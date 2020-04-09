Exp4 VirtualTradePad PRO SE for MT4

VirtualTradePad PRO SE MT4 — MetaTrader 4 高级交易面板和图表工作区

VirtualTradePad PRO SE 是一款适用于 MetaTrader 4 的专业交易面板和交易管理工作区。它帮助交易者通过一个基于图表的界面，更快速地开仓、管理、保护、平仓和分析交易。

该产品专为需要的不只是简单按钮集合的活跃手动交易者而创建。PRO SE 将一键执行、挂单、持仓控制、部分平仓、篮子利润/亏损逻辑、加仓均价层级、ATM 规则、信号监控、市场信息、策略测试器流程和面向 VPS 的准备整合到一个结构化工作区中。

MT5 版本 | 完整说明和截图 | 如何购买 | 如何安装 | 如何获取日志文件 | 如何测试与优化 | Expforex 的所有产品

为什么交易者会选择这套面板

  • 图表一键交易，并支持键盘快速操作
  • 快速完成开仓、平仓、修改、反转、锁仓与部分平仓
  • 深度控制仓位、挂单、总利润与风控逻辑
  • 自动参数计算，减少手动输入与重复劳动

    • 相对于普通手动交易的优势

    • 一个工作区替代多个窗口 — 交易执行、持仓控制、风险信息和管理工具都保留在图表上。
    • 更快处理交易 — 开仓、平仓、反向开仓、锁仓和修改持仓时减少重复点击。
    • 更好的可见性 — 交易者可以更快看到当前持仓状态、浮动结果、风险敞口、价位和重要账户信息。
    • 更强的退出控制 — 使用部分平仓、篮子平仓、利润追踪和结构化管理，而不是手动一次性关闭全部交易。
    • 可视化规划 — 挂单、Magic Target、AVG 层级和图表侧工具让交易计划更容易阅读。
    • 基于规则的纪律性 — ATM 可帮助准备带有动作和条件的管理场景，而不是只依靠手动反应。
    • 真实使用前测试 — 策略测试器流程帮助在真实账户使用复杂设置之前研究其行为。

    核心功能

    • 手动交易控制 — BUY、SELL、Close、Reverse、Lock、Stop Loss、Take Profit、追踪止损和保本。
    • 基于图表的持仓管理 — 实时信息、快速操作和直接在图表上的可视化控制。
    • 挂单 — Buy Stop、Sell Stop、Buy Limit、Sell Limit 和 Magic Target 规划。
    • CLP 模块 — 按总利润、总亏损或利润追踪平仓。
    • PART 模块 — 管理结构化部分退出，而不是在一个价格上关闭整个持仓。
    • AVG 模块 — 规划加仓均价或顺势加仓层级，并管理篮子保护。
    • ATM 模块 — 通过动作、条件、详细参数和审核逻辑创建高级交易管理规则。
    • SIG 模块 — 监控信号方向、警报、推送通知和可选交易权限。
    • INFO 模块 — 市场状态、点差、浮动结果、风险敞口、回撤和已平仓 P/L 统计。
    • 可视化测试 — 在策略测试器中研究面板行为和高级模块。
    • VPS 准备 — 在迁移到 VPS 环境之前配置稳定的预设。

    面向严肃的 MetaTrader 工作流程

    普通手动交易可能变得缓慢而分散：一个窗口用于订单，另一个窗口用于持仓，还需要单独脚本执行动作、手动计算价位，并不断在终端标签之间切换。VirtualTradePad PRO SE 通过将执行、控制和信息放入一个专业面板，减少这些重复工作。

    该面板适用于剥头皮交易、日内交易、半自动管理、篮子控制、持仓系列、部分平仓、可视化价位规划和有纪律的工作流程构建。交易者可以从简单的手动交易开始，然后在需要时逐步使用高级模块。

    重要提示：本产品是一款专业的执行和交易管理工具。它不是自动盈利系统，也不会替代你的交易策略。请始终使用负责任的风险管理，并检查经纪商条件、最小手数、手数步进、点差、止损距离和执行规则。

    阅读包含截图、模块说明、安装说明、测试流程和 VPS 信息的完整产品指南：VirtualTradePad PRO SE 完整说明

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Signalator Lot Size Evaluator MT4
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PZ Trade Pad EA
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OTRX Fimathe Backtest
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Ultra Scalper Pro
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Scalping Expert Advisor trades from daily support and resistance levels. Trading expert does not use indicators. Recommended use a broker with 5 signs and a low spread. To protect the account from trading during spread expansion, added parameter: "MaxSpread", in which you specify the maximum allowable spread (15-20 pips). A month opens 16-18 deals on average. Benefits: Expert always uses Takeprofit, Stoploss and Traillingstop; Expert does not use a grid or martingale system; Expert can work with
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Trade Builder Pro MT4
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5 (2)
实用工具
THIS EA IS A SEMI-AUTO EA, IT NEEDS USER INPUT. Manual & Test Version Please TEST this product before   BUYING  and watch my video about it. Contact me for user support or bug reports, or if you want the MT5 version! MT5 Version I do not guarantee any profits or financial success using this EA. With this Expert Advisor, you can: Implement your own   Zone Recovery   strategy to capitalize on trending markets. Create   Grid   trading strategies, to profit from ranging markets. Place orders easil
EasyInsight AIO MT4
Alain Verleyen
4 (2)
实用工具
EASY Insight AIO – 全能智能交易一站式解决方案 概述 想象一下，您可以在几秒钟内扫描整个市场——外汇、黄金、加密货币、指数，甚至股票——无需手动筛选图表、繁琐安装或配置指标。 EASY Insight AIO 是您专为 AI 交易打造的即装即用数据导出工具。它将整个市场快照一次性输出为简洁的 CSV 文件，直接支持 ChatGPT、Claude、Gemini、Perplexity 等各类 AI 平台的即时分析。 无需窗口切换，无需图表叠加，也没有任何杂乱。只需纯净、结构化的数据自动导出，让您专注于基于数据的高效决策，无需再盯盘耗时。 为什么选择 EASY Insight AIO？ 真正的一体化 • 无需设置，无需安装指标，无图表叠加。只需安装、运行并导出——就是这么简单。 多资产全覆盖 • 扫描分析外汇、金属、加密货币、指数、股票——您的券商所能提供的一切市场。 AI 专属数据导出 • 高度结构化、针对 AI 优化的 CSV 文件，直接适配主流智能工具和平台。 完整导出内容： • 三个可选周期的货币强度分析 • 净多头头寸变化体现市场情绪 • 成交量变化、
Crystal Trade Manager Pro MT4
Muhammad Jawad Shabir
实用工具
Crystal Trade Manager PRO – 高级 MT4 风险与交易控制系统 免费版： https://www.mql5.com/en/market/product/150632 概述 Crystal Trade Manager PRO（CTM）是一款为 MetaTrader 4 打造的完整专业级风险管理与交易控制工具。 它专为需要严格执行、稳定风险保护和智能自动化的交易者而设计。 系统可全面管理风险、保护账户权益、执行每日限制、自动设置 SL/TP，并提供专业级的一键式快速交易面板。 非常适合参与 prop firm 挑战、日内交易、剥头皮交易以及专业资金管理的交易者。 同时提供完整的 MT5 版本。 核心亮点功能 1. 高级风险与回撤保护 支持每日回撤限制 1%–70% 。 一旦达到回撤上限，系统将立即平掉 所有仓位 。 可选：突破后自动删除 所有挂单 。 每日锁仓模式：当天达到限制后阻止新下单，次日自动恢复。 完全符合各大 prop firm 的规则与要求。 2. 日内盈利与亏损目标自动化 可设置每日 盈利目标 与 亏损限制 （账户货币，例如 USD）。 达到任何目
RedFox Copier Pro
Rui Manh Tien
4.7 (10)
实用工具
Time saving and fast execution Whether you’re traveling or sleeping, always know that Telegram To Mt4 performs the trades for you. In other words, Our   Telegram MT4 Signal Trader  will analyze the trading signals you receive on your selected Telegram channels and execute them to your Telegram to MT4 account. Reduce The Risk Telegram To Mt4   defines the whole experience of copying signals from   Telegram signal copier to mt4 platforms. Users not only can follow all instructions from the signa
Discord To MT4 Copier
Trinh Dat
5 (4)
实用工具
The product will copy all  Discord  signal   to MT4   ( which you are member  ) , also it can work as remote copier.  Easy to set up. Work with almost signal formats, support to translate other language to English Work with multi channel, multi MT4. Work with Image signal. Copy order instant, auto detect symbol. Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. How to setup and guide: Let read all details about setup and download Discord To MetaTrader
FFx Hidden TPSL Manager
Eric Venturi-Bloxs
实用工具
面板 FFx 隐藏管理 轻松帮助您在图表上直接管理您的订单。下面描述所有特征: 止盈, 止损和尾随停止均隐藏 每笔交易在图表上都有自己的指示线 可按您的需要拖拽任何线来改变止盈/止损 当止盈 #1 到达，自动将止损位移到盈亏平衡位置的选项 选择止盈/止损类型的选项 (通过点数或价格) 选择尾随停止类型的选项 (通过点数, MA, 分形, PSAR 或 ATR) 定义哪些订单您希望在当前图表上进行管理 (所有订单或特定单号) 最大化 / 最小化面板按钮 在图表上将面板拖拽到任意位置 显示交易信息的选项 如何使用它？ (参看以下截图) 选择您希望管理的订单 (所有或特定的) 设置您的目标, 止损和尾随停止 … 之后点击 “放置”。它们都独立工作，这样您就只需设置一次。 如果您希望删除一个止盈, 止损或尾随停止, 选择正确的订单 … 然后点击 “删除” 当您选择设置 “所有当前符号”, 则 “当前设置”显示在面板里。这些设置将自动用于所有新开订单。若要重置/删除这些设置, 点击 “重置所有”。 如果 “显示交易信息”被选中, 一个新的小表格显示在面板之下, 包括每笔订单及其当前的目标和尾随停
FFx Risk Calculator
Eric Venturi-Bloxs
实用工具
FFx Risk Calculator panel will help you to calculate very easily your trades size, SL or the risk directly on the chart. All features are described below: Option to select which parameter to calculate: Risk, Stop Loss or Lot Size The panel will show if the lot size is allowed according to the current account free margin Button to maximize/minimize the panel Drag and Drop the panel anywhere on the chart How to use it? Select the parameter you want to be calculated. It will be based on the 2 other
