MT4 to Discord Signal Provider

5

MT4 to Discord Signal Provider 是一款用户友好、完全可定制的工具，专为直接向 Discord 发送交易信号而设计。这个工具将您的交易账户转变为一个高效的信号提供者。

自定义消息格式以适应您的风格！为了方便使用，您可以从预先设计的模板中选择，并决定包括或排除哪些消息元素。

[演示] [手册] [MT5 版本] [Telegram 版本New: [Telegram To MT5]


设置

遵循我们详细的用户指南进行简单设置。不需要预先了解 Discord API；我们提供所有必要工具。


主要特性

  • 为订阅者更新自定义订单详情。
  • 实施分层订阅模型，如铜牌、银牌、金牌，每一层都提供不同级别的信号访问。
  • 附加执行订单的图表截图。
  • 在这些截图上显示已关闭的订单，以增加清晰度。
  • 提供延迟发送新订单消息的选项，以便在发送前进行最后调整。
  • 透明和详细的订单信息：
    • 带截图的新市场订单。
    • 订单修改（止损、获利）。
    • 已关闭和部分关闭的订单。
    • 新的和修改的挂起订单。
    • 挂起订单的激活和删除。
    • 关于历史订单的详细报告。
    • 每个订单的可定制评论。

注意：

* 截图包括图表上的任何对象，如指标。

** 在报告中合并部分关闭的订单以提高准确性。

*** 日报、周报和月报将自动生成，或可通过仪表板手动请求。

此工具需要与 Discord 的实时连接，并且与策略测试器不兼容。我们提供实时操作展示的演示视频。

MT4 to Discord Signal Provider 专为 Windows 系统设计。Apple 设备用户可能需要 VPS 以获得最佳性能。

产品持续更新，定期引入新功能和改进。


推荐

推荐使用 VPS 以确保执行的连续性和信号的可靠传递。

注意：由于与用户界面的兼容性问题，不推荐使用 MQL5 VPS。


警告：MT4 to Discord Signal Provider 仅通过官方市场渠道销售。小心声称同样的假冒产品。


评分 4
The Bridge CEO INC
139
Sayyid Abdulla Muhammad 2024.05.23 19:15 
 

Great product. Very useful!

Terry Alan Lamb
545
Terry Alan Lamb 2024.01.04 19:47 
 

This is easily the BEST MT4-Discord EA available at any price, easy to setup and has all the features you would want; works great and allows me to sell my signals easily.

Robert Jagger
946
Robert Jagger 2023.11.27 16:11 
 

While writing this review, I have been using the MT4 to Discord Signal Provider for three weeks to post live stock trading signals to the JagzFX Premium Discord Channel. In brief, I am very happy with the product, especially considering the low price. The author provides clear instructions on how to set up both Discord and the sender. There are a lot of options to choose from, but if you have seen other signal channels on Discord and have a clear understanding of how you want your signals to look, then the product is straightforward to configure. I have been in touch with the author regarding a minor issue (that only affects sending a chart screenshot) and he has been quick to respond and helpful.

