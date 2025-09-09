ADX Multicurrency Scanner MT4

ADX Çoklu Para Birimi Tarayıcı Panosu MT4, Ortalama Yön Endeksi (ADX) kullanarak birden fazla döviz çifti ve zaman dilimini aynı anda izlemek isteyen traderlar için tasarlanmış güçlü bir işlem aracıdır. Piyasa trendlerini takip etme, birleşme sinyallerini belirleme ve gerçek zamanlı uyarılar alma sürecini basitleştirir, ADX tabanlı işlem stratejileri için vazgeçilmez bir varlık haline getirir. Pano, M1'den MN1'e kadar olan zaman dilimlerinde her sembolün durumunu gösteren sezgisel bir ızgara formatında sinyalleri düzenler.

Araç, aşağıdaki ADX stratejilerine dayalı sinyaller gösterir:

  • Trend Gücü Stratejisi: ADX, belirtilen bir seviyenin üzerine veya altına geçtiğinde sinyaller üretilir, güçlü veya zayıflayan trendleri işaret eder.
  • PDI/MDI Çaprazlama Stratejisi: Pozitif Yön Göstergesi (PDI), Negatif Yön Göstergesi (MDI) ile kesiştiğinde sinyaller tetiklenir, yönsel momentum değişimlerini önerir.

MT5 sürümü burada mevcuttur: ADX Scanner MT5

Detaylı dokümantasyon için buraya tıklayın: Dokümantasyon

Ana Özellikler:

  • Çoklu para birimi ve çoklu zaman dilimi tarama: Büyük, küçük ve egzotik semboller dahil geniş bir döviz çifti yelpazesini ve BTCUSD ile XAUUSD gibi özel enstrümanları, M1'den MN1'e kadar tüm zaman dilimlerinde tarar, belirli zaman dilimi taramalarını etkinleştirme veya devre dışı bırakma için esnek seçenekler sunar.
  • ADX tabanlı stratejiler: ADX seviye kesişimlerine dayalı trend gücü tespiti ve PDI/MDI kesişimleri için yön sinyalleri olmak üzere iki özelleştirilebilir stratejiyi destekler, çeşitli piyasa koşulları için çok yönlülük sunar.
  • Birleşme uyarıları: Birden fazla zaman dilimi aynı yönde hizalandığında birleşme sinyallerini tanımlar ve vurgular, traderların yüksek olasılıklı kurulumları tespit etmesine yardımcı olur.
  • Özelleştirilmiş uyarılar: Açılır pencereler, e-postalar veya anlık bildirimler aracılığıyla tamamen özelleştirilebilir gerçek zamanlı uyarılar sağlar, traderların kritik sinyalleri kaçırmamasını garanti eder.
  • Duyarlı pano tasarımı: Semboller ve zaman dilimleri için sinyalleri gösteren, temel para birimlerine göre gruplandırılmış, özelleştirilebilir renkler ve sinyalin kaç mum önce göründüğünü gösteren tablolarla düzenli bir arayüze sahiptir ve herhangi bir ekran boyutuna dinamik olarak uyum sağlar.
  • Kullanıcı özelleştirme: Panel boyutu, renkler, metin ölçeklendirme ve semboller, zaman dilimleri ve stratejiler için filtreleri ayarlamak için geniş seçenekler sunar, kişiselleştirilmiş sinyal izlemeyi mümkün kılar.

Not: ADX Çoklu Para Birimi Tarayıcı Panosu MT4, ADX stratejilerini kullanan traderlar için güvenilir bir araçtır, uygulanabilir içgörüler ve kesintisiz bir işlem deneyimi sunar. Potansiyel sinyalleri tespit etmek ve bildirmek için tasarlanmıştır, ancak kullanıcı adına otomatik olarak işlem gerçekleştirmez.

Tüm ürünlerimi inceleyin: https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller

Destek için bana ulaşın: https://www.mql5.com/en/users/biswait50

7 günlük ücretsiz deneme sürümüne ilgi duyuyor musunuz? Profil bölümüm aracılığıyla bana ulaşın.


Önerilen ürünler
Pin Bars
Yury Emeliyanov
5 (3)
Göstergeler
Temel amaç: "Pin Çubukları", finansal piyasa grafiklerindeki pin çubuklarını otomatik olarak algılamak için tasarlanmıştır. Bir pim çubuğu, karakteristik bir gövdeye ve uzun bir kuyruğa sahip, bir trendin tersine çevrilmesini veya düzeltilmesini işaret edebilen bir mumdur. Nasıl çalışır: Gösterge, grafikteki her mumu analiz ederek mumun gövdesinin, kuyruğunun ve burnunun boyutunu belirler. Önceden tanımlanmış parametrelere karşılık gelen bir pim çubuğu algılandığında, gösterge, pim çubuğunun y
FREE
Currency Timeframe Strength Matrix Demo
Forex Pro Dynamics
Göstergeler
Note: this product is a free limited version of the full featured product Currency Timeframe Strength Matrix . It only includes AUD, CAD, CHF currencies instead of all 8 currencies. It includes only 5S, 1M, 5M time frames instead of all 8 (5S, 1M, 5M, 15M, 30M, 1H, 4H, 1D). What is it? The Currency TimeFrame Strength Matrix is a simple and comprehensive Forex map that gives a snapshot of what is happening in the Forex market at the very present time. It illustrates the strength and momentum ch
FREE
PPR and Engulfing
Yury Emeliyanov
5 (2)
Göstergeler
PPR ve Engulfing , MetaTrader 4 (MT4) ticaret platformunda "PPR" ve "Engulfing" desenlerini tanımlamak için tasarlanmış benzersiz bir teknik göstergedir. Bu desenler, potansiyel trend dönüşlerini veya devamlarını gösterebilir ve traderlara piyasaya giriş ve çıkış için değerli sinyaller sağlar. Temel Özellikler: Otomatik Desen Tespiti : Göstergesi, PPR ve Engulfing desenlerini otomatik olarak tanımlar ve grafikte oklarla işaretler. Görsel Sinyaller : Yukarıya doğru yeşil oklar alım noktalarını, a
FREE
Kombajn Signal
Mariusz Piotr Rodacki
Göstergeler
The indicator still has a few bugs but is ready for testing. This is my first indicator that determines entry and exit points. The entry point is based on breaking the peaks determined by a channel indicating highs and lows (invisible channels). TP1 is a probable target at which most positions can be closed. The channel determining the opening and closing of positions is based on different assumptions. The red stop loss line is determined based on lows and highs. The stop loss can be adjusted a
FREE
Roman5 Arbitrage Viewer for MT4 Free
Anton Nel
4 (2)
Göstergeler
This indicator is a perfect tool able to compare which brokers have the lower latency. It shows us immediately which brokers are slower or faster. When you see the dot icon on the line, it means this broker is the faster one and the red line (Broker_A) is the slower one. See the example on the screenshot. How It Works? This indicator shares the prices information to and from the "shared" common data folder. It compares all the prices. The price is based on average by (Ask + Bid) / 2. There are
FREE
The Day Scalping System
Anton Iudakov
3 (5)
Göstergeler
Scalping indicator. It takes into account volatility, price movement in the local interval and the direction of the current trend. Recommended timeframe - M5. Advantages: Low volatility when a signal appears ensures minimal movement against an open position. The indicator does not redraw its signals. There are alert signals. It is a great tool for day trading. Settings: Name Description Period Indicator period Range of each bar in the period (pp.) The maximum size of each candle in the indicato
FREE
Ppr PA
Yury Emeliyanov
4 (1)
Göstergeler
"Ppr PA" is a unique technical indicator created to identify "PPR" patterns on the currency charts of the MT4 trading platform. These patterns can indicate possible reversals or continuation of the trend, providing traders with valuable signals to enter the market. Features: Automatic PPR Detection:   The indicator automatically identifies and marks PPR patterns with arrows on the chart. Visual Signals:   Green and red arrows indicate the optimal points for buying and selling, respectively. Ar
FREE
EZ Binary USJP Pair
Tuan Anh Dao
Göstergeler
The indicator allows you to trade binary options. The recommended time frame is М1 and the expiration time is 1,2,3 minutes. The indicator suitable for auto and manual trading. A possible signal is specified as a arrows above/under a candle. You should wait until the candle closes! Arrows are not re-painted Trade sessions: TOKYO section (Half-end) Currency pairs: USD/JPY Working time frame: M1 Expiration time: 1,2,3 minutes. The indicator also shows good results when using the martingale strateg
FREE
TheTurteTrader
Florian Brauhart
Göstergeler
