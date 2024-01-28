Chart Control MT4

O Chart Control é um indicador que permite de forma rapida e pratica alterar o timeframe e ativo do grafico, possibilitando que voce possa fazer todas as suas analises em apenas um grafico sem precisar abrir vários, além disso voce pode escolher o entre os temas claro e escuro para o qual melhor se adapta a sua preferencia.

MT5: https://www.mql5.com/pt/market/product/109444


Dione Da Silva Ribas
Dione Da Silva Ribas 2024.01.30 01:19 
 

Ótimo indicador, ferramenta de qualidade, o proprietário esta de parabéns.

