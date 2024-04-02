TPSpro Trade PRO

Мощная торговая утилита для мгновенного расчёта объёма позиции и риска по стоп-лоссу. Позволяет точно контролировать риск в каждой сделке и исключить ошибки в расчётах.
TRADE PRO помогает принимать быстрые и уверенные торговые решения в условиях высокой волатильности и ограниченного времени — как новичкам, так и профессиональным трейдерам.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО УСТАНОВКЕ  /  MT5 VERSION

Основные функции:

  • Оригинально. Просто. Эффективно.

    • Оригинальное и удобное открытие основной торговой панели: Наведите мышку на правую часть графика и кликните в соответствующем направлении для размещения будущего ордера. 

  • Быстрая установка маркет ордеров

    • Настройте процентный уровень риска от вашего баланса или капитала с помощью TRADE PRO, либо укажите конкретный объем риска. Визуально определите уровень стоп-лосса на графике, позволяя инструменту автоматически вычислить оптимальный размер позиции для каждой валютной пары. Инструмент также способен автоматически устанавливать цель прибыли (тейк-профит) на основе заданного соотношения риска и вознаграждения.

  • Устанавливайте несколько лимитных ордеров, разделяя ОБЩИЙ РИСК (Grid Mode).

    • Независимо от того, совершаете ли вы несколько сделок на покупку или продажу, или придерживаетесь сеточной стратегии, торговая панель предоставляет возможность размещения нескольких лимитных ордеров, позволяя распределить основной риск на каждую из их частей, которую также можно регулировать.

  • Добавление дополнительных лимитных ордеров к существующему рыночному ордеру.  

    • Для вашего удобства, если у вас уже есть открытый ордер, мы добавили функцию, которая позволяет быстро добавить ещё лимитные ордера с общим стоп-лоссом и тейк-профитом.

  • Установка дополнительных уровней тейк-профита с возможностью быстрого изменения объема.

    • Новая функция позволит вам быстро устанавливать дополнительные тейк-профиты с возможностью быстрой регулировки объема.

  • Три режима для трейлинг-стопа.  (Coming soon)

    • Благодаря трём типам вариантов скользящего стоп-лосса, предоставленным TRADE PRO, ваш стоп-лосс динамически корректируется в соответствии с движением цены, максимизируя потенциальную прибыль. Вам предоставляется возможность выбора таких типов трейлинг-стопа: «Min/Max», «MA» и «ATR».

  • Режим виртуальных тейкпрофитов и стоплосов

    • Для визуального удобства мы включили режим виртуальных тейк-профитов и стоп-лоссов. При достижении ценой заданного уровня тейк-профита, советник автоматически закроет часть или полный объем ордера.

  • Два вида панели (Стандартный/Свернутый).

    • Для ценителей простоты и лаконичного стиля была параллельно разработана упрощенная версия панели (Minimized).

  • Отображение истории текущего ордера с сохранением уровней стоп-лосса и тейк-профитов, а также всех ордеров в истории.

    • Это весьма полезная функция, которая позволит вам визуально проследить все закрытые сделки на рынке Форекс с отображением изменений стоп-лосса и тейк-профита. Такой инструмент позволит анализировать вашу торговлю в реальном времени и выявлять сильные и слабые стороны вашей торговой стратегии.

    Использование горячих клавиш:

    • Клавиша «Q» — для включения панели открытия BUY-ордеров.
    • Клавиша «A» — для включения панели открытия SELL-ордеров.
    • Клавиша «W» — для открытия SELL-ордера.
    • Клавиша «S» — для открытия BUY-ордера.
    DanyLbc747
    1222
    DanyLbc747 2025.09.11 20:35 
     

    Simple easy to use indicator. Great product.

    Fabio B
    38
    Fabio B 2024.08.30 17:50 
     

    An essential tool on MT4, impossible to trade without it!

    mwells
    284
    mwells 2024.06.26 13:17 
     

    Excellent tool. Exactly what I was after. Easy to use and visually clean and simple.

