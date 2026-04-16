Telegram to MT4 MultiChannel Copier

Telegram to MT4 Multi-Channel Copier 可自动将您 Telegram 频道中的交易信号直接复制到 MetaTrader 4。无需机器人,无需浏览器扩展,无需手动复制。您在 Telegram 上收到信号,EA 会在几秒钟内在您的终端上开仓。

本产品包含两个组件:一个监听您 Telegram 频道的 Windows 应用程序,以及在您的 MT4 终端上执行信号的 EA。同时也提供 MT5 版本。

设置指南和应用程序下载:https://www.mql5.com/en/blogs/post/768988

工作原理

Windows 应用程序使用您自己的 API 凭据连接到 Telegram,而不是机器人。这意味着它可以读取您订阅的任何频道、群组或话题,包括私人和 VIP 频道。检测到信号后,它会进行解析并发送给 EA。EA 根据您的经纪商解析交易品种名称,基于您的风险设置计算手数,然后开仓。

整个过程都是自动的。您无需守在电脑前。

打开应用程序并登录 Telegram(仅第一次)。 选择要监听的频道或话题。 按下 Start。EA 会处理其余的一切。

支持的信号格式

内置信号解析器可识别真实 Telegram 提供商使用的多种格式,无需配置。它同时检测英文和西班牙文关键词,还能处理带有大量装饰性表情符号、Unicode 粗体文本和多语言混合的消息。

可以正确读取美式和欧式数字表示法,并自动识别最常见的指数。

解析器还处理作为原始信号回复发送的更新消息:移动到保本、平仓或更改 SL 和 TP。当频道编辑信号以添加或修改数值时,EA 会将更新应用到正确的持仓。

内置智能过滤器:

结果摘要: 频道的表现和余额消息会被自动忽略,以免与新信号混淆。

频道的表现和余额消息会被自动忽略,以免与新信号混淆。 信息消息: 目标达成的通知被识别为状态,永远不会作为持仓的价格变化处理。

目标达成的通知被识别为状态,永远不会作为持仓的价格变化处理。 明确的保本指令: 如果频道编辑信号使 SL 等于入场价,EA 会将其解释为移动至保本的指令。

如果频道编辑信号使 SL 等于入场价,EA 会将其解释为移动至保本的指令。 OCR 支持:以图片形式发送信号的频道也受支持。需要安装 Tesseract OCR(免费,外部)。

智能品种解析

EA 包含一个涵盖外汇、金属、指数、石油和加密货币的别名表,并自动检测经纪商后缀。每种工具的常见变体无需任何配置即可解析。

对于非标准情况,应用程序包含 Custom Symbol Matches 对话框,您可以在其中将任何词语映射到您经纪商使用的确切品种名称。

风险管理

可选四种风险模式:

固定手数 — 始终使用相同的手数交易。

— 始终使用相同的手数交易。 余额百分比 — 每笔交易冒固定百分比的风险。要求信号中有 SL。

— 每笔交易冒固定百分比的风险。要求信号中有 SL。 固定金额 — 每笔交易冒固定金额的风险。要求信号中有 SL。

— 每笔交易冒固定金额的风险。要求信号中有 SL。 来自信号 — 直接使用提供商发送的手数。

如果信号没有 SL 而您使用百分比或金额模式,EA 会使用可配置的备用手数,以免跳过交易。

订单执行

市价单 vs 挂单。EA 根据信号价格与当前市场之间的距离自动决定开市价单还是挂单。阈值以点为单位可配置。

多重止盈。当信号包含多个 TP 水平时,您可以选择每个 TP 开一个持仓,或只使用第一个。您还可以限制使用的 TP 数量。

多重入场。当信号带来多个入场价时,您可以只使用一个,或为每个价格开独立订单。

默认 SL 和 TP。如果信号不包含止损,EA 会在入场价的可配置距离处应用一个。止盈同理。

丢弃规则。您可以选择忽略没有入场价或没有止损的信号。对 prop firm 规则很有用。

SL 和 TP 覆盖

有时频道的 SL 和 TP 不符合您的风险计划。Custom SL 和 Custom TP 允许您完全覆盖频道发送的内容,始终使用您自己的入场价固定距离(以点计)。

每个覆盖都是独立的 — 您可以强制使用自己的 SL 而保持频道的 TP,反之亦然。

这与默认 SL 和 TP 不同,后者仅在信号没有时作为备用。Custom SL/TP 始终覆盖。

交易管理

三个独立功能,您可以单独启用或组合使用,以管理持仓而无需等待频道的手动更新。

部分平仓 + 保本。当持仓达到一定点数盈利时,自动平掉一定百分比的仓位,然后将剩余部分的止损移到保本。

独立保本。当交易达到可配置的盈利时,将止损移动到入场价,不平掉任何部分。

Trailing stop。动态止损,在交易朝有利方向发展时以固定距离跟随价格。在可配置的阈值后激活并保持可配置的间距。两种可选行为:trailing 触发时取消同频道的相关挂单,或从持仓中移除 TP,让走势在 trail 保持期间继续运行。

过滤器

对 EA 执行的信号进行精细控制:

允许的品种 — 仅交易特定工具。

— 仅交易特定工具。 阻止的品种 — 忽略特定工具。

— 忽略特定工具。 允许的频道 — 仅交易特定频道的信号。

— 仅交易特定频道的信号。 阻止的频道 — 忽略特定频道的信号。

品种过滤器支持别名。频道过滤器使用部分匹配,也适用于论坛式频道的单个话题。

当您在不同终端上运行多个 EA 实例时,这些过滤器特别有用,每个实例处理不同的频道或工具集。

自定义关键词。在应用程序中,您可以为每个操作添加自己的关键词 — 对使用不寻常措辞或其他语言的提供商很有用。

多终端支持

Windows 应用程序检测您计算机上所有的 MT4 和 MT5 安装,并让您选择哪些终端接收信号。您可以使用默认共享模式,或将信号定向到特定终端 — 支持 MT4 和 MT5 的任意组合。

与 EA 的频道和品种过滤器相结合,这使您可以在不同账户上运行独立的策略。

许可证覆盖每次购买 5 次 MT4/MT4 终端激活。

性能面板

直接在图表上呈现的可视化面板显示每个信号源的实时统计信息:交易次数、胜率、净结果和总点数。面板随着交易开仓和平仓自动更新。

交互式周期按钮让您一键切换分析窗口。

当您监听论坛式频道时,每个话题都显示为自己的一行。

更新和平仓管理

当频道发送关于之前信号的更新时,EA 会自动将其应用到正确的持仓。如果更新作为原始 Telegram 消息的回复发送,匹配是精确的。否则,EA 通过比较品种和价格来找到正确的持仓。

持仓和挂单都会被管理:平仓命令将关闭市价持仓并删除同一信号的挂单。

可靠的订阅。如果频道管理员在 Telegram 中重命名了频道,您的订阅会自动保留。变得无法访问的频道在刷新时会被清理。

Support Bundle

应用程序中的一键按钮将日志、当前配置和 EA 最近的日志打包到单个 ZIP 文件中,可附加到支持消息。敏感数据在创建文件之前会被去除或屏蔽。

要求

Windows 10 或更高版本(也可在任何 Windows VPS 上运行)

启用 AutoTrading 的 MetaTrader 4 终端

个人 Telegram 账户(非机器人)

来自 my.telegram.org 的 Telegram API 凭据 — 免费,2 分钟即可获得

您将获得

EA — 从 MQL5 Market 自动安装到您的终端。

— 从 MQL5 Market 自动安装到您的终端。 Windows 应用程序(.exe) — 无需安装。设置指南和下载链接:https://www.mql5.com/en/blogs/post/768988

Windows 应用程序是必需的 — 它是连接到 Telegram 并向 EA 提供信号的组件。

常见问题

可以与任何 Telegram 频道一起使用吗?是的。应用程序使用您的个人 Telegram 账户,因此可以读取您订阅的任何频道,包括私人和 VIP 频道。无需机器人令牌。

是否支持带有多个话题的论坛式频道?是的。每个话题在应用程序中单独显示,并在性能面板中单独跟踪。

是否可以处理发送图片的频道?是的。在 Setup 选项卡中启用 OCR。需要安装 Tesseract OCR(免费,外部)。

可以同时监听多个频道吗?是的。您可以在不停止监听的情况下添加和删除频道。每个信号都会标记来源频道或话题。

如果我的经纪商使用不同的品种名称怎么办?EA 在大多数情况下会自动解析。对于非标准情况,使用 Custom Symbol Matches 对话框将词语映射到您经纪商使用的确切品种。

如果我需要故障排除帮助怎么办?使用应用程序中的 Support Bundle 按钮生成包含日志和配置的 ZIP,并通过我的 MQL5 个人资料附加到消息中。

一个许可证可以使用多少个账户?每次在 MQL5 Market 购买可激活 5 个不同的 MT4/MT4 终端。

我的 Telegram 账户安全吗?是的。应用程序通过您自己的凭据使用官方 Telegram API。不与第三方共享数据。您的会话保存在您的计算机本地。

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