This is the Indicator is free to use and based on my "TheTurtleTrader" EA. Introducing the   Turtle Traders Donchian Channel Indicator   – inspired by an advanced trading system by the legendary Turtle Traders of the early 1980s, designed to bring authentic and diverse strategies to your trading portfolio. Core Strategy: This Indicator leverages a proven breakout strategy by displaying the highest high or lowest low over a defined period. Whether you prefer quick scalping trades or long holdin
FREE
Zig Zag 123
Stephen Reynolds
Göstergeler
Zig Zag 123 tells us when a reversal or continuation is more likely by looking at the shift in supply and demand. When this happens a signature pattern appears known as 123 (also known ABC) will often break out in direction of higher low or lower high. Stop loss and take profit levels have been added. There is a panel that shows the overall performance of your trades for if you was to use these stop loss and take profit levels.  We get alerted if a pattern 123 appears and also if the price re
FREE
Trend Strength Pro
Andri Maulana
Göstergeler
Discover the Power of Trend Strength Pro Unlock a new level of clarity in your trading with Trend Strength Pro , the ultimate tool for visualizing market momentum. Stop guessing and start seeing the true strength of a trend with a single glance. Our elegant and intuitive indicator helps you make smarter, more confident trading decisions. Key Advantages & Features Instantly See Trend Strength : Our color-coded histogram tells you whether the trend is getting stronger or weaker. Green means moment
FREE
ON Trade Melad Pattern
Abdullah Alrai
Göstergeler
Introducing the ON Trade Melad Pattern Indicator: Enhance Your Trading Strategy with Breakout Patterns Discover the power of the ON Trade Melad Pattern Indicator—an intuitive tool designed to elevate your trading decisions by detecting and highlighting breakout patterns on your charts. This indicator is your key to identifying crucial breakout points and potential trend shifts with simplicity and precision. Key Features: Breakout Pattern Detection: The ON Trade Melad Pattern Indicator focuse
SMC Traders
Lesedi Oliver Seilane
4.11 (9)
Göstergeler
SMC Traders is a non-repaint indicator that is based on Price Action The indicator uses current market structure to predict future reversals. The indicator can be used with our free Market structure zig zag which can be found here:  https://www.mql5.com/en/market/product/91579 Please note to find the HH AND HL CLINK ON LINK ABOVE Timeframes: 15 minutes for scalping 1 Hour for swing trading Purple Arrow look for sells in conjunction with LL White Arrow look for buys in conjunction with HL
FREE
Only One Trade a Day Indicator MT4
Eda Kaya
5 (1)
Göstergeler
Only One Trade a Day Indicator MetaTrader 4 The Only One Trade a Day indicator is developed for the MetaTrader 4 platform to generate buy and sell signals.This trading tool analyzes market behavior using two moving averages—one fast and one slow—and displays the generated signals as blue and red arrows directly on the chart. «Indicator Installation & User Guide» MT4 Indicator Installation  |  Only One Trade a Day Indicator MT5   | ALL Products By   TradingFinderLab  | Best MT4 Indicator:   Ref
FREE
Wise Men Indicator demo
Bohdan Kasyanenko
3 (2)
Göstergeler
The indicator displays signals according to the strategy of Bill Williams on the chart. Demo version of the indicator has the same features as the paid, except that it can work only on a demo account . Signal "First Wise Man" is formed when there is a divergent bar with angulation.  Bullish divergent bar - with lower minimum and closing price in the upper half. Bearish divergent bar - higher maximum and the closing price at the bottom half. Angulation is formed when all three lines of Alligator
FREE
QV2 Histogram
Joao Marcilio
Göstergeler
The Qv² Histogram - Indicator developed for traders with advanced experience. This indicator has two purposes: 1-) Identify price normality patterns (green color) 2-) Identify abnormal price patterns “outliers” (red color) ====================================================================================================================================== Interpretation for trades in start trend: Histogram (Green color) crossing the zero line upside - uptrend. Histogram (Green color) crossing th
Forex Market Profile and Vwap
Lorentzos Roussos
4.83 (6)
Göstergeler
Forex Piyasası Profili (kısaca FMP) Bu ne değildir: FMP, klasik harf kodlu TPO ekranı değildir, genel grafik veri profili hesaplamasını görüntülemez ve grafiği periyotlara bölmez ve hesaplamaz. Bu ne yapar : En önemlisi, FMP göstergesi, kullanıcı tanımlı spektrumun sol kenarı ile kullanıcı tanımlı spektrumun sağ kenarı arasında bulunan verileri işleyecektir. Kullanıcı, fare ile göstergenin her iki ucunu çekerek spektrumu tanımlayabilir. Göstergeler sağ kenar canlı çubuğa ve daha uzağa (gelec
FREE
Trend Catcher with Alert
Issam Kassas
4.7 (70)
Göstergeler
Trend Yakalayıcı: Alarm İndikatörü ile Trend Yakalayıcı Stratejisi, piyasa trendlerini ve potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemede yardımcı olan çok yönlü bir teknik analiz aracıdır. Piyasa koşullarına uyum sağlayarak trend yönünün net görsel temsili için dinamik bir Trend Yakalayıcı Stratejisi sunar. Tüccarlar tercihlerine ve risk toleranslarına göre parametreleri özelleştirebilirler. Gösterge, trendleri tanımlamaya yardımcı olur, potansiyel ters dönüşleri sinyaller, trailing stop me
FREE
Sideway Trend Indicator MT4
Eda Kaya
Göstergeler
Sideway Trend Indicator for MetaTrader 4 The Sideway Trend Indicator for MetaTrader 4 is a practical analytical tool designed to detect consolidation phases where the market lacks directional movement. During such periods of reduced volatility, the indicator visualizes the range-bound behavior. Once the price breaks out of this sideways phase, the tool issues clear entry signals, enabling traders to act with improved timing and accuracy. «Indicator Installation & User Guide» MT4 Indicator Insta
FREE
MQLTA Currency Strength Matrix DEMO
MQL4 Trading Automation
2 (2)
Göstergeler
Currency Strength Matrix (CSM) is an indicator that will show you the current strength of the major currencies in several timeframes allowing you to sort the currencies for strength and spot possible trading setups. This indicator is ideal for scalping and in all those events of sudden big moves. This DEMO only shows 4 currencies and 4 timeframes, for the full version please check https://www.mql5.com/en/market/product/24252 How does it work? The CSM compares the value of the current moving ave
FREE
ATR Volatility Alerts
Libertas LLC
4.33 (3)
Göstergeler
ATR Volatility plots the ATR-based volatility, and triggers alerts when it crosses user-defined upper and lower thresholds (purple and tan lines, please see screenshots). Circles are painted when ATR volatility crosses either above the upper threshold, or below the lower threshold. This is a small tool custom-built by our group, by specific request of one of our customers. We hope you enjoy! Do you have an indicator you would like to see designed? Feel free to send us a message! Click here for m
FREE
New Candle Alert MT 4
Thiago Duarte
Göstergeler
We stopped creatin small tools for MT4. Our focus are on MT5. Only very useful tools maybe we will develop to MT5. New Candle Alert is a simple indicator that notify you when a new candle is formed. You can modify the  notification message that will appear for you. The alarm sound is default by meta trader program. MT5 version:  https://www.mql5.com/pt/market/product/37986 Hope you enjoy it. Any doubt or suggestions please notify on private or by comments. See ya.
