ADX Multicurrency Scanner MT4
- Indicatori
- Biswarup Banerjee
- Versione: 8.0
- Aggiornato: 9 settembre 2025
- Attivazioni: 10
ADX Multicurrency Scanner Dashboard MT4 è uno strumento di trading potente progettato per i trader che desiderano monitorare simultaneamente più coppie di valute e timeframe utilizzando l’Indice Direzionale Medio (ADX). Semplifica il processo di tracciamento delle tendenze di mercato, l’identificazione dei segnali di confluenza e la ricezione di avvisi in tempo reale, rendendolo un asset indispensabile per le strategie di trading basate su ADX. Il cruscotto organizza i segnali in un formato a griglia intuitivo, mostrando lo stato di ogni simbolo nei timeframe da M1 a MN1.
Lo strumento mostra segnali basati sulle seguenti strategie ADX:
- Strategia di forza del trend: Segnali generati quando l’ADX supera verso l’alto o verso il basso un livello specificato, indicando trend forti o indeboliti.
- Strategia di crossover PDI/MDI: Segnali attivati quando l’Indicatore Direzionale Positivo (PDI) incrocia l’Indicatore Direzionale Negativo (MDI), suggerendo cambiamenti nel momentum direzionale.
La versione per MT5 è disponibile qui: ADX Scanner MT5
Per la documentazione dettagliata, clicca qui: Documentazione
Caratteristiche principali:
- Scansione multivaluta e multi-timeframe: Scansiona un’ampia gamma di coppie di valute, incluse maggiori, minori ed esotiche, insieme a strumenti speciali come BTCUSD e XAUUSD, in tutti i timeframe da M1 a MN1, con opzioni flessibili per abilitare o disabilitare la scansione di timeframe specifici.
- Strategie basate su ADX: Supporta due strategie personalizzabili—rilevamento della forza del trend basato su incroci di livelli ADX e incroci PDI/MDI per segnali direzionali, offrendo versatilità per diverse condizioni di mercato.
- Avvisi di confluenza: Identifica ed evidenzia i segnali di confluenza quando più timeframe si allineano nella stessa direzione, aiutando i trader a individuare configurazioni ad alta probabilità.
- Avvisi personalizzati: Fornisce avvisi in tempo reale completamente personalizzabili tramite pop-up, e-mail o notifiche push, garantendo che i trader non perdano segnali critici.
- Design del cruscotto reattivo: Presenta un’interfaccia organizzata con tabelle che mostrano i segnali per simboli e timeframe, raggruppati per valute di base, con colori personalizzabili e indicazioni su quante candele fa è apparso il segnale, adattandosi dinamicamente a qualsiasi dimensione dello schermo.
- Personalizzazione utente: Offre ampie opzioni per regolare la dimensione del pannello, i colori, la scalatura del testo e i filtri per simboli, timeframe e strategie, consentendo un monitoraggio personalizzato dei segnali.
Nota: L’ADX Multicurrency Scanner Dashboard MT4 è uno strumento affidabile per i trader che sfruttano le strategie ADX, fornendo informazioni utilizzabili e un’esperienza di trading fluida. È progettato per rilevare e notificare segnali potenziali, ma non esegue operazioni automaticamente per l’utente.
