MQL5参考标准程序库策略模块智能交易基准类CExpertSignalCheckReverseShort
- BasePrice
- UsedSeries
- Weight
- PatternsUsage
- General
- Ignore
- Invert
- ThresholdOpen
- ThresholdClose
- PriceLevel
- StopLevel
- TakeLevel
- Expiration
- Magic
- ValidationSettings
- InitIndicators
- AddFilter
- CheckOpenLong
- CheckOpenShort
- OpenLongParams
- OpenShortParams
- CheckCloseLong
- CheckCloseShort
- CloseLongParams
- CloseShortParams
- CheckReverseLong
- CheckReverseShort
- CheckTrailingOrderLong
- CheckTrailingOrderShort
- LongCondition
- ShortCondition
- Direction
CheckReverseShort
检查空头仓位反转条件。
virtual bool CheckReverseShort(
参数
price
[输入][输出] 反转价位变量, 通过引用传递。
sl
[输入][输出] 止损价变量, 通过引用传递。
tp
[输入][输出] 止盈价变量, 通过引用传递。
expiration
[输入][输出] 过期时间变量, 通过引用传递。
返回值
true 如果条件满足, 否则 false。