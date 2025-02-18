TPSpro Trade PRO MT5

5

Критически важен инструмент, способный мгновенно рассчитать объем позиции или риск на основе заданного уровня стоп-лосса, как для профессиональных трейдеров, так и для новичков.
Торговая утилита TRADE PRO предоставляет быстрые и точные расчеты, помогая вам принимать решения в условиях ограниченного времени и повышенной волатильности рынка.

MT4 VERSION  /  Дополнительные материалы по установке

Основные функции:

  • Оригинально. Просто. Эффективно.

    • Оригинальное и удобное открытие основной торговой панели: Наведите мышку на правую часть графика и кликните в соответствующем направлении для размещения будущего ордера. 

  • Быстрая установка маркет ордеров

    • Настройте процентный уровень риска от вашего баланса или капитала с помощью TRADE PRO, либо укажите конкретный объем риска. Визуально определите уровень стоп-лосса на графике, позволяя инструменту автоматически вычислить оптимальный размер позиции для каждой валютной пары. Инструмент также способен автоматически устанавливать цель прибыли (тейк-профит) на основе заданного соотношения риска и вознаграждения.

  • Устанавливайте несколько лимитных ордеров, разделяя ОБЩИЙ РИСК (Grid Mode).

    • Независимо от того, совершаете ли вы несколько сделок на покупку или продажу, или придерживаетесь сеточной стратегии, торговая панель предоставляет возможность размещения нескольких лимитных ордеров, позволяя распределить основной риск на каждую из их частей, которую также можно регулировать.

  • Добавление дополнительных лимитных ордеров к существующему рыночному ордеру.  

    • Для вашего удобства, если у вас уже есть открытый ордер, мы добавили функцию, которая позволяет быстро добавить ещё лимитные ордера с общим стоп-лоссом и тейк-профитом.

  • Установка дополнительных уровней тейк-профита с возможностью быстрого изменения объема.

    • Новая функция позволит вам быстро устанавливать дополнительные тейк-профиты с возможностью быстрой регулировки объема.

  • Три режима для трейлинг-стопа.  (Coming soon)

    • Благодаря трём типам вариантов скользящего стоп-лосса, предоставленным TRADE PRO, ваш стоп-лосс динамически корректируется в соответствии с движением цены, максимизируя потенциальную прибыль. Вам предоставляется возможность выбора таких типов трейлинг-стопа: «Min/Max», «MA» и «ATR».

  • Режим виртуальных тейкпрофитов и стоплосов

    • Для визуального удобства мы включили режим виртуальных тейк-профитов и стоп-лоссов. При достижении ценой заданного уровня тейк-профита, советник автоматически закроет часть или полный объем ордера.

  • Два вида панели (Стандартный/Свернутый).

    • Для ценителей простоты и лаконичного стиля была параллельно разработана упрощенная версия панели (Minimized).

  • Отображение истории текущего ордера с сохранением уровней стоп-лосса и тейк-профитов, а также всех ордеров в истории.

    • Это весьма полезная функция, которая позволит вам визуально проследить все закрытые сделки на рынке Форекс с отображением изменений стоп-лосса и тейк-профита. Такой инструмент позволит анализировать вашу торговлю в реальном времени и выявлять сильные и слабые стороны вашей торговой стратегии.

    Использование горячих клавиш:

    • Клавиша “Q”  Включения панели для открытия BUY ордеров.
    • Клавиша “A”  включения панели для открытия SELL ордеров.
    DMITRII KOLOSOV
    1976
    DMITRII KOLOSOV 2025.11.18 21:51 
     

    Отличная утилита для торговли! Удобно, просто, понятно!

