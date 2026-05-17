SD Gold HFT Scalper EA

SD Gold HFT Scalper EA 是一款先进的高频交易系统，专为极端波动和高速市场执行而设计。与依赖延迟 OHLC（开盘价、最高价、最低价、收盘价）K线数据的传统 EA 不同，该系统完全基于纯粹的原始 Tick 数据运行。通过监控买价和卖价的微小波动，它能够在标准图表反映之前识别并捕捉爆发性的动量行情。

虽然针对黄金（XAUUSD）进行了优化，但该 EA 也可用于任何高流动性、高波动性的交易品种。

🔗 实时跟踪进度：点击这里查看 EA 的实时表现。
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🚫 谨防诈骗：我从不会在 Telegram 上分发我的 EA 或自定义设置。官方购买渠道仅限 MQL5，授权 Set 文件仅发布在我的博客中。请提高警惕，避免向第三方冒充者购买！


🌟 核心功能
纯 Tick 数据引擎：分析实时 Tick 流，根据即时动量变化执行交易。

现代化图表面板：采用简洁低干扰的深色 UI 卡片，实时显示浮动盈亏（Floating PNL）和当日已平仓利润，并带有动态颜色提示。

高级交易管理：包含可自定义的移动止损、止盈以及保本功能（移动到入场价或锁定半仓利润）。

灵活风险管理：可选择固定手数模式，或基于账户百分比的自动风险计算模式。

交易时段与日期过滤：可完全控制 EA 的交易时间，支持启用或禁用亚洲、欧洲、美洲交易时段，以及指定星期几交易。

符合 NFA/FIFO 规范：内置合规切换功能，适用于使用美国监管经纪商的用户。


⚠️ 关键要求（使用前请务必阅读）

由于这是一个真正基于 Tick 的剥头皮 EA，您的交易环境是成功的最关键因素：

账户类型：您必须使用 ECN / 原始点差账户。高加点的标准账户会严重影响 EA 捕捉微利润的能力。

延迟 / VPS：执行速度至关重要。您必须将该 EA 运行在高质量 VPS 上，并且 VPS 尽可能靠近经纪商服务器。强烈建议 Ping 值低于 2ms。

滑点：确保您的经纪商在高波动行情下具有极低滑点和高速执行能力。

推荐经纪商（ECN 风格）：IC Markets、Fusion Markets（Raw 或 Zero 账户）


⚙️ 主要参数概览
Trigger：价格波动（点数）：在指定时间窗口内触发交易所需的价格爆发幅度。

最小/最大时间窗口（秒）：动量爆发必须发生的具体时间范围。

止损 / 止盈：定义硬性退出条件。（注意：止损可设置为 0，以禁用止损并完全依赖动态管理）。

保本（点数）/ 行为：设置触发距离，并选择将止损移动到入场价或锁定当前利润的一半。

移动止损 / 步进：在行情持续朝有利方向发展时锁定利润。

手数模式：选择“自动计算手数”实现复利增长，或“手动手数”进行固定仓位管理。


免责声明：高频交易具有固有风险。过去的表现并不保证未来结果。在使用真实资金交易之前，请务必先在能够模拟真实经纪商延迟和点差条件的模拟账户中进行充分测试。

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Quoc Dung Le
专家
SPARTAN GOLD SNIPER AI - V7.2 ULTIMATE The All-In-One Gold Solution: Smart Scalping and Professional Swing Trading. Spartan Gold Sniper is not just an EA; it is a complete trading system designed specifically for XAUUSD (Gold). Version 7.2 introduces the Smart Adaptive Engine, making it the most flexible bot on the market for both small accounts and large Prop Firm capitals. Critical Requirements Latency: You must use a VPS with less than 20ms latency (Recommended: MQL5 Built-in VPS). Account:
Mercaria Unicorn Gold EA
Anton Serozhkin
专家
Mercaria Unicorn — 用于 MetaTrader 5 黄金（XAUUSD）的自适应网格交易系统。由具有实盘经验的交易者开发，适合各种经验水平。 概述 Mercaria Unicorn 是一款用于黄金（XAUUSD）及其他差价合约（CFD）品种的自适应交易系统。与参数固定的普通网格机器人不同，它会根据所选的波动性配置和您的存款，自动调整层数、手数和风险阈值。 所有关键决策都可在图表上的可视化控制面板中操作，因此您可以即时更改设置，而无需重新打开输入窗口。本系统适合偏好低维护设置的交易者、按新闻日历管理风险的有经验交易者，以及希望在自身入场策略之上使用仓位管理器的专业交易者。 发售价格随销量增加而逐步上调。每次购买均包含通过 MQL5 Market 提供的所有未来更新。 主要功能 自适应引擎。四种波动性配置（Normal、Spike M、Spike L、Black Swan）涵盖平静日、新闻日、剧烈意外行情和危机情形，可在面板上一键切换，无需重启。Autosizing 模块通过带有内置安全缓冲的数学模型，为您的余额计算安全的层数和手数。手数缩放使每个以美元
