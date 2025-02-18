TPSpro Trade PRO MT5

5

对于专业交易员和新手交易员来说，能够根据给定的止损水平立即计算仓位大小或风险的工具至关重要。
TRADE PRO 交易工具提供快速准确的计算，帮助您在时间紧迫且波动剧烈的市场条件下做出决策。

MT4 版本/  其他安装材料

主要功能：

  • 原创。简洁。有效。

    • 打开主交易面板的一种独特便捷的方式：将鼠标悬停在图表右侧，然后单击相应的方向即可下单。

  • 快速设置市价单

    • 使用 TRADE PRO，您可以将风险水平设置为账户余额或资金的百分比，或者指定具体的风险金额。在图表上直观地定义止损位，工具将自动计算每个货币对的最佳仓位大小。该工具还可以根据指定的风险回报比自动设置盈利目标（止盈）。

  • 下多个限价单，分担总风险（网格模式）。

    • 无论你是进行多笔买入或卖出交易，还是采用网格策略，交易面板都提供了设置多个限价单的功能，使你可以将主要风险分散到每个部分，这些部分也可以进行调整。

  • 在现有市价单的基础上添加额外的限价单。

    • 为了方便起见，如果您已经有未结订单，我们添加了一项功能，允许您快速添加其他限价订单，并共享止损和止盈。

  • 可设置额外的止盈水平，并能快速更改交易量。

    • 新功能允许您快速设置额外的止盈点，并能够快速调整交易量。

  • 三种拖刹模式（即将推出）

    • TRADE PRO 提供三种追踪止损选项，您的止损位会根据价格走势动态调整，从而最大限度地提高潜在利润。您可以从以下追踪止损类型中进行选择：“最小值/最大值”、“移动平均线”和“ATR”。

  • 虚拟止盈和止损模式

    • 为了便于观察，我们启用了虚拟止盈和止损模式。当价格达到设定的止盈水平时，EA 将自动平仓部分或全部订单。

  • 两种类型的面板（标准型/折叠型）。

    • 对于那些欣赏简洁风格的人，我们同时开发了简化版面板（Minimized）。

  • 显示当前订单的历史记录，保存止损和止盈水平，以及所有历史订单。

    • 这项功能非常实用，可让您直观地追踪所有已平仓的外汇交易，并显示止损和止盈的变化。该工具可帮助您实时分析交易，并识别交易策略的优势和劣势。

    使用快捷键：

    • 按下“Q”键可启用打开买入订单的面板。
    • 按下“A”键即可打开开立卖单的面板。



      评分 2
      DMITRII KOLOSOV
      1977
      DMITRII KOLOSOV 2025.11.18 21:51 
       

      Отличная утилита для торговли! Удобно, просто, понятно!

