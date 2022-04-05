OneClickCloseUtility

产品名称：One-Click Close Utility v9.4（一键平仓工具）
开发者：Gemini Partner
版本：9.40
适用平台：MetaTrader 4
类型：Expert Advisor（智能交易系统）

一、产品概述
---------------
One-Click Close 是一款专业的订单管理工具，专为MT4交易平台设计。该工具通过
直观的按钮界面提供快速批量平仓功能，集成了智能风险管理系统，适合手动交易者
和自动化交易用户使用。

二、主要功能
---------------
1. 一键平仓系统
   - CLOSE ALL：关闭当前图表品种所有订单
   - Close Buy：仅关闭多头仓位
   - Close Sell：仅关闭空头仓位
   - Close Profit：关闭所有盈利订单
   - Close Loss：关闭所有亏损订单

2. 风险管理功能
   - 最大订单数限制（MaxOrders）
   - 自动清理超额订单（AutoCloseExtra）
   - 保本移动功能（Break-Even）
   - 自动止损止盈设置（Auto SL/TP）

3. 界面自定义
   - 按钮尺寸可调（宽度、高度）
   - 面板自动居中显示
   - 颜色编码区分功能

三、参数设置指南
---------------
//=== 风险管理参数 ===
input int      MaxOrders         = 10;      // 最大允许订单数
input bool     AutoCloseExtra    = true;    // 自动清理超额订单

//=== 止损止盈设置 ===
input bool     EnableAutoSLTP    = false;   // 启用自动止损止盈
input int      SetStopLossPips   = 3000;    // 止损点数（如30点）
input int      SetTakeProfitPips = 8000;    // 止盈点数

//=== 保本设置 ===
input bool     EnableBreakEven   = true;    // 启用保本移动
input int      TriggerPips       = 5000;    // 触发点数
input int      LockProfitPips    = 2000;    // 锁定利润点数

//=== 界面设置 ===
input int      UI_TopOffset     = 25;      // 距离顶部像素
input int      UI_BtnWidth      = 85;      // 按钮宽度
input int      UI_BtnHeight     = 25;      // 按钮高度
input int      UI_Spacing       = 5;       // 按钮间距

四、安装与使用
---------------
1. 安装步骤：
   a. 将 .mq4 文件复制到 MQL4/Experts/ 文件夹
   b. 重启MT4平台
   c. 在导航器中找到 One-Click Close
   d. 拖拽到图表上

2. 基本操作：
   a. 确保图表允许自动交易
   b. 根据需求调整参数
   c. 点击相应按钮执行操作
   d. 按钮会自动弹起表示完成

五、注意事项
---------------
1. 请在模拟账户充分测试后再用于实盘
2. 确认点数设置符合经纪商规范
3. 一键平仓操作不可撤销，请谨慎使用
4. 定期检查专家日志确保功能正常

六、故障排除
---------------
问题1：按钮点击无反应
解决：检查图表属性 → 常用 → 允许实时自动交易

问题2：平仓操作延迟
解决：检查网络连接和VPS响应速度

问题3：面板显示异常
解决：调整 UI_TopOffset 参数

问题4：订单未按预期平仓
解决：检查是否选择了正确的交易品种

七、最佳实践建议
---------------
1. 日内交易：使用较小点数设置（1000-3000点）
2. 波段交易：启用保本功能保护利润
3. 网格策略：设置合理的 MaxOrders 限制
4. 新闻交易：使用一键全部平仓快速离场

八、技术支持
---------------
1. 查看专家标签获取详细日志
2. 恢复默认参数测试基本功能
3. 联系开发者获取技术支持