Caicai Long and Short Pair Trading
Thiago Lopes
专家
CaicaiLS Pro - Advanced Pair Trading & Statistical Arbitrage (Version 9.0) The CaicaiLS Pro is a quantitative Expert Advisor designed for Long & Short operations (Pair Trading) using Statistical Arbitrage . Developed for traders seeking precision, it tracks correlation and cointegration anomalies across multiple asset pairs simultaneously, seeking performance in both mean reversion and momentum breakouts. Its advanced architecture features the introduction of Shadow Execution technology. The mat
Neurolite EA gbpusd
Aliaksandr Salauyou
专家
The Neurolite Expert Advisor offers trade decisions based on a neural network trained using a 10-year history of real tick data. The trading is performed only on GBP/USD. Its main peculiarity is a small amount of input parameters so as to facilitate the working process of users. The Neurolite EA will fine-tune all the parameters for you. Trading Strategy The system does NOT use dangerous strategies such as averaging or martingale, but strictly adheres to the neural network instructions. Stop lo
Neurolite EA eurusd
Aliaksandr Salauyou
专家
The Neurolite Expert Advisor offers trade decisions based on a neural network trained on 5-years of real tick data. Trading is performed only on the EUR/USD currency pair. Its main peculiarity is a small amount of input parameters so as to facilitate the working process of users. The Neurolite EA will fine-tune all the parameters for you. This Expert Advisor is based on the previously released Neurolite EA gbpusd , which was adjusted for successful trading on the EUR/USD currency pair. Trading
Eagle Scalper MT5
Yang Wu
专家
只在亚洲盘进行剥头皮交易 几个独特指标用于检测市场波动 根据市场情况动态止盈止损 保护性硬止损，使得账户风险降低 不需要配置文件，对每一个货币对使用相同的设置 此EA适用于以下货币对： EURAUD 推荐在 M15 周期上使用此EA 建议在一个真正的 低点差 ECN平台上使用该EA 推荐将Risk参数设置为10以下 推荐使用99.9%模型质量的历史回测 信号 : https://www.mql5.com/en/signals/author/oodd008 回测 : https://www.mql5.com/en/users/oodd008/blog 参数 Lots - 使用固定手数 Risk - 根据账户净值自动计算手数，只有当Lots是0时才有效 Auto_GMT_Offset - 实盘交易时，如果设置为true，GMT_Offset会由EA自动计算 GMT_Offset - 历史回测时输入你的经纪商的GMT时间，实盘交易时不用设置此参数，系统会自动计算GMT时间 EA_Comment - 设置自己的评论信息 MAGIC - Magic数字，无需更改 Max_Spread - 开
