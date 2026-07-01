Professional Renko Chart MT5

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    Elham Afsharpour

    Elham Afsharpour

    5 (2)
    我是一名经验丰富的交易软件开发者，拥有 8 年的编程经验，尤其擅长 Python、C++ 和 MQL5。在过去 2 年里，我主要专注于为 MetaTrader 开发 Expert Advisor、 custom indicators、自定义交易工具以及自动化交易系统。
    我已经为不同的交易者和交易策略开发了 300 多个 Expert Advisor 和指标。我的工作内容包括网格系统、马丁格尔逻辑、ICT 概念、Wyckoff 方法、Smart Money、BOS/CHOCH 结构、通道、突破、背离系统、风险管理工具、仪表盘、交易面板以及自定义策略自动化。
    6 产品
  • 版本: 1.2
  • 更新: 23 七月 2026
  • 激活: 5

Professional Renko Chart MT5

Professional Renko Chart MT5 是一款简洁的 MetaTrader 5 Renko 图表指标，用于在独立的指标窗口中显示 Renko 砖块，并可选择直接在主价格图表上显示 Renko 方框。

该指标适合希望在 MetaTrader 5 中使用熟悉 Renko 图表风格的交易者，其视觉效果类似于 TradingView 等现代图表平台中的 Renko 图表显示方式。它可以将普通的基于时间的K线转换为 Renko 砖块，并以简单、清晰、实用的格式显示结果。

多个普通图表K线可能会形成一个 Renko 砖块。Professional Renko Chart MT5 还可以在主价格图表上显示 Renko 方框，并显示每个 Renko 砖块由多少根普通K线形成。

该指标不是智能交易系统 EA。它不会开仓、平仓或管理交易。它只是一个用于图表显示和市场分析的可视化工具。它可用于手动分析、Renko 图表阅读、趋势观察、价格波动过滤以及市场结构分析。

主要功能

  • 在独立的 MT5 指标窗口中显示 Renko 砖块

  • Renko 可视化风格类似于现代图表平台

  • 支持 Traditional、ATR 和 Percentage 三种 Renko 砖块大小计算方式

  • 支持基于 Close 和 OHLC 的 Renko 计算来源

  • 可选 Renko 风格影线

  • 可选当前K线投影砖块

  • 可选直接在主价格图表上显示 Renko 方框

  • 显示每个 Renko 砖块由多少根普通K线形成

  • 点击 Renko 砖块可在主图表上高亮显示相关的源K线

  • 当点击的 Renko 砖块对应的源K线位于当前可见图表区域之外时，图表会自动移动到相关K线区域

  • 普通上涨/下跌砖块和投影砖块可分别设置颜色

  • Renko 方向变化时支持弹窗提醒和推送提醒

  • 清晰分组的输入参数，使用更方便

工作原理

Professional Renko Chart MT5 会读取当前图表的价格数据，并且只有在满足所选砖块大小条件时才会创建 Renko 砖块。

例如，如果 Traditional 砖块大小设置为 10.0，那么只有当价格移动足够距离以完成该砖块大小时，才会创建新的 Renko 砖块。根据市场走势，一根普通K线可能不会创建任何 Renko 砖块，也可能创建一个 Renko 砖块，甚至创建多个 Renko 砖块。

独立的 Renko 图表有助于减少普通时间K线中的噪音，并更加专注于价格运动。可选的主图表 Renko 方框可以帮助用户了解每个 Renko 砖块在原始价格图表上的具体形成位置。

输入参数

Renko 设置

Box Size Assignment
选择 Renko 砖块大小的计算方法。

可用方法：

Average True Range
使用 ATR 动态计算 Renko 砖块大小。

Traditional Fixed Box Size
使用用户输入的固定砖块大小。

Percentage LTP
根据最新成交价格的百分比计算 Renko 砖块大小。

Source
选择用于 Renko 计算的价格来源。

Close
使用K线收盘价构建 Renko。

OHLC
使用K线的开盘价、最高价、最低价和收盘价的价格运动构建 Renko。

Traditional Box Size
当选择 Traditional 模式时，设置固定 Renko 砖块大小，单位为价格单位。
例如：在 XAUUSD 上，5.0 表示 5 美元大小的 Renko 砖块。

ATR Length
当选择 ATR 砖块大小计算方式时，设置所使用的 ATR 周期。

Percentage
当选择 Percentage LTP 模式时，设置所使用的百分比数值。

Round Box To Tick
如果启用，砖块大小会四舍五入到交易品种的最小跳动单位，以获得更整齐的价格对齐。

计算设置

Max History Bars
设置用于构建 Renko 历史数据的图表K线数量。

Max Generated Bricks
设置可生成的 Renko 砖块最大数量的安全限制。

Max Bricks To Draw
设置图表上显示的最新 Renko 砖块数量。

Show Wicks
如果启用，Renko 砖块将包含 Renko 风格的影线信息。

绘图设置

Use Equal Size Renko Display
如果启用，Renko 砖块将在指标窗口中以相同的视觉宽度显示。这会创建更加整洁的 Renko 图表视图。

