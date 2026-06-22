Engulfing ProBot EA

Engulfing ProBot EA

重要使用说明

Engulfing ProBot 策略最初主要针对 H4（4小时）时间周期进行设计和测试。

虽然该 EA 在技术上也可以用于 H1、M30、M15 或 M5 等较低时间周期，但这些时间周期通常需要完全不同的参数设置和优化结果。

强烈不建议在较低时间周期直接使用默认设置，否则可能导致重大亏损。

本 EA 主要针对外汇货币对开发。

任何交易品种在未经优化之前都不应进行实盘交易。

如果未针对特定交易品种对 EA 进行优化，可能会导致重大亏损。

历史结果、回测结果和优化结果均不能保证未来盈利。

不存在任何能够在所有市场条件下保证盈利的智能交易系统（Expert Advisor）。

请始终采用适当的风险管理，并且绝不要使用无法承受损失的资金进行交易。


策略概述

Engulfing ProBot 是一款基于吞没K线形态的 MetaTrader 5 自动交易系统。

EA 会寻找看涨吞没和看跌吞没形态，并通过多个可选的确认过滤器对信号进行验证。

根据参数配置，系统可以在开仓之前使用以下确认条件：

* 摆动高点或摆动低点验证
* RSI 过滤器
* Awesome Oscillator 确认
* SuperTrend 趋势确认

该交易机器人支持多种资金管理方式、自动保本保护以及可选的分批加仓功能。

交易可以使用固定止盈目标进行管理，也可以使用基于 RSI 的动态退出方式。

该策略的目标是：仅当价格行为、趋势和动量方向一致时进行交易。


参数设置

MagicNumber

默认值：123456

EA 用于识别和管理自身交易的唯一标识符。

如果同一个交易账户上同时运行多个智能交易系统，请为每个 EA 使用不同的 Magic Number。


Debug

默认值：true

启用 MT5“智能交易”或“Experts”选项卡中的详细日志记录。

建议：

* 测试期间启用
* 实盘交易期间，如果不需要详细日志，可以关闭


MaxSpreadPoints

默认值：50

定义允许开立新交易的最大点差。

如果当前点差超过此数值，EA 将跳过当前交易信号，并等待更好的市场条件。

示例：

MaxSpreadPoints = 50
当前点差 = 55
结果：不会开仓

特殊值：

MaxSpreadPoints = 0

将完全关闭点差过滤功能。


MinCandleSize

默认值：120

定义吞没K线的最小尺寸，单位为点。

较小的K线通常属于市场噪音，一般会产生较弱的交易信号。

较高的数值：

* 交易次数更少
* 交易信号更强

较低的数值：

* 交易次数更多
* 入场方式更激进


MaxCandleSize

默认值：1300

定义允许的吞没K线最大尺寸。

此过滤器有助于避免在异常大型K线之后入场，因为这种K线通常由高波动或新闻事件引起。

较高的数值：

* 接受更多交易信号

较低的数值：

* 过滤方式更加保守


BodyRatio

默认值：1.2

定义吞没K线的实体必须比前一根K线实体大多少倍。

示例：

前一根K线实体 = 100点
BodyRatio = 1.2
要求的吞没K线实体 = 至少120点

较高的数值：

* 吞没形态更强
* 交易次数更少

较低的数值：

* 交易信号更多
* 验证条件更宽松


WickToBodyRatio

默认值：5.0

控制K线影线相对于K线实体的最大尺寸。

较长的影线通常表示市场存在不确定性，而不是强劲的单向运动。

较低的数值：

* 交易形态更干净
* 交易信号更少

较高的数值：

* 接受更多交易信号


WeakGap

默认值：20

在验证吞没条件时提供一定的价格容差。

此设置有助于防止由于点差或不同经纪商报价源造成的微小价格差异，而错误拒绝有效的交易信号。

较高的数值：

* 接受更多交易信号

较低的数值：

* 吞没验证更加严格


SwingLookback

默认值：6

定义在验证摆动高点或摆动低点时，需要检查之前多少根K线。

此过滤器的目的是确保吞没形态形成于具有实际意义的市场转折位置。

较高的数值：

* 摆动确认更强
* 交易次数更少

较低的数值：

* 交易次数更多
* 过滤条件更宽松

示例：

SwingLookback = 1

仅考虑吞没形态本身。

SwingLookback = 6

该形态必须相对于之前六根K线仍然具有显著意义。


EntryLongMaxRSI

默认值：65

允许进行多头入场的最大 RSI 数值。

如果 RSI 高于该数值，则不会开立多头交易。

目的：

帮助避免在价格已经过度上涨之后继续买入。


EntryShortMinRSI

默认值：35

允许进行空头入场的最低 RSI 数值。

如果 RSI 低于该数值，则不会开立空头交易。

目的：

帮助避免在价格已经过度下跌之后继续卖出。


LongExitRSI

默认值：70

定义多头交易激活 RSI 退出监控的 RSI 水平。

当 RSI 达到该水平后，所选择的 RSI 退出逻辑将被激活。


ShortExitRSI

默认值：30

定义空头交易激活 RSI 退出监控的 RSI 水平。

