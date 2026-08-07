PratikAlgo Universal Signals





PratikAlgo Universal Signals 是一款适用于 MetaTrader 5 的自适应多时间周期技术分析指标。该指标用于分析当前市场环境，并在K线收盘确认后寻找潜在的方向性交易机会。





该指标可应用于不同的交易品种和时间周期，并会根据当前图表的时间周期自动调整分析参数。





自适应交易模式





在较低时间周期上，指标重点分析短期市场波动，适用于短线和剥头皮交易分析。





在中等时间周期上，指标会自动适应日内市场环境，并寻找中等距离的交易机会。





在较高时间周期上，指标会分析更广泛的市场结构，并计算更宽的目标和风险区间，适用于波段交易分析。





主要功能





- 支持多种交易品种

- 支持多个时间周期

- 自动适应当前时间周期

- K线收盘后确认信号

- Buy 和 Sell 信号箭头

- 市场趋势方向识别

- 使用 ADX 分析趋势强度

- 自适应信号质量评分

- Entry 入场价位计算

- Stop Loss 止损价位计算

- Take Profit 止盈价位计算

- 基于 ATR 的动态价位计算

- 高时间周期趋势确认

- 动量和波动率分析

- Tick Volume 跳动量分析

- 自适应信息面板

- 根据图表尺寸自动调整面板





信号分析





该指标不会仅依赖单一技术条件，而是综合多个市场因素进行分析，包括趋势方向、移动平均线、动量、ADX 趋势强度、波动率、K线确认、回调条件、跳动量以及高时间周期市场方向。





只有在被分析的K线完全收盘并且所需条件得到确认后，指标才会生成信号箭头。





信息面板





信息面板可显示当前市场环境的重要信息，包括：





- 交易品种和时间周期

- 当前交易模式

- 市场趋势

- 趋势强度和 ADX 数值

- 最近确认的信号

- 信号质量

- Entry 入场价位

- Stop Loss 止损价位

- Take Profit 止盈价位





图表价位





当检测到符合条件的交易机会时，指标可以直接在图表上显示预计的 Entry、Stop Loss 和 Take Profit 价位。这些价位会根据当前市场波动率和所选择的时间周期自动调整。





时间周期自适应





较低时间周期使用更紧凑的分析参数，以适应短期市场波动。





中等时间周期采用适合日内交易的分析参数。





较高时间周期使用更宽的计算范围，以分析持续时间更长的市场走势。





因此，同一个指标可以用于多种交易风格，而无需为不同时间周期安装不同版本。





重要说明





PratikAlgo Universal Signals 是一款技术分析工具。指标提供的信号以及 Entry、Stop Loss 和 Take Profit 价位均基于技术计算，不代表对未来市场走势或交易结果的保证。





市场环境可能快速变化。在进行任何交易决策之前，用户应结合自己的分析并采用适当的风险管理方法。





支持





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