Split Multiple Bricks In One Candle
如果启用，当一根普通价格K线创建多个 Renko 砖块时，这些砖块会被视觉分开，而不是重叠显示。该设置在关闭等宽显示模式时使用。

Brick Border Width
设置 Renko 砖块实体边框的宽度。

Wick Width
设置 Renko 影线的宽度。

Draw Bodies In Front
如果启用，Renko 砖块实体会显示在背景对象前面。

价格图表 Renko 方框

Show Price Chart Renko Boxes
如果启用，Renko 方框也会显示在主价格图表上。这些方框显示每个 Renko 砖块在原始基于时间的图表上形成的位置。

Price Chart Up Box Color
设置主图表上看涨 Renko 方框的颜色。

Price Chart Down Box Color
设置主图表上看跌 Renko 方框的颜色。

Price Chart Projection Up Box Color
设置主图表上看涨投影方框的颜色。

Price Chart Projection Down Box Color
设置主图表上看跌投影方框的颜色。

Price Chart Box Text Color
设置主图表 Renko 方框内部显示的K线数量文字颜色。

Price Chart Box Alpha
设置主图表 Renko 方框的透明度。
0 表示完全透明。
255 表示完全不透明。

点击砖块高亮K线

Enable Brick Click Candle Highlight
如果启用，在 Renko 子窗口中点击 Renko 砖块，会在主图表上高亮显示形成该 Renko 砖块的普通价格K线。

再次点击同一个砖块可隐藏高亮显示。
点击另一个砖块会移除之前的高亮显示，并显示新选择砖块对应的源K线。

如果相关K线位于当前可见图表区域之外，主图表会自动移动，使相关K线区域显示在图表中心附近。

颜色

Up Brick Color
设置 Renko 子窗口中看涨 Renko 砖块的颜色。

Down Brick Color
设置 Renko 子窗口中看跌 Renko 砖块的颜色。

Projection Up Color
设置看涨投影砖块的颜色。

Projection Down Color
设置看跌投影砖块的颜色。

提醒设置

Enable Popup Alert
如果启用，当检测到 Renko 反转时，指标会显示弹窗提醒。

Enable Push Alert
如果启用，当检测到 Renko 反转时，指标会发送移动端推送通知。推送通知必须在 MetaTrader 5 中正确配置。

Alert On Projection
如果启用，提醒也可以由投影砖块触发。如果禁用，提醒只会由已确认的 Renko 砖块触发。

重要说明

Professional Renko Chart MT5 仅是一个技术分析指标。它不提供金融建议，也不保证任何交易结果。Renko 图表可以帮助可视化价格运动，但交易决策始终应基于用户自己的分析、风险管理和测试。

