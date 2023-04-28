Telegram Signal Sender

5

Telegram Signal Sender MT4 ile forex sinyal paylaşım yeteneğinizi yükseltin; hem yeni başlayan hem de yerleşik sinyal sağlayıcıları için ideal olan, Telegram kanalınıza işlem sinyallerini gönderme sürecini otomatikleştiren ve basitleştiren güçlü bir araçtır. Forex Factory ve Reddit’in r/Forex gibi işlem topluluklarında büyük övgü almakta ve Investopedia ile MQL5 forumlarındaki tartışmalarda sinyal dağıtımındaki verimliliğiyle öne çıkmakta olup, kitlesini genişletmek isteyen traderlar arasında favori bir araçtır. Kullanıcılar, zamanında ve profesyonel sinyal teslimatı sayesinde takipçi etkileşiminde %30-40 artış olduğunu ve birçok kişi manuel sinyal gönderme süresinde %50 azalma bildirmiştir. Temel avantajlar arasında otomatik sinyal oluşturma, özelleştirilebilir risk yönetimi ve genel veya özel Telegram kanallarına yüksek kaliteli sinyalleri kolayca paylaşmayı sağlayan kullanıcı dostu bir arayüz yer alır, bu da güvenilir bir sinyal sağlayıcısı olarak itibarınızı güçlendirir.

Telegram Signal Sender MT4, kullanıcı tanımlı risk-ödül oranlarına dayalı olarak stop loss ve üç take-profit seviyesini hesaplamak için özelleştirilebilir bir panel sunar (PANEL_TOP, PANEL_LEFT, PANEL_WIDTH_PCT, PANEL_HIGHT_PCT, TEXT_HIGHT_PCT ve renkler gibi girişlerle yapılandırılabilir). @BotFather’dan alınan bir token ve chat_id (örneğin, @mytradingchannelid) aracılığıyla Telegram ile sorunsuz bir şekilde entegre olur, abonelere anında sinyal teslimatı sağlar. Özellikler arasında alış/satış sinyallerini hesaplamak ve göndermek için düğmeler, özelleştirilmiş mesaj başlıkları/altbilgileri desteği ve herhangi bir MT4 sembolüyle uyumluluk bulunur. Güvenli tasarımı, sürekli grafik izleme gerektirmeden güvenilir performans sağlar ve hafif kodu (MQL5’in Controls kütüphanesini kullanır: Dialog, Button, Edit, Label, SpinEdit, ComboBox) sorunsuz çalışmayı garanti eder. Not: Varsayılan ayarlar çalışmaz, özel Telegram yapılandırması gereklidir—yönergeler için kurulum videosuna bakın.

MT5 için de mevcut: Telegram Signal Sender MT5
İlgili ürünler: MT4 to Telegram Pro/Copier MT4 | MT4 to Telegram Pro/Copier MT5
MQL Ürünleri Kurulum Kılavuzu | MT4/MT5’te Satın Alınan MQL Ürünlerini Güncelleme

Ana Özellikler

  • Otomatik Sinyal Teslimatı: Token ve chat_id kullanarak işlem sinyallerini (alış/satış, stop loss, üç take-profit seviyesi) doğrudan genel veya özel Telegram kanallarına gönderir, iletişimi basitleştirir.

  • Özelleştirilebilir Panel: Panelin konumunu (PANEL_TOP: 20, PANEL_LEFT: 30), boyutunu (PANEL_WIDTH_PCT: 30, PANEL_HIGHT_PCT: 80) ve görünümünü (BACKGROUND_COLOR: clrWhiteSmoke, TEXT_COLOR: clrBlack, BUY_COLOR: clrLimeGreen, SELL_COLOR: clrTomato) ayarlayarak kişiselleştirilmiş bir deneyim sunar.

  • Risk Yönetimi: Kullanıcı tanımlı risk-ödül oranlarına dayalı olarak stop loss ve üç take-profit seviyesini hesaplar, alış/satış hesaplamaları ve sinyal gönderme için özel düğmeler içerir.

  • Esnek Mesaj Formatı: Mesaj başlıklarını/altbilgilerini özelleştirir ve sembol fiyatı, stop loss (puan cinsinden) ve take-profit seviyelerini içererek profesyonel sinyal sunumu sağlar.

  • Zaman Tasarrufu: Manuel sinyal gönderme ihtiyacını ortadan kaldırır, abonelere gerçek zamanlı güncellemeler sunarak strateji geliştirme için zaman kazandırır.

  • Sembol Çok Yönlülüğü: Herhangi bir MT4 sembolüyle uyumludur, forex, hisse senedi, kripto para veya emtia ticareti için uygundur.

  • Güvenli ve Güvenilir: Yüksek veri koruma standartlarına uygun olarak, Telegram kanallarına istikrarlı ve güvenli sinyal iletimi sağlar.

  • Kullanıcı Dostu Arayüz: Sezgisel kontroller (Dialog, Button, Edit, Label, SpinEdit, ComboBox), sinyal kurulumunu ve izlemeyi yeni başlayanlar ve profesyoneller için erişilebilir kılar.

  • Hafif Performans: Optimize edilmiş MQL5 kodu, MT4’te düşük kaynaklı sistemlerde bile minimum gecikmeyle sorunsuz çalışmayı garanti eder.

Telegram Signal Sender MT4, forex sinyal sağlayıcıları için vazgeçilmez bir araçtır; kesintisiz otomasyon, özelleştirilebilir risk yönetimi ve profesyonel sinyal teslimatı sunarak Telegram kanalınızı büyütür ve ticari itibarınızı güçlendirir.

Satın alma işleminden memnun kaldıysanız, olumlu bir yorum bırakırsanız çok sevinirim. Memnun kalmazsanız, bir çözüm bulmak için lütfen benimle iletişime geçin.

Tüm ürünlerimi inceleyin: https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller

Destek için bana ulaşın: https://www.mql5.com/en/users/biswait50

#tags telegram sinyal gönderici mt4 forex sinyal sağlayıcısı otomasyon işlem sinyalleri risk yönetimi telegram kanalı yeniden boyama yok kullanıcı dostu scalping günlük trading swing trading


İncelemeler 1
Hisham Mahmoud Younes
591
Hisham Mahmoud Younes 2024.01.25 10:47 
 

first faced some problem to use it but with live help around clock they helped me till every thing ok , good app to use if you are signal provider and good support