当 RSI 达到该水平后，所选择的 RSI 退出逻辑将被激活。


RSISlowdown

默认值：true

启用 RSI 动量减弱退出功能。

工作方式：

对于多头交易，EA 会等待 RSI 进入高于 LongExitRSI 的退出区域。

当 RSI 随后重新跌回退出水平以下时，交易将被平仓。

对于空头交易，则应用相反的逻辑。

目的：

当市场动量仍然强劲时，尽可能让交易继续保持开放状态。


RSIReversal

默认值：true

启用 RSI 反转退出功能。

工作方式：

当 RSI 进入退出区域后，EA 会记录 RSI 所达到的极端值。

当 RSI 开始从该极端值反转时，交易将被平仓。

目的：

尝试在强劲市场走势接近结束时锁定利润。


SupertrendATRPeriod

默认值：22

定义 SuperTrend 指标使用的 ATR 周期。

较低的数值：

* 趋势变化反应更快
* 交易信号更多

较高的数值：

* 趋势识别更加平滑
* 错误信号更少


SupertrendATRMultiplier

默认值：3.0

控制 SuperTrend 指标的敏感度。

较低的数值：

* 趋势变化识别更早
* 交易次数更多

较高的数值：

* 趋势确认更强
* 交易次数更少


SupertrendTakeWicksIntoAccount

默认值：true

决定在判断 SuperTrend 反转时是否将K线影线计算在内。

可选值：

* true：包括影线
* false：仅使用收盘价

使用影线会使 SuperTrend 对市场运动的反应更快。


MoneyMode

默认值：Fixed Lot

决定如何计算交易手数。

可用模式：

* Fixed Lot：固定手数
* Fixed Risk Money：固定风险金额
* Risk Percent：风险百分比


FixedLot（基础手数）！！

默认值：0.01

当 MoneyMode 设置为 Fixed Lot 时使用。

每笔交易都将使用指定的手数开仓。

示例：

FixedLot = 0.10

所有基础仓位均使用 0.10 手开仓。


FixedRiskMoney

默认值：10.0

当满足以下条件时使用：

MoneyMode = Fixed Risk Money
并且
UseScaleIn = false

EA 会自动计算仓位大小，使最大亏损等于指定金额。

示例：

FixedRiskMoney = 10美元

止损和仓位大小将被计算为最大风险约为 10 美元。


RiskPercent（基础风险）！！

默认值：1.0

当 MoneyMode 设置为 Risk Percent 时使用。

EA 会根据账户余额计算仓位大小。

示例：

账户余额 = 1,000美元
RiskPercent = 1%
每笔交易的最大风险约为10美元


UseBreakEven

默认值：false

启用自动保本保护。

启用后，当价格朝盈利方向移动指定距离时，止损可以移动到基础交易的入场价格。


BreakEvenBodyMult

默认值：1.0

定义触发保本功能的时机。

触发距离根据吞没K线的实体大小计算。

示例：

K线实体大小 = 100点
BreakEvenBodyMult = 1.0

价格朝有利方向移动 100 点后，保本功能被激活。

BreakEvenBodyMult = 1.5

价格朝有利方向移动 150 点后，保本功能被激活。


UseTP

默认值：false

启用固定止盈目标。

关闭此功能后，交易将使用 RSI 退出逻辑进行管理。

自动安全功能：

如果 UseTP 被关闭，并且两种 RSI 退出方式也都被关闭，EA 将自动启用止盈保护，防止交易无限期保持开放状态。


UseScaleIn

默认值：true

在基础交易开仓后启用额外的分批加仓功能。

关闭后，仅交易基础仓位。


ScaleInMode

默认值：STOP

决定如何放置额外的加仓订单。

可用模式：

LIMIT

额外仓位将立即以限价挂单的形式放置。

STOP

额外仓位首先进入待触发状态，只有当价格达到设定的触发条件后，才会放置止损挂单。


ScaleInMultiplier

默认值：2.0

定义额外加仓层级使用的仓位倍数。

示例：

基础手数 = 0.10
ScaleInMultiplier = 1.5

结果：

基础仓位 = 0.10
L1 = 0.15
L2 = 0.225


PendingStopShiftPoints

默认值：30

仅在 STOP 加仓模式下使用。

定义价格必须超过加仓层级多少点，才会放置对应的止损挂单。

较高的数值：

* 确认条件更多
* 加仓触发次数更少

较低的数值：

* 更快放置加仓订单
* 仓位构建方式更加激进


风险警告！

外汇、差价合约、指数和大宗商品交易涉及重大风险。

历史表现不能保证未来结果。

在使用真实资金交易之前，请始终先在模拟账户中测试该策略，并采用适当的风险管理措施。