Trade Copier Pro
Vu Trung Kien
4.29 (14)
实用工具
Trade Copier Pro 是一个强大的工具，多账户之间进行远程复制的贸易超过互联网不同的位置。这是一个信号提供商的理想解决方案，谁想要与全球范围内对自己规则的人分享他的贸易。一个供应商的交易可以复制到多接收器和一个接收器可以得到贸易额从多供应商也是如此。 供应商和接收器可与供电内置的数据库管理系统来管理他的合作伙伴名单。 这个工具允许全局配置模式（copy过来互联网）和本地模式（在同一台PC/服务器内复制）之间进行选择。 要求： MetaTrader4的4.00版构建670或以上。 参考： 如果你只需要在本地复制与更低的价格，你可以检查Auto Trade Copier在： https://www.mql5.com/en/market/product/4676 以下是亮点功能：     在一个工具提供商或接收器之间转换角色。     一个供应商的交易可以复制到多接收器和一个接收器可以从多个供应商收到交易。     供应/接收器可通过供电数据库管理系统，而无需额外的工具管理自己的接收器/供应商名单（添加，删除，编辑，启用/禁用）。     全球模式（copy过来互联网）和本
News Trader Pro
Vu Trung Kien
4.38 (16)
实用工具
新闻操盘手专业版 是一个独特的机器人，让您使用您预先定义的策略进行消息交易。它从几个流行的外汇网站加载的每条消息的片断。您可以选择任何消息和预设的策略进行交易，之后新闻操盘手专业版根据选定的策略，在新闻来临时自动进行交易。 新闻发布给出了赚点数的机会，因为在那个时刻，价格通常有大动作。现在，利用这款工具，新闻交易变得比以往任何时候更容易，更灵活，更令人兴奋。不要等待，不要错失，不要再迷惑了。每周只需针对重要新闻设置一次，这个工具将完全按照您的计划进行精准交易。 演示版: 由于这不是一个自动交易机器人 (它是半自动), 您需要下载单独的演示版本: https://www.mql5.com/zh/market/product/5931 参考: 如果您只需要加载新闻 (无需交易), 您可以购买新闻加载机专业版: https://www.mql5.com/zh/market/product/5463 功能 包括所有 新闻加载机专业版 的功能 (查看详情)。 针对每条新闻构建您自己的策略，具有非常灵活的参数。 支持五种高级策略，带有大量控制参数 (止损, 止盈, 尾随, 网格间隔, 手数缩放,
FFx Watcher PRO
Eric Venturi-Bloxs
实用工具
The FFx Watcher PRO is a dashboard displaying on a single chart the current direction of up to 15 standard indicators and up to 9 timeframes. It has 2 different modes: 1. Watcher mode: Multi Indicators User is able to select up to 15 indicators to be displayed User is able to select up to 9 timeframes to be displayed 2. Watcher mode: Multi Pairs User is able to select any number of pairs/symbols User is able to select up to 9 timeframes to be displayed This mode uses one of the standard indicat
RunwiseFX Configurable Strategy Automator
Runwise Limited
4.95 (22)
实用工具
The product combines a manual trade panel with the ability to perform actions automatically in a highly configurable way. Actions include capturing indicator values and then based on those values raising alerts, open/close or partially close trades, scale-in, setting up pending orders, adjusting stop loss, take profit and more. On-chart controls can be configured, such as tick boxes and buttons, so can be fully interactive. The EA also handles money management, news events, hidden stop loss, tak
Binary Options Copier Remote
Vu Trung Kien
实用工具
Binary Options Copier Remote is an EA that allows to copy binary options trades between MT4 accounts at different computers. This is an ideal solution for signal provider, who want to share his trade with the others globally on his own rules. Provider can give free bonus license to 10 receivers. That means those 10 receivers can copy from provider by using Binary Options Receiver Free (no cost). From 11th one, receiver have to buy Binary Options Receiver Pro (paid version) in order to copy from
Price Action DashBoard
Chantal Sala
4.17 (6)
实用工具
The Price Action Dashboard is an innovative tool to help the trader to control a large number of financial instruments. This tool is designed to automatically suggest signals and price conditions. The Dashboard analyzes all major Time Frame suggesting price action conditions with graphic elements. The Dashboard can suggest you the strength of the trend identifying directional movement, it is an indispensable tool for those who want to open position themselves using market trends identifiers. The
Elliott Wave Counter
Omar Alkassar
实用工具
Elliott Wave Counter 是一个面板，用于快速和用户友好地手动标记 Elliott 波浪。可以选择一种颜色和一个级别的标记。还有用于删除最后一个标记和工具制作的整个标记的功能。一键制作标记。点击五次 - 有五波！艾略特波浪计数器对于艾略特波浪的初学者和专业分析师来说都是一个很好的工具。 艾略特波浪计数器安装和输入指南 如果你想得到   关于 EA 添加 URL (   http://autofxhub.com   ) MT5 终端的 通知 （见截图）。 MT4版本 https://www.mql5.com/en/market/product/14016 MT5版本 https://www.mql5.com/en/market/product/15081 一般输入： 波形类型按钮： 此按钮允许用户选择他们想要在图表上突出显示的波形类型。可用的选项包括推动波、调整波和其他自定义波模式。 波级按钮： 这个按钮   允许用户选择他们想要在图表上突出显示的波形级别。可用的选项包括初级、中级和次级波级别。 波浪颜色： 这个   按钮   允许用户选择他们想要在图表上突出显示的波浪图
Personal Assistant Tool
Omar Alkassar
5 (1)
实用工具
If you wish to draw Support and Resistance lines, view: daily market opening, classical pivot levels, Fibonacci pivot levels, trend lines, Fibonacci levels, the remaining time to candle closing, and current spread. If you seek to place your orders with the exact lot that meets your desired stop loss risk. If you wish to do all this and more with just one click, then this is the perfect tool to use. This tool will allow you to feel more relaxed when deciding to open orders, as well as predicting
Partial Close Expert
Omar Alkassar
5 (1)
实用工具
部分平仓专家 是一款将多种功能整合到一个自动化系统中的工具。该 EA 提供多种风险管理选项，并最大化潜在收益，从而帮助交易者更有效地管理仓位。 使用部分平仓专家，交易者可以设置   部分关闭   锁定利润的水平，     追踪止损   保护利润和限制损失的水平，     收支平衡   水平，以确保即使价格朝着不利于交易的方向变动，交易也能实现盈亏平衡，以及其他一些功能。 使用这款一体化智能交易系统，交易者可以节省时间和精力，因为他们无需时刻监控交易。相反，EA 会根据市场情况执行预设指令，从而为交易者提供更大的灵活性和对交易的控制力。 附加部分关闭专家，     按下键盘上的“p”   ，更改设置，然后就可以开始了。 部分关闭专家   安装和输入指南 如果您想收到有关 EA 的通知，请添加 URL（   http://www.betasoft.dev   ）MT4/MT5 终端（见截图）。 MT4版本 https://www.mql5.com/en/market/product/14965 MT5版本 https://www.mql5.com/en/market/product/15
Master Trend Dashboard
Chantal Sala
4.67 (3)
实用工具
Master Trend Dashboard is a new generation indicator, compact, light and efficient. Each element of this Dashboard is designed to return specific signals as: Price Action, Breakout, Net Change (performance of the instrument), algorithmic studies, correlations and statistical calculations. This tool will change your way of trading allowing you to receive important information. See the Graphic Signals to understand every single signal below: Graphic Signals Symbol name and arrow color Green = Cur
Trade Copier Agent
Omar Alkassar
实用工具
Trade Copier Agent 旨在复制多个 MetaTrader(4/5) 账户/终端之间的交易。 使用此工具，您可以充当提供者（源）或接收者（目的地）。所有交易行为都将立即从提供者复制到接收者。 该工具允许您在同一台计算机上的多个 MetaTrader 终端之间复制交易，复制速度快如闪电，不到 0.5 秒。 贸易复印机代理安装和输入指南 请在开始复制之前或没有订单时在提供商帐户上应用设置！ 有订单时的任何更改都会影响收款人帐户。 例如：如果提供者账户应用买单然后禁用接收者账户上的所有买单将被关闭。 如果您想获得有关 EA 添加 URL (   http://autofxhub.com   ) MT4 终端的通知（请参阅屏幕截图）。 MT5版本 https://www.mql5.com/en/market/product/77134 以下是亮点功能： 在 MT4 和 MT5 账户之间复制。 在一个工具内切换提供者或接收者。 每个账户既可以作为Provider又可以作为Receiver，因此账户之间可以通过2种传输方式相互复制。这就像一个贸易共享网络。 一个提供者可以将交易
Loss Recovery Trading Robot
Quang Dung Pham
5 (2)
实用工具
This is an Expert Adviser use for manual trading as a background EA or combine with external EA to open orders. Loss Recovery Trading is one of your options to handle the lose positions instead of using stop loss by setting a zone recovery area and target to exit the turn rounds sequence. How It Work? If the market goes against your first positions direction at the specific of losing points, the EA will open an opposite direction position with calculated larger lot size and also keep the first
Scalper Weapon
Indra Lukmana
实用工具
Great for scalper/intraday weapon for your ease daily trading. Scalper weapon will suit's you for any trading condition, whether it's intraday / scalper this tool is important for you which providing the missing function on the native MT4 platform. You have to check Allow Auto Trading by pressing Ctrl+O, going to Expert Advisors tab, and checking " Allow automated trading" . also to ensure the " auto trading " is green. Input Parameters _MINIMIZED_AT_START: to chose whether the panel is minimiz
Market Pressure Dashboard
Chantal Sala
4.67 (3)
实用工具
Market Pressure Dashboard is a new generation utility. Its main function is to assist you and give you operational ideas optimizing your analytical work. Using this utility you could monitor a lots of financial instruments (max 28 symbols FOREX) in a very simple way. The Market Pressure indicator allows you to customize the internal list of the symbols to be monitored. The opening function and position management with this panel will be much more comfortable and navigation charts very powerful.
Dashboard Trading Made Simple
Wang Yu
1 (1)
实用工具
Contact/message me if you encounter any issue using the product or need extra feature to add on the base version. There is a demo version of this panel Dashboard Trading Made Simple Demo in my product list, please try it out to get familiar with all functionalities free, LINK . This system basically utilizes TDI as the main indicator to generate trading signal mainly on H1 and H4 timeframes. The signal will be further filtered and trimmed. Stochastic; Heiken Ashi candle direction and candle siz
Telegram Publisher Agent
Omar Alkassar
5 (2)
实用工具
Telegram Publisher Agent 是一个附加组件，允许交易者实时向他们的 Telegram 频道和群组发送信号。通过可定制的消息、图表截图和其他功能，该工具可以帮助交易者与他们的追随者分享他们的交易见解和策略。该工具还具有亮暗主题切换的精美设计，为用户提供美观和功能性的交易体验。 Telegram Publisher Agent 旨在将您的所有交易作为信号发布在您的频道和群组中。您所要做的就是提供交易，然后 Telegram 发布商代理将为您完成所有繁重的工作，只需单击一个按钮即可将交易信号发送到您的交易渠道或群组。 电报发布代理   安装和输入指南 如果您想获得有关 EA 添加 URL ( http://autofxhub.com ) MT4/MT5 终端的通知（见屏幕截图）。 MT4版本 https://www.mql5.com/en/market/product/18985 MT5版本 https://www.mql5.com/en/market/product/23946 主要特点： 信号发送 - 将信号发送到用户的 Telegram 频道和组，带有可自定义的
Dashboard Super Currency Strength Advanced
Wang Yu
3 (2)
实用工具
