜测，开始用统计优势交易 股票指数的交易方式与外汇不同。它们有固定的交易时段，隔夜会出现跳空，并遵循可预测的统计模式。这个指标为您提供所需的概率数据，让您能够自信地交易DAX、标普500和道琼斯等指数。 与众不同之处 大多数指标向您展示已经发生的事情。而这个指标向您展示接下来可能发生什么。每个交易日，指标都会根据100天的历史数据分析您当前的设置。它会找到具有相似跳空、相似开盘位置的日子，并准确计算价格到达关键水平的频率。不再猜测跳空是否会回补，或者昨天的高点是否会被测试。您将获得基于真实数据的精确百分比。 完整手册及所有参数说明请访问： https://www.mql5.com/en/blogs/post/766370 帮助您找到优质设置的策略指南： https://www.mql5.com/en/blogs/post/766371 搭配风险回报计算 + 快速交易管理按钮EA，轻松进行股指日内交易 - https://www.mql5.com/en/market/product/78020 MT5 Version:  https://www.mql5.com/en/market/
Market Reversal Alerts MT5
LEE SAMSON
4.43 (21)
指标
成為突破者，隨著價格反轉，市場結構會改變利潤。 訂單突破者指示器可以識別趨勢或價格走勢何時接近枯竭並準備好逆轉。它會提醒您市場結構的變化，通常會在發生逆轉或重大回調時發生。 該指標使用專有計算來確定突破和價格動能。每當在可能的耗盡點附近形成新的高點時，指標就會繪製最後一個生成該高點的順序塊。然後，它將隨價格移動隨價格跟隨定單。然後，當價格轉向相反方向並突破該訂單塊時，它會提醒您，從而創建新的市場結構並開始趨勢或重大回調的可能逆轉。 訂單塊是在創建高/低之前的最後一個相反的彩色蠟燭，並且當價格跌破這些關鍵區域以下時，這表明趨勢可能會發生短期或長期反轉。 特徵 提醒您關鍵耗盡點的市場結構變化 價格接近耗盡水平時自動提取訂單塊 在一個方向繼續移動時，在價格後面跟踪定單，以提醒您最佳的反轉輸入 將顏色更改為純色塊，以顯示何時發生市場結構中斷。 適用於所有交易品種和時間範圍 內置集成的彈出窗口和電子郵件警報 策略和如何與定單破壞者指標進行交易 當斷路器塊發生時，您有兩個選擇。 看左邊！我們正在尋求供應/需求或支撐/阻力位嗎？市場結構轉變（逆轉）通常發生在價格重新測試舊水平或在該支撐或
Market Reversal Alerts EA
LEE SAMSON
4.13 (23)
专家
市場反轉警報 EA 由同名指標（可在此處獲得）提供支持，並根據市場結構變化進行交易。 默認情況下，每次指標發送市場反轉警報時，EA 都會進行交易，並將根據您在 EA 設置中設置的條件和過濾器來交易這些警報。 當價格向當前趨勢方向移動時，它會繪製支撐矩形，並在價格急劇反轉並發出市場結構轉變或重新測試反轉信號時進行交易。更多在指標頁面。 此描述中有太多設置和可能性，因此有一篇包含所有設置的博客文章和一個視頻，在此博客文章中詳細介紹了它們。  https://www.mql5.com/en/blogs/post/745502 請閱讀上面的帖子並觀看視頻，您將了解 EA 的強大功能。 這篇博文中有一些很好的設置文件可以幫助您入門和策略。 https://www.mql5.com/en/blogs/post/745984 基於市場結構逆轉微調和創建多種策略和交易風格的可能性是無窮無盡的！了解我的人都知道，我每天都通過這個 EA 賺大錢，我很高興向您展示如何做。 EA 的 MT4 版本也可在此處獲得： https://www.mql5.com/en/market/product/
Index Statistics and Session Level Analysis MT5
LEE SAMSON
指标
停止猜测，开始用统计优势交易 股票指数的交易方式与外汇不同。它们有固定的交易时段，隔夜会出现跳空，并遵循可预测的统计模式。这个指标为您提供所需的概率数据，让您能够自信地交易DAX、标普500和道琼斯等指数。 与众不同之处 大多数指标向您展示已经发生的事情。而这个指标向您展示接下来可能发生什么。每个交易日，指标都会根据100天的历史数据分析您当前的设置。它会找到具有相似跳空、相似开盘位置的日子，并准确计算价格到达关键水平的频率。不再猜测跳空是否会回补，或者昨天的高点是否会被测试。您将获得基于真实数据的精确百分比。 完整手册及所有参数说明请访问： https://www.mql5.com/en/blogs/post/766370 帮助您找到优质设置的策略指南： https://www.mql5.com/en/blogs/post/766371 搭配风险回报计算 + 快速交易管理按钮EA，轻松进行股指日内交易 -   https://www.mql5.com/en/market/product/78020 MT4 Version:  https://www.mql5.com/en/marke