Önerilen ürünler
Vantage
Waseem Raza
5 (1)
Yardımcı programlar
Vantage is a one-click semi-automated tool which works with the user interface. The EA's base strategy is grid trading. The user can start first trade from chart buttons and the EA will do rest of the work. User can open grid to loss side, profit side or both sides same time, or can do a simple trade without the grid. Use low risk against balance and apply EA on VPS. With this, the EA can work properly without any interruption. To understand all functions watch the video below. Input parameters
Ichimoku Waves Meter vm IT
Ichimoku sp z o.o.
Yardımcı programlar
The professional utilities "Ichimoku Waves Meter" to analyse graphs using the correct interpretation of Ichimoku kinkōhyō! Is a graphic program that allows traders to quickly and easily measure the proportions between the indicated points on the price graph. This time and price indicator is a basic tool for analysing the chart according to the Ichimoku strategy on the MT4 platform. Using this tool allows an insightful and complete analysis of time waves as well as price waves in a very short ti
AW Metatrader to Telegram
AW Trading Software Limited
Yardımcı programlar
Hiçbir abonenizin alım satım terminalinizden alım satım etkinliklerinizi kaçırmaması için bildirim göndermek için otomatik bir sistem. Hesabınızdaki herhangi bir alım satım işlemi hakkında Telegram habercisine bildirim gönderen bir yardımcı program. Yardımcı programı Telegram'da bir kanala bağlamak için adım adım talimatlar ->   HERE   / MT5 ->   HERE Avantajlar: Kolay kurulum ve ayrıntılı talimatlar, Ayarlanabilir ekran görüntüleri gönderme imkanı, Emoji kullanarak özelleştirilebilir bildirim m
BreakEven ProSync MT4
Rosen Kanev Kanev
Yardımcı programlar
BreakEven ProSync EA – Trade Management & Risk Control Tool Overview BreakEven ProSync EA is an expert advisor for   MetaTrader 4  that helps traders manage open positions efficiently by   automating stop-loss adjustments   and ensuring position synchronization. This tool is designed for traders who want to standardize their stop-loss and take-profit levels across multiple trades while integrating a break-even function. The EA works by calculating the  average price   of all open positions and
EAsy ClickTrade
Isaac Alvira
Yardımcı programlar
EAsy ClickTrade is the easiest way in the Forex market to: Execute trades instantly as a function of selected Equity Risk and your desired StopLoss Level for ANY CURRENCY PAIR . Calculate the risk exposure to the market in terms of equity at risk per currency and direction. Calculate how attractive a potential trade is in terms of Risk and Spread Cost (excellent for scalpers and short-term traders). Inputs Select Risk for Lots Calculation [% Equity]. By default 1%. This is the initial value for
Market Monitor
Rodrigo Rethka Goncalves
Yardımcı programlar
Market Monitor – Smart Asset Performance Dashboard for MT4 Turn your MetaTrader 4 into a professional trading intelligence center! Market Monitor is a powerful monitoring tool that displays, in real time, the most relevant performance metrics of each symbol being traded — helping you make faster, smarter, and more strategic decisions. What Does This Indicator Do? Market Monitor scans all open and historical orders, consolidates the data by symbol, and displays everything in visual pa
Chart Sync Manager MT4
Omar Alkassar
Yardımcı programlar
Tek grafik. Tam kontrol. Her grafikteki nesneleri, renkleri ve ayarları ayrı ayrı yönetmek için zaman kaybetmeyi bırakın.       Grafik Senkronizasyon Yöneticisi ile   şunları yapabilirsiniz:       tüm MetaTrader grafiklerinizi senkronize edin, kopyalayın ve kontrol edin       anında—sadece bir panel ve birkaç kısayol kullanarak. Bir kez çizin, her yerde güncelleyin. Grafikleri tek bir tıklamayla açıp kapatın. Çalışma alanınızı temiz tutun.       sembol tabanlı nesne yönetimi   . Ve önemli ayrınt
Lot Limiter
Dominik
Yardımcı programlar
You know the issue if you accidentally open too big lotsize? This ea will help you by immediatly closing the trade. There is a filter, for Symbols which should be ignored. Fill in max allowed lotsize. Whenever a lotsize is bigger than that and is not wanted to be ignored, it will be closed instantly. If you let it run on your vps and youre going to trade with you mobile, and forgot to adjust Lotsize before the trade, this EA will limit you loss by closing fast.
Risk and Money Management
Sushan Maharjan
Yardımcı programlar
Its best to have Money and Risk management strategy than not to have any. Those strategy helps to risk low amount in any trade and helps to manage money so that few loosing trade wont have significant impact in your trading balance. The best part is it does all the calculations and places order accordingly. Other things that it does are: Makes sure that only 2% of total balance is risked per trade. Manges money by investing high in low volatile pairs and invest less in high volatile pairs Places
Heaven Assistent Easy Managment EA
Nicolae Stelian Raiu
Yardımcı programlar
Heaven Assistant: Simplify Your MT4 Management Simplify the management of the MetaTrader 4 (MT4) platform with the Heaven Assistant . This Expert Advisor (EA) is a robust tool that allows you to control and customize your trading environment in an efficient and user-friendly manner. Key Features: Multiple Pairs Opening: Quick access to most currency pairs, both major and minor, plus exotic pairs. The ability to open indices, metals, and cryptocurrencies with a single click. Template Change: Easi
Psychology
Tais Miranda Hoffmann
5 (3)
Yardımcı programlar
The most different product of the site: This tool is an auxiliary tool aimed at managing your trades and psychological discussions. As you probably know, more than 70% of the reason for the success of big traders is psychological issues. Only 30% is related to your strategy. So it is better to strengthen this big part with a tool. With a free tool, I allow you to become a better trader   This tool consists of several rules. In version 1.0, we have 7 rules. In later versions, we will add more ru
FREE
Extra Martingale
Vladimir Pokora
5 (1)
Yardımcı programlar
Is your trade at a loss? Does not matter ! You can use this Extra martingale tool.  In the set loss of your trade or your EA's trade , this tool will open another trade at a better price. It can also open multiple trades at different distances and with different lot sizes. Each trade will be assigned a TakeProfit. This tool has a lot of settings. You can set variable lot sizes, variable trade distances, variable TakeProfit sizes, maximum total profit or loss in money. You can also close trades
HotKeys MT4
Alexey Valeev
3 (1)
Yardımcı programlar
This utility provides the ability to use hot keys in manual trading instantly responding to the current market situation. You can assign hot keys to open/close positions by their type, close all positions on the current chart and remove all orders on the current chart. You can also assign hot keys for five predefined trade volumes and switch between them if necessary with no need to change the volume manually from time to time. It is also possible to set the auto calculation of a trade volume in
PL Info Panel MT4
Koshalya
Yardımcı programlar
This utility shows various types of information on chart, controlled by many filters and option for each of them. If you want any custom feature or want to remove something from this product for your personal use. Please send me a personal message, I'll be happy to do so for you. Inputs and features explained: BG Color   - Background color of the Dashboard Text Color   - Color of text info on the Dashboard Border Color   - Color of Border of the Dashboard Set Color on +/- Text   - True/False opt
Gann Box MT4
Frederic Jacques Collomb
Göstergeler
Gann Box göstergesi, trader'ların piyasanın kilit seviyelerini tanımlamalarına ve bunlardan yararlanmalarına yardımcı olmak için tasarlanmış güçlü ve çok yönlü bir araçtır. Bu gösterge, grafiğe bir dikdörtgen çizmeyi sağlar ve bu dikdörtgen otomatik olarak stratejik seviyeler olan 0, 0.25, 0.50, 0.75, 1 ile birkaç bölgeye ayrılır. Fiyat bu seviyelerden birine ulaştığında, alarmlar tetiklenir ve bu, ticaret kararları için değerli bir destek sağlar. Çizdiğiniz bölgeye göre piyasanın gelişimini an
Stoploss Supporter
Ugur Oezcan
5 (1)
Yardımcı programlar
This tool monitors your current Expert Advisors and manages stop losses and take profits. You can customize which EAs and/or which currencies to monitor. It is primarily meant for EAs that you feel manage stop losses and/or take profits poorly. If you want this tool to be able to monitor manual trades, please use '0' (zero) as the magic number. Supports hidden stoploss and take profit Supports ATR-calculated dynamic stoploss Supports Breakeven for individual trades Supports Trailing stop Lower r
Pointer synchronization
Roger Perez Lugo
4 (1)
Yardımcı programlar
Pointer synchronization is an indicator with which the pointer can be synchronized in all the visible charts of the terminal. It shows a crossed cursor in all the visible charts of the terminal, in position relative to the cursor of the active chart. To activate the indicator, simply press the button that appears in one of the corners of the chart once the indicator is added to the chart. To deactivate the indicator, simply press the button again. Once the indicator has been deactivated, the cr
Smart Exit Profit Line
Mansuri Parvez
Göstergeler
Please contact me at telegram  https://t.me/smartforex7 After purchasing SmartForex Indicator then Use This Indicator...................... SMART EXIT PROFIT LINE Indicator is very Helpful with SmartForex Indicator ........................................ SMART EXIT PROFIT LINE Indicator Attach with SmartForex Indicator after then Red Line Show Exit buy Profit , Green Line show Exit Sell Profit................
FREE
Risk control of your Robots
Sergey Batudayev
4 (1)
Yardımcı programlar
Risk Controller Expert Advisor, hesabınızdaki ticaret danışmanlarınızın toplam riskini kontrol etmenizi sağlayan bir programdır. Bu program ile tüm danışmanlar için hesapta izin verilecek maksimum riski kontrol edebilirsiniz. Örneğin, maksimum düşüşün %30'u riskini belirlersiniz, yani hisse senedi alım satım robotlarınız %30'luk riski aşarsa, Risk Kontrolörü tüm danışman pozisyonlarını kapatacak ve ayrıca tüm açık çizelgeleri kapatarak, danışmanlar daha fazla çalışmaktan. Uzman Danışman, ortala
MT4 Alert to Telegram
Heka Maju Online Trading
Yardımcı programlar
MT4 Alert to Telegram   MT4 Alert to Telegram is tool, which sends selected trades to telegram channel. Tool sends trades when open and close with chart to telegram channel. Tool can send multiple charts and pairs from a single chart. Send information of all type of orders: Opened (including Pending Orders), and closed triggered. functions - user can custom self-sending message text even in their native language - user can send own advertisement text periodically - attach expert in one chart an
NotifyMe Plus for MT4
Denis Zyatkevich
Yardımcı programlar
Overview The Expert Advisor sends notifications to a mobile phone, via e-mail or plays a sound in case any changes are detected on the trading account: opening/closing positions, changing order parameters, balance or leverage. Also, the Expert Advisor can inform that Equity on the trading account has dropped below a specified value or Free Margin is small compared to Margin. The Expert does not trade, it only monitors your account. Launching the Expert Advisor For the Expert Advisor to work, pl
Ichimoku waves meter vm JP
Ichimoku sp z o.o.
Yardımcı programlar
The professional utilities "Ichimoku Waves Meter" to analyse graphs using the correct interpretation of Ichimoku kinkōhyō! Is a graphic program that allows traders to quickly and easily measure the proportions between the indicated points on the price graph. This time and price indicator is a basic tool for analysing the chart according to the Ichimoku strategy on the MT4 platform. Using this tool allows an insightful and complete analysis of time waves as well as price waves in a very short ti
FREE
Advanced Pending Orders
Fernando Jose Velasco Borea
Yardımcı programlar
This EA facilitates sending multiple orders simultaneously. It also facilitates a function designed to be executed in a specific hour, ideal to facilitate its operation during the night, allowing to schedule positions while we are not next to the graph. The system can send direct orders at the market price or pending orders, speeding up the execution of operations with multiple Take Profit as well as controlling the Slippage of each order. The parameters of the system are: •          Broker Info
Health Check
Dua Yong Rew
Yardımcı programlar
Send periodic (Health Check) notification from your MT4 terminal to your mobile phone to be sure that your MT4 terminal is still running. When you did not receive the notification, it means that your terminal is unavailable. Optional information like Account Equity and Trading Pairs are also available. Notification Period - 1 Hour, 2 Hours, 4 Hours, 8 Hours, 12 Hours, 24 Hours Attach EA to any H1 chart
Trade History Exporter Pro
Florian Riedrich
Yardımcı programlar
Every trader is watching over his account over and over.... trying to anlayse every system he or she has. With this tool you are able to  export your complete history of every account export withdrawls / deposits / rebates to a separate file export account status with balance / equity / current drawdown recalculate micro to standard lots / profits ...  export decimal by "." or ","  combine a series of Magic Numbers to one unique Magic Number   filter to ignore OrderComments.
Break Even Helper MT4
The Hung Ngo
Yardımcı programlar
Break Even Helper for MT4 – Simple SL to Entry Utility Break Even Helper for MetaTrader 4 is a compact and effective tool that helps traders protect their open trades by automatically moving the Stop Loss (SL) to the entry price when a trade reaches a user-defined profit level (in points). Designed for risk-conscious traders, this utility simplifies SL management without relying on complex trailing systems or custom strategies. Core Features Auto SL to Entry – Set SL to breakeven automatically o
The Equity Protector
Wade C Hunt
Yardımcı programlar
