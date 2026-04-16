Telegram to MT4 MultiChannel Copier

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Telegram to MT4 Multi-Channel Copier 可自动将您 Telegram 频道中的交易信号直接复制到 MetaTrader 4。无需机器人,无需浏览器扩展,无需手动复制。您在 Telegram 上收到信号,EA 会在几秒钟内在您的终端上开仓。

本产品包含两个组件:一个监听您 Telegram 频道的 Windows 应用程序,以及在您的 MT4 终端上执行信号的 EA。同时也提供 MT5 版本。

设置指南和应用程序下载:https://www.mql5.com/en/blogs/post/768988

工作原理

Windows 应用程序使用您自己的 API 凭据连接到 Telegram,而不是机器人。这意味着它可以读取您订阅的任何频道、群组或话题,包括私人和 VIP 频道。检测到信号后,它会进行解析并发送给 EA。EA 根据您的经纪商解析交易品种名称,基于您的风险设置计算手数,然后开仓。

整个过程都是自动的。您无需守在电脑前。

  1. 打开应用程序并登录 Telegram(仅第一次)。
  2. 选择要监听的频道或话题。
  3. 按下 Start。EA 会处理其余的一切。

支持的信号格式

内置信号解析器可识别真实 Telegram 提供商使用的多种格式,无需配置。它同时检测英文和西班牙文关键词,还能处理带有大量装饰性表情符号、Unicode 粗体文本和多语言混合的消息。

可以正确读取美式和欧式数字表示法,并自动识别最常见的指数。

解析器还处理作为原始信号回复发送的更新消息:移动到保本、平仓或更改 SL 和 TP。当频道编辑信号以添加或修改数值时,EA 会将更新应用到正确的持仓。

内置智能过滤器:

  • 结果摘要:频道的表现和余额消息会被自动忽略,以免与新信号混淆。
  • 信息消息:目标达成的通知被识别为状态,永远不会作为持仓的价格变化处理。
  • 明确的保本指令:如果频道编辑信号使 SL 等于入场价,EA 会将其解释为移动至保本的指令。
  • OCR 支持:以图片形式发送信号的频道也受支持。需要安装 Tesseract OCR(免费,外部)。

智能品种解析

EA 包含一个涵盖外汇、金属、指数、石油和加密货币的别名表,并自动检测经纪商后缀。每种工具的常见变体无需任何配置即可解析。

对于非标准情况,应用程序包含 Custom Symbol Matches 对话框,您可以在其中将任何词语映射到您经纪商使用的确切品种名称。

风险管理

可选四种风险模式:

  • 固定手数 — 始终使用相同的手数交易。
  • 余额百分比 — 每笔交易冒固定百分比的风险。要求信号中有 SL。
  • 固定金额 — 每笔交易冒固定金额的风险。要求信号中有 SL。
  • 来自信号 — 直接使用提供商发送的手数。

如果信号没有 SL 而您使用百分比或金额模式,EA 会使用可配置的备用手数,以免跳过交易。

订单执行

市价单 vs 挂单。EA 根据信号价格与当前市场之间的距离自动决定开市价单还是挂单。阈值以点为单位可配置。

多重止盈。当信号包含多个 TP 水平时,您可以选择每个 TP 开一个持仓,或只使用第一个。您还可以限制使用的 TP 数量。

多重入场。当信号带来多个入场价时,您可以只使用一个,或为每个价格开独立订单。

默认 SL 和 TP。如果信号不包含止损,EA 会在入场价的可配置距离处应用一个。止盈同理。

丢弃规则。您可以选择忽略没有入场价或没有止损的信号。对 prop firm 规则很有用。

SL 和 TP 覆盖

有时频道的 SL 和 TP 不符合您的风险计划。Custom SL 和 Custom TP 允许您完全覆盖频道发送的内容,始终使用您自己的入场价固定距离(以点计)。

每个覆盖都是独立的 — 您可以强制使用自己的 SL 而保持频道的 TP,反之亦然。

这与默认 SL 和 TP 不同,后者仅在信号没有时作为备用。Custom SL/TP 始终覆盖。

交易管理

三个独立功能,您可以单独启用或组合使用,以管理持仓而无需等待频道的手动更新。

部分平仓 + 保本。当持仓达到一定点数盈利时,自动平掉一定百分比的仓位,然后将剩余部分的止损移到保本。

独立保本。当交易达到可配置的盈利时,将止损移动到入场价,不平掉任何部分。

Trailing stop。动态止损,在交易朝有利方向发展时以固定距离跟随价格。在可配置的阈值后激活并保持可配置的间距。两种可选行为:trailing 触发时取消同频道的相关挂单,或从持仓中移除 TP,让走势在 trail 保持期间继续运行。

过滤器

对 EA 执行的信号进行精细控制:

  • 允许的品种 — 仅交易特定工具。
  • 阻止的品种 — 忽略特定工具。
  • 允许的频道 — 仅交易特定频道的信号。
  • 阻止的频道 — 忽略特定频道的信号。

品种过滤器支持别名。频道过滤器使用部分匹配,也适用于论坛式频道的单个话题。

当您在不同终端上运行多个 EA 实例时,这些过滤器特别有用,每个实例处理不同的频道或工具集。

自定义关键词。在应用程序中,您可以为每个操作添加自己的关键词 — 对使用不寻常措辞或其他语言的提供商很有用。

多终端支持

Windows 应用程序检测您计算机上所有的 MT4 和 MT5 安装,并让您选择哪些终端接收信号。您可以使用默认共享模式,或将信号定向到特定终端 — 支持 MT4 和 MT5 的任意组合。

