TPSpro Trade PRO MT5

5

Uma ferramenta capaz de calcular instantaneamente o tamanho da posição ou o risco com base em um determinado nível de stop-loss é essencial tanto para traders profissionais quanto para iniciantes.
A ferramenta de negociação TRADE PRO fornece cálculos rápidos e precisos, ajudando você a tomar decisões em condições de mercado voláteis e com prazos apertados.

VERSÃO MT4   /     Materiais de instalação adicionais

Funções principais:

  • Original. Simples. Eficaz.

    • Uma forma única e prática de abrir o painel principal de negociação: Posicione o cursor do mouse sobre o lado direito do gráfico e clique na direção desejada para inserir sua ordem futura.

  • Configuração rápida de ordens de mercado

    • Defina o nível de risco como uma porcentagem do seu saldo ou capital usando o TRADE PRO, ou especifique um valor de risco específico. Defina visualmente o nível de stop-loss no gráfico, permitindo que a ferramenta calcule automaticamente o tamanho ideal da posição para cada par de moedas. A ferramenta também pode definir automaticamente uma meta de lucro (take-profit) com base na relação risco-recompensa especificada.

  • Faça várias ordens limitadas, compartilhando o RISCO TOTAL (Modo Grid).

    • Quer esteja a realizar múltiplas operações de compra ou venda, ou a seguir uma estratégia de grelha, o painel de negociação oferece a possibilidade de colocar várias ordens limitadas, permitindo-lhe distribuir o seu risco principal por cada uma das suas partes, que também podem ser ajustadas.

  • Adicionando ordens limitadas adicionais a uma ordem de mercado existente.

    • Para sua conveniência, caso já tenha uma ordem em aberto, adicionamos um recurso que permite adicionar rapidamente ordens limitadas adicionais com stop-loss e take-profit compartilhados.

  • Definir níveis adicionais de margem de lucro com a possibilidade de alterar rapidamente o volume.

    • O novo recurso permite definir rapidamente níveis adicionais de take profit, com a possibilidade de ajustar o volume com a mesma agilidade.

  • Três modos de parada progressiva (em breve)

    • Com três opções de trailing stop oferecidas pelo TRADE PRO, seu stop-loss é ajustado dinamicamente de acordo com a movimentação do preço, maximizando o lucro potencial. Você pode escolher entre os seguintes tipos de trailing stop: "Mín/Máx", "MA" e "ATR".

  • Modo virtual de take-profit e stop-loss

    • Para maior conveniência visual, habilitamos os modos virtuais de take-profit e stop-loss. Quando o preço atingir o nível de take-profit especificado, o EA fechará automaticamente parte ou toda a ordem.

  • Dois tipos de painéis (Padrão/Recolhido).

    • Para aqueles que apreciam a simplicidade e um estilo conciso, uma versão simplificada do painel (Minimizada) foi desenvolvida em paralelo.

  • Exibe o histórico da ordem atual, incluindo os níveis de stop-loss e take-profit, bem como todas as ordens no histórico.

    • Essa é uma funcionalidade muito útil que permite acompanhar visualmente todas as operações Forex fechadas, exibindo as alterações de stop-loss e take-profit. Essa ferramenta permite analisar suas negociações em tempo real e identificar os pontos fortes e fracos da sua estratégia de trading.

    Utilizando teclas de atalho:

    • A tecla “Q” ativa o painel para abrir ordens de COMPRA.
    • A tecla “A” ativa o painel para abrir ordens de VENDA.
    Comentários 2
    DMITRII KOLOSOV
    1977
    DMITRII KOLOSOV 2025.11.18 21:51 
     

    Отличная утилита для торговли! Удобно, просто, понятно!