Hisse Senedi Koruyucusu ile öz sermayenizi güvende tutun. Finanse Edilen Hesap Mücadelelerinde bot çalıştıranlar için özel olarak oluşturulmuş bir EA. Bu botu bir grafiğe yerleştirin, hedefinizi tam eşitlikle girin ve bu hedefe ulaşıldığında botlarınızın ticareti durduracağını bilmenin rahatlığını yaşayın. Uyurken bile öz sermayenizin güvende olduğuna dair içinizin rahat olmasını sağlar! Equity Protector'u bugün deneyin!
Complete Pending Orders Grid System
Leonid Basis
5 (2)
Yardımcı programlar
Complete Pending Orders Grid System opens any combinations of Buy Stop, Sell Stop, Buy Limit and Sell Limit pending orders and closes all existing pending orders. You just need to drop this script on the chart of a desired currency pair. Before placing all pending orders, the input window is opened allowing you to modify all input parameters: DeleteAllPendings – if true , then all pending orders (for current currency) will be deleted. BuyStop – if true , BuyStop order is opened. SellStop – if tr
News Panel
Radek Reznicek
5 (2)
Yardımcı programlar
News Panel  is a fully adjustable utility for Forex News. It can show upcoming news in InfoPanel as well as lable for upcoming and past news labels on the chart.  This utility also enables Upcoming news Alerts and Push notification. User can change number of upcoming news displayed, colors and many others. Instructions Alow WebRequest for Listed URLS in Metatrader Tools -> Options -> Expert Advisors tab (see screen or watch the video) Add " https://ec.forexprostools.com/ " to the list of allo
Equity Protector SL TP MT4
Yudi Sri Warsito
5 (1)
Yardımcı programlar
This utilities can constantly monitors and handle the equity/ balance account to prevent drawdowns and protect your account. This Utilities can handle manually order and automatically order by other Expert Advisors.  If the conditions are reached, the open position will be close/ all close (depending your setting). How to use : attach this utilities on new chart (same pair) you need to handle make sure magic number is same with other EA you need to handle entry magic number '0' if you need han
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Trade Assistant MT4
Evgeniy Kravchenko
4.44 (187)
Yardımcı programlar
It helps to calculate the risk per trade, the easy installation of a new order, order management with partial closing functions, trailing stop of 7 types and other useful functions. Additional materials and instructions Installation instructions   -   Application instructions   -   Trial version of the application for a demo account Line function -   shows on the chart the Opening line, Stop Loss, Take Profit. With this function it is easy to set a new order and see its additional characteris
Local Trade Copier EA MT4
Juvenille Emperor Limited
5 (99)
Yardımcı programlar
Local Trade Copier EA MT4 ile olağanüstü hızlı işlem kopyalama deneyimi yaşayın. Kolay 1 dakikalık kurulumuyla bu işlem kopyalayıcısı, aynı Windows bilgisayarda veya Windows VPS'te birden fazla MetaTrader terminali arasında işlemleri kopyalamanıza olanak tanır ve 0.5 saniyenin altındaki şimşek hızında kopyalama hızları sunar. Başlangıç seviyesinde veya profesyonel bir tüccar olsanız da, Local Trade Copier EA MT4 , spesifik ihtiyaçlarınıza göre özelleştirmek için geniş bir seçenek yelpazesi sunar
Gann Model Forecast
Kirill Borovskii
5 (1)
Yardımcı programlar
I present to your attention a powerful utility for predicting the future movement of an asset based on W.D. Ganna’s law of vibration. This utility analyzes the selected market model and provides codes for future possible market movement patterns. If you enter the selected code into the appropriate box, you will receive a forecast of the potential market movement. The utility has the ability to display several potential forecast models. The forecast is not yet tied to time and price and gives th
Forex Trade Manager MT4
InvestSoft
4.98 (414)
Yardımcı programlar
Trade Manager EA’ye hoş geldiniz! Ticaretin daha sezgisel, hassas ve verimli hale gelmesi için tasarlanmış nihai risk yönetim aracı ile tanışın. Bu sadece bir emir verme aracı değil; ticaret planlaması, pozisyon yönetimi ve risk kontrolü için kapsamlı bir çözüm. İster yeni başlayan bir yatırımcı olun, ister deneyimli bir trader ya da hızlı emir gerektiren bir scalper, Trade Manager EA ihtiyaçlarınıza uyum sağlar ve forex, endeksler, emtialar ve kripto paralar dahil tüm piyasalarda esneklik sunar
Grid Manual MT4
Alfiya Fazylova
4.71 (17)
Yardımcı programlar
Grid Manual, sipariş ızgarasıyla çalışmak için kullanılan bir ticaret yardımcı programıdır. Yardımcı program evrenseldir, esnek ayarlara ve sezgisel bir arayüze sahiptir. Sadece kayıpların ortalaması yönünde değil, aynı zamanda kazanç artışı yönünde de bir emir ızgarası ile çalışır. Tüccarın bir emir ızgarası oluşturmasına ve eşlik etmesine gerek yoktur, bu yardımcı programı yapacaktır. Emri açmanız yeterlidir ve Grid manual otomatik olarak ona bir emir ızgarası oluşturacak ve kapanana kadar ona
News Filter EA MT4
Rashed Samir
5 (7)
Yardımcı programlar
News Filter EA: Advanced Algo Trading Assistant News Filter EA is an advanced algo trading assistant designed to enhance your trading experience. By using the   News Filter EA , you can integrate a Forex economic news filter into your existing expert advisor, even if you do not have access to its source code. In addition to the news filter, you can also specify   trading days   and   hours   for your expert. The News Filter EA also includes   risk management   and   equity protection   features
Copy Cat More Trade Copier MT4
Dilwyn Tng
5 (2)
Yardımcı programlar
Copy Cat More Trade Copier MT4 (Kopyacı MT4) sadece basit bir yerel trade kopyalayıcı değildir; günümüzün alım satım zorlukları için tasarlanmış eksiksiz bir risk yönetimi ve yürütme çerçevesidir. Prop firm sınavlarından kişisel hesap yönetimine kadar, güçlü yürütme, sermaye koruması, esnek yapılandırma ve gelişmiş işlem yönetimi ile her duruma uyum sağlar. Kopyalayıcı hem Master (gönderici) hem de Slave (alıcı) modlarında çalışır ve piyasa emirleri ile bekleyen emirlerin gerçek zamanlı senkroni
MT4 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.88 (41)
Yardımcı programlar
MT4 to Telegram Signal Provider , Telegram'a sinyal göndermeyi sağlayan ve hesabınızı bir sinyal sağlayıcısına dönüştüren kullanımı kolay ve tamamen özelleştirilebilir bir araçtır. Mesajların formatı tamamen özelleştirilebilir! Ancak basit kullanım için, önceden tanımlanmış bir şablonu seçebilir ve mesajın belirli kısımlarını etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz. [ Demo ]  [ Kullanım Kılavuzu ] [ MT5 Sürümü ] [ Discord Sürümü ] [ Telegram Kanalı ]  New: [ Telegram To MT5 ] Kurulum
Exp COPYLOT CLIENT for MT4
Vladislav Andruschenko
4.69 (64)
Yardımcı programlar
MetaTrader 4 için ticaret fotokopisi.       Herhangi bir hesaptan forex işlemlerini, pozisyonlarını, emirlerini kopyalar. En iyi ticari fotokopi makinelerinden biridir.       MT4 - MT4, MT5 - MT4       için       KOPYLOT MT4       sürüm (veya       MT4 - MT5 MT5 - MT5       için       KOPYLOT MT5       sürüm). MT5 sürümü Tam tanım   +DEMO +PDF Nasıl alınır Nasıl kurulur     Günlük Dosyaları nasıl alınır?     Nasıl Test Edilir ve Optimize Edilir     Expforex'in tüm ürünleri için fotokopi   sür
Telegram To MT4 Copier
Trinh Dat
4.95 (40)
Yardımcı programlar
