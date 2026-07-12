SMC OrderFlow SZSC Pro

  • 指标
  • Li Chun Quan
    Li Chun Quan

    Li Chun Quan

    博思量化（BossQuant）工作室简介
    --------------------------------------------------------------------------------
    中文版本
    --------------------------------------------------------------------------------
    🏢 关于我们
    博思量化（BossQuant） 是一家专注于量化交易工具开发的专业工作室，深耕 MT4/MT5 与 TradingView 平台指标开发领域。
    1 评论
  • 版本: 1.79
  • 激活: 5
SMC OrderFlow Indicator v1.79 Pro

先坦诚一点：没有任何指标可以单独保证盈利。交易结果取决于交易者的判断、风险控制、市场环境和执行纪律。

SMC OrderFlow Indicator v1.79 Pro 不是一个“自动赚钱”的工具，也不是一个只给出简单箭头的信号系统。它的定位，是帮助交易者更清晰地阅读市场结构、订单流区域和缠论笔段关系。

这个指标把 Smart Money Concepts 与缠论结构分析结合在同一张图表中，帮助你观察价格正在形成的结构、关键区域和潜在信号背景。你仍然需要自己做交易决定，但你不再需要在多个指标之间反复拼接判断。
SMC OrderFlow Indicator v1.79 Pro 适合关注黄金、外汇、指数、加密货币等品种的日内交易者，也适合希望在 M1、M5、M15、M30、H1 等周期中观察结构变化的用户。

核心功能

1. 市场结构识别

指标自动识别 BOS 与 CHoCH，帮助你观察价格结构从延续到转变的过程。它会跟踪关键波段高低点，并在图表中标记结构突破和结构转换位置。
2. Order Block 与 FVG 区域
指标会识别订单块与 Fair Value Gap，并根据价格触及、填补和生命周期状态更新区域显示。你可以更直观地观察价格正在接近哪些潜在反应区域。
3. 缠论笔、中枢与买卖点辅助
指标集成缠论相关结构，包括笔段、中枢、BSP 买卖点辅助识别，用于帮助交易者观察走势内部结构，而不是只看单根 K 线信号。
4. ZigZag 摆点连线与结构过滤
通过摆点连接和结构过滤，指标可以展示更清晰的价格骨架，减少图表上的随机噪音，帮助你判断当前走势处于推进、回调还是转换阶段。
5. 信号等级与 EA 对接缓冲区
v1.79 Pro 增加了用于 EA 读取的信号等级与信号类型缓冲区，便于策略或面板通过 iCustom() 获取结构化信号数据。图面显示过滤与缓冲区数据导出分离，适合进一步扩展为半自动或自动化交易系统。
6. MA21 过滤与趋势辅助
指标支持 MA21 趋势过滤，用于辅助判断价格是否处于相对顺势环境中，减少逆势信号的干扰。
7. Global Variables 数据导出
指标可导出部分结构数据到全局变量，方便副图指标、面板或 EA 读取当前结构信息。
适合谁使用
正在学习 SMC、订单流、BOS、CHoCH、OB、FVG 的交易者
已经理解市场结构，但希望用工具提高识别效率的中级交易者
关注黄金 XAUUSD、主要外汇货币对、指数或加密货币的日内交易者
需要将指标信号接入 EA、面板或辅助决策系统的开发者型交易者
希望用一套统一结构观察价格，而不是堆叠大量独立指标的用户
建议使用方式
选择 M5、M15 或 H1 图表观察主结构。
先看 BOS / CHoCH 判断当前结构方向。
再观察 OB、FVG、中枢和缠论笔段是否与结构方向一致。
如果价格进入关键区域，再等待自己的入场确认，例如动能 K 线、吞没、回踩确认或其他个人交易规则。
止损和目标应根据最近结构点、区域边界和个人风险规则设置。
不建议单独依赖任何一个箭头或单一信号直接交易。
重要说明
本指标仅用于市场结构分析和交易辅助，不构成投资建议，也不保证任何交易结果。请务必在模拟账户和策略测试中充分熟悉参数、显示逻辑和信号含义，再用于真实交易。

推荐产品
Cov echo trends indicator
Ekaterina Saltykova
指标
Manyal trading system, CovEchoTrend Robot, focuses on reliability and flexibility. By employing statistical analysis methods to study the relationships between the base indicator and market patterns, the system enables a deeper understanding of market processes. Intelligent pattern analysis: The application of statistical data processing helps identify key trend reversal points more accurately, signaling significant market shifts. Informed decision-making is based on the intersection of indicato
Liquidity Order Blocks MT5
Johan Adrian Nieto Resendiz
指标
Liquidity Order Blocks MT5 Liquidity Order Blocks MT5 is a professional visual indicator for MetaTrader 5 designed to help traders identify and monitor potential bullish and bearish liquidity areas directly on the chart. The indicator detects pivot-based order block zones and displays each zone with a structured visual breakdown of estimated bullish volume, bearish volume, relative strength and delta. Its purpose is to make liquidity areas easier to read, compare and monitor during market analys
Vector Fibo Scalp
Cristofher Robles
指标
Vector Fibo Scalp is a speed and breakout-oriented intraday indicator. It monitors current price movements against daily high/low channels and provides immediate signals upon breakout confirmation. Key Features: Vector Velocity: Fast detection of daily breakouts using moving average channels. Visual candles: 4-color candle highlighting engine for active scalping states. Breakout Targets: Automatic projection of profit targets up to 161.8% Fibo ratio. R:R Panel: Dynamic calculations of risk-to-re
Rejection Velocity Echo
Nicholas Ndegwa
指标