该指标不会自动交易。它不会开仓、平仓、管理止损、管理止盈或控制账户风险。

为了获得更好的效果，请在您交易的品种和时间周期上测试不同的砖块大小设置，因为每个市场都有不同的波动率和价格行为。


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4.51 (148)
指标
传奇回归：Entry Points Pro 10。 这款传奇指标曾 3 年稳居 MQL5 Market 前三，如今全面重启。 数百条热情好评（两个版本合计 589 条），每天有数千名交易者用它交易，演示版下载 31,000+   MT4+MT5  次。 五年来我读过你们的每一条评价——在第 10 版里，我没有给出许诺，而是把答案直接做进了产品。指标作者自 1999 年入市， 珍视诚信、自己的声誉和自己的客户 。 Entry Points Pro 给出的入场信号严格不重绘。 而且这一次不再只是作者的一面之词，而是可验证的事实：确认信号只在 K 线收盘后标出，自动化测试记录到 零重绘 （在 EURUSD、XAUUSD 和 BTCUSD 上共 2,486,568 次不变量检查——0 次违规）。测试方法完全公开——您可以在策略测试器中自行复现。 购买后请务必第一时间给我发私信。 我会发给您 扩展版说明书《交易者圣经》 ——使用本指标交易的完整指南——并告诉您如何免费获得 赠品：市场扫描器 ，它能同时分析多个品种和多个时间周期，并在一个界面上显示 Entry Points Pro 此刻在哪里表现
SMC Intraday Formula
Kareem Abbas
5 (21)
指标
让我们先坦诚一点。 没有任何一个指标可以单独让你实现盈利。如果有人告诉你可以，那他是在向你兜售一个梦想。任何显示完美买卖箭头的指标都可以被做得看起来毫无瑕疵——只需要放大历史中的某一段并截取成功交易的截图。我们不会这样做。 SMC Intraday Formula 是一个工具。 它为你读取市场结构，标记出概率最高的价格区域，并用简单直白的语言准确告诉你当前智能资金的行为轨迹。你仍然需要做决定。你仍然需要执行交易。但现在，你是带着精确性执行，而不是靠希望。 我们已经在黄金（XAUUSD）以及主要外汇货币对的日内剥头皮交易中使用该指标将近三年。这是我们在 M1、M5、M15 和 M30 上的日常主力工具。它之所以有效，是因为它不试图预测未来——它展示的是当前正在形成的高概率交易机会，并解释 为什么 。 它与其他所有指标有什么不同？ 大多数交易指标只做一件事。移动平均线交叉。振荡指标触及某个水平。出现一个箭头。你进场交易。你亏损。你责怪指标。重复。 SMC Intraday Formula 将多个机构级概念整合为一个统一的市场解读： - 斐波那契共振引擎 不只是普通的斐波那契水平——该指标
Neuro Poseidon MT5
Daria Rezueva
4.85 (54)
指标
Neuro Poseidon is a new indicator by Daria Rezueva. It combines precise trading signals with adaptive TP/SL levels - creating best possible trades as a result! Message me and get  Neuro Poseidon Assistant  as a gift to automize your trading process! What makes it stand out? 1. Proven profitability on all assets and timeframes 2. Only confirmed BUY and SELL signals present on the chart 3. Adaptive TP & SL levels generated by the software for each trade 4. Easy to understand - suitable for al
M1 Sniper MT5
Oleg Rodin
5 (4)
指标
M1 SNIPER   是一款易于使用的交易指标系统。它是一个专为 M1 时间框架设计的箭头指标。该指标可以作为独立的系统在 M1 时间框架下进行剥头皮交易，也可以作为您现有交易系统的一部分使用。虽然该交易系统专为 M1 时间框架交易而设计，但它也可以用于其他时间框架。我最初设计此方法是为了交易 XAUUSD 和 BTCUSD。但我发现这种方法在其他市场交易中也同样有用。 指标信号既可以顺势交易，也可以逆势交易。我教授一种特殊的交易技巧，帮助您利用指标信号进行双向交易。该方法基于使用特殊的动态支撑位和阻力位区域。 购买后，您可以立即下载 M1 SNIPER 箭头指标。此外，我还为所有 M1 SNIPER 工具用户免费提供下方屏幕截图所示的 Apollo Dynamic SR 指标！这两个指标的组合可以帮助您更轻松、更准确地利用 M1 时间框架进行交易。 购买后请联系我，免费获取交易提示和奖励指标！ 祝您交易成功！
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.89 (93)
指标
我偶爾會親自使用這個系統進行交易。 請評估我在真實帳戶上進行的手動 BOMBER 交易—— LIVE SIGNAL 购买该指标的每位用户将额外免费获得以下内容： 原创工具“Bomber Utility”，该工具会自动跟踪每一笔交易，设置止损和止盈点，并根据策略规则自动平仓； 适用于不同交易品种的指标设置文件（Set 文件）； 三种不同风险模式下的 Bomber Utility 设置文件：“最低风险”、“平衡风险” 和 “观望策略”； 一套详细的 视频操作手册，帮助您快速完成安装、配置并开始使用本交易系统。 注意： 要获取以上所有赠品，请通过 MQL5 的私人消息系统联系卖家。 我为您介绍原创的自定义指标 “Divergence Bomber”（背离轰炸机），它是一套基于 MACD 背离交易策略 的“全功能”交易系统。 该技术指标的主要任务是识别 价格与 MACD 指标之间的背离，并发出交易信号（包括推送通知），指示未来价格可能的运动方向。平均而言，这些信号的准确率超过 98%。有关该指标如何工作的详细说明，请观看本页面上的视频演示。 该系统使用 止损订单 和 动态回撤平仓机制 来管理