如果产品有任何问题或者您需要在此产品上添加功能，请联系我 Contact/message me if you encounter any issue using the product or need extra feature to add on the base version. There is a Demo version of this panel Dashboard Currency Strength Meter AdvancedDemo in my product list, please try it out to get familiar with all functionalities free, LINK . The Dashboard Currency Strength Meter Advanced gives you a quick visual guide to which currencies are strong, and which ones are weak over the customized 4 time-frames and period.
Dashboard Genesis Matrix Trading
Wang Yu
2 (2)
实用工具
如果产品有任何问题或者您需要在此产品上添加功能，请联系我 Contact/message me if you encounter any issue using the product or need extra feature to add on the base version. There is Demo version of this panel Dashboard Genesis Matrix Trading Demo in my product list, please try it out to get familiar with all functionalities free, LINK . This system basically utilizes Genesis Indi Set (TVI, CCI, GannHilo, and T3) as the core indicators to generate trading signal mainly on time-frame M15. The signal will be further filtered a
作者的更多信息
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.97 (35)
实用工具
适用于 MetaTrader 5 的专业交易复制器 快速、专业、稳定可靠的 交易复制器 ，适用于 MetaTrader 。 COPYLOT 可在 MT4 和 MT5 终端之间复制 Forex 交易，并支持 Hedge 和 Netting 账户。 COPYLOT 的 MT5 版本支持： - MT5 Hedge → MT5 Hedge - MT5 Hedge → MT5 Netting - MT5 Netting → MT5 Hedge - MT5 Netting → MT5 Netting - MT4 → MT5 Hedge - MT4 → MT5 Netting MT4 版本 完整说明 + DEMO + PDF 如何购买 如何安装 如何获取日志文件 如何测试和优化 Expforex 的所有产品 您也可以将交易复制到 MT4 终端（MT4 → MT4，MT5 → MT4）： COPYLOT CLIENT for MT4 COPYLOT 是一款专业的交易和持仓复制器，可同时与 2、3 甚至 10 个终端协同工作。 支持从 模拟账户和投资者账户 复制，也支持同时在多个终端上运行。 您可以使
Exp TickSniper PRO FULL
Vladislav Andruschenko
3.95 (57)
专家
TickSniper for MetaTrader 5 — 高速 Tick Scalper，自动适配每个货币对参数 一款专业的全自动 Tick Scalper，可根据当前交易品种自动调整核心交易参数。 TickSniper for MetaTrader 5 适合希望获得快速、智能、几乎开箱即用交易系统的交易者，无需为每个货币对手动微调大量参数。 该 Expert Advisor 会分析报价流、Tick 到达速度、点差特征以及交易品种规格，并自动计算关键交易与持仓管理参数。这样，一套系统即可在不同货币对上运行，而无需频繁手动优化。 TickSniper 不只是一个普通的 scalper。它是一套成熟的自动化交易系统，建立在多年 Forex 与 MetaTrader Expert Advisor 开发经验之上。 TickSniper for MetaTrader 4 版本 | 完整说明 + DEMO + PDF | 如何购买 | 如何安装 | 如何测试与优化 | 如何获取日志文件 | Expforex 全部产品 为什么交易者选择 TickSniper 全自动交易 ，无需复杂的手动调参 根
Exp5 The xCustomEA for MT5
Vladislav Andruschenko
4.27 (11)
专家
The xCustomEA for MetaTrader 5 — 适用于自定义指标的通用交易 Expert Advisor 将几乎任何自定义指标快速转化为自动化交易系统。 The xCustomEA for MetaTrader 5 是一款通用型 Expert Advisor，能够读取您的自定义指标信号，并按照您设定的逻辑自动执行交易。 您只需要填写指标名称、信号缓冲区和关键参数，EA 就会基于这些数据完成自动执行。对于希望把自定义指标快速接入实盘交易、又不想为每一个新想法都重新编写一个机器人 的交易者和开发者来说，这是一个高效、灵活且可重复使用的交易引擎。 The xCustomEA 并不只是一个“信号转订单”的简单工具。它把自定义指标接入能力与 The X 产品线成熟的交易架构结合在一起，为您提供完整的进场、出场、过滤、保护和持仓管理环境。 The xCustomEA for MetaTrader 4 | 完整使用说明 + DEMO + PDF | 设置与输入参数说明 | PIPFINITE TREND PRO 策略示例 | The X — Universal EA 产品定位 这款
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.59 (74)
实用工具
MetaTrader 5 专业交易面板 —— 图表与键盘一键交易的高效控制中心 一款面向主动交易者的专业 Trading Panel，可让您比标准 MetaTrader 操作方式更快、更直观地完成开仓、平仓、修改、管理与控制。 这不是一个普通的小工具，而是一个为高频手动操作、仓位管理、挂单控制与利润管理而设计的完整交易工作台。 通过这套面板，您可以直接在图表上一键执行交易，通过键盘快速触发核心操作，并借助自动参数计算、图形提示、信息标签以及可视化管理功能，大幅减少重复性操作，让整个交易流程更加流畅、高效且专业。 使用我们的交易面板，您可以直接从图表上一键下单，执行交易操作的速度可比标准 MetaTrader 控件快约 30 倍。 全新高级版本现已推出： 使用 VirtualTradePad PRO SE 升级您的交易流程 — 适用于 MetaTrader 5 和 MetaTrader 4 的新一代专业交易面板。 MT4 版本 | 完整说明 + DEMO + PDF | 如何购买 | 如何安装 | 如何获取日志文件 | 如何测试与优化 | Expforex 的所有产品 为什么交易者会
Exp5 VirtualTradePad PRO SE for MT5
Vladislav Andruschenko
实用工具
VirtualTradePad PRO SE MT5 — MetaTrader 5 专业交易控制中心 VirtualTradePad PRO SE 是一款基于图表的高级交易面板，也是适用于 MetaTrader 5 的交易管理工作区。它专为希望获得更快执行、更清晰持仓控制、结构化交易管理、可视化价位规划，以及直接在图表上完成专业交易流程的交易者而设计。 这不仅仅是一个 BUY / SELL 面板。PRO SE 将手动交易、挂单、持仓管理、部分平仓、篮子利润/亏损控制、加仓均价层级、ATM 规则、信号监控、实时市场信息、策略测试器 (Strategy Tester) 流程以及面向 VPS 的运行方式整合到一个互相关联的界面中。 MT4 版本 | 完整说明和截图 | 如何购买 | 如何安装 | 如何获取日志文件 | 如何测试与优化 | Expforex 的所有产品 为什么交易者会选择这套面板 图表一键交易 ，并支持键盘快速操作 快速完成开仓、平仓、修改、反转、锁仓与部分平仓 深度控制仓位、挂单、总利润与风控逻辑 自动参数计算，减少手动输入与重复劳动 为什么 PRO SE 比标准手动交易更高
Exp COPYLOT CLIENT for MT4
Vladislav Andruschenko
4.69 (65)
实用工具
MetaTrader 4 专业交易复制器 快速、专业、可靠的 MetaTrader 4 交易复制器。 COPYLOT 可在 MetaTrader 4 与 MetaTrader 5 终端之间复制外汇交易，并为不同账户类型和交易场景提供灵活的同步方案。 COPYLOT MT4 版本支持： MetaTrader 4 → MetaTrader 4 MetaTrader 5 Hedge → MetaTrader 4 MetaTrader 5 Netting → MetaTrader 4   MT5 版本 完整说明 + DEMO + PDF 如何购买 如何安装 如何获取日志文件 如何测试与优化 Expforex 的全部产品 您也可以使用 MetaTrader 5 版本，在 MetaTrader 5 → MetaTrader 5 和 MetaTrader 4 → MetaTrader 5 之间进行复制： COPYLOT CLIENT for MT5 COPYLOT 是一款专业级交易复制器，可稳定运行于 2、3 甚至 10 个终端之间。 支持从模拟账户和投资者密码账户进行复制 可同时运行在多个终端上
Exp5 Swing PRO for MT5
Vladislav Andruschenko
5 (1)
专家
