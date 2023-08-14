MT4 to Discord Signal Provider 是一款用户友好、完全可定制的工具，专为直接向 Discord 发送交易信号而设计。这个工具将您的交易账户转变为一个高效的信号提供者。

自定义消息格式以适应您的风格！为了方便使用，您可以从预先设计的模板中选择，并决定包括或排除哪些消息元素。





设置

遵循我们详细的用户指南进行简单设置。 不需要预先了解 Discord API；我们提供所有必要工具。





主要特性

为订阅者更新自定义订单详情。

实施分层订阅模型，如铜牌、银牌、金牌，每一层都提供不同级别的信号访问。

附加执行订单的图表截图。

在这些截图上显示已关闭的订单，以增加清晰度。

提供延迟发送新订单消息的选项，以便在发送前进行最后调整。

透明和详细的订单信息：

带截图的新市场订单。



订单修改（止损、获利）。



已关闭和部分关闭的订单。



新的和修改的挂起订单。



挂起订单的激活和删除。



关于历史订单的详细报告。



每个订单的可定制评论。

注意：

* 截图包括图表上的任何对象，如指标。

** 在报告中合并部分关闭的订单以提高准确性。

*** 日报、周报和月报将自动生成，或可通过仪表板手动请求。

此工具需要与 Discord 的实时连接，并且与策略测试器不兼容。我们提供实时操作展示的演示视频。

MT4 to Discord Signal Provider 专为 Windows 系统设计。Apple 设备用户可能需要 VPS 以获得最佳性能。

产品持续更新，定期引入新功能和改进。





推荐

推荐使用 VPS 以确保执行的连续性和信号的可靠传递。

注意：由于与用户界面的兼容性问题，不推荐使用 MQL5 VPS。




