TPSpro Trade PRO MT5

对于专业交易员和新手交易员来说，能够根据给定的止损水平立即计算仓位大小或风险的工具至关重要。

TRADE PRO 交易工具提供快速准确的计算，帮助您在时间紧迫且波动剧烈的市场条件下做出决策。

MT4 版本/ 其他安装材料

主要功能：

打开主交易面板的一种独特便捷的方式：将鼠标悬停在图表右侧，然后单击相应的方向即可下单。

快速设置市价单

使用 TRADE PRO，您可以将风险水平设置为账户余额或资金的百分比，或者指定具体的风险金额。在图表上直观地定义止损位，工具将自动计算每个货币对的最佳仓位大小。该工具还可以根据指定的风险回报比自动设置盈利目标（止盈）。

下多个限价单，分担总风险（网格模式）。

无论你是进行多笔买入或卖出交易，还是采用网格策略，交易面板都提供了设置多个限价单的功能，使你可以将主要风险分散到每个部分，这些部分也可以进行调整。