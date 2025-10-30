AllChartsSyncChanger MT4

All Charts Sync Changer Mini burada: Buraya tıklayın

All Charts Sync Changer+ MT4, All Charts Sync Changer Mini'nin gelişmiş sürümüdür.

İster çoklu zaman dilimi analisti olun, ister kısıtlı monitörlere sahip bir yatırımcı olun, bu araç sizin güçlü müttefikiniz olacaktır.

MT4'inizi Profesyonel Bir Analiz Komuta Merkezine Dönüştürün. Üstün Grafik Senkronizasyonu & Yüksek Hızlı Geçiş Aracı

Stratejilerimin her biri için tüm grafik düzenimi anında değiştirmek istiyorum.

Çalışma alanım döviz çiftleri, endeksler ve emtialarla dolu bir karmaşa içinde.

Çoklu monitör kurulumum olmasa bile masaüstü düzeyinde bir analiz ortamına ihtiyacım var.

Eğer bu günlük sıkıntılardan kurtulmaya ve grafiklerinizi düşünce hızında kontrol etmeye hazırsanız, bu araç işlem istasyonunuzu dünya standartlarında bir analiz ortamına yükseltecektir.

All Charts Sync Changer+ MT4, sıkıcı grafik yönetimini geçmişte bırakmak için tasarlanmış yeni nesil bir EA yardımcı programıdır. Değerli zamanınızı gerçekten önemli olan şeye odaklamanızı sağlar: analiz ve karar verme.

YENİ: Kanallar ile Mükemmel Çalışma Alanı Yönetimini Serbest Bırakın

Bu aracın kalbinde, tüm analiz iş akışınızda devrim yaratacak olan güçlü yeni Kanal özelliği bulunmaktadır.

Bir Kanal, grafikleri bağımsız takımlara gruplandırmanın bir yoludur. Örneğin:

Kanal 1: FX Majör Analiz Grubunuz

Kanal 2: JPY Çaprazları Analiz Grubunuz

Kanal 3: Endeksler & Emtialar Grubunuz

10 adede kadar bağımsız Komuta Merkezi (Ana Grafik) oluşturabilirsiniz. Kanal 1 için Ana Grafik, sadece kendi Çocuk Grafik ekibiyle senkronize olacak ve diğer tüm kanalları etkilemeyecektir.

Bu, nihayet stratejiye veya varlık sınıfına göre mükemmel grafik yönetimini gerçeğe dönüştürür.

İşlem Tarzınıza Uygun İki Güçlü Mod

1. Çoklu Grafik Senkronizasyon Modu - Profesyonel Trader için

Birden fazla strateji yürüten veya korelasyon analizi yapan traderlar için mükemmeldir. Her stratejiye bir kanal atayın ve bir FX Majör Ana Grafiği ve bir Altın & Petrol Ana Grafiği gibi birden fazla komuta merkezi kurun. Tek bir tıklama ile, sadece analiz etmeniz gereken grafik grubunu anında değiştirin.

Konsantrasyonunuzu bir daha asla bozmayın. Bir analizden diğerine düşünce hızında sorunsuzca geçiş yapın.

2. Tekli Değiştirici Modu - Çalışma Alanınızı Basitleştirin

Bir dizüstü bilgisayarda veya tek bir monitörde işlem yapma şeklinizi kökten değiştirin. Bu mod, sınırlı ekran alanını en üst düzeye çıkarmak için tasarlanmıştır ve tek bir grafik penceresini güçlü bir analiz istasyonuna dönüştürür. Grafiğinizden hiç ayrılmadan 10 adede kadar farklı sembol (döviz çiftleri, endeksler veya emtialar gibi) arasında anında geçiş yapın.

Grafiklerinizi küçülten ve dağınık, okunması zor bir çalışma alanı yaratan sayısız sekme ile boğuşmayı bırakın. Tek bir tıklama ile, göstergelerinizi ve ayarlarınızı yerinde kilitli tutarken tüm favori sembolleriniz arasında geçiş yapabilirsiniz.

Temel Özellikler ve Avantajlar

YENİ: Tek Tıkla Grup Senkronizasyonu: Yeni Kanal özelliği ile, belirli bir grafik grubundaki sembolü anında değiştirin. Stratejiler arasında geçiş yapmak hiç bu kadar pürüzsüz olmamıştı.