与 EA 的频道和品种过滤器相结合,这使您可以在不同账户上运行独立的策略。

许可证覆盖每次购买 5 次 MT4/MT4 终端激活。

性能面板

直接在图表上呈现的可视化面板显示每个信号源的实时统计信息:交易次数、胜率、净结果和总点数。面板随着交易开仓和平仓自动更新。

交互式周期按钮让您一键切换分析窗口。

当您监听论坛式频道时,每个话题都显示为自己的一行。

更新和平仓管理

当频道发送关于之前信号的更新时,EA 会自动将其应用到正确的持仓。如果更新作为原始 Telegram 消息的回复发送,匹配是精确的。否则,EA 通过比较品种和价格来找到正确的持仓。

持仓和挂单都会被管理:平仓命令将关闭市价持仓并删除同一信号的挂单。

可靠的订阅。如果频道管理员在 Telegram 中重命名了频道,您的订阅会自动保留。变得无法访问的频道在刷新时会被清理。

Support Bundle

应用程序中的一键按钮将日志、当前配置和 EA 最近的日志打包到单个 ZIP 文件中,可附加到支持消息。敏感数据在创建文件之前会被去除或屏蔽。

要求

  • Windows 10 或更高版本(也可在任何 Windows VPS 上运行)
  • 启用 AutoTrading 的 MetaTrader 4 终端
  • 个人 Telegram 账户(非机器人)
  • 来自 my.telegram.org 的 Telegram API 凭据 — 免费,2 分钟即可获得

您将获得

Windows 应用程序是必需的 — 它是连接到 Telegram 并向 EA 提供信号的组件。

常见问题

可以与任何 Telegram 频道一起使用吗?是的。应用程序使用您的个人 Telegram 账户,因此可以读取您订阅的任何频道,包括私人和 VIP 频道。无需机器人令牌。

是否支持带有多个话题的论坛式频道?是的。每个话题在应用程序中单独显示,并在性能面板中单独跟踪。

是否可以处理发送图片的频道?是的。在 Setup 选项卡中启用 OCR。需要安装 Tesseract OCR(免费,外部)。

可以同时监听多个频道吗?是的。您可以在不停止监听的情况下添加和删除频道。每个信号都会标记来源频道或话题。

如果我的经纪商使用不同的品种名称怎么办?EA 在大多数情况下会自动解析。对于非标准情况,使用 Custom Symbol Matches 对话框将词语映射到您经纪商使用的确切品种。

如果我需要故障排除帮助怎么办?使用应用程序中的 Support Bundle 按钮生成包含日志和配置的 ZIP,并通过我的 MQL5 个人资料附加到消息中。

一个许可证可以使用多少个账户?每次在 MQL5 Market 购买可激活 5 个不同的 MT4/MT4 终端。

我的 Telegram 账户安全吗?是的。应用程序通过您自己的凭据使用官方 Telegram API。不与第三方共享数据。您的会话保存在您的计算机本地。

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评分 4
pikachu879
39
pikachu879 2026.07.12 05:39 
 

This is a great utility, exactly what I have been looking for. It works perfect and is easy to set up. And the support from Sergio is excellent.

Modesta Margarita Drullard Barett
136
Modesta Margarita Drullard Barett 2026.05.06 12:48 
 

I bought it this morning and after a few minutes it was already running smoothly!!! I had a few problems but because I needed to put Default (all MT4/MT5) INSTEAD OF A SPECIFIC ONE (that didnt match so...) the software is smooth and light...love it!!! dunno if you can open the image but it's the panel in mt4. very cute tho!!! thanks sergio!!!!! LINK TO IMAGE: blob:https://web.telegram.org/ab89b4a8-dcd5-4d7d-9bea-b446511f9387

Have a problem with BE... it is triggered before tp1 and even if i put 110 pips with a 100 pips tp sometimes it put the trades in BE. I have to put it manually.

I would love it to enter the trades even is the signal is just SELL or BUY but it doesnt

Berwyn Riveral
1603
Berwyn Riveral 2026.05.01 15:24 
 

Have issues with keeping the settings after a VPS restart in the previous version but a quick message to the developer and he resolved the issue straightaway on the next version. So far it has been working as expected. It hasn't missed any trade yet.

