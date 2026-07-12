SMC OrderFlow SZSC Pro

SMC OrderFlow Indicator v1.79 Pro

先坦诚一点：没有任何指标可以单独保证盈利。交易结果取决于交易者的判断、风险控制、市场环境和执行纪律。 SMC OrderFlow Indicator v1.79 Pro 不是一个“自动赚钱”的工具，也不是一个只给出简单箭头的信号系统。它的定位，是帮助交易者更清晰地阅读市场结构、订单流区域和缠论笔段关系。

这个指标把 Smart Money Concepts 与缠论结构分析结合在同一张图表中，帮助你观察价格正在形成的结构、关键区域和潜在信号背景。你仍然需要自己做交易决定，但你不再需要在多个指标之间反复拼接判断。

SMC OrderFlow Indicator v1.79 Pro 适合关注黄金、外汇、指数、加密货币等品种的日内交易者，也适合希望在 M1、M5、M15、M30、H1 等周期中观察结构变化的用户。

核心功能 1. 市场结构识别

指标自动识别 BOS 与 CHoCH，帮助你观察价格结构从延续到转变的过程。它会跟踪关键波段高低点，并在图表中标记结构突破和结构转换位置。

2. Order Block 与 FVG 区域

指标会识别订单块与 Fair Value Gap，并根据价格触及、填补和生命周期状态更新区域显示。你可以更直观地观察价格正在接近哪些潜在反应区域。

3. 缠论笔、中枢与买卖点辅助

指标集成缠论相关结构，包括笔段、中枢、BSP 买卖点辅助识别，用于帮助交易者观察走势内部结构，而不是只看单根 K 线信号。

4. ZigZag 摆点连线与结构过滤

通过摆点连接和结构过滤，指标可以展示更清晰的价格骨架，减少图表上的随机噪音，帮助你判断当前走势处于推进、回调还是转换阶段。

5. 信号等级与 EA 对接缓冲区

v1.79 Pro 增加了用于 EA 读取的信号等级与信号类型缓冲区，便于策略或面板通过 iCustom() 获取结构化信号数据。图面显示过滤与缓冲区数据导出分离，适合进一步扩展为半自动或自动化交易系统。

6. MA21 过滤与趋势辅助

指标支持 MA21 趋势过滤，用于辅助判断价格是否处于相对顺势环境中，减少逆势信号的干扰。

7. Global Variables 数据导出

指标可导出部分结构数据到全局变量，方便副图指标、面板或 EA 读取当前结构信息。

适合谁使用

正在学习 SMC、订单流、BOS、CHoCH、OB、FVG 的交易者

已经理解市场结构，但希望用工具提高识别效率的中级交易者

关注黄金 XAUUSD、主要外汇货币对、指数或加密货币的日内交易者

需要将指标信号接入 EA、面板或辅助决策系统的开发者型交易者

希望用一套统一结构观察价格，而不是堆叠大量独立指标的用户

建议使用方式

选择 M5、M15 或 H1 图表观察主结构。

先看 BOS / CHoCH 判断当前结构方向。

再观察 OB、FVG、中枢和缠论笔段是否与结构方向一致。

如果价格进入关键区域，再等待自己的入场确认，例如动能 K 线、吞没、回踩确认或其他个人交易规则。

止损和目标应根据最近结构点、区域边界和个人风险规则设置。

不建议单独依赖任何一个箭头或单一信号直接交易。

重要说明

本指标仅用于市场结构分析和交易辅助，不构成投资建议，也不保证任何交易结果。请务必在模拟账户和策略测试中充分熟悉参数、显示逻辑和信号含义，再用于真实交易。