Yeni Kanal özelliği ile, belirli bir grafik grubundaki sembolü anında değiştirin. Stratejiler arasında geçiş yapmak hiç bu kadar pürüzsüz olmamıştı. Çalışma Alanınızı En Üst Düzeye Çıkarın: Sayısız grafik sekmesinin dağınıklığını ortadan kaldırın, ekranınızı temiz ve düzenli tutun. Tek monitörlü traderlar için oyunun kurallarını değiştiren bir özellik.

Sayısız grafik sekmesinin dağınıklığını ortadan kaldırın, ekranınızı temiz ve düzenli tutun. Tek monitörlü traderlar için oyunun kurallarını değiştiren bir özellik. Kalıcı Analiz Ortamı: Sembolleri değiştirdiğinizde göstergeleriniz ve ayarlarınız tam olarak olduğu gibi kalır. Analiz ortamınız asla tehlikeye girmez.

Sembolleri değiştirdiğinizde göstergeleriniz ve ayarlarınız tam olarak olduğu gibi kalır. Analiz ortamınız asla tehlikeye girmez. Esnek Sembol Yönetimi: İzleme listenize yeni bir sembol eklemek, EA'nın parametrelerinden seçmek kadar basittir. Yeni grafikler oluşturmaya veya şablonları yeniden yüklemeye gerek yok.

Hızlı ve Kolay 1 Dakikalık Kurulum

Karmaşık yapılandırma gerekmez. Kurulum sezgisel ve hızlıdır.

Bir Komuta Merkezi (Ana Grafik) Kurmak İçin : EA'yı ana grafiğinize uygulayın. Parent/ChildSttings ayarını true ve ChannelNumber ayarını bir kanal numarası (örn. 1) olarak ayarlayın. Ardından, düğmeleriniz için istediğiniz sembolleri atayın.

: EA'yı ana grafiğinize uygulayın. Parent/ChildSttings ayarını true ve ChannelNumber ayarını bir kanal numarası (örn. 1) olarak ayarlayın. Ardından, düğmeleriniz için istediğiniz sembolleri atayın. Senkronize Edilecek Bir Grafik (Çocuk Grafik) Kurmak İçin : EA'yı senkronize etmek istediğiniz diğer herhangi bir grafiğe uygulayın. Parent/ChildSttings ayarını false yapın ve ana grafikle aynı ChannelNumber'ı (örn. 1) atayın.

: EA'yı senkronize etmek istediğiniz diğer herhangi bir grafiğe uygulayın. Parent/ChildSttings ayarını false yapın ve ana grafikle aynı ChannelNumber'ı (örn. 1) atayın. İşlem Sembollerini Seçin: Her düğme için sembolü ayarlamak üzere Inp_Btn1_Symbol ile Inp_Btn10_Symbol arasındaki girişleri kullanın.

Not:

Lütfen senkronize etmek istediğiniz her grafik grubu için farklı bir kanal numarası kullanın. Aynı numaraya sahip çocuk grafikler birlikte senkronize edilecektir.

Ana grafikler, aynı kanal numarasını paylaşsalar bile birbirleriyle çakışmazlar.

İşte bu kadar. Profesyonel grup senkronizasyon ortamınız hazır.

Daha önce bir deneme sürümü sunmuştuk, ancak MQL5 Market koşullarının potansiyel ihlalleri nedeniyle, şimdi deneme amaçlı bir aylık kiralama seçeneği başlattık. Sizden ricamız, önce bu kiralık sürümü kullanmanız ve ardından tam sürümü satın almayı düşünmenizdir. Önemli: Grafik, MT4 Semboller listenizde (Piyasa Gözlemi) etkinleştirilmediği sürece bir sembole geçiş yapamaz. Lütfen istenen tüm sembollerin bu listede önceden görünür olduğundan emin olun.

Kusursuz Bir Deneyim İçin Düşünceli Özellikler

Rafine UI Tasarımı : Kontrol düğmeleri, grafiğin sağ üst köşesine hassas bir şekilde yerleştirilmiştir. Kompaktlığı en üst düzeye çıkarmak için, onları kasıtlı olarak grafik alanının kendisine entegre ettik ve herhangi bir ayrı pencere ihtiyacını tamamen ortadan kaldırdık. MT4'in standart "Grafiği Sağa Kaydır" işlevini kullanarak, düğmelerin mum çubuğu fiyat hareketini asla engellememesi garanti edilir.