      推荐产品
      Basket EA MT5
      Juvenille Emperor Limited
      5 (7)
      实用工具
      Basket EA MT5 是一款强大的盈利收割工具兼全方位账户保护系统，结合简洁易用的设计。其核心作用在于通过对所有持仓的“组合级”管理，而非单笔交易，全面掌控账户盈亏。该 EA 提供了组合级止盈、止损、保本和移动止损功能，支持设定为账户余额百分比、固定货币金额或所有管理交易的平均点数目标。这种灵活性让交易者能够依据自身需求制定风险和盈利策略。 Basket EA MT5 还支持智能交易过滤，可以根据 Magic Number、交易品种或备注选取要管理的交易，确保 EA 只影响您选择的持仓。 为进一步提升安全性，该 EA 内置先进的账户保护机制。当账户权益达到设定的止盈/止损水平，或从历史最高余额达到最大回撤时，EA 会自动平掉所有交易，删除所有挂单，并关闭所有图表，移除其上的所有 EA。这一功能有助于在市场波动或达到预设目标时保护账户资金。 提示 ：您可以下载 篮子 EA MT5   演示版并在您的模拟账户上试用： 这里 将下载的免费演示文件粘贴到您的 MT5 >> 文件 >> 打开数据文件夹 >> MQL5 >> 专家文件夹并重新启动您的终端。   免费演示版本每次可在 4 小
      MarketBookInfoEA
      Evgenii Akselrod
      5 (2)
      实用工具
      Эксперт собирает данные из биржевого стакана, суммируя отложенные ордера на покупку или продажу. Далее, по сумме ордеров определяется общее направление, куда смотрят участники рынка. Если суммарные покупки/продажи превышают определенный коэффициент, то производится сигнал. Настройки: Timer=5 // указывается как часто обновлять данные по рынку в секундах. Чаще чем раз в 10 секунд ставить не рекомендуется. X-size =700 // размер окна по оси Х. Y-size=650// размер окна по оси Y. Only "Market Watch"?=
      FREE
      CloseAllPosition
      Konstantin Chernov
      4 (2)
      实用工具
      A script for closing positions If you need to quickly close several positions, this script will make all the routine for you! The script does not have any input parameters. Allow AutoTrading before running the script. Usage: Run the script on a chart. If you need to specify the maximal deviation and the number of attempts to close positions, use the script with input parameters https://www.mql5.com/en/market/product/625 You can download MetaTrader 4 version here: https://www.mql5.com/en/market/
      FREE
      Growth Guard Indicator MT5
      Jaron Clegg
      实用工具
      Growth Guard Indicator – The Backbone of Precision Monitoring Stay in control of your trading portfolio with dynamic insights into your external EAs’ performance. The Growth Guard Indicator is an essential tool designed to work seamlessly with the Growth Guard EA , providing real-time data on your external Expert Advisors’ (EAs) performance. With its unique rolling profit factor feature, the Growth Guard Indicator helps you monitor profitability over a customizable time frame, ensuring your port
      FREE
      Ratio TP SL MT5
      Pavel Verveyko
      5 (1)
      实用工具
      This indicator allows you to measure the profitability of each specific transaction (the ratio of Stop and Profit). The indicator allows you to adjust the ratio by step size and number of steps. You can build an unlimited number of ratios to compare the risks from different movements. Note: the MT5 tester is not designed for full-fledged work with graphic objects, so drawing in the tester is slower than in the real situation. The ratio selection is performed with 1 mouse click. Building a line
      MT5toTLGRM
      Fernando Morales
      4.2 (5)
      实用工具
      Do not use Windows 7 with this EA MT5toTLGRM EA only sends text messages to a Telegram group or channel of your choice. The messages are customizable to show information about any trading activity in the account. Also it shows a daily PnL report. Several instances of this EA can be used simultaneously in the same MT5 terminal for sending messages to different Telegram group/channel but ensure that each one has a different number in [B13] setting. Following are the features of MT5toTLGRM EA send
      FREE
      Manager Time Position
      Aliou Ba
      实用工具
      这个小工具可让您以分钟为单位定义一个计时器 根据您设定的分钟数平仓 例如，如果将其设置为30分钟，则该工具会在打开30分钟后关闭每个打开位置。 设定 活动：这是激活工具并在定义的分钟数后使用它来平仓。 管理：您可以选择工具管理的符号。 如果您希望系统将其应用于帐户中的所有未平仓头寸，请选择“所有货币” 选择“仅此货币”以仅在当前货币上应用头寸的暂时平仓。 分钟持续时间交易：选择交易持续时间的分钟数。 时区： 定义您的时区。 如果您默认为0 这个小工具可让您以分钟为单位定义一个计时器 根据您设定的分钟数平仓 例如，如果将其设置为30分钟，则该工具会在打开30分钟后关闭每个打开位置。 设定 活动：这是激活工具并在定义的分钟数后使用它来平仓。 管理：您可以选择工具管理的符号。 如果您希望系统将其应用于帐户中的所有未平仓头寸，请选择“所有货币” 选择“仅此货币”以仅在当前货币上应用头寸的暂时平仓。 分钟持续时间交易：选择交易持续时间的分钟数。 时区： 定义您的时区。 如果您默认为0
      FREE
      Close All Indicators Script for MT5
      Mathew Louis Sau Kinminja
      实用工具
      Indicator Removal Script for MetaTrader 5 (Version 1.4) The Delete  All Indicators Script is a powerful and user-friendly tool designed for MetaTrader 5 (MT5) to instantly remove all indicators from the main chart, sub-windows, or both, with a single click. Developed by Louis MattFX , this script (Version 1.4) simplifies chart management, saving traders time and effort when resetting their workspace for fresh analysis or new trading strategies. Key Features Flexible Removal Options : Choose to c
      FREE
      Trade Simplifier
      Tonny Obare
      实用工具
      Trade simplifier is a trade panel that simplifies trade opening. It is simple and easy to understand, with key features to ease trading. Features include: Order type selection Fixed lot entry from the chart user interface Easy Take profit entry field on the chart user interface Visual take profit selection and adjustment via the line that appears when you click the Take Profit button Easy Stop loss entry field in points on the chart user interface  Visual Stop Loss selection and adjustment  via
      FREE
      MarketBookInfo
      Evgenii Akselrod
      指标
      Индикатор собирает данные из биржевого стакана, суммируя отложенные ордера на покупку или продажу. Далее, по сумме ордеров определяется общее направление, куда смотрят участники рынка. Если суммарные покупки/продажи превышают определенный коэффициент, то производится сигнал. Настройки: Timer=5 // указывается как часто обновлять данные по рынку в секундах. Чаще чем раз в 10 секунд ставить не рекомендуется. X-size =700 // размер окна по оси Х. Y-size=650// размер окна по оси Y. Only "Market Watch"
      FREE
      QuickCloseMT5