推荐产品
Prop Firm Close All Orders
Christian Paul Anasco
实用工具
Now, you have your very own   PROP FIRM AUTO-CLOSER   program! Once your account target or drawdown hits, all open orders will close automatically. ========================================== INPUTS: Account target (exact amount):   Put the exact account target. Once the equity hits your specied account balance target, all open orders will close. Make sure to add some buffer to consider slippage. Use fixed value or dynamic value:   Choose whether you will need a fixed value or dynamic value for
Trailing Stop Loss And Breakeven
Thi Ngo
5 (2)
实用工具
This tool will perform Trailing stop loss and Break even management for orders. Helps you limit or reduce the time spend watching orders on the screen, especially when you need to go to sleep. Just add this EA to 1 chart, you can manage all pairs. You can filter orders by comment, magic number, symbol, and order ticket number. When Breakeven it can add shift/offset pips (to cover the commission...). You can try in strategy tester before purchase. The EA will add Buy and Sell alternately, so yo
Candle Countdown With Alerts
Georgiy Gazaryan
指标
我们为您提供一个指标"蜡烛收盘台"，它将成为您在贸易领域不可或缺的助手。 这就是为什么知道蜡烛何时关闭会有所帮助的原因： 如果你喜欢使用蜡烛花纹进行交易，你就会知道蜡烛何时关闭。 此指标将允许您检查是否形成了已知模式以及是否存在交易的可能性。 该指标将帮助您做好市场开放和市场关闭的准备。 可以设置一个计时器来创建计划新闻的预览，这样就可以检查市场对此的反应。 您可以设置指示灯,以便在蜡烛关闭前几秒钟发送警报/警告。 通知/警报/警报可以发送到： 屏幕警报 电子邮件 移动应用 MT4烛台计时器指示器为什么有用 那么烛台计时器什么时候有用呢?如果你长期交易，你可能不需要蜡烛计时器指示器，因为你的参赛不会受到一分钟或一小时的太大影响。但是，如果你在短时间内是黄牛或交易员，那么你知道时机非常重要。 外汇市场24小时开放，只在周末关门，有些策略可能会受到您入仓时出现错误时机的严重影响。 MT4蜡烛计时器指示器可以显示当前蜡烛中的剩余时间,以便为下一次蜡烛打开做好准备。 可以从这一指标中受益的一些情况例子有： 预定消息传出 地理市场开闭 预定发生的事件,通常是金融、经济或政治事件
Volume Confirm Trend Zone
Suriya Thammalungka
指标
Volume Confirm Trend Zone is the indicator for filtering sideways and confirm trend to help your system trading. Indicator can use every currency pairs, every time frame, and every broker. You can see trend zone when color to change in volume indicator. Features When the color changes to the blue: Buy Zone is a strong trend. When the color changes to the red: Sell Zone is a strong trend.
AnyChart MT4
Irek Gilmutdinov
实用工具
AnyChart is a multifunctional tool allowing you to work with non-standard charts in MetaTrader 4. It includes collector of ticks and generator of charts for trading (hst files) and testing (fxt files). Supported chart types are second, tick and renko ones. Settings Starting Date - start date for chart plotting. Ending Date - end date for chart plotting. Chart Type - chart type: Time - time chart, each bar contains a certain time interval; Tick - volume chart, each bar contains a certain number
Inform Panel For ALL Symbols
Valeriy Medvedev
1 (1)
实用工具
Inform Panel For ALL Symbols — Advanced Multi-Instrument Trading Management The Inform Panel For ALL Symbols is a sophisticated trading management tool designed to streamline control over all financial instruments in a trader’s portfolio, eliminating the need to attach it to specific charts. Its core innovation lies in using modifiable virtual levels for stop loss (SL) and take profit (TP), allowing discreet order closure hidden from brokers. The panel automatically detects and lists all active
Risk Commander
Adisorn Soodkanueng
实用工具
Product Name: Risk Commander: Trade Assistant & Strategy Simulator Risk Commander is more than just a trade panel—it is a complete Manual Trading Ecosystem . It serves two powerful purposes: Live Assistant: Helps you execute trades with speed, precision, and perfect risk management in real-time markets. Training Simulator: Fully compatible with the Strategy Tester (Visual Mode) , allowing you to practice manual trading on historical data without risking a cent. NEW! Built-in Simulator Mode S
Forex Gump
Andrey Kozak
2.4 (5)
指标
Forex Gump is a fully finished semi-automatic trading system. In the form of arrows, signals are displayed on the screen for opening and closing deals. All you need is to follow the instructions of the indicator. When the indicator shows a blue arrow, you need to open a buy order. When the indicator shows a red arrow, you need to open a sell order. Close orders when the indicator draws a yellow cross. In order to get the most effective result, we recommend using the timeframes H1, H4, D1. There
Horizontal Ray Pro
Lukasz Kubisz
实用工具
Description: Please tick "Show object descriptions" in chart properties to enable hrays views That utility converts a trendline into a horizontal ray known as tool for drawing supply and demand zones. Simply create a trendline on a chart and once selected, it will get converted. Ray remains horizontal while dragging.  Quick ray plot: press "R" key to create horizontal ray. It will be snapped to the nearest OHLC value Further versions will be improved. For feature request please post new comm
Impulses and Corrections 4
Svetoslav Boyadzhiev
指标
"Impulses and Corrections 4" is created to help traders navigate the market situation. The indicator shows multi-time frame upward and downward "Impulses" of price movements. These impulses are the basis for determining the "Base" , which is composed of zones of "Corrections" of price movements, as well as "Potential" zones for possible scenarios of price movement. Up and down impulses are determined based on a modified formula of Bill Williams' "Fractals" indicator. The last impulse is always
NNFX Tool
Nguyen Thi Kieu Oanh
实用工具
NNFX TOOL – The Essential Order Management Tool for the Modern Trader A "small but mighty" EA, designed to optimize your trading workflow: High Performance: Lightweight yet powerful operation, ensuring precise and efficient order execution. Versatile: Perfect for NNFX method followers, while being incredibly user-friendly for beginners and sophisticated enough for pro-traders. SPECIAL FEATURE - Mobile Trading Support: Automatically sets immediate Stop Loss (SL) and Take Profit (TP) for pending
