TPSpro Trade PRO MT5

5

特定のストップロス レベルに基づいてポジション サイズやリスクを即座に計算できるツールは、プロのトレーダーと初心者のトレーダーの両方にとって重要です。
TRADE PRO 取引ユーティリティは、高速かつ正確な計算を提供し、時間的制約のある不安定な市場状況での意思決定を支援します。

MT4バージョン  /     追加の設置資材

主な機能:

  • オリジナル。シンプル。効果的。

    • メインの取引パネルを開くためのユニークで便利な方法: チャートの右側にマウスを移動し、適切な方向をクリックして将来の注文を配置します。

  • 市場注文のクイックセットアップ

    • TRADE PROを使用して、残高または資本の割合でリスクレベルを設定するか、具体的なリスク額を指定します。チャート上でストップロスレベルを視覚的に定義することで、ツールが各通貨ペアの最適なポジションサイズを自動計算します。また、指定されたリスクリワード比率に基づいて、利益目標（テイクプロフィット）を自動的に設定することもできます。

  • 複数の指値注文を出し、総リスクを分散します (グリッド モード)。

    • 複数の売買取引を行う場合でも、グリッド戦略に従う場合でも、取引パネルでは複数の指値注文を行う機能が提供されるため、主なリスクをそれぞれの部分に分散させることができ、また、調整することもできます。

  • 既存の成行注文に指値注文を追加します。

    • お客様の便宜を図るため、すでにオープン注文がある場合に、共通のストップロスとテイクプロフィットを使用して追加の指値注文をすばやく追加できる機能を追加しました。

  • すぐに数量を変更できる機能を使用して、追加の利益確定レベルを設定します。

    • 新しい機能により、ボリュームをすばやく調整して、追加の利益確定をすばやく設定できるようになります。

  • 3つのトレーリングストップモード（近日公開）

    • TRADE PROが提供する3つのトレーリングストップロスオプションにより、ストップロスは価格変動に応じて動的に調整され、潜在的な利益を最大化します。トレーリングストップの種類は、「Min/Max」、「MA」、「ATR」から選択できます。

  • 仮想利益確定と損切りモード

    • 視覚的な利便性を考慮し、仮想的な利益確定と損切りモードを有効にしました。価格が指定された利益確定レベルに達すると、EAは自動的に注文の一部または全部を決済します。

  • 2 種類のパネル (標準/折りたたみ)。

    • シンプルさと簡潔なスタイルを好む人のために、パネルの簡素化されたバージョン (最小化) も並行して開発されました。

  • 現在の注文の履歴を表示し、ストップロスとテイクプロフィットのレベル、および履歴内のすべての注文を保存します。

    • これは非常に便利な機能で、決済済みのすべてのFX取引を視覚的に追跡し、損切りと利益確定の変動を表示できます。このツールを使用すると、取引をリアルタイムで分析し、取引戦略の長所と短所を特定できます。

    ホットキーの使用:

    • キー「Q」は、BUY注文を開くためのパネルを有効にします。
    • 「A」キーを押すと、売り注文を開くためのパネルがオンになります。
    レビュー 2
    DMITRII KOLOSOV
    1977
    DMITRII KOLOSOV 2025.11.18 21:51 
     

    Отличная утилита для торговли! Удобно, просто, понятно!

