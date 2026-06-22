Engulfing ProBot EA





重要使用说明





Engulfing ProBot 策略最初主要针对 H4（4小时）时间周期进行设计和测试。





虽然该 EA 在技术上也可以用于 H1、M30、M15 或 M5 等较低时间周期，但这些时间周期通常需要完全不同的参数设置和优化结果。





强烈不建议在较低时间周期直接使用默认设置，否则可能导致重大亏损。





本 EA 主要针对外汇货币对开发。





任何交易品种在未经优化之前都不应进行实盘交易。





如果未针对特定交易品种对 EA 进行优化，可能会导致重大亏损。





历史结果、回测结果和优化结果均不能保证未来盈利。





不存在任何能够在所有市场条件下保证盈利的智能交易系统（Expert Advisor）。





请始终采用适当的风险管理，并且绝不要使用无法承受损失的资金进行交易。





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策略概述





Engulfing ProBot 是一款基于吞没K线形态的 MetaTrader 5 自动交易系统。





EA 会寻找看涨吞没和看跌吞没形态，并通过多个可选的确认过滤器对信号进行验证。





根据参数配置，系统可以在开仓之前使用以下确认条件：





* 摆动高点或摆动低点验证

* RSI 过滤器

* Awesome Oscillator 确认

* SuperTrend 趋势确认





该交易机器人支持多种资金管理方式、自动保本保护以及可选的分批加仓功能。





交易可以使用固定止盈目标进行管理，也可以使用基于 RSI 的动态退出方式。





该策略的目标是：仅当价格行为、趋势和动量方向一致时进行交易。





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参数设置





MagicNumber





默认值：123456





EA 用于识别和管理自身交易的唯一标识符。





如果同一个交易账户上同时运行多个智能交易系统，请为每个 EA 使用不同的 Magic Number。





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Debug





默认值：true





启用 MT5“智能交易”或“Experts”选项卡中的详细日志记录。





建议：





* 测试期间启用

* 实盘交易期间，如果不需要详细日志，可以关闭





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MaxSpreadPoints





默认值：50





定义允许开立新交易的最大点差。





如果当前点差超过此数值，EA 将跳过当前交易信号，并等待更好的市场条件。





示例：





MaxSpreadPoints = 50

当前点差 = 55

结果：不会开仓





特殊值：





MaxSpreadPoints = 0





将完全关闭点差过滤功能。





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MinCandleSize





默认值：120





定义吞没K线的最小尺寸，单位为点。





较小的K线通常属于市场噪音，一般会产生较弱的交易信号。





较高的数值：





* 交易次数更少

* 交易信号更强





较低的数值：





* 交易次数更多

* 入场方式更激进





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MaxCandleSize





默认值：1300





定义允许的吞没K线最大尺寸。





此过滤器有助于避免在异常大型K线之后入场，因为这种K线通常由高波动或新闻事件引起。





较高的数值：





* 接受更多交易信号





较低的数值：





* 过滤方式更加保守





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BodyRatio





默认值：1.2





定义吞没K线的实体必须比前一根K线实体大多少倍。





示例：





前一根K线实体 = 100点

BodyRatio = 1.2

要求的吞没K线实体 = 至少120点





较高的数值：





* 吞没形态更强

* 交易次数更少





较低的数值：





* 交易信号更多

* 验证条件更宽松





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WickToBodyRatio





默认值：5.0





控制K线影线相对于K线实体的最大尺寸。





较长的影线通常表示市场存在不确定性，而不是强劲的单向运动。





较低的数值：





* 交易形态更干净

* 交易信号更少





较高的数值：





* 接受更多交易信号





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WeakGap





默认值：20





在验证吞没条件时提供一定的价格容差。





此设置有助于防止由于点差或不同经纪商报价源造成的微小价格差异，而错误拒绝有效的交易信号。





较高的数值：





* 接受更多交易信号





较低的数值：





* 吞没验证更加严格





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SwingLookback





默认值：6





定义在验证摆动高点或摆动低点时，需要检查之前多少根K线。





此过滤器的目的是确保吞没形态形成于具有实际意义的市场转折位置。





较高的数值：





* 摆动确认更强

* 交易次数更少





较低的数值：





* 交易次数更多

* 过滤条件更宽松





示例：





SwingLookback = 1





仅考虑吞没形态本身。





SwingLookback = 6





该形态必须相对于之前六根K线仍然具有显著意义。





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EntryLongMaxRSI





默认值：65





允许进行多头入场的最大 RSI 数值。





如果 RSI 高于该数值，则不会开立多头交易。





目的：





帮助避免在价格已经过度上涨之后继续买入。





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EntryShortMinRSI





默认值：35





允许进行空头入场的最低 RSI 数值。





如果 RSI 低于该数值，则不会开立空头交易。





目的：





帮助避免在价格已经过度下跌之后继续卖出。





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LongExitRSI





默认值：70





定义多头交易激活 RSI 退出监控的 RSI 水平。





当 RSI 达到该水平后，所选择的 RSI 退出逻辑将被激活。





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ShortExitRSI





默认值：30





定义空头交易激活 RSI 退出监控的 RSI 水平。