    RFI levels PRO
    Roman Podpora
    Индикаторы
    RFI LEVELS PRO  —профессиональный индикатор, который показывает место входа крупного капитала и начало разворота рынка.R1-конструкции (уровни) — это ключевая точка зарождения нового тренда. Рынок формирует первый импульс, затем возвращается протестировать этот уровень — и именно здесь появляется самая сильная точка входа, позволяющая входить практически одновременно с крупным игроком. Индикатор работает без перерисовки, оптимизирован под любые инструменты и раскрывает свой максимальный потенциал
    TPSproTREND PrO MT5
    Roman Podpora
    4.74 (19)
    Индикаторы
    TPSproTrend PRO определяет момент, когда рынок действительно меняет направление, и формирует точку входа в начале движения. Вы входите в рынок тогда, когда цена только начинает двигаться, а не после того, как движение уже прошло.  Индикатор   не перерисовывает сигналы, автоматически отображает точки входа, Stop Loss и Take Profit, делая торговлю понятной, наглядной и структурированной. ИНСТРУКЦИЯ RUS   -   VERSION MT4   Основные преимущества Сигналы без перерисовки.  Все сигналы фиксированные. Е
    TPSproTREND PrO
    Roman Podpora
    4.69 (26)
    Индикаторы
    TPSproTrend PRO   - это трендовый индикатор, который автоматически анализирует рынок и предоставляет информацию о тренде и его изменениях, а также отображает точки входа в сделки  без перерисовки!   ИНСТРУКЦИЯ RUS   -   NSTRUCTIONS  ENG      -     VERSION MT5     Основные функции: Точные сигналы на вход БЕЗ ПЕРЕРИСОВКИ! Если сигнал появился, он остается актуальным! Это важное отличие от индикаторов с перерисовкой, которые могут предоставить сигнал, а затем изменить его, что может привести к поте
    Show Pips for MT5
    Roman Podpora
    4.67 (24)
    Индикаторы
    Данный информационный индикатор будет полезен тем, кто всегда хочет быть в курсе текущей ситуации на счете. -  Больше полезных индикаторов Индикатор отображает такие данные, как прибыль в пунктах, процентах и валюте, а также спред по текущей паре и время до закрытия бара на текущем таймфрейме. Существует несколько вариантов расположения информационной строки на графике: Справа от цены (бегает за ценой); Как комментарий (в левом верхнем углу графика); В выбранном углу экрана. Так же имеется возм
    FREE
    TPSpro RFI Levels MT5
    Roman Podpora
    4.53 (19)
    Индикаторы
    ИНСТРУКЦИЯ RUS   -    INSTRUCTIONS  ENG    -   VERSION MT4    Основные функции: Отображения активных зон продавцов и покупателей! Индикатор отображает все правильные первые импульсные уровни/зоны для покупок и продаж. При активации этих уровней/зон, где начинается поиск точек входа, уровни изменяют цвет и заливаются определенными цветами. Также появляются стрелки для более интуитивного восприятия ситуации. LOGIC AI - Отображения зон (кружки) поиска точек входа при активации шаблона   Для улучшен
    Trend Lines PRO
    Roman Podpora
    5 (1)
    Индикаторы
    TREND LINES PRO помогает понять, где рынок действительно меняет направление. Индикатор показывает реальные развороты тренда и места, где крупные участники входят повторно. Вы видите BOS-линии смены тренда и ключевые уровни старших таймфреймов — без сложных настроек и лишнего шума. Сигналы не перерисовываются и остаются на графике после закрытия бара. Что показывает индикатор: Реальные смены   тренда (BOS-линии) Если сигнал появился, он остается актуальным! Это важное отличие от индикаторов с пе
    TPSpro RFI Levels
    Roman Podpora
    4.85 (27)
    Индикаторы
    ИНСТРУКЦИЯ RUS  /  INSTRUCTIONS  ENG   -    VERSION  MT5 Основные функции: Отображения активных зон продавцов и покупателей! Индикатор отображает все правильные первые импульсные уровни/зоны для покупок и продаж. При активации этих уровней/зон, где начинается поиск точек входа, уровни изменяют цвет и заливаются определенными цветами. Также появляются стрелки для более интуитивного восприятия ситуации. LOGIC AI - Отображения зон (кружки) поиска точек входа при активации шаблона   Для улучшения ви
    Show Pips
    Roman Podpora
    4.26 (58)
    Индикаторы
    Данный информационный индикатор будет полезен тем, кто всегда хочет быть в курсе текущей ситуации на счете. Индикатор отображает такие данные, как прибыль в пунктах, процентах и валюте, а также спред по текущей паре и время до закрытия бара на текущем таймфрейме.  VERSION MT5 -  Больше полезных индикаторов Существует несколько вариантов расположения информационной строки на графике: Справа от цены (бегает за ценой); Как комментарий (в левом верхнем углу графика); В выбранном углу экрана. Так же
    FREE
    Color Levels
    Roman Podpora
    4.82 (33)
    Индикаторы
    Color Levels - удобный инструмент для тех, кто использует технический анализ с использованием таких инструментов, как Трендовая линия и Прямоугольник. Имеется возможность настройки двух пустых прямоугольников, трех закрашенных и двух трендовых линий. Настройки индикатора крайне просты и делятся на пронумерованные блоки: С цифрами 1 и 2 вначале - настройки пустых прямоугольников (рамок); С цифрами 3, 4 и 5 - настройки закрашенных прямоугольников; С цифрами 6 и 7 - настройки трендовых линий. Объек
    FREE
    TPSpro Risk Manager
    Roman Podpora
    3.67 (3)
    Утилиты
    TPSpro Risk Manager – это уникальная система профессионального контроля рисков для трейдеров любой подготовки и любого капитала. Позволяет избежать потерь в торговле и серьёзных ошибок в сделках. TPSpro Risk Manager необходим для управления рисками и в первую очередь для скальперов и дейтрейдеров, но успешно используется трейдерами любого стиля торговли.  Панель имеет 3 столбца, каждый из которых несёт полезную информацию. В первом столбце отображается информация о счёте по состоянию от начала
    Risk Manager Panel Info
    Roman Podpora
    Индикаторы
    TPSpro Risk Manager Panel -  это удобный инструмент для тех, кто хочет быть в курсе текущего состояния счёта. Данная панель является частью используемой нами системы Риск Менеджмента и входит в состав нашего более мощного продукт  TPSpro Risk Manager . Панель имеет 3 столбца, каждый из которых несёт полезную информацию. В первом столбце отображается информация о счёте по состоянию от начала текущего месяца, то есть показывается общий результат в процентах и валюте депозита. Во втором столбце От
    FREE
    TPSpro Trade PRO
    Roman Podpora
    4.67 (6)
    Утилиты
    Мощная торговая утилита для мгновенного расчёта объёма позиции и риска по стоп-лоссу. Позволяет точно контролировать риск в каждой сделке и исключить ошибки в расчётах. TRADE PRO помогает принимать быстрые и уверенные торговые решения в условиях высокой волатильности и ограниченного времени — как новичкам, так и профессиональным трейдерам. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО УСТАНОВКЕ    /   MT5 VERSION Основные функции: Оригинально. Просто. Эффективно. Оригинальное и удобное открытие основной торгово
    DMITRII KOLOSOV
    1976
    DMITRII KOLOSOV 2025.11.18 21:51 
     

    Отличная утилита для торговли! Удобно, просто, понятно!

    varon
    530
    varon 2025.03.03 17:55 
     

    Пользователь не оставил комментарий к оценке

    Ответ на отзыв