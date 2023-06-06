TPSproTREND PrO
- 指标
- Roman Podpora
- 版本: 6.3
- 更新: 15 十一月 2025
- 激活: 10
TPSproTrend PRO 这是一个趋势指标，它可以自动分析市场，提供有关趋势及其变化的信息，并显示交易入场点。 无需重绘！
主要功能：
- 准确的进入信号 无需重新粉刷！ 一旦信号出现，它就始终有效！这与会重绘的指标有着显著的区别，后者可能会发出信号后又改变信号，从而导致资金损失。现在，您可以以更高的概率和精度进入市场。此外，还有一个功能可以在箭头出现后为K线着色，直到达到目标价位（止盈价）或出现反转信号为止。
- 显示止损/止盈区域 为了在寻找入场点时提升视觉清晰度，我们创建了一个模块，用于初始显示买入/卖出区域，以便寻找市场中的最佳入场点。此外，我们还运用智能逻辑来管理止损位，使其随时间推移而减小，从而降低入场时的初始风险（移动止损位）。
- 显示更高时间周期内的最小值/最大值（MTF 模式）
新增功能可显示更高时间间隔内的最小值/最大值修正区域，并指示趋势变化。此外，最小值/最大值现在带有编号，指示修正的顺序。
- 风险回报比（RR） 利用该指标的算法，可以识别出精确的入场点，平均风险回报比超过 1:2。例如，在收到信号后，蜡烛图会着色，这在视觉上也得到了支持。
- 无论价格走势方向如何，都能提供信号。 TPSpro TRENDPRO 指标无论价格是上涨、下跌还是保持横盘走势，都能生成交易入场信号。
- 交易胜率统计
该指标提供有关盈利潜力和上一时期统计数据的信息，帮助您更清楚地确定在哪些方面以及如何才能获得更多利润。
- 在不同的时间框架内工作 TRENDPRO 指标可用于图表上的任何时间间隔，从分钟 (M1) 到月 (MN)。
- 图文警报
该指标提供图形和音频警报，让您不会错过交易的入场信号。
- 简单有效的趋势扫描器 一款高度紧凑的趋势扫描器，当所有时间范围汇聚成一个趋势时，它会自动发出警报并向您的手机发送通知。
- 适用于专家和初学者
逐步视频指导和说明通过具体示例解释如何使用该指标，即使您是第一次使用。
- X - 隐藏/显示面板
Another level of trading, six stars!