    Forex Trade Manager MT5
    InvestSoft
    4.97 (579)
    Utilitários
    Bem-vindo ao Trade Manager EA—uma ferramenta de gestão de risco criada para tornar o trading mais intuitivo, preciso e eficiente. Não é apenas uma ferramenta para executar ordens, mas uma solução abrangente para planejamento de operações, gerenciamento de posições e controle de risco. Seja você um iniciante, trader avançado ou scalper que precisa de execução rápida, o Trade Manager EA adapta-se às suas necessidades, oferecendo flexibilidade em todos os mercados, desde forex e índices até commodi
    Ultimate Extractor
    Clifton Creath
    5 (7)
    Utilitários
    Ultimate Extractor - Professional Trading Analytics for MT5 Ultimate Extractor transforms your MetaTrader 5 trading history into actionable insights with comprehensive analytics, interactive charts, and real-time performance tracking. What It Does  Phase 1: Automatically analyzes your MT5 trading history across all Expert Advisors and generates detailed HTML reports with interactive visualizations. Tracks live performance metrics including open positions, floating P/L, and drawdown in real-time.
    Telegram To MT5 Signal Trader
    Lukas Roth
    5 (13)
    Utilitários
    Versão Beta O Telegram to MT5 Signal Trader está quase no lançamento oficial da versão alfa. Alguns recursos ainda estão em desenvolvimento e você pode encontrar pequenos erros. Se tiver problemas, por favor reporte, seu feedback ajuda a melhorar o software para todos. O preço aumentará após 20 vendas. Cópias restantes a $90: 2/20 . Telegram to MT5 Signal Trader é uma ferramenta poderosa que copia automaticamente sinais de trading de canais ou grupos do Telegram diretamente para sua conta Meta
    EasyInsight AIO MT5
    Alain Verleyen
    4.91 (11)
    Utilitários
    EASY Insight AIO – A solução tudo-em-um para trading inteligente e sem esforço Visão geral Imagine analisar todo o mercado — Forex, Ouro, Cripto, Índices e até Ações — em segundos, sem precisar examinar gráficos manualmente, instalar indicadores ou lidar com configurações complicadas. EASY Insight AIO é sua ferramenta definitiva de exportação para trading com IA, pronta para usar. Ela oferece um panorama completo do mercado em um único arquivo CSV limpo — pronto para análise imediata no ChatGP
    HYT utility
    Sergey Batudayev
    Utilitários
    HYT (Help Your Trading)   é uma ferramenta projetada para ajudar você   a reduzir   suas posições perdedoras usando duas técnicas principais: Média padrão. Hedge com posterior abertura de posições na direção da tendência. Esta ferramenta permite que você gerencie múltiplas posições abertas em diferentes direções, tanto para compra quanto para venda. O HYT calcula automaticamente o tamanho da próxima posição, o preço do pedido, a direção para a média e o fechamento da posição com um nível de lucr
    Trade Manager DashPlus
    Henry Lyubomir Wallace
    5 (12)
    Utilitários
    DashPlus é uma ferramenta avançada de gerenciamento de operações projetada para melhorar a eficiência e a eficácia das suas transações na plataforma MetaTrader 5. Ela oferece um conjunto completo de funcionalidades, incluindo cálculo de risco, gestão de ordens, sistemas de grade avançados, ferramentas baseadas em gráficos e análise de desempenho. Principais Funcionalidades 1. Grade de Recuperação Implementa um sistema de grade flexível e de média para gerenciar operações em condições adversas de
    Telegram To MT5 Copier
    Trinh Dat
    5 (49)
    Utilitários
    The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
    Patrex pro
    Chioma Obunadike
    5 (1)
    Utilitários
    Patrex Pro: Maximize Your Trading Potential Patrex Pro is an advanced trading bot designed to help traders optimize their trading strategies and maximize their potential returns. With its cutting-edge technology and user-friendly interface, Patrex Pro is the ultimate tool for traders seeking to elevate their trading game. Get MT4 Version Key Features: 1. Position Hedging: Patrex Pro allows users to hedge their positions based on their individual risk tolerance and market analysis. 2. Advanced R
    HINN Lazy Trader
    ALGOFLOW OÜ
    5 (2)
    Utilitários
    Lazy Trader is your personal risk management assistant that independently finds the best market entries, manages positions, and helps you extract maximum profit from every trading idea! It monitors charts from M1 to W1 , finds optimal entry points based on your parameters, and manages trades without your involvement: - Got an idea on the daily chart? No need to wait for lower timeframes to form a signal — Lazy Trader will check everything and open all necessary positions while you live your lif
    Custom Alerts AIO MT5
    Daniel Stein
    5 (1)
    Utilitários
    Custom Alerts AIO: Monitoramento inteligente de múltiplos mercados – pronto para uso, sem configuração Visão geral Custom Alerts AIO é uma ferramenta avançada de varredura de mercado que funciona imediatamente após a instalação — sem necessidade de configurar indicadores adicionais. Inclui internamente todos os principais indicadores da Stein Investments (FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels e IX Power), permitindo que você monitore facilmente todas as principais classes de ativos: Forex
    PZ Trade Pad Pro MT5
    PZ TRADING SLU
    Utilitários
    Este é um painel de negociação visual que ajuda você a realizar e gerenciar operações facilmente, evitando erros humanos e aprimorando sua atividade comercial. Ele combina uma interface visual fácil de usar com uma abordagem sólida de gerenciamento de riscos e posições. [ Guia de instalação | Guia de atualização | Solução de problemas | FAQ | Todos os produtos ] Surpreendentemente fácil de usar Negocie facilmente a partir do gráfico Negocie com gerenciamento preciso de riscos, sem complicações
    YuClusters
    Yury Kulikov
    4.93 (42)
    Utilitários
    Atenção: A versão demo para revisão e teste está aqui . YuClusters é um sistema profissional de análise de mercado. O trader tem oportunidades únicas para analisar o fluxo de pedidos, volumes de negociação, movimentos de preços usando vários gráficos, perfis, indicadores e objetos gráficos. O YuClusters opera com base em dados de Tempos e Negócios ou informações de ticks, dependendo do que está disponível nas cotações de um instrumento financeiro. O YuClusters permite que você crie gráficos com
    Trading box Technical analysis MT5
    Igor Zizek
    4.96 (24)
    Utilitários
    Everything for chart Technical Analysis indicator MT5 in one tool Draw your supply demand zone with rectangle and support resistance with trendline and get alerts to mobile phone or email alert -  Risk reward indicator mt5 Video tutorials, manuals, DEMO download   here .   Find contacts on my   profile . 1.   Extended rectangles and trendlines Object will be extended to the right edge of the chart when price will draw new candles on chart. This is rectangle extender or trendline extender. 2. Pri
    Trade Assistant 38 in 1
    Makarii Gubaydullin
    4.91 (22)
    Utilitários
    Ultimate Trade Assistant MT5 — Assistente de Trading Multifuncional Mais de 66 ferramentas integradas para análise, gestão e automação das suas operações. O assistente combina gestão de risco, execução automatizada, análise de mercado e controle de posições em um único painel. Compatível com Forex, ações, índices, criptomoedas e muito mais. Por que os traders escolhem este assistente Execução e gestão rápidas com um clique Cálculo automático de lote e risco com base no saldo Ordens inteligentes:
    Crypto Charting
    Rajesh Kumar Nait
    5 (4)
    Utilitários
    Crypto Charting for MT5 – Integração de gráficos de criptomoedas no MetaTrader 5 Visão geral Crypto Charting for MT5 oferece gráficos OHLC em tempo real através de WebSocket. Suporta múltiplas corretoras e atualizações automáticas no MT5. Funcionalidades Dados em tempo real via WebSocket Sincronização automática de histórico Atualizações programadas após falhas de conexão Compatível com todos os timeframes do MT5 Dados OHLCV completos Suporte ao testador de estratégias Reconexão automática Corr