GoldenX Entry MT5
Kareem Abbas
5 (15)
指标
GoldenX Entry 是一款用于 MT5 的指标，包含自适应 Smart Entry Trend 算法、信号评分系统、市场状态识别器以及波动率过滤器。每个信号都包含计算得出的入场位、三个止盈位（TP1、TP2、TP3）以及止损位。它基于多个分析层构建，旨在适应不同市场条件，将多层分析系统与内置优化器及统计跟踪系统相结合。该指标基于风险收益比（RR）指标和历史交易行为提供量化分析。 开始使用非常简单——在所选时间周期上运行优化器，然后在图表上开始使用该指标。 核心功能 GoldenX Entry 将信号引擎与内置交易管理及历史统计跟踪整合在同一图表中： - 内置优化器： 优化器可在图表上单击运行。它通过两阶段搜索流程测试200种参数组合——先进行探索，再进行优化——并在完成后自动应用选定配置。结果会按时间周期缓存，因此当返回已优化的周期时，会立即恢复相同设置。 - 黄金品种自动周期识别： 将指标加载到任何 XAUUSD 图表（M1 到月线）。系统会自动识别当前周期并加载对应预设。共包含9个时间周期配置文件，专为黄金在标准周期上优化设计。切换周期时，参数会自动调整。 - 资金参考面
SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
Muhammad Usman Siddique
5 (3)
指标
UZFX {SSS} 超短线智能信号 v4.0 MT5 是一款无重绘的高性能交易指标，专为在快速波动的市场中需要精准、实时信号的超短线交易者、日内交易者和波段交易者设计。该指标由 (UZFX-LABS) 开发，融合了价格行为分析、趋势确认和智能过滤技术，可在所有货币对和时间周期内生成高概率的买卖信号、预警信号以及趋势延续机会。 别再对交易犹豫不决了，开始遵循这一专为追求清晰、精准和纪律性市场执行的交易者设计的结构化信号系统吧。 我的建议* 最佳时间周期：15分钟及以上。 {H1} 是我的最爱。而且效果令人惊叹……！！ 更新后的主要功能 • 自动买入和卖出信号检测 • 先进的反转识别逻辑 • 潜在市场反转前的早期预警信号 • 趋势延续确认信号 • 内置风险管理功能，包含入场点、止损点、TP1、TP2和TP3水平 • 完全可自定义的风险回报比 • 实时警报、声音提醒和移动端推送通知 • 带交易建议的专业信息面板 • 适用于所有MT5交易品种和时间周期 • 界面简洁、轻量且用户友好 为什么交易者选择 UZFX SSS？ 大多数交易者亏损的原因在于入场过晚、平仓过早，或者缺乏明确的交
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.42 (50)
指标
本产品已针对 2026 年市场进行更新，并针对最新 MT5 版本进行了优化。 价格更新通知： Atomic Analyst 目前价格为 $99 。 接下来的 30 次购买 后，价格将上涨至 $199 。 特别优惠： 购买 Atomic Analyst 后，请发送私信给我，即可免费领取 Smart Universal EA ，并将您的 Atomic Analyst 信号转换为自动交易。 Atomic Analyst 是一款不重绘、不回绘、不延迟的 Price Action 交易指标，专为手动交易、清晰信号和 EA 自动化而设计。 User manual: settings, inputs and strategy.   &   User Manual PDF . 它分析价格行为、强度、动能、多周期方向和高级过滤器，帮助交易者减少噪音，避免弱势交易机会，并做出更有结构的交易决策。 该指标将复杂的市场计算转换为简单的视觉信号、彩色K线、趋势读数、止损水平和多个止盈区域，使交易者能够快速理解并应用于真实市场环境。 主要交易用途： 剥头皮和日内交易： 专为快速决策、清晰箭头、提醒、K线颜色和
Gann Made Easy MT5
Oleg Rodin
5 (9)
指标
Gann Made Easy   是一个专业且易于使用的外汇交易系统，它基于使用先生理论的最佳交易原则。 W.D.江恩。该指标提供准确的买入和卖出信号，包括止损和获利水平。您甚至可以使用推送通知在旅途中进行交易。 购买后请联系我，即可免费获得交易指导和超棒的额外指标！ 您可能已经多次听说过江恩交易方法。通常 Gann 的理论不仅对于新手交易者而且对于那些已经有一定交易经验的人来说都是非常复杂的东西。这是因为江恩的交易方法在理论上并不那么容易应用。我花了几年时间来完善这些知识，并将最好的原则应用到我的外汇指标中。 该指标非常易于应用。您所需要的只是将其附加到您的图表并遵循简单的交易建议。该指标不断进行市场分析工作并寻找交易机会。当它检测到一个好的入口点时，它会为您提供一个箭头信号。该指标还显示止损和获利水平。 换句话说，当您像先生一样进行交易时，该指标会为您提供最佳江恩建议。江恩亲自告诉你此时此刻该做什么。但最好的部分是您不需要了解任何有关江恩交易原则的知识，因为该指标会为您完成整个市场分析工作。
Zoryk Gold
Reda El Koutbane
5 (6)
指标
折扣将在 24 小时后结束——下一价格为 69 美元 ZORYK — MetaTrader 5 专用高级 XAUUSD 黄金信号系统 你一定熟悉这种感觉。 你花了很多时间分析黄金，等待合适的入场机会。终于开仓后，价格却立刻朝相反方向移动。你过早平仓、移动止损，或者只犹豫了几秒钟。随后，市场却在没有你的情况下到达了你原本预期的目标。 问题并不总是方向判断错误。 真正的问题是缺乏确定性。 你不知道准确的入场位置在哪里。 你不知道什么时候交易逻辑已经失效。 你不知道应该先锁定较近的利润，还是继续等待更大的行情。 你也不知道当前信号是否足够强，还是自己只是在强行寻找交易机会。 黄金市场变化非常快。一个没有明确计划的好想法，可能在几秒钟内变成错误的交易决定。 ZORYK 正是为了解决这个问题而开发。 什么是 ZORYK ZORYK 是一套完整的 XAUUSD 黄金信号与交易计划系统，专门为 MetaTrader 5  和 M5 时间周期 开发。 它不是一个只显示 BUY 或 SELL 箭头，然后让你独自决定其余所有内容的简单指标。 每个确认后的信号都可以在图表上显示完整的可视化交易计划，包
