TPSpro Trade PRO MT5

주어진 손절 수준에 따라 포지션 크기나 위험을 즉시 계산할 수 있는 도구는 전문 트레이더와 초보 트레이더 모두에게 필수적입니다.
TRADE PRO 거래 유틸리티는 빠르고 정확한 계산을 제공하여 시간에 민감하고 변동성이 큰 시장 상황에서 결정을 내리는 데 도움이 됩니다.

MT4 버전   /     추가 설치 재료

주요 기능:

  • 독창적이고, 간단하고, 효과적입니다.

    • 메인 거래 패널을 여는 독특하고 편리한 방법: 차트 오른쪽에 마우스를 올려놓고 적절한 방향을 클릭하여 향후 주문을 하세요.

  • 시장 주문의 빠른 설정

    • TRADE PRO를 사용하여 위험 수준을 잔액 또는 자본의 백분율로 설정하거나, 특정 위험 금액을 지정하세요. 차트에서 손절매 수준을 시각적으로 설정하면 도구가 각 통화쌍에 대한 최적의 포지션 크기를 자동으로 계산합니다. 또한, 도구는 지정된 위험-보상 비율에 따라 수익 목표(수익 실현)를 자동으로 설정할 수 있습니다.

  • 여러 개의 제한 주문을 내어 총 위험을 공유합니다(그리드 모드).

    • 여러 건의 매수 또는 매도 거래를 하든, 그리드 전략을 따르든, 거래 패널은 여러 개의 지정가 주문을 낼 수 있는 기능을 제공하여 주요 위험을 각 부분에 분산할 수 있으며, 이는 조정도 가능합니다.

  • 기존 시장 주문에 추가 지정가 주문을 추가합니다.

    • 고객의 편의를 위해 이미 미결 주문이 있는 경우 손절매 및 이익 실현을 공유하는 추가 지정가 주문을 빠르게 추가할 수 있는 기능을 추가했습니다.

  • 거래량을 빠르게 변경할 수 있는 기능을 통해 추가적인 이익 실현 수준을 설정합니다.

    • 새로운 기능을 사용하면 볼륨을 빠르게 조정하는 기능과 함께 추가 수익 실현을 빠르게 설정할 수 있습니다.

  • 3가지 트레일링 스톱 모드(곧 출시)

    • TRADE PRO에서 제공하는 세 가지 트레일링 손절매 옵션을 사용하면 가격 변동에 따라 손절매가 동적으로 조정되어 잠재 수익을 극대화할 수 있습니다. "최소/최대", "이동평균", "ATR" 트레일링 손절매 유형 중에서 선택할 수 있습니다.

  • 가상 이익실현 및 손실정지 모드

    • 시각적인 편의를 위해 가상 이익실현 및 손절매 모드를 활성화했습니다. 가격이 지정된 이익실현 수준에 도달하면 EA가 자동으로 주문의 일부 또는 전부를 청산합니다.

  • 두 가지 유형의 패널(표준/축소형).

    • 단순함과 간결한 스타일을 선호하는 사람들을 위해 패널의 단순화된 버전(최소화)도 동시에 개발되었습니다.

  • 현재 주문의 내역을 표시하고, 손절매 및 이익 실현 수준과 내역에 있는 모든 주문을 저장합니다.

    • 이 기능은 모든 마감된 외환 거래를 시각적으로 추적하고 손절매 및 이익실현 가격 변동을 표시할 수 있는 매우 유용한 기능입니다. 이 도구를 사용하면 거래를 실시간으로 분석하고 거래 전략의 강점과 약점을 파악할 수 있습니다.

    단축키 사용:

    • "Q" 키를 누르면 패널에서 매수 주문을 열 수 있습니다.
    • "A" 키는 판매 주문을 열기 위한 패널을 켭니다.
    리뷰 답변