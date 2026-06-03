Samarkand Eagle

SAMARKAND EAGLE EA

洞察趋势。纪律入场。自动执行。

Samarkand Eagle EA 是一款基于趋势交易理念开发的智能交易系统，专为 XAUUSD 黄金交易者设计，适合倾向于顺应市场方向、而不是随意开仓的交易者使用。

该 EA 的设计灵感来源于鹰的敏锐观察力与耐心。它在 H1 小时图上观察市场趋势，并根据预设的方向交易逻辑自动开仓。其目标是在当前主导趋势中识别交易机会，并通过简单、结构化的手数系统自动执行交易。

交易方式

Samarkand Eagle EA 运行于 H1 时间周期，采用基于趋势的交易方式。

该 EA 不会随机进入市场。它会监测市场方向，只有在其趋势条件满足时才会开仓交易。

对于建议起始资金为 1,000 美元 的账户，标准手数设置如下：

第一手：0.04

第二手：0.02

此手数结构是根据建议账户资金设计的。使用更大账户资金的交易者，可以根据自身资本规模和风险承受能力，按比例增加交易手数。

手数按比例调整示例：

账户资金 1,000 美元：  
第一手：0.04  
第二手：0.02

账户资金 2,000 美元：  
第一手：0.08  
第二手：0.04

账户资金 5,000 美元：  
第一手：0.20  
第二手：0.10

交易手数应始终谨慎选择，因为增加手数的同时，也会增加交易风险和可能产生的回撤。

交易理念

Samarkand Eagle EA 建立在一个清晰的交易原则之上：

耐心跟随趋势，纪律性入场，避免情绪化决策。

该 EA 专为重视市场方向、而不是频繁入场的交易者设计。它专注于 H1 小时图上的趋势交易机会，与极短周期的剥头皮交易系统相比，能够给予市场更充分的价格运行空间。

为什么选择 H1 时间周期？

H1 小时图有助于减少低周期图表中常见的不必要市场噪音。

通过在小时图上运行，Samarkand Eagle EA 的目标是专注于更加清晰的方向性走势，以及更加结构化的市场交易机会。

因此，该 EA 更适合偏好平稳、纪律性自动交易方式的交易者，而不是追求极快频率进场的交易者。

安装与设置

将 Samarkand Eagle EA 加载到 XAUUSD 黄金交易图表上。

时间周期：H1

建议账户资金：1,000 美元

适用于 1,000 美元 账户资金的标准手数设置：

第一手：0.04

第二手：0.02

对于资金规模更大的账户，交易手数可以按比例增加。在使用更高手数之前，交易者必须充分理解：潜在利润增加的同时，潜在亏损也会相应增加。

使用要求

* 交易品种：XAUUSD / 黄金
* 时间周期：H1
* 建议起始资金：1,000 美元
* 建议资金对应的标准手数：第一手 0.04，第二手 0.02
* 建议使用稳定的网络连接或 VPS
* 建议选择合理的杠杆比例以及低点差的交易环境
* 在真实账户使用之前，建议先在模拟账户进行测试

您将获得什么

* 基于趋势的自动交易逻辑
* H1 小时图交易方式
* 简单清晰的双手数结构
* 明确的建议账户资金设置
* 根据更大资金规模按比例调整手数的选择
* 无需情绪化决策的自动执行方式
* Samarkand Eagle 品牌旗下专业的黄金交易 EA 形象