Risk Calculator Fast Trade Management Buttons MT5
LEE SAMSON
实用工具
Risk/Reward Tool是一款专业级EA（智能交易系统），旨在彻底改变您在MetaTrader 5中规划、可视化和执行交易的方式。无论您是重视精确风险管理的自主交易者，还是需要直观测试交易设置的策略开发者，这款工具都能在一个优雅直观的界面中提供您所需的一切。 与基础的仓位计算器不同，Risk/Reward Tool将可视化交易规划与即时执行功能、实时盈亏监控和全面的交易管理功能相结合。该工具与MT5策略测试器完全兼容，让您能够练习交易策略并完善方法，无需冒真实资金的风险。 完整使用手册请访问： https://www.mql5.com/en/blogs/post/766244 MT4版本： https://www.mql5.com/en/market/product/78020/ 主要功能 可视化交易规划 可拖拽调整的入场、止损和止盈线 随交易参数调整实时更新的彩色风险/收益区域 基于ATR的自动止损计算，实现波动率调整的仓位管理 可配置的风险收益比，带可视化显示 支持市价单和挂单（限价单/止损单），根据入场线位置自动判断 智能仓位计算 以账户余额百分比或固定金额设置风险 实时
Zone Trader MT4
LEE SAMSON
5 (1)
实用工具
一旦您確定了要進行交易的關鍵區域，就會自動交易支撐和阻力或供需區域。該 EA 允許您只需單擊即可繪製買入和賣出區域，然後將它們準確地放置在您預期價格轉向的位置。然後，EA 會監控這些區域，並根據您為這些區域指定的價格行為自動進行交易。一旦進行初始交易，EA 就會在您放置的相反區域（即目標區域）獲利。然後，您有兩種選擇，要么關閉交易並繪製新的區域進入，要么獲利退出並立即反向反向交易，創建「始終在」的市場風格策略。 包含輸入和策略的完整手冊位於： https://www.mql5.com/en/blogs/post/760256 該 EA 專為在市場上不使用固定或硬止損的頭寸交易者或美元成本平均交易策略而設計。相反，它的目的是透過在下一個可用支撐或阻力區域以相同方向進行新交易來縮小不正確的交易，並調整您在市場中頭寸的平​​均價格。如果需要的話，還有備用退出標準，形式為每筆交易的最大損失金額或基於時間的退出。 只需按下按鈕即可繪製準備放置在感興趣等級的區域。 關閉按鈕和關閉最舊的按鈕可退出所有交易，或僅退出舊交易（如果它們跌幅過大而無法立即調整您的平均頭寸）。 適用於任何時間範圍內的
ADR Reversal Indicator
LEE SAMSON
4.23 (13)
指标
ADR 反轉指標一目了然地顯示當前價格相對於其正常平均每日範圍的交易位置。當價格超過您選擇的平均範圍和高於它的水平時，您將通過彈出窗口、電子郵件或推送獲得即時警報，以便您可以快速跳入回調和反轉。該指標在圖表上在平均每日範圍極值處繪製水平線，並在這些水平之上延伸，這些水平附加了價格超過它們的數學概率。下面的更多細節...... ADR 警報儀表板補充指標並監控所有配對也可在此處獲得： https://www.mql5.com/en/market/product/62756 MT5 版本也可在此處獲得： https://www.mql5.com/en/market/product/64477/ 大約 60% 的時間價格在其正常的平均每日範圍 (ADR) 內交易並推高這些水平通常是價格急劇波動的指標，通常會出現回調（獲利了結）走勢。您可以通過交易從每日範圍的頂部或底部回落到最近的支撐位或阻力位來利用這些急劇波動。 收集了超過 20 年的歷史數據，以找出主要外匯對和一系列交叉盤的價格超出特定 ADR 水平的平均百分比。該數據表明價格僅在 3% 的時間內超過其 ADR 的 200%，這
RSI and TDI Alert Dashboard
LEE SAMSON
5 (5)
