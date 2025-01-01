- InitPhase
- TrendType
- UsedSeries
- EveryTick
- Open
- High
- Low
- Close
- Spread
- Time
- TickVolume
- RealVolume
- Init
- Symbol
- Period
- Magic
- ValidationSettings
- SetPriceSeries
- SetOtherSeries
- InitIndicators
- InitOpen
- InitHigh
- InitLow
- InitClose
- InitSpread
- InitTime
- InitTickVolume
- InitRealVolume
- PriceLevelUnit
- StartIndex
- CompareMagic
Init
初始化交易对象。
|
bool Init(
参数
symbol
[输入] 用于访问品种信息的 CSymbolInfo 类对象的指针。
period
[输入] 时间帧 (ENUM_TIMEFRAMES 枚举)。
point
[输入] 2/4-小数点之后有效位数的 "权重"。
返回值
true 如果成功, 否则 false。