    おすすめのプロダクト
    Basket EA MT5
    Juvenille Emperor Limited
    5 (7)
    ユーティリティ
    Basket EA MT5 は、強力な利益収穫ツールであり、包括的な口座保護システムがシンプルで使いやすい形で統合されたソリューションです。その主な目的は、すべてのポジションを個別管理ではなく“バスケットレベル”で一括管理することで、口座全体の損益を完全にコントロールすることにあります。EAは、テイクプロフィット、ストップロス、ブレイクイーブン、トレーリングストップといったバスケットレベルの機能を備えており、これらを口座残高の%／口座通貨の固定額／管理対象取引の平均ポイントといった形で設定できます。この柔軟性により、トレーダーは個々のリスクと利益戦略を自分に合わせてカスタマイズできます。さらに、 Basket EA MT5 は、Magic Number、通貨ペア、コメントなどに基づいて特定の取引を管理対象から除外または含めるフィルタリング機能を提供し、望む取引だけを管理できるようにします。 追加の保護機能として、高度な口座セーフガード機能を搭載しています。指定したエクイティのテイクプロフィット・ストップロス水準、または最高残高からの最大ドローダウンに達した場合、EAはすべてのオープンポ
    MarketBookInfoEA
    Evgenii Akselrod
    5 (2)
    ユーティリティ
    Эксперт собирает данные из биржевого стакана, суммируя отложенные ордера на покупку или продажу. Далее, по сумме ордеров определяется общее направление, куда смотрят участники рынка. Если суммарные покупки/продажи превышают определенный коэффициент, то производится сигнал. Настройки: Timer=5 // указывается как часто обновлять данные по рынку в секундах. Чаще чем раз в 10 секунд ставить не рекомендуется. X-size =700 // размер окна по оси Х. Y-size=650// размер окна по оси Y. Only "Market Watch"?=
    FREE
    CloseAllPosition
    Konstantin Chernov
    4 (2)
    ユーティリティ
    A script for closing positions If you need to quickly close several positions, this script will make all the routine for you! The script does not have any input parameters. Allow AutoTrading before running the script. Usage: Run the script on a chart. If you need to specify the maximal deviation and the number of attempts to close positions, use the script with input parameters https://www.mql5.com/en/market/product/625 You can download MetaTrader 4 version here: https://www.mql5.com/en/market/
    FREE
    Growth Guard Indicator MT5
    Jaron Clegg
    ユーティリティ
    Growth Guard Indicator – The Backbone of Precision Monitoring Stay in control of your trading portfolio with dynamic insights into your external EAs’ performance. The Growth Guard Indicator is an essential tool designed to work seamlessly with the Growth Guard EA , providing real-time data on your external Expert Advisors’ (EAs) performance. With its unique rolling profit factor feature, the Growth Guard Indicator helps you monitor profitability over a customizable time frame, ensuring your port
    FREE
    Ratio TP SL MT5
    Pavel Verveyko
    5 (1)
    ユーティリティ
    This indicator allows you to measure the profitability of each specific transaction (the ratio of Stop and Profit). The indicator allows you to adjust the ratio by step size and number of steps. You can build an unlimited number of ratios to compare the risks from different movements. Note: the MT5 tester is not designed for full-fledged work with graphic objects, so drawing in the tester is slower than in the real situation. The ratio selection is performed with 1 mouse click. Building a line
    MT5toTLGRM
    Fernando Morales
    4.2 (5)
    ユーティリティ
    Do not use Windows 7 with this EA MT5toTLGRM EA only sends text messages to a Telegram group or channel of your choice. The messages are customizable to show information about any trading activity in the account. Also it shows a daily PnL report. Several instances of this EA can be used simultaneously in the same MT5 terminal for sending messages to different Telegram group/channel but ensure that each one has a different number in [B13] setting. Following are the features of MT5toTLGRM EA send
    FREE
    Manager Time Position
    Aliou Ba
    ユーティリティ
    この小さなツールを使用すると、時間カウンターを分単位で定義できます あなたが設定した分数に応じてポジションをクローズするため。 たとえば、30分に設定した場合、ツールはオープンから30分後に各オープンポジションを閉じます。 設定 アクティブ：ツールをアクティブにして、定義された分数後にポジションを閉じるために使用します。 管理：ツールで管理されるシンボルで選択します。 アカウントのすべてのオープンポジションにシステムを適用する場合は、[ALL CURENCY]を選択します 「この通貨のみ」を選択すると、現在の通貨のみで一時的にポジションがクローズされます。 MINUTE DURATION TRADES：取引期間の分数を選択します。 タイムゾーン： タイムゾーンを定義します。 もしあなたが
    FREE
    Close All Indicators Script for MT5
    Mathew Louis Sau Kinminja
    ユーティリティ
    Indicator Removal Script for MetaTrader 5 (Version 1.4) The Delete  All Indicators Script is a powerful and user-friendly tool designed for MetaTrader 5 (MT5) to instantly remove all indicators from the main chart, sub-windows, or both, with a single click. Developed by Louis MattFX , this script (Version 1.4) simplifies chart management, saving traders time and effort when resetting their workspace for fresh analysis or new trading strategies. Key Features Flexible Removal Options : Choose to c
    FREE
    Trade Simplifier
    Tonny Obare
    ユーティリティ
    Trade simplifier is a trade panel that simplifies trade opening. It is simple and easy to understand, with key features to ease trading. Features include: Order type selection Fixed lot entry from the chart user interface Easy Take profit entry field on the chart user interface Visual take profit selection and adjustment via the line that appears when you click the Take Profit button Easy Stop loss entry field in points on the chart user interface  Visual Stop Loss selection and adjustment  via
    FREE
    MarketBookInfo
    Evgenii Akselrod
    インディケータ
    Индикатор собирает данные из биржевого стакана, суммируя отложенные ордера на покупку или продажу. Далее, по сумме ордеров определяется общее направление, куда смотрят участники рынка. Если суммарные покупки/продажи превышают определенный коэффициент, то производится сигнал. Настройки: Timer=5 // указывается как часто обновлять данные по рынку в секундах. Чаще чем раз в 10 секунд ставить не рекомендуется. X-size =700 // размер окна по оси Х. Y-size=650// размер окна по оси Y. Only "Market Watch"
    FREE
    QuickCloseMT5
    Daying Cao
    ユーティリティ