指标
RSI / TDI 警报仪表板允许您一次监控您交易的每个主要货币对的 RSI（由您选择）。 您可以通过两种方式使用它： 1. 选择多个时间框架，当有多个时间框架超出正常交易条件时，破折号会显示给您。一个很好的指标表明价格最近在推高，因为它在多个时间范围内达到了超买或超卖水平，因此很快就会出现回调或逆转。 2. 使用一个时间框架（您最喜欢的交易）和多个 RSI 水平向您展示该时间框架内 RSI 扩展的强度。当价格在一个方向上非常猛烈地推动太长时间并且市场应该出现获利了结时，这是一种进行均值回归交易的好策略。在示例屏幕截图中，您可以看到 H4 RSI 在 25 水平之上扩展了 2 对，这比典型的价格走势要远得多，因此是做多的好机会。 当蜡烛在所选时间范围内收盘时，仪表板将提醒您选择水平的扩展条件（超买和​​超卖）。您可以同时监控 6 个单独的 RSI。您可以独立选择每个时间范围、类型以及超买和超卖水平。 此处提供 MT5 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/66307 您可以立即查看任何货币对的状况，并选择那些准备好回调或反
Trade Portfolio Dashboard MT5
LEE SAMSON
实用工具
立即在一張圖表上查看按日和按週的已平倉交易歷史記錄、當前未平倉交易以及外匯風險敞口！使用熱圖來識別有利可圖的交易以及您交易組合中的當前虧損情況。 快速關閉按鈕 使用快速關閉按鈕可以關閉單一符號的每筆交易、全部關閉單筆交易，或點擊按鈕以取得部分利潤或損失。不再需要在清單中尋找交易並研究如何關閉部分交易。儀表板還會顯示您在交易外匯對時目前對每種貨幣符號的風險敞口，這可以幫助您識別重大新聞事件發生前可能過度暴露的領域。您可以使用按鈕在新聞發布前立即快速降低您的風險，或者如果新聞已經發生並為您帶來利潤，只需單擊即可快速獲得該利潤！ 開放交易熱圖 交易熱圖是一種視覺化工具，專為使用頭寸交易或波段交易策略的交易者設計，使用美元成本平均法來擴大和縮小交易規模。您可以快速識別您的投資組合中可以存入的單一交易，以及您可以部分平倉的虧損交易。只需使用全部或部分關閉按鈕即可立即賺錢並降低風險。 快速識別控制回撤的機會 虧損控制切換「D 按鈕」將突出顯示您的投資組合中所有虧損高於每個交易符號平均價格的交易。這是透過在所有符號的單一交易周圍添加一個矩形來實現的，這樣您就可以看到首先要關注哪些交易。 這使
Market Reversal Alerts
LEE SAMSON
4.2 (115)
指标
成為突破者，隨著價格反轉，市場結構會改變利潤。 訂單突破者指示器可以識別趨勢或價格走勢何時接近枯竭並準備好逆轉。它會提醒您市場結構的變化，通常會在發生逆轉或重大回調時發生。 該指標使用專有計算來確定突破和價格動能。每當在可能的耗盡點附近形成新的高點時，指標就會繪製最後一個生成該高點的順序塊。然後，它將隨價格移動隨價格跟隨定單。然後，當價格轉向相反方向並突破該訂單塊時，它會提醒您，從而創建新的市場結構並開始趨勢或重大回調的可能逆轉。 訂單塊是在創建高/低之前的最後一個相反的彩色蠟燭，並且當價格跌破這些關鍵區域以下時，這表明趨勢可能會發生短期或長期反轉。 特徵 提醒您關鍵耗盡點的市場結構變化 價格接近耗盡水平時自動提取訂單塊 在一個方向繼續移動時，在價格後面跟踪定單，以提醒您最佳的反轉輸入 將顏色更改為純色塊，以顯示何時發生市場結構中斷。 適用於所有交易品種和時間範圍 內置集成的彈出窗口和電子郵件警報 策略和如何與定單破壞者指標進行交易 當斷路器塊發生時，您有兩個選擇。 看左邊！我們正在尋求供應/需求或支撐/阻力位嗎？市場結構轉變（逆轉）通常發生在價格重新測試舊水平或在該支撐或
Position Trader EA
LEE SAMSON
4.64 (11)
专家
将任何交易策略转变为头寸交易策略，或交易基于经过验证的 RSI 和 ADR 的头寸交易策略，包括针对对您不利的头寸的自动回撤控制系统。 该 EA 是 MRA EA 的演变和简化，MRA EA 多年来一直用于市场结构交易者网站上教授的头寸交易策略。 请参阅我的个人资料，获取网站、免费头寸交易课程和其他产品的链接。 EA 将使用“弹性带理论”自动扩展到市场结构变动，并使用 RSI 指标或您想要交易的任何外汇工具的平均每日范围 (ADR) 的扩展来实现银行和机构采取的均值回归变动。 头寸交易是一种使用小风险和多次入场的进入市场的方法，这意味着初始交易入场的准确性不如入场后 EA 管理交易的方式重要。 市场是不可预测的，而且几乎不可能以任何长期可持续的准确性来计时运动，这就是大多数交易策略和交易者失败的原因。 您还可以通过简单地使用 EA 上的快速交易按钮进行初始入市，将您当前交易或过去交易过的几乎任何策略转换为头寸交易策略。 进行初始交易后，EA 将在达到指定利润水平时自动平仓交易，或者通过在市场结构变动的下一个阶段扩大规模，将交易转变为头寸交易。 主要功能： 基于 RSI 均值回归策