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重要的 ： 此套装仅以当前价格限量发售。    价格很快就会涨到1999美元！   已包含 100 多种策略 ，更多策略即将推出！ 额外福利 ：  从我的其他 EA 中免费 选择 5 款！   所有设置文件 + 完整设置和优化指南 视频指南 实时信号 第三方评论 新增 - 44 种策略实时信号 欢迎来到终极突破系统！ 我很高兴地向大家介绍终极突破系统，这是一款经过八年精心开发的复杂且专有的智能交易系统 (EA)。 该系统已成为MQL5市场上多款表现优异的EA的基础，其中包括备受赞誉的Gold Reaper EA。 它曾连续七个多月位居榜首，此外还有 Goldtrade Pro、Goldbot One、Indicement 和 Daytrade Pro。 终极突破系统并非仅仅是另一款EA（电子交易系统）。 它是一款专业级工具，旨在帮助交易者在任何市场和时间框架内创建无限数量的突破策略。 无论您是专注于波段交易、超短线交易还是构建多元化投资组合，该系统都能提供无与伦比的灵活性和定制化功能。 可能性无穷无尽！ 对于自营交易公司的交易员来说：   有了这个系统，您终于可以创建自己独
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.33 (112)
专家
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.53 (123)
专家
交易品种 XAUUSD（金/美元） 时间周期 (周期) H1-M15（任意） 支持单仓位交易 是 最低入金 500 美元 （或其他货币等值） 兼容任何经纪商 是（支持两位或三位小数报价，任何账户货币、符号名称和 GMT 时间） 无需预先配置即可运行 是 如果您对机器学习感兴趣，请订阅频道： 订阅！ Mad Turtle 项目的主要特点： 真正的机器学习 此智能交易系统 (EA) 不会连接到任何 GPT 网站或类似服务。 模型通过内置于 MT5 的 ONNX 库部署。在首次初始化时，您将看到一个系统消息，这是无法伪造的。 CLICK 参见：ONNX（开放神经网络交换格式）。 资金安全性 不使用日切前交易、微型剥头皮或基于低统计样本的窄幅交易； 不使用高风险策略，例如网格或马丁格尔； 也不使用任何可能长时间运行并在一天内失去全部利润甚至全部资金的策略。 独特性 EA 基于我独特的 特征工程 ，采用自定义的奖励与惩罚训练方法，结合元模型级联筛选与多种集成方法。 模型在完整的 24 小时交易格式下于大型 H4 时间框架上训练，可持仓数小时到数天。 它们以点数（pips）而非
XIRO Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (34)
专家
XIRO Robot is a professional trading system created to operate on two of the most popular and liquid instruments on the market:  GBPUSD, XAUUSD and BTCUSD . We combined two proven and well tested systems, enhanced them with multiple new improvements, optimizations and additional protective mechanisms, and integrated everything into one advanced and unified solution. As a result of this development process, XIRO Robot was created. Robot was designed for traders who are looking for a reliable and
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.76 (140)
专家
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Syna
William Brandon Autry
5 (27)
专家
Syna 7 - 全程陪伴交易的 AI 大多数交易系统在入场之后就停止思考了。 Syna 不会。 Syna 7 是一个 AI 交易助手，也是一套自主交易系统，从分析到离场全程参与。 它可以监控当前行情、记住交易的来龙去脉、评估新闻与波动、管理持仓、协调账户，并在订单成交之后继续重新审视自己的决策。 交易不会在入场时结束。 智能也不该如此。 从分析到离场，一以贯之的智能。 频道与社区 关注频道，获取更新、信号、发布消息和产品演示。加入公开群组，提问并与其他交易者交流。 关注我的 MQL5 频道 加入我的 MQL5 公开群组 什么是 Syna？ Syna 的设计目标，是充当整个交易运作的智能层。 它可以配合： 自身的自主交易策略 由其他 EA 开出的持仓 手动交易 多个 MetaTrader 5 终端 多个经纪商与账户 不同的品种、策略和风险配置 你可以把 Syna 当作自主交易者、AI 助手、持仓管理器、投资组合协调者，或者四者兼具。 AI 的优势不再局限于单一入场信号或某个孤立的 EA。 Syna 为何改变你的交易方式 传统 EA 遵循预先设定的逻辑，只能沿着开发者事先编写好的路径做
Wall Street Robot MT5
MQL TOOLS SL
3.89 (18)
专家
