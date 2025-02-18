TPSpro Trade PRO MT5

Un outil capable de calculer instantanément la taille de la position ou le risque en fonction d'un niveau de stop loss donné est essentiel pour les traders professionnels et novices. L'utilitaire de trading TRADE PRO fournit des calculs rapides et précis, vous aidant à prendre des décisions sur des marchés sensibles au temps et volatils.

Matériel d'installation supplémentaire

Manuel d'application   – Téléchargez la version d’essai pour   MT4   -   MT5

Version MT5

Fonctions principales :

  • Original. Simple. Efficace.

    • Ouverture originale et pratique du panneau de trading principal : Déplacez la souris vers le côté droit du graphique et cliquez dans la direction appropriée pour passer l'ordre futur.

  • Installation rapide des ordres de marché

    • Définissez le pourcentage de votre solde ou de votre capital à risquer avec TRADE PRO, ou spécifiez un montant spécifique à risquer. Définissez visuellement le niveau de stop-loss sur le graphique, permettant à l'outil de calculer automatiquement la taille de position optimale pour chaque paire de devises. L'outil peut également définir automatiquement un objectif de profit (take profit) en fonction du ratio risque/récompense spécifié.

  • Passez plusieurs ordres à cours limité pour partager le RISQUE TOTAL     (Mode grille).

    • Que vous effectuiez plusieurs transactions d'achat ou de vente ou que vous suiviez une stratégie de grille, le panneau de trading offre la possibilité de placer plusieurs ordres à cours limité, vous permettant de répartir le risque principal sur chacune de leurs parties, qui peuvent également être ajustées.

  • Ajout d'ordres à cours limité supplémentaires à un ordre de marché existant.

    • Pour votre commodité, si vous avez déjà un ordre ouvert, nous avons ajouté une fonction qui vous permet d'ajouter rapidement plus d'ordres limités avec un stop loss et un take profit communs.

  • Définition de niveaux de take profit supplémentaires avec la possibilité de modifier rapidement le volume.

    • La nouvelle fonctionnalité vous permettra de définir rapidement des take profits supplémentaires avec la possibilité d'ajuster rapidement le volume.

  • Trois modes pour le stop suiveur. (Bientôt disponible)

    • Avec trois types d'options de stop loss suiveur proposées par TRADE PRO, votre stop loss est ajusté de manière dynamique en fonction du mouvement des prix, maximisant ainsi votre potentiel de profit. Vous avez la possibilité de choisir parmi les types de stop suiveurs suivants : « Min/Max », « MA »     Et     "   ATR   ".

  • Take profit et stop loss virtuels   mode

    • Pour des raisons de commodité visuelle, nous avons activé le mode take profit et stop loss virtuel. Lorsque le prix atteint le niveau de take profit spécifié, le conseiller clôturera automatiquement une partie ou la totalité du volume de l'ordre.

  • Deux types de panneaux (standard/réduit).

    • Pour ceux qui apprécient la simplicité et le style laconique, une version simplifiée du panneau (Minimized) a été développée en parallèle.

  • Affichage de l'historique de la commande en cours      tout en maintenant les niveaux de stop-loss et de take-profit   , ainsi que toutes les commandes de l'histoire.

    • Il s'agit d'une fonctionnalité très utile qui vous permettra de suivre visuellement toutes les transactions clôturées sur le marché Forex avec les changements de stop loss et de take profit affichés. Cet outil vous permettra d'analyser votre trading en temps réel et d'identifier les forces et les faiblesses de votre stratégie de trading.