FREE
Telegram To MT4 Receiver
Levi Dane Benjamin
4.2 (5)
实用工具
将信号从您所属的任何渠道（包括私人和受限渠道）直接复制到您的 MT4。 该工具在设计时充分考虑了用户的需求，同时提供了管理和监控交易所需的许多功能。 该产品采用易于使用且具有视觉吸引力的图形界面。 自定义您的设置并在几分钟内开始使用该产品！ 用户指南 + 演示  |     MT5版本  |     不和谐版本 如果您想尝试演示，请参阅用户指南。 Telegram To MT4 接收器在策略测试器中不起作用！ Telegram 至 MT4 功能 一次复制多个通道的信号 从私人和受限频道复制信号 不需要机器人令牌或聊天 ID（如果出于某种原因需要，您仍然可以使用这些） 使用风险百分比或固定手数进行交易 排除特定符号 选择复制所有信号或自定义要复制的信号 配置单词和短语以识别所有信号（默认值应适用于 99% 的信号提供商） 配置时间和日期设置以仅在需要时复制信号 设置一次打开的最大交易量 交易和头寸管理 使用信号或自动设置的管理 通过设置每月、每周、每天、每小时或每分钟的最大交易次数，停止过度交易和报复性交易。 支持市价订单和挂单 每日最大利润目标（以美元为单位）以确保头寸并停止过度
Magical Arrow
Ranguni Abdulsamir Abdulmajid
指标
Magical Arrow Indicator – Clear & Reliable Signals The Magical Arrow Indicator is a non-repainting, trend-following tool that gives you crystal-clear Buy and Sell signals . It  high-probability reversals and entries . No more guesswork – just follow the arrows on your chart! The Magical Arrow Indicator is a powerful, easy-to-use trading tool that helps you catch the most profitable Buy and Sell opportunities in the Forex market. It is designed for beginners and professional traders , giving y
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
指标
“Auto FIBO Pro” Crypto_Forex 指标 - 是交易中的绝佳辅助工具！ - 指标自动计算并放置在图表斐波那契水平和局部趋势线（红色）上。 - 斐波那契水平指示价格可能反转的关键区域。 - 最重要的水平是 23.6%、38.2%、50% 和 61.8%。 - 您可以将其用于反转剥头皮或区域网格交易。 - 还有很多机会可以使用 Auto FIBO Pro 指标来改进您当前的系统。 - 它具有信息价差掉期显示 - 它显示所连接的外汇对的当前价差和掉期。 - 显示屏还显示账户余额、净值和保证金。 - 可以将信息价差掉期显示定位在图表的任何角落： 0 - 左上角，1 - 右上角，2 - 左下角，3 - 右下角。 点击这里查看高质量的交易机器人和指标！ 这是仅在此 MQL5 网站上提供的原创产品。
MA Alignment Scanner
Benedict Jamora
5 (1)
指标
This indicator scans and displays currency pairs that have recently aligned moving averages on a given timeframe. You can configure which pairs the indicator will scan. It also includes all types of alert options. Bullish MA Alignment =  MA1>MA2>MA3>MA4>MA5 Bearish MA Alignment =  MA1<MA2<MA3<MA4<MA5 Features Attach to one chart and scans all the currency pairs configured and visible in the Market Watch Window It can monitor all the available timeframes from M1 to MN1 and sends alerts on every
Trend Line Map Pro
STE S.S.COMPANY
4.5 (16)
指标
趋势线图指标是趋势筛选器指标的插件。它用作趋势筛选器（趋势线信号）生成的所有信号的扫描仪。 它是基于趋势筛选器指标的趋势线扫描仪。如果您没有 Trend Screener Pro Indicator ，Trend Line Map Pro 将无法使用。 通过访问我们的 MQL5 博客，您可以下载趋势线图指标的免费版本。购买前试用，不受 Metatrader Tester 限制。 ：    点击这里 1. 容易获得的优势 根据货币和时间范围显示买入和卖出信号。 评估自图表中出现箭头以来价格上涨或下跌的点数。 （趋势筛选指标箭头） 显示信号的时序。 获取多时间范围和多货币警报以购买和出售警报。 2. 如何使用趋势线图 如何显示买卖信号仪表板？ 如果您有任何问题或需要帮助，请通过私信联系我。 作者 SAYADI ACHREF，金融科技软件工程师，Finansya 创始人。
MN1 W1 D1 Close Price Indicator
Andras Salamon
指标
MN1-W1-D1 Close Price Indicator to Index Trading for MT4 The indicator draws lines to the close prices of the last closed bars of monthly, weekly and daily timeframes. Observably, these prices are significant support and resistance prices at major indices, like Nasdaq, DAX. The info panel always shows the prices relative to each other in the correct order. If the current price is the highest - i.e. higher than the last monthly, weekly and daily closing price - it is in the first row. The lowest
TradePilot
Hossein Khalil Alishir
实用工具
TradePilot Expert Advisor (EA) for MetaTrader 4 TradePilot is a professional and user-friendly Expert Advisor (EA) for MetaTrader 4 (MT4) . It simplifies automated trading , risk management , and trade execution using a smart trading panel . Perfect for beginners and experienced traders looking for a reliable trade manager EA with automated lot size calculation . Key Advantages User-Friendly Trading Panel: Customizable panel with buttons and hotkeys. Smart Risk Management: Supports percen
Smartility
Syed Oarasul Islam
实用工具
This utility is designed to help you with your Manual Trading. It allows different ways of closing trades. It can display total number of BUY and SELL orders individually and also their individual profits. It can enter trades without stopl loss and take profits. However upon selecting UseStopLossTakeProfit from the settings it can use best possible stop loss and take profits based on the market conditions. Upon selecting the CloseOppositeTrades  from the settings it can close opposite trades. Fo
AUTO PUT STOPLOSS TAKEPROFIT
Cuong Pham
专家
This EA will help you to automatically put stop loss and take profit for all your orders. Stop loss point and take profit points can be selected in the tab of the input parameters. You can specify three symbols with SL and TP values (you can see symbol1 , symbol2 ... in the input tab below). The EA performs checks. If a new order with symbol1 appears, it puts SL and TP with stoploss1 and takeprofit1 values (in points). If a new order with symbol2 appears, it puts SL and TP with stoploss2 and tak
Basic Support and Resistance
Mehran Sepah Mansoor
指标
我们的 Basic Support and Resistance 指示器是提高技术分析所需的解决方案。该指标允许您在图表/ MT5版本 功能 斐波那契水平的集成： 可以选择显示斐波那契水平以及支持和阻力水平，我们的指标使您对市场行为和可能的逆转区域有更深入的了解。 性能优化： 只能在每个栏的打开时更新扩展线，我们的指标可确保最佳性能，而无需牺牲支持和阻力级别的准确性。 输入 主设置 Timeframe:   通过此输入，您可以选择在图表上显示较高时间范围的支撑线和阻力线。 Support/Resistance Strength [Number of Bars]:  使用此输入，您可以确定支撑和电阻的强度。数量越高，支持/阻力越强。 Price mode: 此参数允许您选择哪种价格将用于计算支持和电阻水平。它可以是收盘价，最高价格，最低价格等。取决于您的策略和偏好，您可以选择最适合您需求的价格。 显示设置 Display Fibonacci levels: 此参数确定是否将显示斐波那契水平以及图表上的支持和电阻级别。斐波那契水平是技术分析中使用的关键水平，并使用斐波那契序列进行计算
TelegramSender MT4
Biswarup Banerjee
实用工具
MT4 to Telegram Pro/Copier 是一款为MetaTrader 4设计的强大专家顾问，旨在通过Telegram消息平台提供实时交易通知和全面报告，从而提升您的交易体验。此实用工具非常适合信号提供者和培训师，它可以复制您账户中手动或由其他专家顾问放置的交易，提供可定制的警报、先进的交易管理和用户友好的仪表板，用于性能洞察。它无需依赖交易逻辑即可简化与订阅者的沟通。 注意 ：您可以在这里下载MT5版本： MT4 to Telegram Pro/Copier MT5 您可以在这里下载完整的MT4版本： MT4 to Telegram Pro/Copier MT4 有关详细文档： 设置和输入参数指南 功能： 简易Telegram API集成：为账户中的交易活动和回撤限制发送即时通知到您的Telegram频道。 支持HTML表情符号代码：在输入中完全自定义信号标题和描述，使用表情符号装饰标题和页脚。 发送图表截图：每次开仓或平仓时，可发送图表截图，用箭头高亮显示入场和出场点。 可定制的标题设置：个性化交易信号的标题名称和描述，也支持超链接。 可定制的页脚设置：个性化交易信号的
Track Key Account Metrics at Regular Intervals EA
Nigel Richards
实用工具