    This QuickClose help you to close all orders having profit immediately with only ONE CLICK, its work is very fast. You can choose which symbol you want or close all symbols so it will helpful for you in your trading to manage trading faster. This EA can quick close all Buy and Sell Orders by a selected symbol or total, And delete all pending orders. This SymbolButton is designed for closing orders. There is available Manual and Automatic closing functions. Automatic closing function will close t
    Show Pips for MT5
    Roman Podpora
    4.67 (24)
    インディケータ
    この情報インジケーターは、アカウントの現在の状況を常に把握したい人にとって役立ちます。 -   より便利なインジケーター このインジケーターには、ポイント、パーセンテージ、通貨での利益、現在のペアのスプレッド、現在の時間枠でバーが閉じるまでの時間などのデータが表示されます。 チャート上に情報線を配置するには、いくつかのオプションがあります。 価格の右側 (価格の後ろにあります)。 コメントとして (グラフの左上隅に); 画面の選択した隅。 情報区切り記号を選択することもできます。 | / \ # このインジケーターは使いやすく、非常に有益です。設定で不要な情報項目を無効にすることも可能です。 設定 外観の種類     - 情報行の表示タイプ。次の 3 つのオプションがあります。 価格に従ってください     - 価格に従う。 コメントとして     - コメントとして; 画面の選択した隅に     - 画面の選択した隅にあります。 添付用グラフコーナー     - 表示タイプを選択した場合 画面の選択されたコーナーでは、この項目を使用して 4 つのスナップ コーナーの 1 つを選択
    FREE
    CloseAllPositionTune
    Konstantin Chernov
    ユーティリティ
    A script for closing positions If you need to quickly close several positions, but it requires specifying maximal deviation and the number of attempt to close, this script will do all the routine for you! Allow AutoTrading before running the script. Usage: Run the script on a chart. Input Parameters: Language of messages displayed (EN, RU, DE, FR, ES) - language of the output messages (English, Russian, German, French, Spanish). Slippage - acceptable slippage when closing. Specified as for 4-di
    TimeBar
    Ivan Butko
    5 (1)
    ユーティリティ
    TimeBar TimeBar は、バーが閉じるまでの残り時間、バーが開いてからの経過時間と現在時刻を表示するシンプルな情報インジケーターです。 見やすくするために、グラフの左上隅にコメントの形で表示する方法と、グラフィック オブジェクトの形で表示する 2 種類の表示モードが追加されました。 利点 フォントの選択 フォントサイズ。 どれでも設定できます。 コメントすると小さすぎるので オブジェクトを移動できます。 マウスをダブルクリックして任意の時間を選択し、チャート上の任意の場所に移動すると、通常どおり更新され続けます 視覚的な警告。 現在のバーが閉じるまでの指定秒数を設定でき、その秒数に達すると、設定で指定した警告色に変わります 設定 表示する時間を選択します 各時刻の色 (グラフィック オブジェクトの場合) バーがまもなく閉店することを通知するアラート 取引システムへの追加として TimeBar インジケーターを使用する 市場にある他の製品もお試しください  https://www.mql5.com/ru/users/capitalplus/seller
    FREE
    MT5 Forex Margin Requirement Calculator
    Banele Ntokozo Sangweni
    ユーティリティ
    This tool will assist all those who trade the forex market manually. It will help them in a sense that it will calculate the required margin in order to initiate a trade. This calculator is so simple to use that a  that the user only inputs only 2 pieces of information. which are   Price   and   Lot size   the trader wishes to take. All other information needed to calculate the calculator will work it out by itself. It will run or calculate  on the current opened chart. As the name suggest it's
    Mirror EA for MT5
    Eugenio Bravetti
    ユーティリティ
    The new version of  MirrorSoftware 2021  has been completely rewriten and optimized.  This version requires to be loaded only on a single chart because  it can detect all actions on every symbol and not only the actions of symbol where it is loaded. Even the  graphics and the configuration mode  have been completely redesigned. The MirrorSoftware is composed of two components (all components are required to work):  MirrorController  (free indicator): This component must be loaded into the MASTER
    CloseAllOrders at once
    Lamont Simone Reynecke
    ライブラリ
    Simple program i created, to help close all your orders instantly when you are busy scalping the market or if you want to avoid news days but still have a lot of orders and pending orders open and can't close them in time.. with this script all you're problems will be solved. Simple drag and drop and the script automatically does it's thing, quick and easy  also a very good tool to use when scalping
    FREE
    Ofir Notify for Telegram MT5
    Gad Benisty
    5 (1)
    ユーティリティ
    NEW :    integration with Ofir Signals to send personalized alerts Ofir Notify is a tool which send alerts on trades to Telegram Alert on any event concerning a position : Opening, Closing, modification (SL, TP) Send alerts to Chats, Groups and Channel Alert on Equity change Display Risk, Reward and progress of profit/lost for each position Customization of alerts Sending charts screenshots with alerts Send signals from your indicators or experts Multi-lingual  NEW  : version 2 brings integrati
    Manus Pro
    Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
    エキスパート
    MANUS PRO EA The Trading Revolution You've Been Waiting For Are you TIRED of watching other traders make consistent profits while your account bleeds red?   The financial markets don't wait for anyone – and neither should you. MANUS PRO isn't just another Expert Advisor... it's your   TICKET TO FINANCIAL FREEDOM . Why MANUS PRO is Different (And Why Everyone's Talking About It) FOR BEGINNERS: Your Trading Mentor That Never Sleeps Zero Learning Curve   – Install, activate, and watch it wo
    MarketPro toolkit
    Johannes Hermanus Cilliers
    ライブラリ
    Start earning profits by copying All trades are sent by our successful Forex trader & are extremely profitable. You can earn profits by copying trades daily Trial Period included You'll also get access to extremely powerful trading education which is designed in a simple way for you to become a profitable trader, even if you have no trading experience. https://ec137gsj1wp5tp7dbjkdkxfr4x.hop.clickbank.net/?cbpage=vip
    FREE
    Telegram Singal Sender MT5
    Biswarup Banerjee
    ユーティリティ