基于波动模型的交易策略涉及下达两个相反的挂单，每笔交易手数增加。当市场价格朝某个方向移动时，其中一个订单被触发，而另一个订单的手数增加。 这种方法使交易者能够在最大限度地降低风险的同时获取利润，使其成为交易外汇、股票和商品的可靠方法。这种策略在金融交易中的使用已得到广泛认可，因为它能够促进明智的决策，尤其是在动荡的市场中。 其有效性归因于它能够识别市场趋势并加以利用，同时降低市场风险。因此，对于寻求优化交易绩效的交易者来说，它是一种受欢迎的选择。 ONLY for HEDGING account type EA 提供三种开仓挂单类型 (TypeofTrade) 下单后自动开仓（即时开仓自动交易） 手动开仓及之后的开仓管理（手动开仓ManualTrade） 根据最高/最低水平之间的距离开仓（过去条形图的最高最低点 TFTrade） OCO   （One-Cancels-the-Other）订单是一种条件订单，由两个订单组成。如果第二个订单被执行，第一个订单将自动取消 。 Swing - 完整描述 MT4 版本 如何购买 如何安装     如何获取日志文件     如何测试和优化  
Averager FULL
Vladislav Andruschenko
4.64 (14)
实用工具
MetaTrader 5 用加仓均价系统 —— 专业的持仓均价与交易篮子管理工具 一款强大的 Expert Advisor，专为已经进入回撤的仓位进行均价管理而设计，并支持顺势追加开仓与逆势均价开仓。 这不是一个普通的加仓工具，而是一套灵活的持仓管理系统，用于控制交易篮子的平均入场价、整体盈亏平衡点以及统一盈利退出逻辑。 本产品并不是一套独立的全自动交易策略。它是一套专门用于管理已开仓交易的专业工具，通过均价、追加开仓以及整组持仓的统一追踪止损，帮助交易者更有效地管理已有仓位。 它特别适合那些使用手动交易、个人入场信号或第三方交易系统的交易者，并希望在一个工具中完成亏损持仓与发展中仓位的专业管理。 MT4 版本 | 完整说明 + DEMO + PDF | 如何购买 | 如何安装 | 如何获取日志文件 | 如何测试和优化 | Expforex 的所有产品 为什么交易者会选择这款均价系统 在回撤中进行均价管理 ，通过额外开仓优化持仓结构 支持 顺势加仓 与 逆势均价 整组持仓统一追踪止损 管理平均入场价格与整组统一退出点 可灵活设置距离、手数增长、限制条件与管理逻辑 适合配合手动交易及其
Exp5 AI Sniper for MT5
Vladislav Andruschenko
2 (3)
专家
AI Sniper for MetaTrader 5 —— 为精准交易而打造的智能交易机器人 AI Sniper 是一款专为 MetaTrader 5 打造的智能交易机器人，适合希望获得更高效率、更强逻辑和更专业自动化交易体验的交易者。 它将高级市场分析逻辑、自适应交易机制与精确的入场判断相结合，帮助您在高波动市场中更高效地捕捉 BUY 和 SELL 交易机会。 AI Sniper 是一套具备自我优化能力的 MT5 智能交易系统，能够实时分析市场，快速响应价格变化，并以更高的效率、逻辑性和精准度执行交易。 AI Sniper 并不是普通的自动交易程序。它建立在更深入的市场评估基础之上，通过技术分析、策略过滤与持续运算，在每一次价格变化中寻找更有价值的交易位置。 凭借超过 15 年的交易市场与程序开发经验，我们将真实交易中最重要的核心要素整合到这一系统之中：智能识别、结构化判断、严格执行以及稳定运行。 机器人会持续评估当前市场环境，搜索更优的入场区域，并根据多空趋势变化作出有逻辑的交易决策。它追求的不是频繁而随意的进场，而是建立在概率、结构与信号一致性基础上的精准执行。 AI Snipe
Exp Tick Hamster MT5
Vladislav Andruschenko
3.59 (17)
专家
Tick Hamster for MetaTrader 5 — 适用于 MetaTrader 5 的全自动交易 Expert Advisor 无需复杂设置即可开始交易。 Tick Hamster for MetaTrader 5 是一款面向希望快速启动、减少手动配置并获得自动化交易体验的用户而设计的 Expert Advisor。它能够针对不同交易品种自动优化内部逻辑，让交易流程更加直接、高效。 这款产品尤其适合不想花时间研究大量参数、希望尽快开始使用自动交易系统的交易者。将其安装到图表中，设置好手数后，其余核心交易逻辑将由系统自动处理。 Tick Hamster 采用与 TickSniper 相同的核心交易理念，但以更简洁的形式呈现，几乎移除了所有复杂的手动设置。对于希望获得自动化、同时避免频繁微调参数的用户来说，这是一个更轻量、更易上手的解决方案。 MT4 版本 | 完整说明 + DEMO + PDF | 如何购买 | 如何安装 | 如何获取日志文件 | 如何测试与优化 | Expforex 的全部产品 为什么选择 Tick Hamster 全自动交易 ，启动流程极简 适合不想处理
Exp5 Trail Partial Close PRO MT5
Vladislav Andruschenko
实用工具
适用于 MetaTrader 5 的高级部分平仓与跟踪止损辅助 EA。 在回撤期间自动关闭部分盈利仓位，并通过智能跟踪逻辑继续管理剩余仓位。 Exp Trail Partial Close PRO for MT5 是一款专业的交易管理 Expert Advisor，专为逐步保护浮动利润而设计。 该 EA 会跟踪已打开的盈利仓位，在价格继续向盈利方向移动时固定利润控制级别，等待受控回撤，然后关闭所选部分仓位，并继续管理剩余交易。 该算法帮助交易者逐步锁定利润，而不是一次性关闭整个仓位。 它尤其适合趋势交易、波段交易，以及需要纪律化离场管理的手动仓位。 Exp Trail Partial Close FREE for MT4 完整说明 +PDF   如何购买   如何安装       如何获取 Log 文件     如何测试和优化     Expforex 的所有产品 该 Expert Advisor 监控已打开的仓位。 当价格朝盈利方向移动时，EA 会固定第一个利润控制级别。 如果市场继续向盈利方向运行，回撤级别会进一步上移。 当价格按指定距离回撤时，EA 会关闭部分仓位。 部分平
Exp5 Duplicator
Vladislav Andruschenko
4.78 (9)
实用工具
Duplicator for MetaTrader 5 —— 单终端内的专业持仓复制系统 这是一款面向专业交易者的可靠 Expert Advisor，用于在 MetaTrader 5 中自动复制已经打开的持仓、放大总仓位、应用自定义手数规则，并按照明确的逻辑管理复制出来的持仓。 它非常适合手动交易者、自动化系统使用者，以及希望在同一个终端内更灵活地管理已有持仓的用户。 Duplicator for MT5 并不会依靠自己的交易策略主动开仓。它的职责是监控 MetaTrader 5 账户中已经存在的持仓，并根据你的设置创建对应副本，包括复制次数、手数、Stop Loss、Take Profit、注释以及额外的管理条件。 如果你需要的是 同一个 MetaTrader 5 终端内部 的持仓复制工具，而不是不同平台或不同终端之间的复制系统，那么 MT5 版 Duplicator 正是为这种需求而设计。 MT4 版本 详细描述 + DEMO + PDF 如何购买 如何安装 如何获取日志文件 如何测试和优化 Expforex 的所有产品 链接 如果你需要 MetaTrader 终端之间 的交易复
Exp5 SafetyLock PRO for MT5
Vladislav Andruschenko
实用工具
SAFETYLOCK for MetaTrader 5 — 高级保护锁定与风险管理系统 SAFETYLOCK for MT5 是一款适用于 MetaTrader 5 的专业工具，可为已经打开的仓位自动创建反向保护性挂单。 当交易者或其他 Expert Advisor 打开仓位后，SAFETYLOCK 可以在指定距离放置保护性 Buy Stop 或 Sell Stop。如果市场朝原始仓位的不利方向移动，该挂单将被激活，并形成可控的 safety lock 结构。 这不是普通的 hedge，也不是无规则的加仓。SAFETYLOCK 可帮助您提前准备 recovery 场景：监控已开仓位、激活保护订单、使用手数倍数、管理保护仓位，并根据预设规则执行后续操作。 重要提示： SAFETYLOCK 不保证盈利，也不能消除市场风险。它是一款用于控制已开仓位并在复杂市场环境中构建保护逻辑的专业工具。 MetaTrader 4 版本 完整说明 +DEMO +PDF 如何购买 如何安装 如何获取 Log 文件 如何测试和优化 Expforex 的所有产品 SAFETYLOCK 的功能 监控 MetaTra
Exp5 Tester PAD for Strategy Tester
Vladislav Andruschenko
4.53 (30)
实用工具
该实用程序允许您在策略测试器中手动测试您的策略。在可视化图表上一键交易。 策略测试器现在也提供了方便且完整的测试交易技能的功能。 复盘大师 Pad 是一款用于策略测试的交易模拟器。使用指标进行交易。 我们实用程序的主要功能 MT4版本 详细描述 +DEMO +PDF 如何购买 如何安装     如何获取日志文件     如何测试和优化     Expforex 的所有产品 适用于 MetaTrader 策略测试程序 4 和 5； 交易、头寸和订单管理； 可以使用任何指标； 止损、止盈、追踪止损、订单网格； EAPAD PRO 图表友好的仪表板； 一键单击即可控制速度、暂停和图表控制。等等。 警告：此面板供策略测试人员使用！ 对于实时图表上的一键交易，您可以下载我们的实用程序 VirtualTradePad for MetaTrader 4 和 VirtualTradePad for MetaTrader 5   。 结合我们 EA 通用面板 EAPADPRO 的优点和 VirtualTradePad交易实用程序的强大功能， 我们创建了产品 Exp - Tester PAD   ，
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Exp Assistant 5
Vladislav Andruschenko
4.77 (126)
实用工具
