TPSpro Trade PRO MT5

5

Una herramienta que pueda calcular instantáneamente el tamaño de la posición o el riesgo en función de un nivel de stop-loss determinado es fundamental tanto para los traders profesionales como para los novatos.
La utilidad comercial TRADE PRO proporciona cálculos rápidos y precisos, ayudándole a tomar decisiones en condiciones de mercado volátiles y sensibles al tiempo.

VERSIÓN MT4   /     Materiales de instalación adicionales

Funciones principales:

  • Original. Sencillo. Eficaz.

    • Una forma única y conveniente de abrir el panel comercial principal: pase el mouse sobre el lado derecho del gráfico y haga clic en la dirección adecuada para realizar su futura orden.

  • Configuración rápida de órdenes de mercado

    • Establezca el nivel de riesgo como un porcentaje de su saldo o capital con TRADE PRO, o especifique un importe de riesgo específico. Defina visualmente el nivel de stop-loss en el gráfico, lo que permite que la herramienta calcule automáticamente el tamaño óptimo de la posición para cada par de divisas. La herramienta también puede establecer automáticamente un objetivo de beneficios (take-profit) basado en la relación riesgo-beneficio especificada.

  • Coloque múltiples órdenes limitadas, compartiendo el RIESGO TOTAL (Modo Cuadrícula).

    • Ya sea que esté realizando múltiples operaciones de compra o venta, o siguiendo una estrategia de cuadrícula, el panel de operaciones ofrece la posibilidad de realizar múltiples órdenes limitadas, lo que le permite distribuir su riesgo principal en cada una de sus partes, que también se pueden ajustar.

  • Agregar órdenes limitadas adicionales a una orden de mercado existente.

    • Para su comodidad, si ya tiene una orden abierta, hemos agregado una función que le permite agregar rápidamente órdenes límite adicionales con un stop-loss y un take-profit compartidos.

  • Establecer niveles adicionales de toma de ganancias con la capacidad de cambiar rápidamente el volumen.

    • La nueva función le permite establecer rápidamente ganancias adicionales con la capacidad de ajustar rápidamente el volumen.

  • Tres modos de trailing stop (próximamente)

    • Con tres opciones de stop loss dinámico que ofrece TRADE PRO, su stop loss se ajusta dinámicamente según la fluctuación del precio, maximizando así las ganancias potenciales. Puede elegir entre los siguientes tipos de stop dinámico: Mín./Máx., Media Móvil (MA) y ATR.

  • Modo virtual de toma de ganancias y stop loss

    • Para mayor comodidad visual, hemos habilitado los modos virtuales de toma de ganancias y stop loss. Cuando el precio alcanza el nivel de toma de ganancias especificado, el EA cerrará automáticamente la orden, ya sea parcial o totalmente.

  • Dos tipos de paneles (estándar/colapsado).

    • Para aquellos que aprecian la simplicidad y un estilo lacónico, se desarrolló en paralelo una versión simplificada del panel (Minimizado).

  • Muestra el historial de la orden actual, guardando los niveles de stop-loss y take-profit, así como todas las órdenes en el historial.

    • Esta es una función muy útil que le permite seguir visualmente todas las operaciones de Forex cerradas, mostrando los cambios en los stop-loss y take-profit. Esta herramienta le permite analizar sus operaciones en tiempo real e identificar las fortalezas y debilidades de su estrategia.

    Usando teclas de acceso rápido:

    • Tecla “Q” Habilita el panel para abrir órdenes de COMPRA.
    • La tecla “A” enciende el panel para abrir órdenes de VENTA.
    Comentarios 2
    DMITRII KOLOSOV
    1977
    DMITRII KOLOSOV 2025.11.18 21:51 
     

    Отличная утилита для торговли! Удобно, просто, понятно!

    DMITRII KOLOSOV
    1977
    DMITRII KOLOSOV 2025.11.18 21:51 
     

    Отличная утилита для торговли! Удобно, просто, понятно!

    varon
    530
    varon 2025.03.03 17:55 
     

    El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

