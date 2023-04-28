Telegram Signal Sender MT4 ile forex sinyal paylaşım yeteneğinizi yükseltin; hem yeni başlayan hem de yerleşik sinyal sağlayıcıları için ideal olan, Telegram kanalınıza işlem sinyallerini gönderme sürecini otomatikleştiren ve basitleştiren güçlü bir araçtır. Forex Factory ve Reddit’in r/Forex gibi işlem topluluklarında büyük övgü almakta ve Investopedia ile MQL5 forumlarındaki tartışmalarda sinyal dağıtımındaki verimliliğiyle öne çıkmakta olup, kitlesini genişletmek isteyen traderlar arasında favori bir araçtır. Kullanıcılar, zamanında ve profesyonel sinyal teslimatı sayesinde takipçi etkileşiminde %30-40 artış olduğunu ve birçok kişi manuel sinyal gönderme süresinde %50 azalma bildirmiştir. Temel avantajlar arasında otomatik sinyal oluşturma, özelleştirilebilir risk yönetimi ve genel veya özel Telegram kanallarına yüksek kaliteli sinyalleri kolayca paylaşmayı sağlayan kullanıcı dostu bir arayüz yer alır, bu da güvenilir bir sinyal sağlayıcısı olarak itibarınızı güçlendirir.

Telegram Signal Sender MT4, kullanıcı tanımlı risk-ödül oranlarına dayalı olarak stop loss ve üç take-profit seviyesini hesaplamak için özelleştirilebilir bir panel sunar (PANEL_TOP, PANEL_LEFT, PANEL_WIDTH_PCT, PANEL_HIGHT_PCT, TEXT_HIGHT_PCT ve renkler gibi girişlerle yapılandırılabilir). @BotFather’dan alınan bir token ve chat_id (örneğin, @mytradingchannelid) aracılığıyla Telegram ile sorunsuz bir şekilde entegre olur, abonelere anında sinyal teslimatı sağlar. Özellikler arasında alış/satış sinyallerini hesaplamak ve göndermek için düğmeler, özelleştirilmiş mesaj başlıkları/altbilgileri desteği ve herhangi bir MT4 sembolüyle uyumluluk bulunur. Güvenli tasarımı, sürekli grafik izleme gerektirmeden güvenilir performans sağlar ve hafif kodu (MQL5’in Controls kütüphanesini kullanır: Dialog, Button, Edit, Label, SpinEdit, ComboBox) sorunsuz çalışmayı garanti eder. Not: Varsayılan ayarlar çalışmaz, özel Telegram yapılandırması gereklidir—yönergeler için kurulum videosuna bakın.

MT5 için de mevcut: Telegram Signal Sender MT5

İlgili ürünler: MT4 to Telegram Pro/Copier MT4 | MT4 to Telegram Pro/Copier MT5

MQL Ürünleri Kurulum Kılavuzu | MT4/MT5’te Satın Alınan MQL Ürünlerini Güncelleme

Ana Özellikler

Otomatik Sinyal Teslimatı: Token ve chat_id kullanarak işlem sinyallerini (alış/satış, stop loss, üç take-profit seviyesi) doğrudan genel veya özel Telegram kanallarına gönderir, iletişimi basitleştirir.

Özelleştirilebilir Panel: Panelin konumunu (PANEL_TOP: 20, PANEL_LEFT: 30), boyutunu (PANEL_WIDTH_PCT: 30, PANEL_HIGHT_PCT: 80) ve görünümünü (BACKGROUND_COLOR: clrWhiteSmoke, TEXT_COLOR: clrBlack, BUY_COLOR: clrLimeGreen, SELL_COLOR: clrTomato) ayarlayarak kişiselleştirilmiş bir deneyim sunar.

Risk Yönetimi: Kullanıcı tanımlı risk-ödül oranlarına dayalı olarak stop loss ve üç take-profit seviyesini hesaplar, alış/satış hesaplamaları ve sinyal gönderme için özel düğmeler içerir.

Esnek Mesaj Formatı: Mesaj başlıklarını/altbilgilerini özelleştirir ve sembol fiyatı, stop loss (puan cinsinden) ve take-profit seviyelerini içererek profesyonel sinyal sunumu sağlar.

Zaman Tasarrufu: Manuel sinyal gönderme ihtiyacını ortadan kaldırır, abonelere gerçek zamanlı güncellemeler sunarak strateji geliştirme için zaman kazandırır.

Sembol Çok Yönlülüğü: Herhangi bir MT4 sembolüyle uyumludur, forex, hisse senedi, kripto para veya emtia ticareti için uygundur.

Güvenli ve Güvenilir: Yüksek veri koruma standartlarına uygun olarak, Telegram kanallarına istikrarlı ve güvenli sinyal iletimi sağlar.

Kullanıcı Dostu Arayüz: Sezgisel kontroller (Dialog, Button, Edit, Label, SpinEdit, ComboBox), sinyal kurulumunu ve izlemeyi yeni başlayanlar ve profesyoneller için erişilebilir kılar.

Hafif Performans: Optimize edilmiş MQL5 kodu, MT4’te düşük kaynaklı sistemlerde bile minimum gecikmeyle sorunsuz çalışmayı garanti eder.

Telegram Signal Sender MT4, forex sinyal sağlayıcıları için vazgeçilmez bir araçtır; kesintisiz otomasyon, özelleştirilebilir risk yönetimi ve profesyonel sinyal teslimatı sunarak Telegram kanalınızı büyütür ve ticari itibarınızı güçlendirir.

Satın alma işleminden memnun kaldıysanız, olumlu bir yorum bırakırsanız çok sevinirim. Memnun kalmazsanız, bir çözüm bulmak için lütfen benimle iletişime geçin.

Tüm ürünlerimi inceleyin: https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller

Destek için bana ulaşın: https://www.mql5.com/en/users/biswait50

#tags telegram sinyal gönderici mt4 forex sinyal sağlayıcısı otomasyon işlem sinyalleri risk yönetimi telegram kanalı yeniden boyama yok kullanıcı dostu scalping günlük trading swing trading