    Telegram Signal Sender MT5であなたの外国為替シグナル共有の能力を高めましょう。この強力なユーティリティは、Telegramチャンネルにトレードシグナルを送信するプロセスを自動化し、簡素化するために設計されており、新進のシグナルプロバイダーから確立されたプロバイダーまで最適です。Forex FactoryやRedditのr/Forexなどのトレーディングコミュニティで広く称賛され、InvestopediaやMQL5フォーラムでの議論でもシグナルの効率的な配信で注目されており、視聴者を増やしたいトレーダーの間で人気のツールです。ユーザーは、タイムリーかつプロフェッショナルなシグナル配信により、フォロワーのエンゲージメントが30-40%増加し、シグナルを手動で投稿する時間が50%削減されたと報告しています。主な利点には、自動シグナル生成、カスタマイズ可能なリスク管理、公開またはプライベートのTelegramチャンネルに高品質のシグナルを簡単に共有できるユーザーフレンドリーなインターフェースが含まれ、信頼できるシグナルプロバイダーとしての評判を高めます。 Telegr
    PZ Trade Pad MT5
    PZ TRADING SLU
    4.41 (22)
    ユーティリティ
    This simple visual expert advisor allows you to trade easily from the chart. It handles risk management for you and can perform several useful tasks with your existing trades, saving time and making risk-management for each individual trade easier.  [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Trade easily from the chart Trade with precise risk management, hassle free Trade pending order with drag and drop price selection Set SL and TP levels with drag and drop pr
    FREE
    Close all on current symbol
    Oleksandr Kashyrnyi
    ユーティリティ
    現在のシンボルでポジションを閉じる 現在のシンボルでのすべてのポジションを閉じるためのシンプルで信頼性の高いスクリプトです。面倒な作業を省き、貴重な時間を節約します。 利点： 現在の資産に焦点を当てる： 選択したシンボルの取引のみを閉じ、他のポジションには影響しません。 迅速で便利： 1回の実行で数秒で全ポジションを閉じます。 あらゆる戦略に対応： 複数ポジションや単一の資産に対応します。 安全性： 各ポジションを処理し、エラーをログに記録します。 仕組み： MetaTrader 5ターミナルでスクリプトを起動します。 スクリプトが現在のシンボルのすべてのオープンポジションを自動的に検出します。 他の資産を変更せずに、すべての取引をワンクリックで閉じます。 このツールが適しているのは？ 単一シンボルのポジションを迅速に閉じる必要があるトレーダー。 短期戦略を使用し、迅速さを重視するユーザー。 時間を節約し、重要な決定に集中したいすべての方。 私の他のツール： Clear All Stops and Takes on Current Symbol 選択したシンボルのすべてのストップロス
    FREE
    Lot by Risk MT5
    Sergey Vasilev
    4.93 (14)
    ユーティリティ
    Lot by Risk tradingパネルは、手動取引用に設計されています。 これは、注文を送信するための代替手段です。 パネルの最初の特徴は、管理線を使用した注文の便利な配置です。 第二の特徴は、ストップロスラインの存在下で与えられたリスクのための取引量の計算です。 制御線はホットキーを使用して設定されます: 利益を取る-デフォルトではTキー; 価格-デフォルトではPキー; ストップロス-デフォルトでは、Sキー; 取引パネルの設定で自分でキーを設定できます。 操作のアルゴリズム: 1）-レベルを希望の場所に配置します（すべてのレベルを配置する必要はありません）; 2）-リスクを指定します（オプション）; 3)-緑の送信注文ボタンをクリックします; 4）-注文が行われるのを待っているか、エラーメッセージ付きのアラートが表示されます; 5)-マジックでExpert Advisorにリンクされている現在のシンボルのすべての注文を閉じる場合は、注文を閉じるボタンをクリックします。 注文を送信ボタンを何度も押すべきではありません。 一度で十分です。 注文後、ボタンは「
    FREE
    Traders Club Clock for MT5
    Koji Kobayashi
    5 (1)
    ユーティリティ
    Traders Club Clock for MT5 Readme ローソク足のすぐ横にその時間足での 残り時間とスプレッドを表示します。 ※残り時間はサーバ時間から計算しています。 月足、週足、日足、4時間足、1時間足、30分足、15分足、5分足、1分足 で表示可能となっております。 ※スプレッド値ポイント単位での表示になります。 ※時間の更新はティック毎ではなく1秒 毎 に更新するようにしています。   一目で残り時間とスプレッドを確認できます。 機能: 使用しているフォント種類を変更できます。 使用しているフォントサイズを変更できます。 表示しているテキストの色を変更できます。 スプレッド表示を非表示にすることができます。 表示する位置を変更することが出来ます。
    FREE
    OHLC Magnet MT5
    Alexander Martinez
    4.75 (4)
    ユーティリティ
    OHLC マグネットは、水平線、長方形、価格ラベルに欠落しているマグネットポイントを追加します。 あなたはこのユーティリティが好きなら、とコメントを評価してください。 指示： 前述のオブジェクトの1つを、ピクセルの近接範囲内の目的の始値、高値、安値、または終値にドラッグするだけで、選択した正確な価格ポイントにオブジェクトが自動的にアタッチされます。 パラメーター： 近接 (ピクセル): その特定の価格ポイントに接続するためのユーティリティの始値/高値/安値/終値をマウスカーソルがどの程度閉じるかをピクセル単位で指定します。デフォルトは10です。 価格ラベルを自動調整する: 価格ラベルを左側 (左の価格ラベルの場合) または右 (価格ラベルの場合) に自動的に調整します。既定値は有効です。
    FREE
    Fechar Ordens e Posicoes
    Paulo Oliveira Avelino
    ユーティリティ
    Com este Expert Advisor tenha a possibilidade de fechar todas as posições de forma automatizada. Tenha em mãos o recurso de fechar as posições e ordens pendentes por ações, Dólar, Índice ou TODOS estes juntos, algo inovador no mercado. Ideal para quem quer uma segunda camada de segurança para suas operações automatizadas ou ainda que o próprio robô feche suas operações manuais em um horário programado. Promoção de 30 dólares para a três primeiras assinatura, posteriormente será cobrado 50 dól
    BoxFibo MT5
    Sergei Kiriakov
    ユーティリティ
    It is just an alternative fibo lines. mt4 have is a very strange drawing of fibo lines, this utilites was written for mt4, but for mt5 it may not be particularly useful. A simple Box (Rectangle) graphic element with adjustable levels binding: it is possible to specify up to 17 custom levels, all rectangles on the chart with the given prefix in their name are processed. Levels are specified in % of the height of the rectangle. A convenient graphical element for analyzing charts by growth-correct
    FREE
    Breakeven Bot
    Gabriel Paul Ange Perrin
    ユーティリティ
    Optimize your trading management with Breakeven Bot, the essential tool for active traders managing multiple positions at once. No more wasting time manually adjusting your stops—one click is all it takes to secure your profits! Main Feature: ️ "BREAKEVEN" Button – Instantly set all profitable positions to breakeven and protect your gains quickly. ️ Customization Options: Set breakeven in pips or currency, depending on your preference. Choose whether breakeven should be at the entr
    Smart Risk Management and Trade Execution
    Phan The Nhan
    ユーティリティ
    Position Size Tool – Smart Risk Management & Trade Execution Panel The Position Size Tool is a powerful and intuitive MT5 panel that simplifies your trading by combining position sizing , risk calculation , risk/reward visualization , and order placement —all in one place. ️ Clean & Functional Interface The tool features a compact, real-time panel with the following: Balance & Equity display Live Price tracking Customizable Risk % input Auto-calculated Lot Size based on SL and Risk Input for S
    FREE
    このプロダクトを購入した人は以下も購入しています
    Forex Trade Manager MT5
    InvestSoft
    4.97 (579)
    ユーティリティ
    Trade Manager EAへようこそ。これは、取引をより直感的、正確、そして効率的にするために設計された究極の リスク管理ツール です。これは単なるオーダー実行ツールではなく、包括的な取引計画、ポジション管理、リスク管理のためのソリューションです。初心者から上級者、迅速な実行を必要とするスキャルパーまで、Trade Manager EAはあらゆるニーズに対応し、為替、指数、商品、暗号通貨などさまざまな市場で柔軟に対応します。 Trade Manager EAを使用すると、複雑な計算が過去のものになります。市場を分析し、エントリーポイント、ストップロス、テイクプロフィットのレベルをチャート上のラインでマークし、リスクを設定するだけで、Trade Managerが最適なポジションサイズを即座に計算し、SLとTPをピップ、ポイント、口座通貨でリアルタイムに表示します。すべての取引が簡単かつ効果的に管理されます。 主な機能： ポジションサイズ計算機 ：定義されたリスクに基づいて取引サイズを瞬時に決定します。 簡単な取引計画 ：エントリー、ストップロス、テイクプロフィットを設定するためのド