Opening Range Breakout
LEE SAMSON
5 (4)
专家
从股票指数开盘时发生的爆炸性走势中获利，每天给自己一个可操作的优势。 开盘区间突破 EA 可以根据您的喜好进行调整，以捕捉 DAX、DOW、NASDAQ 和 S&P500 等主要股指每天开盘后形成的趋势。 这些开盘每天都在同一时间发生，因此您知道何时会发生波动，并且通常就在开盘强劲趋势形成之后，您可以使用此 EA 捕捉并在整个交易时段内进行。 开盘区间通常是股市开盘后的前 5-15 分钟，在大型市场参与者下达初始订单后，投机交易开始。 打开后，往往会发生以下两种情况之一。 1. 你得到一个区间或轮换日，指数上涨，反转，然后再次反转。 如今，策略和 EA 经常会收支平衡或出现小额亏损。 2. 你会遇到一个趋势日，市场通常会连续几个小时朝一个方向发展。 这些是策略真正银行的日子，并且随着趋势的发展可以轻松产生 3-10% 的回报。 MT5 Versions is here:  https://www.mql5.com/en/market/product/91232 有关 EA 交易方式的策略指南可在此处找到： https://www.mql5.com/en/blogs/post/75
Position Trader EA MT5
LEE SAMSON
5 (2)
专家
将任何交易策略转变为头寸交易策略，或交易基于经过验证的 RSI 和 ADR 的头寸交易策略，包括针对对您不利的头寸的自动回撤控制系统。 该 EA 是 MRA EA 的演变和简化，MRA EA 多年来一直用于市场结构交易者网站上教授的头寸交易策略。 请参阅我的个人资料，获取网站、免费头寸交易课程和其他产品的链接。 EA 将使用“弹性带理论”自动扩展到市场结构变动，并使用 RSI 指标或您想要交易的任何外汇工具的平均每日范围 (ADR) 的扩展来实现银行和机构采取的均值回归变动。 头寸交易是一种使用小风险和多次入场的进入市场的方法，这意味着初始交易入场的准确性不如入场后 EA 管理交易的方式重要。 市场是不可预测的，而且几乎不可能以任何长期可持续的准确性来计时运动，这就是大多数交易策略和交易者失败的原因。 您还可以通过简单地使用 EA 上的快速交易按钮进行初始入市，将您当前交易或过去交易过的几乎任何策略转换为头寸交易策略。 进行初始交易后，EA 将在达到指定利润水平时自动平仓交易，或者通过在市场结构变动的下一个阶段扩大规模，将交易转变为头寸交易。 主要功能： 基于 RSI 均值回归策
ADR Reversal Indicator MT5
LEE SAMSON
4.63 (8)
指标
ADR 反轉指標一目了然地顯示當前價格相對於其正常平均每日範圍的交易位置。當價格超過您選擇的平均範圍和高於它的水平時，您將通過彈出窗口、電子郵件或推送獲得即時警報，以便您可以快速跳入回調和反轉。該指標在圖表上在平均每日範圍極值處繪製水平線，並在這些水平之上延伸，這些水平附加了價格超過它們的數學概率。下面的更多細節...... ADR 警報儀表板補充指標並監控所有配對也可在此處獲得： https://www.mql5.com/en/market/product/66316 MT4 版本也可在此處獲得： https://www.mql5.com/en/market/product/62757 大約 60% 的時間價格在其正常的平均每日範圍 (ADR) 內交易並推高這些水平通常是價格急劇波動的指標，通常會出現回調（獲利了結）走勢。您可以通過交易從每日範圍的頂部或底部回落到最近的支撐位或阻力位來利用這些急劇波動。 收集了超過 20 年的歷史數據，以找出主要外匯對和一系列交叉盤的價格超出特定 ADR 水平的平均百分比。該數據表明價格僅在 3% 的時間內超過其 ADR 的 200%，這意味
Symmetrical Triangle Patterns MT5
LEE SAMSON
3 (2)
指标
對稱三角形圖表模式代表價格被迫向上突破或崩盤之前的一段收縮和盤整期。向下趨勢線的突破標誌著新的看跌趨勢的開始，而從上部趨勢線的突破則表明新的看漲趨勢的開始。 此處提供 MT4 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/68709/ 該指標識別這些模式並在 4 個關鍵點形成且價格再次回落至三角形時提醒您，以便您為潛在的突破做好準備。對稱三角形並不總是完全對稱的，價格可以向上或向下突破，但通常最成功的突破是在形成三角形第一個點的高點或低點的方向上。因此，該指標為我們提供了對突破的看漲或看跌偏見，並採用顏色編碼並針對該特定方向發出警報。沒有必要只在一個方向進行交易，但是因為任何一個方向的突破都是可能的，但是當突破與第一個點趨勢一致時，您往往會獲得更大更快的價格變動和更好的風險回報。 輸入和配置選項： 開始搜索蠟燭 - 指標將開始尋找多少根蠟燭來尋找已完成的形態 Fib Max Retracement - 最大回撤價格可以形成點 3,4 和 5 Fib 最小回撤 - 可以形成點 3,4 和 5 的最低迴撤價格 僅顯示最後信號 - 僅顯示最後
Opening Range Breakout MT5
LEE SAMSON
3.29 (7)
专家
从股票指数开盘时发生的爆炸性走势中获利，每天给自己一个可操作的优势。 开盘区间突破 EA 可以根据您的喜好进行调整，以捕捉 DAX、DOW、NASDAQ 和 S&P500 等主要股指每天开盘后形成的趋势。 这些开盘每天都在同一时间发生，因此您知道何时会发生波动，并且通常就在开盘强劲趋势形成之后，您可以使用此 EA 捕捉并在整个交易时段内进行。 开盘区间通常是股市开盘后的前 5-15 分钟，在大型市场参与者下达初始订单后，投机交易开始。 打开后，往往会发生以下两种情况之一。 1. 你得到一个区间或轮换日，指数上涨，反转，然后再次反转。 如今，策略和 EA 经常会收支平衡或出现小额亏损。 2. 你会遇到一个趋势日，市场通常会连续几个小时朝一个方向发展。 这些是策略真正银行的日子，并且随着趋势的发展可以轻松产生 3-10% 的回报。 MT4 Version:  https://www.mql5.com/en/market/product/90502/ 有关 EA 交易方式的策略指南可在此处找到： https://www.mql5.com/en/blogs/post/751229 包含所
Symmetrical Triangle Patterns
LEE SAMSON
5 (4)
指标
對稱三角形圖表模式代表價格被迫向上突破或崩盤之前的一段收縮和盤整期。向下趨勢線的突破標誌著新的看跌趨勢的開始，而從上部趨勢線的突破則表明新的看漲趨勢的開始。 獲取儀表板以立即監控您為對稱三角形模式交易的所有工具和時間範圍！ https://www.mql5.com/en/market/product/69169/ 此處提供 MT5 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/70006/ 該指標識別這些模式並在 4 個關鍵點形成且價格再次回落至三角形時提醒您，以便您為潛在的突破做好準備。對稱三角形並不總是完全對稱的，價格可以向上或向下突破，但通常最成功的突破是在形成三角形第一個點的高點或低點的方向上。因此，該指標為我們提供了對突破的看漲或看跌偏見，並採用顏色編碼並針對該特定方向發出警報。沒有必要只在一個方向進行交易，但是因為任何一個方向的突破都是可能的，但是當突破與第一個點趨勢一致時，您往往會獲得更大更快的價格變動和更好的風險回報。 輸入和配置選項： 開始搜索蠟燭 - 指標將開始尋找多少根蠟燭來尋找已完成的形態 Fib Max Ret
Market Reversal Alerts Dashboard MT5
LEE SAMSON
3 (3)
指标
此儀表板是與市場結構反轉指標一起使用的警報工具。它的主要目的是提醒您在特定時間範圍內的逆轉機會，以及像指標一樣重新測試警報（確認）。儀表板設計為單獨放置在圖表上，並在後台工作，以向您發送有關您選擇的貨幣對和時間範圍的警報。它是在許多人要求衝刺以同時監控多個貨幣對和時間框架而不是讓市場反轉指標在一個 MT4 中的多個圖表上運行之後開發的。它會在 M5、M15、M30、H1、H4 和 D1 時間範圍內發出警報。當然，與交易中的任何事情一樣，更高的時間框架效果最好。 我創建的用於繪製矩形並提醒特定貨幣對的市場結構變化的指標運行儀表板。 儀表板僅允許您監控多個貨幣對和時間範圍，並在打開一個圖表時收到警報。 該儀表板被設計為市場結構反轉指標的附加組件。它將獨立工作，並提醒市場反轉警報指標給出的模式和信號。 在此處獲取市場反轉警報指標的 MT5 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/46295 此儀表板的 MT4 版本在這裡： https://www.mql5.com/en/market/product/62751/ 指標輸入/設置： 調整