The product will copy all telegram signal to MT4   ( which you are member  ) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal, s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to
TradePanel MT4
Alfiya Fazylova
4.84 (88)
Yardımcı programlar
Ticaret Paneli çok işlevli bir ticaret asistanıdır. Uygulama, manuel ticaret için 50'den fazla ticaret işlevi içerir ve çoğu ticaret işlemini otomatikleştirmenize olanak tanır. Dikkat, uygulama strateji test cihazında çalışmıyor. Satın almadan önce demo sürümünü bir demo hesabında test edebilirsiniz. Demo sürümü burada . Talimatların tamamı buraya . Ticaret. Tek tıklamayla alım satım işlemlerini gerçekleştirmenizi sağlar: Otomatik risk hesaplaması ile bekleyen emir ve pozisyonları açın. Tek tıkl
Trade Dashboard MT4
Fatemeh Ameri
4.96 (51)
Yardımcı programlar
Tired of complex order placement and manual calculations? Trade Dashboard is your solution. With its user-friendly interface, placing orders becomes effortless, by a single click, you can open trades, set stop loss and take profit levels, manage trade lot size, and calculate risk to reward ratios, allowing you to only focus on your strategy. Say goodbye to manual calculations and streamline your trading experience with Trade Dashboard. Download  Demo Version  right now. You can find  Details of
Telegram To MT4 Receiver
Levi Dane Benjamin
4.2 (5)
Yardımcı programlar
Üye olduğunuz herhangi bir kanaldan (özel ve kısıtlı olanlar dahil) sinyalleri doğrudan MT4'ünüze kopyalayın.  Bu araç, kullanıcıyı göz önünde bulundurarak tasarlanmış olup işlemleri yönetmek ve izlemek için ihtiyacınız olan birçok özelliği sunar. Bu ürün, kullanıcı dostu ve görsel olarak çekici bir grafik arayüzünde sunulmaktadır. Ayarlarınızı özelleştirin ve ürünü birkaç dakika içinde kullanmaya başlayın! Kullanıcı Kılavuzu + Demo  | MT5 Sürümü | Discord Sürümü Demo denemek istiyorsanız lütf
Trading box Technical analysis
Igor Zizek
5 (37)
Yardımcı programlar
Everything for chart Technical Analysis indicator MT4 in one tool Draw your supply demand zone with rectangle and support resistance with trendline and get alerts to mobile phone or email alert -  Risk reward indicator Video tutorials, manuals, DEMO download   here .  Find contacts on my   profile . 1.   Extended rectangles and trendlines Object will be extended to the right edge of the chart when price will draw new candles on chart. This is rectangle extender or trendline extender. 2. Price to
Take a Break
Eric Emmrich
5 (29)
Yardımcı programlar
The most advanced news filter on MQL market - free demo available Take a Break has transformed from a basic news filter into a comprehensive account protection solution. It seamlessly pauses any other Expert Advisors during news events or based on your custom filters, all while safeguarding your EA settings - restoring them automatically when trading resumes for complete peace of mind. Typical use cases: A single news filter for all your EAs. Stop trading during news/high volatility (+ close all
Trade Copier Pro
Vu Trung Kien
4.54 (13)
Yardımcı programlar
Trade Copier Pro is a tool to copy trade remotely to MT4, MT5 and cTrader accounts at different computers/locations over internet. This is an ideal solution for you if you are a signal provider and want to copy your trades to other receivers globally on your own rules. One provider can copy trades to multiple receivers and one receiver can get trade from multiple providers as well. The provider can even set the subscription expiry for each receiver, so that receiver will not be able to receive t
Exp SafetyLock PRO
Vladislav Andruschenko
4.57 (28)
Yardımcı programlar
SAFETYLOCK , yatırımcıların mevcut açık pozisyonları için ters bir emir belirleyerek ani piyasa dönüşlerine karşı korunmalarını sağlar. Bir yatırımcı veya EA yeni bir pozisyon açtığında, SAFETYLOCK otomatik olarak bu pozisyona ters yönde bir bekleyen emir oluşturur. Pozisyon zarar etmeye başlarsa, bekleyen emir devreye girer ve pozisyonu kilitleyerek zararı sınırlamaya yardımcı olur. Bu EA, başlangıç pozisyonunu kapatma, takip eden durdurma (trailing stop) ile çalışarak kazançları maksimize etm
Telegram to MT4 Coppy
Sergey Batudayev
3.33 (6)
Yardımcı programlar
Telegram'dan MT4'e:   Nihai Sinyal Kopyalama Çözümü Telegram ile MT4'e   işlemlerinizi kolaylaştırın, DLL'lere ihtiyaç duymadan doğrudan Telegram kanallarından ve sohbetlerinden MetaTrader 4 platformunuza işlem sinyallerini kopyalamak için tasarlanmış son teknoloji yardımcı program. Bu sağlam çözüm, sinyallerin benzersiz hassasiyet ve özelleştirme seçenekleriyle sorunsuz bir şekilde yürütülmesini sağlayarak size zaman kazandırır ve verimliliğinizi artırır. [Talimatlar   ] [   DEMO   ] Temel Özel
Custom Alerts AIO MT4
Daniel Stein
Yardımcı programlar
Custom Alerts AIO: Tüm Piyasaları Takip Et — Hiçbir Kurulum Gerekmez Genel Bakış Custom Alerts AIO , hiçbir ek yapılandırma gerektirmeyen, kullanıma hazır bir piyasa izleme çözümüdür. Gerekli tüm göstergeler — FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels, IX Power — iç yapısına gömülüdür. Grafik görüntülemesi olmadan çalışır, bu da onu sessiz ve verimli bir şekilde gerçek zamanlı alarm üretimi için mükemmel hale getirir. Brokerınızın sunduğu tüm varlık sınıflarını destekler: Forex, Metaller, End
Telegram Signal pro
Sara Sabaghi
4.86 (7)
Yardımcı programlar
What is it? Think about it, you can send all the orders/positions info to your telegram channel or group to create your community or VIP signals on telegram. Position info means this EA forward all of your new positions open details (Open price, Open time, Position Type, position Symbol and volume), positions changes ( SL or TP modifying or pending price changes) and position close (Close price, profit or loss, position duration time) and also EA Send NEWS alert (Economic calendar event) on your
Trade Portfolio Dashboard
LEE SAMSON
Yardımcı programlar
Anında gün ve hafta bazında kapalı işlem geçmişinizi, mevcut açık işlemlerinizi ve döviz maruziyetinizi tek bir grafikte görün! Karlı işlemleri ve mevcut düşüşünüzün işlem portföyünüzde nerede olduğunu belirlemek için ısı haritasını kullanın. Hızlı Kapatma Düğmeleri Hızlı kapatma düğmelerini kullanarak tek bir semboldeki her işlemi kapatın, tek tek işlemleri tamamen kapatın veya bir düğmeye tıklayarak kısmi kar veya zarar elde edin. Artık bir listede işlem aramanıza ve işlemlerinizin bir kısmı
Averaging Helper
Sergey Batudayev
5 (2)
Yardımcı programlar
Ortalama Yardımcısı - Bu tür bir işlem yardımcı aracı, daha önce kârsız pozisyonlarınızın ortalamasını iki teknik kullanarak çıkarmanıza yardımcı olacaktır: standart ortalama trende göre pozisyonların açılmasıyla korunma Yardımcı program, hem alım hem de satım için aynı anda farklı yönlerde birden fazla açık pozisyonu sıralama yeteneğine sahiptir   . Örneğin, 1 pozisyonu bir satış için, ikincisini bir alım için açtınız ve ikisi de kârsız veya biri kârsız, diğeri kârlı ancak yeterli değil ve işle
EasyInsight AIO MT4
Alain Verleyen
3 (1)
Yardımcı programlar
EASY Insight AIO – Akıllı ve zahmetsiz yatırım için hepsi bir arada çözüm Genel Bakış Tüm piyasayı — Forex, Altın, Kripto, Endeksler ve hatta Hisseler — saniyeler içinde, manuel grafik incelemesi, gösterge kurulumu ya da karmaşık ayarlar olmadan analiz edebildiğinizi hayal edin. EASY Insight AIO , yapay zekâ destekli yatırım için nihai, kullanıma hazır dışa aktarma aracınızdır. Tüm piyasanın kapsamlı bir anlık görüntüsünü tek bir temiz CSV dosyasında sunar; bu dosya ChatGPT, Claude, Gemini, Pe
