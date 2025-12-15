Risk Calculator Fast Trade Management Buttons
- 实用工具
- LEE SAMSON
- 版本: 1.10
- 更新: 22 十二月 2025
- 激活: 10
Risk/Reward Tool是一款专业级EA（智能交易系统），旨在彻底改变您在MetaTrader 4中规划、可视化和执行交易的方式。无论您是重视精确风险管理的自主交易者，还是需要直观测试交易设置的策略开发者，这款工具都能在一个优雅直观的界面中提供您所需的一切。
与基础的仓位计算器不同，Risk/Reward Tool将可视化交易规划与即时执行功能、实时盈亏监控和全面的交易管理功能相结合。该工具与MT4策略测试器完全兼容，让您能够练习交易策略并完善方法，无需冒真实资金的风险。
完整使用手册请访问：https://www.mql5.com/en/blogs/post/766244
MT5 version: https://www.mql5.com/en/market/product/158601
主要功能
可视化交易规划
- 可拖拽调整的入场、止损和止盈线
- 随交易参数调整实时更新的彩色风险/收益区域
- 基于ATR的自动止损计算，实现波动率调整的仓位管理
- 可配置的风险收益比，带可视化显示
- 支持市价单和挂单（限价单/止损单），根据入场线位置自动判断
智能仓位计算
- 以账户余额百分比或固定金额设置风险
- 实时手数计算，随止损移动自动更新
- 可通过上下按钮或直接输入调整风险
- 自动按经纪商规格标准化手数
一键交易执行
- 使用预计算仓位即时执行市价单
- 入场价远离当前价格时自动放置挂单
- 市价单模式切换，实现按当前价格即时执行
- 下单前可视化确认
全面的交易管理
- 单笔交易移动至保本按钮
- 多仓位平均保本功能
- 可自定义百分比的部分平仓功能
- 一键全部平仓按钮快速退出
- 平仓最盈利头寸，用于盈利交易的分批离场
实时交易监控
- 控制面板上的实时盈亏显示
- 图表上每笔交易的盈亏标签
- 显示各级别潜在亏损/盈利的止损/止盈金额标签
- 同方向多仓位的平均价格线
- 智能标签分组，防止图表混乱
策略测试器兼容性
- 在MT4可视化策略测试器中完全功能可用
- 测试期间可拖动面板重新定位
- 可调整已开订单的止损/止盈线，测试交易管理
- 无需冒真实资金风险即可练习策略
优势与好处
风险管理方面
- 永不超出预期风险——自动仓位计算确保每笔交易风险一致
- 可视化风险/收益区域让您在执行前轻松评估交易质量
- 基于ATR的止损自动适应市场波动
- 通过保本和部分平仓功能保护您的资金
交易执行方面
- 通过自动手数计算消除计算错误
- 一键下单让交易执行更快
- 通过在下单前可视化规划入场来减少情绪化交易
- 无缝支持市价单和挂单
交易管理方面
- 通过平均价格追踪高效管理多个仓位
- 使用即时保本功能快速锁定利润
- 使用部分平仓功能从盈利交易中分批退出
- 通过实时盈亏显示一目了然地监控所有仓位
策略开发方面
- 在实盘交易前使用策略测试器测试您的交易策略
- 无财务风险地练习交易管理技术
- 使用历史数据完善入场和出场时机
- 在投入真实资金前建立对方法的信心