      Daying Cao
      实用工具
      这个QuickCloseMT5帮助您一键即可立即关闭所有订单，其工作非常快。您可以选择您想要的符号或关闭所有符号，因此它将有助于您在交易中更快地管理交易。该EA可以通过选定的符号或总数快速关闭所有买入和卖出订单和删除全部挂单。此SymbolButton专为关闭订单而设计。有手动和自动关闭功能。自动关闭功能将根据参数关闭订单。 SymbolButton有两种类型的自动关闭参数:利润：当前货币利润或全部货币利润等于或高于预设值时，订单将被关闭. 输入参数 ALLPROFIT：30.00 全部货币利润等于或高于预设利润率时，订单将被关闭。 PROFIT：25.00 一个货币对利润等于或高于预设利润率时，订单将被关闭。 关于作者 作者：dayingcao，我是一个具有丰富经验的软件工程师.
      Show Pips for MT5
      Roman Podpora
      4.67 (24)
      指标
      对于那些总是想了解帐户当前情况的人来说，此信息指示器将很有用。 -   更多有用的指标 该指标显示诸如利润点数、百分比和货币等数据，以及当前货币对的点差以及柱在当前时间范围内收盘的时间。 有多种选项可用于将信息线放置在图表上： 价格右侧（运行在价格后面）； 作为评论（在图表的左上角）； 在屏幕的选定角落。 还可以选择信息分隔符： | / \ # 该指标易于使用且信息丰富。可以在设置中禁用不必要的信息项目。 设置 外观类型     - 信息行的显示类型。有以下三种选择： 跟随价格     - 遵循价格； 作为评论     - 作为评论； 在屏幕的选定角落     - 在屏幕的选定角落。 附件图角     - 如果您选择屏幕选定角的显示类型，则此项目允许您选择四个捕捉角之一； 显示利润？       - 该参数负责以存款货币显示利润； 以百分比显示利润？       - 该参数负责以百分比形式显示利润； 显示传播？       - 该参数负责显示当前点差； 显示酒吧关闭时间？       - 该参数负责显示柱关闭之前的时间； 文字颜色     - 文字颜色； 盈利颜色     - 存在
      FREE
      CloseAllPositionTune
      Konstantin Chernov
      实用工具
      A script for closing positions If you need to quickly close several positions, but it requires specifying maximal deviation and the number of attempt to close, this script will do all the routine for you! Allow AutoTrading before running the script. Usage: Run the script on a chart. Input Parameters: Language of messages displayed (EN, RU, DE, FR, ES) - language of the output messages (English, Russian, German, French, Spanish). Slippage - acceptable slippage when closing. Specified as for 4-di
      TimeBar
      Ivan Butko
      5 (1)
      实用工具
      TimeBar TimeBar 是一個簡單的資訊指示器，顯示柱關閉之前的剩餘時間，以及柱打開以來經過的時間和當前時間。 為了便於感知，增加了兩種顯示方式：以圖形左上角註釋的形式，或以圖形物件的形式。 優點 字體選擇 字體大小。 您可以設定任何一項。 評論的時候太小了 您可以移動物體。 雙擊滑鼠可以選擇任何時間並移動到圖表上的任何位置，它將照常繼續更新 視覺警報。 您可以設定指定的秒數，直到目前柱關閉，達到該時間後，時間將變成設定中指定的警告顏色 設定 選擇顯示的時間 每次的顏色（對於圖形物件) 一則警報，通知您酒吧即將關閉 使用 TimeBar 指標作為您交易系統的補充 使用連結嘗試我在市場上的其他產品  https://www.mql5.com/ru/users/capitalplus/seller  
      FREE
      MT5 Forex Margin Requirement Calculator
      Banele Ntokozo Sangweni
      实用工具
      This tool will assist all those who trade the forex market manually. It will help them in a sense that it will calculate the required margin in order to initiate a trade. This calculator is so simple to use that a  that the user only inputs only 2 pieces of information. which are   Price   and   Lot size   the trader wishes to take. All other information needed to calculate the calculator will work it out by itself. It will run or calculate  on the current opened chart. As the name suggest it's
      Mirror EA for MT5
      Eugenio Bravetti
      实用工具
      The new version of  MirrorSoftware 2021  has been completely rewriten and optimized.  This version requires to be loaded only on a single chart because  it can detect all actions on every symbol and not only the actions of symbol where it is loaded. Even the  graphics and the configuration mode  have been completely redesigned. The MirrorSoftware is composed of two components (all components are required to work):  MirrorController  (free indicator): This component must be loaded into the MASTER
      CloseAllOrders at once
      Lamont Simone Reynecke
      程序库
      Simple program i created, to help close all your orders instantly when you are busy scalping the market or if you want to avoid news days but still have a lot of orders and pending orders open and can't close them in time.. with this script all you're problems will be solved. Simple drag and drop and the script automatically does it's thing, quick and easy  also a very good tool to use when scalping
      FREE
      Ofir Notify for Telegram MT5
      Gad Benisty
      5 (1)
      实用工具
      NEW :    integration with Ofir Signals to send personalized alerts Ofir Notify is a tool which send alerts on trades to Telegram Alert on any event concerning a position : Opening, Closing, modification (SL, TP) Send alerts to Chats, Groups and Channel Alert on Equity change Display Risk, Reward and progress of profit/lost for each position Customization of alerts Sending charts screenshots with alerts Send signals from your indicators or experts Multi-lingual  NEW  : version 2 brings integrati
      Manus Pro
      Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
      专家
      MANUS PRO EA The Trading Revolution You've Been Waiting For Are you TIRED of watching other traders make consistent profits while your account bleeds red?   The financial markets don't wait for anyone – and neither should you. MANUS PRO isn't just another Expert Advisor... it's your   TICKET TO FINANCIAL FREEDOM . Why MANUS PRO is Different (And Why Everyone's Talking About It) FOR BEGINNERS: Your Trading Mentor That Never Sleeps Zero Learning Curve   – Install, activate, and watch it wo
      MarketPro toolkit
      Johannes Hermanus Cilliers
      程序库
      Start earning profits by copying All trades are sent by our successful Forex trader & are extremely profitable. You can earn profits by copying trades daily Trial Period included You'll also get access to extremely powerful trading education which is designed in a simple way for you to become a profitable trader, even if you have no trading experience. https://ec137gsj1wp5tp7dbjkdkxfr4x.hop.clickbank.net/?cbpage=vip
      FREE
      Telegram Singal Sender MT5
      Biswarup Banerjee
      实用工具
      通过 Telegram Signal Sender MT5 提升您的外汇信号分享能力，这是一款强大的工具，旨在自动化并简化将交易信号发送到您的 Telegram 频道的流程，非常适合有志成为信号提供者或已建立信号提供服务的交易者。在 Forex Factory 和 Reddit 的 r/Forex 等交易社区中广受好评，并在 Investopedia 和 MQL5 论坛的讨论中因其高效的信号传播而备受关注，该工具深受希望扩大受众的交易者喜爱。用户报告称，由于及时且专业的信号传递，关注者参与度提高了 30-40%，许多人指出手动发送信号的时间减少了 50%。主要优势包括自动生成信号、可定制的风险管理以及用户友好的界面，简化了向公共或私人 Telegram 频道分享高质量信号的过程，从而提升您作为可靠信号提供者的声誉。 Telegram Signal Sender MT5 提供了一个可定制的面板（通过 PANEL_TOP、PANEL_LEFT、PANEL_WIDTH_PCT、PANEL_HIGHT_PCT、TEXT_HIGHT_PCT 和颜色等输入进行配置），用于根据用户定义的风险回报比率