    Ultimate Extractor
    Clifton Creath
    5 (7)
    ユーティリティ
    Ultimate Extractor - Professional Trading Analytics for MT5 Ultimate Extractor transforms your MetaTrader 5 trading history into actionable insights with comprehensive analytics, interactive charts, and real-time performance tracking. What It Does  Phase 1: Automatically analyzes your MT5 trading history across all Expert Advisors and generates detailed HTML reports with interactive visualizations. Tracks live performance metrics including open positions, floating P/L, and drawdown in real-time.
    Telegram To MT5 Signal Trader
    Lukas Roth
    5 (13)
    ユーティリティ
    ベータリリース Telegram to MT5 Signal Trader はまもなく正式なアルファ版をリリースします。いくつかの機能はまだ開発中で、小さな不具合に遭遇する可能性があります。問題が発生した場合はぜひご報告ください。皆さまのフィードバックがソフトウェア改善に役立ちます。 価格は20件の販売後に上がります。残り $90 のコピー: 2/20 。 Telegram to MT5 Signal Trader は、 Telegram のチャンネルやグループからの取引シグナルを自動的に MetaTrader 5 にコピーする強力なツールです。 パブリックおよびプライベートの両方のチャネルに対応し、複数のシグナル提供元を複数のMT5口座に接続可能です。ソフトウェアは高速で安定し、すべての取引を細かく制御できます。 インターフェースは直感的で、ダッシュボードとチャートは見やすく設計されており、リアルタイムで動作状況をモニターできます。 必要環境 MQL の制限により、EA は Telegram と通信するためのデスクトップアプリが必要です。 インストーラーは公式の インストールガイ
    EasyInsight AIO MT5
    Alain Verleyen
    4.91 (11)
    ユーティリティ
    EASY Insight AIO – スマートで手間いらずな取引のオールインワンソリューション 概要 数秒で市場全体——FX、ゴールド、暗号資産、指数、さらには株式まで——を、手作業のチャート確認や複雑なセットアップ・インジケーター導入なしにスキャンできたらどうでしょうか？ EASY Insight AIO はAIトレードのための究極のプラグ＆プレイ型エクスポートツールです。市場全体のスナップショットを、クリーンなCSVファイルで一括出力。ChatGPT、Claude、Gemini、Perplexityなど、さまざまなAIプラットフォームで即座に解析できます。 ウィンドウの切り替えやグラフのごちゃごちゃしたオーバーレイはもう不要。自動エクスポートされる純粋で構造化されたインサイトだけで、無駄なチャート監視に悩まされず、スマートなデータ主導の判断に集中できます。 なぜEASY Insight AIOなのか？ 本当のオールインワン • セットアップ不要、インジケーターのインストール不要、チャートへのオーバーレイ不要。インストールして起動し、エクスポートするだけです。 マルチアセット対
    HYT utility
    Sergey Batudayev
    ユーティリティ
    HYT (Help Your Trading) は、主に次の 2 つのテクニックを使用して、損失ポジション を平均化 できるように設計されたツールです。 標準平均化。 トレンドの方向に沿ってポジションをオープンすることでヘッジします。 このツールを使用すると、買いと売りの両方において、異なる方向に開かれた複数のポジションを管理できます。 HYT は、次のポジションのサイズ、注文価格、平均化の方向、指定された利益確定レベルでのポジションのクローズを自動的に計算します。 また、希望する利益確定レベルと初期ロットを指定して、「購入」ボタンと「販売」ボタンを使用してポジションを開くオプションも提供します。 使用を開始する には、ツールをチャートにドラッグし、利益確定レベルを設定して、「平均化を開始」ボタンをクリックするだけです。 初期ポジションが大きすぎない ことを確認し、平均を下げるときにツールによってポジション サイズが拡大されるため、追加費用が発生することを覚悟してください。 HYTは 自動取引 も可能です。自動取引を有効にすると、ツールは指定されたパラメータに従ってポジションを開閉しま
    Telegram To MT5 Copier
    Trinh Dat
    5 (49)
    ユーティリティ
    The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
    Patrex pro
    Chioma Obunadike
    5 (1)
    ユーティリティ
    Patrex Pro: Maximize Your Trading Potential Patrex Pro is an advanced trading bot designed to help traders optimize their trading strategies and maximize their potential returns. With its cutting-edge technology and user-friendly interface, Patrex Pro is the ultimate tool for traders seeking to elevate their trading game. Get MT4 Version Key Features: 1. Position Hedging: Patrex Pro allows users to hedge their positions based on their individual risk tolerance and market analysis. 2. Advanced R
    HINN Lazy Trader
    ALGOFLOW OÜ
    5 (2)
    ユーティリティ
    Lazy Trader is your personal risk management assistant that independently finds the best market entries, manages positions, and helps you extract maximum profit from every trading idea! It monitors charts from M1 to W1 , finds optimal entry points based on your parameters, and manages trades without your involvement: - Got an idea on the daily chart? No need to wait for lower timeframes to form a signal — Lazy Trader will check everything and open all necessary positions while you live your lif
    Custom Alerts AIO MT5
    Daniel Stein
    5 (1)
    ユーティリティ
    Custom Alerts AIO：マルチマーケット監視を一括で実現 — 設定不要ですぐに使えるインテリジェントツール 概要 Custom Alerts AIO は、追加のインジケーター設定が不要で、インストール後すぐに利用できる高機能マーケットスキャナーです。FX Power、FX Volume、FX Dynamic、FX Levels、IX Power を内部にすべて統合し、主要なすべての資産クラス（為替、金属、指数、暗号資産）を一括監視できます。MetaTrader の仕様により、株式は個別のシンボルとして追加可能ですが、一般的には利用頻度は低めです。 1. なぜ Custom Alerts AIO を選ぶべきか 追加ライセンス不要 • 必要なすべての Stein Investments インジケーターが内蔵されており、すぐに使用可能です。 • チャートに表示されるグラフィックは省略されており、アラート生成に特化した構成です。 市場を広範囲にカバー • 為替、金属、暗号資産、株価指数に対応（株式は手動追加可能）。 • シンボル名を入力する必要はなく、プロパティで資産クラス
    PZ Trade Pad Pro MT5
    PZ TRADING SLU
    ユーティリティ
    これは視覚的な取引パネルであり、取引を簡単に配置および管理し、人為的エラーを回避し、取引活動を強化するのに役立ちます。使いやすい視覚的なインターフェースと、健全なリスクおよび位置管理アプローチを組み合わせています。 [ インストールガイド | 更新ガイド | トラブルシューティング | よくある質問 | すべての製品 ] 驚くほど使いやすい チャートから簡単に取引 正確なリスク管理との取引、手間のかからない 資本の保存が最優先事項です 気をつけずに利益を上げましょう できるだけ早くリスクのない取引をお楽しみください 開かれているすべての取引の自動トレーリングストップ 最初のストップロスは、取引が行われるとすぐに配置されます EAは、取引を行った後に次のタスクを実行します。 最初のストップロス/テイクプロフィットは自動的に配置されます できるだけ早くフリーライドにロックします（オプション） ストップロスを初めて損益分岐点に移動します（オプション） 停止するまで、希望の方法を使用してストップロスを追跡します その他のクールな機能は次のとおりです。 優れたターミナルアクティビティレポート
    YuClusters
    Yury Kulikov
    4.93 (42)
    ユーティリティ
    Attention: You can view the program operation in the free version  YuClusters DEMO .  YuClusters is a professional market analysis system. The trader has unique opportunities to analyze the flow of orders, trade volumes, price movements using various charts, profiles, indicators, and graphical objects. YuClusters operates on data based on Time&Sales or ticks information, depending on what is available in the quotes of a financial instrument. YuClusters allows you to build graphs by combining da
    Trading box Technical analysis MT5
    Igor Zizek
    4.96 (24)
    ユーティリティ
    Everything for chart Technical Analysis indicator MT5 in one tool Draw your supply demand zone with rectangle and support resistance with trendline and get alerts to mobile phone or email alert -  Risk reward indicator mt5 Video tutorials, manuals, DEMO download   here .   Find contacts on my   profile . 1.   Extended rectangles and trendlines Object will be extended to the right edge of the chart when price will draw new candles on chart. This is rectangle extender or trendline extender. 2. Pri
