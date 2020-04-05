SwiftCap Trinity EA MT5
- 专家
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Hassan Sarfraz
- 版本: 2.0
- 更新: 11 八月 2026
- 激活: 10
SwiftCap Trinity EA™ | 适用于黄金和自营交易的多策略 MT5 EA
SwiftCap Trinity EA™ 是一款专业级的多策略 MT5 智能交易系统，它将四个独立的交易系统组合成一个统一且严谨的框架。
Trinity并非依赖单一策略或市场条件，而是旨在适应各种市场环境。它能够在不同的市场环境下提供平衡、结构化且一致的自动化交易方案。
无需设置任何文件。
与自营公司完全兼容
注意：数量有限，价格即将上涨。
交易规范
- 平台： MetaTrader 5 (MT5)
- 支持的交易品种：黄金（XAUUSD）
- 时间范围：适用于任何时间范围
- 经纪服务器时间：仅限 GMT+2 或 GMT+3
- 账户类型：对冲要求
- 最低存款额： 500 美元（可根据余额调整）
- 杠杆：建议小额账户使用 1:100 或更高的杠杆。
- VPS：强烈推荐用于稳定运行的 24/5 全天候服务
重要的：
此EA专为使用GMT+2/GMT+3服务器时间的经纪商设计。由于策略中包含基于时间的组件，在其他时区的性能可能会有所不同。
兼容的经纪商包括 IC Markets、FP Markets、Fusion Markets、FTMO、FundedNext、The 5%ers 以及类似的平台。
四个独立系统，一个结构化框架。SwiftCap
Trinity EA 将四个完全独立的交易系统集成到一个强大的执行引擎中：系统 1：日内波段交易策略
- 识别交易日初始阶段的关键市场结构
- 持有仓位以把握日内动能
- 一种清晰且适应性强的基于会话的策略
- 旨在适应不同的市场环境，并保持稳定的性能。
- 根据前一日最高价和最低价进行交易
- 采用基于追踪的退出控制来实现优化的交易管理
- 基于价格行为的市场动量捕捉
- 在同一工具内进一步增加多元化投资。
独立运行，完全掌控：每个系统独立运行，同时又保持统一框架的一部分：
- 单独启用或禁用每个系统
- 每个系统都有单独的风险设置
- 灵活的风险模型：
- 风险百分比
- 固定美元金额
- 固定批量
- 用于追踪的唯一魔法数字和交易评论
这种结构允许内部多元化，同时又不损失执行精度。
高级账户保护 – 适用于自营公司SwiftCap Trinity EA 包含专为自营公司规则和专业风险管理而设计的内置账户保护功能：
- 每日最大风险限额（达到限额时将禁用所有系统）
- 权益目标保护（达到目标盈利时平仓所有交易）
- 每笔交易的最大交易量限制
这些保障措施有助于确保遵守以下规定：
- 每日亏损限额
- 总体回撤规则
- 一致性要求
在保持严格自律的同时，实现投资多元化。
安装说明
- 打开黄金（XAUUSD）图表
- 附加 SwiftCap Trinity EA
- 启用系统 1、2、3 和/或 4
- 配置个人风险设置
- 设置账户范围保护规则
- 在MT5中启用自动交易
重要提示：请勿将EA附加到多个图表。单个实例管理所有系统。
即插即用
所有策略逻辑、入场时机、出场规则、盈亏平衡管理和追踪参数均已预先配置。
您专注于风险管理和系统选择，EA负责执行。
• 无需设置文件
• 所有参数均可在输入中访问
• 安装简便
支持与社区
如需支持、更新或建议，您可以直接联系我，或加入社区： https://www.mql5.com/en/users/swiftcapeas
风险披露
交易涉及重大风险，因为市场波动剧烈。此MT5智能交易系统不保证盈利，过往业绩并不代表未来表现。请仅使用您可以承受损失的资金进行交易，并确保该系统符合您的风险承受能力。
即使是多策略系统也可能出现回撤。在使用EA进行真实账户交易之前，务必先对其进行测试并充分理解。