Wall Street Robot is a professional trading system developed exclusively for US stock indices, focused on S&P500 and Dow Jones. These markets are known for their high liquidity, structured movements and strong reaction to global economic flows, making them ideal for algorithmic trading strategies based on precision and discipline. By concentrating only on these indices, the system is able to adapt closely to their behavior, volatility patterns and intraday dynamics, instead of trying to operate
Waka Waka EA MT5
Valeriia Mishchenko
4.13 (40)
专家
8+ years of live track record with +12,000% account growth: Live performance MT 4 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make profit Supported cu
DAX Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (3)
专家
DAX Robot is an advanced automated trading system developed specifically for the DAX 40 Index on the H1 timeframe. Designed to handle the fast paced nature of one of Europe's most actively traded indices , the robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic. The system focuses on identifying high probability trading opportunities by combining trend analysis, market momentum, and volatility based conditions. DAX Robot is designe
Bitcoin Scalping MT5
Lo Thi Mai Loan
5 (5)
专家
[ IMPORTANT ] REAL CLIENT FEEDBACK :  https://www.mql5.com/en/market/product/127498/comments#comment_58814415 [ IMPORTANT ]  UPDATED (1 YEAR PERFORMANCE):  https://www.mql5.com/en/market/product/127498/comments#comment_59233853 介绍 Bitcoin Scalping MT4/MT5 – 智能加密货币交易EA 推出促销： 当前价格仅剩 3 个名额！ 最终价格：$3999.99 赠品 - 购买终身 Bitcoin Scalping 即可免费获得 EA AI VEGA BOT 算法交易（2 个账户）=> 私信咨询获取更多详情！！！ EA 实时信号 MT4 版本 为什么 Bitcoin 今天如此重要 Bitcoin 已经不仅仅是数字货币——它是一次金融革命。作为加密货币的先驱，Bitcoin 是全球交易量最大、最具认知度的加密资产。凭借其波动性和日益增长的接受度，
AI Prop Firms MT5
MQL TOOLS SL
4 (16)
专家
AI Prop Firms - Intelligent Automation Built for Prop Trading Firms . AI Prop Firms is an advanced fully automated Forex trading system powered by Artificial Intelligence , developed specifically to operate within the strict rules and evaluation models of prop trading firms. The system is designed to trade under controlled risk conditions while maintaining consistency , stability, and compliance with prop firm requirements. AI Prop Firms uses intelligent market analysis logic that continuously
AiQ
William Brandon Autry
4.87 (38)
专家