    Trade Assistant 38 in 1
    Makarii Gubaydullin
    4.91 (22)
    ユーティリティ
    Ultimate Trade Assistant MT5 — Çok Fonksiyonlu Ticaret Asistanı 66'dan fazla profesyonel araç tek bir panelde — daha hızlı, güvenli ve verimli işlem yapın. Bu asistan; risk yönetimi, emir kontrolü, piyasa analizi ve pozisyon takibini tek bir güçlü arayüzde birleştirir. Hem yeni başlayanlar hem de profesyonel yatırımcılar için uygundur. Neden trader’lar bu aracı tercih ediyor Tek tıklamayla hızlı emir açma ve yönetim Otomatik lot ve risk hesaplama Akıllı emirler: grid, OCO, gizli emirler, sanal S
    Crypto Charting
    Rajesh Kumar Nait
    5 (4)
    ユーティリティ
    Crypto Charting for MT5 – MetaTrader 5 向け暗号資産チャートツール 概要 Crypto Charting for MT5 は、WebSocket を介して暗号資産の OHLC チャートデータをリアルタイムで提供します。複数の取引所に対応し、MT5 上で履歴データの自動更新が可能です。 機能 WebSocket によるリアルタイムデータ 自動履歴データ更新 接続障害時のスケジュール更新 全ての MT5 時間足に対応 OHLCV データ構成 ストラテジーテスターに対応 自動再接続機能付き 対応取引所 Binance、Bybit、OKX、KuCoin、MEXC、Gate.io、Bitget、XT.com 補足情報 ティックデータおよび板情報には、別製品の Crypto Ticks をご覧ください。 注意事項 DLL を使用していません。VPS に適しています。 Strategy Tester では WebRequest 機能は動作しません。 デモをご希望の場合は、MQL5 のプライベートメッセージでご連絡ください。 Full Documentati
    Live Forex Signals MT5
    Denis Nikolaev
    ユーティリティ
    Live Forex Signals サイト信号での取引用に設計されています   https://live-forex-signals.com/en と https://foresignal.com/en . Live Forex Signal for MetaTrader 4   https://www.mql5.com/en/market/product/81445 パラメータ サイトへのサブスクリプションを持っている場合は、ユーザー名とパスワードlive-forex-signals.com/foresignal.com サブスクリプションがない場合は、フィールドを空のままにします; オープンされているお得な情報へのコメント リスクリスクは、取引のための預金の割合として、リスク=0の場合、値ロットが使用されます 取引のためのロット固定ボリューム UseTakeProfitは、サイトから利益を取る使用します 当サイトからのご利用停止のご案内 F r e c h encysignalupdateinminute顧問のサイトへの訪問頻度を指定します MaximumSpreadForT
    MT5 To Tradovate
    Laurent Xavier Richer
    ユーティリティ
    MT5 → Tradovate Bridge (Prop-Firm Ready) Mirror your MT5 trades into Tradovate in real time—perfect for running your favorite indices/gold EA on MT5 while meeting the rules of top prop firms. Key Features Live Mirroring: Replicates MT5 market executions (open/close) to Tradovate as market orders. Auto-Resume Logic: Automatically detects when the market reopens (after daily breaks or weekends) and resumes/re-syncs your managed positions instantly. Smart Symbol Routing: Automatically maps your cha
    DoIt Trade Coach AI MT5
    Diego Arribas Lopez
    ユーティリティ
    DoIt Trade Coach AI (MT5/MT4) — AI Trade Validator for Manual Traders You are the trader. The AI is your second opinion. Intro price valid until 26.12.2025. After that, price updates to 197 USD. DoIt Trade Coach AI is a MetaTrader utility that helps you validate your trade ideas before you enter: you propose direction + Entry/SL/TP, the AI analyzes the setup, explains what’s strong/weak, suggests improvements, and lets you execute directly from the panel. This is NOT an automated trading EA.
    Easy Strategy Builder 5
    Gheis Mohammadi
    5 (4)
    ユーティリティ
    The  Easy Strategy Builder (ESB)  is a " Do It Yourself " solution that allows you to create a wide range of the automated trading strategies without any line of codes. This is the world’s easiest method to automate your strategies that can be used in STP, ECN and FIFO brokers. No drag and drop is needed. Just by set conditions of your trading strategy and change settings on desired values and let it work in your account. ESB has hundreds of modules to define unlimited possibilities of strategi
    Telegram To MT5 Receiver
    Levi Dane Benjamin
    4.53 (15)
    ユーティリティ
    あなたがメンバーである任意のチャネルから（プライベートおよび制限されたものを含む）シグナルを直接あなたのMT5にコピーします。  このツールは、トレードを管理し監視するために必要な多くの機能を提供しながら、ユーザーを考慮して設計されています。 この製品は使いやすく、視覚的に魅力的なグラフィカルインターフェースで提供されています。設定をカスタマイズして、数分で製品を使用を開始できます！ ユーザーガイド + デモ  | MT4版 | Discord版 デモを試してみたい場合は、ユーザーガイドにアクセスしてください。 Telegram To MT5 受信機は、ストラテジーテスターで動作しません！ Telegram To MT5の特徴 複数のチャネルから一度にシグナルをコピー プライベートおよび制限されたチャネルからシグナルをコピー BotトークンまたはChat IDは必要ありません   （必要に応じて使用することができます） リスク％または固定ロットを使用して取引 特定のシンボルを除外 すべてのシグナルをコピーするか、コピーするシグナルをカスタマイズするかを選択 すべてのシグナルを認
    Binance MT5 Crypto Trading Tool
    Rajesh Kumar Nait
    5 (2)
    ユーティリティ
    MT5用Binance取引ツール 1. 本製品には、Websocketからのライブチャート、ヒストリカルチャート、そしてMT5ターミナルの再起動時に自動更新される機能が搭載されています。これにより、手動操作なしでスムーズにBinance取引を行うことができます。 スポットと先物で取引、ライブチャート、ヒストリカルデータが利用可能です。 チャート機能： 1. Websocket (wss) 経由のライブOHLCチャート 2. APIからの履歴更新 3. MT5を開くたびにチャートの履歴を自動更新 4. M1からMN1まで、すべての時間枠に対応 5. 利用可能なデータ：始値、高値、安値、終値、実出来高、ティック出来高 6. ストラテジーテスターを使用して、暗号資産データでエキスパートアドバイザーのあらゆる戦略をバックテストできます。 チャートと履歴に関する手順： 1. MT5オプションにURLを追加します。 2. 任意のチャートでユーティリティを起動し、モードをLIVEに設定し、取引所（例：Binance Spot）を選択します。初回実行時のみ「シンボルの作成」を「有効」にして、
    Bots Builder Pro MT5
    Andrey Barinov
    4.17 (6)
    ユーティリティ
    This is exactly what the name says. Visual strategy builder . One of a kind. Turn your trading strategies and ideas into Expert Advisors without writing single line of code. Generate mql source code files with a few clicks and get your fully functional Expert Advisors, which are ready for live execution, strategy tester and cloud optimization. There are very few options for those who have no programming skills and can not create their trading solutions in the MQL language. Now, with Bots Builde
    RiskGuard Management
    MONTORIO MICHELE
    5 (22)
    ユーティリティ
    Trading box Order Management MT5
    Igor Zizek
    4.97 (36)
    ユーティリティ
