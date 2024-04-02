TPSpro Trade PRO

Мощная торговая утилита для мгновенного расчёта объёма позиции и риска по стоп-лоссу. Позволяет точно контролировать риск в каждой сделке и исключить ошибки в расчётах. TRADE PRO помогает принимать быстрые и уверенные торговые решения в условиях высокой волатильности и ограниченного времени — как новичкам, так и профессиональным трейдерам.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО УСТАНОВКЕ / MT5 VERSION

Оригинальное и удобное открытие основной торговой панели: Наведите мышку на правую часть графика и кликните в соответствующем направлении для размещения будущего ордера.

Быстрая установка маркет ордеров

Настройте процентный уровень риска от вашего баланса или капитала с помощью TRADE PRO, либо укажите конкретный объем риска. Визуально определите уровень стоп-лосса на графике, позволяя инструменту автоматически вычислить оптимальный размер позиции для каждой валютной пары. Инструмент также способен автоматически устанавливать цель прибыли (тейк-профит) на основе заданного соотношения риска и вознаграждения.

Устанавливайте несколько лимитных ордеров, разделяя ОБЩИЙ РИСК (Grid Mode).

Независимо от того, совершаете ли вы несколько сделок на покупку или продажу, или придерживаетесь сеточной стратегии, торговая панель предоставляет возможность размещения нескольких лимитных ордеров, позволяя распределить основной риск на каждую из их частей, которую также можно регулировать.