TPSpro Trade PRO MT5

5

Ein Tool, das die Positionsgröße oder das Risiko auf Basis eines vorgegebenen Stop-Loss-Niveaus sofort berechnen kann, ist sowohl für professionelle als auch für unerfahrene Händler von entscheidender Bedeutung.
Das Handelstool TRADE PRO ermöglicht schnelle und präzise Berechnungen und hilft Ihnen so, in zeitkritischen und volatilen Marktphasen die richtigen Entscheidungen zu treffen.

MT4-VERSION   /     Zusätzliches Installationsmaterial

Hauptfunktionen:

  • Originell. Einfach. Effektiv.

    • Eine einzigartige und bequeme Möglichkeit, das Haupt-Handelspanel zu öffnen: Bewegen Sie den Mauszeiger über die rechte Seite des Charts und klicken Sie in die entsprechende Richtung, um Ihre Future-Order zu platzieren.

  • Schnelle Einrichtung von Marktorders

    • Legen Sie das Risikoniveau als Prozentsatz Ihres Guthabens oder Kapitals mit TRADE PRO fest oder geben Sie einen festen Risikobetrag an. Definieren Sie den Stop-Loss visuell im Chart, sodass das Tool automatisch die optimale Positionsgröße für jedes Währungspaar berechnet. Das Tool kann außerdem automatisch ein Gewinnziel (Take-Profit) basierend auf dem festgelegten Risiko-Rendite-Verhältnis festlegen.

  • Platzieren Sie mehrere Limit-Orders und teilen Sie sich das GESAMTRISIKO (Grid-Modus).

    • Egal, ob Sie mehrere Kauf- oder Verkaufsaufträge platzieren oder einer Grid-Strategie folgen, das Handelspanel bietet die Möglichkeit, mehrere Limit-Orders zu platzieren, wodurch Sie Ihr primäres Risiko auf die einzelnen Teile verteilen können, die auch angepasst werden können.

  • Hinzufügen weiterer Limit-Orders zu einer bestehenden Market-Order.

    • Für Ihren Komfort haben wir eine Funktion hinzugefügt, mit der Sie, falls Sie bereits eine offene Order haben, schnell zusätzliche Limit-Orders mit gemeinsamem Stop-Loss und Take-Profit hinzufügen können.

  • Zusätzliche Gewinnmitnahme-Niveaus festlegen und das Volumen schnell anpassen können.

    • Die neue Funktion ermöglicht es Ihnen, schnell zusätzliche Gewinnmitnahmen festzulegen und das Volumen schnell anzupassen.

  • Drei Trailing-Stop-Modi (Demnächst verfügbar)

    • Mit den drei Trailing-Stop-Loss-Optionen von TRADE PRO wird Ihr Stop-Loss dynamisch an die Kursbewegung angepasst, um Ihren potenziellen Gewinn zu maximieren. Sie können zwischen folgenden Trailing-Stop-Typen wählen: „Min/Max“, „MA“ und „ATR“.

  • Virtueller Gewinnmitnahme- und Stop-Loss-Modus

    • Zur besseren Übersicht haben wir virtuelle Gewinnmitnahme- und Stop-Loss-Modi aktiviert. Sobald der Kurs das festgelegte Gewinnmitnahmeniveau erreicht, schließt der Expert Advisor (EA) die Order automatisch teilweise oder vollständig.

  • Zwei Paneeltypen (Standard/Zusammengeklappt).

    • Für diejenigen, die Einfachheit und einen lakonischen Stil schätzen, wurde parallel eine vereinfachte Version des Panels (Minimized) entwickelt.

  • Zeigt die Historie der aktuellen Order an, einschließlich der Stop-Loss- und Take-Profit-Levels, sowie alle Orders in der Historie.

    • Dies ist eine äußerst nützliche Funktion, mit der Sie alle abgeschlossenen Forex-Trades visuell verfolgen und Stop-Loss- und Take-Profit-Änderungen anzeigen lassen können. Mit diesem Tool können Sie Ihr Trading in Echtzeit analysieren und die Stärken und Schwächen Ihrer Handelsstrategie identifizieren.

    Verwendung von Hotkeys:

    • Die Taste „Q“ aktiviert das Bedienfeld zum Öffnen von Kaufaufträgen.
    • Mit der Taste „A“ wird das Bedienfeld zum Öffnen von Verkaufsaufträgen aktiviert.
    Bewertungen 2
    DMITRII KOLOSOV
    1977
    DMITRII KOLOSOV 2025.11.18 21:51 
     

    Отличная утилита для торговли! Удобно, просто, понятно!