RVE Echo Indicator MT5 — Rejection Velocity Echo RVE Echo Indicator is a custom MetaTrader 5 technical indicator designed to detect abnormal price rejection, sharp velocity changes, and possible reversal zones in the market. RVE stands for Rejection Velocity Echo . The indicator studies how strongly price moves compared to its recent rejection behavior, then highlights moments where the current price movement appears unusually aggressive. This can help traders identify possible exhaustion, rejec
MarketMagnet
Kelly Adediran Raymond
指标
Are you ready to take your trading journey to new heights? Look no further than MarketMagnet, this groundbreaking indicator designed to propel your trading success with excitement and accuracy. Powered by the convergence of Momentum and CCI (Commodity Channel Index), MarketMagnet equips traders with the ultimate tool to determine direction and entry prices for a wide range of recommended currency pairs and instruments. It is designed for traders seeking to scalp for a few pips on lower timeframe
RSI Cortex Ai
Michael Prescott Burney
指标
RSI Cortex AI for MT5 RSI Cortex AI is a MetaTrader 5 indicator designed to help traders analyze momentum using a multi-factor ranking model instead of relying only on a fixed RSI threshold approach. It combines momentum features, directional ranking, confidence scoring, and adaptive filtering into a clean TradingView-style workspace for chart-based analysis. What the indicator does RSI Cortex AI evaluates momentum using a broader feature set than a standard RSI line. It is designed to help trad
Arrow Trends
Algori Systems FZ-LLC
指标
Arrow Trends – Clear Trade Entry Signals for MetaTrader 5 Arrow Trends is a professional arrow indicator for MetaTrader 5 designed to provide trade entry signals in the direction of the prevailing trend. Whether you are scalping, day trading, or swing trading, Arrow Trends helps you identify strong opportunities. Key Features: Non-Repainting Signals: Once an arrow appears, it never disappears. Trend-Focused Entries: Signals align with the dominant market direction. Multi-Timeframe Ready: From 1-
Volume Arrow Signal MT5
Michael Oko Oboh
指标
Volume Arrow Signal Product Description Volume Arrow Signal is a smart trading indicator designed to help traders identify potential buy and sell opportunities using price action, volume behavior, and directional arrow signals. The indicator places clear arrows directly on the chart, making it easy to spot possible market reversals, trend continuations, and entry opportunities without spending hours analyzing charts manually. Whether you are trading Gold (XAUUSD) , Forex pairs, Indices, or Crypt
RAD Real Acummulation and Distribution
Jose Alejandro Jacome Jimenez
指标
RAD CRITICAL LEVES RAD indicator tracks “Relevant Volume” in real time, identifying accumulation and distribution processes, projecting them in the chart as SUPPORT or RESISTANCE zones. Natural   support   and resistance levels are generated by Volume Accumulation and Distribution processes. As these processes evolve, levels at which the relevant volume in the market place is positioned, become difficult areas to cross upwards or downwards. By using this information, traders can identify very s
ConfluenceArrow for mt2trading
Vishwa Kumara Aththanayakage Dinesh
指标
ConfluenceArrows is a non-repaint arrow indicator built specifically for generating binary-options signals on the MT2Trading platform. It plots a clean UP or DOWN arrow the moment a candle closes, so you always know your entry in advance — enter on the open of the very next bar. The signal is a three-factor confluence: it combines trend (EMA), momentum (RSI) and volatility (Bollinger Bands). An arrow only appears when all three line up, which keeps you out of low-quality setups and focuses on h
Tma Poc Gold
Ignacio Agustin Mene Franco
