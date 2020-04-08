Risk Manager Panel Info
- 指标
- Roman Podpora
- 版本: 2.2
TPSpro风险管理面板是一款便捷的工具，方便用户随时了解其账户的最新状态。该面板是我们风险管理系统的一部分，并集成到我们功能更强大的TPSpro风险管理产品中。
面板包含三列，每列都包含实用信息。第一列显示本月初的账户信息，以百分比和存款币种显示总体结果。第二列显示设置中指定的每日风险。第三列显示当前账户状态。
“处罚”列显示是否存在处罚时间（如果每日最大损失翻倍）。
TPSpro风险管理面板是一个多货币指标。它应该应用于单一货币对的图表！
该面板具有灵活的外观设置，因此每个人都可以选择最佳的颜色、字体大小等。
信息面板具有以下可自定义参数：
- 1号楼 - 顾问的基本设置
- 每日最高订单量 - 每日订单数量上限
- 止损单已关闭的最大订单数量 - 以负数形式关闭的最大订单数（ （不含佣金和隔夜利息）
- 每日最大风险（%） - 每日最大风险（以存款百分比表示）
- 2号楼 - 外观设置
- 显示信息面板？ 显示信息面板？
- 用于附件的图表角 - 用于面板锚定的图表角
- 利润颜色 - 利润颜色
- 色彩损失 损失的颜色
- 非活性元素的颜色 - 非活动（静态）元素的颜色
- 活性元素的颜色 活性元素的颜色
- 颜色文本 - 文字颜色
- 字体 字体
- 字体大小 字体大小
- 边界 负责展示面板框架
- X坐标 - 面板的 X 坐标
- Y坐标 - 面板 Y 坐标
- 面板宽度 - 面板宽度（以防数字无法完整显示在字段中）