    Live Forex Signals MT5
    Denis Nikolaev
    Utilitários
    Live Forex Signals é projetado para negociação em sinais do site   https://live-forex-signals.com/en e https://foresignal.com/en . Live Forex Signal for MetaTrader 4   https://www.mql5.com/en/market/product/81445 Parâmetro Nome de usuário e senha se você tiver uma assinatura para sites live-forex-signals.com/foresignal.com. então você deve preencher esses parâmetros com suas credenciais; se não houver assinatura, deixe os campos em branco; Comment   Comentário sobre transações abertas Risk   r
    MT5 To Tradovate
    Laurent Xavier Richer
    Utilitários
    MT5 → Tradovate Bridge (Prop-Firm Ready) Mirror your MT5 trades into Tradovate in real time—perfect for running your favorite indices/gold EA on MT5 while meeting the rules of top prop firms. Key Features Live Mirroring: Replicates MT5 market executions (open/close) to Tradovate as market orders. Auto-Resume Logic: Automatically detects when the market reopens (after daily breaks or weekends) and resumes/re-syncs your managed positions instantly. Smart Symbol Routing: Automatically maps your cha
    DoIt Trade Coach AI MT5
    Diego Arribas Lopez
    Utilitários
    DoIt Trade Coach AI (MT5/MT4) — AI Trade Validator for Manual Traders You are the trader. The AI is your second opinion. Intro price valid until 26.12.2025. After that, price updates to 197 USD. DoIt Trade Coach AI is a MetaTrader utility that helps you validate your trade ideas before you enter: you propose direction + Entry/SL/TP, the AI analyzes the setup, explains what’s strong/weak, suggests improvements, and lets you execute directly from the panel. This is NOT an automated trading EA.
    Easy Strategy Builder 5
    Gheis Mohammadi
    5 (4)
    Utilitários
    The  Easy Strategy Builder (ESB)  is a " Do It Yourself " solution that allows you to create a wide range of the automated trading strategies without any line of codes. This is the world’s easiest method to automate your strategies that can be used in STP, ECN and FIFO brokers. No drag and drop is needed. Just by set conditions of your trading strategy and change settings on desired values and let it work in your account. ESB has hundreds of modules to define unlimited possibilities of strategi
    Telegram To MT5 Receiver
    Levi Dane Benjamin
    4.53 (15)
    Utilitários
    Copie os sinais de qualquer canal do qual você seja membro (incluindo privados e restritos) diretamente para o seu MT5.  Esta ferramenta foi projetada com o usuário em mente, oferecendo muitos recursos que você precisa para gerenciar e monitorar as negociações. Este produto é apresentado em uma interface gráfica fácil de usar e visualmente atraente. Personalize suas configurações e comece a usar o produto em minutos! Guia do usuário + Demo  | Versão MT4 | Versão Discord Se deseja experimentar
    Binance MT5 Crypto Trading Tool
    Rajesh Kumar Nait
    5 (2)
    Utilitários
    Ferramenta de Trading Binance para MT5 1. Este produto inclui gráfico ao vivo via websocket, gráfico histórico, atualizações automáticas ao reiniciar o terminal MT5 para que funcione sem problemas, sem intervenção manual, permitindo-lhe negociar na Binance sem problemas. Negociação, gráfico ao vivo e dados históricos disponíveis para Spot e Futuros Recursos do gráfico: 1. Gráfico OHLC ao vivo via Websocket (WSS) 2. Atualizar histórico via API 3.º Atualizar automaticamente o histórico nos gráf
    EmoGuardian
    Samuel Bandi Roccatello
    5 (5)
    Utilitários
    VERSÃO DEMO DISPONÍVEL!!!! Contacta-me e experimenta GRÁTIS por 20 dias antes de comprar. Evite overtrading, FOMO e comportamentos compulsivos, impondo limites de risco avançados à sua conta de negociação usando o EmoGuardian. Adicione automaticamente Stop Losses às posições, gerencie as perdas de EAs , carregue/descarregue EAs automaticamente. Limite o risco por posição, por tradedd, por intervalo de tempo, por dia. As opções de gestão de risco foram desenvolvidas para combater especificamente
