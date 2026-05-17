SD Gold HFT Scalper EA 是一款先进的高频交易系统，专为极端波动和高速市场执行而设计。与依赖延迟 OHLC（开盘价、最高价、最低价、收盘价）K线数据的传统 EA 不同，该系统完全基于纯粹的原始 Tick 数据运行。通过监控买价和卖价的微小波动，它能够在标准图表反映之前识别并捕捉爆发性的动量行情。





虽然针对黄金（XAUUSD）进行了优化，但该 EA 也可用于任何高流动性、高波动性的交易品种。





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🌟 核心功能

纯 Tick 数据引擎：分析实时 Tick 流，根据即时动量变化执行交易。





现代化图表面板：采用简洁低干扰的深色 UI 卡片，实时显示浮动盈亏（Floating PNL）和当日已平仓利润，并带有动态颜色提示。





高级交易管理：包含可自定义的移动止损、止盈以及保本功能（移动到入场价或锁定半仓利润）。





灵活风险管理：可选择固定手数模式，或基于账户百分比的自动风险计算模式。





交易时段与日期过滤：可完全控制 EA 的交易时间，支持启用或禁用亚洲、欧洲、美洲交易时段，以及指定星期几交易。





符合 NFA/FIFO 规范：内置合规切换功能，适用于使用美国监管经纪商的用户。









⚠️ 关键要求（使用前请务必阅读）

由于这是一个真正基于 Tick 的剥头皮 EA，您的交易环境是成功的最关键因素：





账户类型：您必须使用 ECN / 原始点差账户。高加点的标准账户会严重影响 EA 捕捉微利润的能力。





延迟 / VPS：执行速度至关重要。您必须将该 EA 运行在高质量 VPS 上，并且 VPS 尽可能靠近经纪商服务器。强烈建议 Ping 值低于 2ms。





滑点：确保您的经纪商在高波动行情下具有极低滑点和高速执行能力。





推荐经纪商（ECN 风格）：IC Markets、Fusion Markets（Raw 或 Zero 账户）









⚙️ 主要参数概览

Trigger：价格波动（点数）：在指定时间窗口内触发交易所需的价格爆发幅度。





最小/最大时间窗口（秒）：动量爆发必须发生的具体时间范围。





止损 / 止盈：定义硬性退出条件。（注意：止损可设置为 0，以禁用止损并完全依赖动态管理）。





保本（点数）/ 行为：设置触发距离，并选择将止损移动到入场价或锁定当前利润的一半。





移动止损 / 步进：在行情持续朝有利方向发展时锁定利润。





手数模式：选择“自动计算手数”实现复利增长，或“手动手数”进行固定仓位管理。





免责声明：高频交易具有固有风险。过去的表现并不保证未来结果。在使用真实资金交易之前，请务必先在能够模拟真实经纪商延迟和点差条件的模拟账户中进行充分测试。





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