      PZ Trade Pad MT5
      PZ TRADING SLU
      4.41 (22)
      实用工具
      This simple visual expert advisor allows you to trade easily from the chart. It handles risk management for you and can perform several useful tasks with your existing trades, saving time and making risk-management for each individual trade easier.  [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Trade easily from the chart Trade with precise risk management, hassle free Trade pending order with drag and drop price selection Set SL and TP levels with drag and drop pr
      FREE
      Close all on current symbol
      Oleksandr Kashyrnyi
      实用工具
      当前符号关闭所有头寸 一个简单可靠的脚本，用于关闭当前符号上的所有头寸。它消除了繁琐的工作并节省宝贵的时间。 优势： 仅关注当前资产： 脚本仅关闭选定符号的交易，不影响其他头寸。 快速且方便： 一次运行即可在几秒钟内关闭所有头寸。 适用于任何策略： 适合处理多个头寸或专注于单一资产的用户。 安全性： 逐一处理头寸并记录错误，确保完全控制。 工作原理： 在您的MetaTrader 5终端中运行脚本。 脚本会自动找到当前符号的所有未结头寸。 一键关闭所有交易，其它资产保持不变。 适合谁使用此工具？ 需要快速关闭单一符号头寸的交易者。 使用短期策略并注重效率的用户。 想节省时间并专注于重要决策的人。 我创建的其他工具： 清除 当前 符号 的 所有 止 损 和 止 盈 一个脚本，用于删除选定符号上的所有止损和止盈。 清除 所有 符号 的 所有 止 损 和 止 盈 用于同时删除所有符号上的SL和TP的工具。 StopAndTake 管理止损和止盈水平的基本工具。 当前 资产 平均 成本 （简化 版） 一个经济实惠的解决方案，用于计算当前符号头寸的平均成本。 当前 资产 平均 成本 （高级
      FREE
      Lot by Risk MT5
      Sergey Vasilev
      4.93 (14)
      实用工具
      风险交易面板是为手动交易而设计的. 这是发送订单的另一种方式。 面板的第一个特点是使用控制线方便地下订单。 第二个特征是在存在止损线的情况下计算给定风险的交易量。 使用热键设置控制行: 获利-默认情况下T键; 价格-默认情况下p键; 止损-默认情况下，S键; 您可以在交易面板的设置中自行配置密钥。 运算算法: 1）-我们把水平在所需的地方（这是没有必要把所有的水平）; 2）-指定风险（可选）; 3)-点击绿色发送订单按钮; 4）-我们正在等待下订单，或者会出现带有错误消息的警报; 5)-如果我们想关闭当前符号的所有订单，通过魔术链接到专家顾问，然后点击关闭订单按钮。 您不应该多次按下发送订单按钮。 一次就够了。 下单后，按钮将呈现"未按下"状态。 要发送带有风险计算的订单，需要设置止损线并在交易面板的"风险"字段中设置风险。 否则，订单将以当前交易工具的最低手数放置。 风险是从账户余额计算出来的. 由于经纪商对保证金交易细节的限制，不可能承担100%的风险。 在"风险"字段中允许小数（例如，您可以以余额的0.5％的风险进行交易）。 如果指定的风险低于允许
      FREE
      Traders Club Clock for MT5
      Koji Kobayashi
      5 (1)
      实用工具
      Traders Club Clock for MT5 Readme ローソク足のすぐ横にその時間足での 残り時間とスプレッドを表示します。 ※残り時間はサーバ時間から計算しています。 月足、週足、日足、4時間足、1時間足、30分足、15分足、5分足、1分足 で表示可能となっております。 ※スプレッド値ポイント単位での表示になります。 ※時間の更新はティック毎ではなく1秒 毎 に更新するようにしています。   一目で残り時間とスプレッドを確認できます。 機能: 使用しているフォント種類を変更できます。 使用しているフォントサイズを変更できます。 表示しているテキストの色を変更できます。 スプレッド表示を非表示にすることができます。 表示する位置を変更することが出来ます。
      FREE
      OHLC Magnet MT5
      Alexander Martinez
      4.75 (4)
      实用工具
      OHLC 磁铁增加了水平线、矩形和价格标签的缺失磁点。 如果你喜欢这个实用程序，请评价，评论，并查看我的其他程序。 指示： 只需将上述对象之一拖动到像素接近范围内所需的 "打开"、"高"、"低" 或 "关闭", OHLC 磁铁就会自动将该对象附加到您选择的确切价格点。 参数： 接近度 (像素): 要将实用程序附加到该特定价格点的实用程序的 "打开/高/低/关闭" 的接近程度 (以像素为单位)。默认值为10。 自动调整价格标签: 将自动调整价格标签的左侧 (左价格标签) 或右侧 (对于右侧的价格标签)。默认值为 "已启用"。 (Sorry for the rough translation. The rest is here to meet the minimum character count.)
      FREE
      Fechar Ordens e Posicoes
      Paulo Oliveira Avelino
      实用工具
      Com este Expert Advisor tenha a possibilidade de fechar todas as posições de forma automatizada. Tenha em mãos o recurso de fechar as posições e ordens pendentes por ações, Dólar, Índice ou TODOS estes juntos, algo inovador no mercado. Ideal para quem quer uma segunda camada de segurança para suas operações automatizadas ou ainda que o próprio robô feche suas operações manuais em um horário programado. Promoção de 30 dólares para a três primeiras assinatura, posteriormente será cobrado 50 dól
      BoxFibo MT5
      Sergei Kiriakov
      实用工具
      It is just an alternative fibo lines. mt4 have is a very strange drawing of fibo lines, this utilites was written for mt4, but for mt5 it may not be particularly useful. A simple Box (Rectangle) graphic element with adjustable levels binding: it is possible to specify up to 17 custom levels, all rectangles on the chart with the given prefix in their name are processed. Levels are specified in % of the height of the rectangle. A convenient graphical element for analyzing charts by growth-correct
      FREE
      Breakeven Bot
      Gabriel Paul Ange Perrin
      实用工具
      Optimize your trading management with Breakeven Bot, the essential tool for active traders managing multiple positions at once. No more wasting time manually adjusting your stops—one click is all it takes to secure your profits! Main Feature: ️ "BREAKEVEN" Button – Instantly set all profitable positions to breakeven and protect your gains quickly. ️ Customization Options: Set breakeven in pips or currency, depending on your preference. Choose whether breakeven should be at the entr
      Smart Risk Management and Trade Execution
      Phan The Nhan
      实用工具
      Position Size Tool – Smart Risk Management & Trade Execution Panel The Position Size Tool is a powerful and intuitive MT5 panel that simplifies your trading by combining position sizing , risk calculation , risk/reward visualization , and order placement —all in one place. ️ Clean & Functional Interface The tool features a compact, real-time panel with the following: Balance & Equity display Live Price tracking Customizable Risk % input Auto-calculated Lot Size based on SL and Risk Input for S
      FREE
      该产品的买家也购买
      Forex Trade Manager MT5
      InvestSoft
      4.97 (578)
      实用工具
      欢迎来到 Trade Manager EA——这是一个终极风险管理工具，旨在使交易变得更直观、精准和高效。它不仅仅是一个下单工具，而是一个用于无缝交易计划、仓位管理和风险控制的全面解决方案。不论您是新手交易员、资深交易员，还是需要快速执行的剥头皮交易员，Trade Manager EA 都可以满足您的需求，适用于外汇、指数、大宗商品、加密货币等各种市场。 借助 Trade Manager EA，复杂的计算已成过去。只需分析市场，在图表上用水平线标记入场、止损和止盈，设置您的风险水平，Trade Manager 就会立即计算出理想的头寸规模，并实时显示以点、账户货币计价的止损和止盈。每笔交易都得以轻松管理。 主要功能： 头寸规模计算器 ：根据定义的风险瞬间确定交易规模。 简单的交易计划 ：在图表上用可拖动的水平线直接计划交易，设置入场、止损和止盈。 实时显示 SL 和 TP ：以账户货币、点或分显示止损和止盈，便于分析。 高级保护工具 盈亏平衡选项 ： 基本盈亏平衡 ：当您的交易达到设定水平时自动保护利润。 多级盈亏平衡 ：设置多达 4 个级别以逐步保护利润。 尾随止损选项 ： 基本尾随
      Ultimate Extractor
      Clifton Creath
      5 (7)
      实用工具
