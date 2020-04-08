Risk Manager Panel Info

TPSpro风险管理面板是一款便捷的工具，方便用户随时了解其账户的最新状态。该面板是我们风险管理系统的一部分，并集成到我们功能更强大的TPSpro风险管理产品中。
面板包含三列，每列都包含实用信息。第一列显示本月初的账户信息，以百分比和存款币种显示总体结果。第二列显示设置中指定的每日风险。第三列显示当前账户状态。
“处罚”列显示是否存在处罚时间（如果每日最大损失翻倍）。

TPSpro风险管理面板是一个多货币指标。它应该应用于单一货币对的图表！

该面板具有灵活的外观设置，因此每个人都可以选择最佳的颜色、字体大小等。

信息面板具有以下可自定义参数：

  • 1号楼  - 顾问的基本设置
  • 每日最高订单量  - 每日订单数量上限
  • 止损单已关闭的最大订单数量  - 以负数形式关闭的最大订单数（   （不含佣金和隔夜利息
  • 每日最大风险（%）   - 每日最大风险（以存款百分比表示）
  • 2号楼  - 外观设置
  • 显示信息面板？  显示信息面板？
  • 用于附件的图表角  - 用于面板锚定的图表角
  • 利润颜色  - 利润颜色
  • 色彩损失 损失的颜色
  • 非活性元素的颜色  - 非活动（静态）元素的颜色
  • 活性元素的颜色 活性元素的颜色
  • 颜色文本  - 文字颜色
  • 字体 字体
  • 字体大小 字体大小
  • 边界 负责展示面板框架
  • X坐标  - 面板的 X 坐标
  • Y坐标  - 面板 Y 坐标
  • 面板宽度  - 面板宽度（以防数字无法完整显示在字段中）