Snake EURUSD
Thurau Baerbel
专家
Snake EURUSD Real EA is a fully automatic Forex Trading Expert Advisor. The robot can run on any pair, but the results are better on EURUSD M15. The system can run with any broker that also provides Floating Spread. Advantages The EA does not use systems like martingale, hedging, etc. The EA uses SL and Trailing Stop to make a profit. In addition, you can also set TP (EURUSD at 93 for me). Best test results with 99.0% in the backtest. It is not necessary to close the EA during the press release
BenefitEA Mt5
Vsevolod Merzlov
专家
Benefit EA Uses only hedging accounts.     Benefit EA is a non-indicative flexible grid adviser with special entry points that provide a statistical advantage, revealed through the mathematical modeling of market patterns. The EA does not use stop loss. All trades are closed by take profit or trailing stop. It is possible to plan the lot increments. The "Time Filter" function is set according to the internal time of the terminal as per the displayed time of the instrument's server, not the oper
On Control EA MT5 V2
Hany Ali
专家
On Control EA MT5 V2 Game-Changing Software For The Forex Market  On Control EA was created to help traders like you maximize their income. How would you like to gain access to a world-class proprietary piece of software designed for one purpose, to improve your Forex strategy? Let’s be honest, it can be hard to understand which technical analysis & trading signals you should follow. With On Control EA, you now have a powerful tool that will enhance your Forex trading strategy & elevate your in
EA Rx Five MT5
Ruslan Pishun
专家
The adviser uses a strategy based on the use of 7 Envelopes  indicators, on each timeframe (M5, M15, M30, H1, H4) there are 7 Envelopes indicators. Trading is based on the “Price Action” strategy, the adviser searches for a simultaneous signal on 5 time frames: M5, M15, M30, H1, H4 and then opens an order. The EA uses the built-in Martingale and Averaging algorithm. The adviser uses economic news to achieve more accurate signals. Hidden Take Profit, Break Even and Trailing Stop are used. Attenti
MoneyMaker StableATM Lite
Zi Jie Gu
专家
MoneyMaker 稳定提款机 Lite 版本，是一款针对外汇的自动智能交易系统！以下简称本 EA 智能交易系统。Lite版本仅支持MetaTrader 5! 本 EA 智能交易系统的目的是稳定盈利，而不是让你拥有一夜暴富的能力！ 本 EA 智能交易系统的 Lite 版本仅作用于 EUR/USD 货币兑，不能用于其他货币兑交易、其他 CFD 产品交易以及大宗商品交易或期指商品交易！ 本 EA 智能交易系统，只适合运行在允许进行对冲交易的的外汇交易商平台！ 本 EA 智能交易系统，采用马丁格尔与网格交易系统为基础，通过大数据分析对 EUR/USD 货币兑的多年历史数据进行各项特征进行层层分析，得到了精准的分析结果！ 本 EA 智能交易系统的代码融入数据模糊处理技术，使得本 EA 智能交易系统在进行下单和平仓操作时自动处理价位而并非依靠限价订单来完成下单和止盈平仓操作！ 本 EA 智能交易系统的特点在于稳定盈利！根据市场的情况，平均每日盈利 $60~$180 ！ 本 EA 智能交易系统没有资金回撤！常规时期最大动态亏损$ 400 以内！对于 COVID-19 时的市场熔断机制， 500
NorthEastWay MT5
PAVEL UDOVICHENKO
4.5 (8)
专家
NorthEastWay MT5是一种完全自动化的“回撤”交易系统，在热门的“回撤”货币对交易中特别有效：AUDCAD、AUDNZD、NZDCAD。该系统在交易中使用了外汇市场的主要模式——价格在任何方向急剧波动后的回归。 时间框架：M15 基本货币对：AUDNZD、NZDCAD、AUDCAD 附加货币对：EURUSD、USDCAD、GBPUSD、EURCAD、EURGBP、GBPCAD 购买EA后，务必私信我，我会将您添加到私人群组，发送设置文件和详细说明。 我愿意帮助每位买家安装和配置顾问。 如果您以前从未使用过EA，我会向您展示并教您如何使用。 EA设置： 您可以使用OneChartSetup（仅限M15时间框架）从单个图表运行所有货币对 该EA对点差、滑点或任何其他与经纪商相关的变量不敏感。 仅使用推荐的货币对。 EA测试： 使用MT5测试器的多货币模式同时测试所有推荐的货币对上的EA。 观看示例视频 。 仅在M15时间框架上进行测试 推荐进行5-10年的长期测试，以显示EA在各种市场条件下的稳定性。 输入参数： OneChartSetup — 从一个图表同时启动多个货
Traders Toolbox
Jason Kisogloo
3 (2)
专家
交易者工具箱是一種多功能工具 基於對常見交易策略的廣泛培訓而創建，以使這些策略和計算自動化。   （由Jason Kisogloo設計和編程） 特徵： 19個獨立信號 -這些信號 中的 每個信號 都 以神經網絡樣式配置進行偏置，以構成最終/整體結果。 每個信號都有其自己的設置 ，可以根據 需要 對其進行 自定義或優化。   綜合上 - 屏 - 顯示 -六搭扣，全面的信息和工具提示走板。 （單擊面板邊框可折疊或折疊...自動為每台儀器保存的設置）：   信號面板 -顯示帶有偏差信息和信號詳細信息的信號分析。   新聞小組 -和未來甚至有消息 牛逼 小號 基於 預測 的 影響與倒計時事件當前的儀器。 （ 針對此功能，必須將 內部M   T   5經濟日曆與 外匯工廠刮板的 選項 -https:   // www.forexfactory.com 添加到Metatrader中允許的網站上）     EA設置面板 -根據止損和資金設置提供有關當前EA設置和輸入信息的信息。   損益面板 -提供8個不同時間段內歷史交易的整體損益表現。   切換面板 -一鍵切換開關，用於顯示屏幕指示器和圖表。
FiboPlusWaveRunner MT5
Sergey Malysh
专家
Expert. Automatic and manual trading. Ready-made trading system based on Elliott waves and Fibonacci retracement levels . It is simple and affordable. Display of the marking of Elliott waves (main or alternative option) on the chart. Construction of horizontal levels, support and resistance lines, a channel. Superposition of Fibonacci levels on waves 1, 3, 5, A Alert system (on-screen, E-Mail, Push notifications).    visual panel for opening orders in manual trading. visual panel for setting up
Shadow Legends MT5
Zarui Ogannisian
专家
Shadow Legends MT5 EA.-it's a fully automated expert Advisor designed to trade EURUSD. It is based on machine learning analysis and genetic algorithms.  The Expert Advisor contains a self-adaptive market algorithm that uses price action patterns. The expert Advisor showed stable results for EURUSD in the period 2000-2021.  No dangerous money management techniques, no Martingale, no netting, scalping or hedging.  Suitable for any brokerage conditions.Test only on real accounts.Recommended broker