专家
POC + TMA SCALPER GOLD - Expert Advisor Professional DESCRIPTION: Automated trading system designed specifically for XAU/USD, combining Point of Control (POC) with Triangular Moving Average (TMA) to identify high-volume and trending zones. It uses advanced risk management with dynamic trailing stops and an intelligent grid system. TECHNICA
Gold speedster
Simon Aderinola Akinteye
专家
Gold Speedster EA — Precision. Speed. Profitability. THE EA MYFXBOOK LINK NOW WORKING Up almost 3% in just few days. MyFxbook link :                https://www.myfxbook . com/members/CannyFX/gold-speedster/12075079 Kindly remember to clear the space just before com/ above when pasting the link in your browser. Unleash the power of intelligent automated trading with Gold Speedster , a next-generation Expert Advisor engineered exclusively for XAUUSD (Gold) . Built for traders who demand performa
Advanced Trend Scalper MT5
Evgeny Belyaev
5 (1)
指标
The   Advanced Trend Scalper MT5  indicator is designed to help both novices and professional traders. The indicator analyses the market and gives you buy and sell signals. It does not use any other indicators, it works only with the market actions. The signal appears right after the candle close and it does not repaint. The efficient algorithm provides a high degree of reliability of such signals.  Advanced Trend Scalpe r  for the MetaTrader 4 terminal :  https://www.mql5.com/en/market/product/
Stryker Levels
Alex Amuyunzu Raymond
指标
Stryker Levels — Precision Daily Breakout Detection with Live TP/SL Projection Every institutional trading desk watches the same two numbers each session: yesterday's high and yesterday's low. These levels are where liquidity pools, where stop hunts happen, and where the highest-probability breakout and reversal setups form. Stryker Levels turns this concept into a fully automated, non-repainting detection engine that works silently in the background so you never miss the moment price commits to
Aurex Fibo Scalper
Cristofher Robles
指标
Aurex Fibo Scalper is a premium precious metal (Gold, Silver) and forex scalping system. By focusing on the Golden Ratio of Fibonacci projections and incorporating specialized trend filter channels, it identifies strategic daily turning points. Key Features: Golden Ratio Projections: Levels calculated using precise Fibonacci coefficients. Metal Optimization: Tuned for volatile assets like XAUUSD (Gold) and XAGUSD (Silver). Synergy Crossover: Double MA filter to block counter-trend signals. Tradi
CRT Confluence Pro
Jessica Victoria Huera Rodriguez
指标
CRT Confluence Pro by TraderJess92 is a professional MetaTrader 5 indicator designed for traders who use the CRT methodology , institutional structure, liquidity sweeps, FVG, CISD and multi-timeframe analysis. The indicator helps identify high-confluence CRT setups through a clean visual sequence: HTF candles, TS / liquidity sweep, first CISD after the TS, FVG zones, Daily/Weekly Bias and DOL as the logical target of the setup . Main Features Displays HTF candles directly on the main chart. Aut
RBreaker
Zhong Long Wu
指标
RBreaker Gold Indicators 是黄金期货一种短线日内交易策略，它结合了趋势跟踪和日内反转两种交易方式，既能捕捉趋势行情的利润，又能在行情反转时及时止盈并顺势反手。 该策略曾连续15年被美国《Futures Truth》杂志评选为前十大最赚钱的交易策略之一，具有很长的生命周期，至今仍在国内外普遍使用与研究。 本指标结合了2026年期货黄金的走势，依据14日ATR指标，分别定义了突破系数A，观察系数B，反转系数R更合理的数值，非常不错的指标，已实现年稳定盈利，值得推荐~ 以上指标适合高波动品种，参数适合期货黄金，股指期货等，如果需要其他品种行情，需要单独设定 突破系数A，观察系数B，反转系数R，进行回测才能使用。 欢迎指标售后有问题可以加+V：504282029
Limitless MT5
Dmitriy Kashevich
指标
Limitless MT5 is a universal indicator suitable for every beginner and experienced trader. works on all currency pairs, cryptocurrencies, raw stocks Limitless MT5 - already configured and does not require additional configuration And now the main thing Why Limitless MT5? 1 complete lack of redrawing 2 two years of testing by the best specialists in trading 3 the accuracy of correct signals exceeds 80% 4 performed well in trading during news releases Trading rules 1 buy signal - the ap