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这是一个可视化的交易面板，可帮助您轻松进行交易管理，避免人为错误并增强交易活动。它结合了易于使用的视觉界面以及完善的风险和位置管理方法。 [ 安装指南 | 更新指南 | 故障排除 | 常见问题 | 所有产品 ] 易于使用 从图表轻松交易 精确的风险管理交易，无忧 保本是重中之重 让利润不受您的关注 尽快享受无风险交易 所有已开通交易的自动追踪止损 交易开始后立即设置初始止损 进行交易后，EA将执行以下任务： 初始止损/获利被自动放置 它会尽快锁定自由行（可选） 它将止损首次移动到盈亏平衡点（可选） 它使用您所需的方法跟踪止损，直到止损为止 其他很酷的功能是： 出色的终端活动报告 单一但功能强大的尾随止损方法 干净的图表界面 没有输入参数 我进行交易后会怎样？ 这是您进行交易后EA的操作： 它放置初始止损并获利订单。 尽快搭便车并确保保本。默认情况下，这是通过在达到盈亏平衡点时关闭50％的交易来完成的，默认情况下为5点。这意味着，如果您日后被淘汰，您将一无所获（可选）。 盈亏平衡后，跟踪止损开始运行。 它跟踪止损，直到止损为止，让利润运行。 尾随止损如何运作？ 追踪止损表示为所管
NT Trade Manager Panel MT4
Irina Nechaeva
实用工具
一款面向手动交易的专业面板，把完整的交易流程都收进图表上的一个窗口，从精准入场到账户防护。按设定的风险精确计算手数，借助 RR Tool 直接在图表上用线条搭建交易，开立市价单和挂单、网格与 OCO。持仓的后续管理交给面板打理：最多五级分批平仓、六种跟踪止损、保本以及 Virtual SL/TP。日、周、月三档限额守护本金，一旦被突破即自动触发。 使用指南与免费 Live 演示 免费的 Live 演示版可在此获取 ( Free Live Demo )。 产品的使用指南见此 ( User Manual )。 NT Trade Manager 把交易者的整套工作流程收进图表上一块紧凑的面板，无需在终端各窗口之间反复切换，也不必在每次入场前埋头计算。它为坚持手动、独立判断的交易者而打造：主观交易者、剥头皮和波段交易者，外汇、金属、指数、大宗商品乃至加密货币等任何品种都适用。决策由你拍板，执行的琐碎操作、风控纪律和持仓跟踪则交给面板。没有你的指令，什么都不会发生：这是一件实战工具，而不是全自动交易程序，也不是信号服务。 功能概览 每笔交易的手数都严格按设定的风险算出：可取账户余额的百分比
Zone Trader MT4
Lee Samson
5 (1)
实用工具
一旦您確定了要進行交易的關鍵區域，就會自動交易支撐和阻力或供需區域。該 EA 允許您只需單擊即可繪製買入和賣出區域，然後將它們準確地放置在您預期價格轉向的位置。然後，EA 會監控這些區域，並根據您為這些區域指定的價格行為自動進行交易。一旦進行初始交易，EA 就會在您放置的相反區域（即目標區域）獲利。然後，您有兩種選擇，要么關閉交易並繪製新的區域進入，要么獲利退出並立即反向反向交易，創建「始終在」的市場風格策略。 包含輸入和策略的完整手冊位於： https://www.mql5.com/en/blogs/post/760256 該 EA 專為在市場上不使用固定或硬止損的頭寸交易者或美元成本平均交易策略而設計。相反，它的目的是透過在下一個可用支撐或阻力區域以相同方向進行新交易來縮小不正確的交易，並調整您在市場中頭寸的平​​均價格。如果需要的話，還有備用退出標準，形式為每筆交易的最大損失金額或基於時間的退出。 只需按下按鈕即可繪製準備放置在感興趣等級的區域。 關閉按鈕和關閉最舊的按鈕可退出所有交易，或僅退出舊交易（如果它們跌幅過大而無法立即調整您的平均頭寸）。 適用於任何時間範圍內的
Exp4 VirtualTradePad PRO SE for MT4
Vladislav Andruschenko
实用工具
VirtualTradePad PRO SE MT4 — MetaTrader 4 高级交易面板和图表工作区 VirtualTradePad PRO SE 是一款适用于 MetaTrader 4 的专业交易面板和交易管理工作区。它帮助交易者通过一个基于图表的界面，更快速地开仓、管理、保护、平仓和分析交易。 该产品专为需要的不只是简单按钮集合的活跃手动交易者而创建。PRO SE 将一键执行、挂单、持仓控制、部分平仓、篮子利润/亏损逻辑、加仓均价层级、ATM 规则、信号监控、市场信息、策略测试器流程和面向 VPS 的准备整合到一个结构化工作区中。 MT5 版本 | 完整说明和截图 | 如何购买 | 如何安装 | 如何获取日志文件 | 如何测试与优化 | Expforex 的所有产品 为什么交易者会选择这套面板 图表一键交易 ，并支持键盘快速操作 快速完成开仓、平仓、修改、反转、锁仓与部分平仓 深度控制仓位、挂单、总利润与风控逻辑 自动参数计算，减少手动输入与重复劳动 相对于普通手动交易的优势 一个工作区替代多个窗口 — 交易执行、持仓控制、风险信息和管理工具都保留在图表上。 更快处理交易
Custom Alerts AIO MT4
Daniel Stein
实用工具
Custom Alerts AIO：多市场智能监控，一键启动，无需设置 概述 Custom Alerts AIO 是一款“开箱即用”的高级市场扫描工具，无需额外安装任何其他指标或进行复杂设置。它内置了 Stein Investments 的所有核心指标（FX Power、FX Volume、FX Dynamic、FX Levels 和 IX Power），可帮助您轻松监控所有主要资产类别，如外汇、黄金、指数和加密货币。如果您的经纪商支持股票，您也可以手动添加个股进行监控。 1. 为什么选择 Custom Alerts AIO？ 无需额外购买任何指标 • 所有关键指标均已内置，开箱即用。 • 专注于实时预警，不包含任何图形元素，性能高效，界面简洁。 全面覆盖所有主要市场 • 支持监控外汇、金属、加密货币和指数市场。 • 无需手动输入任何交易品种，只需在设置中勾选资产类别即可启用。 • 股票并不属于默认类别，如有需要可手动通过参数输入添加。 高效、专业、便捷 • 无需图表模板和手动加载，适合自动化或远程交易环境。 • 非常适合 VPS 上长期运行，或作为后台市场预警工具使用。 2
TradeMirror Pro MT4
Hao Liu
实用工具
神速EA跟单(TradeMirror)是一款MT4/MT5平台的订单复制软件。 使用教程 请点击 神速EA跟单使用教程 链接以查看更多使用教程 为什么选择神速EA跟单 我们深知对于金融软件而言安全、稳定和隐私的重要性，因此我们在细节处对这三大要素进行了额外的加固： 提供用户友好的图形界面，操作简单易用 注重隐私安全，适合对订单分发有隐私要求各种金融场景 精准复制订单，毫秒级分发 支持全平台，MT4/MT5全面覆盖 智能感知系统状态，邮件通知守护交易安全 核心功能列表 对于跟单软件而言，功能并不是越多越好的，因此经过严谨的需求分析，我们对程序进行了精简，并最终保留了如下核心功能： 多重连接 邮件通知 手数缩放 信号过滤 反向跟单 重置止盈/止损 免费演示 在购买Trademirror之前，你总是可以尝试免费演示。 点击本页面上的免费演示按钮 点击是的，我有Metatrader 4/5 允许浏览器打开Mt4/5 在Mt4/5中，找到专家顾问/市场/TradeMirror，打开它并点击测试 启用复盘显示（否则你将看不到GUI界面）。 点击开始 现在你可以在可视化图表上看到TradeMirro
Smart Channel M4
Vahidreza Heidar Gholami
实用工具
The trend in the market can be predicted using trend lines but the problem is you don’t know where exactly the price is going to touch the trend line where you can put your pending orders on. Smart Channel Expert Advisor makes it possible to put an advanced channel around the price data, which can be configured to handle placing orders, opening and closing positions, managing risk per trade, spread, slippage, and trailing stop-loss and take-profit automatically. Features Money Management (Calcul