Golden Lucks
Godbless C Nygu
专家
介绍我们专为在外汇市场上交易 XAUUSD 而设计的 EA。该专家顾问结合了五个指标，主要来自支撑和阻力策略，达到了超过 60% 的令人称赞的准确率。通过500美元启动资金的5年回测的严格测试，结果产生了超过20万美元的利润，展示了其巨大收益的潜力。 主要特征： 包含五个不同的指标，主要基于支撑和阻力策略。 准确率达到60%以上。 严格的风险管理以及有效的止损和止盈机制。 有效的新闻过滤器以优化交易决策。 账户保护功能允许设置最大每日损失和净值参数。 详细的统计数据可供分析，包括入场、交易、点差和保证金。 使用提供的设置灵活地交易其他货币和金属对。 可定制的手数大小、止损和止盈参数。 购买时提供安装手册和设置说明。 根据个别经纪商详细信息、初始存款、账户货币和杠杆进行定制设置。 为了优化您的交易体验，请提供以下详细信息： 经纪商名称 初始保证金 账户币种 杠杆作用 重要提示：-联系开发商，确保您在购买后获得重要的设置文件。 我们致力于提供卓越的支持，并欢迎任何反馈，以提高我们 EA 的准确性和性能。祝您交易成功。
Reactor EA MT5
Berat Cakan
专家
Reactor MT5是用于日内交易的全自动EA交易。它基于许多指标。专家顾问能够获得很高的获胜率。 专家在EURUSD，GBPUSD，USDCAD，AUDUSD和USDJPY M15货币对的整个可用历史时期内进行了测试，并获得了出色的结果。您可以下载演示并自己进行测试。我的测试使用的是实际报价日期，准确度为99.90％，实际价差和附加滑点。 基于EA分析，基本策略始于逆序趋势和跟随趋势的市场订单 最大跌幅将为％0,1-％15％。您可以检查图片上6年的回测结果。 反应堆是如此低风险的专家。系统正在使用不同类型的算法打开订单。 坦率地说，输入太多，但请放心，我会为您提供帮助。 Ea在星期一和星期五不开放任何订单。如果您愿意，可以自己打开它。 了解了输入之后，您可以找到最适合自己的设置。 请不要将ea与假回测ea进行比较。所有结果都是真实的。 在电报上关注我们： https://t.me/joinchat/RXjxgdlM1aRZA3A4 推荐建议 推荐的时间范围是M15- M30-H1-H4。 专家可以继续使用EURUSD，GBPUSD，USDCAD，AUDUSD和USDJPY。 从20
QuantXProTrader EA
Netlux Digital Kft.
专家
QXS PRO TRADER Expert Advisor QuantXProTrader is an Expert Advisor based on Profitable Price Action strategy. It is compatible with our QXS Trend indicator and work automatically by Trend detection on Multiple assets. Each and Everything in this EA is perfect Just you need to set input parameters. Take Profit, Stop loss, Trailing Stop, Trailing Step, Lot Size Adjust it as per your account capital and equity. Recommended TIMEFRAMES are: M15, M30 and H1  Before Installing Expert Advisor on chart
TickToker
Oxana Tambur
专家
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作者的更多信息
SD Crystal Heikin Ashi
Patel Dipeshkumar Ramanbhai
专家
SD Crystal Heikin Ashi 是一款完整、自動化的趨勢交易 Expert Advisor（EA），專為捕捉持續市場動能而設，同時無情地過濾市場噪音。此 EA 以嚴格風險管理參數為核心，非常適合需要應對嚴格回撤限制、激進經紀商要求，或專有交易公司（Prop Firm）評估的交易者。 與依賴容易出現雜訊的標準 K 線形態不同，此 EA 會在內部即時計算 Heikin-Ashi 數值。它將這些平滑化的價格行為訊號與雙移動平均線（快速及慢速）過濾器結合，確保只有在主導趨勢獲得動能、斜率及價格距離確認時才執行交易。 主要功能 100% 獨立運作及驗證友好：直接於程式內以數學方式計算 Heikin-Ashi。無需任何外部或自訂指標（.ex5 檔案），確保執行穩定並方便部署至 VPS。 評估及 Prop Firm 就緒：具備嚴格的交易前保證金檢查。EA 會於下單前驗證可用保證金，在高波動期間保護帳戶避免突然被強制平倉。 進階安全離場邏輯：內建「Safe Stops」演算法會自動標準化價格，並在經紀商最低 STOPS_LEVEL 要求下，稍微放寬 Stop Loss / Ta