FREE
MA Cross Histogram Oscillator MT4
Mariusz Piotr Rodacki
Göstergeler
MA Cross Histogram Oscillator (MT4) The MA Cross Histogram Oscillator is a custom indicator designed to visualize the relationship between two moving averages in the form of a color-coded histogram. Instead of drawing standard MA lines on the chart, it highlights the strength and direction of the trend by comparing the difference between a fast and a slow moving average. Green bars – bullish momentum (fast MA is above slow MA and rising). Red bars – bearish momentum (fast MA is below slow MA and
FREE
EZ Binary AUCA Pair
Tuan Anh Dao
Göstergeler
The indicator allows you to trade binary options. The recommended time frame is М1 and the expiration time is 1 minutes. The indicator suitable for auto and manual trading. A possible signal is specified as a arrows above/under a candle. You should wait until the candle closes! Arrows are not re-painted Trade sessions: London and New York section Currency pairs: AUD/CAD Working time frame: M1 Expiration time: 1 minute The indicator also shows good results when using the martingale strategy - "Ma
FREE
TDI Patterns SharkFin Indicator
Abir Pathak
4.85 (13)
Göstergeler
This is a Sharkfin Arrows Indicator. Detailed explanation and TDI extras: https://www.mql5.com/en/blogs/post/759138 This indicator will show only Arrows. It does not have TDI symbols on chart. Please get the extras from links above for TDI indicators. Sharkfin Scanner (paid): https://www.mql5.com/en/market/product/123566 TDI Scanner Dash (paid): https://www.mql5.com/en/market/product/41826 About: This Indicator finds the Shark Fin Pattern. It will show an arrow in the current bar if RSI sha
FREE
Oscillator 5 35
Paul Bratby
Göstergeler
5/35 Oscillator to be used with our Elliott Wave Indicator as part of the overall strategy on trading the 5th wave. The Elliott Wave Indicator Suite is designed around a simple but effective Swing Trading Strategy. The Indicator Suite is great for Stocks, Futures and Forex trading on multiple timeframes You can find the main Elliott Wave Indicator here  https://www.mql5.com/en/market/product/44034
FREE
Head and Shoulders Pattern
Biswarup Banerjee
Göstergeler
Head and Shoulders Pattern Indicator - Your Key to Recognizing Trend Reversals Unlock the power of pattern recognition with the "Head and Shoulders Pattern Indicator." This cutting-edge tool, designed for MetaTrader, is your trusted ally in identifying one of the most powerful chart patterns in technical analysis. Whether you're a novice or an experienced trader, this indicator simplifies the process of spotting the Head and Shoulders pattern, allowing you to make informed trading decisions. Key
FREE
MT Supply Demand
Issara Seeboonrueang
4 (4)
Göstergeler
We provide indicators tailored to better meet your trading requirements.       >>  MT Magical  << MT Supply Demand : It is an indicator created to find supply and demand, which will be important support and resistance levels for the price.  Supply Zone   is a zone where the price has reached, it is often resisted. In other words, when the price reaches this zone, there will be more selling power to push the price back down. Demand Zone   is a zone where the price has reached, it is ofte
FREE
Visual Vortex Indicator MT4
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Göstergeler
Unleash the Power of Market Dynamics with the Vortex Indicator! The Visual Vortex Indicator is your advanced tool for decoding market trends, reversals, and momentum shifts. Priced at $65, this indicator provides a comprehensive view of market behavior, but it’s designed for you to fine-tune and optimize it according to your unique trading strategy. What Makes It Unique? The Vortex Indicator is based on a strategy that identifies directional movements and trend strength by analyzing key price d
StrikePin
Mike Pascal Plavonil
1 (1)
Göstergeler
The StrikePin indicator is a technical, analytical tool designed to identify trend reversals and find optimal market entries.  The StrikePin indicator is based on the pin bar pattern, which is the Price Action reversal pattern. An entry signal, in a trending market, can offer a very high-probability entry and a good risk to reward scenario. Be careful: the indicator is repainting since it is looking for highest high and lowest lows.  You should avoid to use it in experts but you can use it in
FREE
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
5 (53)
Göstergeler
Trend Ai göstergesi, trend tanımlamasını işlem yapılabilir giriş noktaları ve geri dönüş uyarılarıyla birleştirerek bir yatırımcının piyasa analizini geliştirecek harika bir araçtır. Bu gösterge, kullanıcıların forex piyasasının karmaşıklıklarında güvenle ve hassasiyetle yol almalarını sağlar. Birincil sinyallerin ötesinde, Trend Ai göstergesi geri çekilmeler veya düzeltmeler sırasında ortaya çıkan ikincil giriş noktalarını belirleyerek, yatırımcıların belirlenen trend içindeki fiyat düzeltmele
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.73 (15)
Göstergeler
M1 SNIPER kullanımı kolay bir işlem göstergesi sistemidir. M1 zaman dilimi için tasarlanmış bir ok göstergesidir. Gösterge, M1 zaman diliminde scalping için bağımsız bir sistem olarak kullanılabilir ve mevcut işlem sisteminizin bir parçası olarak kullanılabilir. Bu işlem sistemi özellikle M1'de işlem yapmak için tasarlanmış olsa da, diğer zaman dilimleriyle de kullanılabilir. Başlangıçta bu yöntemi XAUUSD ve BTCUSD ticareti için tasarladım. Ancak bu yöntemi diğer piyasalarda işlem yaparken de ya
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
5 (9)
Göstergeler
To celebrate the official release, $65 is the new PROMO price for the first 40 copies (3 left)! After that, the price increases to $120. SMC Easy Signal was built to remove the confusion around the smart money concept by turning structural shifts like BOS (Break of Structure) and CHoCH (Change of Character) into simple buy and sell trading signals. It simplifies market structure trading by automatically identifying breakouts and reversals as they happen, allowing traders to focus on execution
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.81 (140)
Göstergeler