    Bots Builder Pro MT5
    Andrey Barinov
    4.17 (6)
    Utilitários
    This is exactly what the name says. Visual strategy builder . One of a kind. Turn your trading strategies and ideas into Expert Advisors without writing single line of code. Generate mql source code files with a few clicks and get your fully functional Expert Advisors, which are ready for live execution, strategy tester and cloud optimization. There are very few options for those who have no programming skills and can not create their trading solutions in the MQL language. Now, with Bots Builde
    RiskGuard Management
    MONTORIO MICHELE
    5 (22)
    Utilitários
    ATENÇÃO : Para uma versão de teste gratuita, visite o meu site. Manual de instruções RiskGuard Management — O seu aliado definitivo para um trading sem compromissos. Lot Calculator — Cálculo automático do tamanho do lote. Quantum — Risco automático para maximizar os lucros e reduzir os drawdowns. Automatic Journal — Incluído e disponível para download gratuito no meu site. Automatic Screenshot — Duas capturas de ecrã: uma na abertura e outra no fecho da operação. Partial Profit — Saídas parcia
    Trading box Order Management MT5
    Igor Zizek
    4.97 (36)
    Utilitários
    Advanced trading tool: One click smart orders that execute under your conditions Developed by trader for trading community:  position size calculator (lot size), open position after price action, strategy builder, set and forget trading, mobile notifications Risk Management -  Risk percentage position size calculator, gain percentage, target risk reward ratio, spread and commissions are included in calculations 7 Advanced order types  - Set and forget trading with price action automation (OCO,
    PZ Local Trade Copier EA MT5
    PZ TRADING SLU
    3.5 (4)
    Utilitários
    O Local Trade Copier EA é uma solução para traders individuais ou gerentes de contas que precisam executar sinais de negociação de fontes externas ou que precisam gerenciar várias contas ao mesmo tempo, sem a necessidade de uma conta MAM ou PAMM. Copia de até 8 contas mestras para contas escravas ilimitadas [ Guia de instalação | Guia de atualização | Solução de problemas | Perguntas frequentes | Todos os produtos ] 100% auto-hospedado Fácil de instalar e usar Nenhum instalador, arquivos de con
    Timeless Charts
    Samuel Manoel De Souza
    Utilitários
    Timeless Charts é uma solução avançada de gráficos desenvolvida para traders profissionais que buscam controle total sobre a construção e visualização de gráficos, além das limitações do sistema de gráficos nativo do MetaTrader 5. Diferente dos gráficos offline tradicionais ou indicadores personalizados simplistas, esta solução constrói barras totalmente personalizadas com precisão real de carimbo de tempo , até milissegundos, proporcionando uma experiência de trading poderosa e precisa. Este a
    Myfxpaddy Boom and Crash Range Detector
    Joseph Wonder Obasi
    Utilitários
    Boom and Crash Range Detector: Your Secret Weapon for Trading Spikes! Introducing the Boom and Crash Range Detector , a powerful tool designed to revolutionize your trading experience. Developed using a strategy composed and optimized with the help of a machine learning model, the system is built on vast amounts of historical data that have been analyzed to perfection. The result? A highly accurate system that identifies where those lucrative spikes are likely to occur. Here’s why this needs to
    Tick Charts
    Vasily Kravtsov
    4 (1)
    Utilitários