    Advanced trading tool: One click smart orders that execute under your conditions Developed by trader for trading community:  position size calculator (lot size), open position after price action, strategy builder, set and forget trading, mobile notifications Risk Management -  Risk percentage position size calculator, gain percentage, target risk reward ratio, spread and commissions are included in calculations 7 Advanced order types  - Set and forget trading with price action automation (OCO,
    PZ Local Trade Copier EA MT5
    PZ TRADING SLU
    3.5 (4)
    ユーティリティ
    Local Trade Copier EA は、MAMまたはPAMMアカウントを必要とせずに、外部ソースからのトレードシグナルを実行する必要がある、または同時に複数のアカウントを管理する必要がある個々のトレーダーまたはアカウントマネージャー向けのソリューションです。最大8つのマスターアカウントから無制限のスレーブアカウントにコピーします [ インストールガイド | アップデートガイド | トラブルシューティング | FAQ | すべての製品 ] 100％セルフホスト インストールと使用が簡単 インストーラー、構成ファイル、サーバー、メモリパイプ、DLLは使用されていません EAを永久に使用するための1000回のアクティベーション ローカル実行、ネットワーク遅延なし それはあなたがこれまでに必要とするすべての機能を実装します： 最大8つのマスターアカウントと無制限のスレーブアカウント すべてのブローカーおよびDD / NDD / ECN / STP実行で動作します 異なる口座通貨の口座で動作します ライブアカウントとデモアカウントの間で区別なく機能します マスターアカウントとスレーブア
    EmoGuardian
    Samuel Bandi Roccatello
    5 (5)
    ユーティリティ
    EmoGuardianを使用して取引口座に高度なリスク制限を課すことで、過剰取引、FOMO、強迫的な行動を回避します。 ポジションにストップロス を自動的に追加 し、 EA の損失を管理し 、 EA を自動的にロード / アンロードします。   ポジションごと、取引ごと、時間範囲ごと、日ごとに リスクを制限します。 リスク管理オプションは、トレーダーが口座を吹き飛ばすような強迫的な行動に特化して開発されました。 注意 : これはユーティリティであるため、ストラテジーテスターでは動作しません。EmoGuardianはネッティング口座では機能しません (ほとんどの取引口座はヘッジ口座です) 完全マニュアル+デモ版 ユニークな機能: 口座残高のパーセンテージまたはピップでポジションにストップロスを自動的に追加します リスク限度に達したらEAを強制終了し、翌日自動的にリロードします   VPSサーバー上で動作する EAを管理する ための緊急信号を作成する 日次制限 口座通貨で最小/最大エクイティレベルを設定します 1日あたりの最大損失/最大利益を通貨価値またはパーセンテージで設定します 一日の
    Timeless Charts
    Samuel Manoel De Souza
    ユーティリティ
    Timeless Charts is an advanced charting solution designed for professional traders seeking for custom charts / custom timeframes , including seconds charts / seconds timeframe, renko charts / renko bars, cluster charts / footprint charts and advanced tools present in most of the popular platforms. Unlike traditional offline charts or simplistic custom indicators, this solution constructs fully custom bars with true timestamp accuracy , down to miliseconds, allowing for a powerful and precise tr
    Myfxpaddy Boom and Crash Range Detector
    Joseph Wonder Obasi
    ユーティリティ
    Boom and Crash Range Detector: Your Secret Weapon for Trading Spikes! Introducing the Boom and Crash Range Detector , a powerful tool designed to revolutionize your trading experience. Developed using a strategy composed and optimized with the help of a machine learning model, the system is built on vast amounts of historical data that have been analyzed to perfection. The result? A highly accurate system that identifies where those lucrative spikes are likely to occur. Here’s why this needs to
    Tick Charts
    Vasily Kravtsov
    4 (1)
    ユーティリティ
    A Tick Chart app. It lets you create real-time tick charts, based on number of ticks per candle. You can choose the amount of ticks per candle, and the amount of ticks to load. Supports showing trade history and trade levels.   When you add this EA to an instrument it automatically generates a custom symbol with the _Tick added to the name. The tick chart should open automatically. Make sure the timeframe of the tick chart is set to M1. You can apply your own templates and indicators, just like
    Hotkeys for Streamdeck
    Manuel Michiels
    5 (1)
    ユーティリティ
    MT5-StreamDeck offers the possibility to use a certain number of pre-programmed Hot-keys with a clearly defined role. So by the push of a button you can open a trade with a pre-defined lot size, stoploss and take profit. Close all your trades, close the ones in profit, or in loss, set Break-even or set a trailing stop. All this with a Hot key button. See the feature list for all the actions that can take place at the push of a button. Ideal for Quick Scalping or day trading with set risk managem
    Discord Signal Copier
    Trinh Dat
    5 (3)
    ユーティリティ
    The product will copy all  Discord  signal   to MT5   ( which you are member  ) , also it can work as remote copier.  Easy to set up. Work with almost signal formats, support to translate other language to English Work with multi channel, multi MT5. Work with Image signal. Copy order instant, auto detect symbol. Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. How to setup and guide: Let read all details about setup and download Discord To MetaTrader
    作者のその他のプロダクト
    RFI levels PRO
    Roman Podpora
    インディケータ
    事前に指標   市場の反転レベルとゾーンを決定し 、価格がそのレベルに戻るのを待って、新しいトレンドの終わりではなく、始まりにエントリーできるようにします。 彼は示す   反転レベル   市場が方向転換を確認し、さらなる動きを形成する場所。 このインジケーターは再描画なしで動作し、あらゆる金融商品に最適化されており、       トレンドラインプロ   インジケータ。 すべての機器に対応する可逆構造スキャナー すべての取引商品を自動的に追跡し、すべての R 反転パターンを即座に識別して、LOGIC AI 信号がすでに存在する場所やその他の有用な情報を表示します。 Logic AI – エントリーポイントを表示するアシスタント 市場参入の最適なタイミングを判断するインテリジェントなシグナル。TPSproSYSTEMアルゴリズムを使用し、価格動向、トレンド、主要参加者の活動を分析します。 LOGIC AI が表示されるということは、市場状況が十分に整い、高い成功確率で取引の決定を下せる状態であることを意味します。 （R1-PRO）モードは、トレンドプロインジケーターからのトレンドの変化
    Trend Lines PRO
    Roman Podpora
    5 (1)
    インディケータ
    トレンドラインプロ   市場の真の方向転換点を理解するのに役立ちます。この指標は、真のトレンド反転と主要プレーヤーが再び参入するポイントを示します。 分かりますか     BOSライン   複雑な設定や不要なノイズなしに、より長い時間足でのトレンドの変化と重要なレベルを把握できます。シグナルは再描画されず、バーが閉じた後もチャート上に残ります。 インジケーターが示す内容: 本当の変化   トレンド（BOSライン） 一度シグナルが現れたら、それは有効です！これは、リペイント機能を持つインジケーターとの重要な違いです。リペイント機能を持つインジケーターは、シグナルを発した後、それを変更し、資金の損失につながる可能性があります。これにより、より高い確率と精度で市場に参入できます。また、矢印が現れた後、目標値（利益確定）に達するか、反転シグナルが現れるまで、ローソク足の色を変更する機能もあります。 繰り返しエントリ       主要プレーヤーの補充 エントリーポイントを探す際の視覚的な明瞭性を向上させるため、最適な市場エントリーポイントが検索されるBUY/SELLゾーンを最初に表示するモジュ
    TPSproTREND PrO MT5
    Roman Podpora
    4.74 (19)
    インディケータ