RSI and TDI Alert Dashboard MT5
LEE SAMSON
3.67 (3)
指标
RSI / TDI 警報儀表板允許您一次監控您交易的每個主要貨幣對的 RSI（由您選擇）。 您可以通過兩種方式使用它： 1. 選擇多個時間框架，當有多個時間框架超出正常交易條件時，破折號會顯示給您。一個很好的指標，表明價格最近在推高，因為它在多個時間框架內達到了超買或超賣水平，因此很快就會出現回調或逆轉。 2. 使用一個時間框架（您最喜歡的交易）和多個 RSI 水平向您展示該時間框架內 RSI 擴展的強度。當價格在一個方向上非常強烈地推動太長時間並且市場應該出現獲利了結時，這是一種進行均值回歸交易的好策略。在示例屏幕截圖中，您可以看到 H4 RSI 在 25 水平之上擴展了 2 對，這比典型的價格行為要遠得多，因此是做多的好機會。 當蠟燭在所選時間範圍內收盤時，儀表板將提醒您選擇水平的擴展條件（超買和超賣）。您可以同時監控 6 個單獨的 RSI。您可以獨立選擇每個時間範圍、類型以及超買和超賣水平。 此處提供 MT4 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/62698 您可以立即查看任何貨幣對的狀況，並選擇那些準備好回調或反轉
Support Resistance Propulsion Targets
LEE SAMSON
5 (5)
指标
自动在你的图表上画出支撑位和阻力位以及推动性蜡烛缺口，这样你就可以看到价格接下来可能会走向哪里和/或可能会逆转。 该指标旨在作为我的网站（The Market Structure Trader）上教授的头寸交易方法的一部分，并显示目标和潜在入场的关键信息。 该指标有两个核心功能和四个附加功能： 核心功能1 - 日线、周线和月线的自动支持和阻力线 该指标为你自动绘制过去2天以及6周和数月前的最新支撑和阻力水平。你可以完全自定义这些水平的外观以适合你，并显示多少个。这些关键水平通常作为主要的支持和阻力区，价格将从这里转向并回撤或逆转。它们也是价格将走向的目标，因此你可以迅速看到在价格可能转向之前交易的潜在距离。 核心特征2--推进型蜡烛缺口目标 推进性缺口蜡烛是银行和机构通过在任何市场上执行大额头寸而创造的强劲、快速的移动。这些大阳线一旦形成，有两个关键作用。 1. 1.它们作为一个方向性信号，因为大型市场参与者已经选择了一个方向，一旦发生，价格往往会在一段时间内继续移动。 2. 2.更重要的是，它们作为目标，因为这些区域往往会让其他大玩家的头寸 "越位"，价格在绝大多数情况下
ADR Alert Dashboard MT5
LEE SAMSON
5 (3)
指标
ADR 警报仪表板一目了然地向您显示当前价格相对于其正常平均每日范围的交易位置。当价格超过您选择的平均范围和高于它的水平时，您将通过弹出窗口、电子邮件或推送获得即时警报，以便您可以快速跳入回调和反转。破折号旨在放置在空白图表上，只需坐在背景中并在达到水平时提醒您，因此您无需坐下来观看甚至看！ 此处提供 MT4 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/62756 新：现在还向您显示平均每周和每月范围，并提醒他们！ 获取在您的图表上绘制水平的 ADR 反转指标： https://www.mql5.com/en/market/product/64477 大约 60% 的时间价格在其正常的平均每日范围 (ADR) 内交易并推高这些水平通常是价格急剧波动的指标，通常会出现回调（获利了结）走势。您可以通过交易从每日范围的顶部或底部回落到最近的支撑位或阻力位来利用这些急剧波动。 收集了超过 20 年的历史数据，以找出主要外汇对和一系列交叉盘的价格超出特定 ADR 水平的平均百分比。该数据表明价格仅在 3% 的时间内超过其 ADR 的 200%
Market Reversal Alerts Dashboard
