TPSpro Trade PRO

一款功能强大的交易工具，可即时计算持仓量和止损风险。让您能够精准控制每笔交易的风险，并消除计算误差。 TRADE PRO 帮助新手和专业交易员在高度波动和时间紧迫的市场中快速、自信地做出交易决策。

其他安装材料 / MT5 VERSION

打开主交易面板的一种独特便捷的方式：将鼠标悬停在图表右侧，然后单击相应的方向即可下单。

快速设置市价单

使用 TRADE PRO，您可以将风险水平设置为账户余额或资金的百分比，或者指定具体的风险金额。在图表上直观地定义止损位，工具将自动计算每个货币对的最佳仓位大小。该工具还可以根据指定的风险回报比自动设置盈利目标（止盈）。

下多个限价单，分担总风险（网格模式）。

无论你是进行多笔买入或卖出交易，还是采用网格策略，交易面板都提供了设置多个限价单的功能，使你可以将主要风险分散到每个部分，这些部分也可以进行调整。