Gann Made Easy , bay teorisini kullanarak ticaretin en iyi ilkelerine dayanan, profesyonel ve kullanımı kolay bir Forex ticaret sistemidir. WD Gann. Gösterge, Zararı Durdur ve Kâr Al Seviyeleri dahil olmak üzere doğru SATIN AL ve SAT sinyalleri sağlar. PUSH bildirimlerini kullanarak hareket halindeyken bile işlem yapabilirsiniz. Lütfen satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin! Alım satım ipuçlarımı ve harika bonus göstergelerini ücretsiz olarak sizinle paylaşacağım! Muhtemelen Gann ticaret y
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
5 (6)
Göstergeler
Dynamic Forex28 Navigator - Yeni Nesil Forex Ticaret Aracı. ŞU ANDA %49 İNDİRİM. Dynamic Forex28 Navigator, uzun zamandır popüler olan göstergelerimizin evrimidir ve üçünün gücünü tek bir göstergede birleştirir: Gelişmiş Döviz Gücü28 Göstergesi (695 inceleme) + Gelişmiş Döviz İMPULS ve UYARI (520 inceleme) + CS28 Kombo Sinyalleri (Bonus). Gösterge hakkında ayrıntılar https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Yeni Nesil Güç Göstergesi Ne Sunuyor?  Orijinallerde sevdiğiniz her şey, şimdi yeni
Italo Arrows Indicator
Italo Santana Gomes
5 (2)
Göstergeler
BUY INDICATOR AND GET NEW EXCLUSIVE EA FOR FREE AS A BONUS! ITALO ARROWS INDICATOR  is the best reversal indicator ever created, and why is that? Using extreme reversal zones on the market to show the arrows and Fibonacci numbers for the Take Profit, also with a panel showing all the information about the signals on the chart, the Indicator works on all time-frames and assets, indicator built after 8 years of experience on forex and many other markets. You know many reversal indicators around t
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (14)
Göstergeler
Day Trader Master , günlük tüccarlar için eksiksiz bir ticaret sistemidir. Sistem iki göstergeden oluşmaktadır. Bir gösterge, satın almak ve satmak için bir ok işaretidir. Aldığınız ok göstergesidir. Size ikinci göstergeyi ücretsiz olarak sağlayacağım. İkinci gösterge, bu oklarla birlikte kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmış bir trend göstergesidir. GÖSTERGELER TEKRARLAMAYIN VE GEÇ KALMAYIN! Bu sistemi kullanmak çok basittir. İki renkli bir çizgi olarak görüntülenen mevcut trend yönündeki o
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.7 (69)
Göstergeler
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (32)
Göstergeler
ŞU ANDA %20 INDIRIMLI! Herhangi bir Acemi veya Uzman Tüccar için En İyi Çözüm! Bu Gösterge, Egzotik Çiftler Emtialar, Endeksler veya Vadeli İşlemler gibi herhangi bir sembol için para birimi gücünü göstermek için uzmanlaşmıştır. Türünün ilk örneğidir, Altın, Gümüş, Petrol, DAX, US30, MXN, TRY, CNH vb. gerçek para birimi gücünü göstermek için 9. satıra herhangi bir sembol eklenebilir. Bu benzersiz, yüksek kaliteli ve uygun fiyatlı bir ticaret aracıdır çünkü bir dizi tescilli özelliği ve yeni b
RelicusRoad Pro
Relicus LLC
4.63 (106)
Göstergeler
Ne kadar harika geriye dönük testler, canlı hesap performans kanıtları ve her yerde fantastik istatistikler sunan bir alım satım göstergesi aldınız, ancak onu kullandıktan sonra hesabınızı **patlatmakla mı sonuçlandınız?** Bir sinyale tek başına güvenmemelisiniz, öncelikle neden ortaya çıktığını bilmeniz gerekir ve RelicusRoad Pro bunu en iyi şekilde yapar! Kullanım Kılavuzu + Stratejiler + Eğitim Videoları + VIP Erişimli Özel Grup + Mobil Sürüm Mevcut Piyasaya Bakmanın Yeni Bir Yolu RelicusR
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (98)
Göstergeler
Şu anda %20 İNDİRİMLİ! Herhangi bir Acemi veya Uzman Tüccar için En İyi Çözüm! Bu gösterge paneli yazılımı 28 döviz çifti üzerinde çalışıyor. Ana göstergelerimizden 2'sine (Gelişmiş Para Birimi Gücü 28 ve Gelişmiş Para Birimi Dürtüsü) dayanmaktadır. Tüm Forex piyasasına harika bir genel bakış sağlar. Gelişmiş Para Birimi Gücü değerlerini, para birimi hareket hızını ve tüm (9) zaman dilimlerinde 28 Forex çifti için sinyalleri gösterir. Trendleri ve / veya scalping fırsatlarını belirlemek için
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Göstergeler
Trend Göstergesi, Trend Alım Satım ve Filtreleme için Çığır Açan Benzersiz Çözüm, Tüm Önemli Trend Özellikleriyle Tek Bir Araç İçinde Yerleştirildi! Forex, emtialar, kripto para birimleri, endeksler ve hisse senetleri gibi tüm sembollerde/araçlarda kullanılabilen %100 yeniden boyamayan çoklu zaman çerçevesi ve Çoklu para birimi göstergesidir. SINIRLI SÜRELİ TEKLİF: Destek ve Direnç Tarama Göstergesi sadece 50$ ve ömür boyu mevcuttur. (Orijinal fiyat 250$) (teklif uzatıldı) Trend Screener, grafik
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Göstergeler
Volatility Trend System - girişler için sinyaller veren bir ticaret sistemi. Oynaklık sistemi, trend yönünde doğrusal ve noktasal sinyaller ve ayrıca yeniden çizme ve gecikme olmaksızın trendden çıkmak için sinyaller verir. Trend göstergesi, orta vadeli trendin yönünü izler, yönünü ve değişimini gösterir. Sinyal göstergesi volatilitedeki değişikliklere dayalıdır ve piyasa girişlerini gösterir. Gösterge, çeşitli uyarı türleri ile donatılmıştır. Çeşitli alım satım araçlarına ve zaman dilimlerine
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Göstergeler
Currency Strength Wizard , başarılı ticaret için size hepsi bir arada çözüm sağlayan çok güçlü bir göstergedir. Gösterge, birden çok zaman dilimindeki tüm para birimlerinin verilerini kullanarak şu veya bu forex çiftinin gücünü hesaplar. Bu veriler, şu veya bu para biriminin gücünü görmek için kullanabileceğiniz, kullanımı kolay para birimi endeksi ve para birimi güç hatları biçiminde temsil edilir. İhtiyacınız olan tek şey, işlem yapmak istediğiniz tabloya göstergeyi eklemektir ve gösterge size
PZ Harmonacci Patterns
PZ TRADING SLU
3.17 (6)
Göstergeler
Trade smarter, not harder: Empower your trading with Harmonacci Patterns This is arguably the most complete harmonic price formation auto-recognition indicator you can find for the MetaTrader Platform. It detects 19 different patterns, takes fibonacci projections as seriously as you do, displays the Potential Reversal Zone (PRZ) and finds suitable stop-loss and take-profit levels. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] It detects 19 different harmonic pric
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Göstergeler
