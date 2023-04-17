Trade Manager MT4 DaneTrades

4.09

交易管理器可帮助您快速进入和退出交易，同时自动计算风险。 包括帮助您防止过度交易、报复性交易和情绪化交易的功能。 交易可以自动管理，账户绩效指标可以在图表中可视化。 这些功能使该面板成为所有手动交易者的理想选择，并有助于增强 MetaTrader 4 平台。多语言支持。

MT5版本 | 用户指南+演示

交易经理在策略测试器中不起作用。 如需演示，请参阅用户指南

风险管理

  • 根据%或$自动调整风险
  • 可选择使用固定手数或根据交易量和点自动计算手数
  • 使用 RR、点数或价格设置盈亏平衡止损
  • 追踪止损设置
  • 最大每日损失百分比，在达到目标时自动平仓所有交易。 保护账户免遭过多提款并阻止您过度交易
  • 最大每日损失（以美元为单位）在达到目标时自动关闭所有交易。 保护账户免遭过多提款并阻止您过度交易
  • 一键实现所有交易的盈亏平衡
  • 自动计算从手机/电话发送的交易的风险
  • OCO 在设置中可用

交易和头寸管理

  • 通过设置每月、每周、每天、每小时或每分钟的最大交易次数，停止过度交易和报复性交易。
  • 高级挂单管理。 调整何时关闭挂单的规则
  • 追踪挂单
  • 支持市价订单和挂单
  • 每日最大利润目标（以美元为单位）以确保头寸并停止过度交易
  • 确保仓位的每日最大利润目标（%）
  • 最大开放交易以限制风险和敞口。
  • 使用 RR、点数或价格自动获取部分内容
  • 使用固定RR目标（例如1：2、1：3、1：4等）进入，并查看该仓位的计算利润
  • 一键关闭所有挂单

图形面板功能

  • 使用视觉风险回报工具进行交易。 可视化交易并使用线条进入。
  • 检查账户表现和统计数据，例如赢率、损失率、总交易等。
  • 可视化交易表现并获取带有过滤器（例如代码和日期范围）的统计图表。
  • 为托管设置保存最多 3 个设置文件模板。
  • 加载设置文件以快速使用您最喜欢的设置。
  • 自动截图。 自定义屏幕截图的时间范围和大小。
  • 订单待处理、删除、打开、关闭、到期、达到止盈或止损时自动截图。
  • 一键将所有交易导出到电子表格。
  • 任务计划程序允许您在特定的日期和时间执行操作。
  • 虚拟止损和止盈经理
  • 批量编辑同一交易品种的止损和止盈水平

发送通知

  • 从警报、推送和电子邮件通知中选择
  • 订单达到止损或止盈时通知
  • 订单是否达到盈亏平衡时通知
  • 如果部分内容被占用，则通知
  • 如果达到每日最大损失，则通知
  • 达到每日最大利润时通知
  • 交易是否受到限制时通知
  • 通知是否允许交易

交易热键和快捷键

  • 面板主要功能的完全可定制热键和快捷键

如果您有任何问题，请给我留言，我随时乐意提供帮助。


#标签：道具公司、交易面板、交易经理、订单管理、追踪止损、盈亏平衡、部分平仓、手动交易、交易助理、交易助理、风险管理、过度交易、头寸管理、最大损失、历史统计、虚拟TP、 虚拟 SL、批量 SL、批量 TP、移动交易

评分 16
Steunis
159
Steunis 2025.03.26 06:50 
 

Started using this trade Manager as my other trade manager for years (FX Synergy) has stopped working since a recent update. Dane has a built a very good tool and he is also quick to reply. It's a no brainer.

Apollo2012
36
Apollo2012 2024.02.12 11:27 
 

That's not only a Tool.... This is THE Tool!!! I was searching for it a long time... now I can call it my own! It is easy to use and gives you a safety to reduce lossy trades... To be honest, but what is necessary to be a profitable trader? It's all about riskmanagement... And THIS tool covers all aspects to turn an entry into a nearly riskless trade... Well DONE! If I have a wish what I want to be added: Hmm... Don't know... Maybe this: I am struggling with my broker, that a SL is only allowed to be set, when the price action is 30 points away from the entry. For perfect riskmanagment I would like, that this broker limit is overruled by the EA, so I can have a nearly riskless trade after 15+points... maybe a trailing SL to my set BreakEven-value (1.1pips)... Most of my trades will start in the right direction... but sometimes it turns after 25-30points, so I'll never can set the SL to Break Even... I know there might be an option in the EA already for this... but didn't tested it so far...

Shaxrux Gulmuradov
125
Shaxrux Gulmuradov 2023.11.09 19:20 
 

Excellent developer, solved all my problems with the tool. And the instrument is good

Ultimate Trade Manager plus Mobile by RunwiseFX
Runwise Limited
4.75 (4)
实用工具
Comprehensive on chart trade panel with the unique ability to be controllable from mobile as well. Plus has a library of downloadable configuration, e.g. exit rules, extra panel buttons, pending order setup and more. Please see our product video. Works with all symbols not just currency pairs. Features On chart panel plus controllable from free app for Windows, iPhone and Android Built-in script engine with library of downloadable configuration, e.g. add 'Close All Trades in Profit' button, exit
News Trapper EA
Noha Mohamed Fathy Younes Badr
4.85 (13)
实用工具
Hi, all.  News trapper EA It is an expert for trading news very safe expert  Automated Trading on the news of the economic calendar. It shows stable trading during last 10  years. EA doesn't use dangerous technologies like martingale, grid. The Expert is very simple to use.      sale will end after 48 h how to install it     and set files     read the blog         after purchase contact me to add you to   VIP   channel  The program contains flexible settings for trading on the news of the econo
PZ Trade Pad Pro MT4
PZ TRADING SLU
5 (2)
实用工具
这是一个可视化的交易面板，可帮助您轻松进行交易管理，避免人为错误并增强交易活动。它结合了易于使用的视觉界面以及完善的风险和位置管理方法。 [ 安装指南 | 更新指南 | 故障排除 | 常见问题 | 所有产品 ] 易于使用 从图表轻松交易 精确的风险管理交易，无忧 保本是重中之重 让利润不受您的关注 尽快享受无风险交易 所有已开通交易的自动追踪止损 交易开始后立即设置初始止损 进行交易后，EA将执行以下任务： 初始止损/获利被自动放置 它会尽快锁定自由行（可选） 它将止损首次移动到盈亏平衡点（可选） 它使用您所需的方法跟踪止损，直到止损为止 其他很酷的功能是： 出色的终端活动报告 单一但功能强大的尾随止损方法 干净的图表界面 没有输入参数 我进行交易后会怎样？ 这是您进行交易后EA的操作： 它放置初始止损并获利订单。 尽快搭便车并确保保本。默认情况下，这是通过在达到盈亏平衡点时关闭50％的交易来完成的，默认情况下为5点。这意味着，如果您日后被淘汰，您将一无所获（可选）。 盈亏平衡后，跟踪止损开始运行。 它跟踪止损，直到止损为止，让利润运行。 尾随止损如何运作？ 追踪止损表示为所管
FiboPlusMultiTF
Sergey Malysh
5 (1)
实用工具
A ready-made multitimeframe trading system based on automatic plotting and tracking of Fibonacci levels for buying and selling any symbol. Advantages Determines the trend direction based on a complex of 14 indicators ( Cx ), extremums of ZigZag ( Z ), RSI ( R ), Impulse ( I ) Displaying the values of 14 indicators comprising the trend direction ( Cx ) Plotting horizontal levels, support and resistance lines, channels View the plotting option of Fibonacci levels on any timeframe, with the abilit
筛选:
Stefan Balog
128
Stefan Balog 2025.06.24 11:41 
 

I've been using it for about six weeks now and unfortunately can't recommend it. I was very enthusiastic at first, but over time I realized that it has many teething issues. The most minor one is that the RR doesn't always disappear (sometimes it disappears and sometimes it doesn't) when you open a trade (the corresponding "Delete RR Tool On Trade Open" function is activated). The result: You inadvertently open multiple trades because you think the positions haven't been opened. And the worst mistake: Even though all restrictions and even "Max Daily Loss" are deactivated, both in the Expert and directly in the Trade Manager, the Trade Manager closed all of my losing positions twice. That's a disaster! After the first time, I deleted and reinstalled the Trade Manager and checked the settings carefully. Nevertheless, it happened again, so I'm ruling out a mistake on my part. That shouldn't be happening!

Steunis
159
Steunis 2025.03.26 06:50 
 

Started using this trade Manager as my other trade manager for years (FX Synergy) has stopped working since a recent update. Dane has a built a very good tool and he is also quick to reply. It's a no brainer.

karolis Urbonas
33
karolis Urbonas 2024.08.01 21:30 
 

用户没有留下任何评级信息

Levi Dane Benjamin
17371
来自开发人员的回复 Levi Dane Benjamin 2024.08.01 21:39
Hi, I've never seen you reach out saying you've had an issue before. If it's freezing then let me know the error on the expert tab log and I'll fix it and you can change your review
Apollo2012
36
Apollo2012 2024.02.12 11:27 
 

That's not only a Tool.... This is THE Tool!!! I was searching for it a long time... now I can call it my own! It is easy to use and gives you a safety to reduce lossy trades... To be honest, but what is necessary to be a profitable trader? It's all about riskmanagement... And THIS tool covers all aspects to turn an entry into a nearly riskless trade... Well DONE! If I have a wish what I want to be added: Hmm... Don't know... Maybe this: I am struggling with my broker, that a SL is only allowed to be set, when the price action is 30 points away from the entry. For perfect riskmanagment I would like, that this broker limit is overruled by the EA, so I can have a nearly riskless trade after 15+points... maybe a trailing SL to my set BreakEven-value (1.1pips)... Most of my trades will start in the right direction... but sometimes it turns after 25-30points, so I'll never can set the SL to Break Even... I know there might be an option in the EA already for this... but didn't tested it so far...