Trend Catcher ind mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (18)
指标
趨勢捕捉指標 趨勢捕捉指標結合了作者獨有的客製化自適應趨勢分析指標，用於分析市場價格趨勢。它透過過濾掉短期噪音，並專注於潛在的動能強度、波動性擴張和價格結構行為，來識別真實的市場方向。此外，它還結合了平滑和趨勢過濾等客製化指標，例如移動平均線、相對強弱指標 (RSI) 和波動率過濾器。 您可以在這裡查看實際運行情況以及我的其他產品： https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller 請注意，我不會在 Telegram 上出售 EA 或任何設置，那是騙局。所有設定都可以在我的部落格上免費取得。 重要提示！購買後請立即聯繫我，以獲取使用說明和額外獎勵！ 請注意，我不會在 Telegram 上出售 EA 或任何設置，那是騙局。所有設定都可以在我的部落格上免費取得。
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (9)
指标
Power Candles V3 - 自我优化的强度指标 Power Candles V3 把货币与品种的强度直接转化为图表上可执行的交易方案。指标不再仅根据强度给K线着色,而是在后台持续运行实时自动优化,为您正面对的品种给出最佳 Stop Loss、Take Profit 与信号阈值。一键采用,Entry、Stop Loss、Take Profit 线就以精确价格绘制在图表上,提醒消息中直接包含方向。 本工具是 Stein Investments 生态系统的一部分 - 18+ 款工具,加上 Max,您的一对一 AI 交易导师。  随时在线,深入了解每一款指标,在您需要梳理思路的那一刻就在那里。  立即认识他: https://stein.investments 每根收盘K线运行 3,000+ 次交易模拟。9 种强度状态。2 种策略并行测试。一键采用最优配置。 为什么需要这个 大多数强度指标只给您一个数值,然后留下三个问题:相信哪个阈值、用哪个 Stop Loss、走哪个交易方向。Power Candles V3 在每根收盘K线上自动回答这些问题。结果就是一个完整的交易方案 -
Crystal Heikin Ashi Signals
Muhammad Jawad Shabir
5 (3)
指标
Crystal Heikin Ashi Signals - Professional Trend & Signal Detection Indicator Advanced Heikin Ashi Visualization with Intelligent Signal System for Manual & Automated Trading Final Price: $149 ---------> Price goes up $10 after every 10 sales . Limited slots available — act fast . Overview Crystal Heikin Ashi Signals is a professional-grade MetaTrader 5 indicator that combines pure Heikin Ashi candle visualization with an advanced momentum-shift detection system. Designed for both manual traders
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.26 (19)
指标
本产品已针对 2026 年市场进行更新，并针对最新 MT5 版本进行了优化。 价格更新通知： Smart Price Action Concepts 目前价格为 $200 。 接下来的 30 次购买 后，价格将上涨至 $299 。 特别优惠： 购买后，请发送私信给我，即可领取 免费赠品 + 礼物 。 首先需要强调的是，这款交易工具是不重绘、不回绘、不延迟的指标，因此非常适合专业交易使用。 Online course , and manual Smart Price Action Concepts 指标是一款非常强大的工具，适合新手和有经验的交易者使用。它将 20 多个实用指标整合到一个系统中，结合了 Inner Circle Trader Analysis 和 Smart Money Concepts Trading Strategies 等高级交易理念。该指标专注于 Smart Money Concepts，帮助交易者理解大型机构如何交易，并辅助预测其市场行为。 它特别擅长流动性分析，使交易者更容易理解机构交易逻辑。它也非常适合预测市场趋势并仔细分析价格走势。通过让交易与机构策略保
Atbot
Zaha Feiz
4.69 (55)
指标
AtBot： 它是如何工作的以及如何使用它 ### 它是如何工作的 “AtBot”指标用于MT5平台，通过结合技术分析工具生成买入和卖出信号。它集成了简单移动平均线（SMA）、指数移动平均线（EMA）和平均真实波幅（ATR）指标，以识别交易机会。此外，它还可以利用Heikin Ashi蜡烛来增强信号的准确性。 购买后留下评论，您将获得特别的奖励礼物。 ### 主要特点： - 不重绘： 信号在绘制后不会改变。 - 不变动： 信号保持一致，不会被更改。 - 无延迟： 提供及时的信号，没有延迟。 - 多种时间框架： 可在任何时间框架上使用，以适应您的交易策略。 ### 操作步骤： #### 输入和设置： - firstkey (TrendValue)： 调整趋势检测的灵敏度。 - Secondkey (SignalValue)： 定义买入/卖出信号生成的灵敏度。 - masterkey (ExitValue)： 控制信号的退出策略。 - h： 切换是否根据Heikin Ashi蜡烛生成信号（真/假）。 - notifications： 启用或禁用信号提醒。 #### ATR计算： ATR测
M1 Quantum MT5
Hamed Dehgani
4.27 (11)
指标
使用 M1 Quantum 的实盘交易信号 ： 信号 （交易由 Quantum Trade Assistant 自动 执行，并作为本产品 免费 提供。） 最新消息： 版本 1.64 已发布。现在所有交易的止损都会设置在相应的支撑位/阻力位之后。Smart Close 功能也进行了改进，以提升此版本 EA 的性能。 自 8 月 9 日起，实盘信号一直运行在版本 1.64 上。 价格计划： 当前价格： $169 （早期用户优惠） 下一阶段计划价格： $189 计划零售价： $299 开发者提示： 购买后请联系我，以获取 最新推荐的参数设置文件（Set File） 、交易建议，以及加入 VIP 支持群组 ，与其他 M1 Quantum 用户交流经验。 常见问题 - 设置文件 - 安装指南 M1 Quantum 是一款专业的 M1 交易系统，提供快速且精准的交易信号，并内置止损（Stop Loss）、止盈（Take Profit）以及智能资金管理功能。 M1 Quantum 包含专业的资金管理系统，通过专注于 连续盈利交易 ，帮助交易者更快地增长账户资金。 M1 Quantum 指标 的主
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (7)
指标
Azimuth Pro V2：MT5合成分形结构分析与确认入场 概述 Azimuth Pro 是 Merkava Labs 推出的多层级波段结构指标。四层嵌套波段层级、锚定波段的VWAP、ABC形态识别、三时间框架结构过滤以及收盘确认入场——一个图表，一个从微观波段到宏观周期的完整工作流程。 这不是盲目的信号产品。它是一个以结构为先的工作流程，专为重视位置、背景和时机的交易者打造。 ️ 夏季促销 — 庆祝夏至与 The Oracle Pro 上市：Azimuth Pro 七折优惠，现价 279 美元（原价 399 美元）。限时夏季优惠。 1. V2的变化 合成多时间框架引擎 高时间框架分析从零开始重建，采用与Meridian Pro相同的专有合成架构。更清晰的HTF背景、稳定的实时行为、无经典MTF同步问题。合成引擎还解锁了 固定比率时间框架级联 （x2、x3、x4、x6）——不再在经纪商的固定时间框架之间任意跳转，您可以按图表时间框架的固定倍数分析结构，在每个尺度上保持相同的分形关系。 确认入场箭头 作为稳定且可恢复的执行层而设计的收盘确认箭头。当ABC设置形成且自适应确认逻辑
SR Liquidity MT5
Oleg Rodin
5 (1)
指标
SR Liquidity   是一款旨在揭示市场流动性高度集中且价格反应最剧烈的隐蔽区域的交易指标。这些特殊的流动性区域充当着强有力的支撑位与阻力位，为您清晰呈现市场最可能发生反转的位置。 SR Liquidity 指标并非简单地绘制常规的支撑/阻力线，而是通过分析实际的价格行为，识别买卖压力积聚的区域。这些区域实际上是推动市场真实波动的流动性池。通过在图表上直观呈现这些区域，该指标能助您在价格反应发生前预判走势——这意味着它实际上能够预测价格方向可能发生的变化。它将原始的价格行为转化为清晰且具实操价值的市场蓝图，标示出那些可能成为市场转折点的关键价位。 该指标适用于任何交易品种和时间周期——包括外汇、指数、金属、加密货币等。支持任意时间周期。 购买后请联系我，以获取交易指南及免费赠送的优质附加指标！
Smc Pro ToolKit
Talal N Z Aljarusha
5 (5)
指标
SMC PRO TOOLKIT — SMART MONEY ANALYSIS & STRUCTURED TRADE PLANNING SMC Pro ToolKit is a professional Smart Money Concepts analysis workspace for MetaTrader 5. It combines market structure, multi-timeframe analysis, institutional price zones, setup evaluation, confirmation tools, volume context, alerts, and risk planning inside one organized chart environment. One workspace. Multiple layers of confirmation. One structured trading plan. OPEN COMPLETE USER GUIDE MULTI-CONDITION SETUP ENGINE At
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
指标
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
SkyHammer Signal Pro
Shengzu Zhong
5 (4)
指标
SkyHammer Signal Pro Professional No-Repaint Trend Signal Indicator with Locked Entry, SL and TP Levels SkyHammer Signal Pro is a structured trend and momentum signal indicator designed for traders who want clear, fixed, and verifiable trading signals. It works best on lower timeframes such as M1 and M5 . The indicator does not try to predict tops or bottoms. Instead, it waits for confirmed market structure, trend direction, momentum strength, volatility quality, and target space before generati
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
指标
The Oracle Pro：用于 MT5 的合成多周期偏向引擎 ️ 夏季上市优惠 — 早期买家可以 199 USD 获得 The Oracle Pro。价格将随关注度上升；最终价格 399 USD。 The Oracle Pro 是一款面向高要求与专业交易者的 MetaTrader 5 高级多周期 偏向引擎 。它以纪律回答一个问题：当前每个周期的方向偏向是什么、强度如何、各周期之间的一致程度如何？一切仅在已收盘的 K 线上计算——绝不重绘。 The Oracle Pro 是一套多因子共识系统。它将专有指标与优化算法整合为单一而精密的共识向量，并在单个指标实例内，跨当前周期与更高周期的堆栈进行读取——而不是在多个图表上堆叠互不相关的工具。 它是 Oracle 共识方法的专业进化版：完整重建为高级操作控制台，面向希望在一个纪律化工作流中获得深度、多周期背景与背离洞察的交易者。 是偏向引擎，而非信号生成器 The Oracle Pro 明确自身定位。它是一款提供纪律化方向背景的 多周期多因子偏向指标 。它 不是 信号生成器：不承诺入场、出场或盈利。偏向是背景——你在其方向上交易自己的设置
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
指标
可以说，这是您可以为MetaTrader平台找到的最完整的谐波价格形成自动识别指标。它检测19种不同的模式，像您一样认真对待斐波那契投影，显示潜在的反转区域（PRZ），并找到合适的止损和获利水平。 [ 安装指南 | 更新指南 | 故障排除 | 常见问题 | 所有产品 ] 它检测19种不同的谐波价格形态 它绘制了主要，衍生和互补的斐波那契投影（PRZ） 它评估过去的价格走势并显示每个过去的形态 该指标分析其自身的质量和性能 它显示合适的止损和获利水平 它使用突破来表明合适的交易 它在图表上绘制所有样式比率 它实现了电子邮件/声音/视觉警报 受斯科特·M·卡尼（Scott M. Carney）的书的启发，该指标旨在满足最纯粹和最熟练的交易者的需求。但是，它采取了一种使交易更容易的方式：在向交易发出信号之前，它会等待Donchian朝正确方向突破，从而使交易信号非常可靠。 斐波那契投影与向量无关 它实现了电子邮件/声音/推送警报 它绘制了ABCD投影 重要提示： 为了符合 Scott M. Carney先生 的商标申诉，某些图案名称已重命名为不言自明的替代方式， Scott M.
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (33)
指标
FX Power：分析货币强度，助您做出更明智的交易决策 概述 FX Power 是一款专业工具，帮助您全面了解主要货币和黄金在任何市场条件下的真实强度。通过识别强势货币用于买入，弱势货币用于卖出， FX Power 简化了交易决策，并帮助您发现高概率的交易机会。不论您是想跟随趋势还是通过极端的 Delta 值预测反转，这款工具都能完美适应您的交易风格。别再盲目交易——用 FX Power 让您的交易更加智慧。 1. 为什么 FX Power 对交易者极具价值 实时货币和黄金强度分析 • FX Power 实时计算并显示主要货币和黄金的相对强度，助您全面了解市场动态。 • 监控领先或落后资产，轻松识别值得交易的货币对。 全面的多时间框架视图 • 跟踪短期、中期和长期时间框架的货币和黄金强度，以便将您的交易策略与市场趋势保持一致。 • 无论是快进快出的短线交易还是更长期的投资策略， FX Power 都能为您提供所需的信息。 Delta 动态分析用于趋势和反转 • 极端 Delta 值常常预示反转机会，而平缓的 Delta 变化则确认趋势延续。 • 使用 Delta 分析，轻
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (25)
指标
介绍 Quantum TrendPulse   ，这是一款终极交易工具，它将 SuperTrend   、   RSI 和 Stochastic 的强大功能整合到一个综合指标中，以最大限度地发挥您的交易潜力。该指标专为追求精准和效率的交易者而设计，可帮助您自信地识别市场趋势、动量变化以及最佳进入和退出点。 主要特点： 超级趋势整合： 轻松跟随当前的市场趋势并乘上盈利浪潮。 RSI 精度： 检测超买和超卖水平，非常适合把握市场逆转时机，可用作 SuperTrend 的过滤器 随机精度： 利用随机振荡在波动的市场中寻找隐藏的机会， 用作超级趋势的过滤器 多时间范围分析： 从 M5 到 H1 或 H4，在不同时间范围内关注市场动态。 可定制的警报： 当您的自定义交易条件得到满足时收到通知，这样您就不会错过任何交易。 无论您是新手还是经验丰富的交易员，   Quantum TrendPulse 都能为您提供所需的优势，帮助您增强策略并自信地进行交易。借助这一强大的指标，将洞察力转化为利润 — 掌控您的交易！ ***购买 Quantum TrendPulse，即可免费获得 Quantum Tr
作者的更多信息
Trend Detection Indicator
Elham Afsharpour
指标