CURRENTLY 26% OFF !! Best Solution for any Newbie or Expert Trader! This indicator is a unique, high quality and affordable trading tool because we have incorporated a number of proprietary features and a new formula. With this update, you will be able to show double timeframe zones. You will not only be able to show a higher TF but to show both, the chart TF, PLUS the higher TF: SHOWING NESTED ZONES. All Supply Demand traders will love it. :) Important Information Revealed Maximize the potentia
TPSpro RFI Levels
Roman Podpora
4.85 (27)
Göstergeler
Geri dönüş bölgeleri - seviyeler / Önemli bir oyuncunun aktif bölgeleri TALİMATLAR RUS   /   TALİMATLAR   ENG   /   Sürüm MT5 BU GÖSTERGENİN HER ALICISI       ÜCRETSİZ OLARAK EK   OLARAK   EDİNİN: 3 aylık erişim       hizmetten gelen işlem sinyallerine       SÜPER SİNYALLER       — TPSproSYSTEM algoritmasına göre hazır giriş noktaları. 3 aylık erişim       Düzenli olarak güncellenen eğitim materyallerine - stratejiye ve profesyonel gelişime dalma. Hafta içi 7/24 destek ve kapalı yatırımcı sohbe
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
Göstergeler
Bu gösterge, 2 ürünümüz Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics  'in süper bir kombinasyonudur. Tüm zaman dilimleri için çalışır ve 8 ana para birimi artı bir Sembol için grafiksel olarak güç veya zayıflık dürtüsünü gösterir! Bu Gösterge, Altın, Egzotik Çiftler, Emtialar, Endeksler veya Vadeli İşlemler gibi herhangi bir sembol için para birimi gücü ivmesini göstermek için uzmanlaşmıştır. Türünün ilk örneğidir, Altın, Gümüş, Petrol, DAX, US30, MXN, TRY, CNH vb. içi
BinaryUniversal
Andrey Spiridonov
Göstergeler
BinaryUniversal is a signal indicator for binary options and Forex. In its work, the indicator uses a complex algorithm for generating signals. Before forming a signal, the indicator analyzes volatility, candlestick patterns, important support and resistance levels. The indicator has the ability to adjust the accuracy of the signals, which makes it possible to apply this indicator for both aggressive and conservative trading. The indicator is set in the usual way, it works on any time period and
Apollo Secret Trend
Oleg Rodin
5 (6)
Göstergeler
Apollo Secret Trend , herhangi bir çift ve zaman dilimindeki trendleri bulmak için kullanılabilecek profesyonel bir trend göstergesidir. Gösterge, işlem yapmayı tercih ettiğiniz çift veya zaman dilimi ne olursa olsun, piyasa trendlerini tespit etmek için kullanabileceğiniz birincil işlem göstergeniz olabilir. Göstergede özel bir parametre kullanarak sinyalleri kişisel ticaret tarzınıza uyarlayabilirsiniz. Gösterge, PUSH bildirimleri dahil her türlü uyarıyı sağlar. Göstergenin sinyalleri YENİDEN
Trend Reversal Indicator for MT4
Nicola Capatti
Göstergeler
Trend Reversal – MT4'te Trend Dönüşlerini Belirlemek İçin Yardımcınız Piyasa analizinizi geliştirmek ve daha bilinçli kararlar almak için güçlü ve sezgisel bir araç mı arıyorsunuz? Trend Reversal göstergesi, MetaTrader 4 platformunda trend dönüş noktalarını doğru bir şekilde belirlemek isteyen yatırımcılar için özel olarak tasarlanmıştır. Gelişmiş algoritmalar ve kanıtlanmış tekniklerin birleşimi sayesinde, Trend Reversal, piyasadaki önemli anları tanımanıza yardımcı olmak için net ve görünür s
Advanced Currency IMPULSE with ALERT
Bernhard Schweigert
4.91 (487)
Göstergeler
ŞU ANDA %31 INDIRIMLI !!! Yeni Başlayanlar veya Uzman Tüccarlar için En İyi Çözüm! Bu gösterge benzersiz, yüksek kaliteli ve uygun fiyatlı bir ticaret aracıdır çünkü bir dizi tescilli özellik ve gizli bir formül ekledik. Yalnızca BİR grafikle 28 döviz çiftinin tümü için Uyarılar verir. Yeni bir trendin veya scalping fırsatının tam tetik noktasını belirleyebildiğiniz için ticaretinizin nasıl gelişeceğini hayal edin! Yeni temel algoritmalar üzerine inşa edilen bu sistem, potansiyel işlemlerin
Dark Support Resistance
Marco Solito
5 (3)
Göstergeler
Dark Support Resistance  is an Indicator for intraday trading. This Indicator is programmed to identify  Support and Resistance Lines , providing a high level of accuracy and reliability. Key benefits Easily visible lines Only the most important levels will be displayed Automated adjustment for each timeframe and instrument Easy to use even for beginners Never repaints, never backpaints, Not Lag 100% compatible with Expert Advisor development All types of alerts available: Pop-up, Email, Push
RSI Shift Zone MT4 Scanner
Duc Hoan Nguyen
5 (2)
Göstergeler
Özel teklif : ALL TOOLS , her biri sadece $35 ! Yeni araçlar   ilk   hafta   veya   ilk 3 satın alma   için   $30 olacaktır!  Trading Tools Channel on MQL5 : en son haberler için katılın RSI Shift Zone Scanner, RSI sinyallerini fiyat hareketi ile ilişkilendirerek piyasa duyarlılığının değişebileceği anları belirler. RSI, önceden ayarlanmış seviyeleri (varsayılan: aşırı alım 70, aşırı satım 30) aştığında veya altına indiğinde gösterge doğrudan grafikte bir kanal çizer. Bu kanallar, duyarlılığın
M1 Easy Scalper
Martin Alejandro Bamonte
4 (3)
Göstergeler
M1 EASY SCALPER is a scalping indicator specifically designed for the 1-minute (M1) timeframe, compatible with any currency pair or instrument available on your MT4 terminal. Of course, it can also be used on any other timeframe, but it works exceptionally well on M1 (which is challenging!) for scalping. Note: if you're going to scalp, make sure you have an account suitable for it. Do not use Cent or Standard accounts as they have too much spread! (use ECN, RAW, or Zero Spread accounts) Robustn
The 1 2 3 Pattern Scanner
Reza Aghajanpour
4.77 (60)
Göstergeler
** All Symbols x All Timeframes scan just by pressing scanner button ** After 18 years of experience in the markets and programming, Winner indicator is ready. I would like to share with you! *** Contact me  to send you instruction  and add you in "123 scanner group" for sharing or seeing experiences with other users. Introduction The 123 Pattern Scanner indicator with a special enhanced algorithm is a very repetitive common pattern finder with a high success rate . Interestingly, this Winner in
Auto Optimized Bollinger Bands
Davit Beridze
5 (2)
Göstergeler
Otomatik Optimize Edilmiş Bollinger Bantları – Gerçek Piyasa Davranışına Dayalı Uyarlanabilir Volatilite Aracı Bu gelişmiş MT4 göstergesi, geçmiş veriler üzerinde işlem simülasyonu yaparak en iyi dönem ve standart sapma değerlerini otomatik olarak bulur. Sabit parametreler yerine, piyasa değişimlerine ve fiyat yapısına dinamik olarak uyum sağlar; böylece gerçek zamanlı volatiliteyi daha doğru yansıtan bantlar oluşturur. Manuel ayar gerekmez. Temel Özellikler: Tarihsel verilere dayalı otomatik Bo