Ultimate Trailing Stop EA
BLAKE STEVEN RODGER
4.33 (15)
实用工具
This EA Utility allows you to manage (with advanced filtering) unlimited open orders (manual or EA) with 16 trailing stop methods: fixed, percent, ATR Exit, Chandelier Exit, Moving Average, Candle High Low Exit, Bollinger Bands, Parabolic, Envelope, Fractal, Ichimoku Kijun-Sen, Alligator, Exit After X Minutes or Bars, RSI and Stochastic. The trailing stop can be either real or virtual, and you can exit fully or with a partial close percent on touch or bar close.  Moreover, you can add (overrid
Genesis Multiorder Assistent V3
Thorsten Kicherer
实用工具
MultiOrder Assistent V3.0   - Your professional trading assistant for MetaTrader 4 The  MultiOrder Manager  is a powerful trading tool designed to optimize your trading while managing risk efficiently. With intuitive features and a user-friendly interface, this Tool is ideal for traders who want to manage multiple orders simultaneously without losing track.   Symbols: FX pairs, gold and cryptocurrencies Here you get a detailed description of the parameters and functions Manual     Features and
Trade panel Sniper
Andrey Kaunov
5 (4)
实用工具
Простая в управлении Торговая панель обеспечит безопасную торговлю. Вычислит объём сделки от заданного уровня Stop Loss и величины убытка. Поможет рассчитать сейф, и в ноль закрыть неверную сделку. Интуитивно понятный интерфейс делает панель удобной в управлении, освобождая внимание трейдера для принятия решения о входе в сделку. Программа сделает все расчёты за вас. Поэтому работа с помощью панели Снайпер - оптимальное решение для торговли с соблюдением Мани-менеджмента. А это главный ключ к по
ManHedger MT4
Peter Mueller
5 (2)
实用工具
THIS EA IS A SEMI-AUTO EA, IT NEEDS USER INPUT. Manual & Test Version Please TEST this product before   BUYING  and watch my video about it. Contact me for user support or bug reports, or if you want the MT5 version! MT5 Version I do not guarantee any profits or financial success using this EA. With this Expert Advisor, you can: Implement your own   Zone Recovery   strategy to capitalize on trending markets. Create   Grid   trading strategies, to profit from ranging markets. Place orders easil
Forward Alert To Telegram
Trinh Dat
4.73 (11)
实用工具
The Expert Advisor will help you forward all pop-up alert with screenshot from  MetaTrader 4 to Telegram channel/ group, also forward all notifications to Telegram. Parameters  -  Telegram Bot Token - create bot on Telegram and get token.  -  Telegram Chat ID  - input your Telegram user ID,  group / channel ID  -  Forward Alert - default true, to forward alert.  -  Send message as caption of Screenshot - default false, set true to send message below Screenshot  How to setup and guide  - Telegram
EasyInsight AIO MT4
Alain Verleyen
4 (2)
实用工具
EASY Insight AIO – 全能智能交易一站式解决方案 概述 想象一下，您可以在几秒钟内扫描整个市场——外汇、黄金、加密货币、指数，甚至股票——无需手动筛选图表、繁琐安装或配置指标。 EASY Insight AIO 是您专为 AI 交易打造的即装即用数据导出工具。它将整个市场快照一次性输出为简洁的 CSV 文件，直接支持 ChatGPT、Claude、Gemini、Perplexity 等各类 AI 平台的即时分析。 无需窗口切换，无需图表叠加，也没有任何杂乱。只需纯净、结构化的数据自动导出，让您专注于基于数据的高效决策，无需再盯盘耗时。 为什么选择 EASY Insight AIO？ 真正的一体化 • 无需设置，无需安装指标，无图表叠加。只需安装、运行并导出——就是这么简单。 多资产全覆盖 • 扫描分析外汇、金属、加密货币、指数、股票——您的券商所能提供的一切市场。 AI 专属数据导出 • 高度结构化、针对 AI 优化的 CSV 文件，直接适配主流智能工具和平台。 完整导出内容： • 三个可选周期的货币强度分析 • 净多头头寸变化体现市场情绪 • 成交量变化、
Crystal Trade Manager Pro MT4
Muhammad Jawad Shabir
实用工具