当 RSI 达到该水平后，所选择的 RSI 退出逻辑将被激活。





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RSISlowdown





默认值：true





启用 RSI 动量减弱退出功能。





工作方式：





对于多头交易，EA 会等待 RSI 进入高于 LongExitRSI 的退出区域。





当 RSI 随后重新跌回退出水平以下时，交易将被平仓。





对于空头交易，则应用相反的逻辑。





目的：





当市场动量仍然强劲时，尽可能让交易继续保持开放状态。





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RSIReversal





默认值：true





启用 RSI 反转退出功能。





工作方式：





当 RSI 进入退出区域后，EA 会记录 RSI 所达到的极端值。





当 RSI 开始从该极端值反转时，交易将被平仓。





目的：





尝试在强劲市场走势接近结束时锁定利润。





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SupertrendATRPeriod





默认值：22





定义 SuperTrend 指标使用的 ATR 周期。





较低的数值：





* 趋势变化反应更快

* 交易信号更多





较高的数值：





* 趋势识别更加平滑

* 错误信号更少





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SupertrendATRMultiplier





默认值：3.0





控制 SuperTrend 指标的敏感度。





较低的数值：





* 趋势变化识别更早

* 交易次数更多





较高的数值：





* 趋势确认更强

* 交易次数更少





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SupertrendTakeWicksIntoAccount





默认值：true





决定在判断 SuperTrend 反转时是否将K线影线计算在内。





可选值：





* true：包括影线

* false：仅使用收盘价





使用影线会使 SuperTrend 对市场运动的反应更快。





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MoneyMode





默认值：Fixed Lot





决定如何计算交易手数。





可用模式：





* Fixed Lot：固定手数

* Fixed Risk Money：固定风险金额

* Risk Percent：风险百分比





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FixedLot（基础手数）！！





默认值：0.01





当 MoneyMode 设置为 Fixed Lot 时使用。





每笔交易都将使用指定的手数开仓。





示例：





FixedLot = 0.10





所有基础仓位均使用 0.10 手开仓。





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FixedRiskMoney





默认值：10.0





当满足以下条件时使用：





MoneyMode = Fixed Risk Money

并且

UseScaleIn = false





EA 会自动计算仓位大小，使最大亏损等于指定金额。





示例：





FixedRiskMoney = 10美元





止损和仓位大小将被计算为最大风险约为 10 美元。





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RiskPercent（基础风险）！！





默认值：1.0





当 MoneyMode 设置为 Risk Percent 时使用。





EA 会根据账户余额计算仓位大小。





示例：





账户余额 = 1,000美元

RiskPercent = 1%

每笔交易的最大风险约为10美元





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UseBreakEven





默认值：false





启用自动保本保护。





启用后，当价格朝盈利方向移动指定距离时，止损可以移动到基础交易的入场价格。





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BreakEvenBodyMult





默认值：1.0





定义触发保本功能的时机。





触发距离根据吞没K线的实体大小计算。





示例：





K线实体大小 = 100点

BreakEvenBodyMult = 1.0





价格朝有利方向移动 100 点后，保本功能被激活。





BreakEvenBodyMult = 1.5





价格朝有利方向移动 150 点后，保本功能被激活。





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UseTP





默认值：false





启用固定止盈目标。





关闭此功能后，交易将使用 RSI 退出逻辑进行管理。





自动安全功能：





如果 UseTP 被关闭，并且两种 RSI 退出方式也都被关闭，EA 将自动启用止盈保护，防止交易无限期保持开放状态。





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UseScaleIn





默认值：true





在基础交易开仓后启用额外的分批加仓功能。





关闭后，仅交易基础仓位。





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ScaleInMode





默认值：STOP





决定如何放置额外的加仓订单。





可用模式：





LIMIT





额外仓位将立即以限价挂单的形式放置。





STOP





额外仓位首先进入待触发状态，只有当价格达到设定的触发条件后，才会放置止损挂单。





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ScaleInMultiplier





默认值：2.0





定义额外加仓层级使用的仓位倍数。





示例：





基础手数 = 0.10

ScaleInMultiplier = 1.5





结果：





基础仓位 = 0.10

L1 = 0.15

L2 = 0.225





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PendingStopShiftPoints





默认值：30





仅在 STOP 加仓模式下使用。





定义价格必须超过加仓层级多少点，才会放置对应的止损挂单。





较高的数值：





* 确认条件更多

* 加仓触发次数更少





较低的数值：





* 更快放置加仓订单

* 仓位构建方式更加激进





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风险警告！





外汇、差价合约、指数和大宗商品交易涉及重大风险。





历史表现不能保证未来结果。





在使用真实资金交易之前，请始终先在模拟账户中测试该策略，并采用适当的风险管理措施。