Volatility Master
INTRAQUOTES
5 (4)
Göstergeler
Volatility Master for MetaTrader is a real-time dashboard tool that scans up to 56 symbols using up to 2 flexible dashboards on different charts to identify high-volatility, trending markets instantly. With clear bullish/bearish signals, customizable alerts, and a user-friendly interface, it helps you avoid range-bound conditions and focus on high-probability trades. Clarity leads to confidence. Trade confidently and protect your capital effectively with this powerful dashboard. Download Metatra
Sniper Delta Imbalance MT4
Stanislav Konin
5 (1)
Göstergeler
The official release price is 65$ for the first 10 copies only,the next price is 95$,the final price will be 250$ Sniper Delta Imbalance is a professional tool for deep delta analysis — the difference between buyer and seller volumes. It takes volume analysis to the next level, allowing traders to see in real time who controls the price — buyers or sellers — and to find precise entry points based on the actions of major market participants. This tool represents a unique style of
Support Resistance screnner
STE S.S.COMPANY
4.95 (37)
Göstergeler
Support And Resistance Screener, MetaTrader için tek bir gösterge içinde birden fazla araç sağlayan tek bir Düzey göstergesindedir. Kullanılabilir araçlar şunlardır: 1. Piyasa Yapısı Eleme Aracı. 2. Geri Çekilme Bölgesi Boğa. 3. Geri Çekilme Bölgesi Ayı. 4. Günlük Pivot Noktaları 5. haftalık Pivot Noktaları 6. aylık Pivot Puanları 7. Harmonik Modele ve hacme dayalı Güçlü Destek ve Direnç. 8. Banka Seviyesi Bölgeleri. SINIRLI SÜRELİ TEKLİF : YG Destek ve Direnç Göstergesi sadece 50 $ ve ömür boy
Yazarın diğer ürünleri
Brilliant Reversals Alert MT5
Biswarup Banerjee
5 (1)
Göstergeler
Ticaret stratejilerinizi   Brilliant Reversal Indicator MT5   ile yükseltin, parametrik olmayan kernel regresyonu kullanarak pürüzsüz, uyarlanabilir trend analizi sağlayan son teknoloji bir göstergedir. Nadaraya-Watson tahmincisinden esinlenilen bu araç, fiyat verilerine Gauss kernel yumuşatması uygular, piyasa volatilitesine uyarlanan dinamik zarflar oluşturur ancak geleneksel hareketli ortalamaların aşırı gecikmesi olmadan. TradingView gibi platformlarda yaygın olarak övülen ve dünya çapındaki
Multi Indicator Signal
Biswarup Banerjee
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Multi Indicator Strategy EA MT4, MetaTrader 4 için tasarlanmış, ADX, Bollinger Bantları, CCI, MACD, Hareketli Ortalama, RSI, Stokastik, Awesome Oscillator ve RVI gibi dokuz teknik göstergeyi kullanarak işlem giriş ve çıkışlarını otomatikleştiren sofistike bir işlem aracıdır. Çoklu giriş/çıkış stratejileri ve AND/OR/NA kombinasyon modları dahil geniş özelleştirme seçenekleri sunarak, traderlara benzersiz bir esneklik sağlar. Kapsamlı bir şekilde geri test edilmiş olan bu EA, hassas sinyal üretim
MT5 Local Trade Copier Pro
Biswarup Banerjee
2 (1)
Yardımcı programlar
MT5 Local Trade Copier Pro , MetaTrader 5 için tasarlanmış bir Uzman Danışman olup, bir kaynak MT5 hesabından aynı bilgisayardaki birden fazla MT5 veya MT4 hesabına işlemleri kopyalamak için geliştirilmiştir. Bu araç, müşteri hesaplarına veya portföylere işlemleri çoğaltmak için idealdir ve lot büyüklükleri, stop-loss/take-profit ve ters kopyalama seçenekleri gibi özelleştirilebilir parametreler sunar. Piyasa mantığına dayalı işlem yürütmeden işlem yönetimini basitleştirir ve çeşitli trading iht
Moving Average Crossover EA MT5
Biswarup Banerjee
Uzman Danışmanlar
Moving Average Strategy EA MT5 , MetaTrader 5 için tasarlanmış sofistike bir otomatik işlem aracıdır ve hareketli ortalama kesişimlerini kullanarak trend dönüşlerini ve potansiyel giriş noktalarını yakalar. Bu uzman danışman, özelleştirilebilir ayarlarla traderlara çok yönlü bir çözüm sunar, işlemlerin hassas bir şekilde yürütülmesini ve sağlam risk yönetimini garanti eder. Kapsamlı bir şekilde test edilmiş olan bu EA, etkili giriş yöntemleri, esnek çıkış kuralları ve minimum sistem kaynağı tüke
Candlestick Pattern Alert MT5
Biswarup Banerjee
Göstergeler
Ticaret hassasiyetinizi Candlestick Pattern Alert MT5 göstergesiyle yükseltin, anahtar mum formasyonlarını hızla tespit etmek ve gerçek zamanlı uyarılar sunmak için tasarlanmış güçlü bir araç, yüksek olasılıklı kurulumlara traderların tepki vermesini sağlar. 1990'larda Steve Nison tarafından popüler hale getirilen Japon mum çubuğu grafikleri prensiplerine dayanan bu gösterge, Hammer, Doji veya Engulfing gibi formasyonlarla piyasa duyarlılığını çözme yeteneği nedeniyle forex, kripto ve hisse sene
FREE
Grid Trade Manager MT5
Biswarup Banerjee
5 (1)
Yardımcı programlar
Grid ticaret stratejinizi Grid Trade Manager MT5 ile optimize edin, grid siparişlerinin yerleştirilmesi ve yönetimini otomatikleştirmek için tasarlanmış çok yönlü ücretsiz utilidad EA, 2000'lerde forex topluluklarında popüler hale getirilen zaman test edilmiş grid ticaret yaklaşımından esinlenerek ranging koşullarda piyasa salınımlarından kar elde etme yeteneğiyle. MQL5 ve Forex Factory gibi platformlarda binlerce trader tarafından benimsenen, robust risk kontrolleri ve özelleştirme için, bu ara
FREE
Super Trend Alert
Biswarup Banerjee
5 (1)
Göstergeler
SuperTrend Alert MT5 ile piyasa trendlerini ustalıkla yönetin; forex, hisse senedi, kripto para ve emtia ticareti için hassas trend takibi sinyalleri sağlamak üzere tasarlanmış güçlü bir göstergedir. Forex Factory ve Reddit’in r/Forex gibi işlem topluluklarında övülmekte ve Investopedia ile TradingView’deki tartışmalarda sağlam trend tespitiyle takdir edilmekte olup, güvenilir giriş ve çıkış noktaları arayan traderlar için vazgeçilmez bir araçtır. Kullanıcılar, SuperTrend sinyallerini fiyat hare
FREE
Ultimate Trade Panel MT5
Biswarup Banerjee
5 (1)
Yardımcı programlar
Ultimate Trade Panel MT5 , MetaTrader 5 için tasarlanmış güçlü bir Uzman Danışman olup, MQL5 platformunda traderların verimliliğini artırmak ve işlem faaliyetlerini optimize etmek için geliştirilmiştir. Bu araç, kullanıcı dostu özelliklerle günlük işlem görevlerini basitleştirir ve belirli bir işlem mantığına dayanmadan işlemleri yönetmek için güvenilir bir yardımcı olarak hizmet verir. Rekabet avantajı arayan traderlar için tasarlanmış olup, işlem deneyimini optimize etmek için otomasyon ve ris
