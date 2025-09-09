Tableau de bord ADX Multicurrency Scanner MT4 est un outil de trading puissant conçu pour les traders souhaitant surveiller simultanément plusieurs paires de devises et cadres temporels à l’aide de l’Indice Directionnel Moyen (ADX). Il simplifie le suivi des tendances du marché, l’identification des signaux de confluence et la réception d’alertes en temps réel, ce qui en fait un atout indispensable pour les stratégies de trading basées sur l’ADX. Le tableau de bord organise les signaux dans un format de grille intuitif, affichant l’état de chaque symbole sur des cadres temporels allant de M1 à MN1.

L’outil affiche les signaux basés sur les stratégies ADX suivantes :

Stratégie de force de tendance : Signaux générés lorsque l’ADX franchit un niveau spécifié vers le haut ou vers le bas, indiquant des tendances fortes ou affaiblies.

Stratégie de croisement PDI/MDI : Signaux déclenchés lorsque l’Indicateur Directionnel Positif (PDI) croise l’Indicateur Directionnel Négatif (MDI), suggérant des changements dans l’élan directionnel.

La version pour MT5 est disponible ici : ADX Scanner MT5

Pour une documentation détaillée, cliquez ici : Documentation

Caractéristiques principales :

Balayage multidevise et multi-cadres temporels : Scanne une large gamme de paires de devises, y compris les majeures, mineures et exotiques, ainsi que des instruments spéciaux comme BTCUSD et XAUUSD, sur tous les cadres temporels de M1 à MN1, avec des options flexibles pour activer ou désactiver les balayages de cadres temporels spécifiques.

Stratégies basées sur l’ADX : Prend en charge deux stratégies personnalisables—détection de la force de tendance basée sur les croisements de niveaux ADX et croisements PDI/MDI pour des signaux directionnels, offrant une polyvalence pour diverses conditions de marché.

Alertes de confluence : Identifie et met en évidence les signaux de confluence lorsque plusieurs cadres temporels s’alignent dans la même direction, aidant les traders à repérer des configurations à haute probabilité.

Alertes personnalisées : Fournit des alertes en temps réel entièrement personnalisables via des pop-ups, des e-mails ou des notifications push, garantissant que les traders ne manquent aucun signal critique.

Conception de tableau de bord réactive : Dispose d’une interface organisée avec des tableaux affichant les signaux pour les symboles et les cadres temporels, regroupés par devises de base, avec des couleurs personnalisables et des indications sur le nombre de bougies écoulées depuis l’apparition du signal, s’ajustant dynamiquement à toutes les tailles d’écran.

Personnalisation de l’utilisateur : Offre de nombreuses options pour ajuster la taille du panneau, les couleurs, la mise à l’échelle du texte et les filtres pour les symboles, les cadres temporels et les stratégies, permettant une surveillance personnalisée des signaux.

Remarque : Le tableau de bord ADX Multicurrency Scanner MT4 est un outil fiable pour les traders exploitant les stratégies ADX, offrant des informations exploitables et une expérience de trading fluide. Il est conçu pour détecter et notifier les signaux potentiels, mais n’exécute pas de trades automatiquement pour l’utilisateur.

Découvrez tous mes produits : https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller

Contactez-moi pour du support : https://www.mql5.com/en/users/biswait50

Intéressé par un essai gratuit de 7 jours ? Contactez-moi via la section de mon profil.