      Ultimate Extractor - Professional Trading Analytics for MT5 Ultimate Extractor transforms your MetaTrader 5 trading history into actionable insights with comprehensive analytics, interactive charts, and real-time performance tracking. What It Does  Phase 1: Automatically analyzes your MT5 trading history across all Expert Advisors and generates detailed HTML reports with interactive visualizations. Tracks live performance metrics including open positions, floating P/L, and drawdown in real-time.
      Telegram To MT5 Signal Trader
      Lukas Roth
      5 (13)
      实用工具
      测试版发布 Telegram to MT5 Signal Trader 即将进入正式的 Alpha 版本。一些功能仍在开发中，您可能会遇到一些小错误。如果您遇到问题，请反馈，您的意见将帮助我们改进软件。 价格将在售出 20 份后上涨。剩余 $90 的副本: 2/20 。 Telegram to MT5 Signal Trader 是一款强大的工具，能够将 Telegram 频道或群组的交易信号自动复制到您的 MetaTrader 5 账户。 支持公开和私人频道，可将多个信号提供者连接至一个或多个 MT5 账户。软件优化、高效、稳定，精准控制每笔复制交易。 界面简洁，仪表盘美观，图表交互性佳，导航直观。您可以管理多个信号账户，自定义每个提供者的设置，并实时监控所有操作。 系统需求 由于 MQL 限制，EA 需要配合 PC 端应用与 Telegram 通信。 安装程序可通过官方 安装指南 获取。 核心功能 多提供者支持： 从多渠道复制信号至多个 MT5 帐户 高级信号识别： 关键词、模式和标签全面自定义 逐提供者控制： 可启用/禁用特定信号类型、平仓策略等 灵活风险管理： 固定手数、固
      HINN Lazy Trader
      ALGOFLOW OÜ
      5 (2)
      实用工具
      Lazy Trader is your personal risk management assistant that independently finds the best market entries, manages positions, and helps you extract maximum profit from every trading idea! It monitors charts from M1 to W1 , finds optimal entry points based on your parameters, and manages trades without your involvement: - Got an idea on the daily chart? No need to wait for lower timeframes to form a signal — Lazy Trader will check everything and open all necessary positions while you live your lif
      EasyInsight AIO MT5
      Alain Verleyen
      4.91 (11)
      实用工具
      EASY Insight AIO – 全能智能交易一站式解决方案 概述 想象一下，您可以在几秒钟内扫描整个市场——外汇、黄金、加密货币、指数，甚至股票——无需手动筛选图表、繁琐安装或配置指标。 EASY Insight AIO 是您专为 AI 交易打造的即装即用数据导出工具。它将整个市场快照一次性输出为简洁的 CSV 文件，直接支持 ChatGPT、Claude、Gemini、Perplexity 等各类 AI 平台的即时分析。 无需窗口切换，无需图表叠加，也没有任何杂乱。只需纯净、结构化的数据自动导出，让您专注于基于数据的高效决策，无需再盯盘耗时。 为什么选择 EASY Insight AIO？ 真正的一体化 • 无需设置，无需安装指标，无图表叠加。只需安装、运行并导出——就是这么简单。 多资产全覆盖 • 扫描分析外汇、金属、加密货币、指数、股票——您的券商所能提供的一切市场。 AI 专属数据导出 • 高度结构化、针对 AI 优化的 CSV 文件，直接适配主流智能工具和平台。 完整导出内容： • 三个可选周期的货币强度分析 • 净多头头寸变化体现市场情绪 • 成交量变化、
      Telegram To MT5 Copier
      Trinh Dat
      5 (49)
      实用工具
      The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
      HYT utility
      Sergey Batudayev
      实用工具
      HYT（Help Your Trading）是一款帮助您对亏损持仓进行加仓操作的工具，支持两种主要策略： 标准加仓（Martingale）； 对冲并顺势建仓。 该工具能够处理多个方向相反的订单，无论是买入还是卖出。 HYT 可自动计算下一笔订单的手数、挂单价格、加仓方向以及以设定的止盈水平平仓的逻辑。 此外，您还可以通过 Buy 和 Sell 按钮手动开仓，只需设置所需的止盈点位和初始手数。 使用方法非常简单：将工具拖入图表，设置止盈价格，点击 “Start Averaging” 按钮即可开始。 请确保初始订单手数不过大，并做好资金管理准备，因为在加仓过程中，工具会逐步增加持仓量。 HYT 同时具备自动交易功能。启用后，它将按照您设定的参数自动开平仓。 为什么选择 HYT 实用程序？ HYT 是一款专为应对亏损局面而设计的智能工具，它通过系统化策略帮助您更有效地管理订单。无论是通过加仓，还是通过对冲后顺势开单，HYT 都能自动计算下单方向、手数和价格，协助您理性出场。 该工具支持混合持仓（买单和卖单同时存在）、可通过 Buy/Sell 按钮快速开仓、可设置止盈目标，同时也支持完全自动的
      Trade Manager DashPlus
      Henry Lyubomir Wallace
      5 (12)
      实用工具
      DashPlus 是一款先进的交易管理工具，旨在提升您在 MetaTrader 5 平台上的交易效率和效果。它提供一整套功能，包括风险计算、订单管理、先进的网格系统、基于图表的工具和绩效分析。 主要功能 1. 恢复网格 实施一个平均和灵活的网格系统，以在不利的市场条件下管理交易。 允许设置战略性进出点，以优化交易恢复。 2. 叠加网格 通过在强劲的市场波动中增加仓位，最大化有利交易的潜在回报。 帮助您通过扩展获利交易来利用趋势市场。 3. 盈亏线 在图表上直接提供潜在利润和损失场景的可视化表示。 调整设置并拖动盈亏线，以在执行之前评估各种交易结果。 4. 篮子模式 简化同一交易品种的多仓位管理，将它们合并为一个聚合仓位。 基于平均价格，便于监控和应用止损、止盈以及其他订单修改。 5. 图表上的新闻 将预定的经济新闻事件整合到您的交易图表中。 帮助您随时掌握可能影响市场波动的即将发生的事件，从而更好地规划交易。 6. 警报 设置基于时间或价格的警报，通知会显示在 MT5 中，或通过 MT5 应用发送到您的移动设备。 对监控关键价格水平或重要的交易时段非常有用。 7. 绩效统计 提供详细的
      Patrex pro
      Chioma Obunadike
      5 (1)
      实用工具
      Patrex Pro: Maximize Your Trading Potential Patrex Pro is an advanced trading bot designed to help traders optimize their trading strategies and maximize their potential returns. With its cutting-edge technology and user-friendly interface, Patrex Pro is the ultimate tool for traders seeking to elevate their trading game. Get MT4 Version Key Features: 1. Position Hedging: Patrex Pro allows users to hedge their positions based on their individual risk tolerance and market analysis. 2. Advanced R
      Custom Alerts AIO MT5
      Daniel Stein
      5 (1)
      实用工具
      Custom Alerts AIO：多市场智能监控，一键启动，无需设置 概述 Custom Alerts AIO 是一款“开箱即用”的高级市场扫描工具，无需额外安装任何其他指标或进行复杂设置。它内置了 Stein Investments 的所有核心指标（FX Power、FX Volume、FX Dynamic、FX Levels 和 IX Power），可帮助您轻松监控所有主要资产类别，如外汇、黄金、指数和加密货币。如果您的经纪商支持股票，您也可以手动添加个股进行监控。 1. 为什么选择 Custom Alerts AIO？ 无需额外购买任何指标 • 所有关键指标均已内置，开箱即用。 • 专注于实时预警，不包含任何图形元素，性能高效，界面简洁。 全面覆盖所有主要市场 • 支持监控外汇、金属、加密货币和指数市场。 • 无需手动输入任何交易品种，只需在设置中勾选资产类别即可启用。 • 股票并不属于默认类别，如有需要可手动通过参数输入添加。 高效、专业、便捷 • 无需图表模板和手动加载，适合自动化或远程交易环境。 • 非常适合 VPS 上长期运行，或作为后台市场预警工具使用。 2
      YuClusters
      Yury Kulikov
      4.93 (42)
      实用工具
      Attention: You can view the program operation in the free version  YuClusters DEMO .  YuClusters is a professional market analysis system. The trader has unique opportunities to analyze the flow of orders, trade volumes, price movements using various charts, profiles, indicators, and graphical objects. YuClusters operates on data based on Time&Sales or ticks information, depending on what is available in the quotes of a financial instrument. YuClusters allows you to build graphs by combining da
      Trade Assistant 38 in 1
      Makarii Gubaydullin
      4.91 (22)
      实用工具
      Ultimate Trade Assistant MT5 — 多功能智能交易助手 集成超过 66 项专业功能的智能交易面板，帮助您更高效、更安全、更精确地进行交易。 这款多功能交易助手集成了 风险管理、自动下单、仓位控制、市场分析 等核心功能， 让交易者能够更轻松地管理订单、减少失误，并提升整体交易效率。无论是新手还是专业交易员， 都能通过它显著提升操作体验。 为什么选择这款交易助手 一键下单与智能管理，提高交易执行速度 自动 计算仓位大小与风险比例 ，精准控制资金 支持 智能订单系统： 网格、OCO、隐藏止盈止损、虚拟挂单 强大的 仓位管理功能： 部分平仓、保本、移动止损、自动平仓 内置 市场分析模块： 供需区、波动率、货币强弱、交易时段 支持多品种管理与详细 交易统计分析 重要事件 推送与 Telegram 通知 主要功能（66+） 风险管理模块： 自动计算最佳仓位 交易管理模块： 止盈止损、保本、11 种移动止损模式、部分平仓 智能订单系统： 网格策略、OCO、隐藏挂单、虚拟止损 市场分析工具： 供需区、波动率、货币强弱、会话时段显示 绩效与监控： 盈亏、回撤、胜率、资金管理、过
      Crypto Charting
      Rajesh Kumar Nait
      5 (4)
      实用工具