Track Account and All EA’s metrics   EA This EA will record the following account metrics Balance, Equity, Margin, Free Margin, Margin Level, Drawdown And all of the following metrics for each of your trading eas Date and time , Net Profit, Floating Profit (Drawdown),number of open trades, total lots of open trades, magic number and cumulative profit This EA will record all of these metrics at the interval in minutes that you specify from 1 minute , 5 minutes, 15 minutes, 30 minutes, hourly, da
Easy Copier Limited mt4
Priyanka Dwivedi
实用工具
Easy Copier Limited  is utility tool to copy trade /  Trade copier   form one account (master) to other account (slave) .  It works only with a single forex ( EURUSD ) .You can use this tool as local copier ( Terminals have to be in same PC / VPS ) as well as Remote Copier ( Terminals can be in different PC / VPS ). For remote copy you can use my server or it can be configured to your server. Trades are possible to copy from    MT4 => MT4     MT4 => MT5         MT5 => MT5       MT5 =>
TradeTracker Pro
Ranguni Abdulsamir Abdulmajid
实用工具
TradeTracker Pro – Smart Trade Tracking & Management Utility Take control of your trading with TradeTracker Pro – the ultimate utility for monitoring, analyzing, and managing your trades in real time . Whether you’re a scalper, day trader, or swing trader, this powerful tool helps you track performance, set smart take profits & stop losses, and visualize every deal directly on your chart . Key Features Real-Time Trade Tracking – Monitor all open and closed trades with full details on prof
AutoOrderModifyEAPro
Hajime Tsuro
实用工具
AutoOrderModifyEAPro: A Vital Aid for Forex Traders, Both Manual and System-based Catering to the diverse needs of forex traders, whether engaged in manual or system-based trading, AutoOrderModifyEAPro emerges as a pivotal tool in this intricate landscape. The tool's efficacy is most evident in scenarios such as: Enhancing EA Strategies: Addressing the common dilemma of lacking Trailing and/or Break Even mechanisms in otherwise promising EAs. Streamlining Position Management: Overcoming the hass
Point61 Indicator
Evgeniy Machok
5 (1)
指标
The Point61 indicator is the result of many years of monitoring of price behavior of currency pairs and metals. It is not a secret, that in times of uncertainty, traders are looking for possible levels of support and resistance - the point, where price should stop its movement. There are 2 possible scenarios at these points: 1. Reverse (correction) to the opposite direction; 2. Breakthrough to continue movement. Very often these points are used to set stop orders - TakeProfit or StopLoss
LineSyncMirrorChart
Vitaly Muzichenko
5 (2)
实用工具
货币对相关性和背离的指标 - 同一价格图表上的所有货币对。显示在终端中打开的所有对。 MT5版本 好处 使用多币种交易策略的交易者可以在同一价格图表上直观地观察所选货币对的价格走势，以便比较它们的走势参数。这是叠加图表指标的高级和扩展版本 它是多币种交易相当有效的助手——“配对交易”和“投资组合交易”，有助于提前确定即将到来的走势。 该技术归结为两种策略，第一种策略旨在在重要新闻发布后或交易大厅开放时发现货币对之间的差异。此类工作的逻辑极其简单，假设市场“风暴”平息后，工具价格之间的delta将再次开始收敛，同时建议关注强支撑和阻力位，以避免在强劲阻力下直接买入，并在底部卖出。 识别支撑/阻力位的错误突破。 可能性 翻转图表上的任何一对 以虚拟购买或销售几对的形式揭示历史模式 计算所选路段上的距离，价格以点数过去了多少 直观地确定货币走势的强度 为每个货币对选择不同的显示颜色 显示样式：条形、蜡烛、线条 时间框架同步和所有图表的滚动 在一个主图表上交易任何货币对的能力 与“ CorrelatePairs ”指标一起使用方便 注意力 在一张图表上安装指标！ 在测
Trade Manager AIO MT4
Zhilwan Hussein
实用工具
This Tool Is A Comprehensive And User-Friendly Solution That Covers Every Aspect Of The Trading Process. From Risk Management To Advanced Order Execution And Monitoring, It Provides Traders With A Powerful Set Of Features To Enhance Their Decision-Making And Execution Capabilities In The Forex Market . Alert : This tool not work in strategy tester! MT5 Version Features: Risk Management: Provides tools to set and manage risk levels for each trade, ensuring that traders can control and limit po
GlodWinner
Jia Jie Tian
专家
我花了很多时间和精力使这个软件变得复杂，具有高潜在回报的可能性，同时将回撤保持在 18% 以下（标准手数）在各经纪商下的最小手数下，最大回撤远低于9%。 机器人的算法为任何培训水平的投资者提供了既安全又积极的投资机会。 黄金大赢家EA 模仿大脑的工作，能够学习和适应不断变化的条件和预测情况。 当应用于金融市场交易时，这意味着不仅报价用于分析，如交易机器人，还包括用户认为必要的任何其他数据。 此外，所有原始信息都可以按任意比例组合。 EA 包含自适应市场算法，它使用价格行为模式和标准交易指标。 没有使用危险的资金管理方法，没有马丁格尔，没有网格，头皮或对冲。 适用于任何经纪人条件。 它有一个自动手数设置，使这个 EA 更可靠和最有利可图 低回撤 稳定收益
该产品的买家也购买
Forex Trade Manager MT4
InvestSoft
4.98 (424)
实用工具
欢迎来到 Trade Manager EA——这是一个终极风险管理工具，旨在使交易变得更直观、精准和高效。它不仅仅是一个下单工具，而是一个用于无缝交易计划、仓位管理和风险控制的全面解决方案。不论您是新手交易员、资深交易员，还是需要快速执行的剥头皮交易员，Trade Manager EA 都可以满足您的需求，适用于外汇、指数、大宗商品、加密货币等各种市场。 借助 Trade Manager EA，复杂的计算已成过去。只需分析市场，在图表上用水平线标记入场、止损和止盈，设置您的风险水平，Trade Manager 就会立即计算出理想的头寸规模，并实时显示以点、账户货币计价的止损和止盈。每笔交易都得以轻松管理。 主要功能： 头寸规模计算器 ：根据定义的风险瞬间确定交易规模。 简单的交易计划 ：在图表上用可拖动的水平线直接计划交易，设置入场、止损和止盈。 实时显示 SL 和 TP ：以账户货币、点或分显示止损和止盈，便于分析。 高级保护工具 盈亏平衡选项 ： 基本盈亏平衡 ：当您的交易达到设定水平时自动保护利润。 多级盈亏平衡 ：设置多达 4 个级别以逐步保护利润。 尾随止损选项 ： 基本尾随
Averaging Helper
Sergey Batudayev
5 (2)
实用工具
平均助手——这种交易辅助工具将使用两种技术帮助您平均之前无利可图的头寸： 标准平均 对冲，随后根据趋势开仓 该实用程序能够 一次性筛选出多个不同方向的未平仓头寸，包括买入和卖出头寸。例如，您建了一个卖出仓位和一个买入仓位，但两个仓位均未盈利，或者一个仓位亏损，一个仓位盈利但盈利不足，您想对这两个仓位进行平均，以便平仓——我的“平均助手”实用程序可以帮助您。 平均助手实用程序 - 允许您自动计算下一个仓位的规模、下单价格、平均仓位和平仓的方向以及您指定的获利规模。 该实用程序还允许您使用“买入”和“卖出”按钮开仓。您只需指定所需的止盈大小和起始手数即可。实用程序本身将以最初指定的止盈价或平均价平仓，并会尝试以平均价平仓，同时考虑您为平均系列设置的止盈。 事实上，对于那些接受并理解平均线逻辑，同时又了解其风险的人来说，这款工具将是一个非常实用的助手。在 95% 的情况下，这项技术将帮助您全自动平仓并获利。 要开始工作，只需将实用程序拖到图表上，设置平均的 TP 大小并单击“开始平均”按钮，实用程序将尝试通过单个获利来关闭图表上所有未平仓交易。 使用此实用程序时，您初始开仓的交易量不应过大
Telegram To MT4 Copier
Trinh Dat
4.95 (40)
实用工具
The product will copy all telegram signal to MT4   ( which you are member  ) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal, s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to
Remote Trade Copier MT4
Rashed Samir
5 (1)
实用工具
Remote Trade Copier   is an advanced tool designed for efficiently copying trades between accounts in both   local   and   remote   modes. It allows for lightning-fast order replication from a master account to a slave account. In local mode, trades are copied instantly, while in remote mode, the copying process takes a second.  In new version, in remote mode , the copy operation can be performed with a delay of milliseconds or zero . After purchase, ask how to activate it MT4 Version (Only Loc
