ADX Multicurrency Scanner MT4
- Göstergeler
- Biswarup Banerjee
- Sürüm: 8.0
- Güncellendi: 9 Eylül 2025
- Etkinleştirmeler: 10
ADX Çoklu Para Birimi Tarayıcı Panosu MT4, Ortalama Yön Endeksi (ADX) kullanarak birden fazla döviz çifti ve zaman dilimini aynı anda izlemek isteyen traderlar için tasarlanmış güçlü bir işlem aracıdır. Piyasa trendlerini takip etme, birleşme sinyallerini belirleme ve gerçek zamanlı uyarılar alma sürecini basitleştirir, ADX tabanlı işlem stratejileri için vazgeçilmez bir varlık haline getirir. Pano, M1'den MN1'e kadar olan zaman dilimlerinde her sembolün durumunu gösteren sezgisel bir ızgara formatında sinyalleri düzenler.
Araç, aşağıdaki ADX stratejilerine dayalı sinyaller gösterir:
- Trend Gücü Stratejisi: ADX, belirtilen bir seviyenin üzerine veya altına geçtiğinde sinyaller üretilir, güçlü veya zayıflayan trendleri işaret eder.
- PDI/MDI Çaprazlama Stratejisi: Pozitif Yön Göstergesi (PDI), Negatif Yön Göstergesi (MDI) ile kesiştiğinde sinyaller tetiklenir, yönsel momentum değişimlerini önerir.
MT5 sürümü burada mevcuttur: ADX Scanner MT5
Detaylı dokümantasyon için buraya tıklayın: Dokümantasyon
Ana Özellikler:
- Çoklu para birimi ve çoklu zaman dilimi tarama: Büyük, küçük ve egzotik semboller dahil geniş bir döviz çifti yelpazesini ve BTCUSD ile XAUUSD gibi özel enstrümanları, M1'den MN1'e kadar tüm zaman dilimlerinde tarar, belirli zaman dilimi taramalarını etkinleştirme veya devre dışı bırakma için esnek seçenekler sunar.
- ADX tabanlı stratejiler: ADX seviye kesişimlerine dayalı trend gücü tespiti ve PDI/MDI kesişimleri için yön sinyalleri olmak üzere iki özelleştirilebilir stratejiyi destekler, çeşitli piyasa koşulları için çok yönlülük sunar.
- Birleşme uyarıları: Birden fazla zaman dilimi aynı yönde hizalandığında birleşme sinyallerini tanımlar ve vurgular, traderların yüksek olasılıklı kurulumları tespit etmesine yardımcı olur.
- Özelleştirilmiş uyarılar: Açılır pencereler, e-postalar veya anlık bildirimler aracılığıyla tamamen özelleştirilebilir gerçek zamanlı uyarılar sağlar, traderların kritik sinyalleri kaçırmamasını garanti eder.
- Duyarlı pano tasarımı: Semboller ve zaman dilimleri için sinyalleri gösteren, temel para birimlerine göre gruplandırılmış, özelleştirilebilir renkler ve sinyalin kaç mum önce göründüğünü gösteren tablolarla düzenli bir arayüze sahiptir ve herhangi bir ekran boyutuna dinamik olarak uyum sağlar.
- Kullanıcı özelleştirme: Panel boyutu, renkler, metin ölçeklendirme ve semboller, zaman dilimleri ve stratejiler için filtreleri ayarlamak için geniş seçenekler sunar, kişiselleştirilmiş sinyal izlemeyi mümkün kılar.
Not: ADX Çoklu Para Birimi Tarayıcı Panosu MT4, ADX stratejilerini kullanan traderlar için güvenilir bir araçtır, uygulanabilir içgörüler ve kesintisiz bir işlem deneyimi sunar. Potansiyel sinyalleri tespit etmek ve bildirmek için tasarlanmıştır, ancak kullanıcı adına otomatik olarak işlem gerçekleştirmez.
Tüm ürünlerimi inceleyin: https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller
Destek için bana ulaşın: https://www.mql5.com/en/users/biswait50
7 günlük ücretsiz deneme sürümüne ilgi duyuyor musunuz? Profil bölümüm aracılığıyla bana ulaşın.