Crystal Trade Manager PRO – 高级 MT4 风险与交易控制系统 免费版： https://www.mql5.com/en/market/product/150632 概述 Crystal Trade Manager PRO（CTM）是一款为 MetaTrader 4 打造的完整专业级风险管理与交易控制工具。 它专为需要严格执行、稳定风险保护和智能自动化的交易者而设计。 系统可全面管理风险、保护账户权益、执行每日限制、自动设置 SL/TP，并提供专业级的一键式快速交易面板。 非常适合参与 prop firm 挑战、日内交易、剥头皮交易以及专业资金管理的交易者。 同时提供完整的 MT5 版本。 核心亮点功能 1. 高级风险与回撤保护 支持每日回撤限制 1%–70% 。 一旦达到回撤上限，系统将立即平掉 所有仓位 。 可选：突破后自动删除 所有挂单 。 每日锁仓模式：当天达到限制后阻止新下单，次日自动恢复。 完全符合各大 prop firm 的规则与要求。 2. 日内盈利与亏损目标自动化 可设置每日 盈利目标 与 亏损限制 （账户货币，例如 USD）。 达到任何目
RedFox Copier Pro
Rui Manh Tien
4.7 (10)
实用工具
Time saving and fast execution Whether you’re traveling or sleeping, always know that Telegram To Mt4 performs the trades for you. In other words, Our   Telegram MT4 Signal Trader  will analyze the trading signals you receive on your selected Telegram channels and execute them to your Telegram to MT4 account. Reduce The Risk Telegram To Mt4   defines the whole experience of copying signals from   Telegram signal copier to mt4 platforms. Users not only can follow all instructions from the signa
Arrow indicator to Martingale EA
Sofiia Butenko
实用工具
If you need an advisor on any arrow indicator signals - this utility will definitely help you.  You will be able, with the help of this utility to form an unlimited number of EAs on YOUR signals , with your set of settings, with your copyright and complete source code . You will be able to use the resulting EAs unlimitedly , including adding them to the Market and other resources. Free simple version of the generation script to help you understand how it works - here What does the utility do? 
Discord To MT4 Copier
Trinh Dat
5 (4)
实用工具
The product will copy all  Discord  signal   to MT4   ( which you are member  ) , also it can work as remote copier.  Easy to set up. Work with almost signal formats, support to translate other language to English Work with multi channel, multi MT4. Work with Image signal. Copy order instant, auto detect symbol. Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. How to setup and guide: Let read all details about setup and download Discord To MetaTrader
EchoTrade Telegram to MT4 Copier
Perpetual Chinemerem Vincent
5 (2)
实用工具
EchoTrade Telegram to MT5 Copier Seamless, Instant, and Reliable Signal Copying - Direct from Telegram to MetaTrader 4! The product does not run in the strategy tester but you can get free trial version   here  for testing before purchase. Tired of manually executing trades from Telegram signals? EchoTrade automates the process, instantly copying trades from any Telegram channel or group directly into your MT5 account—accurately, efficiently, and without delay. Key Features: Universal Compatib
Auto Trade Driver
Vu Trung Kien
4.6 (15)
实用工具
自动交易驾驶员 是一款强力工具 (作为 EA 运行)，帮助您管理风险，控制订单，以及通过多重保护/尾随停止规则来最大化您的盈利。 此工具对于剥头皮和趋势跟随交易者都很有用。它不仅计算交易的准确风险，而且还可以实时地保护并最大限度地提高您的利润。 拥有这个工具，您所要做的唯一一件事就是根据您自己的策略入场交易，它会按照您选择的出场策略自动驱动您的持仓。 用于测试的演示版在此下载: https://www.mql5.com/zh/market/product/4660 自动交易驾驶员结合了两种工具: 我的资金经理: https://www.mql5.com/zh/market/product/5398 交易控制器: https://www.mql5.com/zh/market/product/5405 以下是主要功能: 1. 下单面板 这个面板用来计算您能够接受的风险范围内的交易量。您可以选择指定的余额百分比作为入场价和止损，即您可承受的亏损点数 (包括佣金), 此工具将自动计算所需交易量。 之后, 您只需在 BUY, SELL, 或 PLACE ORDER (挂单) 按钮上点击一次,
FFx Hidden TPSL Manager
Eric Venturi-Bloxs
实用工具
面板 FFx 隐藏管理 轻松帮助您在图表上直接管理您的订单。下面描述所有特征: 止盈, 止损和尾随停止均隐藏 每笔交易在图表上都有自己的指示线 可按您的需要拖拽任何线来改变止盈/止损 当止盈 #1 到达，自动将止损位移到盈亏平衡位置的选项 选择止盈/止损类型的选项 (通过点数或价格) 选择尾随停止类型的选项 (通过点数, MA, 分形, PSAR 或 ATR) 定义哪些订单您希望在当前图表上进行管理 (所有订单或特定单号) 最大化 / 最小化面板按钮 在图表上将面板拖拽到任意位置 显示交易信息的选项 如何使用它？ (参看以下截图) 选择您希望管理的订单 (所有或特定的) 设置您的目标, 止损和尾随停止 … 之后点击 “放置”。它们都独立工作，这样您就只需设置一次。 如果您希望删除一个止盈, 止损或尾随停止, 选择正确的订单 … 然后点击 “删除” 当您选择设置 “所有当前符号”, 则 “当前设置”显示在面板里。这些设置将自动用于所有新开订单。若要重置/删除这些设置, 点击 “重置所有”。 如果 “显示交易信息”被选中, 一个新的小表格显示在面板之下, 包括每笔订单及其当前的目标和尾随停