    Utilisation des raccourcis clavier :

    • La touche « Q » permet d’activer le panneau d’ouverture des ordres d’ACHAT.
    • Clé      «   A” active le panneau pour ouvrir des ordres de VENTE.
    Maximisez votre succès en trading avec T Manager, la solution ultime de gestion du commerce conçue par des traders pour les traders. Avec son interface conviviale et ses fonctionnalités avancées, vous pouvez planifier, exécuter et gérer rapidement et facilement vos opérations de trading. Expérimentez un contrôle sans égal en ayant la possibilité de définir vos opérations de prix, vos stop loss et vos bénéfices avec facilité. Gérez votre risque avec précision et calculez la valeur monétaire de vo
    Equity Defense
    Trading Toolkit
    Utilitaires
    Equity Defense est un puissant outil de gestion des risques conçu par Trading Toolkit pour protéger votre compte de trading contre les importantes baisses. Cet outil surveille de près l'équité de votre compte et ferme automatiquement toutes les positions ouvertes lorsque le pourcentage prédéterminé de perte d'équité est atteint au cours d'une journée de trading. L'outil Equity Defense veille à ce que vos pertes quotidiennes ne dépassent pas le seuil de perte prédéterminé, vous permettant de trad
    Algo Trader Advanced
    Luiz Eduardo Ribeiro
    Utilitaires
    EA Algo Trader Advanced pour MetaTrader 5 Automatisation Intelligente et Flexible pour votre Trading – Compatible avec les Comptes Netting et Hedging Algo Trader Advanced est un Expert Advisor complet, conçu pour les traders recherchant efficacité, contrôle et flexibilité totale dans leurs opérations. Développé pour le Forex, les Indices, les Actions, les Cryptomonnaies et la B3, il combine stratégies configurables, gestion avancée du risque et exécution automatique dans un seul système. Automa
    Advanced News Trading Panel
    E Odoabuchi Timothy
    Utilitaires
    Overview : The Advanced News Trading Panel is a versatile tool designed for traders who rely on news-based trading strategies. This Expert Advisor (EA) provides an intuitive graphical interface that allows users to quickly set up pending orders and manage risk with ease. With the ability to automatically place Buy/Sell Stop orders based on your pre-set stop order distance from the bid/ask price, stop-loss and take-profit levels, the EA allows for precision trading during high-volatility news eve
    PendingOrderManager
    Hoummad Elkraima
    Utilitaires
    This EA help trader to manage his pending orders, when you place many Pending Orders this utility monitor them and when of them get filed (executed) the EA cancel and delete all rest of pending orders, to avoid  opening of all of pending orders at the same time , and lose your risk management. this utility is very useful for trader when he /she is not available on the desk.
    Telegram Notify MT5
    Kin Hang Tan
    Utilitaires
    Telegram Notify MT5 Telegram Notify MT5 is an utility tool to bridge your MetaTrader 5 activities to your Telegram chat/channel. It is useful for monitoring your MetaTrader 5 account by sending a notification to your particular Telegram chat/channel when someone/EA is placing trades, modifying order's TP/SL, closing trades and etc. This EA does not place any trade for your account. This EA also could be a convenient tool for monitoring other's EA trading activities or a tool for publishing your
    Get news5
    Aleksander Gladkov
    Utilitaires
    Utility for reading news from investing.com To access the site, you need to add WebRequest in the Options terminal menu on the Expert Advisors tab: https://sslecal2.investing.com If reading is successful, a message about writing the file is displayed. The INV_week_this.txt file is written to the MQL5\Files folder of the terminal and is kept up to date, updating data according to its own timer You can attach the utility to any chart with any time frame; just one is enough to support indicators
    Trade Manager AIO
    Zhilwan Hussein
    Utilitaires
    This Tool Is A Comprehensive And User-Friendly Solution That Covers Every Aspect Of The Trading Process. From Risk Management To Advanced Order Execution And Monitoring, It Provides Traders With A Powerful Set Of Features To Enhance Their Decision-Making And Execution Capabilities In The Forex Market . Alert : This tool not work in strategy tester! MT4 Version Features: Risk Management: Provides tools to set and manage risk levels for each trade, ensuring that traders can control and limit po
    varon
    530
    varon 2025.03.03 17:55 
     

    L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

    Répondre à l'avis