GG TrendBar
Biswarup Banerjee
Göstergeler
GG TrendBar Göstergesi MT5   ile ticaret hassasiyetinizi yükseltin; ADX ve Parabolic SAR'ı kullanarak 9 farklı zaman diliminde birleştirilmiş trend sinyalleri sunan güçlü bir çoklu zaman dilimi aracı. 2010'ların başında Forex Factory ve MQL5 gibi platformlarda popüler hale gelen ileri trend analizi konseptlerinden doğan bu gösterge, seçilen zaman dilimleri arasında hizalanma gerektirerek gürültüyü filtreleme yeteneğiyle beğeni topladı ve genellikle değişken piyasalarda tek zaman dilimi göstergel
MT4 Local Trade Copier Pro
Biswarup Banerjee
3.58 (12)
Yardımcı programlar
MT4 Local Trade Copier Pro , MetaTrader 4 için tasarlanmış bir Uzman Danışman olup, bir kaynak MT4 veya MT5 hesabından aynı bilgisayardaki birden fazla MT4 veya MT5 hesabına işlemleri kopyalamak için geliştirilmiştir. Bu araç, müşteri hesaplarına veya portföylere işlemleri çoğaltmak için idealdir ve lot büyüklükleri, stop-loss/take-profit ve ters kopyalama seçenekleri gibi özelleştirilebilir parametreler sunar. Piyasa mantığına dayalı işlem yürütmeden işlem yönetimini basitleştirir ve çeşitli tr
Hedge Trade Manager MT5
Biswarup Banerjee
5 (1)
Yardımcı programlar
Hedge Trade Manager MT5 ile hedging stratejinizi geliştirin; ters fiyat hareketlerine karşı otomatik hedging işlemleri yapmak için tasarlanmış sofistike bir Uzman Danışman (EA), 2010'larda forex brokerlarının zıt pozisyonlara izin vererek karları sabitleme veya belirsiz trendlerde kayıpları sınırlama tekniklerine dayanıyor. MQL5 ve Forex Factory, Reddit’in r/Forex gibi trading forumlarında esnek konfigürasyonları ve sağlam risk korumaları nedeniyle övülüyor, bu EA, forex ana pariteleri, endeksle
FREE
Higher High and Lows
Biswarup Banerjee
Göstergeler
Fiyat eylemi ticaretinizi Higher Highs and Lows MT4 göstergesiyle geliştirin, anahtar salınım noktalarını belirlemek için fraktal analizi kullanan sağlam bir araç, Higher Highs (HH), Lower Highs (LH), Lower Lows (LL) ve Higher Lows (HL) gibi trend tanımlayan pattern'leri tanımlayarak pazar yönüne net içgörüler sağlar. 1900'lerin başındaki Dow Teorisi'nde kök salmış temel fiyat eylemi ilkelerine dayanan ve modern ticarette Al Brooks gibi uzmanlar tarafından "Trading Price Action" serisinde popüle
FREE
Consecutive Candle Indicator MT5
Biswarup Banerjee
Göstergeler
Consecutive Candle Indicator MT5 ile trend tespit yeteneklerinizi güçlendirin; ardışık boğa veya ayı mum dizilerini tanımlamak için tasarlanmış dinamik bir araçtır ve forex, hisse senedi, kripto para ve emtia piyasalarında trend onayları ve potansiyel dönüşler için zamanında uyarılar sunar. Forex Factory ve Reddit’in r/Forex gibi işlem topluluklarında kutlanmakta ve Investopedia ile TradingView’deki tartışmalarda momentum analizini basitleştirme yeteneğiyle övülmekte olup, volatil piyasalarda ne
FREE
Nadaraya Watson Envelop Alert
Biswarup Banerjee
4.67 (3)
Göstergeler
Ticaret stratejilerinizi   Nadaraya Watson Envelope Alert MT5   ile yükseltin, parametrik olmayan kernel regresyonu kullanarak pürüzsüz, uyarlanabilir trend analizi sağlayan son teknoloji bir göstergedir. Nadaraya-Watson tahmincisinden esinlenilen bu araç, fiyat verilerine Gauss kernel yumuşatması uygular, piyasa volatilitesine uyarlanan dinamik zarflar oluşturur ancak geleneksel hareketli ortalamaların aşırı gecikmesi olmadan. TradingView gibi platformlarda yaygın olarak övülen ve dünya çapında
Trailing Stop and Breakeven Manager
Biswarup Banerjee
Yardımcı programlar
Trailing Stop and Breakeven Manager MT5 ile işlem yönetiminizi optimize edin; manuel veya diğer EA'lar tarafından açılan işlemler için stop-loss seviyelerini otomatik olarak ayarlamak üzere tasarlanmış sağlam bir Uzman Danışman (EA), kar koruması ve risk yönetimini sağlar. Forex Factory ve Reddit’in r/Forex gibi işlem topluluklarında övülmekte ve Investopedia ile MQL5 forumlarındaki tartışmalarda trailing stop ve breakeven seviyelerinin yönetimindeki hassasiyetiyle öne çıkmakta olup, karları ver
FREE
Day and Week Separator
Biswarup Banerjee
Göstergeler
Day and Week Separator MT4 ile işlem analizlerinizi kolaylaştırın; özelleştirilebilir günlük ve haftalık ayırıcı çizgiler çizen sezgisel bir araçtır ve broker saat dilimi farklılıklarıyla başa çıkan traderlar için mükemmeldir. Forex Factory ve Reddit’in r/Forex gibi işlem topluluklarında basitliği ve etkinliğiyle büyük beğeni toplayan bu indikatör, Investopedia ve TradingView gibi platformlarda tartışılan, grafik zaman dilimlerini yerel veya piyasaya özgü saatlerle hizalamada yaygın bir sorunu e
FREE
Candlestick Patterns Alert
Biswarup Banerjee
5 (1)
Göstergeler
Ticaret hassasiyetinizi Candlestick Pattern Alert MT4 göstergesiyle yükseltin, anahtar mum formasyonlarını hızla tespit etmek ve gerçek zamanlı uyarılar sunmak için tasarlanmış güçlü bir araç, yüksek olasılıklı kurulumlara traderların tepki vermesini sağlar. 1990'larda Steve Nison tarafından popüler hale getirilen Japon mum çubuğu grafikleri prensiplerine dayanan bu gösterge, Hammer, Doji veya Engulfing gibi formasyonlarla piyasa duyarlılığını çözme yeteneği nedeniyle forex, kripto ve hisse sene
FREE
SuperTrend Alert
Biswarup Banerjee
Göstergeler
SuperTrend Alert MT4 ile piyasa trendlerini ustalıkla yönetin; forex, hisse senedi, kripto para ve emtia ticareti için hassas trend takibi sinyalleri sağlamak üzere tasarlanmış güçlü bir göstergedir. Forex Factory ve Reddit’in r/Forex gibi işlem topluluklarında övülmekte ve Investopedia ile TradingView’deki tartışmalarda sağlam trend tespitiyle takdir edilmekte olup, güvenilir giriş ve çıkış noktaları arayan traderlar için vazgeçilmez bir araçtır. Kullanıcılar, SuperTrend sinyallerini fiyat hare
FREE
RSI strategy EA MT5
Biswarup Banerjee
4.5 (2)
Uzman Danışmanlar
RSI Strategy EA MT5 , MetaTrader 5 için tasarlanmış gelişmiş bir otomatik işlem aracıdır ve Göreceli Güç Endeksi (RSI) göstergesini kullanarak aşırı alım ve aşırı satım koşullarına dayalı işlem giriş ve çıkışlarını otomatikleştirir. EA, bu bölgelerde ters işlem ayarlarını destekler ve işlem yönetimi için çok yönlü bir yaklaşım sunar. Kapsamlı bir şekilde test edilmiş olan bu EA, hassas giriş yöntemleri, esnek çıkış kuralları ve minimum sistem kaynağı tüketimi ile verimli bir işlem deneyimi sağla