为什么命名为 Samarkand Eagle？

Samarkand 代表力量、身份认同与文化传承。

Eagle 代表敏锐的观察力、耐心与精准行动。

Samarkand Eagle EA 正是基于同样的理念而打造：观察趋势，耐心等待程序设定的交易机会，并以纪律性执行交易。
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Thurau Baerbel
专家
Snake EURUSD Real EA is a fully automatic Forex Trading Expert Advisor. The robot can run on any pair, but the results are better on EURUSD M15. The system can run with any broker that also provides Floating Spread. Advantages The EA does not use systems like martingale, hedging, etc. The EA uses SL and Trailing Stop to make a profit. In addition, you can also set TP (EURUSD at 93 for me). Best test results with 99.0% in the backtest. It is not necessary to close the EA during the press release
BenefitEA Mt5
Vsevolod Merzlov
专家
Benefit EA Uses only hedging accounts.     Benefit EA is a non-indicative flexible grid adviser with special entry points that provide a statistical advantage, revealed through the mathematical modeling of market patterns. The EA does not use stop loss. All trades are closed by take profit or trailing stop. It is possible to plan the lot increments. The "Time Filter" function is set according to the internal time of the terminal as per the displayed time of the instrument's server, not the oper
Traders Toolbox
Jason Kisogloo
3 (2)
专家
交易者工具箱是一種多功能工具 基於對常見交易策略的廣泛培訓而創建，以使這些策略和計算自動化。   （由Jason Kisogloo設計和編程） 特徵： 19個獨立信號 -這些信號 中的 每個信號 都 以神經網絡樣式配置進行偏置，以構成最終/整體結果。 每個信號都有其自己的設置 ，可以根據 需要 對其進行 自定義或優化。   綜合上 - 屏 - 顯示 -六搭扣，全面的信息和工具提示走板。 （單擊面板邊框可折疊或折疊...自動為每台儀器保存的設置）：   信號面板 -顯示帶有偏差信息和信號詳細信息的信號分析。   新聞小組 -和未來甚至有消息 牛逼 小號 基於 預測 的 影響與倒計時事件當前的儀器。 （ 針對此功能，必須將 內部M   T   5經濟日曆與 外匯工廠刮板的 選項 -https:   // www.forexfactory.com 添加到Metatrader中允許的網站上）     EA設置面板 -根據止損和資金設置提供有關當前EA設置和輸入信息的信息。   損益面板 -提供8個不同時間段內歷史交易的整體損益表現。   切換面板 -一鍵切換開關，用於顯示屏幕指示器和圖表。
Shadow Legends MT5
Zarui Ogannisian
专家
Shadow Legends MT5 EA.-it's a fully automated expert Advisor designed to trade EURUSD. It is based on machine learning analysis and genetic algorithms.  The Expert Advisor contains a self-adaptive market algorithm that uses price action patterns. The expert Advisor showed stable results for EURUSD in the period 2000-2021.  No dangerous money management techniques, no Martingale, no netting, scalping or hedging.  Suitable for any brokerage conditions.Test only on real accounts.Recommended broker
Tendency Expert Trader
Jing Yi He
专家
Marvelous EA MT5
Ugochukwu Mobi
专家
介绍 Marvelous EA：您终极的交易伙伴 通过 Marvelous EA 释放外汇市场的全部潜力，这是一款最先进的自动化交易解决方案，旨在最大化您的利润并减少风险。这个精心设计的交易算法具有先进的功能，能够精确导航动态的外汇市场。GOLD - XAUUSD - H1 真实账户表现: https://www.mql5.com/zh/signals/ 2321875 主要功能: 验证的交易策略: 由经验丰富的交易员开发，并在不同的市场条件下进行了测试。 自动化交易: 24/5 无需情绪干扰或人工干预自动执行交易。 风险管理: 复杂的风险管理系统保护您的资本。 自适应技术: 持续学习并适应不断变化的市场条件。 多货币支持: 使用优化的设置交易多个货币对。 实时监控: 随时了解性能和市场分析。 优势: 提高效率: 通过自动化交易节省时间和精力。 提高准确性: 减少情绪化交易决策并将损失降到最低。 增强盈利能力: 24/5 优化交易机会。 降低风险: 先进的风险管理保护您的投资。 体验 Marvelous EA 的力量 发现更聪明的外汇交易方式。今天试试 Marvelo
AI Nodiurnal EA MT5
Ugochukwu Mobi
5 (2)
专家
AI Nodiurnal EA是一款先进的外汇机器人，利用尖端的机器学习技术优化交易策略，在动态的外汇市场中提升性能。术语“Nodiurnal”反映了它的适应能力，不仅在典型的白天交易时间内运行，而且在非标准时段也能持续运行，为外汇交易提供连续和适应性的方法。 设置：货币对的默认设置：EURUSD H1。特殊设置仅在购买后提供。 市场推出促销！仅剩下10份中的3份，价格为：5,000美元，下一个价格为：7,500美元，最终价格为：10,000美元 主要特点： 机器学习算法：AI Nodiurnal EA的核心优势在于利用机器学习算法。这些算法分析大量的历史市场数据，识别模式、趋势和潜在的交易机会。通过不断学习，系统优化其策略，适应不断变化的市场条件。 适应性交易策略：与静态算法的传统交易机器人不同，AI Nodiurnal EA设计为适应不断变化的市场动态。它可以动态调整交易参数，优化其应对当前条件的方法，减少市场不确定性的影响。 24/5交易能力：该EA全天候运行，顺利地穿越全球各种市场时段。这确保潜在的交易机会不会被错过，并且系统在不同的时区保持活跃，提高整体效果。 风险管理：AI
