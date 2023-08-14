MT4 to Discord Signal Provider
MT4 to Discord Signal Provider 是一款用户友好、完全可定制的工具，专为直接向 Discord 发送交易信号而设计。这个工具将您的交易账户转变为一个高效的信号提供者。
自定义消息格式以适应您的风格！为了方便使用，您可以从预先设计的模板中选择，并决定包括或排除哪些消息元素。
设置
遵循我们详细的用户指南进行简单设置。不需要预先了解 Discord API；我们提供所有必要工具。
主要特性
- 为订阅者更新自定义订单详情。
- 实施分层订阅模型，如铜牌、银牌、金牌，每一层都提供不同级别的信号访问。
- 附加执行订单的图表截图。
- 在这些截图上显示已关闭的订单，以增加清晰度。
- 提供延迟发送新订单消息的选项，以便在发送前进行最后调整。
- 透明和详细的订单信息：
- 带截图的新市场订单。
- 订单修改（止损、获利）。
- 已关闭和部分关闭的订单。
- 新的和修改的挂起订单。
- 挂起订单的激活和删除。
- 关于历史订单的详细报告。
- 每个订单的可定制评论。
注意：
* 截图包括图表上的任何对象，如指标。
** 在报告中合并部分关闭的订单以提高准确性。
*** 日报、周报和月报将自动生成，或可通过仪表板手动请求。
此工具需要与 Discord 的实时连接，并且与策略测试器不兼容。我们提供实时操作展示的演示视频。
MT4 to Discord Signal Provider 专为 Windows 系统设计。Apple 设备用户可能需要 VPS 以获得最佳性能。
产品持续更新，定期引入新功能和改进。
推荐
推荐使用 VPS 以确保执行的连续性和信号的可靠传递。
注意：由于与用户界面的兼容性问题，不推荐使用 MQL5 VPS。
警告：MT4 to Discord Signal Provider 仅通过官方市场渠道销售。小心声称同样的假冒产品。
Great product. Very useful!