CCI Strategy EA MT5
Biswarup Banerjee
Uzman Danışmanlar
Emtia Kanal Endeksi (CCI) Strateji EA MT5 , Emtia Kanal Endeksi (CCI) tabanlı sağlam bir ticaret stratejisi uygular ve çeşitli piyasa koşullarında hassas giriş ve çıkış kararları için kapsamlı bir şekilde geri test edilmiştir. EA, isteğe bağlı grid kurtarma, hedge ve martingale stratejileri (yapılandırılabilir, varsayılan olarak devre dışı) dahil olmak üzere kapsamlı ticaret yetenekleri sunar. Kırılmalar, ters dönüşler, trend takibi gibi çoklu giriş yöntemleri, göstergelere, zamana veya kâra day
Account Trailing Stop Manager MT5
Biswarup Banerjee
Yardımcı programlar
Account Trailing Stop Manager MT5 ile portföyünüzün risk yönetimini geliştirin; MetaTrader 5 üzerinde hesabınızın toplam kârını veya belirli bir sihirli numaraya sahip işlemleri otomatik olarak izlemek ve bir takip stopu gibi yönetmek için tasarlanmış güçlü bir Uzman Danışman (EA), mevcut kâr son kâr zirvesinin altına düştüğünde tüm işlemleri kapatır. MQL5, Forex Factory ve Reddit’in r/Forex platformlarında dinamik kâr kilitleme mekanizması nedeniyle övülen bu EA, forex, endeksler ve kripto para
FREE
Keltner Channel Indicator Alert
Biswarup Banerjee
Göstergeler
Keltner Kanalı Göstergesi MT5   ile ticaret stratejinizi yükseltin; 1960'larda Chester Keltner'in yeniliklerinden ilham alan, üstel hareketli ortalamaları (EMA) ortalama gerçek aralık (ATR) ile birleştirerek dinamik fiyat bantları oluşturan klasik bir volatilite aracı. Dijital çağda yeniden canlanmasından bu yana trader topluluklarında övülen bu gösterge, TradingView ve MQL5 gibi platformlarda çıkışlar ve trend dönüşlerini tespit etmedeki güvenilirliği ile popülerlik kazandı, genellikle daha pür
Bollinger Band Strategy EA MT5
Biswarup Banerjee
Uzman Danışmanlar
Bollinger Bantları Strateji EA MT5 , Bollinger Bantları’nın ters dönüş koşullarına dayalı olarak işlem fırsatlarını yakalamak için tasarlanmış otomatik bir işlem aracıdır. Alt bant yakınında bir boğa ters dönüşü tespit edildiğinde (önceki mum alt bant altında kapanır ve mevcut mum alt bant üstünde kapanır, kırmızı mumdan yeşil muma geçiş yaptığında) alım işlemleri, üst bant yakınında bir ayı ters dönüşü tespit edildiğinde (ters senaryo) satış işlemleri gerçekleştirir. Kapsamlı bir şekilde test e
Double Top And Bottom Indicator
Biswarup Banerjee
Göstergeler
Double top and bottom indicator is a pattern scanning indicator which scans the tops and bottoms using zig zag pattern. When it find price bouncing back from the same point twice after a long trend then it generate arrow signals whenever the last resistance points is broken for double bottom and last support price broken for double top. Unlike other top bottom scanner it does not give only 1 signal. it alerts user when ever the last support /resistance is broker from double top/bottom pattern un
FREE
Close Manager MT5
Biswarup Banerjee
3 (2)
Yardımcı programlar
Close Manager MT5 ile işlem kapatma sürecinizi optimize edin; MetaTrader 5 üzerinde manuel veya diğer EA'lar tarafından açılan işlemlerin çıkışlarını otomatikleştirmek için tasarlanmış güçlü bir Uzman Danışman (EA), traderlara çıkış stratejileri üzerinde hassas kontrol sunar. MQL5, Forex Factory ve Reddit’in r/Forex gibi platformlarda çok yönlü ve özelleştirilebilir kapatma kriterleri nedeniyle övülüyor, bu EA, forex, endeksler ve kripto paralar gibi volatil piyasalarda scalperlar, günlük trader
FREE
STM Trade Panel
Biswarup Banerjee
Yardımcı programlar
STM Trade Panel MT4 ile ticaretinizi kolaylaştırın; MetaTrader 4 üzerinde işlem yürütme ve yönetimini optimize etmek için tasarlanmış kullanıcı dostu bir Uzman Danışman (EA), tek tıkla emir yerleştirme ve özelleştirilebilir kâr ve zarar eşiklerine dayalı otomatik işlem kapatma sunar. MQL5, Forex Factory ve Reddit’in r/Forex platformlarında sezgisel arayüzü ve etkili işlem kontrolü nedeniyle çok beğenilen bu EA, forex, endeksler ve kripto paralar gibi volatil piyasalarda scalperlar, günlük trader
FREE
Pip Movement Alert
Biswarup Banerjee
Göstergeler
Pip Movement Alert MT4 ile piyasa momentumunun önünde olun; birden fazla sembolle hassas pip hareketlerini izlemek ve traderları uyarmak için tasarlanmış çok yönlü bir çoklu para birimi göstergesi, forex, hisse senedi, kripto para ve emtia ticareti için idealdir. Forex Factory ve Reddit’in r/Forex gibi işlem topluluklarında övülmekte ve Investopedia ile TradingView’deki tartışmalarda ani piyasa değişikliklerini tespit etme yeteneğiyle öne çıkmakta olup, hızlı fiyat hareketlerini sermayeye çevirm
FREE
Fibonacci Levels Alert
Biswarup Banerjee
5 (1)
Göstergeler
The MT4 indicator that we are describing is designed to provide traders with an alert, notification, and email when Fibonacci levels are crossed. The Fibonacci levels are calculated based on the zigzag indicator, which helps to identify potential trend reversals in the market. When the indicator detects that a price has crossed a Fibonacci level, it will trigger an alert and send a notification to the trader's MT4 mobile app. Additionally, the indicator can be configured to send an email to the
FREE
Angle Of Price
Biswarup Banerjee
1 (1)
Göstergeler
Angle of Price It is a trend following indicator. The idea behind this indicator is very simple. it calculates the angle of certain price type with its N candle back price type. When the price is moving toward upward direction positive angle histograms will be created and vice versa for downward direction. There are couple of price type supported in this indicator. Which is as follows Close Open High Low Median Typical Weighted When combined with other indicators it could be used as a very power
FREE
Volume Oscilator Indicator
Biswarup Banerjee
Göstergeler
Volume Oscilator is a popular indicator available in trading view which is very popular among traders Definition The Volume Oscillator is an indicator made up of two Moving Averages (MA) surrounding volume, one being fast and the other slow. The slow volume MA value is then subtracted from the value of the fastlow Moving Average. The Volume Oscillator measures volume by analyzing the relationship between the two Moving Averages mentioned. When combined with other indicators it provides a very st
FREE
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt