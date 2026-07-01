Professional Renko Chart MT5

Professional Renko Chart MT5 是一款简洁的 MetaTrader 5 Renko 图表指标，用于在独立的指标窗口中显示 Renko 砖块，并可选择直接在主价格图表上显示 Renko 方框。

该指标适合希望在 MetaTrader 5 中使用熟悉 Renko 图表风格的交易者，其视觉效果类似于 TradingView 等现代图表平台中的 Renko 图表显示方式。它可以将普通的基于时间的K线转换为 Renko 砖块，并以简单、清晰、实用的格式显示结果。

多个普通图表K线可能会形成一个 Renko 砖块。Professional Renko Chart MT5 还可以在主价格图表上显示 Renko 方框，并显示每个 Renko 砖块由多少根普通K线形成。

该指标不是智能交易系统 EA。它不会开仓、平仓或管理交易。它只是一个用于图表显示和市场分析的可视化工具。它可用于手动分析、Renko 图表阅读、趋势观察、价格波动过滤以及市场结构分析。

主要功能

在独立的 MT5 指标窗口中显示 Renko 砖块

Renko 可视化风格类似于现代图表平台

支持 Traditional、ATR 和 Percentage 三种 Renko 砖块大小计算方式

支持基于 Close 和 OHLC 的 Renko 计算来源

可选 Renko 风格影线

可选当前K线投影砖块

可选直接在主价格图表上显示 Renko 方框

显示每个 Renko 砖块由多少根普通K线形成

点击 Renko 砖块可在主图表上高亮显示相关的源K线

当点击的 Renko 砖块对应的源K线位于当前可见图表区域之外时，图表会自动移动到相关K线区域

普通上涨/下跌砖块和投影砖块可分别设置颜色

Renko 方向变化时支持弹窗提醒和推送提醒

清晰分组的输入参数，使用更方便

工作原理

Professional Renko Chart MT5 会读取当前图表的价格数据，并且只有在满足所选砖块大小条件时才会创建 Renko 砖块。

例如，如果 Traditional 砖块大小设置为 10.0，那么只有当价格移动足够距离以完成该砖块大小时，才会创建新的 Renko 砖块。根据市场走势，一根普通K线可能不会创建任何 Renko 砖块，也可能创建一个 Renko 砖块，甚至创建多个 Renko 砖块。

独立的 Renko 图表有助于减少普通时间K线中的噪音，并更加专注于价格运动。可选的主图表 Renko 方框可以帮助用户了解每个 Renko 砖块在原始价格图表上的具体形成位置。

输入参数

Renko 设置

Box Size Assignment

选择 Renko 砖块大小的计算方法。

可用方法：

Average True Range

使用 ATR 动态计算 Renko 砖块大小。

Traditional Fixed Box Size

使用用户输入的固定砖块大小。

Percentage LTP

根据最新成交价格的百分比计算 Renko 砖块大小。

Source

选择用于 Renko 计算的价格来源。

Close

使用K线收盘价构建 Renko。

OHLC

使用K线的开盘价、最高价、最低价和收盘价的价格运动构建 Renko。

Traditional Box Size

当选择 Traditional 模式时，设置固定 Renko 砖块大小，单位为价格单位。

例如：在 XAUUSD 上，5.0 表示 5 美元大小的 Renko 砖块。

ATR Length

当选择 ATR 砖块大小计算方式时，设置所使用的 ATR 周期。

Percentage

当选择 Percentage LTP 模式时，设置所使用的百分比数值。

Round Box To Tick

如果启用，砖块大小会四舍五入到交易品种的最小跳动单位，以获得更整齐的价格对齐。

计算设置

Max History Bars

设置用于构建 Renko 历史数据的图表K线数量。

Max Generated Bricks

设置可生成的 Renko 砖块最大数量的安全限制。

Max Bricks To Draw

设置图表上显示的最新 Renko 砖块数量。

Show Wicks

如果启用，Renko 砖块将包含 Renko 风格的影线信息。

绘图设置

Use Equal Size Renko Display

如果启用，Renko 砖块将在指标窗口中以相同的视觉宽度显示。这会创建更加整洁的 Renko 图表视图。

Split Multiple Bricks In One Candle

如果启用，当一根普通价格K线创建多个 Renko 砖块时，这些砖块会被视觉分开，而不是重叠显示。该设置在关闭等宽显示模式时使用。

Brick Border Width

设置 Renko 砖块实体边框的宽度。

Wick Width

设置 Renko 影线的宽度。

Draw Bodies In Front

如果启用，Renko 砖块实体会显示在背景对象前面。

价格图表 Renko 方框

Show Price Chart Renko Boxes

如果启用，Renko 方框也会显示在主价格图表上。这些方框显示每个 Renko 砖块在原始基于时间的图表上形成的位置。

Price Chart Up Box Color

设置主图表上看涨 Renko 方框的颜色。

Price Chart Down Box Color

设置主图表上看跌 Renko 方框的颜色。

Price Chart Projection Up Box Color

设置主图表上看涨投影方框的颜色。

Price Chart Projection Down Box Color

设置主图表上看跌投影方框的颜色。

Price Chart Box Text Color

设置主图表 Renko 方框内部显示的K线数量文字颜色。

Price Chart Box Alpha

设置主图表 Renko 方框的透明度。

0 表示完全透明。

255 表示完全不透明。

点击砖块高亮K线

Enable Brick Click Candle Highlight

如果启用，在 Renko 子窗口中点击 Renko 砖块，会在主图表上高亮显示形成该 Renko 砖块的普通价格K线。

再次点击同一个砖块可隐藏高亮显示。

点击另一个砖块会移除之前的高亮显示，并显示新选择砖块对应的源K线。

如果相关K线位于当前可见图表区域之外，主图表会自动移动，使相关K线区域显示在图表中心附近。

颜色

Up Brick Color

设置 Renko 子窗口中看涨 Renko 砖块的颜色。

Down Brick Color

设置 Renko 子窗口中看跌 Renko 砖块的颜色。

Projection Up Color

设置看涨投影砖块的颜色。

Projection Down Color

设置看跌投影砖块的颜色。

提醒设置

Enable Popup Alert

如果启用，当检测到 Renko 反转时，指标会显示弹窗提醒。

Enable Push Alert

如果启用，当检测到 Renko 反转时，指标会发送移动端推送通知。推送通知必须在 MetaTrader 5 中正确配置。

Alert On Projection

如果启用，提醒也可以由投影砖块触发。如果禁用，提醒只会由已确认的 Renko 砖块触发。

重要说明

Professional Renko Chart MT5 仅是一个技术分析指标。它不提供金融建议，也不保证任何交易结果。Renko 图表可以帮助可视化价格运动，但交易决策始终应基于用户自己的分析、风险管理和测试。

该指标不会自动交易。它不会开仓、平仓、管理止损、管理止盈或控制账户风险。

为了获得更好的效果，请在您交易的品种和时间周期上测试不同的砖块大小设置，因为每个市场都有不同的波动率和价格行为。