Trade Copier Pro
Vu Trung Kien
4.57 (14)
实用工具
Trade Copier Pro 是一个强大的工具，多账户之间进行远程复制的贸易超过互联网不同的位置。这是一个信号提供商的理想解决方案，谁想要与全球范围内对自己规则的人分享他的贸易。一个供应商的交易可以复制到多接收器和一个接收器可以得到贸易额从多供应商也是如此。 供应商和接收器可与供电内置的数据库管理系统来管理他的合作伙伴名单。 这个工具允许全局配置模式（copy过来互联网）和本地模式（在同一台PC/服务器内复制）之间进行选择。 要求： MetaTrader4的4.00版构建670或以上。 参考： 如果你只需要在本地复制与更低的价格，你可以检查Auto Trade Copier在： https://www.mql5.com/en/market/product/4676 以下是亮点功能：     在一个工具提供商或接收器之间转换角色。     一个供应商的交易可以复制到多接收器和一个接收器可以从多个供应商收到交易。     供应/接收器可通过供电数据库管理系统，而无需额外的工具管理自己的接收器/供应商名单（添加，删除，编辑，启用/禁用）。     全球模式（copy过来互联网）和本
Profrobotrading Channel EA
Irina Cherkashina
实用工具
With this Expert Advisor, you can seamlessly integrate various channel, arrow, and reversal indicators. It offers the flexibility to use all popular channel trading strategies, while also providing powerful tools to customize your trading conditions and risk management system.   The Expert Advisor opens orders when the price crosses the channel boundaries. Multiple crossing conditions are available for customization: Price touches boundary on re-entry into the channel Price touches boundary on
Trading box Order Management
Igor Zizek
5 (35)
实用工具
Advanced trading tool: One click smart orders that execute under your conditions Developed by trader for trading community:  position size calculator (lot size), open position after price action, strategy builder, set and forget trading, mobile notifications Risk Management -  Risk percentage position size calculator, gain percentage, target risk reward ratio, spread and commissions are included in calculations 7 Advanced order types   - Set and forget trading with price action automation (OCO,
Zone Trader MT4
LEE SAMSON
5 (1)
实用工具
一旦您確定了要進行交易的關鍵區域，就會自動交易支撐和阻力或供需區域。該 EA 允許您只需單擊即可繪製買入和賣出區域，然後將它們準確地放置在您預期價格轉向的位置。然後，EA 會監控這些區域，並根據您為這些區域指定的價格行為自動進行交易。一旦進行初始交易，EA 就會在您放置的相反區域（即目標區域）獲利。然後，您有兩種選擇，要么關閉交易並繪製新的區域進入，要么獲利退出並立即反向反向交易，創建「始終在」的市場風格策略。 包含輸入和策略的完整手冊位於： https://www.mql5.com/en/blogs/post/760256 該 EA 專為在市場上不使用固定或硬止損的頭寸交易者或美元成本平均交易策略而設計。相反，它的目的是透過在下一個可用支撐或阻力區域以相同方向進行新交易來縮小不正確的交易，並調整您在市場中頭寸的平​​均價格。如果需要的話，還有備用退出標準，形式為每筆交易的最大損失金額或基於時間的退出。 只需按下按鈕即可繪製準備放置在感興趣等級的區域。 關閉按鈕和關閉最舊的按鈕可退出所有交易，或僅退出舊交易（如果它們跌幅過大而無法立即調整您的平均頭寸）。 適用於任何時間範圍內的
Intelligent Copier Slave
Vashim Mazhar
实用工具
This means now you can trade on multiple MetaTrader 4 accounts simultaneously, mirror the trades of any trading bot to your friends and family accounts (even if it is locked to your MT4 account number), create investment portfolios of many MT4 accounts, remove risk of unregulated Forex brokers, turn losing trading strategy into a winner and become an independent account manager immediately without the need to sign any contracts or opening expensive PAMM accounts with the broker. Reverse Trading
Ultimate Extractor MT4
Clifton Creath
实用工具
Ultimate Extractor - Professional Trading Analytics for MT4 Ultimate Extractor transforms your MetaTrader 4 trading history into actionable insights with comprehensive analytics, interactive charts, and real-time performance tracking. Ability to combine multiple accounts and MT4 and MT5 into a single dashboard. What It Does Automatically analyzes your MT4 trading history across all Expert Advisors and generates detailed HTML reports with interactive visualizations. Tracks live performance metric
Click and Go Trade Manager
Victor Christiaanse
5 (8)
实用工具
Click and Go Trade Manager, the ultimate solution for seamless trading execution. With a simple click on the chart, you can effortlessly define your stop loss, entry price, and target levels. No more hassle of inputting values manually - it's made incredibly intuitive and easy. Embedded risk management is a key feature of our Trade Manager. We understand the importance of protecting your investments, which is why the Click and Go Trade Manager incorporates risk management. When placing orders,
EasyInsight AIO MT4
Alain Verleyen
4 (2)
实用工具
EASY Insight AIO – 全能智能交易一站式解决方案 概述 想象一下，您可以在几秒钟内扫描整个市场——外汇、黄金、加密货币、指数，甚至股票——无需手动筛选图表、繁琐安装或配置指标。 EASY Insight AIO 是您专为 AI 交易打造的即装即用数据导出工具。它将整个市场快照一次性输出为简洁的 CSV 文件，直接支持 ChatGPT、Claude、Gemini、Perplexity 等各类 AI 平台的即时分析。 无需窗口切换，无需图表叠加，也没有任何杂乱。只需纯净、结构化的数据自动导出，让您专注于基于数据的高效决策，无需再盯盘耗时。 为什么选择 EASY Insight AIO？ 真正的一体化 • 无需设置，无需安装指标，无图表叠加。只需安装、运行并导出——就是这么简单。 多资产全覆盖 • 扫描分析外汇、金属、加密货币、指数、股票——您的券商所能提供的一切市场。 AI 专属数据导出 • 高度结构化、针对 AI 优化的 CSV 文件，直接适配主流智能工具和平台。 完整导出内容： • 三个可选周期的货币强度分析 • 净多头头寸变化体现市场情绪 • 成交量变化、
Custom Alerts AIO MT4
Daniel Stein
实用工具
Custom Alerts AIO：多市场智能监控，一键启动，无需设置 概述 Custom Alerts AIO 是一款“开箱即用”的高级市场扫描工具，无需额外安装任何其他指标或进行复杂设置。它内置了 Stein Investments 的所有核心指标（FX Power、FX Volume、FX Dynamic、FX Levels 和 IX Power），可帮助您轻松监控所有主要资产类别，如外汇、黄金、指数和加密货币。如果您的经纪商支持股票，您也可以手动添加个股进行监控。 1. 为什么选择 Custom Alerts AIO？ 无需额外购买任何指标 • 所有关键指标均已内置，开箱即用。 • 专注于实时预警，不包含任何图形元素，性能高效，界面简洁。 全面覆盖所有主要市场 • 支持监控外汇、金属、加密货币和指数市场。 • 无需手动输入任何交易品种，只需在设置中勾选资产类别即可启用。 • 股票并不属于默认类别，如有需要可手动通过参数输入添加。 高效、专业、便捷 • 无需图表模板和手动加载，适合自动化或远程交易环境。 • 非常适合 VPS 上长期运行，或作为后台市场预警工具使用。 2
Forward Alert To Telegram
Trinh Dat
4.73 (11)
实用工具
The Expert Advisor will help you forward all pop-up alert with screenshot from  MetaTrader 4 to Telegram channel/ group, also forward all notifications to Telegram. Parameters  -  Telegram Bot Token - create bot on Telegram and get token.  -  Telegram Chat ID  - input your Telegram user ID,  group / channel ID  -  Forward Alert - default true, to forward alert.  -  Send message as caption of Screenshot - default false, set true to send message below Screenshot  How to setup and guide  - Telegram
NextGen Trade Manager AI
Bernhard Schweigert
实用工具
Christmas Trading Special –50% OFF ! Advanced Trade Manager – The Ultimate All-in-One Solution for Faster, Smarter, and Safer Manual Trading. Transform your manual trading with NextGen Trade Manager AI – the professional on-chart panel that combines instant execution, visual trade planning, and powerful risk management into one intuitive tool. Execute orders, manage risk, and protect profits faster than ever before, all without leaving your chart. Perfect for all traders looking to enhance th
