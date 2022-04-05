OneClickCloseUtility
产品名称：One-Click Close Utility v9.4（一键平仓工具）
开发者：Gemini Partner
版本：9.40
适用平台：MetaTrader 4
类型：Expert Advisor（智能交易系统）
一、产品概述
---------------
One-Click Close 是一款专业的订单管理工具，专为MT4交易平台设计。该工具通过
直观的按钮界面提供快速批量平仓功能，集成了智能风险管理系统，适合手动交易者
和自动化交易用户使用。
二、主要功能
---------------
1. 一键平仓系统
- CLOSE ALL：关闭当前图表品种所有订单
- Close Buy：仅关闭多头仓位
- Close Sell：仅关闭空头仓位
- Close Profit：关闭所有盈利订单
- Close Loss：关闭所有亏损订单
2. 风险管理功能
- 最大订单数限制（MaxOrders）
- 自动清理超额订单（AutoCloseExtra）
- 保本移动功能（Break-Even）
- 自动止损止盈设置（Auto SL/TP）
3. 界面自定义
- 按钮尺寸可调（宽度、高度）
- 面板自动居中显示
- 颜色编码区分功能
三、参数设置指南
---------------
//=== 风险管理参数 ===
input int MaxOrders = 10; // 最大允许订单数
input bool AutoCloseExtra = true; // 自动清理超额订单
//=== 止损止盈设置 ===
input bool EnableAutoSLTP = false; // 启用自动止损止盈
input int SetStopLossPips = 3000; // 止损点数（如30点）
input int SetTakeProfitPips = 8000; // 止盈点数
//=== 保本设置 ===
input bool EnableBreakEven = true; // 启用保本移动
input int TriggerPips = 5000; // 触发点数
input int LockProfitPips = 2000; // 锁定利润点数
//=== 界面设置 ===
input int UI_TopOffset = 25; // 距离顶部像素
input int UI_BtnWidth = 85; // 按钮宽度
input int UI_BtnHeight = 25; // 按钮高度
input int UI_Spacing = 5; // 按钮间距
四、安装与使用
---------------
1. 安装步骤：
a. 将 .mq4 文件复制到 MQL4/Experts/ 文件夹
b. 重启MT4平台
c. 在导航器中找到 One-Click Close
d. 拖拽到图表上
2. 基本操作：
a. 确保图表允许自动交易
b. 根据需求调整参数
c. 点击相应按钮执行操作
d. 按钮会自动弹起表示完成
五、注意事项
---------------
1. 请在模拟账户充分测试后再用于实盘
2. 确认点数设置符合经纪商规范
3. 一键平仓操作不可撤销，请谨慎使用
4. 定期检查专家日志确保功能正常
六、故障排除
---------------
问题1：按钮点击无反应
解决：检查图表属性 → 常用 → 允许实时自动交易
问题2：平仓操作延迟
解决：检查网络连接和VPS响应速度
问题3：面板显示异常
解决：调整 UI_TopOffset 参数
问题4：订单未按预期平仓
解决：检查是否选择了正确的交易品种
七、最佳实践建议
---------------
1. 日内交易：使用较小点数设置（1000-3000点）
2. 波段交易：启用保本功能保护利润
3. 网格策略：设置合理的 MaxOrders 限制
4. 新闻交易：使用一键全部平仓快速离场
八、技术支持
---------------
1. 查看专家标签获取详细日志
2. 恢复默认参数测试基本功能
3. 联系开发者获取技术支持