Robo executivo gjs
Gabriel De Jesus Santos
专家
It is recommended to use the robot on a netting account. the robot works with the best configuration from the previous day on the current day. the robot works on the mini index. the robot works on the mini dollar. the robot works on forex. the robot works using indicators. the robot works using market orders and pending orders. before using the robot, put it into optimization and save the settings (in a .set file) to use for the current day. past history does not guarantee future profit, but is
Finvesting EA
Ugochukwu Mobi
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专家
通过 Finvesting EA 释放您外汇投资的全部潜力，Finvesting EA 是您在货币交易领域值得信赖的盟友。 该专家顾问 (EA) 旨在增强您的外汇投资并帮助您自信地实现财务目标。 现场表演： Finvesting EA 拥有稳定交易的实时记录。 真实账户 现场表演 MT4： https://www.mql5.com/zh/signals/1715664 MT5： https://www.mql5.com/zh/signals/1973370 发现 Finvesting EA 的潜力并加入成功的外汇投资者社区。 是时候利用 Finvesting EA 最大限度地发挥您的潜力并让您的投资蓬勃发展。 今天就迈出迈向更光明的财务未来的第一步。 主要特征： 先进的算法：Finvesting EA 由尖端算法提供支持，结合技术分析、市场情绪和历史数据来做出明智的投资决策。 它不断适应不断变化的市场条件，以优化您的交易结果。 24/5 自动交易：无需 24/7 盯着电脑屏幕。 Finvesting EA 代表您进行交易，全天候执行订单并管理您的投资，让您即使在睡觉时也能
Sevolter
Yuriy Bykov
专家
一个多货币专家顾问，它结合了许多同时工作的简单策略。在波动性增加的市场时刻，每种策略都基于简单的交易算法。在过去五年中，每项策略都得到了优化。 EA 使用“人群的正确性”的统计原则：它平均来自不同策略的信号，并在首选方向上开仓。 这一原则，连同相关交易工具的同步工作，可以大大提高对不利市场阶段的抵抗力和增长期分布的均匀性。 选项 预期最大回撤 (%)       -- 预期的近似最大回撤。据此，自动选择开仓参数，使回撤不超过设定值。该参数基于过去 5 年的测试数据，在进一步工作期间可能发生的实际回撤可能与声明的回撤略有不同，无论是向上还是向下 交易定期存款     -- 设置用于交易的固定金额的资金。开仓的大小将根据指定的资金数额计算。要使用所有设施，请将此参数设置为 0。 推荐设置 预期最大回撤 (%) = 10 .. 30 交易定期存款 = 0
Palicent
Yuriy Bykov
专家
多货币专家顾问，可同时处理 15 对主要货币 EUR-GBP-AUD-USD-CAD-JPY。 Expert Advisor 结合了许多同时起作用的简单策略。每个策略都基于一个简单的算法，用于在抛物线转向指标的信号发生变化并确认两个较早的时期时开仓。每项战略都在过去五年中得到了优化。 Expert Advisor 使用“人群正确性”的统计原则：它对来自不同策略的信号进行平均，并在首选方向上开仓。这一原则，连同相关交易工具的同步工作，可以大大增加对不利市场阶段的抵抗力和增长期分布的均匀性。 EA 中不使用 Martingale 或网格。 选项 所有参数均已优化，无需调整。只剩下两个参数： 预期最大回撤 (%)       -- 预期的近似最大回撤。据此自动选择开仓参数，使回撤不超过设定值。此参数基于过去 5 年的测试数据，在进一步工作期间可能出现的实际回撤可能与宣布的略有不同，无论是上升还是下降 交易定期存款     -- 设定用于交易的固定资金数额。开仓的大小将根据指定的资金数额计算。要使用所有设施，请将此参数设置为 0。 推荐设置 预期最大回撤 (%) = 10 .. 30 交易
Break Of Structure Pro
Travis W Royal
专家
Break Of Structure Pro Is price action king? 1. Price is the ultimate king in the forex market, stock market or any other market. Using price action is the reason we can see more profit over loss. Technical analysis is the art of using data points to your advantage and taking informed decisions while entering, trailing and exiting a position on any timeframe. Break Of Structure Pro can be used to trend trade, scalp, hedge or swing trade. Price action is a trading technique that allows a trade
GoldMining
Mr Sarut Panjan
专家
Our automated forex trading system offers three key risk control functions that make it an intriguing choice: 1. Fixed Lot : You can specify the lot size for each trade. This feature allows for efficient capital allocation and the ability to adjust position sizes based on your risk preferences and market conditions. 2. Fixed Loss per Trade: The system enables you to set a maximum acceptable loss per order. This ensures that no single trade can result in significant losses, protecting your ove
TecBot
Rodrigo Santhiago Batista Dos Reis
专家
Scalper EA Pro - 高精度自动交易机器人!   FOR GOLD - XAUUSD 3.0版本有哪些新功能? 经过数月的开发和严格测试,我们推出了最先进可靠的Scalper EA Pro版本!拥有智能过滤器、改进的风险管理和更精确的入场,这款EA专为高效市场操作而设计。 主要更新: 可调趋势过滤器 现在使用可定制EMA(默认21/50)来识别最佳趋势 波动率过滤器(ATR) 避免在波动小的市场中交易,确保只进行有潜力的交易 RSI确认 在超买/超卖区域过滤信号以提高胜率 价格行为(可选Pin Bars) 通过蜡烛图形态进行额外确认,实现更精确入场 智能风险管理 可选择固定手数或余额百分比,自动计算风险 动态追踪止损 保护利润并最大化盈利交易的收益 可定制交易时间 根据策略选择最佳交易时间 为什么选择Scalper EA Pro? 高准确率 - 多层过滤器确保最佳交易 灵活 - 可用于多种货币对和时间框架 易用 - 直观设置,适合新手和经验丰富的交易者 稳健 - 经过不同市场
US30 Dow Jones Scalper
Ali Abdulrahman
专家
Dow Jones US30 NY Scalper is an EA designed for scalping during the New York markets open. This means that the EA will only place a maximum of 0-2 trades per day. With that being said, the EA does not utilize any grid, martingale, or topping-up strategies. Each trade has a strict Stop Loss and Take Profit in place. As shown in the backtesting results, there will be losing days or weeks, but the EA manages to recover and generate profits over time. The extent of the drawdown depends on your chose
LeBro 2
Levon Manukyan
专家
The expert was created to work in the Swiss bank Swissquote. Automatically calculate the volume of incoming transactions. The Expert Advisor is designed to generate passive annual income. To open a trading account in a Swiss bank, follow the link.   https://trade.swissquote.ch/signup/public/form/full/fx/com/individual?lang=ru&partnerid=e9acb6ad-eb6b-44d5-92d1-4c7a48adaff1#full/fx/com/individual/step1   Notes It is recommended to register using the link for the advisor to work correctly     Link
TaiJi Master
Qiu Lin Zhang
专家
TaiJi Master EA 是一款突破型的 MQL5 专家顾问，其核心思想来源于中国的太极，在阴和阳，涨和跌的交界处，往往是方向不明确的的时候。 EA采用独有的方法监测到行情处于多空交界处的时候，开始双向挂单，等待行情进一步发展，如果后续行情依旧不明确，则取消挂单，相反，则开仓成交。 经测试，该EA适用于绝大多数品种， 贵金属、货币对、期货、现货、加密货币、股指、能源  等等都可适用，具有广泛的适应性，可以大大提高资金效率，同样适合机构和大资金交易者。 我们将各个品种的交易逻辑，进行了统一封装，大家只需要在对应品种的图表上加载EA，并且将选项选择至对应的品种即可，使用极其简单。 关于品种： 本EA经测试，对黄金的适配度最高，对货币对的兼容性稍差一些，但依然是正收益。 关于点差和隔夜费： EA 运行于1H、4H周期，所以对点差并不敏感，不属于短线、超短线策略，通常持仓时间在1天至1周，因此，更低的隔夜费往往更有优势。 关于经纪商： 本EA的测试是在XM平台上进行的，理论上来说对XM平台兼容性最好，同时又测试了其他平台，诸如ICMarkets、Exness，IC的绩效在某些方面甚至优于
Mirror gold HFT plus
Haoyu Du
专家
You can only do xuausd signal ： https : // www.mql5.com/en/signals/1548193?source=Site +Signals+Page Time : 1 minute Fixed stop loss : 100 + point Fixed profit : 20 + points Suitable for all markets A minimum deposit of $ 300 is recommended One order at a time , no additional positions , not Martin , high - frequency trading Based on only specific algorithm model . The success rate is about 99 % Only ECN accounts . 600 - 100 orders a month . makert ： any ， good https://youtu.be/qEL3GB
Project 758
Konstantin Sinitsin
专家
Greetings, fellow traders. EA Project 758 was created by a team of traders and programmers with 15 years of experience. EA Project 758 has been developed and refined over a period of 6 years. Through this process, we have achieved excellent results. The EA algorithm is proprietary and has no analogues. It incorporates universal and complex systems such as IR, developed personally by us. We designed a proprietary EA that embodies the behavior model of termites. These tiny insects are known for th
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