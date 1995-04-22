Aurion Edge Pro Gold AI
- 专家
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- 版本: 1.0
- 激活: 5
专业版 XAUUSD（黄金）智能交易 EA | MetaTrader 5（MT5）
Aurion Edge Pro Gold AI 是一款专为 MetaTrader 5（MT5） 平台开发的专业 Expert Advisor（EA），专注于 XAUUSD（黄金） 自动交易。
该系统融合了 自适应智能（Adaptive Intelligence）、Price Action、Smart Money Concepts（SMC）、多周期分析（Multi-Timeframe Analysis）以及专业风险管理，旨在筛选高概率交易机会，提高入场质量，并实现更加智能的仓位管理。
与传统交易机器人不同，Aurion Edge Pro 仅在多个技术条件同时满足时执行交易，从而减少低质量交易，提高交易效率。
非常适合希望寻找 XAUUSD EA、Gold EA、Gold Robot、MT5 Expert Advisor、AI Trading System 以及专业黄金自动交易系统的投资者。主要功能
✔ 全自动 BUY / SELL 交易
✔ 高质量交易信号（PERFECT BUY / PERFECT SELL）
✔ 多周期趋势确认（Multi-Timeframe）
✔ Price Action + Smart Money Concepts（SMC）
✔ Fair Value Gap（FVG）
✔ Order Blocks
✔ Break of Structure（BOS）
✔ Change of Character（CHOCH）
✔ Liquidity Sweep
✔ ATR 自适应波动率引擎
✔ Adaptive Learning（自适应学习）
✔ Adaptive Forgetting（自适应遗忘）
✔ Historical Probability Calibration（历史概率校准）
✔ Expectancy & Drawdown Risk Engine（收益期望与回撤风险引擎）
✔ 智能 Stop Loss
✔ 分批止盈（TP1 / TP2）
✔ 渐进式 Trailing Stop
✔ Floating Safety Take Profit（浮动安全止盈）
✔ 自动 Break Even（保本保护）
✔ 专业实时信息面板
✔ 手动持仓管理
✔ 每日盈亏控制
✔ 灵活风险管理
✔ 支持所有 MetaTrader 5 经纪商
✔ 完全兼容 MT5 Strategy Tester智能仓位管理
Aurion Edge Pro 内置专业仓位管理系统，在保护资金安全的同时，尽可能捕捉更大的市场趋势。
达到 TP1 后
• 自动部分平仓
• 自动移动 Stop Loss 保护资金
• 大幅降低交易风险
达到 TP2 后
• 再次部分止盈
• 启动渐进式 Trailing Stop
• 在保护利润的同时跟踪更大的市场趋势
此外，EA 还配备 Floating Safety Take Profit（浮动安全止盈），即使出现网络中断、平台关闭或终端异常，也可提供额外的安全保护。自适应智能
Aurion Edge Pro 集成先进的自适应智能技术，可持续优化交易决策。
主要包括：
• Adaptive Learning
• Adaptive Forgetting
• Historical Probability Calibration
• Expectancy & Drawdown Risk Engine
这些机制能够根据市场变化不断优化交易信号，同时始终遵循用户设定的风险控制参数。专业实时面板
实时显示：
• Setup Quality（交易质量）
• Trade Probability（交易概率）
• 当前趋势
• 多周期一致性
• 市场结构
• 成交量
• 点差（Spread）
• 风险等级
• 交易时段
• 建议 Stop Loss
• 建议 Take Profit
• 当前状态（WAIT、BUILDING、PERFECT BUY、PERFECT SELL）推荐交易品种
XAUUSD（黄金）
经过参数优化后，也可应用于其他交易品种。
推荐周期
M5风险管理
支持：
• 固定手数
• 按资金百分比风险
• 每日盈利限制
• 每日亏损限制
• 自动仓位保护不使用
Aurion Edge Pro 遵循专业风险管理原则，不使用：
❌ Martingale（马丁格尔）
❌ Grid（网格交易）
❌ 激进亏损追回策略
❌ 亏损后自动加仓
每一笔交易都会根据当前市场环境独立分析。兼容性
✔ MetaTrader 5
✔ Hedging Accounts
✔ Netting Accounts
✔ ECN Brokers
✔ Standard Brokers
✔ MT5 Strategy Tester限时首发优惠
首发价格：149 美元
此价格仅适用于 Aurion Edge Pro Gold AI 上市初期。
在产品完成 前 10 次下载 或获得首批 用户好评 后，售价将逐步上调。
计划价格：
• 首发：149 USD
• 第二阶段：199 USD
• 产品成熟阶段：249 USD
• 高级版本：299 USD
现在购买即可享受最低首发价格，并根据 MQL5 Market 更新政策持续获得后续版本升级。使用建议
在真实账户交易之前，建议先通过 MT5 Strategy Tester 和 模拟账户（Demo Account） 进行测试，并根据交易品种、经纪商及风险偏好优化参数设置。
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