Nova SuperTrend Follower
Joseph Chege Githuku
指标
Nova SuperTrend Follower See the market clearly. Trade with precision. Follow the trend with confidence. The Nova SuperTrend Follower is a powerful, multi-layered indicator combining institutional VWAP with a fully customizable dual EMA system. It cuts through the noise to give you crystal-clear market visibility, perfect entry timing, and early reversal detection. The Core Components VWAP — The Volume Anchor Tracks institutional money flow. Unlike standard averages, VWAP filters out low-volum
Adaptive Trend Zones
Oguz Oeztuerk
指标
Apex Trend Zone — 产品说明 Apex Trend Zone 是一款趋势跟踪信号指标，旨在捕捉市场的主要方向，并帮助您在整个趋势过程中持有仓位。它通过跟踪价格动能，使用简洁的箭头标记和一条自适应跟踪线，在图表上标示潜在的反转点和延续点。 该指标采用动态区域逻辑，能够根据市场波动性自我调整。随着趋势增强，跟踪区域会扩大，旨在减少在强劲行情中过早离场，并使您在趋势结束之前保持方向一致。 优势 它提供清晰、简洁无杂乱的视觉呈现；买入和卖出方向在图表上一目了然。它适用于所有交易品种（外汇、指数、商品、加密货币）以及所有时间周期。得益于这条自适应跟踪线，使您更容易在整个趋势过程中持有仓位，从而减少在震荡行情中不必要的离场。它使用简单，无需叠加大量其他指标，即可独立提供一个方向性框架。当在更高的时间周期（例如 1 小时、4 小时和日线）上使用时，错误信号会显著减少，这使其特别适合波段和持仓型的交易方式。 注意事项 与所有趋势跟踪工具一样，在横盘和无方向（震荡）市场中产生错误信号的可能性会增加。在较低的时间周期上，由于市场噪音，信号频率可能会增加，并可能出现误导性的反转。就其本质而言
NeckLine Sentinel
Alex Amuyunzu Raymond
指标
NeckLine Sentinel — AI-Scored Multi-Timeframe Head & Shoulders Scanner NeckLine Sentinel is a professional-grade pattern recognition engine built for traders who rely on classic chart formations but are tired of manually scanning charts for hours. Instead of watching one timeframe at a time, NeckLine Sentinel simultaneously monitors M15, M30, H1, H4, and D1 for both Head & Shoulders (bearish reversal) and Inverse Head & Shoulders (bullish reversal) patterns — and does it with a scoring system th
Phantom Edge SMC
Nattapon Chuekamhod
指标
Phantom Edge SMC — The Ultimate Smart Money Indicator for MT5 Tired of manually drawing structures while trading SMC or ICT concepts? Let Phantom Edge SMC do the heavy lifting for you. Key Features Internal & Swing Structure: Automatically detects BOS and CHoCH across two structural levels. Order Blocks (OB): Identifies Internal and Swing OBs with automated mitigation tracking. Equal Highs / Lows: Highlights EQH / EQL to pinpoint Liquidity pools. Fair Value Gaps (FVG): Displays FVGs with
Neoarjo fair value gaps dont lie theory
Phemelo Neo Malele
指标
该指标的独特优势在于其基于 Arjo 设计和开发的“公允价值缺口理论”。Arjo 是一位顶尖的导师，而我本人则在此基础上进行了开发完善。该系列视频将包含完整的 YouTube 链接，提供详尽的讲解，并附有编译后的 MT4/MT5 系统运行的截图。 所有发布的系统都将分别提供 MT4 和 MT5 版本，以满足不同平台和用户的需求。 所有购买该系统的 100 位客户都将获得一项额外福利：购买 Pine 脚本工具后，即可在 Trading View 上免费使用该系统。 链接： https://youtu.be/gT5SFdwIYC0?si=L_ldI4E_pCx4gVhL 您将获得： 1. 根据链接中的说明，自动检测并绘制看涨/看跌公允价值缺口框。 2. 隐蔽突破缺口信号 3. 突破缺口信号 4. 推送（通知）提醒指标（可选） 5. 该系统适用于所有时间周期。推荐时间周期：15分钟、1小时、4小时和日线。 总结：这仅仅是我们征程的开始，我们将根据用户需求定期更新更多功能、开发和升级，欢迎随时评论或私信我们提出任何问题。很遗憾，我们目前不提供演示下载，但我们保证，为了满足所有用户的需求，我们
Backtesting Indicator
Minh Truong Pham
指标
Introduction to the Manual Backtesting Indicator on MQL5 The MetaTrader platform provides an excellent backtesting tool for evaluating Expert Advisors (EAs). However, when it comes to manually backtesting a strategy to assess its effectiveness, this tool has some limitations: You cannot manually draw zones or trend lines while in backtesting mode. You cannot switch timeframes to check time alignment. For example, if my strategy requires additional confirmation from a higher timeframe (HTF), this
Cortex Fibo Pro
Cristofher Robles
指标
