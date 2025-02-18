TPSpro Trade PRO MT5

Uma ferramenta capaz de calcular instantaneamente o tamanho da posição ou o risco com base em um determinado nível de stop-loss é essencial tanto para traders profissionais quanto para iniciantes.

A ferramenta de negociação TRADE PRO fornece cálculos rápidos e precisos, ajudando você a tomar decisões em condições de mercado voláteis e com prazos apertados.

VERSÃO MT4 / Materiais de instalação adicionais

Funções principais:

Original. Simples. Eficaz. Uma forma única e prática de abrir o painel principal de negociação: Posicione o cursor do mouse sobre o lado direito do gráfico e clique na direção desejada para inserir sua ordem futura.

Configuração rápida de ordens de mercado

Defina o nível de risco como uma porcentagem do seu saldo ou capital usando o TRADE PRO, ou especifique um valor de risco específico. Defina visualmente o nível de stop-loss no gráfico, permitindo que a ferramenta calcule automaticamente o tamanho ideal da posição para cada par de moedas. A ferramenta também pode definir automaticamente uma meta de lucro (take-profit) com base na relação risco-recompensa especificada. Faça várias ordens limitadas, compartilhando o RISCO TOTAL (Modo Grid). Quer esteja a realizar múltiplas operações de compra ou venda, ou a seguir uma estratégia de grelha, o painel de negociação oferece a possibilidade de colocar várias ordens limitadas, permitindo-lhe distribuir o seu risco principal por cada uma das suas partes, que também podem ser ajustadas.

Adicionando ordens limitadas adicionais a uma ordem de mercado existente. Para sua conveniência, caso já tenha uma ordem em aberto, adicionamos um recurso que permite adicionar rapidamente ordens limitadas adicionais com stop-loss e take-profit compartilhados.

Definir níveis adicionais de margem de lucro com a possibilidade de alterar rapidamente o volume. O novo recurso permite definir rapidamente níveis adicionais de take profit, com a possibilidade de ajustar o volume com a mesma agilidade.

Três modos de parada progressiva (em breve) Com três opções de trailing stop oferecidas pelo TRADE PRO, seu stop-loss é ajustado dinamicamente de acordo com a movimentação do preço, maximizando o lucro potencial. Você pode escolher entre os seguintes tipos de trailing stop: "Mín/Máx", "MA" e "ATR".

Modo virtual de take-profit e stop-loss

Para maior conveniência visual, habilitamos os modos virtuais de take-profit e stop-loss. Quando o preço atingir o nível de take-profit especificado, o EA fechará automaticamente parte ou toda a ordem. Dois tipos de painéis (Padrão/Recolhido). Para aqueles que apreciam a simplicidade e um estilo conciso, uma versão simplificada do painel (Minimizada) foi desenvolvida em paralelo.

Exibe o histórico da ordem atual, incluindo os níveis de stop-loss e take-profit, bem como todas as ordens no histórico. Essa é uma funcionalidade muito útil que permite acompanhar visualmente todas as operações Forex fechadas, exibindo as alterações de stop-loss e take-profit. Essa ferramenta permite analisar suas negociações em tempo real e identificar os pontos fortes e fracos da sua estratégia de trading.

Utilizando teclas de atalho: