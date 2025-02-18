TPSpro Trade PRO MT5
- Utilitários
- Roman Podpora
- Versão: 1.5
- Atualizado: 26 junho 2025
- Ativações: 10
Uma ferramenta capaz de calcular instantaneamente o tamanho da posição ou o risco com base em um determinado nível de stop-loss é essencial tanto para traders profissionais quanto para iniciantes.
A ferramenta de negociação TRADE PRO fornece cálculos rápidos e precisos, ajudando você a tomar decisões em condições de mercado voláteis e com prazos apertados.
VERSÃO MT4 / Materiais de instalação adicionais
Funções principais:
- Original. Simples. Eficaz.
Uma forma única e prática de abrir o painel principal de negociação: Posicione o cursor do mouse sobre o lado direito do gráfico e clique na direção desejada para inserir sua ordem futura.
- Configuração rápida de ordens de mercado
- Faça várias ordens limitadas, compartilhando o RISCO TOTAL (Modo Grid).
Defina o nível de risco como uma porcentagem do seu saldo ou capital usando o TRADE PRO, ou especifique um valor de risco específico. Defina visualmente o nível de stop-loss no gráfico, permitindo que a ferramenta calcule automaticamente o tamanho ideal da posição para cada par de moedas. A ferramenta também pode definir automaticamente uma meta de lucro (take-profit) com base na relação risco-recompensa especificada.
Quer esteja a realizar múltiplas operações de compra ou venda, ou a seguir uma estratégia de grelha, o painel de negociação oferece a possibilidade de colocar várias ordens limitadas, permitindo-lhe distribuir o seu risco principal por cada uma das suas partes, que também podem ser ajustadas.
- Adicionando ordens limitadas adicionais a uma ordem de mercado existente.
Para sua conveniência, caso já tenha uma ordem em aberto, adicionamos um recurso que permite adicionar rapidamente ordens limitadas adicionais com stop-loss e take-profit compartilhados.
- Definir níveis adicionais de margem de lucro com a possibilidade de alterar rapidamente o volume.
O novo recurso permite definir rapidamente níveis adicionais de take profit, com a possibilidade de ajustar o volume com a mesma agilidade.
- Três modos de parada progressiva (em breve)
Com três opções de trailing stop oferecidas pelo TRADE PRO, seu stop-loss é ajustado dinamicamente de acordo com a movimentação do preço, maximizando o lucro potencial. Você pode escolher entre os seguintes tipos de trailing stop: "Mín/Máx", "MA" e "ATR".
- Modo virtual de take-profit e stop-loss
- Dois tipos de painéis (Padrão/Recolhido).
Para maior conveniência visual, habilitamos os modos virtuais de take-profit e stop-loss. Quando o preço atingir o nível de take-profit especificado, o EA fechará automaticamente parte ou toda a ordem.
Para aqueles que apreciam a simplicidade e um estilo conciso, uma versão simplificada do painel (Minimizada) foi desenvolvida em paralelo.
- Exibe o histórico da ordem atual, incluindo os níveis de stop-loss e take-profit, bem como todas as ordens no histórico.
Essa é uma funcionalidade muito útil que permite acompanhar visualmente todas as operações Forex fechadas, exibindo as alterações de stop-loss e take-profit. Essa ferramenta permite analisar suas negociações em tempo real e identificar os pontos fortes e fracos da sua estratégia de trading.
Utilizando teclas de atalho:
- A tecla “Q” ativa o painel para abrir ordens de COMPRA.
- A tecla “A” ativa o painel para abrir ordens de VENDA.