    A Tick Chart app. It lets you create real-time tick charts, based on number of ticks per candle. You can choose the amount of ticks per candle, and the amount of ticks to load. Supports showing trade history and trade levels.   When you add this EA to an instrument it automatically generates a custom symbol with the _Tick added to the name. The tick chart should open automatically. Make sure the timeframe of the tick chart is set to M1. You can apply your own templates and indicators, just like
    Hotkeys for Streamdeck
    Manuel Michiels
    5 (1)
    Utilitários
    MT5-StreamDeck offers the possibility to use a certain number of pre-programmed Hot-keys with a clearly defined role. So by the push of a button you can open a trade with a pre-defined lot size, stoploss and take profit. Close all your trades, close the ones in profit, or in loss, set Break-even or set a trailing stop. All this with a Hot key button. See the feature list for all the actions that can take place at the push of a button. Ideal for Quick Scalping or day trading with set risk managem
    Mais do autor
    TPSproTREND PrO MT5
    Roman Podpora
    4.74 (19)
    Indicadores
    O TPSproTrend PRO identifica o momento em que o mercado realmente muda de direção e cria um ponto de entrada no início do movimento. Você entra no mercado quando o preço está apenas começando a se mover, e não depois que o movimento já ocorreu.   Indicador       Não redesenha os sinais e exibe automaticamente os pontos de entrada, Stop Loss e Take Profit, tornando a negociação clara, visual e estruturada. INSTRUÇÕES EM RUSSO   -   VERSÃO MT4 Principais vantagens Sinalização sem redesenho.   Tod
    Show Pips for MT5
    Roman Podpora
    4.67 (24)
    Indicadores
    Este indicador de informação será útil para quem quer estar sempre atento à situação atual da conta. -   Indicadores mais úteis O indicador exibe dados como lucro em pontos, porcentagem e moeda, bem como o spread do par atual e o tempo até o fechamento da barra no período atual. Existem várias opções para colocar a linha de informação no gráfico: À direita do preço (corre atrás do preço); Como comentário (no canto superior esquerdo do gráfico); No canto selecionado da tela. Também é possível se
    FREE
    Trend Lines PRO
    Roman Podpora
    5 (1)
    Indicadores
    LINHAS DE TENDÊNCIA PRO       Ajuda a entender onde o mercado está realmente mudando de direção. O indicador mostra inversões de tendência reais e pontos onde os principais participantes retornam ao mercado. Você vê     Linhas BOS     Análise de tendências e níveis-chave em prazos maiores — sem configurações complexas ou ruídos desnecessários. Os sinais não são repintados e permanecem no gráfico após o fechamento da barra. O que o indicador mostra: Mudanças reais  tendência (linhas BOS) Uma vez
    RFI levels PRO
    Roman Podpora
    Indicadores
    Indicador antecipado       Determina os níveis e zonas de reversão do mercado   , permitindo que você espere o preço retornar ao nível e entre no início de uma nova tendência, e não no seu fim. Ele mostra       níveis de reversão       onde o mercado confirma uma mudança de direção e inicia um movimento adicional. O indicador funciona sem redesenhar, é otimizado para qualquer instrumento e revela seu potencial máximo quando combinado com o       LINHAS DE TENDÊNCIA PRO       indicador. Scanner
    TPSproTREND PrO
    Roman Podpora
    4.69 (26)
    Indicadores
    TPSproTrend PRO       - Este é um indicador de tendência que analisa automaticamente o mercado e fornece informações sobre a tendência e suas mudanças, além de exibir pontos de entrada para negociações.       Sem redesenhar! ИНСТРУКЦИЯ RUS   -   INSTRUÇÕES   ENG   -   VERSÃO MT5 Funções principais: Sinais de entrada precisos       SEM PRECISAR REPINTAR! Uma vez que um sinal aparece, ele permanece válido! Esta é uma diferença significativa em relação aos indicadores de repintura, que podem forne
    TPSpro RFI Levels MT5
    Roman Podpora
    4.53 (19)
    Indicadores