AiQ Gen 2 – 更快。更智能。前所未有的强大。 我们在2024年末用Mean Machine开启了这一变革。它是最早将真正的前沿AI引入实盘零售交易的系统之一。 AiQ Gen 2是这条路线上的下一次进化。 AiQ Gen 2为完全不同层次的速度而生。挂单是其优势的核心，使其能够在动能扩展之前精准定位，然后让自适应智能接管。 大多数AI工具回答一次就忘记一切。 AiQ Gen 2不会。 它记住每一个挂单设置、每次下单或调整背后的推理、为什么触发或为什么等待，以及市场的确切反应。每个会话的完整上下文。随时间不断累积的持久智能。 这不是另一个为了营销而添加AI的EA。 这是一个围绕精准挂单执行构建的高速专业智能。 传统EA仍然困在固定逻辑中。AiQ Gen 2从真实结果中学习，磨练其选择能力，优化执行时机，并持续改进在实盘条件下的响应方式。 它不会重置。它不会过时。它不会被淘汰。 AiQ Gen 2作为一个强大的独立系统运行，干净、精准且快速。对于希望进行可选生态系统集成的交易者，它也可以无缝接入Syna作为专属Agent，共享持久记忆并将其高速挂单优势贡献给更广泛的投资组合。
Bonnitta EA MT5
Ugochukwu Mobi
3.38 (21)
专家
Bonnitta EA 基于挂单策略 (PPS) 和非常先进的秘密交易算法。 Bonnitta EA 的策略是秘密自定义指标、趋势线、支撑和阻力位（价格行动）和上述最重要的秘密交易算法的组合。 不要在没有超过 3 个月的任何真实货币测试的情况下购买 EA，我花了超过 100 周（超过 2 年）在真实货币上测试 BONNITTA EA 并在下面的链接中查看结果。 BONNITTA EA 由爱和力量组成。 仅适用于少数买家，这是盗版算法的价格和实施的原因。 Bonnitta EA 在 22 年的时间内使用质量为 99.9% 的真实报价成功通过了压力测试，滑点和佣金接近真实市场条件。 Expert Advisor包含统计采集和滑点控制的算法，具有完整的统计控制； 此信息用于保护您免受经纪人的欺骗。 Bonnitta EA 在下订单之前控制经纪人执行的质量，它还成功地通过了历史数据和不同数据馈送的蒙特卡罗模拟方面的严格标准。 结果 策略测试器的 Expert Advisor 结果：初始存款为 1000 美元的 Bonnitta EA 在 2020 年 1 月 1 日至 2021 年
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (43)
专家
量子男爵EA 石油被称为黑金是有原因的——现在，有了 Quantum Baron EA，您可以以无与伦比的精度和信心来开采它。 Quantum Baron 旨在主宰 M30 图表上 XTIUSD（原油）的高辛烷值世界，是您升级和进行精英精度交易的终极武器。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 折扣   价格 。     每购买10件，价格增加50美元。最终价格为4999美元 量子男爵频道：       点击这里 ***购买 Quantum Baron MT5 即可免费获得 Quantum StarMan !*** 详情请私信询问！ 我是一款精心打造的网格EA，旨在最大限度地发挥您的交易潜力。我拥有超过15年的交易经验，经过精心设计，已近乎完美。我的创建者将他们丰富的市场知识和专业知识融入到我的每一行代码中，以确保我能够提供最佳的性能。 量子皇帝
PythonX M1 Scalper XAUUSD
Abhinav Puri
5 (1)
专家
精准、高效、稳定 不只是一个EA，而是一套完整的交易系统 PythonX M1 Scalper 是专为 XAUUSD 1分钟图表 设计的智能交易系统，依托高频市场结构与价格行为逻辑，结合多重指标过滤，精准捕捉高胜率交易机会。 我们在 9 家全球主流经纪商平台上进行了长达十年以上的历史测试，每次初始资金仅为 $500，均取得卓越表现，最高净利润超过 $500,000 。 无马丁，无网格，逻辑公开，稳定可控。 智能进场逻辑 —— 多指标联合过滤系统 PythonX 的进场策略并非依赖单一信号，而是通过以下指标的组合分析，提升交易信号的质量与稳定性： 吞没形态识别（Engulfing Pattern） CCI趋势确认 RSI动量支持 EMA均线趋势过滤 成交量激增检测（Volume Spike） 即便部分过滤条件在设置中关闭，它们仍辅助其它条件判断，从而强化整套交易逻辑的协同过滤效果。 风控设置概览 固定止盈：170 点 固定止损：145 点 可开启或关闭 24 小时交易 可灵活选择交易日（周一至周五） 不使用马丁策略 不使用加仓网格 此策略的交易频率适中，注重稳定回报与可控风险的结合。
Perceptrader AI MT5
Valeriia Mishchenko
4.67 (6)
专家
80 consecutive months in profit with low drawdown: Live performance MT4 version can be found here Perceptrader AI is a cutting-edge grid trading system that leverages the power of Artificial Intelligence, utilizing Deep Learning algorithms and Artificial Neural Networks (ANN) to analyze large amounts of market data at high speed and detect high-potential trading opportunities to exploit. Supported currency pairs: NZDUSD, USDCAD, AUDNZD, AUDCAD, NZDCAD, GBPCHF Timeframe: M5 Features: Trend , Mome