FFx Risk Calculator
Eric Venturi-Bloxs
实用工具
FFx Risk Calculator panel will help you to calculate very easily your trades size, SL or the risk directly on the chart. All features are described below: Option to select which parameter to calculate: Risk, Stop Loss or Lot Size The panel will show if the lot size is allowed according to the current account free margin Button to maximize/minimize the panel Drag and Drop the panel anywhere on the chart How to use it? Select the parameter you want to be calculated. It will be based on the 2 other
Trade Copier Pro
Vu Trung Kien
4.29 (14)
实用工具
Trade Copier Pro 是一个强大的工具，多账户之间进行远程复制的贸易超过互联网不同的位置。这是一个信号提供商的理想解决方案，谁想要与全球范围内对自己规则的人分享他的贸易。一个供应商的交易可以复制到多接收器和一个接收器可以得到贸易额从多供应商也是如此。 供应商和接收器可与供电内置的数据库管理系统来管理他的合作伙伴名单。 这个工具允许全局配置模式（copy过来互联网）和本地模式（在同一台PC/服务器内复制）之间进行选择。 要求： MetaTrader4的4.00版构建670或以上。 参考： 如果你只需要在本地复制与更低的价格，你可以检查Auto Trade Copier在： https://www.mql5.com/en/market/product/4676 以下是亮点功能：     在一个工具提供商或接收器之间转换角色。     一个供应商的交易可以复制到多接收器和一个接收器可以从多个供应商收到交易。     供应/接收器可通过供电数据库管理系统，而无需额外的工具管理自己的接收器/供应商名单（添加，删除，编辑，启用/禁用）。     全球模式（copy过来互联网）和本
News Trader Pro
Vu Trung Kien
4.38 (16)
实用工具
新闻操盘手专业版 是一个独特的机器人，让您使用您预先定义的策略进行消息交易。它从几个流行的外汇网站加载的每条消息的片断。您可以选择任何消息和预设的策略进行交易，之后新闻操盘手专业版根据选定的策略，在新闻来临时自动进行交易。 新闻发布给出了赚点数的机会，因为在那个时刻，价格通常有大动作。现在，利用这款工具，新闻交易变得比以往任何时候更容易，更灵活，更令人兴奋。不要等待，不要错失，不要再迷惑了。每周只需针对重要新闻设置一次，这个工具将完全按照您的计划进行精准交易。 演示版: 由于这不是一个自动交易机器人 (它是半自动), 您需要下载单独的演示版本: https://www.mql5.com/zh/market/product/5931 参考: 如果您只需要加载新闻 (无需交易), 您可以购买新闻加载机专业版: https://www.mql5.com/zh/market/product/5463 功能 包括所有 新闻加载机专业版 的功能 (查看详情)。 针对每条新闻构建您自己的策略，具有非常灵活的参数。 支持五种高级策略，带有大量控制参数 (止损, 止盈, 尾随, 网格间隔, 手数缩放,
FFx Watcher PRO
Eric Venturi-Bloxs
实用工具
The FFx Watcher PRO is a dashboard displaying on a single chart the current direction of up to 15 standard indicators and up to 9 timeframes. It has 2 different modes: 1. Watcher mode: Multi Indicators User is able to select up to 15 indicators to be displayed User is able to select up to 9 timeframes to be displayed 2. Watcher mode: Multi Pairs User is able to select any number of pairs/symbols User is able to select up to 9 timeframes to be displayed This mode uses one of the standard indicat
The VIZUALIZER
Charles Harper
实用工具
THE [VIZUALIZER] is a MetaTrader (MT4) Script designed to visualize an account history. It will read the account statement and then will visualize the positions on chart in form of rectangles, showing the OpenTime, OpenPrice, CloseTime and ClosePrice. Generally, it has been developed to analyze the trading history, to observe how risky the particular positions were, allowing you to analyze the trading strategy from the account statement. It is working with standard MS Excel CSV files It is visua
NickZ Tool
Nicolas Zouein
实用工具
This is a must have tool for a serious trader. It saves your precious time spent for opening/closing trades, creating pending trades and modifying your TP/SL in bulk according to either pips or price. If you need to quickly open several pending orders (Buy Stop, Sell Stop) at a certain distance from each other, this script will do all the routine for you! The first time you use this handy tool, you will realize it has already paid for itself. Instructions: Drag and drop this script onto a chart.
作者的更多信息
Telegram to MT5 MultiChannel Copier
Sergio Marquez Uroz
5 (4)
实用工具