SD Gold Crossover Scalper
Patel Dipeshkumar Ramanbhai
专家
SD Gold Crossover Scalper   以精准策略捕捉机构级黄金趋势 SD Gold Crossover Scalper 是一款专业级、全自动化的 EA（Expert Advisor，智能交易系统），专为黄金（XAUUSD）市场的极端波动与高动能趋势而打造。该算法并非逆势交易，而是通过高度优化的移动平均线交叉模型，让您的资金顺应机构级市场动能。 本 EA 以资金保护为核心设计理念，具备高级点差保护、动态交易量标准化，以及简洁的图表 HUD 面板，可实时显示市场状态信息。 实时追踪表现：点击这里查看 EA 的实时运行表现  here . ️ 参数文件：点击这里下载安装手册与配置文件。 here .      时间周期：5分钟（最低）        止损（SL）点数：5000        止盈（TL）点数：3000        使用基于账户净值百分比的自动手数   谨防诈骗：我从不会在 Telegram 上分发我的 EA 或自定义参数。官方购买渠道仅限 MQL5，授权参数文件仅发布于我的博客。请务必小心，避免向第三方冒充者购买！ ️ 核心策
SD Ichimoku Master
Patel Dipeshkumar Ramanbhai
专家
欢迎使用 SD Ichimoku Master，这是一款专为 MetaTrader 5 独家打造的高度复杂的 Expert Advisor（EA，智能交易系统）。这不仅仅是另一个基础指标机器人；它是一套专业级交易算法，连接了传统趋势跟随与现代机构交易之间的鸿沟。 通过结合经过验证、久经考验的 Master Ichimoku Cloud Strategy（Ichimoku 云图策略）逻辑，以及先进的 Smart Money Concepts（SMC，聪明资金概念）和 Institutional Smoothing（SMMA，机构平滑均线），该 EA 旨在过滤市场噪音、规避假突破，并仅在真实宏观趋势方向上执行高概率的狙击式入场。 无论您是在低时间周期交易 XAUUSD（黄金），还是在 H1 周期交易主要外汇货币对，SD Ichimoku Master 都能为您的风险控制、交易时段和交易管理提供绝对掌控。 策略运作方式（共振引擎） 为了执行交易，EA 要求三个独立分析引擎之间实现严格共振： 核心：Master Ichimoku Cloud（Ichimoku 云图） EA 会确保价格
SD FirmPrism Pro
Patel Dipeshkumar Ramanbhai
专家
SD FirmPrism Pro -（符合 Prop Firm 规则的 XAUUSD 趋势-波段交易系统）是一款高性能、完全机械化的智能交易专家顾问（EA），专为现代 Prop Firm 交易者（如 Goat Funded Trader、FTMO 和 MFF）从零打造。与依赖网格（Grid）或马丁格尔（Martingale）等高风险策略、容易导致账户爆仓的大众化 EA 不同，SD FirmPrism Pro 采用严格的单仓位趋势交叉逻辑，并结合机构级权益保护机制。 专为黄金（XAUUSD）设计，在严格控制账户回撤不超过 Prop Firm 限制的前提下，捕捉高概率的动量爆发行情。 核心策略 SD FirmPrism Pro 使用双简单移动平均线（SMA）交叉系统（44 快线 / 200 慢线）来确定宏观趋势。它会耐心等待价格行为与更高时间周期的动量方向一致，仅在新K线收盘时进场，以避免点差噪音和高频交易（HFT）违规。系统始终只允许同时持有一个仓位，确保不会出现过度风险敞口。 坚不可摧的 Prop Firm 保护机制 由于时区切换错误而导致 Prop Firm 挑战失败的情
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DominikDorner
661
DominikDorner 2026.05.23 08:11 
 

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Patel Dipeshkumar Ramanbhai
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来自开发人员的回复 Patel Dipeshkumar Ramanbhai 2026.05.24 04:24
Hello DominikDorner Bro! ⚙️ Set Files: Download the setup manual and configurations here.
https://www.mql5.com/en/blogs/post/770101 Please backtest Atleast last 6M Data
Mode- Every tick based on real tick Thank you✨💰💖
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