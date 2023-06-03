ADX Multicurrency Scanner MT4

ADX Multicurrency Scanner Dashboard MT4 è uno strumento di trading potente progettato per i trader che desiderano monitorare simultaneamente più coppie di valute e timeframe utilizzando l’Indice Direzionale Medio (ADX). Semplifica il processo di tracciamento delle tendenze di mercato, l’identificazione dei segnali di confluenza e la ricezione di avvisi in tempo reale, rendendolo un asset indispensabile per le strategie di trading basate su ADX. Il cruscotto organizza i segnali in un formato a griglia intuitivo, mostrando lo stato di ogni simbolo nei timeframe da M1 a MN1.

Lo strumento mostra segnali basati sulle seguenti strategie ADX:

  • Strategia di forza del trend: Segnali generati quando l’ADX supera verso l’alto o verso il basso un livello specificato, indicando trend forti o indeboliti.
  • Strategia di crossover PDI/MDI: Segnali attivati quando l’Indicatore Direzionale Positivo (PDI) incrocia l’Indicatore Direzionale Negativo (MDI), suggerendo cambiamenti nel momentum direzionale.

La versione per MT5 è disponibile qui: ADX Scanner MT5

Per la documentazione dettagliata, clicca qui: Documentazione

Caratteristiche principali:

  • Scansione multivaluta e multi-timeframe: Scansiona un’ampia gamma di coppie di valute, incluse maggiori, minori ed esotiche, insieme a strumenti speciali come BTCUSD e XAUUSD, in tutti i timeframe da M1 a MN1, con opzioni flessibili per abilitare o disabilitare la scansione di timeframe specifici.
  • Strategie basate su ADX: Supporta due strategie personalizzabili—rilevamento della forza del trend basato su incroci di livelli ADX e incroci PDI/MDI per segnali direzionali, offrendo versatilità per diverse condizioni di mercato.
  • Avvisi di confluenza: Identifica ed evidenzia i segnali di confluenza quando più timeframe si allineano nella stessa direzione, aiutando i trader a individuare configurazioni ad alta probabilità.
  • Avvisi personalizzati: Fornisce avvisi in tempo reale completamente personalizzabili tramite pop-up, e-mail o notifiche push, garantendo che i trader non perdano segnali critici.
  • Design del cruscotto reattivo: Presenta un’interfaccia organizzata con tabelle che mostrano i segnali per simboli e timeframe, raggruppati per valute di base, con colori personalizzabili e indicazioni su quante candele fa è apparso il segnale, adattandosi dinamicamente a qualsiasi dimensione dello schermo.
  • Personalizzazione utente: Offre ampie opzioni per regolare la dimensione del pannello, i colori, la scalatura del testo e i filtri per simboli, timeframe e strategie, consentendo un monitoraggio personalizzato dei segnali.

Nota: L’ADX Multicurrency Scanner Dashboard MT4 è uno strumento affidabile per i trader che sfruttano le strategie ADX, fornendo informazioni utilizzabili e un’esperienza di trading fluida. È progettato per rilevare e notificare segnali potenziali, ma non esegue operazioni automaticamente per l’utente.

Scopri tutti i miei prodotti: https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller

Contattami per supporto: https://www.mql5.com/en/users/biswait50

Interessato a una prova gratuita di 7 giorni? Contattami tramite la sezione del mio profilo.