Cortex Fibo Pro is an advanced math-based daily level projection indicator designed to calculate high-probability trade setups. It utilizes daily Fibonacci expansions based on previous day highs and lows, filtered through a non-repainting dual moving average synergy structure. Key Features: Neural MA Alignment: Aligns Trend and Signal channels to verify directions. Fibo Projection Engine: Projects daily key entry levels and mathematical profit targets. Ergonomic GUI: Highly readable layout track
Evo Max
Joseph Saeidian
指标
Combination of years of experience!  Spartan — EVO MAX Edition : T rend, Reversal and Exhaustion Indicator Time Frame M1 only. GOLD The multi-timeframe RSI confluence  system that only fires when the market actually agrees with you. Most indicators scream "BUY!" every time a single line wiggles. "Evo Max" is built on the opposite philosophy: a signal only appears when multiple timeframes line up at once. No noise. No hero trades. Just high-conviction arrows. Why traders love it Multi-timeframe
Art of Cloud
Oyku Guler
指标
Meet the new generation ichimoku cloud. You can develop hundreds of strategies on it. Or you can open a trade directly by looking at whether it is above or below the cloud. Now it is much easier to know the trend... Once you get used to this cloud, you won't be able to look at the graphics without it. The calculation logic is completely different and you will experience the privilege of looking at the market from a different perspective. By looking at the chart, set the appropriate paramete
Adjustable Consecutive Fractals
Wayne Theo Botha
指标
Adjustable Consecutive Fractals  looks for 2 or more fractals in one direction and sends out a on screen alert, sound alert and push notification, for strong reversal points . Adjustable Consecutive Fractals, shows the fractals on chart along with a color changing text for buy and sell signals when one or more fractals appear on one side of price. Adjustable Consecutive Fractals is based Bill Williams Fractals . The standard Bill Williams fractals are set at a non adjustable 5 bars, BUT withe th
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
指标
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
Chart Patterns full
Mohamed Amr Mohamed Osama Abdelwahab
指标
Chart Patterns in Depth — 专业图表形态检测指标 本指标自动检测、绘制并管理专业价格行为交易者使用的16种经典图表形态：对称三角形、上升三角形、下降三角形、头肩顶及头肩底、杯柄形态及反向杯柄、下降楔形、上升楔形、看涨矩形、看跌矩形、旗形、三角旗形、双顶/双底、三顶/三底。 核心功能 • 确认后提供完整交易设置：入场（买入/卖出）、止盈以及两个止损位直接绘制在图表上，并显示点数距离和盈亏比。 • 结构性止损，配有经过校准的安全缓冲（目标测量值的7% / 14% / 21%），根据每个形态的内部结构分别设定。 • 入场纪律：只有当突破K线之后的下一根K线收盘于边界之外时才发出信号——自动过滤假突破。 • "假设情景"引擎：虚线投影提前告诉您，如果价格上涨、横盘或下跌，将形成哪种形态，以及每种突破情景的预计目标位。一键开关。 • 交易持久化：设置确认后，其价位线将保留在图表上，直到止盈或止损真正触发——新形态不会抹去正在运行的交易计划。 • 冲突管理：可选择如何处理方向相反的信号（最新优先/最先优先/同时显示并警告）。 • 推荐模式（默认开启）：仅交易持续形态，
该产品的买家也购买
SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
Muhammad Usman Siddique
5 (3)
指标
UZFX {SSS} 超短线智能信号 v4.0 MT5 是一款无重绘的高性能交易指标，专为在快速波动的市场中需要精准、实时信号的超短线交易者、日内交易者和波段交易者设计。该指标由 (UZFX-LABS) 开发，融合了价格行为分析、趋势确认和智能过滤技术，可在所有货币对和时间周期内生成高概率的买卖信号、预警信号以及趋势延续机会。 别再对交易犹豫不决了，开始遵循这一专为追求清晰、精准和纪律性市场执行的交易者设计的结构化信号系统吧。 我的建议* 最佳时间周期：15分钟及以上。 {H1} 是我的最爱。而且效果令人惊叹……！！ 更新后的主要功能 • 自动买入和卖出信号检测 • 先进的反转识别逻辑 • 潜在市场反转前的早期预警信号 • 趋势延续确认信号 • 内置风险管理功能，包含入场点、止损点、TP1、TP2和TP3水平 • 完全可自定义的风险回报比 • 实时警报、声音提醒和移动端推送通知 • 带交易建议的专业信息面板 • 适用于所有MT5交易品种和时间周期 • 界面简洁、轻量且用户友好 为什么交易者选择 UZFX SSS？ 大多数交易者亏损的原因在于入场过晚、平仓过早，或者缺乏明确的交
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
指标
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
PrimeScalping
Temirlan Kdyrkhan
指标
PrimeScalping is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or e
TrendMaestro5
Stefano Frisetti
指标
note: this indicator is for METATRADER4, if you want the version for METATRADER5 this is the link:  https://www.mql5.com/it/market/product/108106 TRENDMAESTRO ver 2.5 TRENDMAESTRO recognizes a new TREND from the start, he never makes mistakes. The certainty of identifying a new TREND is priceless. DESCRIPTION TRENDMAESTRO identifies a new TREND in the bud, this indicator examines the volatility, volumes and momentum to identify the moment in which there is an explosion of one or more of these da