      Crypto Charting for MT5 – MetaTrader 5 加密货币图表集成工具 概述 Crypto Charting for MT5 通过 WebSocket 提供实时 OHLC 图表数据。支持多家交易所，并可在 MT5 中自动更新历史数据。 功能 实时 WebSocket 数据传输 自动历史数据同步 网络中断后的计划更新 兼容所有 MT5 时间周期 支持 OHLCV 数据格式 支持策略测试器 自动重新连接 支持的交易所 Binance, Bybit, OKX, KuCoin, MEXC, Gate.io, Bitget, XT.com 补充说明 如需获取 Tick 数据和深度数据，可查看名为 Crypto Ticks 的相关产品。 注意事项 不使用 DLL，适用于 VPS 环境。 Strategy Tester 不支持 WebRequest 功能。 如需试用版本，请通过 MQL5 私信联系作者。 Full Documentation & Setup Guide : Click Here
      Live Forex Signals MT5
      Denis Nikolaev
      实用工具
      Live Forex Signals 专为现场信号交易而设计   https://live-forex-signals.com/en 和  https://foresignal.com/en . Live Forex Signal for MetaTrader 4   https://www.mql5.com/en/market/product/81445 参数 如果您已订阅网站，则用户名和密码live-forex-signals.com/foresignal.com ，然后您应该使用您的凭据填写这些参数;如果没有订阅，则将字段留空; 评论对正在开启的交易的评论 风险风险作为交易存款的百分比，如果风险=0，则使用价值地段 固定交易量 使用获利使用从网站获利 UseStopLoss从网站使用止损 FrequencySignalUpdateInMinute顾问访问网站的频率 交易的最大点差交易的最大允许点差，如果点差较高，则设置的挂单被取消 使用追踪止损 TrailingStop跟踪止损的值以点为单位 为了使实时外汇信号正常工作，您需要放置网站地址 https://live-forex
      MT5 To Tradovate
      Laurent Xavier Richer
      实用工具
      MT5 → Tradovate Bridge (Prop-Firm Ready) Mirror your MT5 trades into Tradovate in real time—perfect for running your favorite indices/gold EA on MT5 while meeting the rules of top prop firms. Key Features Live Mirroring: Replicates MT5 market executions (open/close) to Tradovate as market orders. Auto-Resume Logic: Automatically detects when the market reopens (after daily breaks or weekends) and resumes/re-syncs your managed positions instantly. Smart Symbol Routing: Automatically maps your cha
      DoIt Trade Coach AI MT5
      Diego Arribas Lopez
      实用工具
      DoIt Trade Coach AI (MT5/MT4) — AI Trade Validator for Manual Traders You are the trader. The AI is your second opinion. Intro price valid until 26.12.2025. After that, price updates to 197 USD. DoIt Trade Coach AI is a MetaTrader utility that helps you validate your trade ideas before you enter: you propose direction + Entry/SL/TP, the AI analyzes the setup, explains what’s strong/weak, suggests improvements, and lets you execute directly from the panel. This is NOT an automated trading EA.
      Easy Strategy Builder 5
      Gheis Mohammadi
      5 (4)
      实用工具
      The  Easy Strategy Builder (ESB)  is a " Do It Yourself " solution that allows you to create a wide range of the automated trading strategies without any line of codes. This is the world’s easiest method to automate your strategies that can be used in STP, ECN and FIFO brokers. No drag and drop is needed. Just by set conditions of your trading strategy and change settings on desired values and let it work in your account. ESB has hundreds of modules to define unlimited possibilities of strategi
      Timeless Charts
      Samuel Manoel De Souza
      实用工具
      Timeless Charts is an advanced charting solution designed for professional traders seeking for custom charts / custom timeframes , including seconds charts / seconds timeframe, renko charts / renko bars, cluster charts / footprint charts and advanced tools present in most of the popular platforms. Unlike traditional offline charts or simplistic custom indicators, this solution constructs fully custom bars with true timestamp accuracy , down to miliseconds, allowing for a powerful and precise tr
      Telegram To MT5 Receiver
      Levi Dane Benjamin
      4.53 (15)
      实用工具
      将信号从您所属的任何渠道（包括私人和受限渠道）直接复制到您的 MT5。 该工具在设计时充分考虑了用户的需求，同时提供了管理和监控交易所需的许多功能。 该产品采用易于使用且具有视觉吸引力的图形界面。 自定义您的设置并在几分钟内开始使用该产品！ 用户指南 + 演示  |   MT4版本  |   不和谐版本 如果您想尝试演示，请参阅用户指南。 Telegram To MT5 接收器在策略测试器中不起作用！ Telegram 至 MT5 功能 一次复制多个通道的信号 从私人和受限频道复制信号 不需要机器人令牌或聊天 ID（如果出于某种原因需要，您仍然可以使用这些） 使用风险百分比或固定手数进行交易 排除特定符号 选择复制所有信号或自定义要复制的信号 配置单词和短语以识别所有信号（默认值应适用于 99% 的信号提供商） 配置时间和日期设置以仅在需要时复制信号 设置一次打开的最大交易量 交易和头寸管理 使用信号或自动设置的管理 通过设置每月、每周、每天、每小时或每分钟的最大交易次数，停止过度交易和报复性交易。 支持市价订单和挂单 每日最大利润目标（以美元为单位）以确保头寸并停止过度交易 确
      PZ Local Trade Copier EA MT5
      PZ TRADING SLU
      3.5 (4)
      实用工具
      Local Trade Copier EA 是针对需要从外部来源执行交易信号或需要同时管理多个账户的个人交易者或账户经理的解决方案，无需 MAM 或 PAMM 账户。它可以从多达 8 个主帐户复制到无限的从帐户 [ 安装指南 | 更新指南 | 故障排除 | 常见问题 | 所有产品 ] 100% 自托管 容易安装和使用 不使用安装程序、配置文件、服务器、内存管道或 DLL 1000 次激活可永久使用 EA 本地执行，无网络延迟 它实现了您需要的所有功能： 最多8个主账户和无限从属账户 适用于所有经纪人和 DD/NDD/ECN/STP 执行 适用于具有不同帐户货币的帐户 在真实账户和模拟账户之间工作不明显 支持主从账户中的符号名称后缀 按幻数和订单评论过滤 不会干扰其他交易 可选择复制 SL 和 TP 水平 可选择复制挂单 支持符号翻译 支持部分关闭 反向模式 灵活的交易规模： - 固定地段 - 乘数 - 成比例的 - 与乘数成比例 EA 可以使用投资者或任何账户的主密码复制交易。 如何将交易从一个主账户复制到一个或多个从账户 在源终端中安装 EA 将 EA 加载到任何图表并选择“MA
      Binance MT5 Crypto Trading Tool
      Rajesh Kumar Nait
      5 (2)
      实用工具
      币安 MT5 交易工具 1. 本产品包含通过 WebSocket 获取的实时图表、历史图表， 并在 MT5 终端重启时自动更新，确保运行流畅，无需人工干预，让您在币安交易时体验流畅无阻。 现货和期货均可交易、实时图表和历史数据 图表功能： 1. 通过 WebSocket (WSS) 获取实时 OHLC 图表 2. 通过 API 更新历史记录 3. 每次打开 MT5 时自动更新图表历史记录 4. 支持从 M1 到 MN1 的所有时间范围 5. 可用数据：开盘价、最低价、收盘价、实际交易量和即时成交量 6. 您可以使用策略测试器，通过您的专家顾问对加密货币数据进行任何策略的回测 图表和历史记录使用说明： 1. 将 URL 添加到 MT5 选项 2. 在任何图表上加载实用程序，并选择“模式”为“实时”，然后选择交易所（例如币安现货），并在首次运行时将“创建交易品种”设置为“真”，以便创建交易品种。 3. 所有交易品种创建完成后，右键退出 EA，选择“Utility Crypto charts”（实用程序加密货币图表），然后点击“Remove”（移除）。重启 MT5（重要提示） 4
      EmoGuardian
      Samuel Bandi Roccatello
      5 (5)
      实用工具
      避免過度交易、FOMO和強迫性行為，通過使用EmoGuardian對你的交易帳戶施加高級風險限制。 自動為倉位添加 止損 ， 管理 EA 損失 ， 自動載入 / 卸載 EA 。 限制 每個頭寸、每筆交易、每個時間範圍、每天的風險。 風險管理選項旨在專門解決導致交易者爆倉的強迫行為。 注意 ： 這是一個實用程式 ， 因此它不適用於策略測試器。EmoGuardian 不適用於凈額結算帳戶 （大多數交易帳戶都是對沖帳戶） 完整、詳細的手冊，請訪問以下連結： https://www.mql5.com/en/blogs/post/753194 獨特功能： 自動將止損添加到賬戶餘額的百分比或點數的頭寸中 當達到風險限制時終止 EA，並在第二天自動重新載入它們 創建緊急信號以管理 在 VPS 伺服器上運行的 EA 每日限額 以帳戶貨幣設置最低/最高凈值水準 以貨幣價值或百分比設置每天的最大損失/最大收益 自訂一天的開始時間 持倉限額 限制每個倉位的最大開倉量 限制每日最大交易量 限制每天的交易數量 施加最大連續失敗者數 對每筆交易或每個交易品種施加最大未平倉風險 每個時間範圍的限制 最多可定義 3
      Trading box Technical analysis MT5
      Igor Zizek
      4.96 (24)
      实用工具