Gann Model Forecast
Kirill Borovskii
5 (1)
实用工具
I present to your attention a powerful utility for predicting the future movement of an asset based on W.D. Ganna’s law of vibration. This utility analyzes the selected market model and provides codes for future possible market movement patterns. If you enter the selected code into the appropriate box, you will receive a forecast of the potential market movement. The utility has the ability to display several potential forecast models. The forecast is not yet tied to time and price and gives th
ManHedger MT4
Peter Mueller
5 (1)
实用工具
THIS EA IS A SEMI-AUTO EA, IT NEEDS USER INPUT. Manual & Test Version Please   DON'T BUY   this product before   TESTING  and watching my video about it. Contact me for user support or bug reports, or if you want the MT5 version! MT5 Version I do not guarantee any profits or financial success using this EA. With this Expert Advisor, you can: Implement your own   Zone Recovery   strategy to capitalize on trending markets. Create   Grid   trading strategies, to profit from ranging markets. Place
RedFox Copier Pro
Rui Manh Tien
4.7 (10)
实用工具
Time saving and fast execution Whether you’re traveling or sleeping, always know that Telegram To Mt4 performs the trades for you. In other words, Our   Telegram MT4 Signal Trader  will analyze the trading signals you receive on your selected Telegram channels and execute them to your Telegram to MT4 account. Reduce The Risk Telegram To Mt4   defines the whole experience of copying signals from   Telegram signal copier to mt4 platforms. Users not only can follow all instructions from the signa
Discord To MT4 Copier
Trinh Dat
5 (4)
实用工具
The product will copy all  Discord  signal   to MT4   ( which you are member  ) , also it can work as remote copier.  Easy to set up. Work with almost signal formats, support to translate other language to English Work with multi channel, multi MT4. Work with Image signal. Copy order instant, auto detect symbol. Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. How to setup and guide: Let read all details about setup and download Discord To MetaTrader
EchoTrade Telegram to MT4 Copier
Perpetual Chinemerem Vincent
5 (2)
实用工具
EchoTrade Telegram to MT5 Copier Seamless, Instant, and Reliable Signal Copying - Direct from Telegram to MetaTrader 4! The product does not run in the strategy tester but you can get free trial version   here  for testing before purchase. Tired of manually executing trades from Telegram signals? EchoTrade automates the process, instantly copying trades from any Telegram channel or group directly into your MT5 account—accurately, efficiently, and without delay. Key Features: Universal Compatib
DFGX Dashboard
Tsvetan Tsvetanov
5 (2)
实用工具
Take your trading to the next level with DFGX - our second generation Dynamic Fibonacci Grid. This new, powerful and easy to use application is specially designed and optimized for contrarian intraday trading, scalping and news trading on the Forex market. This system is the ideal solution for active professional traders and scalpers who are looking for innovative ways to optimize their strategy. The system also provides excellent opportunity for new traders who want to learn to trade in a syste
Ultimate Trailing Stop EA
BLAKE STEVEN RODGER
4.33 (15)
实用工具
This EA Utility allows you to manage (with advanced filtering) unlimited open orders (manual or EA) with 16 trailing stop methods: fixed, percent, ATR Exit, Chandelier Exit, Moving Average, Candle High Low Exit, Bollinger Bands, Parabolic, Envelope, Fractal, Ichimoku Kijun-Sen, Alligator, Exit After X Minutes or Bars, RSI and Stochastic. The trailing stop can be either real or virtual, and you can exit fully or with a partial close percent on touch or bar close.  Moreover, you can add (overrid
Unlimited Trade Copier Pro
Vu Trung Kien
3.86 (7)
实用工具
Unlimited Trade Copier Pro is a tool to copy trade remotely to multiple MT4, MT5 and cTrader accounts at different computers/locations over internet. This is an ideal solution for you if you are a signal provider and want to copy your trades to other receivers globally on your own rules. One provider can copy trades to multiple receivers and one receiver can get trade from multiple providers as well. The provider can even set the subscription expiry for each receiver, so that receiver will not b
Trade Assistant Pro 36 in 1
Makarii Gubaydullin
4.76 (21)
实用工具
Ultimate Trade Assistant MT4 — 多功能交易助手 拥有超过66项功能的全能交易工具，为专业交易者打造高效与精确的执行体验。 该助手集 风险管理、自动下单、仓位控制、行情分析 于一体。 帮助您在外汇、指数、黄金、股票及加密货币市场中快速反应、精确下单， 实现更稳定的交易策略执行。 界面清晰、反应迅速，兼容所有MT4平台版本，适合各级交易者使用。 主要功能 一键下单与快速订单管理 自动手数计算 与风险控制，保护账户资金安全 智能挂单（网格、OCO、隐藏订单、虚拟止损/止盈） 部分平仓、移动止损、盈亏平衡与时间控制 内置市场波动率、货币强度与交易时段分析 使用指南 阅读完整指南 试用版 下载试用版 (MT4) 联系开发者 如有问题、改进建议或发现错误，请随时： 联系开发者
Crystal Trade Manager Pro MT4
Muhammad Jawad Shabir
实用工具
Crystal Trade Manager PRO – 高级 MT4 风险与交易控制系统 免费版： https://www.mql5.com/en/market/product/150632 概述 Crystal Trade Manager PRO（CTM）是一款为 MetaTrader 4 打造的完整专业级风险管理与交易控制工具。 它专为需要严格执行、稳定风险保护和智能自动化的交易者而设计。 系统可全面管理风险、保护账户权益、执行每日限制、自动设置 SL/TP，并提供专业级的一键式快速交易面板。 非常适合参与 prop firm 挑战、日内交易、剥头皮交易以及专业资金管理的交易者。 同时提供完整的 MT5 版本。 核心亮点功能 1. 高级风险与回撤保护 支持每日回撤限制 1%–70% 。 一旦达到回撤上限，系统将立即平掉 所有仓位 。 可选：突破后自动删除 所有挂单 。 每日锁仓模式：当天达到限制后阻止新下单，次日自动恢复。 完全符合各大 prop firm 的规则与要求。 2. 日内盈利与亏损目标自动化 可设置每日 盈利目标 与 亏损限制 （账户货币，例如 USD）。 达到任何目
Ultimate MT4 to Telegram
BLAKE STEVEN RODGER
实用工具
Ultimate MT4 to Telegram (UMT) sends controlled trades (via symbol, magic, comment) to your telegram channel. It sends open and closed trades, including pending orders and TP/SL modifications, along with chart screenshots, to any telegram channel. Additionally, you can send trade reports of open trades and summary profit/pip reports for day, week, or month. You can customize the design of the trade actions or reports with variables and emoticons.  A beautiful panel allows you to visualize all t