Ultimate Trade Manager plus Mobile by RunwiseFX
Runwise Limited
4.75 (4)
Yardımcı programlar
Comprehensive on chart trade panel with the unique ability to be controllable from mobile as well. Plus has a library of downloadable configuration, e.g. exit rules, extra panel buttons, pending order setup and more. Please see our product video. Works with all symbols not just currency pairs. Features On chart panel plus controllable from free app for Windows, iPhone and Android Built-in script engine with library of downloadable configuration, e.g. add 'Close All Trades in Profit' button, exit
FTMO Protector PRO MT4
Rando Pajuste
5 (1)
Yardımcı programlar
Short Description: FTMO Protector PRO MT4 is an EA designed to protect your funded account by managing risk and ensuring compliance with the Prop Firm's trading rules. This EA automatically monitors equity levels, closes trades when profit targets or drawdown limits are reached, and provides a visual display of key account metrics. EA w orks with all different Prop Firm service providers. Overview: FTMO Protector PRO MT4 is an Drawdown Safeguard Expert Advisor meticulously crafted for traders
Trade copier MT4
Alfiya Fazylova
4.53 (30)
Yardımcı programlar
Trade Copier, ticaret hesapları arasındaki işlemleri kopyalamak ve senkronize etmek için tasarlanmış profesyonel bir yardımcı programdır. Kopyalama, tedarikçinin hesabından/terminalinden alıcının aynı bilgisayarda veya vps'de kurulu olan hesabına/terminaline gerçekleşir. Satın almadan önce demo sürümünü bir demo hesabında test edebilirsiniz. Demo versiyonu burada . Tüm talimatlar burada . Ana işlevler ve avantajlar: Emirlerin kopyalanmasını destekler: МТ4> МТ4, МТ4> МТ5, МТ5> МТ4. Emirlerin kopy
STP TradeManager for the STPatterns Strategy
Eric Evert Ouweneel
5 (2)
Yardımcı programlar
The STP Trade Manager is a utility tailored to the ST Patterns strategy by Vladimir Poltoratskiy ( www.stpatterns.com ) While specifically made for this strategy, it can also be used for other trade management. Especially when you have a need for quickly making trades and risk management. It is a huge time saver and helps in quickly drawing the different ST Patterns corridors. People familiar with the ST Patterns strategy will recognize and above all; appreciate the functions of this EA. This
RS Trade Copier
Boris Sedov
Yardımcı programlar
Terminaller Arasında İşlem Kopyalama İçin Profesyonel Çözüm. RS Trade Copier , MetaTrader 4 terminalleri arasında işlemleri kopyalamak için güvenilir ve esnek bir sistemdir. Program hem profesyonel yatırımcılar, sinyal sağlayıcıları hem de bireysel yatırımcılar için uygundur. Bir veya birkaç sağlayıcıdan gelen sinyalleri tek veya birden fazla alıcıya yüksek doğruluk ve minimum gecikmeyle iletir. Basit otomatik ayarları desteklediği gibi, gelişmiş manuel yapılandırmaya da izin verir. Elle açılan
DrawDown Limiter MT4
Haidar, Lionel Haj Ali
5 (8)
Yardımcı programlar
Drawdown Limiter EA You are in the right place if you were searching for Drawdown control, Drawdown limiter, Balance protection, Equity Protection or Daily Drawdown Limit related to Prop Firm, FTMO, or Funded account trading, or if you want to protect your trading account. Have you suffered from controlling your drawdown when trading funded accounts? This EA is meant for you. Prop firms usually set a rule called “Trader Daily Drawdown”, and if it is not respected, you are disqualified.  I am an
Trade Copier Global
Laszlo Tormasi
5 (15)
Yardımcı programlar
Trade Copier Global: The name speaks for itself. This copier allows you to copy orders between MT4 terminals even if they are not installed on the same computer. Features Copying trades between MT4 terminals around the world with a short delay. Automatically recognizes symbol prefixes. Can connect many Slaves to the same Master. Supports pending and market orders. Supports partial order close (with limitations, see below) Can send messages and notifications to the Slaves from the Master Several
Yazarın diğer ürünleri
Brilliant Reversals Alert MT5
Biswarup Banerjee
5 (1)
Göstergeler
Ticaret stratejilerinizi   Brilliant Reversal Indicator MT5   ile yükseltin, parametrik olmayan kernel regresyonu kullanarak pürüzsüz, uyarlanabilir trend analizi sağlayan son teknoloji bir göstergedir. Nadaraya-Watson tahmincisinden esinlenilen bu araç, fiyat verilerine Gauss kernel yumuşatması uygular, piyasa volatilitesine uyarlanan dinamik zarflar oluşturur ancak geleneksel hareketli ortalamaların aşırı gecikmesi olmadan. TradingView gibi platformlarda yaygın olarak övülen ve dünya çapındaki
Multi Indicator Signal
Biswarup Banerjee
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Multi Indicator Strategy EA MT4, MetaTrader 4 için tasarlanmış, ADX, Bollinger Bantları, CCI, MACD, Hareketli Ortalama, RSI, Stokastik, Awesome Oscillator ve RVI gibi dokuz teknik göstergeyi kullanarak işlem giriş ve çıkışlarını otomatikleştiren sofistike bir işlem aracıdır. Çoklu giriş/çıkış stratejileri ve AND/OR/NA kombinasyon modları dahil geniş özelleştirme seçenekleri sunarak, traderlara benzersiz bir esneklik sağlar. Kapsamlı bir şekilde geri test edilmiş olan bu EA, hassas sinyal üretim
MT5 Local Trade Copier Pro
Biswarup Banerjee
2 (1)
Yardımcı programlar
MT5 Local Trade Copier Pro , MetaTrader 5 için tasarlanmış bir Uzman Danışman olup, bir kaynak MT5 hesabından aynı bilgisayardaki birden fazla MT5 veya MT4 hesabına işlemleri kopyalamak için geliştirilmiştir. Bu araç, müşteri hesaplarına veya portföylere işlemleri çoğaltmak için idealdir ve lot büyüklükleri, stop-loss/take-profit ve ters kopyalama seçenekleri gibi özelleştirilebilir parametreler sunar. Piyasa mantığına dayalı işlem yürütmeden işlem yönetimini basitleştirir ve çeşitli trading iht
Moving Average Crossover EA MT5
Biswarup Banerjee
Uzman Danışmanlar
Moving Average Strategy EA MT5 , MetaTrader 5 için tasarlanmış sofistike bir otomatik işlem aracıdır ve hareketli ortalama kesişimlerini kullanarak trend dönüşlerini ve potansiyel giriş noktalarını yakalar. Bu uzman danışman, özelleştirilebilir ayarlarla traderlara çok yönlü bir çözüm sunar, işlemlerin hassas bir şekilde yürütülmesini ve sağlam risk yönetimini garanti eder. Kapsamlı bir şekilde test edilmiş olan bu EA, etkili giriş yöntemleri, esnek çıkış kuralları ve minimum sistem kaynağı tüke
Candlestick Pattern Alert MT5
Biswarup Banerjee
Göstergeler
Ticaret hassasiyetinizi Candlestick Pattern Alert MT5 göstergesiyle yükseltin, anahtar mum formasyonlarını hızla tespit etmek ve gerçek zamanlı uyarılar sunmak için tasarlanmış güçlü bir araç, yüksek olasılıklı kurulumlara traderların tepki vermesini sağlar. 1990'larda Steve Nison tarafından popüler hale getirilen Japon mum çubuğu grafikleri prensiplerine dayanan bu gösterge, Hammer, Doji veya Engulfing gibi formasyonlarla piyasa duyarlılığını çözme yeteneği nedeniyle forex, kripto ve hisse sene
FREE
Grid Trade Manager MT5
Biswarup Banerjee
5 (1)
Yardımcı programlar
