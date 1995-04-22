Router Regime eurusd M15
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- 版本: 2.32
- 更新: 27 七月 2026
Router Regime EURUSD M15 is a rule-based Expert Advisor for MetaTrader 5, designed mainly for EURUSD on the M15 timeframe.
The EA uses a multi-timeframe structure:
M15 for entries
H1 for market regime
H4 for directional bias
It does not use artificial intelligence, martingale, grid, arbitrage or news trading. All decisions are based on objective technical rules.
Main strategy modules:
Trend pullback
Asian/London breakout
False breakout
Range logic
Squeeze breakout
MA Cross SELL continuation
Main filters:
Trading session filter
Maximum spread filter
ADX filter
Minimum ATR filter
Support and resistance distance
Daily trade limit
Consecutive loss limit
Risk management:
ATR-based stop loss
R-multiple take profit
Break even
ATR trailing stop
Fixed lot or percentage risk
The EA includes an on-chart information panel showing status, active mode, latest filter reason, levels, spread and trade information. It can also display visual indicators on the chart.
Recommended setup:
Symbol: EURUSD
Chart timeframe: M15
Platform: MetaTrader 5
VPS: recommended for continuous operation
Before using on a live account, test the EA in the MetaTrader 5 Strategy Tester and on a demo account with your broker's spread, commission and execution conditions.
Risk warning:
Forex and CFDs involve high risk. Backtest results and past performance do not guarantee future results. This product is an automated trading tool and does not constitute financial advice.
Router Regime EURUSD M15 e um Expert Advisor baseado em regras para MetaTrader 5, desenvolvido principalmente para EURUSD no timeframe M15.
O EA usa uma estrutura multitemporal:
M15 para entradas
H1 para regime de mercado
H4 para vies direcional
Ele nao usa inteligencia artificial, martingale, grid, arbitragem ou operacao por noticias. Todas as decisoes sao baseadas em regras tecnicas objetivas.
Modulos principais:
Trend pullback
Rompimento Asia/Londres
Falso rompimento
Logica de range
Squeeze breakout
MA Cross SELL por continuacao
Filtros principais:
Filtro de sessao
Filtro de spread maximo
Filtro ADX
Filtro de ATR minimo
Distancia de suporte e resistencia
Limite diario de trades
Limite de perdas consecutivas
Gerenciamento de risco:
Stop loss baseado em ATR
Take profit por multiplo de R
Break even
Trailing stop por ATR
Lote fixo ou risco percentual
O EA inclui painel informativo no grafico com status, modo ativo, motivo do ultimo filtro, niveis, spread e informacoes da operacao. Tambem pode exibir indicadores visuais no grafico.
Configuracao recomendada:
Simbolo: EURUSD
Timeframe do grafico: M15
Plataforma: MetaTrader 5
VPS: recomendado para operacao continua
Antes de usar em conta real, teste o EA no Strategy Tester do MetaTrader 5 e em conta demo com as condicoes de spread, comissao e execucao da sua corretora.
Aviso de risco:
Forex e CFDs envolvem alto risco. Resultados de backtest e desempenho passado nao garantem resultados futuros. Este produto e uma ferramenta automatizada e nao constitui recomendacao financeira.