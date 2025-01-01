文档部分
MQL5参考标准程序库策略模块智能交易基准类CExpertBaseInit 

Init

初始化交易对象。

bool  Init(
   CSymbolInfo      symbol,   // 品名
   ENUM_TIMEFRAMES  period,   // 时间帧
   double           point     // 点数
   )

参数

symbol

[输入]  用于访问品种信息的 CSymbolInfo 类对象的指针。

period

[输入]  时间帧 (ENUM_TIMEFRAMES 枚举)。

point

[输入]  2/4-小数点之后有效位数的 "权重"。

返回值

true 如果成功, 否则 false。