Grid ticaret stratejinizi Grid Trade Manager MT5 ile optimize edin, grid siparişlerinin yerleştirilmesi ve yönetimini otomatikleştirmek için tasarlanmış çok yönlü ücretsiz utilidad EA, 2000'lerde forex topluluklarında popüler hale getirilen zaman test edilmiş grid ticaret yaklaşımından esinlenerek ranging koşullarda piyasa salınımlarından kar elde etme yeteneğiyle. MQL5 ve Forex Factory gibi platformlarda binlerce trader tarafından benimsenen, robust risk kontrolleri ve özelleştirme için, bu ara
FREE
Super Trend Alert
Biswarup Banerjee
5 (1)
Göstergeler
SuperTrend Alert MT5 ile piyasa trendlerini ustalıkla yönetin; forex, hisse senedi, kripto para ve emtia ticareti için hassas trend takibi sinyalleri sağlamak üzere tasarlanmış güçlü bir göstergedir. Forex Factory ve Reddit’in r/Forex gibi işlem topluluklarında övülmekte ve Investopedia ile TradingView’deki tartışmalarda sağlam trend tespitiyle takdir edilmekte olup, güvenilir giriş ve çıkış noktaları arayan traderlar için vazgeçilmez bir araçtır. Kullanıcılar, SuperTrend sinyallerini fiyat hare
FREE
Ultimate Trade Panel MT5
Biswarup Banerjee
5 (1)
Yardımcı programlar
Ultimate Trade Panel MT5 , MetaTrader 5 için tasarlanmış güçlü bir Uzman Danışman olup, MQL5 platformunda traderların verimliliğini artırmak ve işlem faaliyetlerini optimize etmek için geliştirilmiştir. Bu araç, kullanıcı dostu özelliklerle günlük işlem görevlerini basitleştirir ve belirli bir işlem mantığına dayanmadan işlemleri yönetmek için güvenilir bir yardımcı olarak hizmet verir. Rekabet avantajı arayan traderlar için tasarlanmış olup, işlem deneyimini optimize etmek için otomasyon ve ris
GG TrendBar
Biswarup Banerjee
Göstergeler
GG TrendBar Göstergesi MT5   ile ticaret hassasiyetinizi yükseltin; ADX ve Parabolic SAR'ı kullanarak 9 farklı zaman diliminde birleştirilmiş trend sinyalleri sunan güçlü bir çoklu zaman dilimi aracı. 2010'ların başında Forex Factory ve MQL5 gibi platformlarda popüler hale gelen ileri trend analizi konseptlerinden doğan bu gösterge, seçilen zaman dilimleri arasında hizalanma gerektirerek gürültüyü filtreleme yeteneğiyle beğeni topladı ve genellikle değişken piyasalarda tek zaman dilimi göstergel
MT4 Local Trade Copier Pro
Biswarup Banerjee
3.58 (12)
Yardımcı programlar
MT4 Local Trade Copier Pro , MetaTrader 4 için tasarlanmış bir Uzman Danışman olup, bir kaynak MT4 veya MT5 hesabından aynı bilgisayardaki birden fazla MT4 veya MT5 hesabına işlemleri kopyalamak için geliştirilmiştir. Bu araç, müşteri hesaplarına veya portföylere işlemleri çoğaltmak için idealdir ve lot büyüklükleri, stop-loss/take-profit ve ters kopyalama seçenekleri gibi özelleştirilebilir parametreler sunar. Piyasa mantığına dayalı işlem yürütmeden işlem yönetimini basitleştirir ve çeşitli tr
Hedge Trade Manager MT5
Biswarup Banerjee
5 (1)
Yardımcı programlar
Hedge Trade Manager MT5 ile hedging stratejinizi geliştirin; ters fiyat hareketlerine karşı otomatik hedging işlemleri yapmak için tasarlanmış sofistike bir Uzman Danışman (EA), 2010'larda forex brokerlarının zıt pozisyonlara izin vererek karları sabitleme veya belirsiz trendlerde kayıpları sınırlama tekniklerine dayanıyor. MQL5 ve Forex Factory, Reddit’in r/Forex gibi trading forumlarında esnek konfigürasyonları ve sağlam risk korumaları nedeniyle övülüyor, bu EA, forex ana pariteleri, endeksle
FREE
Higher High and Lows
Biswarup Banerjee
Göstergeler
Fiyat eylemi ticaretinizi Higher Highs and Lows MT4 göstergesiyle geliştirin, anahtar salınım noktalarını belirlemek için fraktal analizi kullanan sağlam bir araç, Higher Highs (HH), Lower Highs (LH), Lower Lows (LL) ve Higher Lows (HL) gibi trend tanımlayan pattern'leri tanımlayarak pazar yönüne net içgörüler sağlar. 1900'lerin başındaki Dow Teorisi'nde kök salmış temel fiyat eylemi ilkelerine dayanan ve modern ticarette Al Brooks gibi uzmanlar tarafından "Trading Price Action" serisinde popüle
FREE
Consecutive Candle Indicator MT5
Biswarup Banerjee
Göstergeler
Consecutive Candle Indicator MT5 ile trend tespit yeteneklerinizi güçlendirin; ardışık boğa veya ayı mum dizilerini tanımlamak için tasarlanmış dinamik bir araçtır ve forex, hisse senedi, kripto para ve emtia piyasalarında trend onayları ve potansiyel dönüşler için zamanında uyarılar sunar. Forex Factory ve Reddit’in r/Forex gibi işlem topluluklarında kutlanmakta ve Investopedia ile TradingView’deki tartışmalarda momentum analizini basitleştirme yeteneğiyle övülmekte olup, volatil piyasalarda ne
FREE
Nadaraya Watson Envelop Alert
Biswarup Banerjee
4.67 (3)
Göstergeler
Ticaret stratejilerinizi   Nadaraya Watson Envelope Alert MT5   ile yükseltin, parametrik olmayan kernel regresyonu kullanarak pürüzsüz, uyarlanabilir trend analizi sağlayan son teknoloji bir göstergedir. Nadaraya-Watson tahmincisinden esinlenilen bu araç, fiyat verilerine Gauss kernel yumuşatması uygular, piyasa volatilitesine uyarlanan dinamik zarflar oluşturur ancak geleneksel hareketli ortalamaların aşırı gecikmesi olmadan. TradingView gibi platformlarda yaygın olarak övülen ve dünya çapında
Trailing Stop and Breakeven Manager
Biswarup Banerjee
Yardımcı programlar
Trailing Stop and Breakeven Manager MT5 ile işlem yönetiminizi optimize edin; manuel veya diğer EA'lar tarafından açılan işlemler için stop-loss seviyelerini otomatik olarak ayarlamak üzere tasarlanmış sağlam bir Uzman Danışman (EA), kar koruması ve risk yönetimini sağlar. Forex Factory ve Reddit’in r/Forex gibi işlem topluluklarında övülmekte ve Investopedia ile MQL5 forumlarındaki tartışmalarda trailing stop ve breakeven seviyelerinin yönetimindeki hassasiyetiyle öne çıkmakta olup, karları ver
FREE
Day and Week Separator
Biswarup Banerjee
Göstergeler
Day and Week Separator MT4 ile işlem analizlerinizi kolaylaştırın; özelleştirilebilir günlük ve haftalık ayırıcı çizgiler çizen sezgisel bir araçtır ve broker saat dilimi farklılıklarıyla başa çıkan traderlar için mükemmeldir. Forex Factory ve Reddit’in r/Forex gibi işlem topluluklarında basitliği ve etkinliğiyle büyük beğeni toplayan bu indikatör, Investopedia ve TradingView gibi platformlarda tartışılan, grafik zaman dilimlerini yerel veya piyasaya özgü saatlerle hizalamada yaygın bir sorunu e
FREE
Candlestick Patterns Alert
Biswarup Banerjee
5 (1)
Göstergeler
Ticaret hassasiyetinizi Candlestick Pattern Alert MT4 göstergesiyle yükseltin, anahtar mum formasyonlarını hızla tespit etmek ve gerçek zamanlı uyarılar sunmak için tasarlanmış güçlü bir araç, yüksek olasılıklı kurulumlara traderların tepki vermesini sağlar. 1990'larda Steve Nison tarafından popüler hale getirilen Japon mum çubuğu grafikleri prensiplerine dayanan bu gösterge, Hammer, Doji veya Engulfing gibi formasyonlarla piyasa duyarlılığını çözme yeteneği nedeniyle forex, kripto ve hisse sene
FREE
SuperTrend Alert
Biswarup Banerjee
Göstergeler
SuperTrend Alert MT4 ile piyasa trendlerini ustalıkla yönetin; forex, hisse senedi, kripto para ve emtia ticareti için hassas trend takibi sinyalleri sağlamak üzere tasarlanmış güçlü bir göstergedir. Forex Factory ve Reddit’in r/Forex gibi işlem topluluklarında övülmekte ve Investopedia ile TradingView’deki tartışmalarda sağlam trend tespitiyle takdir edilmekte olup, güvenilir giriş ve çıkış noktaları arayan traderlar için vazgeçilmez bir araçtır. Kullanıcılar, SuperTrend sinyallerini fiyat hare
FREE
RSI strategy EA MT5
Biswarup Banerjee
4.5 (2)
Uzman Danışmanlar
