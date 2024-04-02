TPSpro Trade PRO
一款功能强大的交易工具，可即时计算持仓量和止损风险。让您能够精准控制每笔交易的风险，并消除计算误差。
TRADE PRO 帮助新手和专业交易员在高度波动和时间紧迫的市场中快速、自信地做出交易决策。
主要功能：
- 原创。简洁。有效。
打开主交易面板的一种独特便捷的方式：将鼠标悬停在图表右侧，然后单击相应的方向即可下单。
- 快速设置市价单
- 下多个限价单，分担总风险（网格模式）。
使用 TRADE PRO，您可以将风险水平设置为账户余额或资金的百分比，或者指定具体的风险金额。在图表上直观地定义止损位，工具将自动计算每个货币对的最佳仓位大小。该工具还可以根据指定的风险回报比自动设置盈利目标（止盈）。
无论你是进行多笔买入或卖出交易，还是采用网格策略，交易面板都提供了设置多个限价单的功能，使你可以将主要风险分散到每个部分，这些部分也可以进行调整。
- 在现有市价单的基础上添加额外的限价单。
为了方便起见，如果您已经有未结订单，我们添加了一项功能，允许您快速添加其他限价订单，并共享止损和止盈。
- 可设置额外的止盈水平，并能快速更改交易量。
新功能允许您快速设置额外的止盈点，并能够快速调整交易量。
- 三种拖刹模式（即将推出）
TRADE PRO 提供三种追踪止损选项，您的止损位会根据价格走势动态调整，从而最大限度地提高潜在利润。您可以从以下追踪止损类型中进行选择：“最小值/最大值”、“移动平均线”和“ATR”。
- 虚拟止盈和止损模式
- 两种类型的面板（标准型/折叠型）。
为了便于观察，我们启用了虚拟止盈和止损模式。当价格达到设定的止盈水平时，EA 将自动平仓部分或全部订单。
对于那些欣赏简洁风格的人，我们同时开发了简化版面板（Minimized）。
- 显示当前订单的历史记录，保存止损和止盈水平，以及所有历史订单。
这项功能非常实用，可让您直观地追踪所有已平仓的外汇交易，并显示止损和止盈的变化。该工具可帮助您实时分析交易，并识别交易策略的优势和劣势。
使用快捷键：
- 钥匙 Q - 启用打开面板 购买订单。
- 钥匙 “一个” - 启用打开面板 卖出订单。
- 钥匙 “W” — 打开 卖出订单。
- 钥匙 “S” — 打开 购买订单。
Simple easy to use indicator. Great product.