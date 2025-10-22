信号部分
信号 / MetaTrader 5 / GoldBaron EA MT5 High risk
Mikhail Sergeev

GoldBaron EA MT5 High risk

Mikhail Sergeev
可靠性
11
0 / 0 USD
每月复制 155 USD per 
增长自 2025 426%
RoboForex-Pro
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
32
盈利交易:
21 (65.62%)
亏损交易:
11 (34.38%)
最好交易:
125.01 USD
最差交易:
-65.96 USD
毛利:
649.56 USD (65 392 pips)
毛利亏损:
-240.88 USD (24 085 pips)
最大连续赢利:
5 (257.13 USD)
最大连续盈利:
257.13 USD (5)
夏普比率:
0.48
交易活动:
20.42%
最大入金加载:
35.48%
最近交易:
7 几小时前
每周交易:
5
平均持有时间:
15 小时
采收率:
4.81
长期交易:
21 (65.63%)
短期交易:
11 (34.38%)
利润因子:
2.70
预期回报:
12.77 USD
平均利润:
30.93 USD
平均损失:
-21.90 USD
最大连续失误:
2 (-70.70 USD)
最大连续亏损:
-70.70 USD (2)
每月增长:
50.23%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
84.93 USD (14.40%)
相对跌幅:
结余:
22.82% (39.97 USD)
净值:
79.92% (90.76 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 32
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 409
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 41K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +125.01 USD
最差交易: -66 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +257.13 USD
最大连续亏损: -70.70 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-Pro 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 3
CloverMarket-Online
0.00 × 3
VTMarkets-Live
0.00 × 9
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.00 × 2
GOMarketsMU-Live
0.00 × 1
OANDA-Live-1
0.00 × 1
MilliyFXGlobal-Server
0.00 × 8
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
NordFX-Real
0.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 2
PlexyTrade-Server01
0.00 × 1
ICMarkets-MT5-4
0.47 × 43
ICMarketsEU-MT5
0.54 × 37
EuroTraderGlobal-Server-1
0.75 × 53
Exness-MT5Real12
0.78 × 97
RoboForex-ECN
0.86 × 2765
Pepperstone-MT5-Live01
1.12 × 786
ForexTimeFXTM-Live01
1.62 × 130
PrimesFX-Server
1.80 × 89
AUSCommercial-Live
2.08 × 24
Exness-MT5Real8
2.44 × 138
Exness-MT5Real
2.90 × 157
Exness-MT5Real7
4.16 × 929
OxSecurities-Live
4.55 × 11
专家的极速存款增长：GoldBaron EA 

首月出现大幅度回撤是爆发式增长的必然现象。存款正在加速增长！我们正在其他地方进行投资。

从100美元开始风险很高。舒适运营需要至少300美元。


  • 开始日期：2025.10.20
  • 初始存款：95美元
  • 目标：到2026年3月实现1000%增长

专家基于“AceTrend”指标生成信号：https://www.mql5.com/en/market/product/139259

秘密就在于这个指标！我们实现了技术突破，这使我们能够取得如此出色的成绩。


没有评论
2025.12.31 14:11
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.31 14:11
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.23 15:50
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.13 05:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.11 01:01
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.11 01:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 01:45
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.10 01:45
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 15:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.28 04:29
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.28 04:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.27 07:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.27 02:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.27 00:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.24 13:29
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.24 10:07
Share of trading days is too low
2025.10.24 09:07
Share of trading days is too low
2025.10.22 12:53
Trading operations on the account were performed for only 1 days. This comprises 14.29% of days out of the 7 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.22 12:53
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.10.22 12:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