LEE SAMSON
5 (9)
指标
此儀表板是與市場結構反轉指標一起使用的警報工具。它的主要目的是提醒您在特定時間範圍內的逆轉機會，以及像指標一樣重新測試警報（確認）。儀表板設計為單獨放置在圖表上，並在後台工作，以向您發送有關您選擇的貨幣對和時間範圍的警報。它是在許多人要求衝刺以同時監控多個貨幣對和時間框架而不是讓市場反轉指標在一個 MT4 中的多個圖表上運行之後開發的。它會在 M5、M15、M30、H1、H4 和 D1 時間範圍內發出警報。當然，與交易中的任何事情一樣，更高的時間框架效果最好。 該儀表板被設計為市場結構反轉指標的附加組件。它將獨立工作，並提醒市場反轉警報指標給出的模式和信號。 在此處獲取市場反轉警報指標： https://www.mql5.com/en/market/product/46295 此儀表板的 MT5 版本可在此處獲得： https://www.mql5.com/en/market/product/65828 此處提供 EA：汽車交易市場反轉警報！ https://www.mql5.com/en/market/product/65383 我創建的用於繪製矩形並提醒特定貨幣對的市場結構
Stock Index Hedge EA MT5
LEE SAMSON
5 (2)
专家
利用主要股指的开盘波动，并从市场开盘突破时的突然波动中获利。 这些策略的目标只是从市场在开盘时朝一个方向快速而猛烈移动的日子中受益，并控制这种变化。 如果市场开盘疲软且没有方向，EA 会锁定对冲损失并等待市场决定方向，然后再平仓。 股指对冲 EA 会在开盘前分析区间，并寻找理想的可交易距离，以便在市场开盘后朝任一方向快速波动时尝试兑现。 该策略适用于任何股票指数，如 DAX、DOW、NAS、S&P500 或 FTSE。 如果盘前区间太大或太小，它将跳过盘前价格走势并尝试突破最初的 5 分钟开盘区间。 此功能有助于在开盘时创造理想的交易条件，以避免在范围太窄的情况下出现拉锯，或者在范围太宽的情况下避免无法实现目标的可能性。 测试表明，理想的交易区间不低于 ADR 的 10%，且不高于 ADR 的 20%，以创造最大的机会在开盘时彻底突破并实现可实现的目标。 手册和策略说明在这里： https://www.mql5.com/en/blogs/post/754385/ EA 在开盘时进行 2 笔交易，如果成功，EA 会按照您选择的 R:R 比率在第一笔交易中获利，然后保护第二笔交易，同
ADR Alert Dashboard
LEE SAMSON
3.83 (12)
指标
ADR 警報儀表板一目了然地向您顯示當前價格相對於其正常平均每日範圍的交易位置。當價格超過您選擇的平均範圍和高於它的水平時，您將通過彈出窗口、電子郵件或推送獲得即時警報，以便您可以快速跳入回調和反轉。破折號旨在放置在空白圖表上，只需坐在背景中並在達到水平時提醒您，因此您無需坐下來觀看甚至看！ 此處提供 MT5 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/66316 新：現在還向您顯示平均每周和每月範圍，並提醒他們！ 獲取在您的圖表上繪製水平的 ADR 反轉指標： https://www.mql5.com/en/market/product/62757 大約 60% 的時間價格在其正常的平均每日範圍 (ADR) 內交易並推高這些水平通常是價格急劇波動的指標，通常會出現回調（獲利了結）走勢。您可以通過交易從每日範圍的頂部或底部回落到最近的支撐位或阻力位來利用這些急劇波動。 收集了超過 20 年的歷史數據，以找出主要外匯對和一系列交叉盤的價格超出特定 ADR 水平的平均百分比。該數據表明價格僅在 3% 的時間內超過其 ADR 的 200%，
Multi Timeframe MTF Visual Stochastics Display
LEE SAMSON
5 (1)
指标
最后！ MT4的随机指标，可在一张图表上显示多个时间范围！立即在4个不同的时间范围内查看主线和信号线的实际位置，以帮助您做出有根据的交易决策。 一个真正的MTF随机指标，适合需要在多个时间范围内直观地看到指标告诉他们的交易者，没有向上或向下的箭头或显示的数字。 在时间范围之间不再轻拂即可查看其他随机指标的位置！留在您最喜欢的时间范围内，并获得所有内容的概述！ 不用再怀疑其他随机指标上的向上或向下箭头是主线还是信号线，或者它真正指向的角度是！ 不再有看起来不正确的MTF随机指标，因为它们被拉长或不准确，占用了宝贵的图表空间！ 从您的交易图表中查看是否在所有时间范围内都发生了交叉！ 特征 从M1到每月选择您喜欢的时间范围（总共最多4个） 并排显示的每个随机变量的最新部分 根据MT4随附的库存指示器完全可自定义的颜色，级别和参数 设置警报会告诉您所选的所有时间范围都超买或超卖的时间 集成的弹出，推送和电子邮件警报 与图表成比例，因此每个随机占据屏幕上可用空间的1/4 选择显示2个，3个或4个随机数，然后手动设置每个占用的宽度。 放大和缩小主图表，以与您偏好的市场观点保持一致 为
FREE
Support Resistance Propulsion Targets MT5
LEE SAMSON
3.5 (4)
指标
自动在你的图表上画出支撑位和阻力位以及推动性蜡烛缺口，这样你就可以看到价格接下来可能会走向哪里和/或可能会逆转。 该指标旨在作为我的网站（The Market Structure Trader）上教授的头寸交易方法的一部分，并显示目标和潜在入场的关键信息。 MT4 Version:  https://www.mql5.com/en/market/product/97246/ 该指标有两个核心功能和四个附加功能： 核心功能1 - 日线、周线和月线的自动支持和阻力线 该指标为你自动绘制过去2天以及6周和数月前的最新支撑和阻力水平。你可以完全自定义这些水平的外观以适合你，并显示多少个。这些关键水平通常作为主要的支持和阻力区，价格将从这里转向并回撤或逆转。它们也是价格将走向的目标，因此你可以迅速看到在价格可能转向之前交易的潜在距离。 核心特征2--推进型蜡烛缺口目标 推进性缺口蜡烛是银行和机构通过在任何市场上执行大额头寸而创造的强劲、快速的移动。这些大阳线一旦形成，有两个关键作用。 1. 1.它们作为一个方向性信号，因为大型市场参与者已经选择了一个方向，一旦发生，价格往往会在一段时间内
The Strat Dashboard MT5
LEE SAMSON
指标
The Strat Dashboard – Rob Smith 策略专用多符号模式扫描仪 以实时多符号 Strat 分析，提升您的交易表现 The Strat Dashboard 是一款强大、专业级别的指标，专为使用 Rob Smith 著名 “Strat” 交易方法的交易者设计。它可同时监控无限符号、跨多个时间框架，瞬间识别高概率设置，再也不会错过任何可操作的模式。 MT4 Version :-   https://www.mql5.com/en/market/product/153375/ 什么是 “The Strat”？ The Strat 是由 Rob Smith 开发的一种革命性价格行为交易策略，专注于识别特定的蜡烛图模式及其跨时间框架的关系。该方法根据蜡烛与之前蜡烛的互动，将每根蜡烛分类为编号类别，创造出一种通用语言，用于解读价格行为，可应用于任何市场、任何时间框架、任何时刻。 The Strat 蜡烛分类系统： 1 Bar (Inside Bar)：当前蜡烛的高点低于前一蜡烛的高点 且 低点高于前一蜡烛的低点 — 表示盘整 2 Bar (Directiona
Multi Timeframe ATR ADR
LEE SAMSON
指标
Multi-Timeframe ATR 指标是 MetaTrader 4 标准 ATR 指标的增强版，它允许交易者在当前图表上查看 任意时间框架 的波动性。与只显示当前图表时间框架 ATR 的普通版本不同，本指标可让您选择其他时间框架，例如在 M15 或 H1 图表上直接展示 日线 ATR 。 运行原理： 本指标从您选定的时间框架（如 H1、H4 或 D1）提取 ATR 值，并以与标准 ATR 相同的方式在独立窗口中绘制。它会自动将较高时间框架的条形对齐当前图表，使您在分析短周期走势时，了解更高周期的波动情况。同时，图表上还会显示一个 以点(pips)为单位 的当前 ATR 值标签，该值根据您的经纪商报价精度（2–6位小数）自动转换并四舍五入。 交易者实用用途： 跨时间框架波动性背景 — 在操作低周期图表时，监控高周期如日线或周线的 ATR，以判断市场何时处于扩张或收缩状态。 仓位规模制定 — 使用以 pips 表示的当前 ATR 值来设置止损或计算仓位规模，使其与市场波动性成比例。 交易时机把握 — ATR 上升时可确认突破或趋势阶段；ATR 下降时可警示合并阶段。 策略过滤器 —
FREE
筛选:
无评论
回复评论