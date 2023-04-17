Trade Manager MT4 DaneTrades
- 实用工具
- Levi Dane Benjamin
- 版本: 6.30
- 更新: 25 十二月 2025
- 激活: 10
交易管理器可帮助您快速进入和退出交易，同时自动计算风险。 包括帮助您防止过度交易、报复性交易和情绪化交易的功能。 交易可以自动管理，账户绩效指标可以在图表中可视化。 这些功能使该面板成为所有手动交易者的理想选择，并有助于增强 MetaTrader 4 平台。多语言支持。
风险管理
- 根据%或$自动调整风险
- 可选择使用固定手数或根据交易量和点自动计算手数
- 使用 RR、点数或价格设置盈亏平衡止损
- 追踪止损设置
- 最大每日损失百分比，在达到目标时自动平仓所有交易。 保护账户免遭过多提款并阻止您过度交易
- 最大每日损失（以美元为单位）在达到目标时自动关闭所有交易。 保护账户免遭过多提款并阻止您过度交易
- 一键实现所有交易的盈亏平衡
- 自动计算从手机/电话发送的交易的风险
- OCO 在设置中可用
交易和头寸管理
- 通过设置每月、每周、每天、每小时或每分钟的最大交易次数，停止过度交易和报复性交易。
- 高级挂单管理。 调整何时关闭挂单的规则
- 追踪挂单
- 支持市价订单和挂单
- 每日最大利润目标（以美元为单位）以确保头寸并停止过度交易
- 确保仓位的每日最大利润目标（%）
- 最大开放交易以限制风险和敞口。
- 使用 RR、点数或价格自动获取部分内容
- 使用固定RR目标（例如1：2、1：3、1：4等）进入，并查看该仓位的计算利润
- 一键关闭所有挂单
图形面板功能
- 使用视觉风险回报工具进行交易。 可视化交易并使用线条进入。
- 检查账户表现和统计数据，例如赢率、损失率、总交易等。
- 可视化交易表现并获取带有过滤器（例如代码和日期范围）的统计图表。
- 为托管设置保存最多 3 个设置文件模板。
- 加载设置文件以快速使用您最喜欢的设置。
- 自动截图。 自定义屏幕截图的时间范围和大小。
- 订单待处理、删除、打开、关闭、到期、达到止盈或止损时自动截图。
- 一键将所有交易导出到电子表格。
- 任务计划程序允许您在特定的日期和时间执行操作。
- 虚拟止损和止盈经理
- 批量编辑同一交易品种的止损和止盈水平
发送通知
- 从警报、推送和电子邮件通知中选择
- 订单达到止损或止盈时通知
- 订单是否达到盈亏平衡时通知
- 如果部分内容被占用，则通知
- 如果达到每日最大损失，则通知
- 达到每日最大利润时通知
- 交易是否受到限制时通知
- 通知是否允许交易
交易热键和快捷键
- 面板主要功能的完全可定制热键和快捷键
如果您有任何问题，请给我留言，我随时乐意提供帮助。
#标签：道具公司、交易面板、交易经理、订单管理、追踪止损、盈亏平衡、部分平仓、手动交易、交易助理、交易助理、风险管理、过度交易、头寸管理、最大损失、历史统计、虚拟TP、 虚拟 SL、批量 SL、批量 TP、移动交易
Started using this trade Manager as my other trade manager for years (FX Synergy) has stopped working since a recent update. Dane has a built a very good tool and he is also quick to reply. It's a no brainer.