BulletProof BTC
Rodrigo Domenico Minafra
5 (1)
专家
BULLETPROOF BTC — Session Breakout EA for BTC/USD A fully automated session-breakout system for Bitcoin. NO martingale. NO grid. NO averaging down. NO hidden recovery tricks. SL and TP on every position, always. 6 risk profiles with one-click configuration. Validated on a full year of out-of-sample data. ------------------------------- WHY THIS EA IS DIFFERENT: VALIDATION, NOT PROMISES ------------------------------- Most EAs show you one beautiful backtest. BulletProof BTC was built the har
Undefeated Triangle MT5
Nauris Zukas
4.27 (11)
专家
描述。 该产品是作为“ PULSE_OF_MARKET ”项目的一部分创建的。 EA“Undefeated Triangle”是一个先进的系统，利用澳元、加元和新西兰元货币之间的独特波动。历史结果表明，组合中使用的这些对总是在向一个方向快速移动后返回第一个移动的对。这种观察可以允许包含一个网格-鞅系统，该系统可以获得这些独特情况的最大点数。 EA“不败三角”仅使用 3 对：AUDCAD、AUDNZD 和 NZDCAD。 MT4 version 好处。 真实账户监控 ； 比类似的替代品便宜得多； 操作迷你账户甚至 1 美元； 没有复杂的针参数； 便于使用。 参数。 Short Name (In Comment Section) – 出现在评论部分的日记或帐户历史中；  Print Logs On Chart - 开/关信息面板；  Display Options – 允许调整 4K 显示分辨率；  One Chart Setup Pairs – 选定的交易对列表（必须更改后缀）；  Magic - 交易头寸标识符；  No more Initial Trades (onl
Velora MT5
Ahmad Aan Isnain Shofwan
专家
The Intelligent Grid EA — A Team of Smart Modules Following the 5-star success of its MT4 predecessor, Velora has been completely rebuilt for MT5 with a fundamental shift in design. Most grid EAs are one engine doing many jobs. Velora is different. Inside Velora, there is a team. Four smart modules, each with one specialty, working together so the system stays adaptive at every stage of a trade — from the moment of entry, to scaling decisions, to the exit. Meet the team: VSE — Velora Smart Entr
Minting
Zenzo Phathisani Mtungwa
专家
*** 请将其附加到 M1 或 M5 图表，以获得最佳效果和快速进出场 *** Minting – 黄金剥头皮（精简版 / Lite Edition） 是由 Ramulo Software Ltd. 开发的一款精简而专业级的智能交易系统（EA），专为捕捉黄金（XAUUSD）的高波动性和高盈利潜力而设计。它将基于 EMA 的智能市场结构、ATR 趋势识别、分级美元追踪止盈以及严格的回撤控制融合为一套轻量、高效、易于运行的交易系统。 Minting 是进入 Emerge 生态系统的入口级产品。它经过刻意简化，旨在提供稳定性、透明性和持续性的账户增长。官方推荐的路径是：使用 Minting 所产生的利润升级到 Emerge —— 更高级的旗舰 EA，拥有更强的交易智能、更深入的市场逻辑以及更激进的盈利能力。 本 EA 的核心理念是： 先保护资金，其次创造利润。 核心交易逻辑 Minting 使用精炼的 EMA 结构： 快速 EMA（5） 慢速 EMA（9） 并结合： 基于 ATR 的趋势检测 多周期确认（M1、M5、M15） 针对趋势市场与震荡市场的独立交易逻辑 这使 Minting 能够
EA Miracolo
Amazing Traders
专家
