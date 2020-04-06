The Techno Deity EA MT5
- Solomon Din
The Techno Deity — XAUUSD 黄金数字主宰
实时信号监控：请通过官方链接实时关注系统表现： https://www.mql5.com/en/signals/2349716
促销活动：您可以获赠 Cryon X-9000 交易顾问。如需了解详情并获取权限，请直接与我联系。
The Techno Deity 是一款为在黄金市场混沌中追求结构化秩序的交易者设计的尖端生态系统。该系统的核心是数字直觉算法，它不仅追踪价格，还能识别机构兴趣区和市场失衡瞬间。系统采用多层订单流过滤和市场几何对称分析，以极小的回撤实现精准入场。
核心优势
-
流动性智能：系统扫描市场中的隐藏流动性集群，在极大概率出现剧烈冲刺的点位开仓。
-
神经趋势过滤：智能过滤，区分真实的趋势运动与虚假的回撤和噪音。
-
动态风险控制：每笔头寸都配有自适应保护模块，根据当前波动性自动调整止盈水平。
-
零网格理念：彻底杜绝平均仓位、网格或马丁策略。机器人遵循“一进一出”原则，具备稳固的数学优势。
-
机构级纪律：系统排除人为干扰，精准执行交易计划，无视情绪和市场恐慌。
技术参数
-
交易品种：黄金 (XAUUSD)
-
时间周期：H1
-
建议存款：稳健交易 500 美元起
-
最低门槛：200 美元（激进模式）
-
执行类型：兼容所有经纪商（推荐低点差账户）
免责声明 系统基于历史和实时市场数据运行。回测结果不保证或预测未来的盈利表现。用户需自行选择风险参数，并对在真实账户上的操作承担全部责任。