RSI Strategy EA MT5 , MetaTrader 5 için tasarlanmış gelişmiş bir otomatik işlem aracıdır ve Göreceli Güç Endeksi (RSI) göstergesini kullanarak aşırı alım ve aşırı satım koşullarına dayalı işlem giriş ve çıkışlarını otomatikleştirir. EA, bu bölgelerde ters işlem ayarlarını destekler ve işlem yönetimi için çok yönlü bir yaklaşım sunar. Kapsamlı bir şekilde test edilmiş olan bu EA, hassas giriş yöntemleri, esnek çıkış kuralları ve minimum sistem kaynağı tüketimi ile verimli bir işlem deneyimi sağla
CCI Strategy EA MT5
Biswarup Banerjee
Uzman Danışmanlar
Emtia Kanal Endeksi (CCI) Strateji EA MT5 , Emtia Kanal Endeksi (CCI) tabanlı sağlam bir ticaret stratejisi uygular ve çeşitli piyasa koşullarında hassas giriş ve çıkış kararları için kapsamlı bir şekilde geri test edilmiştir. EA, isteğe bağlı grid kurtarma, hedge ve martingale stratejileri (yapılandırılabilir, varsayılan olarak devre dışı) dahil olmak üzere kapsamlı ticaret yetenekleri sunar. Kırılmalar, ters dönüşler, trend takibi gibi çoklu giriş yöntemleri, göstergelere, zamana veya kâra day
Account Trailing Stop Manager MT5
Biswarup Banerjee
Yardımcı programlar
Account Trailing Stop Manager MT5 ile portföyünüzün risk yönetimini geliştirin; MetaTrader 5 üzerinde hesabınızın toplam kârını veya belirli bir sihirli numaraya sahip işlemleri otomatik olarak izlemek ve bir takip stopu gibi yönetmek için tasarlanmış güçlü bir Uzman Danışman (EA), mevcut kâr son kâr zirvesinin altına düştüğünde tüm işlemleri kapatır. MQL5, Forex Factory ve Reddit’in r/Forex platformlarında dinamik kâr kilitleme mekanizması nedeniyle övülen bu EA, forex, endeksler ve kripto para
FREE
SuperTrend Multicurrency Scanner MT4
Biswarup Banerjee
5 (1)
Göstergeler
Süpertrend Çoklu Para Birimi Tarayıcı Panosu MT4 , Süpertrend göstergesini kullanarak birden fazla döviz çifti ve zaman diliminde sinyalleri izlemek için tasarlanmış güçlü bir araçtır. Sinyalleri semboller ve zaman dilimlerine (M1'den MN1'e kadar) göre düzenleyen bir ızgara formatı sunar. Traderlar, stratejilerine uygun olarak belirli zaman dilimlerini etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilir. MT5 sürümü burada mevcuttur: SuperTrend Multicurrency Scanner MT5 Detaylı dokümantasyon için buray
Keltner Channel Indicator Alert
Biswarup Banerjee
Göstergeler
Keltner Kanalı Göstergesi MT5   ile ticaret stratejinizi yükseltin; 1960'larda Chester Keltner'in yeniliklerinden ilham alan, üstel hareketli ortalamaları (EMA) ortalama gerçek aralık (ATR) ile birleştirerek dinamik fiyat bantları oluşturan klasik bir volatilite aracı. Dijital çağda yeniden canlanmasından bu yana trader topluluklarında övülen bu gösterge, TradingView ve MQL5 gibi platformlarda çıkışlar ve trend dönüşlerini tespit etmedeki güvenilirliği ile popülerlik kazandı, genellikle daha pür
Bollinger Band Strategy EA MT5
Biswarup Banerjee
Uzman Danışmanlar
Bollinger Bantları Strateji EA MT5 , Bollinger Bantları’nın ters dönüş koşullarına dayalı olarak işlem fırsatlarını yakalamak için tasarlanmış otomatik bir işlem aracıdır. Alt bant yakınında bir boğa ters dönüşü tespit edildiğinde (önceki mum alt bant altında kapanır ve mevcut mum alt bant üstünde kapanır, kırmızı mumdan yeşil muma geçiş yaptığında) alım işlemleri, üst bant yakınında bir ayı ters dönüşü tespit edildiğinde (ters senaryo) satış işlemleri gerçekleştirir. Kapsamlı bir şekilde test e
Double Top And Bottom Indicator
Biswarup Banerjee
Göstergeler
Double top and bottom indicator is a pattern scanning indicator which scans the tops and bottoms using zig zag pattern. When it find price bouncing back from the same point twice after a long trend then it generate arrow signals whenever the last resistance points is broken for double bottom and last support price broken for double top. Unlike other top bottom scanner it does not give only 1 signal. it alerts user when ever the last support /resistance is broker from double top/bottom pattern un
FREE
Close Manager MT5
Biswarup Banerjee
3 (2)
Yardımcı programlar
Close Manager MT5 ile işlem kapatma sürecinizi optimize edin; MetaTrader 5 üzerinde manuel veya diğer EA'lar tarafından açılan işlemlerin çıkışlarını otomatikleştirmek için tasarlanmış güçlü bir Uzman Danışman (EA), traderlara çıkış stratejileri üzerinde hassas kontrol sunar. MQL5, Forex Factory ve Reddit’in r/Forex gibi platformlarda çok yönlü ve özelleştirilebilir kapatma kriterleri nedeniyle övülüyor, bu EA, forex, endeksler ve kripto paralar gibi volatil piyasalarda scalperlar, günlük trader
FREE
STM Trade Panel
Biswarup Banerjee
Yardımcı programlar
STM Trade Panel MT4 ile ticaretinizi kolaylaştırın; MetaTrader 4 üzerinde işlem yürütme ve yönetimini optimize etmek için tasarlanmış kullanıcı dostu bir Uzman Danışman (EA), tek tıkla emir yerleştirme ve özelleştirilebilir kâr ve zarar eşiklerine dayalı otomatik işlem kapatma sunar. MQL5, Forex Factory ve Reddit’in r/Forex platformlarında sezgisel arayüzü ve etkili işlem kontrolü nedeniyle çok beğenilen bu EA, forex, endeksler ve kripto paralar gibi volatil piyasalarda scalperlar, günlük trader
FREE
Pip Movement Alert
Biswarup Banerjee
Göstergeler
Pip Movement Alert MT4 ile piyasa momentumunun önünde olun; birden fazla sembolle hassas pip hareketlerini izlemek ve traderları uyarmak için tasarlanmış çok yönlü bir çoklu para birimi göstergesi, forex, hisse senedi, kripto para ve emtia ticareti için idealdir. Forex Factory ve Reddit’in r/Forex gibi işlem topluluklarında övülmekte ve Investopedia ile TradingView’deki tartışmalarda ani piyasa değişikliklerini tespit etme yeteneğiyle öne çıkmakta olup, hızlı fiyat hareketlerini sermayeye çevirm
FREE
Fibonacci Levels Alert
Biswarup Banerjee
5 (1)
Göstergeler
The MT4 indicator that we are describing is designed to provide traders with an alert, notification, and email when Fibonacci levels are crossed. The Fibonacci levels are calculated based on the zigzag indicator, which helps to identify potential trend reversals in the market. When the indicator detects that a price has crossed a Fibonacci level, it will trigger an alert and send a notification to the trader's MT4 mobile app. Additionally, the indicator can be configured to send an email to the
FREE
Angle Of Price
Biswarup Banerjee
1 (1)
Göstergeler
Angle of Price It is a trend following indicator. The idea behind this indicator is very simple. it calculates the angle of certain price type with its N candle back price type. When the price is moving toward upward direction positive angle histograms will be created and vice versa for downward direction. There are couple of price type supported in this indicator. Which is as follows Close Open High Low Median Typical Weighted When combined with other indicators it could be used as a very power
FREE
Filtrele:
Hisham Mahmoud Younes
591
Hisham Mahmoud Younes 2024.01.25 10:47 
 

first faced some problem to use it but with live help around clock they helped me till every thing ok , good app to use if you are signal provider and good support

Biswarup Banerjee
33766
Geliştiriciden yanıt Biswarup Banerjee 2024.01.25 10:53
Before waiting for reply you have written a bad review and saying it is not working. It requires the telegram bot to be created properly. I will still help as you are my customer. I replied on telegram. We can connect and troubleshoot your settings
İncelemeye yanıt