SmartScalping
Temirlan Kdyrkhan
指标
SmartScalping is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or e
ScalpPoint
Temirlan Kdyrkhan
指标
ScalpPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or emai
TrendProMaster
Temirlan Kdyrkhan
指标
MasterTrend Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool MasterTrend   is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking wit
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
指标
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
MasterTrend
Temirlan Kdyrkhan
指标
MasterTrend Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool MasterTrend   is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking wit
Naked Forex Tweezer Pro indicator for MT5 by ITC
Renaud Herve Francois Candel
指标
Naked Forex Tweezer Pro Indicator Tweezer Pro Indicator is a pattern recognition indicator for Forex, Stocks, Indices, Futures, Commodities and Cryptos. The standard Tweezer is a two bar pattern. Our enhanced version is a multi-bar pattern. We filter the patterns for you so that you only get the     best and most effective patterns   and ignore the noise. The Tweezer pattern is a simple and effective pattern to trade. The strategy that comes with the Tweezer is based on price action. The Twe
Transaction Speed MT5
Ivan Stefanov
5 (4)
指标
当然，以下是翻译成中文（简体）的版本： 该指标标出市场中显现出 交易兴趣 的区域，并随后显示 订单积累区域 。它的工作方式类似于大规模的订单簿。 这是为 大资金 打造的指标，性能卓越。市场中有任何兴趣，你都能通过它清晰看到。 （这是一个 完全重写的自动化版本 —— 不再需要手动分析。） 交易速度 是一个全新的概念指标，它显示了市场上大订单 何时 、 何地 聚集，并揭示了其背后的意义。它可以在 非常早期 就检测到趋势的变化。 在外汇市场，所谓的“交易量”实际上是误导性的，因为那指的是价格在单位时间内的变化，因此真正的名称应是“交易速度”。 一切都取决于我们如何思考、如何行动、如何分析。 改变分析范式至关重要。 该指标完全重构了外汇市场上“交易量”的概念，用逻辑方式重新定义并应用，从而成为一个 独特而精准的工具 。 使用方法： 默认情况下，指标处于 自动模式 ，可独立用于任何时间周期。如果你希望切换到手动模式，只需点击 Auto / Manual Mode 按钮即可。 在 手动模式 下，所有计算从 2025年1月1日 开始。你可以根据需要更改该日期，以查看不同的分析结果。 最优数据周期
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (4)
指标
AriX Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool AriX is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking with real-time stat
Meravith Scanner
Ivan Stefanov
5 (3)
指标
MERAVITH SCANNER 是一款适用于 MetaTrader 5 的专业金融市场指标，将多种分析工具整合为一个统一的系统。它基于专有的成交量加权平均价格（VWAP）方法自动完成所有计算，完全消除主观判断。 该指标适用于所有资产类别（外汇、股票、指数、大宗商品、加密货币）以及从 M1 到 Monthly 的所有时间周期。其核心原理是价格跟随成交量。MERAVITH 识别机构资金成交量的集中区域，并从该集中区域中推导出数学上精确的价格水平。它不预测，不推测。它只计算。 使用 MERAVITH SCANNER，您可以在 2–3 分钟内扫描全部 28 个主要外汇货币对的所有时间周期。您也可以扫描任何您选择的市场——例如，大约 100 只股票约需 10 分钟。 该指标计算耗尽水平、平衡线、偏差、统计水平以及目标投射。 图表元素 Origin Point 标记所有计算的起始位置。指标会自动将其放置在最佳位置。红色标签（TOP）表示市场高点并带有看跌倾向。绿色标签（BOTTOM）表示市场低点并带有看涨倾向。 Sentiment Line 是一条动态曲线，反映基于成交量加权计算得出的市场情绪。
Route Lines Prices MT5
Vitalyi Belyh
指标
Route Lines Prices MT5  - 是一款用于寻找潜在交易信号的指标。其简洁的界面包含多种价格行为算法，以及信号终点检测和已完成轨迹的计算。这些算法包括基于所用时间周期的波动率和价格平滑计算。 该指标的主要参数是“ Calculating price values ”。默认值 1 提供均衡的自动计算模式， 无需手动配置即可使用。通过手动更改 2 到 500 之间的值，您可以根据自己的交易系统自定义指标。 该指标内置市场方向指标，由两条移动平均线（快线和慢线）的交叉点表示，在确定自身趋势时可以禁用该指标。 建议在 M1 到 H4 的时间周期内使用该指标。支持所有交易品种。 信号箭头在蜡烛图收盘时生成；不会重绘历史数据。 主图表上会显示重复的箭头。该指标提供多种类型的警报。 内置信号线点计数器，用于计算从信号箭头到信号终点的收盘价。 由于指标不会重绘，信号结果的数值是在信号终点之后计算的，滞后于信号发出后一根K线。 总计数器会将接收到的值相加，以便在相应的图表上方便地调整参数。
Apex Market Structure Pro
Samuel Monga Ilunga
指标
看清市场真正在做什么。   在您眼前实时观察三大市场阶段（收缩、扩张、趋势），并在趋势阶段的早期阶段抓住更优的入场点。   不要再猜测。开始像机构和聪明钱那样解读市场。   Apex Market Structure Pro（MT5 版）是一款精准的聪明钱分析工具，它剥离噪音，向您展示每根 K 线之下的真实结构：流动性、结构转变、吸   筹区域与趋势偏向，全部呈现在一个简洁、专业的图层中。专为厌倦了滞后指标、准备以清晰视角交易的严肃交易者打造。   重要提示：本指标专为 Heikin Ashi（平均足）K 线设计。使用前请将图表切换为 Heikin Ashi，以释放其全部威力。全部分析都围绕 Heikin   Ashi 的价格流构建。正是在这里，Apex Market Structure Pro 发挥出最佳表现。   交易者为何选择 Apex Market Structure Pro：   流动性，一览无遗： 瞬间看清止损池所在之处。卖方与买方流动性会被自动标注。实时关注尚未被扫的价位，捕捉价格攫取流动性并反转的精确时   刻。在聪明钱交易的地方交易。   会说话的结构：