    TPSproTrend PRO は、市場が実際に方向転換する瞬間を識別し、動きの開始時にエントリー ポイントを形成します。 価格が動き始めた直後に市場に参入し、すでに動き出した後に参入してはいけません。 インジケーター   シグナルを再描画せず、エントリーポイント、ストップロス、テイクプロフィットを自動的に表示するため、取引が明確かつ視覚的かつ構造化されます。 説明書 RUS   -   MT4 バージョン 主な利点 再描画のない信号。 すべての信号は固定です。 矢印が表示された場合 -     もう変化したり消えたりすることはありません。 誤ったシグナルのリスクなしに、安定したデータに基づいて取引の決定を下すことができます。 既製の買い/売りエントリーポイント このインジケーターは、取引を開始するのに最適なタイミングを自動的に決定し、チャート上に矢印で表示します。 推測や主観的な分析は不要。明確なシグナルだけです。 自動ストップロスとテイクプロフィットゾーン 信号の直後に次のものが表示されます: エントリーポイント リスク制限ゾーン（ストップロス） 利益確定ゾーン これにより、
    Show Pips for MT5
    Roman Podpora
    4.67 (24)
    インディケータ
    この情報インジケーターは、アカウントの現在の状況を常に把握したい人にとって役立ちます。 -   より便利なインジケーター このインジケーターには、ポイント、パーセンテージ、通貨での利益、現在のペアのスプレッド、現在の時間枠でバーが閉じるまでの時間などのデータが表示されます。 チャート上に情報線を配置するには、いくつかのオプションがあります。 価格の右側 (価格の後ろにあります)。 コメントとして (グラフの左上隅に); 画面の選択した隅。 情報区切り記号を選択することもできます。 | / \ # このインジケーターは使いやすく、非常に有益です。設定で不要な情報項目を無効にすることも可能です。 設定 外観の種類     - 情報行の表示タイプ。次の 3 つのオプションがあります。 価格に従ってください     - 価格に従う。 コメントとして     - コメントとして; 画面の選択した隅に     - 画面の選択した隅にあります。 添付用グラフコーナー     - 表示タイプを選択した場合 画面の選択されたコーナーでは、この項目を使用して 4 つのスナップ コーナーの 1 つを選択
    FREE
    TPSproTREND PrO
    Roman Podpora
    4.69 (26)
    インディケータ
    TPSproトレンドプロ     - これは市場を自動的に分析し、トレンドとその変化に関する情報を提供し、取引のエントリーポイントを表示するトレンドインジケーターです。     描き直しなしで！ ИНСТРУКЦИЯ RUS   -   説明書 英語 -   バージョン MT5 主な機能: 正確なエントリーシグナル   塗り直し不要！ 一度シグナルが現れたら、それは有効です！これは、シグナルを発した後にそれを変更し、潜在的に預金の損失につながる可能性のあるリペイントインジケーターとは大きく異なります。これにより、より高い確率と精度で市場に参入できるようになります。また、矢印が現れた後、目標（利益確定）に達するか反転シグナルが現れるまで、ローソク足の色を変更する機能もあります 。 ストップロス/テイクプロフィットゾーンの表示 エントリーポイントを探す際の視覚的な明瞭性を高めるため、市場における最適なエントリーポイントを探すためのBUY/SELLゾーンを最初に表示するモジュールを作成しました。また、ストップロスレベルを時間経過とともに管理するインテリジェントなロジックを追加することで、ス
    TPSpro RFI Levels MT5
    Roman Podpora
    4.53 (19)
    インディケータ
    ロシア語の説明書 /  英語の 説明書 /  MT4バージョン 主な機能: 売り手と買い手のアクティブなゾーンを表示します。 このインジケーターは、買いと売りの適切な最初のインパルスレベル／ゾーンをすべて表示します。これらのレベル／ゾーンがアクティブになると、エントリーポイントの探索が始まり、レベルの色が変わり、特定の色で塗りつぶされます。状況をより直感的に把握できるように、矢印も表示されます。 LOGIC AI - テンプレートをアクティブ化するときにエントリポイントを検索するためのゾーン（円）の表示 視認性を向上させるため、人工知能を用いて進入ポイントを探索したゾーンを表示する機能が追加されました。 より高い時間枠からのレベル/ゾーンの表示（MTFモード） より長い時間間隔でレベル／ゾーンを表示する機能を追加しました。また、インジケーターに自動トレンド検出機能（   TPSproTREND PRO   ）を実装しました。 取引のための個別の専門的なステップバイステップのアルゴリズム このアルゴリズムは、トレンドの方向と逆方向の両方でデイトレードを行うために設計されています。有効な
    TPSpro RFI Levels
    Roman Podpora
    4.85 (27)
    インディケータ
    説明書（ロシア語）  /  説明書 （英語）  /  バージョン MT5 主な機能: 売り手と買い手のアクティブなゾーンを表示します。 このインジケーターは、買いと売りの適切な最初のインパルスレベル／ゾーンをすべて表示します。これらのレベル／ゾーンがアクティブになると、エントリーポイントの探索が始まり、レベルの色が変わり、特定の色で塗りつぶされます。状況をより直感的に把握できるように、矢印も表示されます。 LOGIC AI - テンプレートをアクティブ化するときにエントリポイントを検索するためのゾーン（円）の表示 視認性を向上させるため、人工知能を用いて進入ポイントを探索したゾーンを表示する機能が追加されました。 より高い時間枠からのレベル/ゾーンの表示（MTFモード） より長い時間間隔でレベル／ゾーンを表示する機能を追加しました。また、インジケーターに自動トレンド検出機能（   TPSproTREND PRO   ）を実装しました。 取引のための個別の専門的なステップバイステップのアルゴリズム このアルゴリズムは、トレンドの方向と逆方向の両方でデイトレードを行うために設計されていま
    Show Pips
    Roman Podpora
    4.26 (58)
    インディケータ
    この情報インジケーターは、アカウントの現在の状況を常に把握したい人にとって役立ちます。このインジケーターには、ポイント、パーセンテージ、通貨での利益、現在のペアのスプレッド、現在の時間枠でバーが閉じるまでの時間などのデータが表示されます。 バージョンMT5 -   より便利なインジケーター チャート上に情報線を配置するには、いくつかのオプションがあります。 価格の右側 (価格の後ろにあります); コメントとして (グラフの左上隅に); 画面の選択した隅。 情報区切り記号を選択することもできます。 | / 。 \ # インジケーターにはホットキーが組み込まれています。 キー 1 - 情報表示の種類に戻ります (価格、コメント、コーナーの右側) キー 2 - 情報表示の種類を 1 つ進みます。 キー 3 - 情報ライン表示の位置を変更します。 ホットキーは設定で再割り当てできます。 このインジケーターは使いやすく、非常に有益です。設定で不要な情報項目を無効にすることも可能です。 設定 表示された情報を置き換えるホット キー (戻る)   - 情報表示の種類に戻ります。 表示情報を切り替
    FREE
    Risk Manager Panel Info
    Roman Podpora
    インディケータ
    TPSproリスクマネージャーパネルは 、現在の口座状況を常に把握したい方にとって便利なツールです。このパネルは当社のリスク管理システムの一部であり、より強力な TPSproリスクマネージャー 製品に統合されています。 パネルには3つの列があり、それぞれに便利な情報が表示されます。1列目には、当月初時点の口座情報が表示され、全体的な結果がパーセンテージと入金通貨で表示されます。2列目には、設定で指定された日次リスクが表示されます。3列目には、現在の口座状況が表示されます。 ペナルティ 列には、ペナルティ時間の存在が表示されます (1 日の最大損失が 2 倍になった場合)。 TPSpro Risk Manager Panelは複数通貨に対応したインジケーターです。単一通貨ペアのチャートに適用してください。 パネルには柔軟な外観設定があり、誰でも最適な色、フォント サイズなどを選択できます。 情報パネルには、次のカスタマイズ可能なパラメーターがあります。 ブロック1       - アドバイザーの基本設定 1日あたりの最大注文数     - 1日あたりの最大注文数 ストップロスによる最大
    FREE
    Color Levels
    Roman Podpora
    4.82 (33)
    インディケータ
    Color Levels is a convenient tool for traders using a Trendline and a Rectangle in their technical analysis. It allows setting two empty rectangles, three filled ones, and two tredlines. The indicator parameters are very simple and divided into numbered blocks: The ones beginning with 1 and 2 - empty rectangle (frame) parameters; 3, 4, and 5 - filled rectangle parameters; 6 and 7 - trendline parameters. Simply click a desired object and it will appear in the upper left corner. Main Adjustable Pa
    FREE
    TPSpro Risk Manager
    Roman Podpora
    3.67 (3)
    ユーティリティ
    TPSpro リスクマネージャー   は、あらゆるトレーニングとあらゆる資本のトレーダーを対象とした、専門的なリスク管理のユニークなシステムです。取引における損失や取引における重大なミスを回避できます。 TPSpro Risk Manager は、主にスキャルパーやデイトレーダーのリスク管理に必要ですが、あらゆる取引スタイルのトレーダーによって問題なく使用されています。 パネルには 3 つの列があり、それぞれに役立つ情報が含まれています。 最初の列には、当月初めの時点でのアカウントに関する情報が表示されます。つまり、全体的な結果がパーセンテージと入金通貨で表示されます。 2 番目の列には、設定で指定されたその日のリスクが表示されます。 3 番目の列には、現在のアカウントの状況が表示されます。 指定されたリスクを 1 日超えた場合、または注文数を超えた場合、アドバイザーはすべての注文を閉じ、新しい注文のオープンを許可しないため、トレーダーを「感情的な取引」から保護します。 「リスクマネージャー」を使用すると、次のパラメータに従って取引を制御できます。 1日あたりの損失限度額 残高損失
    TPSpro Trade PRO
    Roman Podpora
    4.67 (6)
    ユーティリティ
    ポジションボリュームとストップロスリスクを瞬時に計算する強力な取引ユーティリティ。各取引のリスクを正確に管理し、計算ミスを排除できます。 TRADE PRO は、初心者とプロのトレーダーの両方が、変動が激しく時間的プレッシャーの大きい市場で迅速かつ自信を持って取引を決定できるように支援します。 追加の設置資材     /   MT5 VERSION 主な機能: オリジナル。シンプル。効果的。 メインの取引パネルを開くためのユニークで便利な方法: チャートの右側にマウスを移動し、適切な方向をクリックして将来の注文を配置します。 市場注文のクイックセットアップ TRADE PROを使用して、残高または資本の割合でリスクレベルを設定するか、具体的なリスク額を指定します。チャート上でストップロスレベルを視覚的に定義することで、ツールが各通貨ペアの最適なポジションサイズを自動計算します。また、指定されたリスクリワード比率に基づいて、利益目標（テイクプロフィット）を自動的に設定することもできます。 複数の指値注文を出し、総リスクを分散します (グリッド モード)。 複数の売買取引を行う場合でも
    フィルタ:
    DMITRII KOLOSOV
    1977
    DMITRII KOLOSOV 2025.11.18 21:51 
     

    Отличная утилита для торговли! Удобно, просто, понятно!

    varon
    530
    varon 2025.03.03 17:55 
     

    ユーザーは評価に対して何もコメントを残しませんでした

    レビューに返信