自动设置、止损、止盈、追踪止损、盈亏平衡水平，实现 虚拟 止损和止盈。 经验助理 将帮助您组织职位维护。 该程序（EA 交易）旨在自动设置 真实或虚拟   交易时您的仓位的 止损和止盈 水平。 您可以从图表上的控制面板轻松管理 EA 交易的所有操作。 如果您在为未平仓头寸设置止损、止盈、 追踪止损 或 盈亏平衡 时遇到任何困难 ，或者如果您更喜欢手动交易，您可以使用助手。 它将自动执行必要的操作，例如为您的交易设置止损和获利、打开追踪止损以及在需要时将止损移至盈亏平衡。 该助手还具有基于 抛物线 Sar 指标的追踪止损功能。 MT4 版本 详细描述 +DEMO +PDF 如何购买 如何安装     如何获取日志文件     如何测试和优化     Expforex 的所有产品 我们的助手的9个主要功能： 打开买入卖出； 止损/止盈集； 设置追踪止损； 一套收支平衡； 抛物线追踪止损； 虚拟止损和止盈； 虚拟栏杆止损和盈亏平衡； 显示当前柱的结束时间； 显示有关帐户的有用信息； 对于实时图表上的一键交易，您可以下载实用程序 VirtualTradePad for MetaTrade
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CloseIfProfitorLoss with Trailing
Vladislav Andruschenko
4.87 (31)
实用工具
Close If Profit or Loss with Trailing for MetaTrader 4 — 按总盈利或总亏损自动平仓 这是一款适用于 MetaTrader 4 的实用型交易管理工具。当总盈利或总亏损达到您设置的水平时，EA 可以自动关闭选定的持仓。 Expert Advisor 会监控当前交易，计算浮动盈亏，并可使用利润跟踪功能，帮助交易者比手动操作更快地管理风险和锁定结果。 MetaTrader 4 仍然被大量手动交易者、剥头皮交易者、网格交易者和 EA 用户使用。但 MT4 本身没有一个方便的内置工具，可以按一组订单的总结果来自动平仓。这个工具正是为了解决这个问题。 Close If Profit or Loss with Trailing 可用于手动交易，也可以与其他 Expert Advisors、网格系统、加仓策略、恢复策略和多品种交易一起使用。您设置规则，EA 负责监控结果，并在条件达到时执行平仓。 MT5 版本 | 完整说明 + DEMO + PDF | 如何购买 | 如何安装 | 如何获取日志文件 | Expforex 的所有产品 为什么 MT4
Profit or Loss Pad
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4.27 (11)
实用工具
Close If Profit or Loss with Trailing for MetaTrader 5 — 按总盈利或总亏损自动平仓的专业工具 这是一款适用于 MetaTrader 5 的专业风险管理工具，可以在账户、交易品种、交易方向或单独持仓达到设定的总盈利或总亏损时，自动执行平仓操作。 EA 会持续监控当前持仓的浮动盈亏，并可根据您的设置进行利润跟踪、风险限制和自动平仓。 这不是一个简单的“全部平仓”脚本，而是一个完整的盈利控制、亏损控制、回撤控制和浮动结果管理工具。它可以帮助交易者提前设定清晰的退出规则，减少手动操作中的犹豫、延迟和情绪影响。 Close If Profit or Loss with Trailing 可用于手动交易，也可以与其他 Expert Advisors、网格系统、加仓策略、恢复策略、剥头皮策略以及多品种交易组合一起使用。 该工具支持按 账户货币、点数、百分比或回撤 来关闭盈利或亏损持仓，并且可以使用 Trailing Profit 利润跟踪 功能，在盈利达到目标后继续跟随市场走势，尝试保留更多利润空间。 MT4 版本 | 完整说明 + DEMO
Lib5 EAPadPRO for MT5
Vladislav Andruschenko
4.5 (6)
程序库
EAPADPRO Library for MetaTrader 5 是一个免费的专业界面库，用于为您的 Expert Advisor 添加现代化的信息面板。 该库专为 MQL5 开发者设计，适合希望让自己的交易程序在 MetaTrader 5 图表上拥有更清晰、更专业、更有信息价值的视觉呈现。 MetaTrader 5 的 Expert Advisors 通常包含更复杂的逻辑、多组设置、Magic number 过滤、订单执行规则以及内部策略数值。EAPADPRO 可以将这些信息整理到一个结构化面板中，让用户更快、更直观地理解程序当前状态。 EAPADPRO for MT5 是一个免费库。 您可以使用它来提升 Expert Advisor 的界面、信息输出和整体视觉质量。 完整的分步集成说明： LIB - EAPADPRO 分步集成教程 EAPADPRO 面板详细说明： EAPADPRO 信息面板 MetaTrader 4 版本： EAPADPRO Library for MT4 MQL5   Channel  https://www.mql5.com/en/channels/expf
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Exp Averager
Vladislav Andruschenko
4.82 (22)
实用工具
MetaTrader 4 用 Averager —— 专业的持仓均价管理与交易篮子恢复系统 这是一款为回撤中的持仓而打造的专业 Expert Advisor，核心任务不是寻找入场点，而是通过均价管理、追加开仓和整组仓位控制，帮助交易者更从容地处理亏损仓位与价格回撤。 Averager 并不是一个独立的自动交易系统，它不会像完整策略那样自动寻找市场信号并主动交易。它的价值在于：当你已经有持仓之后，它可以按照你的设定，对整组交易进行更聪明、更系统化的管理。 如果你希望在 MetaTrader 4 中获得一套更成熟的交易恢复逻辑，让仓位管理不再只是简单补单，而是围绕平均价格、统一止盈和整组追踪进行完整控制，那么这款产品正是为此而设计。 MT5版本 | 详细描述 + DEMO + PDF | 如何购买 | 如何安装 | 如何获取日志文件 | 如何测试和优化 | Expforex 的所有产品 为什么选择 Averager 针对回撤仓位进行均价管理 支持 顺势追加开仓 与 逆势均价开仓 整组仓位统一追踪止损 自动重算平均价格与整组共同退出点 支持灵活控制距离、手数增长和最大仓位数量 非常适合配合
VirtualTradePad mt4 Extra
Vladislav Andruschenko
4.85 (61)
实用工具
一键交易的交易面板。处理头寸和订单！通过图表或键盘进行交易 交易小组进行人工交易。您可以从图表（图表窗口）或键盘进行交易。打开和关闭，反向和锁定。处理职位和订单！ МetaТrader4中主要订单的交易控制面板：买入，卖出，买入，买入，卖出，卖出限制，收盘，删除，修改，追踪止损，止损，止损。 全新高级版本现已推出： 使用   VirtualTradePad PRO SE   升级您的交易流程 — 适用于   MetaTrader 5   和   MetaTrader 4   的新一代专业交易面板。 MT5版本 详细描述 +DEMO +PDF 如何购买 如何安装    如何获取日志文件    如何测试和优化    Expforex 的所有产品 从符号窗口交易并从键盘交易！ 您正在为MetaTrader 4终端提供一个独特的插件 - 虚拟控制面板VirtualTradePad。 Description on English 注意！如果您想学习如何交易 策略测试器  ，请查看我们的免费 TesterPad 实用程序 VirtualTradePad在“  MQL5语言最佳图形面板  ”竞
Exp4 AI Sniper for MT4
Vladislav Andruschenko
2.33 (3)
专家
AI Sniper for MetaTrader 4 —— 为精准执行而打造的智能交易机器人 AI Sniper 是一款专为 MetaTrader 4 打造的智能自适应交易机器人，面向希望获得更高质量自动化交易体验的交易者。 它并不是普通的 Forex 机器人，而是一套围绕精确判断、结构化分析与高效执行而构建的专业级 Expert Advisor。 AI Sniper for MT4 通过高级算法逻辑、实时市场分析与精细化执行机制，帮助交易者在复杂市场中识别更优质的 BUY 与 SELL 机会。 AI Sniper 采用复杂而高效的算法架构与先进的交易方法，将原本杂乱无序的市场波动转化为更有逻辑、更有结构的交易决策。 系统会持续评估价格行为、市场状态与技术条件，以识别更有利的入场区域、交易管理时机以及市场反应节点。 基于超过 15 年的 Forex 与交易市场实践经验，这款 Expert Advisor 将智能交易逻辑、策略过滤、优化执行与面向交易者的专业设计整合在同一套 MT4 解决方案中。 AI Sniper 的每个核心模块都经过精心设计与严格测试。机器人会在每一次价格变化中执行大
Exp TickSniper
Vladislav Andruschenko
3.97 (30)
专家
TickSniper for MetaTrader 4 — 高速 Tick Scalper，自动适配每个货币对参数 一款专业的全自动 Tick Scalper，可根据不同货币对自动调整核心交易参数。 TickSniper for MetaTrader 4 专为希望获得快速、智能且几乎开箱即用交易系统的交易者而设计，无需为每个品种手动微调大量参数。 该 Expert Advisor 会分析当前报价、Tick 到达速度、品种规格、点差行为以及其他实时市场因素，并自动计算交易与持仓管理所需的关键参数。 TickSniper 不只是一个普通的 scalper。它是一套建立在多年 Forex 与 MetaTrader Expert Advisor 开发经验之上的成熟自动化交易系统。 TickSniper for MetaTrader 5 版本 | 完整说明 + DEMO + PDF | 如何购买 | 如何安装 | 如何测试与优化 | 如何获取日志文件 | Expforex 全部产品 为什么交易者选择 TickSniper 全自动交易 ，无需复杂的手动调参 根据每个货币对自动适配工作参数 高速
Exp THE X FULL
Vladislav Andruschenko
4.79 (28)
专家