OmniSync Projection
Antonio-alin Teculescu
5 (1)
指标
Chronos Fractal Engine is an innovative price projection indicator for MetaTrader 5, designed to transform your technical analysis by intelligently identifying and projecting historical price patterns. Built upon an advanced correlation algorithm and the fractal principles of the market, this powerful tool visualizes potential future price movements, giving you a unique edge in your trading decisions. What is Chronos Fractal Engine? At its core, the Chronos Fractal Engine employs a sophisticat
Orderflow Absorption MT5
Chi Sum Poon
5 (1)
指标
OrderFlow Absorption – 專業級MT5買賣差與吸收訊號指標 釋放真正訂單流分析的力量，OrderFlow Absorption 是MetaTrader 5上最強大的買賣差（Delta）直方圖與吸收訊號指標。專為想看清每一個價格波動背後真相的交易者設計，這個工具揭示了隱藏的買賣壓力與推動市場的吸收事件。 功能特色 買賣差直方圖視覺化：   以清晰的色彩直方圖即時顯示買方與賣方壓力。 吸收訊號偵測：   先進邏輯自動辨識多空吸收事件，及早預警潛在反轉。 圖表標記：   吸收訊號直接標示於主圖表，方便視覺辨識。 彈出式警報：   新吸收訊號出現時即時通知。 自訂門檻：   過濾弱訊號，專注高勝率機會。 資源管理：   高效運算，適用於大型圖表也能流暢運行。 全品種兼容：   適用於任何商品與週期，包括外匯、指數、商品等。 簡易整合：   參數簡單，快速上手與調整。 OrderFlow Absorption 的邏輯說明 OrderFlow Absorption 採用專利演算法，能在沒有完整Tick數據的情況下，估算每根K棒的買賣壓力（Delta）。它分析成交量、價格行為、K
Meravith MT5
Ivan Stefanov
5 (3)
指标
做市商工具。 Meravith 将： 分析所有时间周期并显示当前正在运行的趋势。 标注流动性区域（成交量均衡区），即多头与空头成交量相等的位置。 在您的图表上直接显示来自不同时间周期的所有流动性水平。 生成并展示基于文本的市场分析供您参考。 根据当前趋势计算目标位、支撑位和止损位。 计算交易的风险回报比。 根据您的账户余额计算仓位大小，并估算潜在利润。 在市场出现重大变化时，Meravith 还会发出警告。 指标的主要线条： 多头/空头成交量衰竭线 —— 作为目标位使用。 趋势线 —— 指示市场趋势方向。根据市场是多头还是空头而改变颜色，并作为趋势支撑。其颜色主要反映市场情绪。 成交量均衡线（Eq）—— Eq（Volume Equilibrium）是系统的核心。它表示买卖双方成交量的平衡点，即市场流动性所在位置。向上突破 Eq 表示多头倾向，向下突破 Eq 表示空头倾向。突破后，应等待回调——当价格回到相反趋势的偏离线或衰竭线附近时。 使用方法：只需将其添加到图表中。 Meravith 可以分析一切——趋势和回调。 趋势线与某条成交量衰竭线之间的距离越大，说明该方向的成交量越高。 趋势
Dynamic Scalper System MT5
Vitalyi Belyh
5 (1)
指标
“ Dynamic Scalper System MT5 ”指标专为在趋势波内进行剥头皮交易而设计。 已在主要货币对和黄金上进行测试，并可与其他交易工具兼容。 提供顺势短线建仓信号，并提供额外的价格变动支持。 指标原理： 大箭头决定趋势方向。 在趋势波内，我们采用一种生成小箭头形式的剥头皮交易信号的算法。 红色箭头代表看涨方向，蓝色箭头代表看跌方向。 敏感的价格变动线会沿着趋势方向绘制，并与小箭头信号协同作用。 信号运作方式如下：当线在适当时刻出现时，将形成入场信号；在出现线时，持仓；线完成后，平仓。 建议的操作时间范围为M1 - H4。 箭头在当前K线上方形成，如果下一根K线已开仓，则不会重新绘制上一根K线上方的箭头。 输入参数 Trend Wave Period - 趋势方向（大箭头）的周期，改变趋势波的时间间隔。值 1 表示趋势方向的最长持续时间，参数值越大，持续时间越短。 Scalper Arrows Period - 信号箭头（小箭头）的计算周期，改变入场信号的生成频率。值 3 表示最频繁的生成频率，参数值越大，箭头频率越低，准确度越高。 这些参数可以根据不同
SMC Pro AI Indicator MT5
Daniel Grigerek
指标
==================================================================== SMC Pro v6.1 APEX AI — XAUUSD Gold Empire MetaTrader 5 指标 · Smart Money Concepts · 预测智能引擎 ==================================================================== SMC Pro v6.1 APEX AI 是一套专业的 Smart Money Concepts 指标系统，专为 MetaTrader 5 上的 XAUUSD（黄金）打造。 它将完整的 SMC 框架——Order Blocks、Liquidity sweeps（流动性扫荡）、Fair Value Gaps、Break of Structure、Change of Character——与 8 个全新的 AI 驱动模块相结合，直接在图表上呈现精准的可视化信号、预测轨迹线、彩色的 SL/TP 风险回报框，以及三级自适应 TP Ladde
VTrende Pro
Andrii Diachenko
5 (1)
指标
VTrende Pro - MTF indicator for trend trading with a display panel for MT5 *** Videos can be translated into any language using subtitles (video language - Russian) Although the signals of the VTrende Pro indicator can be used as signals of a full-fledged trading system, it is recommended to use them in conjunction with the Bill Williams TS. VTrende Pro is an extended version of the VTrende indicator. Difference between Pro version and VTrende: - Time zones - Signal V - signal 1-2 waves -    S
SMC Fibo Levels Pack
Jing Bo Wu
指标
This indicator automatically detects internal & swing market structure, Fibonacci Retracement and Fibo Levels. Features Full internal & swing market structure labeling in real-time Fibonacci Retracement Fibonacci Levels After purchasing the indicator, the full source code is provided, and via indicator buffers it can be easily integrated into your Expert Advisors (EAs) for automated trading strategies.