Ultimate Trade Manager plus Mobile by RunwiseFX
Runwise Limited
4.75 (4)
实用工具
Comprehensive on chart trade panel with the unique ability to be controllable from mobile as well. Plus has a library of downloadable configuration, e.g. exit rules, extra panel buttons, pending order setup and more. Please see our product video. Works with all symbols not just currency pairs. Features On chart panel plus controllable from free app for Windows, iPhone and Android Built-in script engine with library of downloadable configuration, e.g. add 'Close All Trades in Profit' button, exit
News Trapper EA
Noha Mohamed Fathy Younes Badr
4.85 (13)
实用工具
Hi, all.  News trapper EA It is an expert for trading news very safe expert  Automated Trading on the news of the economic calendar. It shows stable trading during last 10  years. EA doesn't use dangerous technologies like martingale, grid. The Expert is very simple to use.      sale will end after 48 h how to install it     and set files     read the blog         after purchase contact me to add you to   VIP   channel  The program contains flexible settings for trading on the news of the econo
PZ Trade Pad Pro MT4
PZ TRADING SLU
5 (2)
实用工具
这是一个可视化的交易面板，可帮助您轻松进行交易管理，避免人为错误并增强交易活动。它结合了易于使用的视觉界面以及完善的风险和位置管理方法。 [ 安装指南 | 更新指南 | 故障排除 | 常见问题 | 所有产品 ] 易于使用 从图表轻松交易 精确的风险管理交易，无忧 保本是重中之重 让利润不受您的关注 尽快享受无风险交易 所有已开通交易的自动追踪止损 交易开始后立即设置初始止损 进行交易后，EA将执行以下任务： 初始止损/获利被自动放置 它会尽快锁定自由行（可选） 它将止损首次移动到盈亏平衡点（可选） 它使用您所需的方法跟踪止损，直到止损为止 其他很酷的功能是： 出色的终端活动报告 单一但功能强大的尾随止损方法 干净的图表界面 没有输入参数 我进行交易后会怎样？ 这是您进行交易后EA的操作： 它放置初始止损并获利订单。 尽快搭便车并确保保本。默认情况下，这是通过在达到盈亏平衡点时关闭50％的交易来完成的，默认情况下为5点。这意味着，如果您日后被淘汰，您将一无所获（可选）。 盈亏平衡后，跟踪止损开始运行。 它跟踪止损，直到止损为止，让利润运行。 尾随止损如何运作？ 追踪止损表示为所管
FiboPlusMultiTF
Sergey Malysh
5 (1)
实用工具
A ready-made multitimeframe trading system based on automatic plotting and tracking of Fibonacci levels for buying and selling any symbol. Advantages Determines the trend direction based on a complex of 14 indicators ( Cx ), extremums of ZigZag ( Z ), RSI ( R ), Impulse ( I ) Displaying the values of 14 indicators comprising the trend direction ( Cx ) Plotting horizontal levels, support and resistance lines, channels View the plotting option of Fibonacci levels on any timeframe, with the abilit
作者的更多信息
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (13)
实用工具
测试版发布 Telegram to MT5 Signal Trader 即将进入正式的 Alpha 版本。一些功能仍在开发中，您可能会遇到一些小错误。如果您遇到问题，请反馈，您的意见将帮助我们改进软件。 价格将在售出 20 份后上涨。剩余 $90 的副本: 2/20 。 Telegram to MT5 Signal Trader 是一款强大的工具，能够将 Telegram 频道或群组的交易信号自动复制到您的 MetaTrader 5 账户。 支持公开和私人频道，可将多个信号提供者连接至一个或多个 MT5 账户。软件优化、高效、稳定，精准控制每笔复制交易。 界面简洁，仪表盘美观，图表交互性佳，导航直观。您可以管理多个信号账户，自定义每个提供者的设置，并实时监控所有操作。 系统需求 由于 MQL 限制，EA 需要配合 PC 端应用与 Telegram 通信。 安装程序可通过官方 安装指南 获取。 核心功能 多提供者支持： 从多渠道复制信号至多个 MT5 帐户 高级信号识别： 关键词、模式和标签全面自定义 逐提供者控制： 可启用/禁用特定信号类型、平仓策略等 灵活风险管理： 固定手数、固
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.86 (28)
实用工具
MT5 to Telegram Signal Provider 是一个易于使用且完全可自定义的工具，它允许向 Telegram 的聊天室、频道或群组发送 指定 的信号，将您的账户变为一个 信号提供商 。 与大多数竞争产品不同，它不使用 DLL 导入。 [ 演示 ] [ 手册 ] [ MT4 版本 ] [ Discord 版本 ] [ Telegram 频道 ]  New: [ Telegram To MT5 ] 设置 提供了逐步的 用户指南 。 不需要了解 Telegram API；开发者提供了您所需的一切。 关键特性 能够自定义发送给订阅者的订单详情 您可以创建分层的订阅模型，例如铜、银、金。其中金订阅获得所有信号等。 通过 id、符号或评论过滤订单 包括执行订单的图表截图 在发送的截图上绘制已关闭的订单，以便额外核实 延迟发送新订单消息的可能性，以便在发送前对位置进行调整 订单详情完全透明： 新的市场订单*带截图 订单修改（止损、获利） 已关闭的订单*带截图 部分关闭的订单** 新的挂单 修改的挂单（进场价格） 挂单激活（作为新的市场订单附加） 已删除的挂单 历史订单报告
OrderManager MT5
Lukas Roth
4.83 (24)
实用工具
介绍 OrderManager ：MT5的革命性工具 使用全新的Order Manager实用程序，像专业人士一样管理您在MetaTrader 5上的交易。Order Manager设计简单，易于使用，可让您轻松定义和可视化每笔交易的风险，从而做出明智的决策并优化您的交易策略。有关OrderManager的更多信息，请参阅手册。 [ 手册 ] [ MT4版本 ] [ Telegram 频道 ]  New: [ Telegram To MT5 ] 主要功能： 风险管理：快速轻松地定义您交易的风险，让您做出更好的决策并提高交易性能。 视觉表示：图形化地查看您的交易和相关风险，以清晰简洁地了解您的开放头寸。 订单修改：只需几次点击即可轻松修改或关闭您的订单，简化您的交易过程，为您节省宝贵的时间。 掌握新闻：一键获取最新市场新闻。 不要错过这个MT5交易员的必备工具。用Order Manager提升您的交易体验，将您的交易游戏提升到新的水平。 OrderManager在startegyTester中 不 工作！ OrderManager 仅与 Windows 兼容。 请考虑给这个产品一
MT4 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.88 (41)
实用工具
MT4 至 Telegram 信号提供者 是一款易用、可完全自定义的工具，它使发送信号到 Telegram 成为可能，将您的账户变成信号提供者。 消息的格式 可以完全自定义！ 但是，为了简便使用，您也可以选择一个预设模板，并能够启用或禁用消息的特定部分。 [ 演示 ]  [ 手册 ] [ MT5 版本 ] [ Discord 版本 ] [ Telegram 频道 ]  New: [ Telegram To MT5 ] 设置 可通过 用户指南 获取逐步说明。 无需了解 Telegram API；开发者提供所需的一切。 主要特性 自定义发送给订阅者的订单详情的能力 您可以创建分层订阅模型，例如铜牌、银牌、金牌。金牌订阅可获得所有信号等。 按订单号、符号或备注过滤订单 包括执行订单的图表的屏幕截图 在发送的屏幕截图上绘制已关闭的订单，以便额外验证 推迟发送新订单消息的可能性，以便在发送前对位置进行调整 订单详情的全透明度： 新的市场订单 *附带屏幕截图 订单修改（止损、获利点） 已关闭订单 *附带屏幕截图 部分关闭订单 ** 新的挂起订单 修改的挂起订单（进场价格） 挂起订单激活（
MT5 to Discord Signal Provider
Lukas Roth
5 (3)
实用工具
MT4 to Discord Signal Provider 是一款用户友好、完全可定制的工具，专为直接向 Discord 发送交易信号而设计。这个工具将您的交易账户转变为一个高效的信号提供者。 自定义消息格式以适应您的风格！为了方便使用，您可以从预先设计的模板中选择，并决定包括或排除哪些消息元素。 [ 演示 ] [ 手册 ] [ MT4 版本 ] [ Telegram 版本 ]  New: [ Telegram To MT5 ] 设置 遵循我们详细的 用户指南 进行简单设置。 不需要预先了解 Discord API；我们提供所有必要工具。 主要特性 为订阅者更新自定义订单详情。 实施分层订阅模型，如铜牌、银牌、金牌，每一层都提供不同级别的信号访问。 附加执行订单的图表截图。 在这些截图上显示已关闭的订单，以增加清晰度。 提供延迟发送新订单消息的选项，以便在发送前进行最后调整。 透明和详细的订单信息： 带截图的新市场订单。 订单修改（止损、获利）。 已关闭和部分关闭的订单。 新的和修改的挂起订单。 挂起订单的激活和删除。 关于历史订单的详细报告。 每个订单的可定制评论。 注意： *
OrderManager MT4
Lukas Roth
4.73 (26)
实用工具
介绍 OrderManager ：MT4的革命性工具 使用全新的Order Manager实用程序，像专业人士一样管理您在MetaTrader 4上的交易。Order Manager设计简单，易于使用，可让您轻松定义和可视化每笔交易的风险，从而做出明智的决策并优化您的交易策略。有关OrderManager的更多信息，请参阅手册。 [ 手册 ] [ MT5版本 ] [ Telegram 频道 ]  New: [ Telegram To MT5 ] 主要功能： 风险管理：快速轻松地定义您交易的风险，让您做出更好的决策并提高交易性能。 视觉表示：图形化地查看您的交易和相关风险，以清晰简洁地了解您的开放头寸。 订单修改：只需几次点击即可轻松修改或关闭您的订单，简化您的交易过程，为您节省宝贵的时间。 掌握新闻：一键获取最新市场新闻。 不要错过这个MT4交易员的必备工具。用Order Manager提升您的交易体验，将您的交易游戏提升到新的水平。 OrderManager在startegyTester中 不 工作！ OrderManager 仅与 Windows 兼容。 请考虑给这个产品一
筛选:
The Bridge CEO INC
139
Sayyid Abdulla Muhammad 2024.05.23 19:15 
 

