Exp4 VirtualTradePad PRO SE for MT4
- 实用工具
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Vladislav Andruschenko
- 版本: 26.526
- 激活: 10
VirtualTradePad PRO SE MT4 — MetaTrader 4 高级交易面板和图表工作区
VirtualTradePad PRO SE 是一款适用于 MetaTrader 4 的专业交易面板和交易管理工作区。它帮助交易者通过一个基于图表的界面，更快速地开仓、管理、保护、平仓和分析交易。
该产品专为需要的不只是简单按钮集合的活跃手动交易者而创建。PRO SE 将一键执行、挂单、持仓控制、部分平仓、篮子利润/亏损逻辑、加仓均价层级、ATM 规则、信号监控、市场信息、策略测试器流程和面向 VPS 的准备整合到一个结构化工作区中。
为什么交易者会选择这套面板
- 图表一键交易，并支持键盘快速操作
- 快速完成开仓、平仓、修改、反转、锁仓与部分平仓
- 深度控制仓位、挂单、总利润与风控逻辑
- 自动参数计算，减少手动输入与重复劳动
- 一个工作区替代多个窗口 — 交易执行、持仓控制、风险信息和管理工具都保留在图表上。
- 更快处理交易 — 开仓、平仓、反向开仓、锁仓和修改持仓时减少重复点击。
- 更好的可见性 — 交易者可以更快看到当前持仓状态、浮动结果、风险敞口、价位和重要账户信息。
- 更强的退出控制 — 使用部分平仓、篮子平仓、利润追踪和结构化管理，而不是手动一次性关闭全部交易。
- 可视化规划 — 挂单、Magic Target、AVG 层级和图表侧工具让交易计划更容易阅读。
- 基于规则的纪律性 — ATM 可帮助准备带有动作和条件的管理场景，而不是只依靠手动反应。
- 真实使用前测试 — 策略测试器流程帮助在真实账户使用复杂设置之前研究其行为。
- 手动交易控制 — BUY、SELL、Close、Reverse、Lock、Stop Loss、Take Profit、追踪止损和保本。
- 基于图表的持仓管理 — 实时信息、快速操作和直接在图表上的可视化控制。
- 挂单 — Buy Stop、Sell Stop、Buy Limit、Sell Limit 和 Magic Target 规划。
- CLP 模块 — 按总利润、总亏损或利润追踪平仓。
- PART 模块 — 管理结构化部分退出，而不是在一个价格上关闭整个持仓。
- AVG 模块 — 规划加仓均价或顺势加仓层级，并管理篮子保护。
- ATM 模块 — 通过动作、条件、详细参数和审核逻辑创建高级交易管理规则。
- SIG 模块 — 监控信号方向、警报、推送通知和可选交易权限。
- INFO 模块 — 市场状态、点差、浮动结果、风险敞口、回撤和已平仓 P/L 统计。
- 可视化测试 — 在策略测试器中研究面板行为和高级模块。
- VPS 准备 — 在迁移到 VPS 环境之前配置稳定的预设。
相对于普通手动交易的优势
核心功能
面向严肃的 MetaTrader 工作流程
普通手动交易可能变得缓慢而分散：一个窗口用于订单，另一个窗口用于持仓，还需要单独脚本执行动作、手动计算价位，并不断在终端标签之间切换。VirtualTradePad PRO SE 通过将执行、控制和信息放入一个专业面板，减少这些重复工作。
该面板适用于剥头皮交易、日内交易、半自动管理、篮子控制、持仓系列、部分平仓、可视化价位规划和有纪律的工作流程构建。交易者可以从简单的手动交易开始，然后在需要时逐步使用高级模块。
重要提示：本产品是一款专业的执行和交易管理工具。它不是自动盈利系统，也不会替代你的交易策略。请始终使用负责任的风险管理，并检查经纪商条件、最小手数、手数步进、点差、止损距离和执行规则。
阅读包含截图、模块说明、安装说明、测试流程和 VPS 信息的完整产品指南：VirtualTradePad PRO SE 完整说明。
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