一款简洁的 MT5 市场结构趋势检测指标，带有可视化趋势箭头、有效枢轴标记以及可选的结构区域。 STS Structure Trend Detector 是一款简洁的 MetaTrader 5 指标，用于根据价格结构检测市场趋势方向。 STS Structure Trend Detector 专为希望在图表上直接跟踪当前市场结构的交易者而设计。该指标会分析有效高点和有效低点，检测结构性趋势变化，并通过清晰的箭头、枢轴标记和可选结构区域显示结果。 这不是 Expert Advisor，也不会开仓、平仓或管理交易。它只是一个可视化市场结构指标。它可以作为手动交易、人工分析或交易者自有策略中的附加确认工具。 主要功能 基于市场结构的趋势检测 可视化上升趋势和下降趋势箭头 图表上的有效高点和有效低点标记 有效枢轴之间的可选价格结构区域 用于更深入分析的可选简单枢轴显示 简洁的主图窗口显示 无交易逻辑 无订单、无持仓管理、无资金管理 适合手动市场分析 它如何帮助交易者 该指标帮助交易者根据价格结构行为识别当前市场方向。它不会显示大量不必要的信号，而是专注于重要的市场转折点和趋势变化。这使图表更加
Channel Detector Indicator
Elham Afsharpour
指标
ATD Channel Pattern Detector 是一款 MetaTrader 5 指标，用于在图表上直接检测并绘制价格通道。 ATD Channel Pattern Detector 是一种可视化技术分析工具，旨在根据价格走势识别可能的上升通道、下降通道和水平通道结构。该指标会扫描历史K线，使用其内部形态检测逻辑识别通道形态，并在图表上绘制检测到的通道线。 该指标不是 Expert Advisor 交易机器人。它不会开仓、平仓或管理交易。它只会分析图表，并以可视化方式显示检测到的通道结构。它可以作为手动图表分析、主观交易、市场结构复盘以及技术分析确认的辅助工具。 该指标可以使用不同颜色绘制看涨、看跌和中性结构的通道。当检测到新通道时，它还可以提供可选的弹窗提醒、声音提醒和邮件提醒。 主要功能 检测图表上的价格通道结构 自动绘制通道线 支持看涨、看跌和中性通道颜色 直接在所选图表品种和时间周期上运行 可选弹窗提醒 可选声音提醒，并使用内置声音资源 可通过 MetaTrader 5 邮件设置发送可选邮件提醒 清晰的输入参数分组，便于设置 仅作为指标工具使用，不执行任何交易操作 工
News Guard Pro
Elham Afsharpour
实用工具
NewsGuard Pro for MetaTrader 5 NewsGuard Pro 是一款适用于 MetaTrader 5 的经济新闻过滤器、交易保护工具、图表信息面板和持仓保护智能交易程序。 它可以监控与所选交易品种和货币相关的经济事件，在新闻前后创建可配置的交易限制时间，检测异常点差，在图表上显示即将公布的新闻，并在限制期间保护已有持仓。 NewsGuard Pro 不生成交易信号，也不会主动开仓。它主要作为手动交易者和兼容 EA 的风险保护层使用。 主要功能 支持 MetaTrader 5 经济日历 内置历史 CSV 数据，可用于策略测试器 在一个图表上监控多个交易品种 支持低、中、高影响力新闻过滤 每种新闻影响级别可设置不同的限制时间 重大事件可增加额外保护时间 自动或手动选择相关货币 固定点差和自适应点差保护 新闻后点差恢复监控 多种持仓保护模式 新闻前删除挂单 在限制期间紧急关闭新开仓位 高影响新闻前的警戒区域 为兼容 EA 提供建议手数倍率 手动 Pause 和 Resume 按钮 弹窗、推送和声音提醒 可移动并自动适应图表大小的信息面板 新闻线、事件标记和限制时间
Trend Fusion MTF
Elham Afsharpour
指标
Trend Fusion MTF Trend Fusion MTF是一款适用于MetaTrader 5的多时间周期趋势和市场结构指标。 它可以独立分析最多六个选定的时间周期，并在清晰的图表面板中显示每个周期的当前方向。每个时间周期都可以设置不同的权重，使较高时间周期能够对最终趋势强度产生更大的影响。 该指标使用已确认的价格枢轴点以及包括BOS和CHOCH在内的市场结构形态，将每个时间周期分类为： 上升趋势 下降趋势 中性状态 等待确认 工作原理 对于每个已启用的时间周期，Trend Fusion MTF会自动： 扫描之前的K线。 查找初始有效高点和低点枢轴。 检测新的已确认枢轴点。 监控重要市场结构水平的突破。 确认看涨、看跌或中性趋势状态。 将该时间周期的结果加入总加权趋势强度。 每个时间周期都使用其自身的K线数据独立计算。 该指标不需要其他指标、额外的EX5文件或外部资源。 多时间周期面板 面板显示： 所选时间周期 当前趋势方向 时间周期权重 看涨或看跌贡献 总趋势强度 整体趋势状态 时间周期同步状态 可视化强度条 当所有已启用的时间周期都朝同一方向时，指标还可以在图表上绘制趋势同
TTP MT5 to Telegram Signal Sender
Elham Afsharpour
实用工具
适用于MT5的 Telegram Trade Publisher 通过可自定义消息、图表截图和清晰有序的交易更新，将MetaTrader 5持仓活动直接发布到您自己的Telegram私聊、群组或频道。 Telegram Trade Publisher是一款面向交易者、信号提供者和交易社区的监控与发布工具。它可以监控整个MT5账户中的持仓，并通过Telegram Bot API报告所选择的事件。 本工具不会开仓、平仓或修改交易。 主要功能 新持仓通知，包括交易品种、方向、交易量、入场价、Stop Loss、Take Profit、风险、风险回报比、时间和持仓详细信息 新持仓可选择附带图表截图 截图和开仓消息作为一条带说明文字的Telegram图片消息一起发送 持仓交易量增加通知 部分平仓和全部平仓通知 Stop Loss和Take Profit修改提醒 分别检测保本和移动止损 风险百分比变化通知 后续更新可以直接回复原始开仓消息 终端重新启动后仍保留消息关联 可监控手动交易、EA交易或指定的Magic Number 可包含或排除指定的Magic Number 可选择按交易品种列表进行过滤
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