Great product. Very useful!

Lukas Roth
14842
来自开发人员的回复 Lukas Roth 2024.08.15 11:39
thank you very much!
Terry Alan Lamb
545
Terry Alan Lamb 2024.01.04 19:47 
 

This is easily the BEST MT4-Discord EA available at any price, easy to setup and has all the features you would want; works great and allows me to sell my signals easily.

Lukas Roth
14842
来自开发人员的回复 Lukas Roth 2024.01.18 14:05
Thank you for the high praise! I'm thrilled to hear that the MT4-Discord EA meets all your needs with its ease of setup and comprehensive features.
kapp kapp
43
kapp kapp 2023.12.07 05:19 
 

用户没有留下任何评级信息

Lukas Roth
14842
来自开发人员的回复 Lukas Roth 2024.01.18 14:04
Thank you very much!
Robert Jagger
946
Robert Jagger 2023.11.27 16:11 
 

While writing this review, I have been using the MT4 to Discord Signal Provider for three weeks to post live stock trading signals to the JagzFX Premium Discord Channel. In brief, I am very happy with the product, especially considering the low price. The author provides clear instructions on how to set up both Discord and the sender. There are a lot of options to choose from, but if you have seen other signal channels on Discord and have a clear understanding of how you want your signals to look, then the product is straightforward to configure. I have been in touch with the author regarding a minor issue (that only affects sending a chart screenshot) and he has been quick to respond and helpful.

Lukas Roth
14842
来自开发人员的回复 Lukas Roth 2023.11.27 16:18
Hello Robert,
Thank you for your kind review! I am actively working on resolving the issue you've encountered and will promptly notify you as soon as the solution is implemented and live.
回复评论