SwiftCap Trinity EA MT5

SwiftCap Trinity EA™ | 适用于黄金和自营交易的多策略 MT5 EA

SwiftCap Trinity EA™ 是一款专业级的多策略 MT5 智能交易系统，它将四个独立的交易系统组合成一个统一且严谨的框架。

Trinity并非依赖单一策略或市场条件，而是旨在适应各种市场环境。它能够在不同的市场环境下提供平衡、结构化且一致的自动化交易方案。

无需设置任何文件。 与自营公司完全兼容 注意：数量有限，价格即将上涨。

交易规范



平台： MetaTrader 5 (MT5)

MetaTrader 5 (MT5) 支持的交易品种： 黄金（XAUUSD）

黄金（XAUUSD） 时间范围： 适用于任何时间范围

适用于任何时间范围 经纪服务器时间： 仅限 GMT+2 或 GMT+3

仅限 GMT+2 或 GMT+3 账户类型： 对冲要求

对冲要求 最低存款额： 500 美元（可根据余额调整）

500 美元（可根据余额调整） 杠杆 ：建议小额账户使用 1:100 或更高的杠杆。

：建议小额账户使用 1:100 或更高的杠杆。 VPS：强烈推荐用于稳定运行的 24/5 全天候服务

重要的：

此EA专为使用GMT+2/GMT+3服务器时间的经纪商设计。由于策略中包含基于时间的组件，在其他时区的性能可能会有所不同。

兼容的经纪商包括 IC Markets、FP Markets、Fusion Markets、FTMO、FundedNext、The 5%ers 以及类似的平台。

四个独立系统，一个结构化框架。SwiftCap Trinity EA 将四个完全独立的交易系统集成到一个强大的执行引擎中： 系统 1：日内波段交易策略



识别交易日初始阶段的关键市场结构

持有仓位以把握日内动能

系统 2：简化的会话交易



一种清晰且适应性强的基于会话的策略

旨在适应不同的市场环境，并保持稳定的性能。

系统 3：每日射程捕获



根据前一日最高价和最低价进行交易

采用基于追踪的退出控制来实现优化的交易管理

系统 4：价格行为策略

基于价格行为的市场动量捕捉

在同一工具内进一步增加多元化投资。

独立运行，完全掌控：

每个系统独立运行，同时又保持统一框架的一部分：

单独启用或禁用每个系统

每个系统都有单独的风险设置

灵活的风险模型： 风险百分比 固定美元金额 固定批量

用于追踪的唯一魔法数字和交易评论

这种结构允许内部多元化，同时又不损失执行精度。

高级账户保护 – 适用于自营公司

SwiftCap Trinity EA 包含专为 自营公司规则和专业风险管理 而设计的内置账户保护功能 ：

每日最大风险限额（达到限额时将禁用所有系统）

权益目标保护（达到目标盈利时平仓所有交易）

每笔交易的最大交易量限制

这些保障措施有助于确保遵守以下规定：

每日亏损限额

总体回撤规则

一致性要求

在保持严格自律的同时，实现投资多元化。

安装说明

打开黄金（XAUUSD）图表 附加 SwiftCap Trinity EA 启用系统 1、2、3 和/或 4 配置个人风险设置 设置账户范围保护规则 在MT5中启用自动交易

重要提示：请勿将EA附加到多个图表。单个实例管理所有系统。

即插即用

所有策略逻辑、入场时机、出场规则、盈亏平衡管理和追踪参数均已预先配置。

您专注于风险管理和系统选择，EA负责执行。

• 无需设置文件

• 所有参数均可在输入中访问

• 安装简便

支持与社区

如需支持、更新或建议，您可以直接联系我，或加入社区： https://www.mql5.com/en/users/swiftcapeas

风险披露

交易涉及重大风险，因为市场波动剧烈。此MT5智能交易系统不保证盈利，过往业绩并不代表未来表现。请仅使用您可以承受损失的资金进行交易，并确保该系统符合您的风险承受能力。

即使是多策略系统也可能出现回撤。在使用EA进行真实账户交易之前，务必先对其进行测试并充分理解。