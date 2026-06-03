SAMARKAND EAGLE EA





洞察趋势。纪律入场。自动执行。





Samarkand Eagle EA 是一款基于趋势交易理念开发的智能交易系统，专为 XAUUSD 黄金交易者设计，适合倾向于顺应市场方向、而不是随意开仓的交易者使用。





该 EA 的设计灵感来源于鹰的敏锐观察力与耐心。它在 H1 小时图上观察市场趋势，并根据预设的方向交易逻辑自动开仓。其目标是在当前主导趋势中识别交易机会，并通过简单、结构化的手数系统自动执行交易。





交易方式





Samarkand Eagle EA 运行于 H1 时间周期，采用基于趋势的交易方式。





该 EA 不会随机进入市场。它会监测市场方向，只有在其趋势条件满足时才会开仓交易。





对于建议起始资金为 1,000 美元 的账户，标准手数设置如下：





第一手：0.04





第二手：0.02





此手数结构是根据建议账户资金设计的。使用更大账户资金的交易者，可以根据自身资本规模和风险承受能力，按比例增加交易手数。





手数按比例调整示例：





账户资金 1,000 美元：

第一手：0.04

第二手：0.02





账户资金 2,000 美元：

第一手：0.08

第二手：0.04





账户资金 5,000 美元：

第一手：0.20

第二手：0.10





交易手数应始终谨慎选择，因为增加手数的同时，也会增加交易风险和可能产生的回撤。





交易理念





Samarkand Eagle EA 建立在一个清晰的交易原则之上：





耐心跟随趋势，纪律性入场，避免情绪化决策。





该 EA 专为重视市场方向、而不是频繁入场的交易者设计。它专注于 H1 小时图上的趋势交易机会，与极短周期的剥头皮交易系统相比，能够给予市场更充分的价格运行空间。





为什么选择 H1 时间周期？





H1 小时图有助于减少低周期图表中常见的不必要市场噪音。





通过在小时图上运行，Samarkand Eagle EA 的目标是专注于更加清晰的方向性走势，以及更加结构化的市场交易机会。





因此，该 EA 更适合偏好平稳、纪律性自动交易方式的交易者，而不是追求极快频率进场的交易者。





安装与设置





将 Samarkand Eagle EA 加载到 XAUUSD 黄金交易图表上。





时间周期：H1





建议账户资金：1,000 美元





适用于 1,000 美元 账户资金的标准手数设置：





第一手：0.04





第二手：0.02





对于资金规模更大的账户，交易手数可以按比例增加。在使用更高手数之前，交易者必须充分理解：潜在利润增加的同时，潜在亏损也会相应增加。





使用要求





* 交易品种：XAUUSD / 黄金

* 时间周期：H1

* 建议起始资金：1,000 美元

* 建议资金对应的标准手数：第一手 0.04，第二手 0.02

* 建议使用稳定的网络连接或 VPS

* 建议选择合理的杠杆比例以及低点差的交易环境

* 在真实账户使用之前，建议先在模拟账户进行测试





您将获得什么





* 基于趋势的自动交易逻辑

* H1 小时图交易方式

* 简单清晰的双手数结构

* 明确的建议账户资金设置

* 根据更大资金规模按比例调整手数的选择

* 无需情绪化决策的自动执行方式

* Samarkand Eagle 品牌旗下专业的黄金交易 EA 形象





为什么命名为 Samarkand Eagle？





Samarkand 代表力量、身份认同与文化传承。





Eagle 代表敏锐的观察力、耐心与精准行动。





Samarkand Eagle EA 正是基于同样的理念而打造：观察趋势，耐心等待程序设定的交易机会，并以纪律性执行交易。