      Everything for chart Technical Analysis indicator MT5 in one tool Draw your supply demand zone with rectangle and support resistance with trendline and get alerts to mobile phone or email alert -  Risk reward indicator mt5 Video tutorials, manuals, DEMO download   here .   Find contacts on my   profile . 1.   Extended rectangles and trendlines Object will be extended to the right edge of the chart when price will draw new candles on chart. This is rectangle extender or trendline extender. 2. Pri
      Bots Builder Pro MT5
      Andrey Barinov
      4.17 (6)
      实用工具
      This is exactly what the name says. Visual strategy builder . One of a kind. Turn your trading strategies and ideas into Expert Advisors without writing single line of code. Generate mql source code files with a few clicks and get your fully functional Expert Advisors, which are ready for live execution, strategy tester and cloud optimization. There are very few options for those who have no programming skills and can not create their trading solutions in the MQL language. Now, with Bots Builde
      RiskGuard Management
      MONTORIO MICHELE
      5 (22)
      实用工具
      注意 ：要获取免费试用版，请访问我的网站。 使用手册 用户手册 RiskGuard Management — 您进行无妥协交易的终极盟友。 Lot Calculator — 自动计算手数。 Quantum — 自动风险控制，最大化利润并减少回撤。 Automatic Journal — 包含并可从我的网站免费下载。 Automatic Screenshot — 两张截图：开仓时一张，平仓时一张。 Partial Profit — 智能管理的部分平仓功能。 Smartphone Trading — 可通过手机下单，自动管理。 Stop Loss & DD Block — 每日资金的全面保护。 Automatic Break-Even — 轻松降低风险。 Closing Time — 精准控制交易时间。 Automatic Spread — 实时正确设置止损和止盈。 详细的多语言文档以及意大利语和英语的视频教程，可在我的网站上获取。
      Trading box Order Management MT5
      Igor Zizek
      4.97 (36)
      实用工具
      Advanced trading tool: One click smart orders that execute under your conditions Developed by trader for trading community:  position size calculator (lot size), open position after price action, strategy builder, set and forget trading, mobile notifications Risk Management -  Risk percentage position size calculator, gain percentage, target risk reward ratio, spread and commissions are included in calculations 7 Advanced order types  - Set and forget trading with price action automation (OCO,
      Tick Charts
      Vasily Kravtsov
      4 (1)
      实用工具
      A Tick Chart app. It lets you create real-time tick charts, based on number of ticks per candle. You can choose the amount of ticks per candle, and the amount of ticks to load. Supports showing trade history and trade levels.   When you add this EA to an instrument it automatically generates a custom symbol with the _Tick added to the name. The tick chart should open automatically. Make sure the timeframe of the tick chart is set to M1. You can apply your own templates and indicators, just like
      Hotkeys for Streamdeck
      Manuel Michiels
      5 (1)
      实用工具
      MT5-StreamDeck offers the possibility to use a certain number of pre-programmed Hot-keys with a clearly defined role. So by the push of a button you can open a trade with a pre-defined lot size, stoploss and take profit. Close all your trades, close the ones in profit, or in loss, set Break-even or set a trailing stop. All this with a Hot key button. See the feature list for all the actions that can take place at the push of a button. Ideal for Quick Scalping or day trading with set risk managem
      Discord Signal Copier
      Trinh Dat
      5 (3)
      实用工具
      The product will copy all  Discord  signal   to MT5   ( which you are member  ) , also it can work as remote copier.  Easy to set up. Work with almost signal formats, support to translate other language to English Work with multi channel, multi MT5. Work with Image signal. Copy order instant, auto detect symbol. Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. How to setup and guide: Let read all details about setup and download Discord To MetaTrader
      Mentfx Mmanage mt5
      Anton Jere Calmes
      4.25 (8)
      实用工具
      The added video will showcase all functionality, effectiveness, and uses of the trade manager. Drag and Drop Trade Manager. Draw your entry and have the tool calculate the rest. Advanced targeting and close portions of a trade directly available in tool (manage trades while you sleep). Market order or limit order on either side with factored spread. Just draw the entry, the tool does the rest. Hotkey setup to make it simple. Draw where you want to enter, and the stop loss, the tool calculates al
      作者的更多信息
      RFI levels PRO
      Roman Podpora
      指标
      提前指示   确定市场反转水平和区域 ，让您可以等待价格回到该水平并在新趋势的开始阶段（而不是结束阶段）进入市场。 他展示了   逆转水平   市场确认方向转变并形成进一步走势。 该指标无需重绘即可运行，针对任何交易品种都进行了优化，并且与以下因素结合使用时可发挥其最大潜力：       趋势线专业版   指标。 适用于所有仪器的可逆结构扫描仪 自动跟踪所有交易工具，并立即识别所有 R 反转模式，显示 LOGIC AI 信号已经存在的位置以及其他有用的信息。 逻辑人工智能——一款显示入口点的助手 一种智能信号，用于确定最佳入场时机。它采用 TPSproSYSTEM 算法，分析价格走势、趋势以及主要参与者的活动。 当 LOGIC AI 出现时，意味着市场条件已完全准备好做出成功概率很高的交易决策。 （R1-PRO）模式，该模式使用趋势专业指标的趋势变化 使用来自 TPSpro TREND PRO 指标的趋势数据，并基于此构建 R 构造。 该系统自动分析趋势方向，识别反转点和关键市场结构，利用逻辑人工智能帮助交易者精准定位入场点。 （R1-BOS）        一种利用指标趋势变化的
      TPSproTREND PrO MT5
      Roman Podpora
      4.74 (19)
      指标
      TPSproTrend PRO 能够识别市场真正改变方向的时刻，并在行情开始时形成入场点。 你应该在价格刚刚开始波动时入场，而不是在波动已经发生之后。 指标   它不会重新绘制信号，并自动显示入场点、止损点和止盈点，使交易清晰、直观、有条理。 俄语说明 -   MT4 版本 主要优势 信号不重绘。 所有信号均为固定值。 如果出现箭头 -     它不会再改变也不会消失了。 您可以基于稳定的数据做出交易决策，而无需承担虚假信号的风险。 现成的买卖入场点 该指标会自动确定最佳交易时机，并在图表上用箭头显示出来。 无需猜测或主观分析——只有清晰的信号。 自动止损和止盈区域 信号发出后，您立即会看到： 入口点 风险限制区（止损） 止盈区 这允许   在达成交易前评估交易条款   并遵守风险管理规定。 自适应止损（移动止损） 该指标采用智能交易支持逻辑，随着时间的推移……     降低止损规模，从而降低初始风险。 支持更高时间框架（MTF） TPSproTrend PRO 显示： 来自更高时间框架的关键 MIN/MAX 修正 实际趋势变化 修正编号显示了运动的结构 交易很有帮助   顺应大
      Show Pips for MT5
      Roman Podpora
      4.67 (24)
      指标