Telegram to MT5 Multi-Channel Copier 可自动将您 Telegram 频道中的交易信号直接复制到 MetaTrader 5。无需机器人,无需浏览器扩展,无需手动复制。您在 Telegram 上收到信号,EA 会在几秒钟内在您的终端上开仓。 本产品包含两个组件:一个监听您 Telegram 频道的 Windows 应用程序,以及在您的 MT5 终端上执行信号的 EA。同时也提供 MT4 版本。 设置指南和应用程序下载: https://www.mql5.com/en/blogs/post/768988 工作原理 Windows 应用程序使用您自己的 API 凭据连接到 Telegram,而不是机器人。这意味着它可以读取您订阅的任何频道、群组或话题,包括私人和 VIP 频道。检测到信号后,它会进行解析并发送给 EA。EA 根据您的经纪商解析交易品种名称,基于您的风险设置计算手数,然后开仓。 整个过程都是自动的。您无需守在电脑前。 打开应用程序并登录 Telegram(仅第一次)。 选择要监听的频道或话题。 按下 Start。EA 会处理其余的一切。 支持的
AutoJournal MT5
Sergio Marquez Uroz
实用工具
您的交易日志，自动为您撰写。每笔平仓交易都会被自动记录 — 附带图表截图、完整统计和日历仪表盘。100%本地运行，无需订阅。 AutoJournal 是一款在后台静默运行的实用工具，可将您的交易历史转化为专业的 HTML 交易日志。无需手动录入数据，无需电子表格，无需外部服务：所有内容均在您自己的电脑上生成和存储，无论您是手动交易还是使用 EA，其工作方式完全相同。 额外提示： Aureon NASDAQ   的买家可免费获得 AutoJournal，用于 1 个交易账户。 自动记录的内容 每笔平仓交易都会成为日志中的一张卡片，包含：入场和出场价格、Stop Loss 和 Take Profit、手数、持仓时长、方向、净结果（ 包含开仓和平仓两笔成交的佣金和库存费 ）、占账户百分比、风险回报比以及订单号。盈利、亏损和保本交易以颜色区分，并支持筛选。 自动图表截图 交易平仓的瞬间，AutoJournal 会在图表上绘制该笔交易 — 入场为蓝色，出场为灰色，SL 为红色虚线，TP 为绿色虚线 — 在一秒内完成截图，然后移除标记。日志中的每张卡片都能准确展示当时图表的样子，您无需进行任何操
QuickBar Pro MT4
Sergio Marquez Uroz
实用工具
单行交易工具栏：按风险计算手数、可拖动的 SL/TP 线和一键下单 — 不遮挡您的图表。 QuickBar Pro 是一款风险管理与订单执行面板，专为需要速度、精确和干净图表的交易者而设计。与占满屏幕的传统面板不同，它以紧凑的单行工具栏形式集成在图表顶部，让完整图表始终可见。没有浮动窗口。没有侵占空间的面板。只有一条简洁的工具栏，包含自信交易所需的一切 — 专为快速决策、不容分心的剥头皮和日内交易者打造。 随 Aureon Multi Strategy Portfolio I 免费附赠： 购买   Aureon Multi Strategy Portfolio I   的用户可免费获得 QuickBar Pro，适用于 1 个交易账户。 风险管理 QuickBar Pro 根据您选择的风险百分比或固定金额自动计算手数。止损线和止盈线可直接在图表上拖动，并实时更新显示点数、金额、账户百分比和风险回报比。您的风险设置在会话之间保存，每次打开终端时，工具都会记住您的偏好。 订单执行 BUY 和 SELL 按钮始终显示在工具栏上，无需打开任何额外窗口即可一键下单 — 非常适合分秒必争的快速入
AutoJournal MT4
Sergio Marquez Uroz
实用工具
您的交易日志，自动为您撰写。每笔平仓交易都会被自动记录 — 附带图表截图、完整统计和日历仪表盘。100%本地运行，无需订阅。 AutoJournal 是一款在后台静默运行的实用工具，可将您的交易历史转化为专业的 HTML 交易日志。无需手动录入数据，无需电子表格，无需外部服务：所有内容均在您自己的电脑上生成和存储，无论您是手动交易还是使用 EA，其工作方式完全相同。 额外提示： Aureon NASDAQ   的买家可免费获得 AutoJournal，用于 1 个交易账户。 自动记录的内容 每笔平仓交易都会成为日志中的一张卡片，包含：入场和出场价格、Stop Loss 和 Take Profit、手数、持仓时长、方向、净结果（ 包含佣金和库存费 ）、占账户百分比、风险回报比以及订单号。盈利、亏损和保本交易以颜色区分，并支持筛选。 自动图表截图 交易平仓的瞬间，AutoJournal 会在图表上绘制该笔交易 — 入场为蓝色，出场为灰色，SL 为红色虚线，TP 为绿色虚线 — 在一秒内完成截图，然后移除标记。日志中的每张卡片都能准确展示当时图表的样子，您无需进行任何操作。 交互式仪表盘
QuickBar Pro MT5
Sergio Marquez Uroz
实用工具
单行交易工具栏：按风险计算手数、可拖动的 SL/TP 线和一键下单 — 不遮挡您的图表。 QuickBar Pro 是一款风险管理与订单执行面板，专为需要速度、精确和干净图表的交易者而设计。与占满屏幕的传统面板不同，它以紧凑的单行工具栏形式集成在图表顶部，让完整图表始终可见。没有浮动窗口。没有侵占空间的面板。只有一条简洁的工具栏，包含自信交易所需的一切 — 专为快速决策、不容分心的剥头皮和日内交易者打造。 随 Aureon Multi Strategy Portfolio I 免费附赠： 购买   Aureon Multi Strategy Portfolio I   的用户可免费获得 QuickBar Pro，适用于 1 个交易账户。 风险管理 QuickBar Pro 根据您选择的风险百分比或固定金额自动计算手数。止损线和止盈线可直接在图表上拖动，并实时更新显示点数、金额、账户百分比和风险回报比。您的风险设置在会话之间保存，每次打开终端时，工具都会记住您的偏好。 订单执行 BUY 和 SELL 按钮始终显示在工具栏上，无需打开任何额外窗口即可一键下单 — 非常适合分秒必争的快速入
Aureon NASDAQ
Sergio Marquez Uroz
专家
面向纳斯达克100指数的耐心型、规则化趋势交易系统。每次仅持有一个仓位,每笔交易均设置真实止损,不使用马丁格尔。 Aureon NASDAQ 是一款面向纳斯达克100指数(NAS100 / US100 / USTEC)的全自动EA(智能交易系统)。它在H1图表上只做多,并由更高时间框架H4的过滤器进行确认;每次仅持有一个仓位,每笔交易都由服务器端的真实止损和止盈保护。该系统采用 步进式(样本外)验证 开发,以降低曲线拟合风险,优先选择具有泛化能力的交易逻辑。 首发价:$299 — 每售出10份价格上调$100。最终价格:$999。 提供租用选项:$79 / 3个月 · $149 / 1年 首发福利: 购买后留下真实评价并联系我,即可免费获得   AutoJournal MT5 (价值$45),适用于1个交易账户。 该策略也已收录在   Aureon Multi Strategy Portfolio I   中,与其他三个相关性较低的市场组合运行。如果您追求单一市场的专注与精准,这款EA适合您;如果您希望分散投资,可以了解一下组合版。 不使用马丁格尔 不使用网格 不使用逆势加仓摊平
Aureon Multi Strategy Portfolio I
Sergio Marquez Uroz
专家
一个EA。四个低相关性策略。一套风险设置。 Aureon Multi-Strategy Portfolio I 将四个独立的 Aureon 策略整合到一个EA（智能交易系统）中，每个策略以自己的逻辑和自己的魔术号交易自己的市场。没有任何单一品种能左右您整月的表现。目标是 分散投资 ：通过将风险分散到相关性较弱的货币对和股指上，资金曲线往往比单一策略更加平滑。 首发价格：$499 — 每售出10份，价格上调$100。最终价格：$1,999。 提供租用选项：$120 / 3个月 · $249 / 1年 首发福利： 购买后留下真实评价并与我联系，您将免费获得   QuickBar Pro （价值$49），可用于1个交易账户。 无马丁格尔 无网格 无逆势加仓摊平 每笔交易都有真实的止损和止盈（挂在服务器端，而非隐藏式） 每个策略仅持有1个仓位，最多同时持有4个仓位 支持对冲（Hedging）和净持仓（Netting）账户 为什么选择组合而不是单一市场的EA？ 大多数EA用一个策略交易一个品种。当该市场的特性发生变化时，资金曲线也会随之改变。Aureon Portfolio I 采取相反的思
筛选:
pikachu879
39
pikachu879 2026.07.12 05:39 
 

This is a great utility, exactly what I have been looking for. It works perfect and is easy to set up. And the support from Sergio is excellent.

Sergio Marquez Uroz
780
来自开发人员的回复 Sergio Marquez Uroz 2026.07.12 10:42
Thank you very much!
Modesta Margarita Drullard Barett
136
Modesta Margarita Drullard Barett 2026.05.06 12:48 
 

I bought it this morning and after a few minutes it was already running smoothly!!! I had a few problems but because I needed to put Default (all MT4/MT5) INSTEAD OF A SPECIFIC ONE (that didnt match so...) the software is smooth and light...love it!!! dunno if you can open the image but it's the panel in mt4. very cute tho!!! thanks sergio!!!!! LINK TO IMAGE: blob:https://web.telegram.org/ab89b4a8-dcd5-4d7d-9bea-b446511f9387

Have a problem with BE... it is triggered before tp1 and even if i put 110 pips with a 100 pips tp sometimes it put the trades in BE. I have to put it manually.

I would love it to enter the trades even is the signal is just SELL or BUY but it doesnt

Sergio Marquez Uroz
780
来自开发人员的回复 Sergio Marquez Uroz 2026.05.06 14:54
Thank you very much! If you have any problems, please send me a private message and I'll try to help you out. P.S. The image isn't showing up.
Berwyn Riveral
1603
Berwyn Riveral 2026.05.01 15:24 
 

Have issues with keeping the settings after a VPS restart in the previous version but a quick message to the developer and he resolved the issue straightaway on the next version. So far it has been working as expected. It hasn't missed any trade yet.

Sergio Marquez Uroz
780
来自开发人员的回复 Sergio Marquez Uroz 2026.05.06 14:52
Thank you very much!
mmswe
461
mmswe 2026.04.30 00:42 
 

I have tested few days and working very well! Copied trade to MT4 almost immediately from multiple TG Signals. Support from Sergio is also amazing. Just get this App to copy your trades easily. This is really a great App guys believe me!

Sergio Marquez Uroz
780
来自开发人员的回复 Sergio Marquez Uroz 2026.05.06 14:52
Thank you very much!
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