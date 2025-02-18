TPSpro Trade PRO MT5

주어진 손절 수준에 따라 포지션 크기나 위험을 즉시 계산할 수 있는 도구는 전문 트레이더와 초보 트레이더 모두에게 필수적입니다.

TRADE PRO 거래 유틸리티는 빠르고 정확한 계산을 제공하여 시간에 민감하고 변동성이 큰 시장 상황에서 결정을 내리는 데 도움이 됩니다.

MT4 버전 / 추가 설치 재료

주요 기능:

독창적이고, 간단하고, 효과적입니다. 메인 거래 패널을 여는 독특하고 편리한 방법: 차트 오른쪽에 마우스를 올려놓고 적절한 방향을 클릭하여 향후 주문을 하세요.

시장 주문의 빠른 설정

TRADE PRO를 사용하여 위험 수준을 잔액 또는 자본의 백분율로 설정하거나, 특정 위험 금액을 지정하세요. 차트에서 손절매 수준을 시각적으로 설정하면 도구가 각 통화쌍에 대한 최적의 포지션 크기를 자동으로 계산합니다. 또한, 도구는 지정된 위험-보상 비율에 따라 수익 목표(수익 실현)를 자동으로 설정할 수 있습니다. 여러 개의 제한 주문을 내어 총 위험을 공유합니다(그리드 모드). 여러 건의 매수 또는 매도 거래를 하든, 그리드 전략을 따르든, 거래 패널은 여러 개의 지정가 주문을 낼 수 있는 기능을 제공하여 주요 위험을 각 부분에 분산할 수 있으며, 이는 조정도 가능합니다.

기존 시장 주문에 추가 지정가 주문을 추가합니다. 고객의 편의를 위해 이미 미결 주문이 있는 경우 손절매 및 이익 실현을 공유하는 추가 지정가 주문을 빠르게 추가할 수 있는 기능을 추가했습니다.

거래량을 빠르게 변경할 수 있는 기능을 통해 추가적인 이익 실현 수준을 설정합니다. 새로운 기능을 사용하면 볼륨을 빠르게 조정하는 기능과 함께 추가 수익 실현을 빠르게 설정할 수 있습니다.

3가지 트레일링 스톱 모드(곧 출시) TRADE PRO에서 제공하는 세 가지 트레일링 손절매 옵션을 사용하면 가격 변동에 따라 손절매가 동적으로 조정되어 잠재 수익을 극대화할 수 있습니다. "최소/최대", "이동평균", "ATR" 트레일링 손절매 유형 중에서 선택할 수 있습니다.

가상 이익실현 및 손실정지 모드

시각적인 편의를 위해 가상 이익실현 및 손절매 모드를 활성화했습니다. 가격이 지정된 이익실현 수준에 도달하면 EA가 자동으로 주문의 일부 또는 전부를 청산합니다. 두 가지 유형의 패널(표준/축소형). 단순함과 간결한 스타일을 선호하는 사람들을 위해 패널의 단순화된 버전(최소화)도 동시에 개발되었습니다.

현재 주문의 내역을 표시하고, 손절매 및 이익 실현 수준과 내역에 있는 모든 주문을 저장합니다. 이 기능은 모든 마감된 외환 거래를 시각적으로 추적하고 손절매 및 이익실현 가격 변동을 표시할 수 있는 매우 유용한 기능입니다. 이 도구를 사용하면 거래를 실시간으로 분석하고 거래 전략의 강점과 약점을 파악할 수 있습니다.

단축키 사용: