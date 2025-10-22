- 成长
交易:
32
盈利交易:
21 (65.62%)
亏损交易:
11 (34.38%)
最好交易:
125.01 USD
最差交易:
-65.96 USD
毛利:
649.56 USD (65 392 pips)
毛利亏损:
-240.88 USD (24 085 pips)
最大连续赢利:
5 (257.13 USD)
最大连续盈利:
257.13 USD (5)
夏普比率:
0.48
交易活动:
20.42%
最大入金加载:
35.48%
最近交易:
7 几小时前
每周交易:
5
平均持有时间:
15 小时
采收率:
4.81
长期交易:
21 (65.63%)
短期交易:
11 (34.38%)
利润因子:
2.70
预期回报:
12.77 USD
平均利润:
30.93 USD
平均损失:
-21.90 USD
最大连续失误:
2 (-70.70 USD)
最大连续亏损:
-70.70 USD (2)
每月增长:
50.23%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
84.93 USD (14.40%)
相对跌幅:
结余:
22.82% (39.97 USD)
净值:
79.92% (90.76 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|32
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|409
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|41K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +125.01 USD
最差交易: -66 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +257.13 USD
最大连续亏损: -70.70 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-Pro 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 3
|
CloverMarket-Online
|0.00 × 3
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 9
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 2
|
GOMarketsMU-Live
|0.00 × 1
|
OANDA-Live-1
|0.00 × 1
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.00 × 8
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
NordFX-Real
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 2
|
PlexyTrade-Server01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5-4
|0.47 × 43
|
ICMarketsEU-MT5
|0.54 × 37
|
EuroTraderGlobal-Server-1
|0.75 × 53
|
Exness-MT5Real12
|0.78 × 97
|
RoboForex-ECN
|0.86 × 2765
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.12 × 786
|
ForexTimeFXTM-Live01
|1.62 × 130
|
PrimesFX-Server
|1.80 × 89
|
AUSCommercial-Live
|2.08 × 24
|
Exness-MT5Real8
|2.44 × 138
|
Exness-MT5Real
|2.90 × 157
|
Exness-MT5Real7
|4.16 × 929
|
OxSecurities-Live
|4.55 × 11
专家的极速存款增长：GoldBaron EA
首月出现大幅度回撤是爆发式增长的必然现象。存款正在加速增长！我们正在其他地方进行投资。
从100美元开始风险很高。舒适运营需要至少300美元。
- 开始日期：2025.10.20
- 初始存款：95美元
- 目标：到2026年3月实现1000%增长
专家基于“AceTrend”指标生成信号：https://www.mql5.com/en/market/product/139259
秘密就在于这个指标！我们实现了技术突破，这使我们能够取得如此出色的成绩。