Real monitoring     :   EA Miracolo    1 Real monitoring       :   EA Miracolo     2 Recommended  pair   :      XAUUSD / BTCUSD ( Timeframe M15 / M30) IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. For any other information, please contact us by private message or in   the mql5 group. Imagine an experienced trader monitoring the market daily, waiting for prices to break through key levels, and immediately opening a
Mean Machine
William Brandon Autry
4.83 (42)
专家
Mean Machine GPT Gen 2 – 原创。现在更智能、更强大、前所未有的卓越。 我们在2024年末用Mean Machine开启了整个变革。它是最早将真正的前沿AI引入实盘零售交易的系统之一。 Mean Machine GPT Gen 2是那个原创愿景的下一次进化。 我们没有替换原版。我们让它进化了。 大多数系统响应一次、行动一次，然后忘记一切。 Mean Machine GPT Gen 2不会。 它记住每一笔交易、每一个决策、每一个结果，以及为什么入场、为什么持有、为什么退出背后的确切推理。每个会话的完整上下文。随时间不断累积的持久智能。 这不是另一个为了营销而添加AI的EA。 这是原版Mean Machine，重建为持久的专业智能。 传统EA仍然困在固定逻辑中。Mean Machine GPT Gen 2从真实结果中学习，跨越变化的市场状态进行适应，并持续优化在实盘条件下应用均值回归和趋势跟随逻辑的方式。 它不会重置。它不会过时。它不会被淘汰。 核心保持不变：围绕英联邦货币对构建的专业策略，针对低波动性时段优化，由Sacred Phi仓位管理和多模型共识驱动。 但现
Amazing Brain MT5
Amazing Traders
5 (1)
专家
Real monitoring   :   EA Amazing Brain MT5   Real monitoring :   EA Amazing Brain & EA Miracolo Recommended  pair   :      XAUUSD / Timeframe M30/ M15 / M12/ M10/ M6 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. For any other information, please contact us by private message or in   the mql5 group. Breakout based strategy, generates market entry signals when the price crosses a border of a certain price range. To c
Golden Pickaxe MT5
Valeriia Mishchenko
3.56 (9)
专家
EA has high-performance live track records of different set files: Live performance MT 4 version can be found here Golden Pickaxe is a mean-reversion grid trading system that uses machine learning technology to place high-profit potential trades on the Gold market. It uses real market inefficiencies to its advantage to have an edge over the market. The EA has 5 predefined set files, which are essentially 5 different trading systems on gold . You may choose the default option (XAU Risky) or have
Super Hybrid EA AI Pro
Bashar Taisir Saleh Al Zubaidi
5 (1)
专家
Super Hybrid EA AI Pro 适用于 MetaTrader 5 的专业 XAUUSD 网格、马丁格尔、对冲与篮子风险控制交易EA 产品概述 Super Hybrid EA AI Pro 是一款主要为 XAUUSD 交易开发的 MetaTrader 5 智能交易系统。该EA结合了网格交易、马丁格尔式手数递增、可选对冲、篮子利润管理、交易时段控制、新闻过滤、美联储事件过滤、回撤保护、点差控制以及基于规则的市场风险防御模块。 该EA采用篮子级别的交易管理方式。它不是将每一笔订单作为单独交易处理，而是可以将多个由EA管理的持仓作为一个完整交易周期进行统一管理。根据用户选择的设置，当价格朝不利方向移动时，EA可以开立额外订单，按照马丁格尔逻辑增加手数，使用分阶段网格距离，并通过对冲逻辑管理不利市场波动。 该EA的主要目标是为 XAUUSD 提供一个结构化的篮子交易管理框架，并配备可调节的风险控制工具。它并不是低风险交易系统。网格和马丁格尔策略可能会快速增加市场敞口，尤其是在市场出现强烈单边走势时。因此，该EA内置了多种防御工具，包括回撤限制、每日亏损保护、篮子总手数限制、最大单笔