Levi Dane Benjamin
17371
来自开发人员的回复 Levi Dane Benjamin 2024.02.12 11:40
Hi, glad you like the tool! You can set a stop loss at any level you like using virtual SL and TP. As long as the tool is running constantly it will use any SL you set and it will be hidden from the broker. Find more information in the user guide about how to set this
Shaxrux Gulmuradov
125
Shaxrux Gulmuradov 2023.11.09 19:20 
 

Excellent developer, solved all my problems with the tool. And the instrument is good

Miguel Angel Martinez Sanchez
262
Miguel Angel Martinez Sanchez 2023.11.08 12:39 
 

A great tool to help you in your trades. Levi is attentive to continue improving his EA. Thank you.

Levi Dane Benjamin
17371
来自开发人员的回复 Levi Dane Benjamin 2023.11.08 12:56
Thank you for your review
Stanislav Brodt
647
Stanislav Brodt 2023.10.30 18:51 
 

This problem was solved quickly, thank you very much

Levi Dane Benjamin
17371
来自开发人员的回复 Levi Dane Benjamin 2023.10.30 18:59
There maybe many reasons why your system is hanging and it may or may not be to do with the EA. Send me a message I would like to know what the issue is. First make sure you're on the latest version (4.12)
Mmdwh Ahmd Slyman Ahmd Mhmd
397
Mmdwh Ahmd Slyman Ahmd Mhmd 2023.09.08 14:08 
 

用户没有留下任何评级信息

christosmythos
19
christosmythos 2023.09.04 17:11 
 

well unfortunately it freezes in my setup when placing trailing so I use the trailing tool of MT4, otherwise it seems to be working well, a bit confusing in the beginning with getting the risk right

Levi Dane Benjamin
17371
来自开发人员的回复 Levi Dane Benjamin 2023.09.04 17:56
Hi Christos, Sorry to hear it freezes your mt4. My first assumption is the messagebox confirmation is 'off screen' and holds up the EA. Can you try turning off confirmation messages in the inputs of the EA and try again? If not I'm more than happy to investigate for you.
TikaSaunders
19
TikaSaunders 2023.09.01 09:55 
 

用户没有留下任何评级信息

Shenice
21
Shenice 2023.08.29 11:42 
 

用户没有留下任何评级信息

hitesh9
24
hitesh9 2023.08.18 22:47 
 

the manager does everything a trader needs. allows you to drag and drop your entry + SL while automatically calculating your lot size for your preferred risk. also allows you to bypass your broker's max lot size per position. many other nice features as well. the developer offers amazing customer support and also regularly updates the manager with requested features. would recommend to every trader looking for an easy to use manager that does it all

rvmeurs
39
rvmeurs 2023.07.11 21:59 
 

I was already long waiting for a tool like this. I was facing little issue’s, and DaneTrades is creating a fix immediately. The tool is working great now. Very good to see, he is programming extra functionality. After buying I can upgrade every time for free. Thank you DaneTrades…

Cycytrades
54
Cycytrades 2023.06.30 16:03 
 

用户没有留下任何评级信息

Rex Le
23
Rex Le 2023.06.03 01:13 
 

I've been working with Dane since the EAs' release and I am impressed at his quick response time in resolving issues. Thank you!

AyGee111
34
AyGee111 2023.05.30 15:00 
 

Legging badly, does not set limits in the moment u need to enter, so u miss a trade u waited for, just work bad / maximum price is for free / dont buy it dont make the same mistake i did / use now another one/ i never give bad reviews but this one is just a bad copy to make money from noobs fcgscam

how u wanna help me????? u cant help u have to code this shit correctly - i missed 2 good trades cause this shit dont work - it was just my mistake that i bought this scamm noob shit thats it DELED THIS SHIT AND DOND SELL IT TO PEOPLE

Levi Dane Benjamin
17371
来自开发人员的回复 Levi Dane Benjamin 2023.05.30 15:11
Firstly sorry you're having a bad experience. Make sure you're updated to the latest version 2.10. I've offered multiple times to try and help you but you seem to ignore me and keep leaving comments. If you would like me to resolve your issues please send me a message