      对于那些总是想了解帐户当前情况的人来说，此信息指示器将很有用。 -   更多有用的指标 该指标显示诸如利润点数、百分比和货币等数据，以及当前货币对的点差以及柱在当前时间范围内收盘的时间。 有多种选项可用于将信息线放置在图表上： 价格右侧（运行在价格后面）； 作为评论（在图表的左上角）； 在屏幕的选定角落。 还可以选择信息分隔符： | / \ # 该指标易于使用且信息丰富。可以在设置中禁用不必要的信息项目。 设置 外观类型     - 信息行的显示类型。有以下三种选择： 跟随价格     - 遵循价格； 作为评论     - 作为评论； 在屏幕的选定角落     - 在屏幕的选定角落。 附件图角     - 如果您选择屏幕选定角的显示类型，则此项目允许您选择四个捕捉角之一； 显示利润？       - 该参数负责以存款货币显示利润； 以百分比显示利润？       - 该参数负责以百分比形式显示利润； 显示传播？       - 该参数负责显示当前点差； 显示酒吧关闭时间？       - 该参数负责显示柱关闭之前的时间； 文字颜色     - 文字颜色； 盈利颜色     - 存在
      FREE
      Trend Lines PRO
      Roman Podpora
      5 (1)
      指标
      TREND LINES PRO 帮助您了解市场真正的方向转变点。该指标显示真实的趋势反转点以及主要参与者重新入场的时机。 您可以看到 BOS线、 趋势变化和更高时间框架的关键水平——无需复杂的设置或不必要的干扰。信号不会重绘，并在K线收盘后仍然保留在图表上。 该指标显示的内容： 实际变化 趋势（BOS 线） 一旦信号出现，它就始终有效！这与会重绘的指标有着重要的区别，后者可能会发出信号后又改变信号，从而导致资金损失。现在，您可以更精准、更准确地进入市场。此外，还有一个功能，会在箭头出现后为K线着色，直到达到目标价位（止盈）或出现反转信号为止。 重复条目   以及主要玩家的充值 为了提高寻找入场点时的视觉清晰度，我们创建了一个模块，该模块首先显示买入/卖出区域，并在该区域内寻找最佳入场点。此外，我们还加入了智能逻辑来管理止损位，该逻辑会随着时间的推移逐步降低止损位的大小，从而降低入场交易时的初始风险（移动止损位）。 信号强度水平（BOS） 该指标采用三个显著性等级来衡量趋势变化： SL   - 标准趋势变化 ChoCH SL—— 信号放大，结构破坏，且极有可能继续移动 MEGA BOS
      TPSproTREND PrO
      Roman Podpora
      4.69 (26)
      指标
      TPSproTrend PRO     这是一个趋势指标，它可以自动分析市场，提供有关趋势及其变化的信息，并显示交易入场点。     无需重绘！ ИНСТРУКЦИЯ RUS   -   英文 说明 -   MT5 版本 主要功能： 准确的进入信号   无需重新粉刷！ 一旦信号出现，它就始终有效！这与会重绘的指标有着显著的区别，后者可能会发出信号后又改变信号，从而导致资金损失。现在，您可以以更高的概率和精度进入市场。此外，还有一个功能可以在箭头出现后为K线着色，直到达到目标价位（止盈价）或出现反转信号为止 。 显示止损/止盈区域 为了在寻找入场点时提升视觉清晰度，我们创建了一个模块，用于初始显示买入/卖出区域，以便寻找市场中的最佳入场点。此外，我们还运用智能逻辑来管理止损位，使其随时间推移而减小，从而降低入场时的初始风险（移动止损位）。 显示更高时间周期内的最小值/最大值（MTF 模式） 新增功能可显示更高时间间隔内的最小值/最大值修正区域，并指示趋势变化。此外，最小值/最大值现在带有编号，指示修正的顺序。 风险回报比（RR） 利用该指标的算法，可以识别出精确的入场点，平均风险回报比
      TPSpro RFI Levels MT5
      Roman Podpora
      4.53 (19)
      指标
      俄语说明 /  英文 说明    -  MT4 版本 主要功能： 显示卖家和买家的活跃区域！ 该指标显示所有正确的买入和卖出的初始脉冲水平/区域。当这些水平/区域被激活时，即开始寻找入场点的位置，水平线会改变颜色，并填充特定颜色。此外，还会显示箭头，以便更直观地了解情况。 LOGIC AI - 激活模板时显示用于搜索入口点的区域（圆圈） 为了提高视觉清晰度，添加了使用人工智能搜索入口点的显示区域的功能。 显示更高时间范围内的级别/区域（MTF 模式） 新增使用更高时间间隔显示级别/区域的功能。此外，该指标还具备自动趋势检测功能 (   TPSproTREND PRO   )。 独立的专业分步交易算法 该算法专为顺势和逆势的日内交易而设计。每个活动模板均提供详细的说明。 适用于不同的时间范围 TPSpro RFI 水平指标可用于图表上的任何时间间隔，从分钟（M1）到每月（MN）。 图形和声音警报 该指标提供图形和声音提示，让您不会错过交易信号。此外，还支持手机通知。 简单有效的活性模板扫描器 这是一个非常紧凑的主动模式扫描仪，当在一个方向上的所有时间间隔内激活模式时，它会自动发出警报并
      TPSpro RFI Levels
      Roman Podpora
      4.85 (27)
      指标
      俄语说明 /  英文 说明   -  MT5 版本 主要功能： 显示卖家和买家的活跃区域！ 该指标显示所有正确的买入和卖出的初始脉冲水平/区域。当这些水平/区域被激活时，即开始寻找入场点的位置，水平线会改变颜色，并填充特定颜色。此外，还会显示箭头，以便更直观地了解情况。 LOGIC AI - 激活模板时显示用于搜索入口点的区域（圆圈） 为了提高视觉清晰度，添加了使用人工智能搜索入口点的显示区域的功能。 显示更高时间范围内的级别/区域（MTF 模式） 新增使用更高时间间隔显示级别/区域的功能。此外，该指标还具有自动趋势检测功能 (   TPSproTREND PRO   )。 独立的专业分步交易算法 该算法专为顺势和逆势的日内交易而设计。每个活动模板均提供详细的说明。 适用于不同的时间范围 TPSpro RFI 水平指标可用于图表上的任何时间间隔，从分钟（M1）到每月（MN）。 图形和声音警报 该指标提供图形和声音提示，让您不会错过交易信号。 此外，还支持手机通知。 简单有效的活性模板扫描器 这是一个非常紧凑的主动模式扫描仪，当在一个方向上的所有时间间隔内激活模式时，它会自动发出警报并
      Show Pips
      Roman Podpora
      4.26 (58)
      指标
      对于那些总是想了解帐户当前情况的人来说，此信息指示器将很有用。该指标显示诸如利润点数、百分比和货币等数据，以及当前货币对的点差以及柱在当前时间范围内收盘的时间。 MT5版本 -   更多有用的指标 有多种选项可用于在图表上放置信息线： 价格右侧（运行在价格后面）； 作为评论（在图表的左上角）； 在屏幕的选定角落。 还可以选择信息分隔符： | / 。 \ # 该指标具有内置热键： 键 1 - 退一步显示信息类型（价格、评论或角落的右侧） 关键2——信息显示类型的进步 键 3 - 更改信息行显示的位置 可以在设置中重新分配热键。 该指标易于使用且信息丰富。可以在设置中禁用不必要的信息项目。 设置 替换显示信息的热键（向后）   - 后退信息显示类型 用于替换显示信息的热键（前进）       - 信息显示类型向前迈进了一步 用于更改外观/角信息字符串类型的热键     - 更改信息行显示的位置 文字颜色     - 文字颜色 盈利颜色     - 有浮动利润时的文字颜色 失色     - 存在浮动损失时的文本颜色 分离器     - 一行中的数据分隔符。可以采用五个值：“|”、“/”、
      FREE
      Color Levels
      Roman Podpora
      4.82 (33)
      指标
      Color Levels is a convenient tool for traders using a Trendline and a Rectangle in their technical analysis. It allows setting two empty rectangles, three filled ones, and two tredlines. The indicator parameters are very simple and divided into numbered blocks: The ones beginning with 1 and 2 - empty rectangle (frame) parameters; 3, 4, and 5 - filled rectangle parameters; 6 and 7 - trendline parameters. Simply click a desired object and it will appear in the upper left corner. Main Adjustable Pa
      FREE
      Risk Manager Panel Info
      Roman Podpora
      指标
      TPSpro风险管理面板 是一款便捷的工具，方便用户随时了解其账户的最新状态。该面板是我们风险管理系统的一部分，并集成到我们功能更强大的 TPSpro风险管理 产品中。 面板包含三列，每列都包含实用信息。第一列显示本月初的账户信息，以百分比和存款币种显示总体结果。第二列显示设置中指定的每日风险。第三列显示当前账户状态。 “处罚” 列显示是否存在处罚时间（如果每日最大损失翻倍）。 TPSpro风险管理面板是一个多货币指标。它应该应用于单一货币对的图表！ 该面板具有灵活的外观设置，因此每个人都可以选择最佳的颜色、字体大小等。 信息面板具有以下可自定义参数： 1号楼     - 顾问的基本设置 每日最高订单量     - 每日订单数量上限 止损单已关闭的最大订单数量     - 以负数形式关闭的最大订单数（       （不含佣金和隔夜利息 ） 每日最大风险（%）       - 每日最大风险（以存款百分比表示） 2号楼     - 外观设置 显示信息面板？     显示信息面板？ 用于附件的图表角     - 用于面板锚定的图表角 利润颜色     - 利润颜色 色彩损失   损失的颜色
      FREE
      TPSpro Risk Manager
      Roman Podpora
      3.67 (3)
      实用工具
      TPSpro 风险管理器   是一个独特的专业风险控制系统，适用于任何培训和任何资本的交易者。让您避免交易中的损失和交易中的严重错误。 TPSpro 风险管理器对于风险管理是必要的，主要是对于剥头皮交易者和日间交易者而言，但任何交易风格的交易者都可以成功使用。 该面板有 3 列，每一列都包含有用的信息。 第一列显示截至当月初的账户信息，即以百分比和存款币种显示总体结果。 第二列显示设置中指定日期的风险。 第三列显示当前账户情况。 如果一天超过规定的风险或超过订单数量，顾问将关闭所有订单，并且不允许开设新订单，从而保护交易者免受“情绪交易”的影响。 “风险管理器”允许您根据以下参数控制交易： 每日损失限额 余额损失限额 交易数量限制 单一方向交易数量限制（网格保护） 连续亏损交易后被迫止损 连续两天亏损后，交易将被锁定一天 风险管理系统允许交易者： 保持每日利润 在线查看您的交易统计数据 理顺交易纪律，显着提高盈利能力（摆脱“倾斜”和“网格”） 查看当前资金并考虑经纪佣金 为了使风险经理能够满负荷工作，它必须位于远程 VPS 或任何其他偏远的地方，在情绪爆发时交易者无法快速到达并干扰
      TPSpro Trade PRO
      Roman Podpora
      4.67 (6)
      实用工具
      一款功能强大的交易工具，可即时计算持仓量和止损风险。让您能够精准控制每笔交易的风险，并消除计算误差。 TRADE PRO 帮助新手和专业交易员在高度波动和时间紧迫的市场中快速、自信地做出交易决策。 其他安装材料     /    MT5 VERSION 主要功能： 原创。简洁。有效。 打开主交易面板的一种独特便捷的方式：将鼠标悬停在图表右侧，然后单击相应的方向即可下单。 快速设置市价单 使用 TRADE PRO，您可以将风险水平设置为账户余额或资金的百分比，或者指定具体的风险金额。在图表上直观地定义止损位，工具将自动计算每个货币对的最佳仓位大小。该工具还可以根据指定的风险回报比自动设置盈利目标（止盈）。 下多个限价单，分担总风险（网格模式）。 无论你是进行多笔买入或卖出交易，还是采用网格策略，交易面板都提供了设置多个限价单的功能，使你可以将主要风险分散到每个部分，这些部分也可以进行调整。 在现有市价单的基础上添加额外的限价单。 为了方便起见，如果您已经有未结订单，我们添加了一项功能，允许您快速添加其他限价订单，并共享止损和止盈。 可设置额外的止盈水平，并能快速更改交易量。 新功能允
      筛选:
      DMITRII KOLOSOV
      1977
      DMITRII KOLOSOV 2025.11.18 21:51 
       

      Отличная утилита для торговли! Удобно, просто, понятно!

      varon
      530
      varon 2025.03.03 17:55 
       

      用户没有留下任何评级信息

      回复评论