Night Hunter Pro MT5
Valeriia Mishchenko
3.92 (37)
专家
EA has a live track record with many months of stable trading with  low drawdown: All Pairs 9 Pairs Night Hunter Pro is the advanced scalping system which utilizes smart entry/exit algorithms with sophisticated filtering methods to identify only the safest entry points during calm periods of the market. This system is focused on a long-term stable growth. It is a professional tool developed by me years ago that is constantly updated, incorporating all the latest innovations in the trading area.
XAU Temporal Interference
Napat Puangjunkum
专家
XAUUSD TEMPORAL INTERFERENCE AITemporal Interference Scanner - The absolute pinnacle of Multi-Timeframe convergence. XAUUSD Temporal Interference AI - is the absolute pinnacle of market timing, built upon the groundbreaking "Cross-Temporal Interference" theory. By scanning the fractal noise across 9 different timeframes, the AI detects precise moments where market waves collide, cancel out, or amplify each other. When these temporal waves perfectly align in a localized singularity, the AI execu
Quantum Time Sovereign
Tingting Yu
专家
Quantum Time Sovereign Institutional-Grade Time-Based Trading System for XAUUSD (H1) IMPORTANT! After purchase, you can instantly download the setting files from the Download Area on my personal website, or send me a private message if needed. Next Price 159 9 $ Development Background & Research Effort Quantum Time Sovereign is not a typical Expert Advisor. This system is the result of extensive research into the structural behavior of the gold market, including: • Thousands of hours of strategy
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PivotGrid EA
Laszlo Adoba
专家
Pivot Grid EA – User Manual Overview Pivot Grid EA is a fully automated Expert Advisor that builds a two-sided grid of pending limit orders based on daily Pivot levels. The EA uses Buy Limit and Sell Limit orders exclusively and never enters the market with market orders. At the beginning of each trading day, it calculates the current daily Pivot levels and automatically creates the trading grid accordingly. The strategy uses a predefined Martingale lot progression, where each successive grid le
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