: Kontrol düğmeleri, grafiğin sağ üst köşesine hassas bir şekilde yerleştirilmiştir. Kompaktlığı en üst düzeye çıkarmak için, onları kasıtlı olarak grafik alanının kendisine entegre ettik ve herhangi bir ayrı pencere ihtiyacını tamamen ortadan kaldırdık. MT4'in standart "Grafiği Sağa Kaydır" işlevini kullanarak, düğmelerin mum çubuğu fiyat hareketini asla engellememesi garanti edilir. Geniş Sembol Desteği: Popüler FX çiftleri, Altın (XAUUSD), Nikkei 225 (JPN225), S&P 500 (US500), Ham Petrol (örn. USOIL, XTIUSD) ve Bitcoin (BTCUSD) dahil olmak üzere 61 sembol arasından seçim yapın.

Popüler FX çiftleri, Altın (XAUUSD), Nikkei 225 (JPN225), S&P 500 (US500), Ham Petrol (örn. USOIL, XTIUSD) ve Bitcoin (BTCUSD) dahil olmak üzere 61 sembol arasından seçim yapın. Tam Özelleştirme: Benzersiz işlem kurulumunuz için mükemmel düzeni oluşturmak üzere düğmelerin konumunu, boyutunu, renklerini ve yazı tipi boyutunu serbestçe ayarlayın.

Benzersiz işlem kurulumunuz için mükemmel düzeni oluşturmak üzere düğmelerin konumunu, boyutunu, renklerini ve yazı tipi boyutunu serbestçe ayarlayın. Otomatik Sembol Normalleştirme: EA, farklı brokerlar tarafından kullanılan sembol son eklerini (örn. "EURUSD.pro" veya "GBPJPY_m") akıllıca yönetir. Neredeyse tüm brokerlarla, manuel ayarlama gerektirmeden kutudan çıktığı gibi çalışır.

Bu Araç Şu Traderlar İçin Mükemmeldir:

Aynı anda birden fazla stratejiyi veya varlık sınıfını izleyen ve analiz edenler.

Düzenli olarak çoklu zaman dilimi analizi yapanlar.

Birden fazla döviz çifti veya emtia arasındaki korelasyonları takip edenler.

Bir dizüstü bilgisayarda veya sınırlı bir monitör kurulumunda maksimum verimliliğe ihtiyaç duyanlar.

Derin odaklanma sağlamak için grafikleri stratejiye göre düzenlemek isteyenler.

İşlem iş akışlarındaki her türlü verimsizliği ortadan kaldırmaya kararlı olanlar.

Tekrar eden görevlere değerli zaman ve enerji harcamayı bırakın. Bu günlük sürtünmeyi ortadan kaldırarak, analiz için daha fazla zaman kazanırsınız, bu da daha keskin, daha kendinden emin işlem kararlarına yol açar.

Bu sadece bir araç için yapılan bir masraf değil; zamanınıza, odaklanmanıza ve işlem avantajınıza yapılan bir yatırımdır.

All Charts Sync Changer+ MT4'ı bugün edinin ve işlemlerinizi bir sonraki seviyeye taşıyın.

Desteklenen Enstrümanlar

EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, USDCAD, NZDUSD, AUDCAD, AUDCHF, AUDJPY, AUDNZD, CADCHF, CADJPY, CHFJPY, CNHJPY, EURAUD, EURCAD, EURCHF, EURGBP, EURJPY, EURNOK, EURPLN, EURSEK, GBPAUD, GBPCAD, GBPCHF, GBPJPY, GBPMXN, GBPPLN, MXNJPY, NZDCAD, NZDCHF, NZDJPY, NZDSGD, SGDJPY, TRYJPY, USDCNH, USDHKD, USDMXN, USDNOK, USDSEK, USDSGD, USDTRY, USDZAR, ZARJPY, XAUEUR, XAUUSD, XAGUSD, XPTUSD, XBRUSD, XTIUSD, USOIL, UKOIL, BTCUSD, ETHUSD, XRPUSD, LTCUSD, BCHUSD, US500, UK100, JPN225 *Gelecekte daha fazla sembol eklenecektir.