这是MetaTrader 5的通用自动EA交易，用于标准指标。 UniversalEA 构造函数EA提供了大量函数。 您可以选择20个信号中的一个来开仓，20个过滤器中的5个用于挑选MetaTrader包中包含的标准指标的信号。 此外，您可以调整指标参数，选择时间范围并为每个信号指定信号条。 注意！新的通用贸易顾问 Exp - xCustomEA 致力于自定义指标： Exp   MetaTrader 5   的xCustomEA Exp   MetaTrader 4   的xCustomEA Description on English 如果您想购买自动交易顾问，请查看我们的 TickSniper  ！ EA包含以下功能：  反趋势平均， 在趋势方向上的额外开放， 追踪止损， 收支平衡， 以总利润或亏损结算， 虚拟止损，获利和追踪止损， 能够使用头寸或挂单/限价单， 鞅， 抛物线追踪止损， 缩编限制功能， 按时间和周日交易 和许多其他人.... 您也可以下载X EA for MetaTrader 4终端 The X for MT4 有关EA设置的完整手册和说明，请访问 我们的博客
Exp Swing
Vladislav Andruschenko
4.43 (63)
专家
它使用称为 Swinger (Pendulum, Cheburashka) 的著名策略模型 - 交替放置增加手数的挂单。 策略在于放置两个相反的挂单。当价格向某个方向移动时，触发一个挂单，同时增加另一个订单的手数。 EA 提供三种类型的挂单（TypeofTrade） 放置后自动开仓（即时开仓AutoTrade） 手动开仓后的开仓管理（Manual opening ManualTrade） 按高/低水平开盘（过去的 TFTrade 柱线的高低） OCO（一个取消另一个）订单是一种由两个订单组成的条件订单。如果第二个订单被执行，第一个订单就会自动取消。 Swing - 完整说明 MT5 version 如何购买 如何安装     如何获取日志文件     如何测试和优化     Expforex 的所有产品 这个怎么运作？ 开始时，EA 发出两个订单 - 买入止损 和 卖出止损 ，距离当前价格的距离为 StopOrderDeltaifUSE。 如果 Buy Stop 触发，则 Sell Stop 将被删除，并且将放置一个交易量为 BuyStop   *   Martin 的 Sel
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Exp5 COPYLOT MASTER for MT5
Vladislav Andruschenko
4.42 (12)
实用工具
Exp5 - COPYLOT MASTER 是 МetaТrader 5 和 MetaTrader 4 的交易复制器。它从任何账户复制外汇交易。 安装 这个 Expert Advisor 是一个复制大师。在您想要复制交易的终端中安装“EA 交易”。 将任何文本标签名称指定为 pathWrite，例如，“COPY”。 在您想要复制交易的终端上安装 COPYLOT MASTER for MT5。 然后在您要复制到 的 MT4  终端上安装 COPYLOT Client MT4。 或 MetaTrader 5 的 Copylot 客户端 MT5 您也可以下载 COPYLOT MASTER for MT COPYLOT - 完整说明和手册 注意：可以在“注释”选项卡上找到设置列表。 EA 需要设置为 1 个图表！默认情况下，我们的顾问会从您的账户复制所有头寸和订单！ 订单在激活时被复制（头寸）并复制到客户账户。 不支持部分关闭！订单只能在与打开时相同的批次中关闭！如果您的主人使用不同的批次进行关闭，那么复印机可能会失败！ # 它是当今最好的 MT5 到 MT4 贸易复印机之一。 # 独特
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Exp4 Duplicator
Vladislav Andruschenko
4.5 (22)
实用工具
Duplicator for MetaTrader 4 —— 单终端内的专业交易与订单复制系统 这是一款面向专业交易者的强大 Expert Advisor，用于自动复制已经存在的交易、放大或调整仓位，并按照你的规则管理复制出的订单与持仓。 它非常适合手动交易者、自动化系统使用者，以及希望对现有仓位进行更灵活管理的用户。 Duplicator 本身并不会按自己的交易策略主动开仓。它的核心任务是监控 MetaTrader 4 终端中已经存在的仓位和订单，然后按照你的设定创建精确副本，包括复制次数、手数、止损、止盈、过滤条件以及后续管理逻辑。 如果你需要的是 同一个终端内部 的智能交易复制模块，而不是不同终端之间的复制工具，那么 Duplicator 正是为此而设计。 MT5版本 详细描述 + DEMO + PDF 如何购买 如何安装 如何获取日志文件 如何测试和优化 Expforex 的所有产品 链接 如果你需要 MetaTrader 终端之间的交易复制工具，请查看： COPYLOT 为什么交易者会选择 Duplicator 可复制手动开立的交易、其他 Expert Advisor 开立
Exp SafetyLock PRO
Vladislav Andruschenko
4.57 (28)
实用工具
SAFETYLOCK for MetaTrader 4 是一款高级交易保护工具，可在市场突然反转时自动放置反向安全订单，从而保护已开仓位。 一旦交易者或 Expert Advisor (EA) 开立仓位， SAFETYLOCK for MT4 就会在相反方向创建对应的挂单（Buy Stop 或 Sell Stop）。 如果市场朝着原始交易的不利方向运行，该挂单将被触发并形成保护锁仓，帮助交易者控制回撤，更高效地组织恢复逻辑。 该 Expert Advisor 允许您灵活管理仓位：关闭原始交易、对已激活的安全仓位进行追踪、以更大的手数扩展锁仓，或根据市场条件组合多种安全管理方案。 SAFETYLOCK for MT4 还支持动态移动挂单价格，使保护结构能够实时跟随市场，并在价格走势变化时保持有效。 使用 SAFETYLOCK 升级您的 MetaTrader 4 保护逻辑——这是一款面向 2026 的高级解决方案，可实现更智能的锁仓、更清晰的恢复管理以及更强的交易控制。 Exp5 SafetyLock PRO for MT5 完整说明 +DEMO +PDF 如何购买    如何安装 如何
Ind5 Extra Report Pad
Vladislav Andruschenko
4.77 (35)
实用工具
这是一个统计小组，提供MetaTrader 5交易账户的分析。 分析结果实时显示在图表上。 多币种交易非常受欢迎。但是，交易量越大，分析每个交易的盈利能力就越困难。按月分析交易并计算每笔交易的统计数据是更具挑战性的任务。 MT4版本 详细描述 +PDF 如何购买 如何安装     如何获取日志文件     如何测试和优化     Expforex 的所有产品 然而，交易量越大，分析每笔交易的盈利能力就越困难。 按月分析交易和计算每笔交易的统计数据更是具有挑战性的任务。 如果您想全面了解交易系统的表现，有多种工具可以帮助您实现这一目标。 其中一些工具包括报告、统计、myfxbook、交易日志、账户分析、性能统计、分析和创新的仪表盘。 利用这些工具，您可以详细分析自己交易系统的表现，并获得有关优势领域和潜在弱点的宝贵见解。 无论您是希望提高业绩的新交易员，还是希望优化交易策略的经验丰富的交易员，这些工具都能为您提供所需的信息，帮助您做出明智的决策，实现您的财务目标。 该面板提供了一种有效的解决方案，可以分析您的帐户并实时准备详细的统计数据 亲爱的朋友和我们的EA用户 Expfor
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Exp COPYLOT MASTER for MT4
Vladislav Andruschenko
4.52 (27)
实用工具
МetaТrader的交易复印机4.它复制任何账户的外汇交易，头寸，订单。 这是МТ5↔️МТ4今天贸易复印机的最佳 МТ4   -   МТ4, МТ5   -   МТ5, МТ4   -   МТ5, МТ5   -   МТ4 。 独特的复制算法将所有交易从主账户复制到您的客户账户。运行速度快。严格的错误处理。一组强大的功能。 所有这些品质都合并在一个程序中 - EXP - COPYLOT。 该程序可以在多个终端绑定上运行。 在一个账户上交易的各种投资者账户中将其用作交易的同步器， - COPYLOT会将您的交易复制到其他终端。 安装 CopyLot Master - 要在帐户上安装的专家，您要从中复制职位和订单。 在终端中安装此专家，您可以从中将位置复制到投资帐户。 将任何文本标签名称指定为pathWrite（pathRead），例如“COPY”。 EA需要设置为1图表！默认情况下，我们的顾问会复制您帐户中的所有头寸和订单！ 要复制您需要在第二个帐户或 Copylot客户端MT5 上安装 COPYLOT客户端MT4 的位置 注意：设置列表在我们的 特征   从有利可图的投
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Ind5 InfoPad Information Panel
Vladislav Andruschenko
4.89 (9)
指标
INFOPad是一个信息面板，用于在MetaTrader 5终端中创建所选货币对的信息。 该指标有5个功能： 显示所选符号的主要和主要信息：询问BID，点差，止损水平，掉期，刻度值，佣金价格; 显示SL目标和TP目标的未来目标（已建立的止损和获利点数，美元金额）; 它显示了期间收到的利润：今天，周，月，年，所选货币的总利润; 它显示当前的未平仓头寸，其手数（交易量），头寸数量，头寸头寸的利润，美元，百分比; 显示有关未结交易的图表的其他信息。它显示了止损和获利水平以及这些止损水平的目标; 在符号上打开事务，关闭事务，修改事务时，将信息写入日志文件; 在开始交易，完成交易，修改交易时播放声音文件; 打开交易，关闭交易，修改交易时，向手机发送信息性消息（PUSH通知）。 INFOPAD for Metatrader 4 一键式交易面板：  VirtualTradePad 亲爱的朋友和我们的顾问用户，在 评论 部分添加您的评分 。 我们的外汇软件的所有更新都是 免费的  ！ 主要特征 货币对的名称，符号上存在未平仓头寸，其类型和手数。 English  /  Русский / 中国 / 
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