    INSTRUÇÕES RUS  /  INSTRUÇÕES   ENG  /  Versão MT4 Principais funções: Exibe zonas ativas de vendedores e compradores! O indicador exibe todos os níveis/zonas de impulso iniciais corretos para compras e vendas. Quando esses níveis/zonas são ativados, onde a busca por pontos de entrada começa, os níveis mudam de cor e são preenchidos com cores específicas. Setas também aparecem para uma percepção mais intuitiva da situação. LOGIC AI - Exibição de zonas (círculos) para busca de pontos de entrada
    TPSpro RFI Levels
    Roman Podpora
    4.85 (27)
    Indicadores
    INSTRUÇÕES RUS  /  INSTRUÇÕES   ENG  /  Versão MT5 Principais funções: Exibe zonas ativas de vendedores e compradores! O indicador exibe todos os níveis/zonas de impulso iniciais corretos para compras e vendas. Quando esses níveis/zonas são ativados, onde a busca por pontos de entrada começa, os níveis mudam de cor e são preenchidos com cores específicas. Setas também aparecem para uma percepção mais intuitiva da situação. LOGIC AI - Exibição de zonas (círculos) para busca de pontos de entrada
    Show Pips
    Roman Podpora
    4.26 (58)
    Indicadores
    Este indicador de informação será útil para quem quer estar sempre atento à situação atual da conta. O indicador exibe dados como lucro em pontos, porcentagem e moeda, bem como o spread do par atual e o tempo até o fechamento da barra no período atual. VERSÃO MT5 -   Indicadores mais úteis Existem várias opções para colocar a linha de informação no gráfico: À direita do preço (corre atrás do preço); Como comentário (no canto superior esquerdo do gráfico); No canto selecionado da tela. Também é
    FREE
    Risk Manager Panel Info
    Roman Podpora
    Indicadores
    O Painel de Gestão de Riscos do TPSpro   é uma ferramenta prática para quem deseja manter-se informado sobre o status atual da sua conta. Este painel faz parte do nosso sistema de Gestão de Riscos e está integrado ao nosso   produto mais robusto   , o TPSpro Risk Manager   . O painel possui três colunas, cada uma contendo informações úteis. A primeira coluna exibe as informações da conta no início do mês atual, mostrando o resultado geral em porcentagem e a moeda do depósito. A segunda coluna e
    FREE
    Color Levels
    Roman Podpora
    4.82 (33)
    Indicadores
    Color Levels is a convenient tool for traders using a Trendline and a Rectangle in their technical analysis. It allows setting two empty rectangles, three filled ones, and two tredlines. The indicator parameters are very simple and divided into numbered blocks: The ones beginning with 1 and 2 - empty rectangle (frame) parameters; 3, 4, and 5 - filled rectangle parameters; 6 and 7 - trendline parameters. Simply click a desired object and it will appear in the upper left corner. Main Adjustable Pa
    FREE
    TPSpro Risk Manager
    Roman Podpora
    3.67 (3)
    Utilitários
    Gerente de Risco TPSpro       é um sistema único de controle de risco profissional para traders de qualquer formação e capital. Permite evitar perdas nas negociações e erros graves nas transações. O TPSpro Risk Manager é necessário para o gerenciamento de risco, principalmente para cambistas e day traders, mas é usado com sucesso por traders de qualquer estilo de negociação. O painel possui 3 colunas, cada uma contendo informações úteis. A primeira coluna exibe informações sobre a conta no iní
    TPSpro Trade PRO
    Roman Podpora
    4.67 (6)
    Utilitários
    Uma ferramenta poderosa para negociação que calcula instantaneamente o volume de posição e o risco de stop-loss. Permite controlar com precisão o risco em cada operação e eliminar erros de cálculo. O TRADE PRO ajuda tanto traders iniciantes quanto profissionais a tomarem decisões de negociação rápidas e confiantes em mercados altamente voláteis e com pressão de tempo. MATERIAIS ADICIONAIS DE INSTALAÇÃO       /    MT5 VERSION Funções principais: Original. Simples. Eficaz. Uma forma única e prát
    DMITRII KOLOSOV
    1977
    DMITRII KOLOSOV 2025.11.18 21:51 
     

    Отличная утилита для торговли! Удобно, просто, понятно!

    varon
    530
    varon 2025.03.03 17:55 
     

    O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