Euro Escalper
Cristofher Robles
指标
Euro Escalper— Zhuan Ye Ji Gou Ji Tou Pi Zhi Biao Euro Escalper shi yi kuan gao xing neng jiao yi zhi biao, zhuan wei xu yao ji gou ji jing zhun ru chang de jiao yi zhe she ji. Shi yong yu he cheng zhi shu (Deriv), wai hui ji MetaTrader 5 shang de ren he zi chan. Jie he le ji yu Fibonacci de liu dong xing qu yu, nei zhi SuperTrend yin qing he shi shi zhuan ye kong zhi mian ban. Zhu Yao You Shi Wu Chong Hui: Xin hao jian tou jin zai K xian shou pan shi chu xian, yong yuan bu hui yi dong huo xiao
CGE Trading Suite
Carl Gustav Johan Ekstrom
5 (2)
指标
Institutional-Grade Analytics for MT5 The full analytical edge of a professional trading desk, built into your MT5 chart. CGE Trading Suite is an indicator system of 20 integrated modules covering market structure, timing, momentum, volume and capital flow, combined into a single chart-based workspace. Why CGE Trading Suite? The suite empowers traders with structure, confidence, and consistent performance across all markets and time frames. Hover over any signal or tool on the chart to instant
Big Player Range
Thalles Nascimento De Carvalho
5 (3)
指标
BigPlayerRange — 适用于沪深300和美元人民币的最佳MT5指标 探索 BigPlayerRange 的强大功能，它被认为是用于 沪深300、上证指数、USD/CNH 等资产的 MetaTrader 5 最佳指标 。该工具能精准识别机构主力的关键区域，帮助交易者进行高精度的技术分析。 指标工作原理： BigPlayerRange 绘制两个水平区域，通过成交量分析反映市场能量： 绿色区域 ：买方防守位置，支撑价格。 红色区域 ：卖方压制位置，形成阻力。 使用策略： 收盘价突破绿色区域上方 ：可能开启上涨趋势，目标为上方区间。 收盘价跌破红色区域下方 ：暗示下跌压力增强，目标为下方支撑。 价格停留在区间内 ：行情震荡，等待突破信号。 核心优势： 机构活动区域识别 ：提前发现主力进出场信号。 自动计算的目标价格 ：提供两个明确的止盈位置。 回调概率分析 ：优化风险控制，提升稳定性。 参数个性化设置： 自定义交易时间与成交量类型（Tick或真实成交量）。 使用机构逻辑提升日内交易效率。 推荐搭配
Premium level Pro
Dmitriy Kashevich
指标
SMC Institutional Suite
Catur Cipto Nugroho
指标
SMC Institutional Suite v3.7 Professional Smart Money Concept Indicator for MetaTrader 5 What is New in Version 3.7 - Visual Stability Update This release focuses entirely on one goal: making every zone, label, and line on your chart rock-solid stable. There is no more flickering, no more zones disappearing on a new candle, and no more duplicate drawings. Order Block (OB) zones no longer flicker or disappear. Once drawn, they stay permanently on the chart. Equal Highs and Equal Lows (EQH / EQL)
Gold Xausd Hunter
Metin Erkamoglu
5 (1)
指标
MATADOR GOLD XAUUSD M5 Scalp Signals for MT5 MATADOR GOLD is a decision-support indicator for MetaTrader 5, designed for traders who analyze short-term Gold movement on the M5 timeframe. The indicator does not open, close, or manage trades automatically. It provides buy and sell signal guidance so the user can make their own trading decisions according to their risk plan, broker conditions, and trade management rules. Main purpose MATADOR GOLD is built to help traders avoid noisy signal flow and
Footprint and Order Flow for MT5
Dmitrii Dolbnev
指标
Footprint 是一款用于分析订单流 (Order Flow) 和成交量的指标。 它有助于在聚类层面识别市场结构，寻找活动增加的关键区域，并直接在图表上使用过滤器，无需不断打开设置窗口。 Footprint 指标功能 Bid x Ask, Delta 聚类图表； 图表上的控制面板； 用于调整过滤器的滑块； Absorption; Initiative; Stacked Imbalances; Big Trades; dPOC / Dynamic Point of Control; Delta; 侧边市场轮廓 (Market Profile)； 累计 Delta (Cumulative Delta)。 核心优势 在密集的 Tick 流上快速计算和渲染数据； 图表内管理 — 主要模式和过滤器可直接在图表上切换，无需打开设置； 通过过滤突出显示重要的价格水平和聚类； 视觉信号高亮：吸收、主动性、失衡和大单交易； 按日、周或当前可见范围显示的侧边轮廓； 包含总成交量、Delta 和累计 Delta 的面板。 Footprint 帮助您确定： 重要成交量集中的位置； 主动性压力出现的位置；
ZIVA Signal Intelligence
Hassan Abdullah Hassan Al Balushi
指标
ZIVA Signal Intelligence An Adaptive, Modular Market Intelligence System ZIVA Signal Intelligence is not positioned as a conventional trading indicator. It is a fully integrated, proprietary market intelligence system engineered to deliver structured, high-precision interpretation of price behavior within a controlled analytical environment. Developed through an independent architectural approach, ZIVA does not rely on, derive from, or replicate existing indicators. It represents a standalone
筛选:
无评论
回复评论